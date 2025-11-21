Jak menedżerowie HR mogą wykorzystać ClickUp SyncUps do synchronizacji wdrażania nowych pracowników

Fiasko pierwszego tygodnia jest rzeczywistością.

Nowi pracownicy czekają na laptopy, telefony i dostęp do aplikacji, próbując jednocześnie zrozumieć zasady i narzędzia, menedżerowie mają trudności z ich szkoleniem, a dział HR biegnie w kółko, aby dopiąć wszystkie sprawy. 🏃🏻💨

Jednocześnie organizacje inwestują nawet 62% swojego czasu i pieniędzy w wysiłek związany z wdrażaniem nowych pracowników. To tylko pokazuje, że przeznaczanie zasobów na ten problem nie jest rozwiązaniem.

Potrzebujesz ujednoliconego systemu, który zapewni wszystkim jednakowy poziom wiedzy i uporządkuje komunikację związaną z wdrażaniem nowych pracowników.

Brzmi nierealnie, prawda? Ale właśnie to robi ClickUp.

W tym wpisie na blogu pokażemy Ci, jak korzystać z ClickUp SyncUps do wdrażania nowych pracowników. Przyjrzymy się również, w jaki sposób ClickUp wykracza poza wideo, tworząc połączenie między zadaniami, dokumentami i zespołami w jednym obszarze roboczym. 🧑‍💻

Dlaczego synchronizacja wdrożeniowa ma kluczowe znaczenie dla nowych pracowników?

Pierwszy tydzień pracy nowego pracownika ustawia ton wszystkim kolejnym działaniom.

Wśród ekranów, harmonogramów i rozproszonych twarzy synchronizacja wdrożeniowa jest podstawowym punktem kontaktowym, w którym nowi pracownicy zaczynają czuć się w wsparciu i na bieżąco.

Ponadto badania wykazały, że systematyczne spotkania i wczesne wsparcie kierownictwa pomagają nowym pracownikom szybciej się dostosować, zwiększając wydajność, satysfakcję z pracy i retencję. Pracownicy, którzy podczas wdrażania czują się „widoczni i wspierani”, są bardziej zaangażowani w dłuższej perspektywie, a 87% z nich dokonuje raportowania o silniejszych połączeniach społecznych wynikających z wczesnych interakcji z zespołem.

Oto kilka kluczowych korzyści płynących z wprowadzania nowych pracowników na żywo przy użyciu oprogramowania szkoleniowego:

Buduj kulturę firmy: pokazuj normy, wartości, nieformalne rytuały i dynamikę zespołu w czasie rzeczywistym.

Wyjaśnij oczekiwania: omów cele związane z rolą, wskaźniki wydajności i priorytety na początkowym etapie.

Odpowiadaj na pytania na wczesnym etapie: wychwytuj niepewności lub nieporozumienia, zanim się nasilą.

Monitoruj postępy zespołu: otrzymuj informacje w czasie rzeczywistym na temat tego, jak nowy pracownik się aklimatyzuje.

Wzmocnij połączenie: zachęcaj do budowania powiązań między działem HR, kierownikami zespołów i współpracownikami.

🔍 Czy wiesz, że... Badanie PubMed wykazało, że ustrukturyzowane programy wdrażania nowych pracowników znacznie ułatwiają życie młodym profesjonalistom wchodzącym na rynek pracy. Osoby, które przeszły odpowiednie szkolenie, szybciej się zaaklimatyzowały i czuły się pewniej niż te, które musiały radzić sobie samodzielnie.

Typowe wyzwania związane z synchronizacją wdrażania nowych pracowników

Nawet synchronizacja przeprowadzana w najlepszych intencjach może napotkać przeszkody. Oto kilka z nich:

Ujednolicenie kalendarzy między działem HR, kierownikiem ds. rekrutacji, mentorami i nowymi pracownikami może stać się prawdziwym wyzwaniem, gdy mamy do czynienia z wieloma strefami czasowymi.

