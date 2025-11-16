12 najlepszych szablonów Smartsheet, które usprawnią Twoją pracę

Na początku każdego nowego projektu zespoły często poświęcają więcej czasu na wyszukiwanie danych, ustawianie arkuszy i udoskonalanie cyklu pracy niż na faktyczne wykonywanie zadań. Jest to przejaw rozrostu pracy, który kosztuje Cię niezliczone godziny utraconej wydajności. Szablony Smartsheet mogą to w pewnym stopniu zmienić. Wyobraź sobie, że otwierasz już zorganizowany plan projektu — z ustalonym harmonogramem, gotową listą zadań i pulpitami nawigacyjnymi ułatwiającymi śledzenie postępów.

Dla kierowników projektów, zespołów operacyjnych i liderów biznesowych szablony te stanowią prosty sposób na standaryzację procesów, poprawę widoczności i oszczędność czasu poświęcanego na ustawienia.

W tym artykule przedstawimy najlepsze szablony Smartsheet, które usprawnią procesy i poprawią widoczność w zespołach.

Szablony Smartsheet w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszych szablonów Smartsheet A jeśli szukasz czegoś bardziej elastycznego i chcesz zaoszczędzić czas, zamieściliśmy również najlepsze szablony ClickUp, które mogą jeszcze lepiej pasować do Twojego przepływu pracy.

Czym charakteryzuje się dobry szablon Smartsheet?

Najlepsze szablony Smartsheet nie tylko porządkują dane — aktywnie pomagają w podejmowaniu decyzji. Oto, co odróżnia użyteczny szablon od takiego, który tylko zbiera kurz:

Rozwiązują konkretne problemy i odciążają Cię w pracy, pomagając na przykład śledzić postępy, zarządzać harmonogramami lub automatyzować powtarzające się zadania.

Można je dostosować do niestandardowego cyklu pracy Twojego zespołu , dzięki czemu możesz modyfikować kolumny, dodawać automatyzację lub dostosowywać widoki bez konieczności zaczynania od zera.

Zawierają wbudowane formuły lub automatyzacje do podstawowych obliczeń matematycznych, aktualizacji statusu, przypomnień itp.

Skalowalność wykraczająca poza pojedynczy projekt i rosnąca wraz z projektami, zespołami i potrzebami w zakresie raportowania w miarę upływu czasu.

Zapewniają widoczność zadań, właścicieli i terminów, dzięki czemu odpowiedzialność zespołu jest jasna na pierwszy rzut oka.

👀 Czy wiesz, że... Zarządzanie projektami jest jedną z najszybciej rozwijających się profesji na świecie. Światowe Forum Ekonomiczne plasuje ją na 12. miejscu wśród najszybciej rozwijających się ról, a popyt na specjalistów w tej dziedzinie ma wzrosnąć o 16 milionów w ciągu najbliższej dekady. Obecnie prawie 40 milionów osób pełni role związane z projektami w ponad 170 tytułach, od trenerów Agile i właścicieli produktów po menedżerów portfolio.

📚 Więcej informacji: Jak eksportować dane z Smartsheet

Szablony Smartsheet

Wybrane ze względu na swoją praktyczność, automatyzację i rzeczywiste zastosowania, szablony Smartsheet z tej galerii zostały zaprojektowane w celu usprawnienia przepływu pracy i poprawy wydajności projektów.

1. Szablon struktury podziału pracy (WBS)

za pośrednictwem Smartsheet

Podczas zarządzania dużym projektem ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujesz, jest nieuporządkowana lista zadań, która bardziej przeszkadza niż pomaga. W takich sytuacjach możesz skorzystać z metody WBS, która pozwala wizualnie podzielić pracę na wiele elementów. Ten szablon WBS zapewnia przejrzysty widok całej hierarchii projektu, od ogólnych rezultatów po poszczególne elementy do zrobienia. Umożliwia on planowanie pracy w przystępnych częściach oraz określenie, kto co robi i w jakim terminie.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Przypisuj właścicieli zadań, terminy i statusy już na samym początku.

Wcześnie wykrywaj spowolnienia dzięki wbudowanym wskaźnikom wizualnym.

Połącz zadania z zależnościami, aby zachować spójność między poszczególnymi fazami.

✅ Idealne dla: zarządzanie projektami zajmujące się projektami wieloetapowymi lub międzyfunkcyjnymi, którzy potrzebują przejrzystości na każdym poziomie

2. Szablon planu działania z linią wodną

za pośrednictwem Smartsheet

Próbujesz zrównoważyć oczekiwania interesariuszy przy limitowanych zasobach? Funkcja „waterline” w szablonie Smartsheet Roadmap with Waterline pozwala wyznaczyć wyraźną granicę między tym, co jest obecnie priorytetowe, a tym, co zostało wstrzymane. Pomaga to w wizualnym przedstawieniu kompromisów.

Są one szczególnie przydatne podczas sesji planowania, kiedy wszystko wydaje się „niezbędne”, pozwalając zachować zdrowy rozsądek.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zadbaj o spójność działań wszystkich zainteresowanych stron, zapewniając przejrzystość trudnych decyzji i popierając je danymi.

Szybko aktualizuj osie czasu i wyniki pracy dzięki prostocie funkcji „przeciągnij i upuść”.

Użyj pasków oznaczonych kolorami, aby podzielić pracę według zespołu, funkcji lub wpływu.

✅ Idealne dla: zespołów operacyjnych i produktowych planujących harmonogramy w napiętych osiach czasu i przy zmieniających się priorytetach.

