11 najlepszych alternatyw dla Teambook do inteligentniejszego planowania zasobów

Czy kiedykolwiek próbowałeś planować projekt bez jasnego widoku tego, kto jest dostępny i kiedy? To przepis na opóźnienia, wypalenie zawodowe i utracone możliwości. W rzeczywistości 41% menedżerów zasobów twierdzi, że brak widoczności możliwości zespołu jest jednym z ich największych wyzwań.

Narzędzia takie jak Teambook mają na celu rozwiązanie tego problemu. Jednak wiele zespołów boryka się z nieporęcznym interfejsem, limitowanymi możliwościami integracji lub cenami, które po prostu nie są dostosowane do ich potrzeb.

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad osiami czasu klientów, zasobami wewnętrznymi, czy zależnościami międzyfunkcyjnymi, potrzebujesz narzędzia, które zapewni Ci kontrolę i przejrzystość. Takiego, które sprawia, że planowanie zasobów jest intuicyjne, a nie kolejnym zadaniem do zarządzania.

W tym przewodniku przedstawimy najlepsze alternatywy dla Teambook — narzędzia stworzone dla nowoczesnych zespołów, które potrzebują widoczności w czasie rzeczywistym, elastycznego planowania i planowania projektów, które faktycznie pasują do ich sposobu pracy.

Najlepsze alternatywy dla Teambook w skrócie

Oto krótkie porównanie najlepszych alternatyw dla Teambook, które pomoże Ci wybrać odpowiednią opcję na podstawie kilku kluczowych funkcji (takich jak współpraca w czasie rzeczywistym i widoki projektów), cen i ocen użytkowników.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* Oceny ClickUp Kompleksowe zarządzanie pracą z elastycznym planowaniem, planowaniem zasobów, sztuczną inteligencją otoczenia i automatyzacją. Widoki obciążenia pracą i harmonogramu, pola niestandardowe, wbudowane śledzenie czasu, szablony planowania, ponad 1000 integracji Free plany; niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Float Aktualna widoczność wykorzystania zasobów, obciążenia i marż Przydzielanie zadań metodą „przeciągnij i upuść”, dopasowywanie umiejętności, śledzenie budżetu i stawek, wbudowane śledzenie czasu pracy, zarządzanie urlopami. Płatne plany od 8,50 USD miesięcznie za użytkownika. G2 4,3/5 Capterra 4,5/5 Resource Guru Przyjazne dla użytkownika planowanie z zarządzaniem urlopami i kolizjami Udostępniany kalendarz, wykrywanie kolizji, śledzenie urlopów, codzienne e-maili z harmonogramem, raporty wykorzystania zasobów. Płatne plany od 5 USD miesięcznie za użytkownika G2 4,6/5 Capterra 4,7/5 Calendly Automatyzacja planowania klientów i ograniczenie konieczności wielokrotnego kontaktowania się Linki do rezerwacji w czasie rzeczywistym, automatyczne przypomnienia, spotkania typu round-robin i zbiorcze, ponad 100 integracji, pobieranie płatności. Free Plan; plany płatne od 12 USD miesięcznie za użytkownika. G2 4,7/5 Capterra 4,7/5 Praca zespołowa Zarządzanie pracą dla klientów dzięki wbudowanym funkcjom rozliczeń i śledzenia wykorzystania zasobów Planowanie obciążenia pracą, rozliczane godziny, scentralizowana komunikacja z klientami, automatyzacja zadań, niestandardowe pulpity nawigacyjne Free plan; plany płatne od 13,99 USD miesięcznie za użytkownika. G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Wrike Skalowanie wielofunkcyjnych zespołów projektowych Niestandardowe cykle pracy, formularze wniosków o inne zasoby, planowanie zasobów, analizy w czasie rzeczywistym, wiele widoków, ponad 400 integracji Free Plan; plany płatne od 39 USD miesięcznie za użytkownika. G2 4,2/5 Capterra 4,3/5 Trello Proste wizualne śledzenie zadań Tablice Kanban, listy kontrolne i terminy, automatyzacja Butler, Power‑Ups, widoki kalendarza i osi czasu. Free plan; plany płatne od 5 USD/miesiąc za użytkownika G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Deputy Planowanie zmian i zarządzanie personelem Harmonogramy oparte na zapotrzebowaniu, mobilna zamiana zmian, alerty dotyczące zgodności, zegar GPS, integracja z systemem płacowym/POS. Płatne plany od 4,50 USD miesięcznie za użytkownika. G2 4,6/5 Capterra 4,6/5 Clockify Proste śledzenie czasu pracy w ramach projektów i zespołów Ręczne i automatyczne timer, tagowanie klientów/zadań, pulpity, raporty z logo marki, ponad 80 integracji. Płatne plany od 5,49 USD miesięcznie za użytkownika. G2 4,5/5 Capterra 4,8/5 Keka Zarządzanie zasobami i czasem zorientowane na HR Biometryczne i mobilne rejestracje, synchronizacja urlopów i płac, karty ewidencji czasu projektu, OKR i oceny, ujednolicone cykle pracy HR. Płatne plany od 9 USD miesięcznie za użytkownika. G2 4,5/5 Capterra 4,4/5 Hub Planner Zaawansowane planowanie zasobów i widoczność Mapy popularności i dostępności, zintegrowane karty czasu pracy, prognoza w czasie rzeczywistym, dopasowywanie umiejętności, śledzenie budżetu Płatne plany od 7 USD miesięcznie za użytkownika G2 4,2/5 Capterra 4,2/5

📖 Przeczytaj również: Bezpłatne szablony do śledzenia czasu pracy nad projektami, ułatwiające zarządzanie czasem

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Teambook?