Przeładowanie informacjami podczas wstępnej synchronizacji (zasady, narzędzia, cykle pracy, przedstawianie zespołu) bez stopniowego lub ustrukturyzowanego planu może zdezorientować nowych pracowników.

Utrata kontekstu między działem HR a kierownictwem może prowadzić do nieporozumień, jeśli obie strony poruszają nakładające się lub niespójne tematy, takie jak oczekiwania, informacje zwrotne lub cele.

Problemy techniczne i logistyczne , takie jak opóźnienia w dostawie sprzętu, słabe połączenie lub brakujące dane dostępowe, mogą zakłócić proces wdrażania nowych pracowników już od pierwszego dnia.

Zachęcanie do zaangażowania w zdalne synchronizacje może być trudne, gdy nowi pracownicy wahają się przed włączeniem kamer lub zadawaniem pytań.

📮 ClickUp Insight: Około 41% profesjonalistów preferuje komunikatory internetowe do komunikacji zespołowej. Chociaż umożliwiają one szybką i sprawną wymianę informacji, wiadomości są często rozproszone po wielu kanałach, wątkach lub wiadomościach bezpośrednich, co utrudnia późniejsze odzyskanie informacji. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat, wątki czatu można przypisać do konkretnych projektów i zadań, dzięki czemu rozmowy pozostają w kontekście i są łatwo dostępne.

Czym jest ClickUp SyncUps i jakie korzyści przynosi zespołom HR?

Stwórz skuteczne doświadczenia związane z wdrażaniem nowych pracowników dzięki ClickUp SyncUps

ClickUp SyncUps to wbudowana funkcja spotkań wideo i audio w obszarze roboczym ClickUp. Została zaprojektowana, aby synchronizacja wdrożeniowa była szybsza, bardziej oparta na współpracy i bogatsza w kontekst.

To idealne rozwiązanie dla firm, które chcą skrócić proces wdrażania nowych pracowników, aby nowicjusze mogli szybciej wnieść swój wkład w pracę.

Dzięki szybkiej synchronizacji w ramach jednej platformy ClickUp SyncUps pomaga stworzyć bardziej połączony, wydajny i przejrzysty proces wdrażania nowych pracowników. Oto jak to działa:

Scentralizuj całą komunikację związaną z wdrażaniem nowych pracowników: Organizuj sesje wdrażające na żywo bezpośrednio w ClickUp, przechowując wiadomości, dokumenty i zadania związane z wdrażaniem w jednym obszarze roboczym.

Uprość planowanie i dostęp: uruchom SyncUps bezpośrednio z kanałów uruchom SyncUps bezpośrednio z kanałów czatu ClickUp lub wiadomości prywatnych i połącz je z wydarzeniami w kalendarzu, aby ułatwić planowanie.

Usprawnij współpracę w czasie rzeczywistym: umożliwiaj nowym pracownikom zadawanie pytań, udostępnianie ekranów i interakcję z działem HR, kierownikami i współpracownikami bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Rejestruj i zachowuj kontekst: nagrywaj rozmowy i automatycznie generuj transkrypcje, aby ważne dyskusje, oczekiwania i kolejne kroki nigdy nie zostały utracone.

Bądź w połączeniu z dowolnego miejsca: utrzymuj zaangażowanie zespołów HR i nowych pracowników dzięki wsparciu urządzeń mobilnych i mini odtwarzaczowi podczas pracy zdalnej lub przeglądania utrzymuj zaangażowanie zespołów HR i nowych pracowników dzięki wsparciu urządzeń mobilnych i mini odtwarzaczowi podczas pracy zdalnej lub przeglądania zadań ClickUp.

Zobacz, jak ClickUp może przyspieszyć cykl pracy wdrażania nowych pracowników:

🧠 Ciekawostka: Dział HR zaczął funkcjonować dość wcześnie. Za pierwszy dedykowany dział kadr uważa się często firm ę National Cash Register Company (NCR), która powstała około 1901 roku. Zajmował się on bezpieczeństwem, skargami, szkoleniami przełożonych itp.