🔍 Czy wiesz, że... Opracowana przez eksperta ds. oprogramowania Dai Clegga w 1994 r. podczas pracy w firmie Oracle metoda MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t) została stworzona, aby pomóc zespołom uprościć ustalanie priorytetów podczas szybkiego tworzenia aplikacji (RAD) poprzez kategoryzowanie zadań, które naprawdę muszą zostać zrobione, od tych, które mogą poczekać.

3. Szablon planu projektu kampanii e-mailowej

za pośrednictwem Smartsheet

Uruchomienie kampanii e-mailowej to seria zadań, terminów, zależności i zatwierdzeń. Ten szablon pomaga zorganizować wszystkie elementy kampanii, od tworzenia zawartości i segmentacji odbiorców po testowanie i ostateczne wdrożenie. Zawiera sekcje dla każdego etapu kampanii e-mailowej, dzięki czemu nie zapomnisz o niczym ważnym (np. o kluczowym teście A/B lub etapie zatwierdzania!).

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Przydzielaj obowiązki autorom, projektantom i osobom zatwierdzającym w jednym miejscu.

Śledź harmonogramy, zależności i aktualizacje statusu bez konieczności zmiany narzędzi.

Dzięki automatycznym terminom wykonania i terminowym przypomnieniom każde zadanie będzie realizowane zgodnie z planem.

✅ Idealne dla: zespołów marketingowych prowadzących cykliczne kampanie e-mailowe, w których uczestniczy wielu członków zespołu lub interesariuszy.

📮 ClickUp Insight: Typowy pracownik umysłowy musi nawiązać połączenie średnio z 6 osobami, aby jego praca była zrobiona. * Oznacza to codzienne kontaktowanie się z 6 kluczowymi połączeniami w celu zebrania niezbędnych informacji, uzgodnienia priorytetów i realizacji projektów. Problem jest realny — ciągłe działania następcze, niejasności związane z wersjami i braki w widoczności negatywnie wpływają na wydajność zespołu. Scentralizowana platforma, taka jak ClickUp, z funkcją Enterprise Search i A I Knowledge Manager, rozwiązuje ten problem, zapewniając natychmiastowy dostęp do kontekstu.

4. Zintegrowany szablon planu marketingu cyfrowego

za pośrednictwem Smartsheet

Marketing cyfrowy może szybko stać się skomplikowany, ponieważ reklamy, SEO, zawartość, e-mail i media społecznościowe działają w różnych osiach czasu. Zintegrowany szablon planu marketingu cyfrowego Smartsheet pomaga zebrać wszystko w jednym miejscu dzięki scentralizowanemu planowi.

Możesz tworzyć mapy celów w różnych kanałach, śledzić statusy kampanii, zarządzać budżetami i wyprzedzać terminy bez typowego chaosu.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Dostosuj kampanie do celów strategicznych w mediach płatnych, zarobionych i własnych.

Monitoruj postępy wszystkich zespołów dzięki przejrzystym wskaźnikom KPI i polom statusu.

Zarządzaj osiami czasu i wydatkami bez konieczności przechodzenia między dokumentami lub arkuszami.

✅ Idealne dla: kierowników marketingu zarządzających wieloma kampaniami cyfrowymi na różnych platformach i w różnych zespołach

⭐ Dodatkowa korzyść: usprawnij planowanie projektów dzięki ClickUp Brain: ClickUp Brain to zakończony asystent pracy oparty na sztucznej inteligencji, który rozumie Twoje projekty, priorytety i narzędzia. Zamiast przełączać się między niepołączonymi narzędziami AI, co dodatkowo prowadzi do rozproszenia narzędzi, ClickUp Brain centralizuje kontekst Twojej pracy (zadania, dokumenty, kalendarze, czaty, a nawet połączone aplikacje) w jednym inteligentnym systemie, który działa w ramach Twojego cyklu pracy, wykorzystuje Twoje dane i dostarcza to, czego potrzebujesz, dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz. Oto, jak pomogą Ci one pracować mądrzej: Eliminuje ręczne wykonywanie żmudnych zadań, takich jak pisanie raportów, przydzielanie zadań lub tworzenie raportów.

Wypełnia luki komunikacyjne , zapewniając natychmiastowe podsumowania, aktualizacje i kontekst zadań.

Ogranicz nadmiar narzędzi, ujednolicając sztuczną inteligencję, wyszukiwanie i automatyzację we wszystkich używanych aplikacjach do pracy. Zwykle poświęciłbyś godzinę na przeglądanie zadań, pisanie aktualizacji statusu i sprawdzanie terminów w różnych narzędziach. Ale dzięki ClickUp Brain otrzymujesz natychmiastowe aktualizacje z całego obszaru roboczego.

5. Szablon planu mediów społecznościowych

za pośrednictwem Smartsheet

Jeśli Twoje planowanie mediów społecznościowych nadal odbywa się w rozproszonych dokumentach i w ostatniej chwili tworzonych wątkach na Slacku, ten szablon planu mediów społecznościowych stanowi poważną poprawę. Zapewnia on uporządkowany kalendarz do planowania postów, przypisywania własności, śledzenia celów kampanii i utrzymywania spójności zawartości na różnych platformach dzięki przejrzystemu układowi tygodniowemu/miesięcznemu.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Przydzielaj zadania autorom, projektantom i osobom zatwierdzającym, podając jasne terminy.

Śledź cele kampanii, wskaźniki zaangażowania i wydajność platformy.

Zachowaj spójność we wszystkich kanałach dzięki tagowaniu kategorii i motywom oznaczonym kolorami.

✅ Idealne dla: menedżerów mediów społecznościowych i zespołów ds. zawartości zarządzających kalendarzami na wielu platformach i zatwierdzeniami klientów

🎥 Przyjazna sztuczka: Jeśli uważasz, że znasz się na zarządzaniu projektami AI, pomyśl jeszcze raz. Poznaj sekrety, o których nikt Ci nie mówi — od inteligentnego planowania po automatyczne raportowanie. 🎯 W tym wideo odkrywamy strategie znane tylko wtajemniczonym i pomijane sztuczki, które pozwolą Ci usprawnić cykl pracy.