Teambook jest chwalony za przejrzysty interfejs, łatwą obsługę i wizualne planowanie. Jednak nawet długoletni użytkownicy zgłaszają powracającą obawę: jest zbyt wąsko ukierunkowany.

Narzędzia, które nie zapewniają kompleksowego zarządzania zasobami, często okazują się niewystarczające dla kierowników projektów i kierowników operacyjnych, którzy nieustannie przechodzą między wieloma projektami. Przyczynia się to do rozproszenia pracy, co pochłania czas i energię.

Została to odnotowana (notatka) w recenzji Capterra:

Zakres działania Teambook jest nadal dość wąski. Bardzo chcielibyśmy, aby rozszerzył się on do zakończonego rozwiązania PSA.

Jeśli więc szukasz alternatywy dla Teambook, prawdopodobnie stoisz przed jednym lub kilkoma z poniższych wyzwań:

Ograniczony zakres poza podstawowym planowaniem zasobów i planowaniem wizualnym.

Brak zintegrowanych funkcji, takich jak raportowanie, śledzenie czasu lub zaawansowane cykle pracy związane z zarządzaniem projektami.

Mobilność, która utrudnia uzyskanie jasnego przeglądu sytuacji w podróży.

Aktualizacje i problemy z synchronizacją powodują konflikty z systemami wewnętrznymi lub narzędziami innych firm.

Ceny mogą wydawać się wysokie dla małych zespołów, które potrzebują większej elastyczności i mniej limitów.

11 najlepszych alternatyw dla Teambook, z których warto skorzystać

Szukasz narzędzia do planowania zasobów, które wykracza poza proste planowanie?

Zebraliśmy 11 najlepszych alternatyw dla Teambook, które oferują większą elastyczność i bardziej zaawansowane możliwości zarządzania zasobami.

ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania pracą opartego na AI, oferujące elastyczne planowanie, planowanie zasobów i automatyzację)

W przeciwieństwie do Teambook, który koncentruje się wyłącznie na planowaniu zasobów, ClickUp jest kompleksową platformą do zarządzania zasobami ludzkimi opartą na sztucznej inteligencji, która łączy zarządzanie zasobami, planowanie projektów i śledzenie czasu w elastycznej, w pełni konfigurowalnej przestrzeni roboczej.

Jako zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, jest to jedyna aplikacja, której potrzebują zespoły HR. Zobaczmy, jak to działa.

Wizualizuj obciążenie zespołu dzięki widokom ClickUp.

Szybko zrównoważ obciążenie pracą, wizualizując możliwości zespołu dzięki widokom obciążenia pracą i osi czasu ClickUp*.

Dla kierowników projektów dysponujących ograniczonymi zasobami największym wyzwaniem jest zrozumienie, kto co robi i kiedy. ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki narzędziom do planowania zasobów, takim jak ClickUp Workload i ClickUp Widok Oś czasu, które wizualizują obciążenie zespołu w czasie rzeczywistym.

Załóżmy, że Twój zespół projektowy ma pełny harmonogram na ten tydzień. Widok obciążenia pracą ClickUp wykorzystuje proste wskaźniki czerwono-żółto-zielone, które pomagają szybko dostrzec przeciążenia.

Możesz grupować według osób przypisanych do zadań, bezpośrednio dostosowywać osie czasu i powiększać widok, aby sprawdzić dzienną dostępność. Dzięki temu możesz łatwo zrównoważyć obciążenie pracą, zanim pojawi się wypalenie zawodowe.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Aby przenieść planowanie projektów i zadań indywidualnych na wyższy poziom, wypróbuj ClickUp Kalendarz. Aplikacja automatycznie planuje Twój dzień w oparciu o priorytety, spotkania i dostępność, dzięki czemu nigdy nie musisz się zastanawiać, czym zająć się w następnej kolejności. Synchronizuje się nawet z Google i Outlookiem, aby wszystko było w jednym miejscu.

Przypisuj role i dostępność za pomocą pól niestandardowych ClickUp

Filtruj członków zespołu według umiejętności, roli lub dostępności, aby za każdym razem przydzielać odpowiednią osobę dzięki polom niestandardowym ClickUp.

Chcesz przydzielać projekty na podstawie ról lub dostępności członków zespołu? Właśnie w tym pomagają pola niestandardowe ClickUp. Dodaj pola, takie jak dział, lokalizacja lub umiejętności, i filtruj zasoby zgodnie z nimi.

📌 Przykład: Załóżmy, że w przyszłym tygodniu rozpoczynasz współpracę z nowym klientem korporacyjnym. Potrzebujesz kogoś z zespołu Solutions, kto pracował już z podobnymi klientami, nie ma zbyt wielu zleceń i jest dostępny od środy do piątku. Dzięki filtrowaniu pól niestandardowych, takich jak dział, typ klienta i dostępność, możesz natychmiast zawęzić wybór do odpowiedniego członka zespołu.

Śledź godziny pracy i nie przekraczaj budżetu dzięki funkcji śledzenia czasu ClickUp.

Śledź czas pracy na poziomie poszczególnych zadań i sygnalizuj przekroczenia budżetu, zanim staną się problemem, dzięki funkcji ClickUp Śledzenie czasu*.

Dla zespołów, które rozliczają się według stawki godzinowej lub potrzebują ścieżek audytu, funkcja śledzenia czasu projektu i szacowanego czasu w ClickUp jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Oszacuj, ile czasu powinno zająć wykonanie zadania, śledź rzeczywisty czas pracy i wcześnie sygnalizuj przekroczenia. A jeśli Twój zespół korzysta z narzędzi takich jak Harvest lub Toggl, ClickUp integruje się również z nimi.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp obsługuje również etykiety i notatki w ramach wpisów dotyczących czasu pracy, dzięki czemu Twój zespół może dokładnie rejestrować, nad czym pracował, aż do szczegółów zadania. Nie musisz już zgadywać, co faktycznie oznaczało „3 godziny — administrator”.