Jak korzystać z ClickUp SyncUps w procesie wdrażania nowych pracowników

ClickUp SyncUps przekształca proces wdrażania nowych pracowników w płynne, interaktywne doświadczenie. Oto jak powitać nowych pracowników za pomocą SyncUps:

Krok 1: Uruchom synchronizację wdrażania nowych pracowników szybciej

Zacznij od zaplanowania sesji wdrożeniowej dokładnie tam, gdzie odbywa się Twoja praca.

Aby natychmiast uruchomić SyncUps z dowolnego kanału czatu:

1. Otwórz wybrany kanał czatu i kliknij ikonę SyncUps w prawym górnym rogu.

2. W kanale automatycznie pojawi się wiadomość, aby inni mogli dołączyć.

Kliknij ikonę połączenia, aby uruchomić ClickUp SyncUps

Aby rozpocząć SyncUps w celu prowadzenia indywidualnych rozmów w ramach wdrażania nowych pracowników:

1. Otwórz zadanie związane z wdrażaniem nowych pracowników powiązane z kanałem lub bezpośrednią wiadomością od członka zespołu.

2. Kliknij ikonę SyncUps.

3. Wiadomość kanałowa powiadamia zespół/osobę dźwiękiem dzwonka, aby natychmiast dołączyli do rozmowy.

Nawiąż bezpośredni kontakt z nowymi pracownikami bezpośrednio z wątku czatu ClickUp Chat.

🚀 Zaleta ClickUp: Wszystkie rozmowy związane z wdrażaniem nowych pracowników są połączone w ClickUp Chat. Skonfiguruj kanał, np. #nowozatrudnieni-październik, aby wszystkie rozmowy dotyczące kadr, menedżerów i nowych pracowników odbywały się w jednym miejscu. Tutaj rozmowy nie kończą się niejasnym „Będę w kontakcie”, ponieważ możesz zamienić wiadomości w zadania, zaprosić osoby do SyncUps i przydzielić im konkretne kroki. Dodatkowo, dzięki mobilnemu dostępowi do czatu, zespoły HR i nowi pracownicy mogą pozostawać w kontakcie nawet podczas podróży.

Krok 2: Zaproś nowych pracowników i członków zespołu HR

Po uruchomieniu SyncUps zaproś uczestników za pomocą kilku kliknięć:

1. Użyj przycisku Zaproś osoby w mini odtwarzaczu lub trybie pełnoekranowym, aby dodać uczestników.

2. Wyszukaj i wybierz członków (lub nowych pracowników), których chcesz zaprosić. Otrzymają oni wyskakujące okienko z dzwonkiem i będą mogli dołączyć lub odmówić.

3. Możesz również skopiować link do połączenia (za pomocą menu „...”) i wkleić go do zaproszeń kalendarza lub wątek czatu.

Powiadom zaproszonych gości za pomocą wyskakującego powiadomienia, aby mogli natychmiast dołączyć

Po zaproszeniu nowych pracowników i zespołu HR do SyncUp, następnym krokiem jest upewnienie się, że są oni w pełni przygotowani przed pierwszym dniem pracy.

Pobierz bezpłatny szablon Zapewnij nowym pracownikom spójne doświadczenie wdrożeniowe dzięki szablonowi ClickUp New Hire Onboarding Template.

Szablon ClickUp New Hire Onboarding pomaga zorganizować wszystkie kroki, które nowy członek zespołu musi zakończyć w ciągu pierwszych kilku tygodni. Jest przeznaczony dla zespołów HR, które potrzebują przejrzystego, opartego na współpracy systemu do zarządzania zadaniami związanymi z wdrażaniem nowych pracowników w różnych działach.

Ten bezpłatny szablon HR zapewnia elastyczność w monitorowaniu postępów wdrażania nowych pracowników. Na przykład lista kontrolna dla nowych pracowników zawiera wszystkie zadania pogrupowane według etapów wdrażania, takich jak Przed pierwszym dniem, Pierwszy dzień, Pierwszy tydzień i Drugi tydzień, obejmujące podstawowe czynności, takie jak wypełnienie dokumentów, konfiguracja sprzętu, szkolenie dotyczące konkretnej roli i przedstawienie działu HR.