6. Szablon planu kampanii marketingowej

za pośrednictwem Smartsheet

Szablon planu kampanii marketingowej firmy Smartsheet dzieli kampanię na kluczowe etapy, takie jak planowanie, realizacja i analiza po zakończeniu kampanii, oraz śledzi wszystkie zadania w ramach każdego z nich.

Dzięki dedykowanej przestrzeni na harmonogramy, wyniki i obowiązki szablon zapewnia również uwzględnienie wszystkich aspektów kampanii, od wstępnej burzy mózgów po ostateczne wyniki.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Określ cel kampanii i zjednocz zespół wokół rezultatów udostępniania.

Scentralizuj pliki kreatywne, briefy i pętle informacji zwrotnych, aby uniknąć niepotrzebnych wymian informacji.

Wizualizuj cały cykl życia kampanii, aby wcześnie wykrywać luki lub nakładające się elementy.

✅ Idealne dla: zespołów marketingowych realizujących kampanie o wysokiej stawce, w których czas, przejrzystość i współpraca decydują o wyniku lub porażce.

7. Szablon budżetu marketingowego

za pośrednictwem Smartsheet

Nie można skalować działań marketingowych bez wiedzy o tym, gdzie trafiają pieniądze. Ten szablon budżetu jest przeznaczony dla marketerów, którzy muszą śledzić wydatki w ramach kampanii, kanałów i dostawców.

Dzięki kategoriom dla różnych rodzajów wydatków (takich jak reklama, tworzenie zawartości, wydarzenia itp.) uzyskasz jasny obraz tego, jak wykorzystywany jest Twój budżet marketingowy i gdzie należy wprowadzić zmiany.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź planowane i rzeczywiste wydatki w różnych kategoriach i kanałach.

Organizuj koszty cykliczne, jednorazowe i związane z dostawcami, aby uzyskać lepszą kontrolę.

Wcześnie wykrywaj nadmierne wydatki dzięki wbudowanym formułom odchyleń.

Podejmuj decyzje szybciej dzięki podsumowaniom budżetu i kwartalnym zestawieniom.

✅ Idealne dla: menedżerów marketingu, którzy chcą mieć widoczność w czasie rzeczywistym w wydatki związane z kampanią i wyniki finansowe.

8. Szablon tygodniowej listy zadań

za pośrednictwem Smartsheet

Kiedy Twój tydzień jest pełen spotkań, zadań i zmieniających się priorytetów, ten szablon pomoże Ci zwolnić tempo i uporządkować myśli. Jest to prosty narzędzie do śledzenia zadań, które pomaga zaplanować codzienne obowiązki. Doskonale nadaje się do rejestrowania zadań, terminów i priorytetów za pomocą pól wyboru, notatek i terminów, zapewniając przegląd tygodniowego obciążenia pracą.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zaplanuj swój tydzień, korzystając z przejrzystego podziału na poszczególne dni od Monday do piątku.

Ustal priorytety kluczowych zadań, nie tracąc z oczu zadań drugorzędnych.

Przydzielaj zadania członkom zespołu i śledź ich postępy w jednym miejscu.

✅ Idealne dla: kierowników zespołów i profesjonalistów, którzy chcą mieć przejrzysty, bezstresowy wgląd w swój tydzień pracy.

📊 Sprawdzone fakty: Ponad dwie trzecie pracowników (68%) raportuje, że znaczną część czasu pracy poświęca na zadania o niskiej wartości, takie jak e-mail, administrator lub powtarzalne czynności. Cotygodniowy przegląd zadań pomaga zidentyfikować powtarzające się nieefektywności, dzięki czemu można je wyeliminować. Poświęć 10–15 minut tygodniowo na sprawdzenie, co wypełnia Twój harmonogram, i skieruj swoją wydajność z powrotem na to, co naprawdę ma znaczenie.

9. Szablon tygodniowego harmonogramu, niedziela–sobota, 30-minutowe interwały

za pośrednictwem Smartsheet

Dla osób, które żyją zgodnie z kalendarzem, szablon „Harmonogram tygodniowy (niedziela–sobota, 30-minutowe interwały)” zapewnia tygodniowy kalendarz w formacie Smartsheet, podzielony na 30-minutowe przedziały dla każdego dnia. Jest to idealne rozwiązanie do blokowania czasu, zarządzania energią i tworzenia struktury w intensywnych dniach.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zaplanuj cały tydzień z pełną widocznością wszystkich dni.

Oznaczaj działania kolorami według typu, aby natychmiast dostrzec nakładające się zadania lub wolny czas.

Zmniejsz obciążenie, tworząc mapę harmonogramu przed rozpoczęciem tygodnia.

✅ Idealne dla: profesjonalistów zarządzających napiętymi kalendarzami, sesjami coachingowymi lub spotkaniami z klientami w krótkich terminach.

10. Szablon tablicy zadań projektu zespołowego

za pośrednictwem Smartsheet

Kiedy wiele osób pracuje nad tym samym projektem, przejrzystość staje się kluczowa. Ten szablon tablicy zadań zapewnia zespołowi wspólną przestrzeń do śledzenia tego, co jest w toku, co jest w bloku, a co jest zrobione, bez konieczności ciągłego zadawania pytań „jaki jest status?”.

Jest to przejrzysty układ w stylu kanban, który pomaga zespołom zachować synchronizację bez konieczności mikrozarządzania.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Organizuj zadania według statusu w przejrzystym układzie tablicy, aby uzyskać większą przejrzystość.

