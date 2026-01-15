10 najlepszych alternatyw dla ONES.com dla Teams w [roku]

Podobnie jak wiele innych programów do zarządzania projektami, ONES.com ma swoich fanów i krytyków. Jeśli tu trafiłeś, prawdopodobnie należysz do tej drugiej grupy.

Chociaż ONES.com ma wiele pozytywnych recenzji i spełnia większość wymagań na papierze, wiele zespołów uważa, że interfejs jest nieporęczny. Zgłaszają również brak funkcji współpracy i konieczność korzystania z wielu narzędzi, aby wykonać pracę.

Większość zespołów nie potrzebuje dziś więcej oprogramowania. Potrzebują mniej narzędzi, które faktycznie ze sobą współpracują. Zwłaszcza, że przeciętna firma korzysta już z ponad 100 aplikacji SaaS, a ważne informacje giną za każdym razem, gdy ktoś przełącza się między zakładkami.

Przyjrzeliśmy się więc, z czego korzystają zespoły, gdy ONES.com nie spełnia ich oczekiwań.

Oceniliśmy popularne alternatywy dla ONES.com pod kątem tego, jak dobrze:

Konsolidacja pracy

Oferuj wsparcie dla prawdziwej współpracy

Wykorzystaj AI w praktyczny sposób i

Skaluj wraz z rozwojem zespołów

Przyjrzyjmy się im bliżej.

Alternatywy dla ONES.com w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Wyróżniająca się funkcja Ceny* ClickUp Wszechstronne zarządzanie pracą oparte na AI dla zespołów każdej wielkości. ClickUp Brain i Super Agents do automatyzacji pracy przy użyciu sztucznej inteligencji rozpoznającej kontekst Dostępny jest bezpłatny Free Plan; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Jira Zespoły programistów tworzące oprogramowanie dla średnich i dużych Enterprise przedsiębiorstw Zaawansowane zarządzanie sprintami i zaległościami Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 9,05 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Trello Wizualne zarządzanie zadaniami w stylu Kanban dla małych zespołów Intuicyjne tablice typu „przeciągnij i upuść” Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 6 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Notion Elastyczne dokumenty i zarządzanie wiedzą dla start-upów i średnich zespołów Relacyjne bazy danych z funkcjami wiki Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Asana Koordynacja międzyfunkcjonalna dla zespołów średnich i dużych przedsiębiorstw Enterprise Model danych Work Graph, który odwzorowuje związki między ludźmi i zadaniami w Twoim obszarze roboczym. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 13,49 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Monday Konfigurowalna automatyzacja cyklu pracy dla zespołów z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw Wizualny system operacyjny do pracy z ponad 200 integracjami Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 14 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Wrike Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa dla średnich i dużych zespołów Zaawansowane sprawdzanie i zatwierdzanie Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 10 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Basecamp Prosta komunikacja zespołowa i projekty dla małych zespołów i agencji Proste zarządzanie projektami bez zbędnych dodatków Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 15 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Zoho Projects Rosnące zespoły dbające o budżet Niedrogie, w pełni funkcjonalne narzędzie do zarządzania projektami Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 5 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Smartsheet Śledzenie projektów w stylu arkusza kalkulacyjnego dla przedsiębiorstw i instytucji rządowych Znany interfejs arkusza kalkulacyjnego z zaawansowanymi funkcjami zarządzania projektami Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw.

Najlepsze alternatywy dla ONES.com

Niektóre alternatywy dla ONES.com są stworzone z myślą o programistach. Inne skupiają się na dokumentacji, koordynacji lub automatyzacji. Kilka próbuje robić wszystko — ale tylko jedna naprawdę to potrafi. Zacznijmy od tej jednej, znanej również jako ClickUp.

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania pracą opartego na AI)

Wypróbuj ClickUp za darmo Zbierz swoje zadania, projekty, dokumenty i czaty w jednym miejscu dzięki zintegrowanemu obszarowi roboczemu AI ClickUp.

Wyobraź sobie typowy tydzień.

Twój plan działania znajduje się w jednym narzędziu. Zadania znajdują się w innym. Rozmowy odbywają się na czacie. Dokumentacja jest gdzieś indziej. Każda aktualizacja wymaga kopiowania, wklejania lub ponownego wyjaśniania tego, co już istnieje — tylko w innej aplikacji.

Tego rodzaju rozrost pracy jest powodem, dla którego wiele zespołów korzystających z narzędzi takich jak ONES.com napotyka przeszkody.

ClickUp został stworzony z myślą o zupełnie odwrotnym scenariuszu.

Zamiast zmuszać zespoły do zarządzania projektami w oparciu o swoje narzędzia, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, rozmowy, automatyzację i sztuczną inteligencję w jednym zintegrowanym obszarze roboczym AI. Wynik? Mniej przełączania się. Mniej luk. I znacznie mniej „pracy nad pracą”. Przejdź od chaosu w pracy do konwergencji dzięki ClickUp

Jeden system do planowania, realizacji i aktualizacji zadań

W ClickUp Twoje projekty nie są odizolowanymi kontenerami. Są żywymi systemami.

Twoje dokumenty są powiązane z zadaniami. Poszczególne zadania ClickUp są powiązane ze wspólnymi celami. Rozmowy odbywają się w czacie ClickUp, bezpośrednio w miejscu pracy, więc nie musisz później ich w pamięci łączyć. Niezależnie od tego, czy zarządzasz wprowadzeniem produktu na rynek, planowaniem sprintów, czy operacjami międzyfunkcyjnymi, wszystko pozostaje powiązane z tym samym, jedynym źródłem informacji.