Skorzystaj z ClickUp AI, aby usprawnić wszystkie procesy pracy.

ClickUp Brain wprowadza zaawansowane funkcje AI bezpośrednio do Twojego przepływu pracy. Dzięki ClickUp Brain możesz zautomatyzować powtarzalne zadania, generować zawartość, podsumowywać informacje i uzyskiwać natychmiastowe odpowiedzi z obszaru roboczego — wszystko w jednym miejscu.

Oznacza to, że spędzasz mniej czasu na przełączaniu się między narzędziami, a więcej na skupianiu się na tym, co naprawdę ważne. Funkcje AI pomagają usprawnić komunikację, zwiększyć wydajność i zapewnić stały dostęp do potrzebnych informacji. Wystarczy @wspomnieć Brain w czacie ClickUp, zadaniach ClickUp, komentarzach lub gdziekolwiek indziej, aby uzyskać pełny kontekst połączonego ekosystemu pracy.

Analizuj wykresy kołowe (i nie tylko) z pulpitów nawigacyjnych ClickUp za pomocą ClickUp Brain.

Twórz powtarzalne procesy dzięki szablonom ClickUp

Planowanie harmonogramów pracy zespołu od podstaw co tydzień może być wyczerpujące. ClickUp oferuje szablony planowania zasobów, które przyspieszają powtarzalne procesy.

Na przykład, jeśli chcesz wiedzieć, kto jest dostępny, kto jest przeciążony pracą i gdzie występują luki w umiejętnościach, szablon zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp zapewnia widok ogólny Twojej kadry, dzięki czemu możesz:

Śledź obciążenie pracą pracowników w ramach różnych projektów.

Zoptymalizuj alokację zasobów i unikaj wypalenia zawodowego.

Wizualizuj harmonogramy i terminy w jednym miejscu.

Pobierz bezpłatny szablon Zarządzaj zadaniami i osobami z limitowaną przepustowością w dynamicznych projektach dzięki szablonowi Resource Management People Template ClickUp.

Jeśli jednak masz trudności z zapewnieniem, aby wszyscy wykonywali właściwe zadania we właściwym czasie, szablon harmonogramu zespołu ClickUp pomoże Ci dostosować zadania zespołu do rzeczywistej dostępności kalendarza.

🎥 Oto przydatny wideo na temat planowania obciążenia za pomocą ClickUp:

Zmniejsz pracę administratora dzięki integracjom ClickUp

Synchronizuj kalendarze, automatyzuj aktualizacje i łącz swoje ulubione narzędzia w jednym obszarze roboczym dzięki połączeniom ClickUp

Zespoły, które już zarządzają kalendarzami lub liczbą pracowników za pomocą zewnętrznych narzędzi, mogą polegać na integracjach ClickUp. Możesz synchronizować zadania z Kalendarzem Google, łączyć się z oprogramowaniem HR, takim jak Hubstaff, Time Doctor lub Zoho People za pośrednictwem Zoho Flow, a także integrować się z ponad 1000 innych narzędzi, aby ograniczyć ręczne aktualizacje na różnych platformach.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wizualizuj możliwości zespołu dzięki widokom obciążenia pracą i osi czasu, aby zrównoważyć obciążenie pracą i dotrzymać terminów.

Przypisuj role i śledź dostępność za pomocą pól niestandardowych, takich jak dział, umiejętności i lokalizacja.

Śledź rozliczane godziny dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu i szacowanego czasu, aby uzyskać dokładne raportowanie.

Skorzystaj z szablonów planowania pracy zespołu, takich jak szablon zarządzania zasobami ludzkimi i szablon harmonogramu pracy zespołu, aby usprawnić planowanie projektów

Synchronizuj zadania z Kalendarzem Google, łącz się z oprogramowaniem HR, takim jak Hubstaff, Time Doctor lub Zoho People za pośrednictwem Zoho Flow, oraz integruj się z ponad 1000 narzędziami.

Limitacje ClickUp

Bogaty zestaw funkcji wymaga od nowych użytkowników pewnego nakładu pracy związanego z nauką obsługi.

Aplikacja mobilna nie jest w pełni zgodna z wersją na komputery stacjonarne.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

W recenzji G2 podkreślono:

ClickUp oferuje szeroki zakres narzędzi, od zarządzania zadaniami i śledzenia czasu po ustawianie celów, dzięki czemu jest elastycznym rozwiązaniem dla różnych cykli pracy i zespołów różnej wielkości. Karty czasu pracy i konfigurowalne pulpity nawigacyjne są szczególnie pomocne, aby szybko sprawdzić postępy w realizacji zadań i uzyskać przegląd codziennych postępów każdego członka zespołu.

💡 Bonus: Przenieś swoje planowanie zasobów na wyższy poziom dzięki inteligentnej sztucznej inteligencji w aplikacji komputerowej: Natychmiast przeszukuj ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i wszystkie podłączone aplikacje, a także Internet, w poszukiwaniu szablonów planowania zasobów, harmonogramów i dokumentów dotyczących alokacji.

Talk to Text , aby zadawać pytania, aktualizować przydziały zasobów lub zarządzać procesem planowania za pomocą głosu — bez użycia rąk, z dowolnego miejsca. Korzystaj z funkcji, aby zadawać pytania, aktualizować przydziały zasobów lub zarządzać procesem planowania za pomocą głosu — bez użycia rąk, z dowolnego miejsca.