Wcześnie identyfikuj przeszkody, wyświetlając zablokowane zadania jednym kliknięciem.

Dostosuj tablicę do dowolnego cyklu pracy, takiego jak Agile, Waterfall lub hybrydowy.

✅ Idealne dla: zespołów zarządzających projektami opartymi na współpracy, w których przejrzystość i przepływ zadań są ważniejsze niż długie raporty.

👀 Czy wiesz, że... Sposób działania tablicy zadań Twojego zespołu jest rzeczywistym przykładem stigmergii. Jest to koncepcja wprowadzona w 1959 roku przez biologa Pierre'a-Paula Grassé, zgodnie z którą pośrednie sygnały zapewniają synchronizację działań grup. Każda zmiana zadania, komentarz lub zmiana statusu działa jak sygnał, pomagając członkom zespołu koordynować działania bez konieczności ciągłego sprawdzania.

11. Szablon harmonogramu Gantta do uruchamiania wydarzeń i budżetu

za pośrednictwem Smartsheet

Organizacja wydarzenia lub dużej premiery wymaga zarówno precyzyjnego harmonogramu, jak i starannego budżetu, a szablon „Event Launch & Budget with Gantt Timeline” pomaga w zarządzaniu obiema tymi kwestiami. Dzięki wbudowanemu widokowi Gantt możesz śledzić każdy szczegół, od przygotowań przed premierą po podsumowania po wydarzeniu, jednocześnie dbając o zgodność z budżetem.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź elementy budżetowe wraz z kluczowymi wynikami w jednym arkuszu.

Przydzielaj zadania i terminy zespołom wewnętrznym oraz zewnętrznym dostawcom.

Zachowaj elastyczność dzięki łatwym zmianom metodą „przeciągnij i upuść”, gdy sytuacja ulegnie zmianie.

✅ Idealne dla: menedżerów wydarzeń koordynujących pracę wielu dostawców, terminów i zespołów w napiętej osi czasu

12. Szablon tablicy planowania sprintu

za pośrednictwem Smartsheet

Każdy, kto prowadzi sprinty, wie, że nie chodzi tylko o przenoszenie zadań między kolumnami, ale o tworzenie skupienia, dynamiki i spójności zespołu każdego tygodnia. Ten szablon pozwala nie tylko śledzić pracę w toku.

Pomaga on podzielić funkcje, błędy i zaległe elementy na łatwe do zarządzania, widoczne części, nad którymi może pracować cały zespół. Jest to idealne rozwiązanie, aby zapewnić spójność działań działów produktu, inżynierii i kontroli jakości bez popadania w chaos już trzeciego dnia.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Planuj sprinty za pomocą konfigurowalnych pasów dla zadań, błędów lub funkcji.

Śledź postępy za pomocą kart typu „przeciągnij i upuść” oraz kolumn statusu.

Przypisuj członków zespołu, punkty fabularne i terminy bez żadnych problemów.

Podsumuj sprint dzięki wbudowanej przestrzeni na notatki i retrospektywne uwagi.

✅ Idealne dla: zespołów agile lub zespołów programistycznych zarządzających dwutygodniowymi sprintami i szybko zmieniającymi się cyklami rozwoju

💡 Porada dla profesjonalistów: Zorganizuj wszystkie zadania sprintu w jednym, uporządkowanym widoku dzięki listom ClickUp. Przypisuj właścicieli, ustalaj terminy, dołączaj załączniki i grupuj zadania w folderach poświęconych konkretnym sprintom, aby mieć do nich szybki dostęp. Z łatwością sortuj lub filtruj zadania według priorytetu, statusu lub osoby odpowiedzialnej, a także przeciągaj i upuszczaj zadania w miarę postępów. Aktualizacje w czasie rzeczywistym gwarantują, że tablica sprintów zawsze odzwierciedla najnowszy plan, dzięki czemu Twój zespół jest zgrany i może iść do przodu.

Ograniczenia Smartsheet

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Smartsheet do zarządzania projektami, oto kilka limitów, o których musisz wiedzieć. Opierają się one na spostrzeżeniach rzeczywistych użytkowników, którzy wykorzystują Smartsheet do realizacji bardziej złożonych projektów:

Może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników , ponieważ interfejs, w tym nawigacja i zaawansowane funkcje, wymaga długiego okresu nauki.

Brakuje podstawowych opcji , takich jak zaawansowane formatowanie i rozbudowane widoki kalendarza.

Spowalnia przy dużej skali , a duże arkusze lub arkusze zawierające skomplikowane formuły działają wolno.

Brak elastyczności , ponieważ automatyzacje uruchamiają się wyłącznie w porządku odgórnym, bez możliwości planowania z dokładnością co do minuty lub ustalania priorytetów.

Nie zapewnia widoczności dzięki widokom zadań na pełnym ekranie, co utrudnia przeglądanie długich wątków dyskusji lub aktualizacji na pierwszy rzut oka.

Alternatywne szablony Smartsheet

Wraz ze wzrostem złożoności cykli pracy i mnożeniem się narzędzi nawet najlepsze szablony mają swoje ograniczenia. Zespoły potrzebują czegoś więcej niż tylko struktury — potrzebują połączenia. Jeśli więc Smartsheet wydaje się limitujący lub zbyt sztywny, czas poszukać alternatywnych rozwiązań.

Właśnie w tym zakresie ClickUp na nowo definiuje, jak robione jest zadania. ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, które łączy wszystkie aplikacje, dane i cykle pracy w jednym miejscu.

Dzięki funkcjom wykraczającym daleko poza statyczne szablony, ClickUp to wysoce konfigurowalna platforma, która pomaga zespołom każdej wielkości planować, śledzić i zarządzać swoją pracą bez konieczności przełączania się między aplikacjami lub tworzenia skomplikowanych rozwiązań zastępczych.