To największa różnica, jaką zauważają Teams, odchodząc od narzędzi, które koncentrują się głównie na strukturze, ale nie sprawdzają się w codziennej współpracy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stwórz dokładnie taki cykl pracy, jakiego potrzebuje Twój zespół, dzięki elastycznemu zarządzaniu zadaniami w ClickUp Tasks, w tym polom niestandardowymi ClickUp do śledzenia unikalnych danych, wielu osobom przypisanym do współudziału w własności oraz zależnościom zadań w ClickUp, aby zapewnić wykonywanie pracy we właściwej kolejności. Skorzystaj z priorytetów zadań ClickUp — pilne, wysokie, normalne lub niskie — aby wyjaśnić, na czym Twój zespół powinien się teraz skupić.

Zobacz pracę tak, jak ty tego potrzebujesz.

Nie każdy myśli w kategoriach list. Lub tablic. Lub osi czasu.

Ty i Twój zespół możecie przełączać się między ponad 15 widokami ClickUp — bez powielania pracy. Te same zadania mogą być wyświetlane jako lista dla działów operacyjnych, tablica dla zwinnych zespołów, wykres Gantt dla kierowników projektów lub kalendarz dla kierownictwa.

Automatyzacja i AI, które naprawdę rozumieją Twoją pracę

ClickUp nie traktuje automatyzacji i sztucznej inteligencji jako dodatków. Zamiast tego są one zbudowane w oparciu o Twoje dokumenty, zadania i czat, odwołując się do kontekstu z Twojego obszaru roboczego.

Dzięki wbudowanym automatyzacjom ClickUp zespoły mogą wyeliminować powtarzalne, czasochłonne zadania — aktualizacje statusu, przydzielanie zadań i powiadomienia — bez konieczności pisania kodu. A dzięki ClickUp Brain Twój asystent AI staje się kontekstowy, a nie ogólny.

Szybko uzyskaj kontekstowe odpowiedzi ze swojego obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain.

Możesz używać go do zadawania pytań dotyczących swoich projektów. Podsumowuj długie wątki zadań. Generuj aktualizacje. Wykonuj działania, takie jak tworzenie i przypisywanie zadań lub tworzenie dokumentów i raportów projektowych — wszystko w tej samej przestrzeni roboczej, w której już znajdują się Twoje dane.

Możesz nawet zrobić wzmiankę o @brain w komentarzu, tak jak kolegę z zespołu, aby uzyskać pomoc bezpośrednio w miejscu pracy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Większość narzędzi AI czeka na instrukcje. ClickUp Super Agents tego nie robi. Super agenci to członkowie zespołu AI, których można przypisywać do zadań, dokonywać wzmianek w komentarzach lub uruchamiać poprzez zdarzenia — tak jak w przypadku ludzkich członków zespołu. Wykonują oni działania otoczeniowe, zaplanowane lub oparte na wyzwalaczach w ramach zadań, dokumentów i czatu, wykorzystując pełny kontekst obszaru roboczego i wiedzę firmy, aby podejmować działania w sposób autonomiczny. Oznacza to, że możesz delegować bieżące zadania — takie jak monitorowanie przeszkód, generowanie cotygodniowych aktualizacji lub eskalowanie ryzyka — bez konieczności ręcznego uruchamiania AI za każdym razem. Ty kierujesz. Twoi super agenci zajmują się realizacją.

Co jednak sprawia, że ClickUp naprawdę wyróżnia się w erze rozrostu narzędzi? To płynność współpracy z narzędziami, z których już korzystasz — Slack, Google Drive, GitHub, Zoom, Salesforce i setkami innych. Zamiast narzucać podejście typu „rip-and-replace”, ClickUp działa jak centrum dowodzenia biznesowego, które łączy wszystko w jedną całość.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Szeroki zakres funkcji może przytłaczać nowych użytkowników.

Dla zaawansowanych użytkowników wersja na pulpit jest lepsza niż aplikacja mobilna.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika serwisu G2:

Elastyczność ClickUp jest dla nas największą zaletą. Dostosowaliśmy cały obszar roboczy do naszych cykli pracy, zamiast dostosowywać nasze procesy do narzędzia. Korzystamy z niego w działach obsługi klienta, rozwoju, operacyjnym, zgodności, finansowym i technicznym, a zgromadzenie wszystkiego w jednym miejscu zapewniło nam solidną strukturę i widoczność. Niestandardowe statusy, pola, automatyzacje i pulpity nawigacyjne pomagają nam płynnie przeprowadzać procesy wdrażania, zapewniania zgodności, integracji i wewnętrznego śledzenia, znacznie zmniejszając zależność od wiadomości e-mail i działań następczych.

Elastyczność ClickUp jest dla nas największą zaletą. Dostosowaliśmy całą przestrzeń roboczą do naszych cykli pracy, zamiast dostosowywać nasze procesy do narzędzia. Korzystamy z niego w działach obsługi klienta, rozwoju, operacyjnym, zgodności, finansowym i technicznym, a zgromadzenie wszystkiego w jednym miejscu zapewniło nam solidną strukturę i widoczność. Niestandardowe statusy, pola, automatyzacje i pulpity nawigacyjne pomagają nam płynnie przeprowadzać procesy wdrażania, zapewniania zgodności, integracji i wewnętrznego śledzenia, znacznie zmniejszając zależność od wiadomości e-mail i działań następczych.