Zastąp dziesiątki niepołączonych narzędzi AI i wykorzystaj najlepsze modele zewnętrzne, takie jak ChatGPT, Claude i Gemini, dzięki jednemu rozwiązaniu gotowemu do użycia w przedsiębiorstwie, które zapewnia kontekst i inteligencję w zarządzaniu zasobami. Wypróbuj ClickUp Brain MAX — super aplikację AI, która naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę. Porzuć rozbudowane narzędzia AI, używaj głosu do zrobienia zadań, tworzenia dokumentów, przydzielania zadań członkom zespołu i nie tylko.

2. Float (najlepszy do bieżącej widoczności wykorzystania zasobów, obciążenia i marż)

za pośrednictwem Float

Prawdziwą siłą Float, która wyróżnia go spośród innych narzędzi do planowania projektów, jest to, że wykracza on poza standardowe funkcje, udostępniając na bieżąco informacje, które pomagają utrzymać rentowność przy jednoczesnym zarządzaniu obciążeniem.

Stworzone z myślą o zespołach świadczących usługi profesjonalne, zapewnia kierownikom projektów przejrzystość w zakresie alokacji zasobów, wpływu na koszty i wykorzystania zespołu, bez konieczności przełączania się między arkuszami kalkulacyjnymi a narzędziami do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Float

Widok harmonogramów zasobów na żywo dzięki alokacji metodą „przeciągnij i upuść”.

Dopasuj pracowników do zadań w oparciu o umiejętności, role i dostępność.

Prognozuj wpływ projektu na marże dzięki śledzeniu budżetu i stawek.

Porównaj godziny planowane z rzeczywistymi dzięki wbudowanemu śledzeniu czasu.

Śledź urlopy, święta i limity obciążenia, aby uniknąć nadmiernej rezerwacji.

Ograniczenia Float

Mniej natywnych integracji w porównaniu z bardziej rozbudowanymi narzędziami do zarządzania projektami.

Możliwości niestandardowego dostosowania interfejsu i raportowania są bardziej limitowane.

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby opanować pełen zakres funkcji.

Ceny zmienne

Pakiet startowy : 8,50 USD miesięcznie za użytkownika

Pro : 14 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Float

G2 : 4,3/5 (ponad 1600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Float

W recenzji Capterra znalazła się następująca notatka:

Float zapewnia nam niesamowitą platformę, która pomaga nam planować i organizować zadania naszego zespołu w oparciu o dostępność zasobów. Pozwala nam przydzielać zadania między sobą i planować osie czasu zadań, aby kontrolować czas.

📮 ClickUp Insight: Większość pracowników umysłowych nadal jest zależna od e-maila i czatu, aby utrzymać połączenie, ale prawie 60% dnia pracy upływa na przechodzeniu między narzędziami i wyszukiwaniu szczegółowych informacji. ClickUp gromadzi wszystkie Twoje zadania, wiadomości i aktualizacje w jednym miejscu, dzięki czemu możesz poświęcić mniej czasu na przełączanie się między aplikacjami, a więcej na wykonywanie ważnych zadań. Dzięki ClickUp Chat komunikacja w zespole jest łatwa dzięki wiadomościom w czasie rzeczywistym, udostępnianiu plików i współpracy bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym.

3. Resource Guru (najlepsze rozwiązanie do przyjaznego dla użytkownika planowania harmonogramów z uwzględnieniem urlopów i kolizji)

za pośrednictwem Resource Guru

Kiedy osie czasu projektów są napięte, nawet jeden przepracowany członek zespołu może wszystko zniweczyć. Większość zespołów nie ma jasnego, scentralizowanego widoku dostępności poszczególnych osób, co sprawia, że zmiany harmonogramu w ostatniej chwili i przekraczanie terminów są zbyt częste.

W tym miejscu pojawia się Resource Guru. Upraszcza ono planowanie dzięki interfejsowi typu „przeciągnij i upuść”, śledzeniu dostępności w czasie rzeczywistym oraz wbudowanemu zarządzaniu urlopami i kolizjami.

Najlepsze funkcje Resource Guru

Planuj osoby, sale i sprzęt we wspólnym kalendarzu z funkcją „przeciągnij i upuść”.

Korzystaj z funkcji zarządzania kolizjami, aby automatycznie wykrywać i zapobiegać nadmiernemu przydzielaniu zasobów.

Śledź urlopy, zwolnienia lekarskie i dni świąteczne dzięki zintegrowanemu planowaniu czasu wolnego.

Wysyłaj codzienne e-maili z harmonogramem, aby wszyscy byli na bieżąco i czuli się odpowiedzialni.

Analizuj wykorzystanie, godziny rozliczeniowe i nierozliczeniowe oraz trendy dotyczące urlopów.

Limitations Resource Guru

Ograniczone funkcje zarządzania zadaniami i współpracy

Mniej integracji z narzędziami innych firm w porównaniu z innymi narzędziami

Brak wbudowanych opcji komunikacji lub opcji udostępniania plików

Ceny Resource Guru

Plan Grasshopper : 5 USD miesięcznie za użytkownika

Blackbelt Plan : 8 USD miesięcznie za użytkownika

Plan Master: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Resource Guru

G2 : 4,6/5 (ponad 390 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 530 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Resource Guru

W tej recenzji G2 udostępniono:

*Resource Guru pomaga naszemu zespołowi współpracować w zakresie alokacji zasobów, ułatwiając znalezienie najlepszego sposobu dystrybucji obciążenia pracą. Zapewnia elastyczność w rezerwowaniu osób i lepszą widoczność naszych aktualnych obciążeń, pomagając nam w bardziej efektywnym planowaniu.

👀 Ciekawostka: Statki pirackie miały demokratyczny system zasobów. Łupy i zadania były dzielone według ścisłego kodeksu, w którym nawet kucharz i chirurg mieli z góry ustalone udziały.