W ten sposób ClickUp eliminuje wszelkie formy rozproszenia pracy, zapewniając 100% kontekstu i jedno miejsce, w którym ludzie i agenci AI mogą współpracować.

Aby ułatwić pracę, ClickUp oferuje również zakres gotowych szablonów dostosowanych do rzeczywistych cykli pracy. Przyjrzyjmy się tym, które naprawdę mogą usprawnić Twój proces.

1. Szablon zarządzania projektami ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Dzięki szablonowi zarządzania projektami ClickUp każdy projekt osiągnie zamierzony cel.

Szablon zarządzania projektami ClickUp pełni rolę kokpitu projektowego. Zawiera on fazy, zadania, zależności i role w zasięgu ręki. Od list po tablice i widoki Gantt — Ty i Twój zespół możecie przełączać się między widokami, które są najbardziej sensowne.

A najlepsze jest to, że masz właścicieli zadań, terminy, zależności, śledzenie czasu i integrację poczty e-mail wbudowane bezpośrednio w przepływ pracy bez dodatkowych ustawień lub kosztownych aktualizacji.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Płynnie przełączaj się między widokami listy, tablicy lub wykresu Gantt, wybierając ten, który najbardziej Ci odpowiada.

Śledź czas, stosuj niestandardowe statusy i zarządzaj wieloma osobami przypisanymi do zadania bez opuszczania ekranu zadania.

Synchronizuj za pomocą tagów, priorytetów, ClickApp i e-mail, aby nic nie zostało przeoczone.

✅ Idealne dla: teams, które potrzebują ustrukturyzowanego, ale elastycznego systemu projektowego, idealnego do złożonych inicjatyw wymagających przejrzystości, spójności i dobrze współpracujących narzędzi.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zarządzanie projektami w dzisiejszych czasach oznacza żonglowanie niezliczoną ilością plików, rozmów i narzędzi, co często prowadzi do utraty kontekstu i straty czasu. W tym miejscu przychodzi kolejny krok Brain MAX, który zmienia zarządzanie projektami dzięki prostocie i szybkości działania opartej na sztucznej inteligencji: Natychmiastowe wyszukiwanie w ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i WSZYSTKICH podłączonych aplikacjach, a także w Internecie, aby znaleźć pliki, dokumenty i załączniki.

Korzystaj z funkcji Talk to Text , aby zadawać pytania, dyktować aktualizacje lub wydawać komendy głosowe — w dowolnym miejscu i czasie. Ta funkcja jest idealna dla zapracowanych kierowników projektów, którzy chcą zapisywać pomysły, przydzielać zadania lub sprawdzać status projektu bez konieczności przerywania pracy na pisanie tekstu.

Wykorzystując wysokiej jakości zewnętrzne modele AI, takie jak ChatGPT, Claude i Gemini, Brain MAX oferuje jedno, kontekstowe rozwiązanie gotowe do użycia w przedsiębiorstwie. Wypróbuj ClickUp Brain MAX — super aplikację AI, która naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę. Porzuć rozproszone narzędzia AI i uzyskaj trafne odpowiedzi, inteligentne sugestie i płynną automatyzację — wszystko w jednym miejscu.

2. Prosty szablon Gantt ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Zobacz, jak zadania tworzą połączenie i wcześnie wykrywaj problemy dzięki prostemu szablonowi Gantt ClickUp.

Jeśli osie czasu wydają się chaotyczne i ciągle musisz wracać do poprzednich etapów, aby sprawdzić, kto jest odpowiedzialny za dane zadanie, szablon ClickUp Simple Gantt Template jest właśnie dla Ciebie.

Od synchronizacji zależności po przeciąganie zadań bez naruszania harmonogramów — ten szablon pomaga uniknąć chaosu związanego z terminami, zanim jeszcze się on pojawi. Z pewnością spodoba Ci się również szybkość, z jaką pobiera zadania z list i pozwala wizualizować postępy za pomocą kolorowych pasków oznaczających zadania otwarte, w trakcie lub zakończone.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Widok pełnej osi czasu projektu i aktualizuj zadania jednym kliknięciem.

Połącz zadania zależne, aby wizualizować cykl pracy i uniknąć opóźnień.

Oznaczaj pola niestandardowe kolorami, aby szybko dostrzec, co jest na dobrej drodze (a co nie).

Dostosuj czas trwania, właścicieli i datę rozpoczęcia, przeciągając zadania bezpośrednio na wykresie.

✅ Idealne dla: zespołów zarządzających długoterminowymi projektami, planami wprowadzenia na rynek, kalendarzami zawartości lub wszystkich, którzy potrzebują przejrzystego, elastycznego wykresu Gantt bez zbędnych elementów.

👀 Czy wiesz, że: W okresie trzech lat organizacje korzystające z ClickUp osiągnęły szacunkowy zwrot z inwestycji (ROI) na poziomie 384%, według Forrester Research. Organizacje te wygenerowały około 3,9 mln USD dodatkowych przychodów dzięki projektom zrealizowanym lub ulepszonym dzięki ClickUp.

3. Szablon ClickUp Project Tracker

Pobierz darmowy szablon Śledź swoje projekty bez wysiłku dzięki szablonowi ClickUp Project Tracker.

Jeśli praca Twojego zespołu jest rozproszona między arkuszami kalkulacyjnymi, wątkami e-mail i zbyt dużą liczbą spotkań, szablon ClickUp Project Tracker pozwoli Ci zebrać wszystko w jednym miejscu. Pomaga on monitorować wiele projektów od momentu rozpoczęcia do zakończenia, zapewniając pełną kontrolę nad harmonogramami, zasobami i statusem zadań. Jest idealny dla menedżerów, którzy potrzebują szybkich odpowiedzi na pytania „co zostało zrobione”, „co jest zagrożone” i „kto za tym stoi”.