🔍 Czy wiesz, że... Badania pokazują, że to, jak ciepło firma wita nowych pracowników — nie tylko poprzez dokumenty korporacyjne, ale także poprzez przyjazne podejście menedżerów i współpracowników — ma duży wpływ na samopoczucie pracowników i zmniejsza ich chęć do odejścia z pracy.

Krok 3: Udostępnij swój ekran, aby pomóc nowym pracownikom

Udostępnianie ekranu jest idealnym rozwiązaniem do prezentacji, niezależnie od tego, czy omawiasz zasady HR, wyjaśniasz, jak rejestrować urlop, czy przedstawiasz firmowy obszar roboczy ClickUp.

Aby udostępnić swój ekran podczas SyncUps, kliknij ikonę ekranu u dołu okna rozmowy i wybierz opcję udostępniania zakładki, okna lub całego ekranu.

Włącz dźwięk, jeśli udostępniasz zakładkę przeglądarki w ClickUp SyncUps

⚡️ Archiwum szablonów: Dzięki szablonowi ClickUp Employee Onboarding Template nowi pracownicy poczują się zyskaniem wsparcia od pierwszego dnia. Możesz łatwo organizować zadania, planować szkolenia i odhaczać każdy krok w miarę postępów.

Krok 4: Automatycznie zapisuj notatki za pomocą transkrypcji i podsumowań

Dzięki funkcjom nagrywania SyncUp Twoje rozmowy z nowymi pracownikami będą dokładne i dostępne. Eliminuje to konieczność ręcznego sporządzania notatek i zapewnia, że rozmowy z nowymi pracownikami są dokumentowane, można je przeszukiwać i udostępniać.

Oto jak generować transkrypcje i streszczenia:

1. Rozpocznij lub dołącz do SyncUps z czatu lub zadania.

2. Kliknij ikonę nagrania, aby rozpocząć rejestrowanie sesji.

Rejestruj wszystkie szczegóły wdrażania nowych pracowników podczas każdej sesji ClickUp SyncUps

3. Podczas trwania spotkania wyświetla się wskaźnik nagrywania, informujący uczestników, że sesja jest nagrywana.

4. Po spotkaniu przejdź do zakładki SyncUps w Clips Hub, aby uzyskać dostęp do nagranej sesji.

5. W prawym pasku bocznym wybierz Transkrypcja, aby wyświetlić zapis wszystkich omówionych kwestii wraz z oznaczeniem czasu.

6. Kliknij Podsumuj, aby natychmiast wygenerować podsumowanie oparte na AI, które podkreśla kluczowe wnioski, elementy do wykonania i kolejne kroki.

Widok nagrania ClickUp SyncUps dotyczące wdrażania nowych pracowników w Clips Hub

🚀 Zaleta ClickUp: Czy kiedykolwiek przegapiłeś ważną aktualizację ukrytą w wiadomościach dotyczących wdrażania nowych pracowników? ClickUp Brain jest po Twojej stronie. Podsumowania AI wyciągają kluczowe punkty z dokumentów dotyczących wdrażania nowych pracowników lub SyncUps, a automatycznie generowane listy kontrolne i zadania pomagają nowym pracownikom zachować porządek. Na przykład, jeśli nowy pracownik działu marketingu zapyta na platformie czatu: „Gdzie mogę znaleźć wytyczne dotyczące naszej marki?”, ClickUp Brain może natychmiast wyświetlić odpowiedni dokument, podsumować kluczowe punkty, a nawet utworzyć zadanie następcze, takie jak „Przejrzyj wytyczne dotyczące marki przed szkoleniem z projektowania”. Generuj na bieżąco aktualizacje postępów, przewodniki wdrażające lub podsumowania spotkań dzięki ClickUp Brain

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z szablonu planu 30-60-90 dni ClickUp, aby zapewnić nowym pracownikom lub nowo awansowanym członkom zespołu jasny plan działania prowadzący do powodzenia. Wyznacz cele i kamienie milowe dla każdego etapu (30, 60 i 90 dni), dokumentując jednocześnie postępy i działania od pierwszego dnia.