4. Calendly (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji planowania spotkań z klientami i ograniczenia wymiany wiadomości)

za pośrednictwem Calendy

Rezerwacja spotkania może szybko przerodzić się w grę opartą na wiadomościach e-mail. Nie wspominając już o wyzwaniach związanych z pracą między zespołami, strefami czasowymi lub z zapracowanymi klientami. Problem polega na tym, że im dłużej trwa planowanie spotkania, tym większe jest prawdopodobieństwo, że się nie odbędzie.

Calendly rozwiązuje ten problem, umożliwiając udostępnianie spersonalizowanego linku do harmonogramu, który odzwierciedla Twoją dostępność w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy zarządzasz rozmowami wstępnymi, wywiadami czy przeglądami wewnętrznymi, Calendly automatyzuje potwierdzenia, przypomnienia i synchronizację kalendarza.

Najlepsze funkcje Calendly

Udzielaj się w udostępnianiu spersonalizowanych linków do harmonogramów, które aktualizują się w czasie rzeczywistym w oparciu o Twoją dostępność.

Zautomatyzuj przypomnienia, działania następcze i potwierdzenia, aby zmniejszyć liczbę nieobecności.

Oferuj spotkania typu round-robin, zbiorcze lub indywidualne z zaawansowanym routingiem.

Zintegruj z narzędziami takimi jak Kalendarz Google, Zoom, Salesforce, HubSpot i Marketo.

Pobieraj płatności za pośrednictwem Stripe lub PayPal przed potwierdzeniem terminów spotkań.

Umieść strony rezerwacji na stronach internetowych lub w podpisach e-mailowych, aby uzyskać natychmiastowy dostęp.

Limitacje Calendly

Zaawansowane funkcje routingu i integracji CRM są dostępne tylko w planach wyższych poziomów.

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania układu strony rezerwacji i brandingu na niższych poziomach.

Nie nadaje się do złożonych zastosowań związanych z planowaniem zasobów lub projektów.

Ceny Calendly

Free : zawsze bezpłatne

Standard : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Teams : 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: od 15 000 USD rocznie

Oceny i recenzje Calendly

G2 : 4,7/5 (ponad 2390 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Calendly

W recenzji Capterra funkcją było:

Calendly było moim pierwszym wyborem, gdy po raz pierwszy potrzebowałem narzędzia do planowania; jest to pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, gdy myślę o rekomendowaniu platformy do planowania. Fakt, że integruje się z innym oprogramowaniem sprawia, że jest to wszystko, czego potrzebujesz.

📖 Przeczytaj również: Typowe problemy związane z planowaniem i sposoby ich rozwiązywania

🎥 Obejrzyj: Jak korzystać z ClickUp do zarządzania pracownikami w agencjach

5. Teamwork (najlepszy do zarządzania pracą z klientami dzięki wbudowanym funkcjom rozliczania i śledzenia wykorzystania zasobów)

za pośrednictwem Teamwork

Zarządzanie projektami klientów często oznacza przełączanie się między wieloma narzędziami: jednym do zadań, innym do śledzenia czasu, a jeszcze innym do rozliczania klientów. Ta fragmentacja obniża wydajność i stwarza pole do błędów, gdy w grę wchodzi rentowność.

Teamwork łączy wszystkie te funkcje w jednym miejscu. To bezpłatne oprogramowanie do zarządzania projektami, zaprojektowane specjalnie dla agencji, firm konsultingowych i zespołów usługowych, łączy zarządzanie projektami, planowanie zasobów i widoczność finansową w jednej platformie.

Najlepsze funkcje pracy zespołowej

Śledź rozliczane godziny, rentowność i wykorzystanie zasobów na jednej platformie.

Skorzystaj z narzędzia Workload Planner, aby uzyskać prognozę obciążenia i sprawiedliwie przydzielać zadania.

Zarządzaj całą komunikacją z klientami, plikami i zatwierdzeniami w scentralizowanej przestrzeni.

Zautomatyzuj data powstania zadań, aktualizacje i przypomnienia dzięki TeamworkAI.

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne i raporty dotyczące budżetu, wydajności i śledzenia czasu pracy.

Wybierz spośród ponad 50 szablonów projektów, aby od razu przystąpić do działania.

Ograniczenia pracy zespołowej

Krzywa uczenia się może być stroma dla nowych użytkowników, którzy nie znają platform PM.

Interfejs może wydawać się zagmatwany lub przytłaczający, ponieważ zawiera zbyt wiele funkcji.

Aplikacja mobilna nie posiada niektórych funkcji dostępnych w wersji na komputery stacjonarne.

Ceny Teamwork

Free

Dostawa: 13,99 USD/miesiąc na użytkownika

Grow: 25,99 USD miesięcznie za użytkownika

Skala: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje pracy zespołowej

G2 : 4,4/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Teamwork

W recenzji G2 cytowano:

Teamwork pozwala nam w łatwy sposób udostępniać obciążenie pracą między współpracownikami, zapewniając pełną widoczność dotychczasowych postępów. Zadania są przydzielane, śledzone i archiwizowane w prosty sposób, co oznacza, że cały nasz zespół ma stałą świadomość „całościowego obrazu”.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Teamwork

👀 Ciekawostka: Przed pojawieniem się zegarów mechanicznych świece były oznaczane w określonych odstępach czasu, aby przedstawiać jednostki czasu. W miarę jak świeca się paliła, topiący się wosk wskazywał upływ czasu, sygnalizując, kiedy należy się modlić, odpocząć lub wznowić pracę.

6. Wrike (najlepsze rozwiązanie do skalowania wielofunkcyjnych zespołów projektowych)

za pośrednictwem Wrike

Jeden zespół korzysta z arkuszy kalkulacyjnych, inny przysięga na e-mail, a trzeci gubi się w karteczkach samoprzylepnych. Gdy Twoja organizacja zaczyna się rozwijać, rośnie również chaos.

Ale dzięki Wrike nie musisz się martwić. To oprogramowanie do planowania zasobów łączy wszystkich w jednej wspólnej przestrzeni roboczej z dostosowywanymi przepływami pracy, wbudowanym śledzeniem czasu i zaawansowanym planowaniem zasobów. W przypadku zespołów rozproszonych system folderów Wrike pomaga organizować pracę według działów, klientów lub programów.

Najlepsze funkcje Wrike

Twórz konfigurowalne przepływy pracy z zależnościami zadań i automatyzacją przepływu pracy

Korzystaj z dynamicznych formularzy zgłoszeniowych, aby przyjmować zadania i kierować je do odpowiednich zespołów.

Wizualizuj obciążenie pracą i dostępność w różnych działach za pomocą narzędzi do planowania zasobów.

Śledź stan projektu, budżet i wydajność dzięki pulpitom analitycznym działającym w czasie rzeczywistym.

Przełączaj się między widokami listy, tablicy, wykresu Gantt, kalendarza i tabeli.

Zintegruj z ponad 400 aplikacjami, w tym Salesforce, Google Drive i Adobe Creative Cloud.

Limitacje Wrike

Wstępne ustawienia i wdrożenie mogą być czasochłonne.

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za nieuporządkowany lub mniej intuicyjny.

Zaawansowane funkcje są dostępne tylko w wyższych przedziałach cenowych.

Ceny Wrike

Free

Zespół : 10 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes : 25 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise : Ceny niestandardowe

Pinnacle: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Wrike

G2 : 4,2/5 (ponad 4400 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2800 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Wrike

W recenzji Capterra podkreślono:

Jako osoba zarządzająca wieloma projektami z różnymi odbiorcami, harmonogramami i potrzebami, możliwość korzystania z tego samego oprogramowania i dostosowywania go do poziomu umiejętności grupy, z którą pracuję, była niezwykle pomocna w utrzymaniu porządku.

📖 Przeczytaj również: Przetestowaliśmy najlepsze alternatywy i konkurentów Wrike

👀 Ciekawostka: W zarządzaniu projektami „zakres”, „czas” i „budżet” tworzą trójkąt. Ale jak mówi przysłowie: „Dobre, szybkie, tanie — wybierz dwie rzeczy”. Nazywa się to trójkątem zarządzania projektami.

7. Trello (najlepsze do prostego wizualnego śledzenia zadań)

za pośrednictwem Trello

Czasami to nie obciążenie pracą spowalnia działania, ale sposób, w jaki wszystko jest rozłożone. Jeden zespół korzysta z karteczek samoprzylepnych, inny jest zasypany wątkami e-mail, a Ty musisz wszystko łączyć, aby nadążyć.

Trello pomaga to wszystko uprościć. Dzięki przejrzystym tablicom i kartom typu „przeciągnij i upuść” możesz organizować zadania w sposób, który ma sens dla Ciebie i Twojego zespołu. Niezależnie od tego, czy planujesz projekt, czy po prostu nadążasz za tygodniem, zapewnia spokój i przejrzystość w codziennym chaosie.

Najlepsze funkcje Trello

Korzystaj z tablic Kanban typu „przeciągnij i upuść”, aby zarządzać statusem zadań i własnością.

Dodawaj listy kontrolne, terminy, załączniki i komentarze do poszczególnych kart.

Twórz wspólne tablice zespołowe, aby zapewnić widoczność i współpracę między różnymi działami.

Zautomatyzuj rutynowe cykle pracy za pomocą Butler (wbudowanego narzędzia do automatyzacji Trello).

Zintegruj z Slackiem, Google Drive, Jira i innymi aplikacjami za pomocą Power-Ups.

Dostosuj widoki za pomocą opcji kalendarza, osi czasu i tabeli w płatnych planach.

Limitacje Trello

Brak wbudowanych narzędzi do śledzenia czasu lub zaawansowanego zarządzania zasobami.

Może wydawać się zbyt lekki dla złożonych projektów lub projektów obejmujących wiele zespołów.

Kluczowe funkcje, takie jak pulpity nawigacyjne i osie czasu, są limitowane do płatnych poziomów.

Ceny Trello

Free

Standard : 5 USD miesięcznie za użytkownika

Premium : 10 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 17,50 USD+/miesiąc na użytkownika (szacunkowa cena dla 50 użytkowników)

Oceny i recenzje Trello

G2 : 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Trello

Recenzja Capterra ujawniła, że:

Trello doskonale sprawdza się w przypadku naszych projektów i jest bardzo elastyczne. Umożliwia łatwą organizację zadań i projektów w postaci tablic, list i kart. Ułatwia również zespołowi wspólną pracę nad projektami.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Trello

8. Deputy (najlepsze rozwiązanie do planowania zmian i zarządzania pracownikami)

za pośrednictwem Deputy

W sytuacji, gdy wypalenie zawodowe osiągnęło rekordowy poziom 66%, chaotyczne harmonogramy i zmiany w ostatniej chwili nie pomagają. Szczególnie w przypadku zespołów pracujących na pierwszej linii niejasne godziny pracy i ciągłe zmiany harmonogramów prowadzą do frustracji, absencji i większej rotacji pracowników.

Deputy przywraca strukturę pracy opartej na zmianach. Pomaga zespołom operacyjnym zarządzać harmonogramami, śledzić czas i upraszczać zgodność z przepisami. Niezależnie od tego, czy prowadzisz restaurację, call center czy klinikę medyczną, zapewnia spójność i motywację Twojego zespołu.

Najlepsze funkcje Deputy

Twórz harmonogramy pracy pracowników w oparciu o dostępność, zapotrzebowanie i koszty.

Umożliwiaj wymianę zmian i składanie wniosków o urlop w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Korzystaj z inteligentnych alertów, aby uniknąć nadgodzin, konfliktów i naruszeń zgodności.

Śledź czas pracy i obecność dzięki geolokalizacji i rozpoznawaniu twarzy.

Zintegruj z systemami płacowymi i POS, takimi jak ADP, Gusto i Square.

Ograniczenia Deputy

Nie jest przeznaczony do zarządzania projektami ani długoterminowego planowania.

Raportowanie jest solidne, ale nie tak konfigurowalne jak u niektórych konkurentów.

Ceny mogą szybko wzrosnąć w przypadku dużych zespołów o złożonych potrzebach.

Ceny Deputy

Planowanie : 4,50 USD miesięcznie za użytkownika

Czas pracy i obecność : 4,50 USD miesięcznie za użytkownika

Premium : 6 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Deputy

G2 : 4,6/5 (ponad 490 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Deputy

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

Korzystam z aplikacji Deputy w pracy i dzięki niej śledzenie moich zmian stało się o wiele łatwiejsze. Bardzo podoba mi się to, jak proste jest rejestrowanie czasu pracy, a możliwość sprawdzenia, jak długo dokładnie pracuję, pomaga mi zachować porządek. Aplikacja przechowuje również wszystkie moje harmonogramy w jednym miejscu, więc nigdy nie muszę się martwić, że przegapię zmianę. *

📖 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje do udostępniania kalendarza, które usprawnią Twoje planowanie

9. Clockify (najlepsze rozwiązanie do prostego śledzenia czasu pracy w ramach projektów i zespołów)

za pośrednictwem Clockify

Jeśli kiedykolwiek pod koniec tygodnia zastanawiałeś się: „Gdzie podziało się całe to czasu?”, nie jesteś sam. Zwłaszcza gdy muszą zajmować się wieloma klientami lub zadaniami, wielu kierowników projektów i zespołów ma trudności ze zrozumieniem, na co poświęcają swój czas.

W tym pomaga Clockify. Jest to przejrzyste, proste w obsłudze oprogramowanie do śledzenia czasu pracy, które zapewnia widoczność w sposobie działania zespołu. Dzięki przejrzystym raportom wizualnym i intuicyjnemu pulpitowi nawigacyjnemu można zrównoważyć obciążenie pracą i zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich.

Najlepsze funkcje Clockify

Śledź czas ręcznie lub za pomocą automatycznych timerów w nieograniczonej liczbie projektów i użytkowników.

Kategoryzuj wpisy dotyczące czasu według klienta, zadania lub tagu, aby uzyskać szczegółowe raportowanie.

Korzystaj z wbudowanych pulpitów, aby analizować wykorzystanie czasu, godziny rozliczeniowe i nierozliczeniowe oraz aktywność zespołu.

Generuj raportowanie czasowe z możliwością udostępniania, opatrzone marką, dla klienta lub wewnętrznych interesariuszy.

Zintegruj z ponad 80 narzędziami, takimi jak Asana, Trello, Kalendarz Google i Slack, do kontekstowego śledzenia.

Ograniczenia Clockify

Brak wbudowanego harmonogramowania zasobów lub zaawansowanego zarządzania zasobami.

W planie bezpłatnym możliwości niestandardowego raportowania są limitowane.

Interfejs użytkownika może wydawać się zbyt uproszczony dla zespołów zarządzających złożoną hierarchią projektów.

Ceny Clockify

Standard : 6,99 USD/miesiąc na użytkownika

Pro : 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : 14,99 USD/miesiąc za użytkownika

Pakiet Cake.com: 15,99 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Clockify

G2 : 4,5/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 9200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Clockify

W recenzji Capterra udostępniono:

Clockify sprawia, że śledzenie wykorzystania czasu jest niezwykle łatwe i oferuje szczegółowe informacje, które pomagają mi efektywniej zarządzać czasem.

📖 Przeczytaj również: Czym jest kalendarz zasobów w zarządzaniu projektami?

10. Keka (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zasobami i czasem zorientowane na HR)

za pośrednictwem Keka

Śledzenie, kto jest obecny, kto nieobecny, kto ma nadmiar zleceń, a kto nie przesłał kart czasu pracy, to codzienna łamigłówka dla kierowników działów kadr i operacyjnych. Nie można jednak oczekiwać, że wszystko będzie przebiegało sprawnie, gdy dane dotyczące obecności znajdują się w jednym narzędziu, a dane dotyczące wynagrodzeń w innym.

Keka rozwiązuje ten problem, przenosząc cały proces zarządzania personelem do jednego scentralizowanego systemu. Oferuje takie funkcje, jak automatyczne śledzenie obecności, planowanie zmian i analiza siły roboczej. Ostatecznie ma on na celu zmniejszenie nakładów administracyjnych i pomóc zespołom skupić się na tym, co najważniejsze: ludziach.

Najlepsze funkcje Keka

Zautomatyzuj śledzenie czasu pracy i obecności dzięki biometrii, GPS i mobilnym zameldowaniom.

Synchronizuj dane dotyczące urlopów, zmian i obecności bezpośrednio z procesem przetwarzania płac.

Korzystaj z kart czasu pracy , aby śledzić wysiłek i zarządzać wykorzystaniem zasobów.

Ustawiaj i zarządzaj celami OKR, ocenami wydajności i informacjami zwrotnymi 360° z jednego pulpitu nawigacyjnego.

Oferuj wsparcie dla cykli pracy rekrutacji, wdrażania nowych pracowników i zaangażowania pracowników w jednym miejscu.

Ograniczenia Keka

Ograniczona elastyczność w dostosowywaniu niestandardowych zasad dotyczących wynagrodzeń lub zmian w pracy do złożonych potrzeb organizacji.

Aplikacja mobilna może wydawać się opóźniona lub mieć mniej funkcji w porównaniu z wersją na komputery stacjonarne.

Pulpity raportowania oferują limit niestandardowego dostosowywania, chyba że zostaną wyeksportowane do programu Excel.

Ceny Keka

Podstawa : Ceny niestandardowe

Atut : Niestandardowe ceny

Rozwój: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Keka

G2 : 4,5/5 (ponad 1520 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 85 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Keka

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

Keka oferuje intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs, który upraszcza zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takie jak śledzenie obecności, przetwarzanie listy płac i zarządzanie wydajnością.

👀 Ciekawostka: Walt Disney miał system „people mover” dla swoich zespołów. W początkach Disneylandu zaprojektował układ tak, aby zespoły mogły być szybko przenoszone bez zakłócania spokoju gości.

11. Hub Planner (najlepszy do zaawansowanego planowania zasobów i widoczności)

za pośrednictwem Hub Planner

Według McKinsey menedżerowie spędzają ponad jeden pełny dzień w tygodniu na zadaniach niezwiązanych z zarządzaniem i mają mniej czasu, aby skupić się na podstawowych działaniach, takich jak zarządzanie i rozwój talentów.

Hub Planner pomaga zmienić tę równowagę. Dzięki wbudowanym narzędziom do planowania, śledzenia czasu i zarządzania obciążeniem zapewnia widoczność potrzebną do przydzielania odpowiednich osób do odpowiednich zadań.

Wsparcie zarządzania kartami ewidencji czasu pracy, śledzenie urlopów i zwolnień, budżetowanie projektów, prognoza i konfigurowalne procesy zatwierdzania. Ułatwia to równoważenie obciążenia pracą, zapobieganie nadmiernemu obciążeniu i ostatecznie zapewnia efektywne obsadzenie każdego projektu.

Najlepsze funkcje Hub Planner

Oferuj wsparcie zaawansowanego planowania zasobów dzięki mapom popularności, śledzeniu dostępności i inteligentnym filtrom grupowym.

Śledź rzeczywisty czas pracy w porównaniu z planowanym dzięki zintegrowanym kartom czasu pracy.

Umożliwiaj dokładną prognozę projektów dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym i konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym.

Zoptymalizuj alokację zasobów dzięki dopasowywaniu umiejętności i filtrom opartym na roli.

Zarządzaj budżetami projektów, kosztami wewnętrznymi i rentownością z jednego pulpitu nawigacyjnego.

Limity Hub Planner

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników, którzy nie znają zaawansowanych narzędzi do planowania.

Mniej elastyczne dla zespołów zwinnych lub poszukujących widoku zadań w stylu Kanban.

Może to być kosztowne dla małych zespołów, które mają mniejsze potrzeby w zakresie planowania.

Ceny Hub Planner

Plug & Play : 7 USD/miesiąc na użytkownika (cena roczna)

Premium : 18 USD/miesiąc na użytkownika (cena roczna)

Business Leader: 54 USD/miesiąc na użytkownika (cena roczna)

Oceny i recenzje Hub Planner

G2 : 4,2/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Hub Planner

W recenzji Capterra funkcją było:

Łatwe planowanie projektów i śledzenie ich cyklu życia. Struktura raportowania pomaga w planowaniu zasobów i kosztach projektów. Raportowanie pomaga również w sporządzaniu tygodniowych i miesięcznych raportów finansowych dla działu finansowego.

Oto trzy dodatkowe alternatywy dla Teambook, które są zgodne z omówionymi już narzędziami i oferują zaawansowane funkcje planowania zasobów:

Parallax : Oferuje real-time prognozę, planowanie obciążenia oraz dostosowanie sprzedaży do dostaw.

Silverbucket : Przeznaczony dla organizacji zorientowanych na projekty, z wizualnymi wykresami dostępności i śledzeniem umiejętności.

Runn : Obejmuje prognozę finansową, planowanie obciążenia pracą oraz integrację z Harvest i Clockify.

📖 Przeczytaj również: Narzędzia do zarządzania obciążeniem pracą zwiększające wydajność

ClickUp i Clock Out — to takie proste.

Widziałeś już dostępne opcje. Niektóre narzędzia doskonale nadają się do planowania, a inne lepiej sprawdzają się w śledzeniu czasu. Kilka z nich próbuje łączyć obie te funkcje, ale nadal wymaga przełączania się między zakładkami, narzędziami i aplikacjami. To właśnie rozrost pracy w praktyce, który kosztuje organizacje miliony w postaci utraconej wydajności i wydajności.

ClickUp łączy to wszystko w jednym miejscu.

Daje Ci to jedno przejrzyste miejsce do planowania, przydzielania zadań i wprowadzania zmian, niezależnie od tego, czy zarządzasz dynamicznie działającym zespołem, czy śledzisz długoterminowe projekty. Jest ono na tyle elastyczne, że dostosowuje się do rzeczywistego sposobu pracy Twojego zespołu, a nie na odwrót.

Jeśli czujesz, że Twoje obecne narzędzie Cię ogranicza, być może nadszedł czas, aby wypróbować coś stworzonego z myślą o prawdziwej pracy zespołowej.

Chcesz cieszyć się znacznie łatwiejszym planowaniem zasobów? Zarejestruj się w ClickUp za darmo!