Możesz przełączać się między widokami listy, tablicy i wykresu Gantt, aby dopasować je do sposobu pracy swojego zespołu. Dodaj wskaźniki statusu RAG (czerwony, pomarańczowy, zielony), przeglądaj dystrybucję obciążenia pracą według osób przypisanych do zadań i dostosuj je w najdrobniejszych szczegółach.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź wiele projektów i etapów w jednym miejscu bez niepotrzebnych powtórzeń.

Wykorzystaj wizualne wskazówki, takie jak wskaźniki RAG i niestandardowe tagi, aby szybko wykrywać ryzyko.

Przypisuj właścicieli, terminy i zależności między projektami z poziomu jednego pulpitu nawigacyjnego.

✅ Idealne dla: kierowników projektów, liderów zespołów lub kierowników działów zarządzających wieloma równoczesnymi projektami, którzy potrzebują przez cały czas krystalicznie przejrzystej widoczności.

⚡ Archiwum szablonów: Najlepsze szablony do śledzenia projektów nie tylko pomagają rejestrować zadania, ale także zarządzają tempem pracy. Dzięki funkcjom takim jak aktualizacje statusu, terminy, właściciele zadań i oznaczenia postępu za pomocą kolorów można wykryć opóźnienia, zanim spowodują one poważne problemy.

4. Szablon zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Zoptymalizuj pracę swojego zespołu i zasoby dzięki szablonowi ClickUp Resource Management People Template.

Realizacja złożonego planu marketingowego wymaga koordynacji pracy osób zaangażowanych w jego realizację, a szablon ClickUp Resource Management (People) skupia się właśnie na tym. Oferuje on wiele wbudowanych widoków, które pozwalają śledzić, kto co robi, kto jest przeciążony pracą i gdzie zasoby są nadmiernie rozciągnięte, bez konieczności korzystania z oddzielnego narzędzia HR.

Są one szczególnie przydatne podczas rozszerzania projektów lub wdrażania nowych członków zespołu. Od widoku osi czasu po przeglądy oparte na rolach i śledzenie projektów na żywo — ten szablon zapewnia wszystkim spójność, widoczność i wsparcie.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wizualizuj obciążenie pracą zespołu w czasie rzeczywistym, aby zapobiegać wypaleniu zawodowemu i zatorom.

Śledź etapy przeglądu, status wdrażania nowych pracowników i przypisanie ról w różnych zespołach.

Zorganizuj zasoby w jednym miejscu dzięki dedykowanym polom dla personelu i narzędzi.

Monitoruj przepływ zadań dzięki aktualizacjom na żywo, etykietom postępów i śledzeniu recenzji.

✅ Idealne dla: zespołów ds. zasobów ludzkich, kierowników działów HR lub zarządzających projektami odpowiedzialnych za przydzielanie zasobów ludzkich do różnych obszarów pracy.

5. Szablon codziennej listy zadań ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zadbaj o sprawny przebieg dnia dzięki szablonowi codziennej listy zadań ClickUp.

Jeśli dzień mija, a zadania są rozrzucone po karteczkach samoprzylepnych, szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp może stać się Twoim nowym najlepszym przyjacielem. Pomaga on podzielić dzień na poranne, popołudniowe i wieczorne czynności, przydzielić bloki czasowe i faktycznie trzymać się harmonogramu.

To nie tylko lista kontrolna, ale lekki system, który pomaga zachować spójność. I tak, można go w pełni dostosować do własnych potrzeb. Chcesz dodać wskaźnik zadowolenia? Licznik passy? Kategorię „łatwe zwycięstwa”? Możesz to wszystko zrobić, aby Twoja lista odzwierciedlała sposób, w jaki najlepiej pracujesz.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Ustal priorytety i zarządzaj swoimi osobistymi zadaniami według pilności, ważności, a nawet nawyków.

Dostosuj je, dodając pola takie jak lokalizacja, kategoria, notatki lub osobiste wskaźniki KPI.

Przełączaj się między widokami listy, Kanban lub tabeli, aby dopasować je do swojego stylu pracy.

✅ Idealne dla: zapracowanych profesjonalistów, twórców lub zespołów, które chcą mieć większą kontrolę nad swoim dniem bez stresu związanego ze złożonym systemem wydajności.

🎁 Bonus: Lista rzeczy do zrobienia jest potężnym narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji, jeśli jest właściwie wykorzystywana. Analizując przemyślane przykłady list rzeczy do zrobienia, zauważysz, że: Najlepsze listy filtrują wpływ, a nie ilość; pomagają one powiedzieć „nie” temu, co nie ma znaczenia.

Doskonałe listy grupują zadania według poziomu energii, priorytetu lub obszaru zainteresowania, a nie tylko według kategorii.

Inteligentne formaty ujawniają wzorce, takie jak powtarzające się niedokończone zadania, które sygnalizują głębsze problemy. Nie skupiaj się tylko na przykładach list rzeczy do zrobienia pod kątem struktury, ale zwróć uwagę na to, jak pomagają one lepiej myśleć. To właśnie w tym tkwi ich prawdziwa wartość.

6. Szablon ClickUp do zwinnego zarządzania projektami

Pobierz darmowy szablon Przeprowadzaj sprinty, zbieraj opinie i automatyzuj zadania dzięki szablonowi ClickUp Agile Zarządzanie Projektami.

Szablon ClickUp Agile Zarządzanie Projektami zapewnia wszystko w jednym miejscu, w tym tablice, sprinty, spotkania standup, zaległości i przeglądy, bez konieczności skomplikowanych ustawień.