Krok 5: Natychmiastowe łączenie zadań z SyncUps

Zobacz dokładnie, ile zadań jest połączonych z Twoimi SyncUps w ClickUp

Stwórz połączenie zadań z SyncUps do wdrażania nowych pracowników bez opuszczania czatu. Oto jak to zrobić:

1. W kanale lub bezpośredniej wiadomości SyncUps najedź kursorem na aktywną wiadomość SyncUps w czacie i kliknij ikonę trzy kropki … .

2. Kliknij Dodaj powiązanie i wybierz zadanie.

Aby uzyskać widok, zaktualizować lub zarządzać połączonymi zadaniami bez opuszczania czatu, kliknij numer nad wiadomością SyncUps w kanale lub wiadomości bezpośredniej.

Zadania ClickUp znajdują się w Twoim obszarze roboczym i są w pełni zintegrowane z narzędziami do zarządzania projektami oraz cyklami pracy HR.

Dodaj szczegóły, takie jak terminy, notatki i osoby przypisane, aby wszyscy wiedzieli, co dalej i kto jest za co odpowiedzialny. Korzystaj z niestandardowych statusów ClickUp , takich jak Nie rozpoczęto, W trakcie i Zakończone, aby śledzić postępy wdrażania nowych pracowników bez konieczności wysyłania ciągłych wiadomości z przypomnieniem.

Gdy działania następcze z dyskusji SyncUps zostaną powiązane z zadaniami ClickUp, możesz pójść o krok dalej w procesie wdrażania nowych pracowników, korzystając z szablonu listy kontrolnej ClickUp Onboarding Checklist Template.

Pobierz bezpłatny szablon Zapewnij każdemu nowemu pracownikowi ustrukturyzowany proces wdrażania dzięki szablonowi listy kontrolnej ClickUp Onboarding Checklist.

Ten szablon zawiera kompleksowe listy kontrolne dla każdej roli, obejmujące wszystkie niezbędne zadania, od formalności i ustawień sprzętu IT po szkolenie z zakresu wiedzy o produktach i przedstawianie zespołu. Dodatkowo umożliwia on:

Śledź każde zadanie związane z wdrażaniem nowych pracowników, używając statusów takich jak Nie rozpoczęto , W trakcie , Zakończono lub Wymaga wkładu .

Przechowuj ważne informacje, takie jak tytuł , dział , służbowy e-mail , oficjalna data rozpoczęcia pracy i inne.

Przełączaj się między widokami Lista, Gantt, Obciążenie pracą i Kalendarz, aby efektywnie zarządzać ośmiami czasu.

📖 Przeczytaj również: Szablony wdrażania nowych pracowników w programie Excel i ClickUp

W jaki sposób kierownik działu kadr może śledzić postępy wdrażania nowych pracowników w ClickUp?

Menedżerowie HR potrzebują widoczności we wszystko, od przesłanych dokumentów i ustawień IT po zakończenie szkoleń i spotkania kontrolne w pierwszym tygodniu pracy.

Platforma zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp to wszystko w jednym aplikacja do pracy, łącząca zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko oparte na AI, aby pomóc Ci pracować szybciej i mądrzej.

Dzięki narzędziom do zarządzania projektami ClickUp menedżerowie HR mogą koordynować projekty między zespołami, zarządzać bieżącymi programami szkoleniowymi i śledzić wyniki pracowników, jednocześnie centralizując zadania, komunikację i informacje.

Uzyskaj wgląd w postępy wdrażania nowych pracowników w czasie rzeczywistym

Aby uzyskać widok z lotu ptaka procesu wdrażania nowych pracowników w całej organizacji, skorzystaj z paneli ClickUp Dashboards. Zapewniają one widoczność w czasie rzeczywistym postępów wdrażania, eliminując konieczność wysyłania wiadomości do każdego nowego pracownika z osobna.

Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w postęp rekrutacji i wdrażania nowych pracowników dzięki pulpitom ClickUp Dashboards.

Możesz dostosować swój pulpit za pomocą różnych kart, takich jak listy zadań, wykresy kołowe, wykresy słupkowe lub karty obliczeniowe, aby śledzić wskaźniki KPI HR. Na przykład możesz dodać wykres kołowy, aby zobaczyć, ile zadań związanych z wdrażaniem nowych pracowników zostało zakończonych, a ile jest w toku, lub wykres słupkowy, aby śledzić postępy według działu lub kierownika.

Jeśli chcesz uzyskać przewagę konkurencyjną, dodaj karty ClickUp AI do swojego pulpitu nawigacyjnego:

Karta aktualizacji projektu AI umożliwiająca uzyskanie ogólnych informacji o statusie projektu, wskazująca zakończone zadania, elementy w toku i zaległe prace.

Karta podsumowująca AI zawierająca syntetyczny obraz stanu poszczególnych działów, wskazująca ryzyka i przeszkody.

AI Brain Card do pisania niestandardowych podpowiedzi (np. „Pokaż mi potencjalnych klientów, z którymi nie kontaktowano się od ponad 3 dni i którzy wykazują niskie zaangażowanie”) i uzyskiwania podsumowania wraz z sugestiami dotyczącymi kolejnych kroków.

Śledź procesy wdrażania nowych pracowników za pomocą kart AI w panelach ClickUp Dashboards*.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej o pulpitach nawigacyjnych opartych na AI:

Wyeliminuj ręczne działania następcze.

Możesz również ustawić powtarzające się zadania ClickUp, aby były wyzwalaczem regularnych kontroli (np. cotygodniowa synchronizacja, przegląd co 90 dni).

ClickUp pozwala na niestandardowe dostosowanie cykliczności zadań (codziennie, co tydzień, co miesiąc, „dni po zakończeniu” itp.) oraz wybrać, czy generować nowe zadanie, czy ponownie otworzyć istniejące. Dzięki temu nie zapomnisz o konsekwentnym monitorowaniu postępów, gdy wdrażanie nowych pracowników rozciąga się na pierwszy (i drugi) kwartał.

Wyeliminuj ręczne działania następcze i papierkową robotę dzięki ClickUp Powtarzające się Zadania

Przykładowe zastosowania dla zespołów HR

Oto, jak zespoły HR mogą wykorzystać ClickUp nie tylko do śledzenia nowych pracowników.

Szkolenia i rozwój pracowników

Śledzenie postępów w nauce i zarządzanie zasobami szkoleniowymi staje się płynne, gdy wszystko znajduje się w jednym miejscu. Dzięki ClickUp Dokumencie zespoły HR mogą scentralizować podręczniki wdrażania nowych pracowników, aktualizacje zasad i zawartość dotyczącą rozwoju umiejętności w uporządkowanym, łatwym w nawigacji formacie.

Możesz dodawać tekst sformatowany, osadzać wideo lub dołączać załączniki linki do certyfikatów szkoleniowych, ułatwiając pracownikom śledzenie zawartości, a działowi HR aktualizowanie zawartości.

Twórz i organizuj często zadawane pytania, przewodniki wdrażające nowych pracowników oraz zasady HR w ClickUp Dokument

🤩 Bonus: Czy kiedykolwiek marzyłeś o inteligentnym asystencie, który mógłby wyszukiwać, tworzyć i organizować dokumentację kadrową za Ciebie? Twoje marzenie się spełniło! ClickUp Brain MAX pomaga znaleźć zasady, przewodniki dotyczące wdrażania nowych pracowników lub dokumenty szkoleniowe w ClickUp i w połączonych aplikacjach, takich jak Google Drive lub SharePoint, a wszystko to za pomocą jednego paska wyszukiwania. Chcesz sporządzić notatki ze spotkania lub zaktualizować politykę? Po prostu powiedz to na głos, korzystając z funkcji ClickUp Talk to Text, a Brain MAX transkrybuje i dopracuje tekst za Ciebie. Usprawnij dokumenty HR, przewodniki szkoleniowe i listy kontrolne wdrażania nowych pracowników dzięki ClickUp Brain MAX

Zarządzanie wydajnością

Oceny wyników, śledzenie celów i zbieranie opinii nie muszą odbywać się w oddzielnych narzędziach. Korzystając z ClickUp Views, zespoły mogą wizualizować cykle ocen, filtrować cele wydajnościowe lub grupować pracowników według postępów i działów, a wszystko to w jednym obszarze roboczym.

Bądź na bieżąco z każdą oceną wyników i celami pracowników dzięki widokowi listy ClickUp

Możesz na przykład dodać widok listy ClickUp do przesyłania wyników, widok tablicy ClickUp do etapów przeglądu oraz widok kalendarza ClickUp do mapowania miesięcznych cykli oceny.

Dzięki temu menedżerowie i dział HR mają natychmiastową widoczność w tym, kto czeka na informację zwrotną, kto jest w trakcie oceny, a które cele są nadal w trakcie postępu.

🧠 Ciekawostka: W połowie XX wieku powszechnie używano nazwy „dział kadr”. Jednak w 1948 roku powstało Amerykańskie Stowarzyszenie Administracji Kadrowej (później przekształcone w SHRM). Było to przełomowym momentem w uznaniu HR za profesję, a nie tylko pracę biurową.

Rekrutacja i zatrudnianie

Cykl pracy rekrutacyjnego może przepływać równie płynnie w ClickUp.

Wykorzystaj funkcję zarządzania projektami za pomocą e-mail w ClickUp, aby usprawnić cykl pracy rekrutacji.

ClickUp E-mail Zarządzanie Projektami umożliwia rekruterom komunikowanie się z kandydatami z poziomu platformy, wysyłanie aktualizacji, planowanie rozmów kwalifikacyjnych lub śledzenie dokumentów bez konieczności przechodzenia do zewnętrznej skrzynki odbiorczej.

Ponadto automatyzacja w ClickUp upraszcza powtarzalne działania związane z kontaktowaniem się z kandydatami. Osoby odpowiedzialne za rekrutację mogą ustawić wyzwalacze, aby wysyłać automatyczne wiadomości e-mail, gdy kandydat przechodzi do nowego etapu, przesyła formularz lub zadanie zakończone.

Wysyłaj zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne i kontynuuj proces rekrutacji bez opuszczania swojego miejsca pracy dzięki ClickUp Automatyzacja

Na przykład, gdy status kandydata zmieni się na Rozmowa kwalifikacyjna zaplanowana, ClickUp może automatycznie wysłać e-mail z potwierdzeniem zawierający szczegóły rozmowy kwalifikacyjnej i kopią wiadomości do kierownika ds. rekrutacji. Każdy e-mail pojawia się w zadaniu kandydata, dzięki czemu cały zespół rekrutacyjny jest na bieżąco informowany o każdej interakcji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Unikaj problemów związanych z blokiem twórczym dzięki ClickUp Brain. Teraz możesz szybko generować zawartość e-mail, tworzyć precyzyjne tematy wiadomości i organizować pomysły bez konieczności zaczynania od zera.

Twórz angażujące e-mail do kandydatów, wiadomości follow-up lub komunikaty kampanii za pomocą ClickUp Brain

Zaangażowanie pracowników i ankiety

Zbieranie opinii i mierzenie zaangażowania staje się łatwe dzięki ClickUp Formularze.

Zespoły HR mogą tworzyć konfigurowalne formularze do zbierania odpowiedzi z ankiet, opinii współpracowników lub sugestii dotyczących inicjatyw związanych z zaangażowaniem, a wszystkie te informacje są bezpośrednio wprowadzane do ustrukturyzowanych zadań ClickUp.

Użyj ClickUp Formularzy, aby ujednolicić cykle pracy rekrutacyjnych i zapewnić, że każdy nowy pracownik lub zgłoszenie zaczyna się od tego samego punktu wyjścia.