📮 ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co z korzystaniem z jednej platformy? Jako zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czaty i połączenia w ramach jednej platformy, uzupełnione o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji. Chcesz pracować mądrzej? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

2. Jira (najlepsze rozwiązanie dla zespołów zajmujących się zwinnym tworzeniem oprogramowania)

za pośrednictwem Atlassian

Jeśli Twój zespół zajmuje się dostarczaniem oprogramowania, Twój dzień pracy prawdopodobnie zaczyna się od zaległości.

Historie czekające na opracowanie. Błędy konkurujące z funkcjami. Epicy obejmujące wiele zespołów. Wydania powiązane z zależnościami, których nie można pominąć. W tym świecie lekkie narzędzia do zarządzania projektami szybko się psują.

Jednak Jira została stworzona jako oprogramowanie do zarządzania projektami dla zespołów stosujących metodyki agile. Od momentu utworzenia projektu wszystko jest zorganizowane wokół backlogów, sprintów i cykli pracy. Ta sztywność może być zaletą dla zespołów inżynierów. Oznacza to jednak również, że Jira działa najlepiej, gdy wszyscy, którzy z niej korzystają, dogłębnie rozumieją metodykę agile.

Jira działa najlepiej w połączeniu z narzędziami takimi jak Confluence, Bitbucket i Jira Service Management. Razem tworzą one ściśle zintegrowany zestaw narzędzi dla zespołów programistycznych. Jakie są tego konsekwencje? Współpraca, dokumentacja i komunikacja często odbywają się w wielu produktach Atlassian, a nie w jednym obszarze roboczym.

Najlepsze funkcje Jira

Planuj i realizuj sprinty dzięki dedykowanym tablicom Scrum i Kanban, zaległościom i pasmom pracy.

Śledź pracę na dużą skalę, korzystając z epik, wersji i zaawansowanych planów działania, aby zapewnić widoczność między zespołami.

Wysyłaj zapytania i przeprowadzaj raportowanie problemów za pomocą języka zapytań Jira Query Language (JQL), aby uzyskać precyzyjne filtrowanie i wgląd w dane.

Skorzystaj z wbudowanej funkcji Atlassian Intelligence do podsumowywania problemów, generowania przypadków testowych na podstawie wymagań i wyszukiwania zadań przy użyciu języka naturalnego.

Ograniczenia Jira

Stroma krzywa uczenia się dla użytkowników nietechnicznych lub zespołów wielofunkcyjnych

Koszty mogą szybko wzrosnąć w przypadku planów premium i dodatków z rynku.

Współpraca często wymaga połączenia Jira z dodatkowymi narzędziami Atlassian.

Ceny Jira

Free

Standard: 9,05 USD/użytkownik/miesiąc

Premium: 18,30 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,3/5 (ponad 7300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 15 000 recenzji)

Co o Jira mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra udostępnia mieszane opinie:

Jest to dobre narzędzie do śledzenia błędów modeli i planowania sprintów. Widzę, jakie zadania są w toku wdrożenia. Tablica Kanban pomaga mi łatwo przenosić zadania z kategorii „w trakcie realizacji” do „zrobione”… Czasami ładuje się bardzo wolno. Zbyt wiele przycisków i ustawień sprawia, że czuję się zdezorientowany. Konfiguracja prostego cyklu pracy zajmuje zbyt dużo czasu. Wydaje się zbyt rozbudowane dla małych projektów.

Jest to dobre narzędzie do śledzenia błędów modeli i planowania sprintów. Widzę, jakie zadania są w toku wdrożenia. Tablica Kanban pomaga mi łatwo przenosić zadania z kategorii „w trakcie” do „zrobione”… Czasami ładuje się bardzo wolno. Zbyt wiele przycisków i ustawień sprawia, że czuję się zdezorientowany. Konfiguracja prostego cyklu pracy zajmuje zbyt dużo czasu. Wydaje się zbyt rozbudowane dla małych projektów.

👀 Czy wiesz, że... Chociaż Jira jest potężnym narzędziem dla programistów, ClickUp oferuje porównywalne funkcje agile — w tym sprinty, punkty fabularne i wykresy burndown — w ramach bardziej dostępnej platformy, z której może korzystać cała Twoja organizacja.

3. Trello (najlepsze rozwiązanie do wizualnego zarządzania zadaniami w stylu Kanban)

za pośrednictwem Trello

Trello to najlepszy wybór dla zespołów, które chcą intuicyjnego, wizualnego zarządzania zadaniami bez konieczności długiego szkolenia. Jego podstawą jest tablica Kanban, prosty system kart i kolumn, który sprawia, że śledzenie postępów jest tak proste, jak przenoszenie notatki samoprzylepnej.

Ta prostota jest największą zaletą Trello. I jego największym limitem.

W miarę jak praca staje się coraz bardziej złożona, zespoły często zaczynają nakładać na siebie dodatki, reguły automatyzacji i integracje, aby Trello mogło zrobić więcej. W tym momencie to, co zaczęło się jako lekkie narzędzie wizualne, może zacząć wydawać się niewystarczające — zwłaszcza gdy w grę wchodzą raportowanie, zależności lub koordynacja między zespołami.

Najlepsze funkcje Trello

Wizualizuj cykle pracy za pomocą intuicyjnych tablic Kanban i kart typu „przeciągnij i upuść”.

Zautomatyzuj rutynowe czynności dzięki regułom i wyzwalaczom Butler bez konieczności pisania kodu.

Generuj zawartość za pomocą AI, aby podsumowywać karty, tworzyć listy kontrolne lub przeprowadzać burzę mózgów.

Łatwo udostępniaj postępy, kopiując karty na wielu tablicach.

Ograniczenia Trello

Duże tablice z tysiącami kart mogą stać się trudne do zarządzania.

Bezpłatne i niższe plany ograniczają automatyzację i personalizację.

Nie jest przeznaczony do złożonych zależności lub wielowarstwowych projektów.

Ceny Trello

Free

Standard: 6 USD/użytkownik/miesiąc

Premium: 12 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: 17,50 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 400 recenzji)

Co o Trello mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 informuje:

Lubię używać Trello do zarządzania projektami i zadaniami, ponieważ pomaga ono w obsłudze wielu zadań jednocześnie i ułatwia przeglądanie... Czasami trudno jest zarządzać złożonymi projektami i projektami długoterminowymi.

Lubię używać Trello do zarządzania projektami i zadaniami, ponieważ pomaga ono w obsłudze wielu zadań jednocześnie i ułatwia przeglądanie... Czasami trudno jest zarządzać złożonymi projektami i projektami długoterminowymi.

4. Notion (najlepszy do elastycznego zarządzania dokumentami i wiedzą)

za pośrednictwem Notion

W przeciwieństwie do ustrukturyzowanych narzędzi do zarządzania projektami, które zmuszają Cię do korzystania z list i cykli pracy, system oparty na blokach Notion pozwala Ci stworzyć obszar roboczy taką, jakiej potrzebujesz. Łączy on w sobie funkcje tworzenia notatek, dokumentów, wiki, baz danych, kalendarzy i lekkiego śledzenia projektów w jednym elastycznym interfejsie, działając jako system zarządzania projektami i wiedzą w jednym.

Możesz tworzyć relacyjne bazy danych, które połączają pracę z dokumentami, zamieniają dowolny widok w tablice lub kalendarze oraz osadzają multimedia i pliki bezpośrednio w miejscu, w którym odbywa się praca.

Ta elastyczność ma jednak swoje wady. Notion nie narzuca struktury, co oznacza, że tworzenie złożonych systemów projektowych wymaga czasu i przemyślanej konstrukcji. Chociaż oferuje wsparcie dla widoków baz danych i śledzenia zadań, nie oferuje natywnie głębokiej automatyzacji ani zaawansowanego planowania zasobów, jak specjalnie zaprojektowane narzędzia do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Notion

Skorzystaj ze zintegrowanego asystenta AI, Notion AI, aby pisać, podsumowywać badania i burzę mózgów bezpośrednio w swoich dokumentach.

Twórz kompleksowe bazy wiedzy z zagnieżdżonymi stronami, bogatymi mediami i edycją opartą na współpracy.

Zarządzaj swoim czasem wraz z zadaniami i projektami za pomocą kalendarza Notion.

Szybko zacznij korzystać z jednego z tysięcy szablonów stworzonych przez społeczność Notion.

Ograniczenia Notion

Podejście „pustej strony” może być przytłaczające dla nowych użytkowników, a budowanie złożonych systemów wymaga znacznego nakładu czasu.

Wydajność może spadać w obszarach roboczych zawierających tysiące stron lub bardzo duże bazy danych.

Ceny Notion

Free

Plus : 12 USD/użytkownik/miesiąc

Business : 24 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 9200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2600 recenzji)

Co o Notion mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu Capterra udostępnia swoją opinię:

Udało mi się zapisać pomysły na kampanie, notatki dotyczące klientów i harmonogramy w jednym miejscu, eliminując dokumenty w arkuszach kalkulacyjnych i zamieszanie w ostatniej chwili... Nie podoba mi się fakt, że skomplikowane strony mogą odstraszać nowicjuszy, a wdrożenie wymaga więcej dyskusji w porównaniu z mniej skomplikowanymi narzędziami.

Udało mi się zapisać pomysły na kampanie, notatki dotyczące klientów i harmonogramy w jednym miejscu, eliminując dokumenty w arkuszach kalkulacyjnych i zamieszanie w ostatniej chwili... Nie podoba mi się fakt, że skomplikowane strony mogą odstraszać nowicjuszy, a wdrożenie wymaga więcej dyskusji w porównaniu z mniej skomplikowanymi narzędziami.

5. Asana (najlepsza do koordynacji zespołów międzyfunkcyjnych)

za pośrednictwem Asana

Masz trudności z połączeniem strategicznych celów swojej firmy z codzienną pracą wykonywaną przez Twoje zespoły? Gdy praca odbywa się w odizolowanych działach, brakuje Ci jasnego obrazu postępów projektów w całej organizacji. Ta rozbieżność oznacza, że zespoły mogą być zajęte, ale nieproduktywne, pracując nad zadaniami, które nie mają wpływu na osiągnięcie kluczowych celów.

Asana rozwiązuje ten problem, zapewniając koordynację międzyfunkcyjną na dużą skalę. Jej autorski model danych Work Graph inteligentnie mapuje powiązania między ludźmi, zadaniami i celami. Wynik? Liderzy zyskują przejrzystość na każdym poziomie.

Chociaż funkcje AI nie zastąpią strategii zarządzania projektami, mogą one podsumowywać spostrzeżenia i rekomendować poprawki w cyklu pracy, które pomogą zespołom osiągać postępy.

Najlepsze funkcje Asany

Połącz pracę z celami firmy dzięki widokom portfolio , strategicznemu dostosowaniu i raportowaniu w czasie rzeczywistym.

Twórz niestandardowe cykle pracy i automatyzacje oparte na sztucznej inteligencji dzięki bezkodowemu AI Studio.

Wizualizuj pracę za pomocą list, tablic, osi czasu, kalendarza i widoku obciążenia pracą do planowania zasobów.

Dostosuj pracę zespołu do ogólnych celów firmy i śledź postępy dzięki zaawansowanym pulpitom nawigacyjnym.

Ograniczenia Asany

Ceny są wyższe w porównaniu z podstawowymi alternatywami, zwłaszcza w przypadku rozliczeń miesięcznych.

Nie jest to pojedyncze obszar roboczy do pracy nad dokumentami, zadaniami i wiadomościami, więc może być konieczne zainwestowanie w inne narzędzia.

Niektórzy użytkownicy zgłaszali obawy dotyczące automatycznego odnawiania i praktyk rozliczeniowych.

Ceny Asana

Free

Pakiet startowy: 13,49 USD/użytkownik/miesiąc

Zaawansowany: 30,49 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asany

G2: 4,4/5 (ponad 12 800 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 500 recenzji)

Co o Asanie mówią prawdziwi użytkownicy?

Według recenzenta G2:

Różnorodne widoki wizualne — takie jak lista, tablica i oś czasu — ułatwiają szybkie sprawdzenie priorytetów i terminów. Dodatkowo automatyzacje i integracje pomagają zminimalizować wysiłek ręczny i zapewniają synchronizację wszystkich elementów. Wiele zaawansowanych narzędzi, takich jak osie czasu, cele i raportowanie, jest dostępnych tylko w droższych planach, co może prowadzić do wyższych kosztów w miarę rozwoju zespołu.

Różnorodne widoki wizualne — takie jak lista, tablica i oś czasu — ułatwiają szybkie sprawdzenie priorytetów i terminów. Dodatkowo automatyzacje i integracje pomagają zminimalizować wysiłek ręczny i zapewniają synchronizację wszystkich elementów. Wiele zaawansowanych narzędzi, takich jak osie czasu, cele i raportowanie, jest dostępnych tylko w droższych planach, co może prowadzić do wyższych kosztów w miarę rozwoju zespołu.

6. Monday (najlepsze rozwiązanie do dostosowywania automatyzacji cyklu pracy)

Jeśli procesy Twojego zespołu są wyjątkowe, a gotowe narzędzia do zarządzania projektami po prostu nie pasują, dobrym wyborem może być monday. Elastyczny system operacyjny monday oferuje szerokie możliwości niestandardowego dostosowywania dzięki kolorowym, wizualnym tablicom i automatyzacji bez kodowania.

Możesz intuicyjnie łączyć zadania między działami, osadzać zatwierdzenia w cyklach pracy i konfigurować powtarzalne działania. Jednak ponieważ wiele cyklów pracy tworzy się z modułowych komponentów, zespoły bez jasnego planu działania mogą poświęcać więcej czasu na projektowanie niż na wykonywanie zadań.

Najlepsze funkcje Monday

Skorzystaj z ponad 20 różnych typów kolumn, w tym statusu, formuły i zależności, aby stworzyć idealną tablicę.

Twórz procedury automatyzacji typu „jeśli to, to tamto” do obsługi powtarzalnych zadań, z różnymi limitami działań w zależności od planu.

Przełączaj się między widokami tabeli, Kanban, osi czasu, kalendarza, wykresu i widokiem obciążenia pracą, aby zobaczyć swoje dane z różnych perspektyw.

Skorzystaj z asystenta AI Monday, aby generować zadania, tworzyć zawartość, a nawet budować złożone formuły.

Uzyskaj dostęp do oddzielnych, ale połączonych produktów do zarządzania pracą, CRM, tworzenia oprogramowania i obsługi klienta.

Ograniczenia poniedziałkowe

Ceny oparte na liczbie licencji są sprzedawane w pakietach (np. 3, 5, 10 licencji jednocześnie), co może zmusić Cię do płacenia za licencje, których nie potrzebujesz.

Warunki rozliczeń dla gości mogą być mylące i prowadzić do nieoczekiwanych aktualizacji planów.

Ceny Monday

Free

Standard: 14 USD/użytkownik/miesiąc

Zalety: 24 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje monday

G2: 4,7/5 (ponad 10 900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co o Monday mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 udostępnia zarówno zalety, jak i wady:

Podoba mi się to, że mam wszystkie możliwe opcje, aby być na bieżąco z zadaniami, przydzielać pracę mojemu zespołowi i definiować kluczowe kroki procesów... Automatyzacja wydaje się czasami zawodzić. Chciałbym, aby działała lepiej i aby menedżer mógł zarządzać każdym przerwanym połączeniem, otrzymując powiadomienie w momencie jego zerwania.

Podoba mi się to, że mam wszystkie możliwe opcje, aby być na bieżąco z zadaniami, przydzielać pracę mojemu zespołowi i definiować kluczowe kroki procesów... Automatyzacja wydaje się czasami zawodzić. Chciałbym, aby działała lepiej i aby menedżer mógł zarządzać każdym przerwanym połączeniem, otrzymując powiadomienie w momencie jego zerwania.

7. Wrike (najlepszy do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Wrike

Twoja agencja marketingowa lub kreatywna boryka się z problemami związanymi z zarządzaniem obciążeniem zespołu i chaotycznym procesem zatwierdzania. Bez jasnej widoczności dotyczącej tego, kto jest przeciążony pracą, a kto jest dostępny, nie można efektywnie przydzielać zasobów, co prowadzi do wypalenia zawodowego i opóźnień w realizacji projektów. Informacje zwrotne dotyczące zasobów kreatywnych są rozproszone w wiadomościach e-mail i czatach, co powoduje chaotyczny proces zatwierdzania i niekończące się cykle poprawek.

Jeśli to brzmi jak coś dla Ciebie, pomocne mogą okazać się funkcje zarządzania zasobami i cykle pracy Werki. Użytkownicy cenią Werki za funkcje współpracy i pulpity, które upraszczają zarządzanie wieloma interesariuszami i wynikami.

Najlepsze funkcje Wrike

Zajmij się powtarzalnymi zadaniami dzięki Work Intelligence, pakietowi narzędzi AI, w tym copilotowi do pytań i odpowiedzi, przewidywaniu ryzyka dla projektów oraz agentom AI do automatyzacji cyklu pracy.

Wizualizuj obciążenie pracą zespołów w czasie rzeczywistym, aby podejmować świadome decyzje dotyczące zatrudnienia i zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

Przeglądaj i zatwierdzaj ponad 30 rodzajów zasobów kreatywnych, w tym wideo i dokumenty, za pomocą narzędzi do nanoszenia adnotacji na obrazach.

Organizuj pracę w wielu wymiarach, stosując etykiety do zadań, projektów i folderów, aby uzyskać elastyczne raportowanie.

Ograniczenia Wrike

Złożoność i stroma krzywa uczenia się, zwłaszcza podczas ustawiania dla dużych zespołów.

Poziom obsługi klienta, jaki otrzymujesz, często zależy od poziomu cenowego, na którym się znajdujesz.

Nie nadaje się tak dobrze do śledzenia lekkich lub doraźnych projektów.

Ceny Wrike

Free

Zespół: 10 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 25 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Pinnacle: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 4400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2800 recenzji)

Co o Wrike mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto, co miał do powiedzenia recenzent Capterra:

Ogólnie rzecz biorąc, moje doświadczenia z Wrike zasługują na solidne 3 gwiazdki. Jest to potężne i wyraźnie wydajne narzędzie, ale korzystanie z niego wydaje się trudniejsze niż powinno. Krzywa uczenia się jest stroma, a nawet po zrozumieniu działania platformy, codzienna praca z nią nadal nie jest tak intuicyjna, jak w przypadku innych platform.

Ogólnie rzecz biorąc, moje doświadczenia z Wrike zasługują na solidne 3 gwiazdki. Jest to potężne i wyraźnie wydajne narzędzie, ale korzystanie z niego wydaje się trudniejsze niż powinno. Krzywa uczenia się jest stroma, a nawet po zrozumieniu działania platformy, codzienna praca z nią nadal nie jest tak intuicyjna, jak w przypadku innych platform.

8. Basecamp (najlepszy do prostej komunikacji zespołowej i projektów)

za pośrednictwem Basecamp

Basecamp stosuje podejście „keep-it-simple” do pracy. Jego największą zaletą jest mniej rozbudowanych funkcji, a więcej dobrze zrobionych podstawowych zadań. Wiele zespołów, które nie szukają zaawansowanych cykli pracy ani głębokiej personalizacji, docenia to, jak szybko nowi członkowie mogą się włączyć, zobaczyć, co trzeba zrobić, i zacząć wnosić swój wkład.

Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla mniejszych zespołów lub agencji, które chcą po prostu zapewnić przejrzystą komunikację i podstawowe śledzenie projektów bez zbędnych dodatków.

Jednocześnie ta prostota ma swoje ograniczenia. Basecamp nie oferuje wbudowanych funkcji, takich jak zależności zadań, zaawansowane raportowanie czy natywne narzędzia do automatyzacji, które można znaleźć w nowoczesnych platformach do zarządzania pracą. Jest on naprawdę zaprojektowany, aby zastąpić rozproszone wątki e-mailowe i doraźne arkusze kalkulacyjne, a nie do zarządzania złożonymi portfolio projektów lub zautomatyzowanymi procesami.

Najlepsze funkcje Basecamp

Scentralizowane wątki dyskusyjne dla każdego projektu z tablicami dyskusyjnymi, które zastępują rozproszone łańcuchy e-maili.

Skorzystaj ze wspólnego kalendarza projektów do śledzenia ważnych terminów i kamieni milowych.

Skorzystaj z czatu Campfire, pokoju czatu w czasie rzeczywistym, który umożliwia szybkie, nieformalne rozmowy zespołowe w ramach każdego projektu.

Poproś swój zespół o regularne aktualizacje statusu, korzystając z automatycznych sprawdzeń.

Ograniczenia Basecamp

Brakuje wielu zaawansowanych funkcji dostępnych w innych narzędziach do zarządzania projektami, takich jak wykresy Gantta, śledzenie czasu i pola niestandardowe.

Brak wbudowanego zarządzania zasobami do śledzenia obciążenia zespołu lub wydajności

Jego płaska struktura projektów może nie być odpowiednia dla organizacji zarządzających złożonymi, wielopoziomowymi inicjatywami.

Ceny Basecamp

Free

Pro : 15 USD/użytkownik/miesiąc

Plus Unlimited: 299 USD/miesiąc (rozliczane rocznie, dla całego zespołu)

Oceny i recenzje Basecamp

G2: 4,1/5 (ponad 5400 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 300 recenzji)

Co o Basecamp mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 uważa, że prostota jest zarówno zaletą, jak i limitem Basecamp:

Zadania, dyskusje, pliki i osie czasu są łatwe do znalezienia, co ogranicza zamieszanie i ciągłe wymiany informacji. Pomaga to zespołom zachować spójność bez przekształcania zarządzania projektami w pracę na pełen etat... Brak zaawansowanego raportowania, szczegółowych zależności między zadaniami i elastycznych widoków utrudnia zarządzanie większymi lub szybko zmieniającymi się zespołami.

Zadania, dyskusje, pliki i osie czasu są łatwe do znalezienia, co ogranicza zamieszanie i ciągłe wymiany informacji. Pomaga to zespołom zachować spójność bez przekształcania zarządzania projektami w pracę na pełen etat... Brak zaawansowanego raportowania, szczegółowych zależności między zadaniami i elastycznych widoków utrudnia zarządzanie większymi lub szybko zmieniającymi się zespołami.

9. Zoho Projects (najlepsze rozwiązanie dla rozwijających się zespołów dbających o budżet)

za pośrednictwem Zoho

Czy Twoja firma lub mała firma potrzebuje w pełni funkcjonalnego narzędzia do zarządzania projektami? Martwisz się ceną na poziomie Enterprise?

Zoho Projects łączy zarządzanie zadaniami i kamieniami milowymi, wykresy Gantt, śledzenie czasu, śledzenie problemów, raportowanie i podstawową automatyzację w jednym, ekonomicznym hubie projektowym. Jest to dobre rozwiązanie, gdy budżet jest ograniczony i nie potrzebujesz zaawansowanej pomocy AI ani wszechstronnego obszaru roboczego.

Ponieważ jest to część szerszego ekosystemu Zoho (obejmującego ponad 50 aplikacji), możesz również utworzyć połączenie między nim a narzędziami do czatu, systemami CRM, kalendarzami i innymi aplikacjami, z których już korzysta Twój zespół. Jest to miły dodatek, jeśli wolisz modułowy stos od platformy typu „wszystko w jednym”.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Twórz wizualne osie czasu projektów z zależnościami zadań i analizą ścieżki krytycznej na wykresach Gantt.

Rejestruj godziny rozliczeniowe i nierozliczeniowe dzięki wbudowanym kartom czasu pracy i integracjom z fakturowaniem.

Uzyskaj dostęp do dedykowanego modułu służącego do identyfikowania, śledzenia i rozwiązywania błędów oraz problemów dla zespołów programistów.

Łatwo nawiąż połączenie z innymi aplikacjami Zoho, takimi jak Zoho CRM, Zoho Desk i Zoho Books.

Zautomatyzuj rutynowe zadania, korzystając z planów cyklu pracy i reguł.

Ograniczenia Zoho Projects

Zależności między zadaniami i raporty mogą wydawać się podstawowe dla większych zespołów.

Zaawansowane zarządzanie portfolio i analizy AI mają limit.

Ceny Zoho Projects pro projekty

Free

Premium: 5 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: 10 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4,3/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 840 recenzji)

Co mówią o Zoho Projects użytkownicy w prawdziwym życiu?

Wiele recenzji na G2 odzwierciedla tę samą opinię:

Podoba mi się sposób, w jaki organizuje pracę poprzez zadania, kamienie milowe i wykresy Gantta, ułatwiając śledzenie postępów i terminów na pierwszy rzut oka. Doceniam funkcje współpracy, takie jak komentarze, udostępnianie plików i kanały aktywności, które pozwalają mieć wszystko w jednym miejscu... Interfejs użytkownika Zoho Projects wydaje się nieco przeładowany podczas zarządzania dużymi lub złożonymi projektami, a zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja i zależności, wymagają pewnego nakładu pracy, aby się ich nauczyć.

Podoba mi się sposób, w jaki organizuje pracę poprzez zadania, kamienie milowe i wykresy Gantta, ułatwiając śledzenie postępów i terminów na pierwszy rzut oka. Doceniam funkcje współpracy, takie jak komentarze, udostępnianie plików i kanały aktywności, które pozwalają mieć wszystko w jednym miejscu... Interfejs użytkownika Zoho Projects wydaje się nieco przeładowany podczas zarządzania dużymi lub złożonymi projektami, a zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja i zależności, wymagają pewnego nakładu pracy, aby się ich nauczyć.

10. Smartsheet (najlepszy do śledzenia projektów w stylu arkusza kalkulacyjnego)

za pośrednictwem Smartsheet

Smartsheet łączy w sobie znane arkusze kalkulacyjne ze strukturą narzędzia do zarządzania projektami. Jeśli Ty i Twój zespół kiedykolwiek pragnęliście, aby arkusz kalkulacyjny oferował więcej — na przykład wizualizację harmonogramów projektów, automatyzację cykli pracy lub centralizację raportowania — Smartsheet zapewnia to wszystko w jednym interfejsie.

Układ zmniejsza barierę wejścia dla zaawansowanych użytkowników programu Excel, jednocześnie zapewniając zaawansowane funkcje zarządzania projektami. Smartsheet oferuje również wiele perspektyw projektu (widok siatki, kalendarza, wykresu Gantt, kart) i łączy je z tym samym arkuszem bazowym, dzięki czemu Twoje plany i postępy pozostają zsynchronizowane.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Wykorzystaj platformę automatyzacji low-code do tworzenia złożonych, wielofunkcyjnych cykli pracy.

Skorzystaj z zatwierdzeń bezpieczeństwa na poziomie rządowym, takich jak FedRAMP Moderate i DoD IL4, dzięki czemu jest to popularny wybór dla sektora publicznego.

Standaryzuj procesy i uzyskaj widoczność w portfolio dzięki Centrum kontroli.

👀 Czy wiesz, że? 📌 FedRAMP Moderate oznacza, że Smartsheet jest zatwierdzony przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych do obsługi danych o umiarkowanym znaczeniu — informacji, które nie są tajne, ale nadal wymagają silnej ochrony (np. wewnętrzne operacje agencji, dane wykonawców, regulowane cykle pracy). 📌 DoD IL4 (Impact Level 4) oznacza, że Smartsheet może być używany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych i jego kontrahentów do przechowywania informacji kontrolowanych, nieobjętych klauzulą tajności, pod ścisłą kontrolą bezpieczeństwa i dostępu.

Ograniczenia Smartsheet

Składnia formuł różni się od tej w programie Excel, co może utrudniać naukę zaawansowanym użytkownikom.

Wydajność może ulec pogorszeniu w przypadku arkuszy zawierających bardzo dużą liczbę wierszy (ponad 20 000).

Całkowity koszt może znacznie wzrosnąć w przypadku funkcji premium i łączników.

Ceny Smartsheet

Zalety: 12 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 24 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Zaawansowane zarządzanie pracą: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 21 300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3400 recenzji)

Co o Smartsheet mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto zalety i wady zaczerpnięte bezpośrednio z recenzji Capterra:

Smartsheet umożliwia elastyczne zarządzanie projektami i współpracę zespołową dzięki aktualizacjom i komentarzom w czasie rzeczywistym. Możemy organizować zadania w ramach naszego zespołu i przydzielać je w razie potrzeby... Formatowanie tekstu i poruszanie się po Smartsheet w celu wykonania zadań może być czasochłonne, jeśli nie ma się w tym doświadczenia.

Smartsheet umożliwia elastyczne zarządzanie projektami i współpracę zespołową dzięki aktualizacjom i komentarzom w czasie rzeczywistym. Możemy organizować zadania w ramach naszego zespołu i przydzielać je w razie potrzeby... Formatowanie tekstu i poruszanie się po Smartsheet w celu wykonania zadań może być czasochłonne, jeśli nie ma się w tym doświadczenia.

Wybór odpowiedniej alternatywy dla ONES.com dla Twojego zespołu

Najlepsza alternatywa dla ONES.com zależy ostatecznie od tego, dlaczego Twoje obecne ustawienia wydają Ci się ograniczające. Zespoły programistów mogą skłaniać się ku Jira, aby uzyskać lepszą kontrolę, podczas gdy osoby poszukujące prostoty mogą preferować Trello lub Basecamp.

Jeśli jednak Twoim głównym wyzwaniem jest rozproszenie kontekstu — zadania w jednym narzędziu, dokumenty w innym, rozmowy gdzie indziej, a automatyzacja dodana później — to zastąpienie ONES.com innym narzędziem jednofunkcyjnym nie rozwiąże podstawowego problemu.

W takich przypadkach najlepszą alternatywą jest platforma, która konsoliduje pracę od początku do końca: planowanie, realizację, współpracę, automatyzację i AI. Platforma taka jak ClickUp.

Często zadawane pytania (FAQ)

Większość nowoczesnych narzędzi do zarządzania projektami oferuje funkcje importu plików CSV lub Excel, a niektóre zapewniają dedykowaną pomoc w migracji dla większych zespołów. Możesz wyeksportować swoje dane z ONES.com, zmapować pola do struktury nowej platformy i przeprowadzić testowy import jednego projektu przed migracją Wszystkiego.

Chociaż kilka alternatyw oferuje bezpłatne plany, zazwyczaj nie nadają się one do użytku w przedsiębiorstwach ze względu na ograniczenia dotyczące funkcji, bezpieczeństwa i wsparcia. Bezpłatne plany doskonale nadają się do oceny podstawowych funkcji narzędzia przed podjęciem decyzji o wykupieniu płatnego planu, który spełnia wymagania przedsiębiorstwa.

Tradycyjne narzędzia do zarządzania projektami koncentrują się na śledzeniu pracy. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji wykraczają poza proste śledzenie zadań, przeprowadzając automatyzację powtarzalnych czynności, dostarczając inteligentnych sugestii i podsumowując informacje, aby zaoszczędzić czas. Prawdziwie kontekstowa sztuczna inteligencja, taka jak ClickUp Brain, rozumie powiązania między projektami, dokumentami i rozmowami, aby zapewnić bardziej trafną i skuteczną pomoc.

Czas wdrożenia może mieć zakres od kilku dni w przypadku prostych narzędzi do kilku tygodni w przypadku złożonych platform dla przedsiębiorstw. Najlepszym podejściem jest rozpoczęcie od podstawowych funkcji, które rozwiązują największe problemy Twojego zespołu, a następnie stopniowe wprowadzanie bardziej zaawansowanych możliwości.