Wspaniałe jest to, że nie musisz tracić godzin na tworzenie systemu od podstaw. Szablon zawiera gotowe foldery, takie jak Scrum Management, Epics, Roadmaps i Backlog, więc wystarczy, że wrzucisz do nich swoje zadania i zaczniesz sprintować.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zarządzaj zaległościami, tablicą sprintów i recenzjami za pomocą formularzy ClickUp i pól niestandardowych.

Organizuj spotkania (spotkania standup, prezentacje, retrospektywy) bezpośrednio w obszarze roboczym.

Wizualizuj postępy dzięki widokom w czasie rzeczywistym w postaci listy, tablicy, kalendarza i wykresu Gantt.

✅ Idealne dla: zwinnych zespołów, które potrzebują gotowego do użycia systemu obsługującego sprint, planowanie i iteracyjne dostarczanie bez konieczności samodzielnego tworzenia struktury.

📚 Więcej informacji: Jak stworzyć plan projektu zgodny z metodologią Agile

7. Szablon tablicy oś czasu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj osie czasu, eliminuj przeszkody i koordynuj pracę zespołów dzięki szablonowi tablicy harmonogramu projektu ClickUp.

Jeśli Twój plan projektu nadal opiera się na nudnych wykresach Gantt lub losowych karteczkach samoprzylepnych, to jest to rozwiązanie dla Ciebie. Szablon tablicy projektowej ClickUp zapewnia przejrzysty, wizualny układ do planowania sprintów, kampanii marketingowych lub wielofunkcyjnych premier.

Szablon osi czasu projektu zapewnia zespołowi wspólną przestrzeń wizualną do mapowania kamieni milowych, przypisywania właścicieli, śledzenia zależności i monitorowania terminów w czasie rzeczywistym.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wizualizuj każdy etap projektu za pomocą kolorowych pasków.

Uprość proces sprawdzania postępów przez interesariuszy dzięki widokowi ogólnemu, który jest łatwy do zrozumienia dla każdego.

Ujednolicaj wysiłki zespołów z różnych działów, zapewniając wszystkim dostęp do tej samej wizualnej mapy drogowej.

✅ Idealne dla: kierowników zespołów i menedżerów projektów obsługujących wiele osi czasu, którzy chcą mieć wizualne plany umożliwiające współpracę i zawsze aktualne.

Wskazówka dla profesjonalistów: Oprócz śledzenia harmonogramów, tablice ClickUp Whiteboards to kompleksowa przestrzeń do burzy mózgów, tworzenia map strategicznych i współpracy na żywo. Możesz łączyć istniejące zadania, tworzyć nowe bezpośrednio z tablicy i rysować połączenia, aby wizualnie pokazać zależności. Dzięki temu idealnie nadają się do planowania przedprojektowego, warsztatów dla klientów i retrospektyw sprintów. Oto, co możesz zrobić w ClickUp Tablica:

8. Szablon planu marketingowego ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Planuj kampanie w bardziej przemyślany sposób od samego początku dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp.

Szablon planu marketingowego ClickUp to ustrukturyzowany system, który pomaga planować kampanie w szerokiej perspektywie, jednocześnie zapewniając śledzenie najdrobniejszych szczegółów. Możesz grupować działania marketingowe według celu, odbiorców lub kanału i dzielić je na realne harmonogramy z właścicielami, briefami i terminami.

Od burzy mózgów po monitorowanie wyników — ten szablon wspiera każdy etap realizacji, dzięki czemu Twój zespół może działać szybciej, lepiej współpracować i osiągać rzeczywiste cele.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Opracuj kampanie wielokanałowe z zadaniami pogrupowanymi według celu, zespołu lub harmonogramu.

Przypisuj właścicieli, dodawaj załączniki i ustalaj priorytety dla każdego zadania marketingowego.

Śledź status w czasie rzeczywistym dzięki przejrzystym polom niestandardowym, tagom i widokom wizualnym.

Scentralizuj planowanie kampanii, zawartość i wyniki w jednym obszarze roboczym.

✅ Idealne dla: zespołów marketingowych, które potrzebują huba do organizowania kampanii, zawartości, wydarzeń i wyników bez chaosu.

📚 Czytaj więcej: Jak stworzyć plan zarządzania marketingiem zawartości

9. Szablon kalendarza zawartości ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Łatwo planuj, harmonogramuj i zarządzaj zawartością dzięki szablonowi kalendarza treści ClickUp.

Szablon kalendarza zawartości ClickUp to fantastyczne narzędzie, które pomaga planować blogi, wideo, posty w mediach społecznościowych lub dowolną zawartość w kalendarzu, dzięki czemu można zobaczyć harmonogram publikacji.

Możesz zaplanować tygodnie (lub miesiące) zawartości, przypisać każdej z niej datę publikacji, zarządzać procesem daty powstania, mieć pewność, że nigdy nie przegapisz terminu publikacji, oraz utrzymać stały rytm publikowania zawartości.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Przeciągnij i upuść zadania do kalendarza, aby planować zawartość na różnych platformach.

Skonfiguruj pola niestandardowe dla typów postów, kanałów i właścicieli zawartości.

Wizualizuj terminy, postępy i obciążenie pracą dzięki widokom oznaczonym kolorami.

Dołączaj notatki, obrazy, linki i opinie bezpośrednio do zadania.

✅ Idealne dla: zespołów ds. zawartości i mediów społecznościowych, które potrzebują zorganizowanego systemu do planowania i śledzenia produkcji zawartości, aby mieć pewność, że wszystko w kolejce zostanie opublikowane zgodnie z harmonogramem.