Oto, co Sam Morgan, dyrektor ds. operacji internetowych w The Nine, miał do udostępnienia na temat ClickUp:

ClickUp całkowicie zmienił zasady gry w naszym zespole, a wsparcie, jakie nam zapewnił podczas wdrażania nowych pracowników, było niesamowite! Zaoszczędził nam niezliczone godziny, dostarczył dane pozwalające nam efektywniej alokować zasoby i utrzymał nasze projekty w harmonogramie, jednocześnie informując na bieżąco naszych klientów.

ClickUp całkowicie zmienił zasady gry w naszym zespole, a wsparcie, jakie nam zapewnił podczas wdrażania nowych pracowników, było niesamowite! Zaoszczędził nam niezliczone godziny, dostarczył dane pozwalające nam efektywniej alokować zasoby i utrzymał nasze projekty w harmonogramie, jednocześnie informując na bieżąco naszych klientów.

🧠 Ciekawostka: Robert Owen był jednym z pierwszych myślicieli, którzy w XIX wieku zajmowali się poprawą warunków pracy pracowników. Budował godziwe mieszkania dla pracowników, sprzeciwiał się pracy dzieci i dążył do poprawy warunków pracy. Jego filozofia wpłynęła na to, co później stało się HR.

📖 Przeczytaj również: Przetestowaliśmy najlepsze oprogramowanie HR dla zespołów HR

Witamy na pokładzie dzięki SyncUps w ClickUp

Płynne wdrażanie nowych pracowników jest kluczem do tego, aby szybko osiągnęli pełną wydajność i czuli się w wsparciu od pierwszego dnia. Jednak zadania, szkolenia i działania następcze łatwo rozpraszają się między wiadomościami e-mail, czatami i arkuszami kalkulacyjnymi.

Korzystanie z narzędzia takiego jak ClickUp pozwala uporządkować wszystko w jednym miejscu.

Dzięki ClickUp SyncUps zespoły HR mogą planować sesje wdrażające, śledzić postępy za pomocą zadań i list kontrolnych, rejestrować i udostępniać notatki ze spotkań, oraz łączyć działania bezpośrednio z cyklami pracy.

Dzięki temu wdrażanie nowych pracowników będzie przebiegało sprawniej, zmniejszy się ryzyko nieporozumień, a nowi pracownicy szybciej zaczną wnosić swój wkład w pracę zespołu.

Często zadawane pytania (FAQ)

Tak, nowi pracownicy mogą dołączyć do SyncUps bez pełnego konta ClickUp. Mogą uczestniczyć jako goście w kanałach lub bezpośrednich wiadomościach, w których inicjowane są SyncUps.

ClickUp SyncUps ułatwia współpracę w czasie rzeczywistym podczas wdrażania nowych pracowników, umożliwiając działowi HR i menedżerom przeprowadzanie bieżących spotkań, udostępnianie ekranów i natychmiastowe odpowiadanie na pytania — wszystko to w ramach platformy ClickUp.

ClickUp SyncUps wypełnia lukę dystansową, umożliwiając interakcje twarzą w twarz, dzięki czemu zdalne wdrażanie nowych pracowników jest bardziej angażujące i skuteczne. Obsługuje udostępnianie ekranu, połączone zadania i natychmiastową informację zwrotną, zapewniając nowym pracownikom poczucie połączenia i wsparcia.

Nie, ClickUp SyncUps nie są nagrywane automatycznie. Gospodarz musi ręcznie rozpocząć nagrywanie, klikając ikonę nagrywania podczas spotkania.

Tak, dział HR może wykorzystać generowane przez AI podsumowania sesji ClickUp SyncUps do aktualizacji dokumentów onboardingowych, zapewniając, że wszystkie dyskusje i decyzje są dokładnie odzwierciedlone w oficjalnych materiałach.

Tak, ClickUp SyncUps do wdrażania nowych pracowników został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie. Oferuje funkcje takie jak szyfrowana komunikacja i kontrola dostępu oparta na rolach, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo rozmów dotyczących kadr.