🎁 Bonus: Chcesz dowiedzieć się, jak wykorzystać AI w marketingu zawartości? Możesz przeprowadzać burzę mózgów na temat pomysłów na bloga, tworzyć konspekty, przekształcać treści do różnych formatów, tworzyć projekty tekstów reklamowych i analizować dane dotyczące wydajności. Przyspiesza to proces, dzięki czemu możesz skupić się bardziej na kreatywnej strategii i komunikacji marki.

10. Szablon CRM ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Zarządzaj potencjalnymi klientami, klientami i procesem sprzedaży z jednego pulpitu nawigacyjnego, korzystając z szablonu ClickUp CRM.

Szablon ClickUp CRM przekształca rozproszone dane potencjalnych klientów w przejrzysty, wizualny schemat, na podstawie którego można podejmować działania. Od zimnych leadów po zamknięte transakcje — każdy etap jest wizualnie przedstawiony za pomocą inteligentnych statusów, takich jak „Próba nawiązania kontaktu” i „Niekwalifikowany — dalsze działania”.

Dzięki wielu widokom (Tablica, lista, kalendarz, dokumenty) będziesz dokładnie wiedzieć, na jakim etapie znajduje się każdy potencjalny klient. Dostępny jest nawet wbudowany dokument Sales Playbook, który pozwala na stałe zapisać cele, plan działań i harmonogram działań następczych.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zorganizuj wszystkie swoje kontakty, potencjalnych klientów i transakcje w jednej centralnej przestrzeni.

Śledź etapy zaangażowania w przejrzysty sposób, aby nigdy nie stracić z oczu działań następczych.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania CRM, abyś mógł skupić się na finalizowaniu transakcji.

✅ Idealne dla: zespołów sprzedaży, właścicieli firm i zespołów mających kontakt z klientami, którzy poszukują bardziej inteligentnego, przejrzystego i wizualnego sposobu zarządzania związkami z klientami.

11. Szablon budżetu osobistego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Łatwo śledź swoje oszczędności, wydatki i cele dzięki szablonowi budżetu osobistego ClickUp.

Szablon budżetu osobistego ClickUp działa jak finansowy doradca, który pomaga Ci zachować odpowiedzialność, pokazuje dokładnie, na co wydajesz pieniądze, i sprawia, że śledzenie celów staje się mniej kłopotliwe, a bardziej naturalne.

Największą zaletą jest to, że zawiera gotowe pulpity nawigacyjne i widoki, które pozwalają śledzić wszystko, od miesięcznych subskrypcji, przez postępy w oszczędzaniu, po źródła dochodów. Możesz oznaczać i kategoryzować transakcje, przeglądać saldo na pierwszy rzut oka, a nawet analizować swoje zachowania związane z wydatkami. Jest to proste, bardzo konfigurowalne i sprawia, że zarządzanie pieniędzmi staje się przyjemnością.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź dochody, wydatki, oszczędności i zadłużenie w wielu kategoriach.

Dostosuj kategorie budżetu do swoich osobistych celów lub stylu życia.

Wizualizuj swoje wzorce wydatków dzięki gotowym pulpitom nawigacyjnym i wykresom ClickUp

Wyznaczaj miesięczne cele i zachowaj odpowiedzialność dzięki przejrzystym widokom oznaczonym kolorami.

✅ Idealne dla: zarządzających projektami i profesjonalistów biznesowych, którzy chcą kontrolować swoje finanse osobiste w sposób uporządkowany, ale elastyczny.

🎉 Ciekawostka: Amerykanie spędzają prawie cztery godziny dziennie na myśleniu o pieniądzach, a pokolenie Z i milenialsi przodują w tej dziedzinie, poświęcając na to odpowiednio 4,8 i 4,7 godziny.

12. Szablon struktury OKR ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Zadbaj o spójność działań swojego zespołu i śledź postęp dzięki szablonowi ClickUp OKR Framework.

Szablon OKR Framework firmy ClickUp to system, który pomaga dostosować ogólne cele do codziennej pracy. Opiera się on na popularnej metodzie OKR (Objectives & Key Results), dzięki czemu można śmiało wyznaczać ambitne cele i nauczyć się wdrażać OKR w sposób zapewniający wymierne wyniki.

A ponieważ wszystko jest wizualne, od przeglądów pulpitu nawigacyjnego po pola niestandardowe i filtry, otrzymujesz natychmiastowy wgląd w to, co jest na dobrej drodze, co pozostaje w tyle i co wymaga dzisiaj uwagi.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Podziel cele wysokiego poziomu na możliwe do śledzenia i mierzalne kluczowe wyniki.

Monitoruj postępy w realizacji celów dzięki widokom oznaczonym kolorami, filtrom i osiom czasu.

Scentralizuj wszystkie zadania związane z celami i aktualizacje w jednym dynamicznym panelu kontrolnym.

Grupuj cele według zespołu, kwartału lub postępów dzięki filtrowanym widokom i automatycznemu sortowaniu.

✅ Idealne dla: kierowników zespołów, menedżerów produktu, kadry kierowniczej lub wszystkich osób wdrażających OKR w celu ustawiania i śledzenia celów dla swojego zespołu lub firmy.

Osiągaj swoje cele szybciej dzięki ClickUp

Przekroczone terminy, rozproszone narzędzia, niejasne priorytety i zbyt wiele ręcznego śledzenia mogą spowolnić nawet najlepsze zespoły.

Dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania projektami i łatwym w użyciu szablonom ClickUp pomaga planować, organizować i śledzić wszystko z jednego miejsca. Otrzymujesz konfigurowalne widoki, inteligentną automatyzację i wbudowane dokumenty zaprojektowane z myślą o rzeczywistych cyklach pracy.

Jeśli więc chcesz uprościć swoją codzienną pracę i skupić się na wydajności, ClickUp jest doskonałym miejscem, aby zacząć.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś!