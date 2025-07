Darmowe szablony kalendarza treści LinkedIn do planowania postów

Znowu gapisz się na pustą kolejkę na LinkedIn?

Masz pomysły, odpowiednie słowa, aby je przekazać, a nawet obrazy, które dopełniają całość, ale Twoje posty wciąż się opóźniają. Zaangażowanie spada, a algorytm nie jest zbyt wyrozumiały.

Prawdziwym problemem jest planowanie w izolacji. Korzystasz z niepowiązanych dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i wątków Slacka, które nie zostały stworzone do współpracy w czasie rzeczywistym.

Teraz wyobraź sobie jedno źródło informacji, w którym znajduje się cała Twoja strategia LinkedIn — pomysły, zatwierdzenia, materiały wizualne, a nawet terminy.

Szablon kalendarza treści mediów społecznościowych sprawia, że jest to możliwe, niezależnie od tego, czy zarządzasz kontem marki, osobistą marką klienta na LinkedIn, czy własnymi inicjatywami w zakresie przywództwa myślowego. Dzięki odpowiedniemu szablonowi możesz przekształcić rozproszone wysiłki związane z tworzeniem treści w spójny, wywierający duże wrażenie mechanizm publikacji.

W tym poście przedstawimy najlepsze darmowe szablony kalendarza treści LinkedIn, z których możesz skorzystać od razu, w tym specjalnie zaprojektowane opcje od ClickUp — aplikacji do pracy, która ma wszystko.

Czym są szablony kalendarza treści LinkedIn?

Szablon kalendarza treści LinkedIn to gotowy szablon, który pomaga planować, organizować i harmonogramować posty specjalnie dla LinkedIn. Zamiast zastanawiać się, co opublikować każdego dnia, zyskujesz widok z lotu ptaka na swoje treści — co zostanie opublikowane, kiedy, jak i dlaczego.

Może to obejmować:

Twoja strategia mediów społecznościowych, aby zaistnieć na LinkedIn

Tematyka lub zagadnienia zawarte w treściach na każdy tydzień

Terminy składania projektów, recenzji i zatwierdzeń

Wizualne symbole zastępcze lub linki do zasobów

Opublikuj pomysły na teksty lub podpisy

Śledzenie wyników (polubienia, komentarze, CTR itp.)

📝 Szybka notatka: Niektóre szablony są proste (np. arkusz kalkulacyjny z kolumnami), a inne są dynamiczne i umożliwiają współpracę — np. kalendarze, tablice zadań lub pulpity, które aktualizują się w czasie rzeczywistym.

Co sprawia, że szablon kalendarza treści LinkedIn jest dobry?

Dobry szablon kalendarza treści LinkedIn upraszcza drogę od planowania do publikacji. Eliminuje przeszkody, takie jak brak pomysłów, niedotrzymywanie terminów, niejasna własność itp. Jest również wystarczająco elastyczny, aby dopasować się do cyklu pracy nad treścią, zapewniając jednocześnie widoczność niezbędną do utrzymania właściwego kierunku działań.

Poszukaj szablonów zawierających:

Konfigurowalne widoki: tygodniowe, miesięczne lub dotyczące konkretnych kampanii osy czasu, które odpowiadają harmonogramowi publikacji

Śledzenie statusu: Aby sprawdzić, co znajduje się w fazie tworzenia pomysłów, przeglądu lub planowania

Funkcje współpracy: Dzięki temu autorzy, projektanci i interesariusze mogą pracować w jednym miejscu

Pola metadanych zawartości: takie jak platforma, odbiorcy, format, hashtagi lub cele kampanii dla pełnego kontekstu

Pola specyficzne dla serwisu LinkedIn: liczba słów, limity znaków, etykiety i śledzenie linków

Dodatkowym atutem będzie integracja z narzędziem do zarządzania projektami, możliwość bezpośredniego dołączania briefów kreatywnych i zasobów oraz automatyzacja terminów i przypomnień. Ostatecznie dobry szablon do planowania i pisania treści powinien oszczędzać czas, zmniejszać stres i pomagać w dostarczaniu treści, które trafią do docelowych odbiorców.

15 szablonów kalendarza treści LinkedIn, które zainspirują Twój zespół marketingowy

Planowanie strategii treści i postów na LinkedIn nie powinno przypominać cotygodniowego wynajdywania koła. Te sprawdzone szablony ClickUp pomogą zespołom marketingowym takim jak Twój publikować treści w sposób przemyślany, bez paniki.

1. Szablon miesięcznego kalendarza treści ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj, organizuj i śledź zawartość LinkedIn dzięki szablonowi kalendarza treści ClickUp

Szablon miesięcznego kalendarza treści ClickUp został stworzony z myślą o osobach myślących perspektywicznie. Pomaga wizualizować plany dotyczące treści na LinkedIn na cały miesiąc, dzięki czemu nie planujesz tylko na jutro, ale na całą kampanię. Od burzy mózgów po publikację — każdy krok odbywa się w jednym, scentralizowanym hubie.

Oferuje widok kalendarza z funkcją przeciągania i upuszczania, ułatwiający planowanie

Niestandardowe statusy oznaczone kolorami pokazują, co jest w fazie tworzenia, przeglądu lub gotowe do opublikowania

Zawiera gotowe do użycia pola niestandardowe do oznaczania typu wpisu, kanału, właściciela i priorytetu

Połączone zadania ClickUp ułatwiają dołączanie materiałów wizualnych, kopii i briefów kreatywnych

Kontrola wersji zapewnia zespołowi dostęp do najnowszej kopii i iteracji projektu

📌 Idealne dla: zespołów marketingowych zajmujących się wieloma kampaniami, które potrzebują przejrzystego miesięcznego przeglądu tego, co zostanie opublikowane i kiedy. Jest to szczególnie przydatne do synchronizacji postów na LinkedIn z premierami produktów lub sezonowymi treściami.

2. Szablon tygodniowego kalendarza treści ClickUp

Pobierz darmowy szablon Połącz planowaną zawartość na LinkedIn z spontanicznymi trendami, korzystając z szablonu tygodniowego kalendarza treści ClickUp

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się wahać przed opublikowaniem postu, ponieważ nie byłeś pewien, czy dołączyć do popularnej dyskusji, czy trzymać się swojego planu dotyczącego treści? Szablon tygodniowego kalendarza treści ClickUp dzieli strategię LinkedIn na praktyczne plany tygodniowe. Jest idealny do śledzenia codziennych postów, monitorowania zaangażowania i szybkiego dostosowywania się do zmieniających się trendów.

Szczegółowy tygodniowy podział na planowanie szczegółowej zawartości

Przestrzeń do rejestrowania pomysłów na posty, hashtagów i kreatywnych zasobów dzięki połączonym tablicom ClickUp

Śledzenie statusu, aby sprawdzić, co jest zaplanowane, w trakcie realizacji lub opublikowane

Współpraca w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco

Konfigurowalne widoki — przełączaj się między formatami listy, tablicy lub kalendarza, aby lepiej planować

📌 Idealne dla: menedżerów mediów społecznościowych i twórców treści, którzy muszą być elastyczni, reagować na trendy i uważnie obserwować codzienne działania na LinkedIn

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zablokuj 30–60 minut w każdy piątek wieczorem/poniedziałek rano, korzystając z kalendarza AI ClickUp, aby zaplanować i oznaczyć zawartość za pomocą jednego z szablonów redakcyjnych lub publikacyjnych. Ustal ton, zapewnij widoczność na cały tydzień i ogranicz panikę w ostatniej chwili.

3. Szablon planu treści ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj tworzeniem i dystrybucją treści na LinkedIn w jednym miejscu dzięki szablonowi planu treści ClickUp

Chcesz zmienić swoją strategię LinkedIn z chaotycznej na strategiczną? Szablon planu treści ClickUp pomoże Ci zaplanować filary treści, cele kampanii i komunikaty — wszystko to jeszcze przed rozpoczęciem planowania postów. To plan działania dla marketerów, którzy chcą, aby każdy post na LinkedIn służył większemu celowi.

Sekcje planowania strategicznego dotyczące celów, odbiorców i komunikatów

Wizualne osie czasu umożliwiające dostosowanie zawartości do kluczowych dat biznesowych

Narzędzia do współpracy służące do burzy mózgów i zatwierdzania

Łatwa aktualizacja struktury w miarę rozwoju strategii

Bezpośrednie linki do szablonów wykonania dla płynniejszego przekazywania zadań

📌 Idealne dla: Specjalistów ds. marketingu i strategów, którzy chcą zbudować spójną, zorientowaną na cele obecność w serwisie LinkedIn

📚 Przeczytaj również: Szablony planowania mediów

4. Szablon nowoczesnego kalendarza mediów społecznościowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z nowoczesnego szablonu kalendarza mediów społecznościowych ClickUp, aby organizować posty i śledzić skuteczność treści w wielu kanałach mediów społecznościowych

Jeśli zarządzasz wieloma platformami obok LinkedIn, szablon nowoczesnego kalendarza mediów społecznościowych ClickUp jest stworzony dla Ciebie. Ten darmowy szablon kalendarza treści zapewnia świeże, atrakcyjne wizualnie podejście do tworzenia pomysłów, planowania i monitorowania treści. Pozwala na przeglądanie wszystkich platform mediów społecznościowych w jednym miejscu — bez bałaganu, który utrudnia podejmowanie decyzji.

Widok kalendarza wielokanałowego umożliwiający koordynację LinkedIn z innymi platformami

Etykiety z kodami kolorystycznymi dla kampanii, typów zawartości lub kanałów

Przeciąganie i upuszczanie postów w celu szybkiej zmiany harmonogramu

Śledzenie analityczne w celu oceny skuteczności działań bezpośrednio z kalendarza za pośrednictwem pulpitów ClickUp

Projekt dostosowany do urządzeń mobilnych, umożliwiający planowanie w podróży

📌 Idealne dla: zespołów ds. mediów społecznościowych i freelancerów, którzy potrzebują nowoczesnego, przejrzystego sposobu publikowania i śledzenia wyników w wielu kanałach

5. Szablon harmonogramu publikacji w mediach społecznościowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj posty z wyprzedzeniem, aby nigdy więcej nie przegapić terminów publikacji, korzystając z szablonu harmonogramu publikacji w mediach społecznościowych ClickUp

Szablon harmonogramu publikacji w mediach społecznościowych ClickUp to zestaw narzędzi taktycznych do organizowania harmonogramu publikacji na LinkedIn (i innych platformach społecznościowych). Zaprojektowany z myślą o precyzji, pomaga dokładnie zaplanować, kiedy każda publikacja zostanie opublikowana, dzięki czemu nigdy nie przegapisz kluczowego momentu ani nie nakładają się na siebie kampanie. Jest przydatny, gdy chcesz zachować spójność harmonogramu publikacji... i wykorzystać szczytowe godziny aktywności, aby zmaksymalizować zasięg.

👀 Czy wiesz, że... Największe zaangażowanie użytkowników LinkedIn występuje zazwyczaj między 7:00 a 16:00 w dni powszednie, z niewielkim wzrostem we wtorki i czwartki między 10:00 a 11:00. Chociaż te godziny są najskuteczniejsze, zaangażowanie w ciągu całego dnia pracy pozostaje dość stałe, więc nie musisz obsesyjnie skupiać się na publikowaniu postów dokładnie w godzinach szczytu.

Harmonogramowanie co godzinę dla szczegółowej kontroli nad czasem publikacji

Automatyczne przypomnienia, które pomogą Ci utrzymać regularność publikacji

Przegląd nadchodzących, zaplanowanych i opublikowanych postów

Wsparcie dla powtarzających się slotów publikacji dla treści evergreen

Łatwe kopiowanie harmonogramów dla powtarzających się kampanii

📌 Idealne dla: koordynatorów mediów społecznościowych i agencji zarządzających częstymi publikacjami na LinkedIn lub wszystkich osób, które chcą zoptymalizować czas publikacji, aby uzyskać maksymalne zaangażowanie

📚 Przeczytaj również: Narzędzia AI dla mediów społecznościowych

6. Szablon planu treści mediów społecznościowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj i organizuj zawartość mediów społecznościowych bez stresu dzięki szablonowi planu treści mediów społecznościowych ClickUp

Szablon planu treści mediów społecznościowych ClickUp został stworzony dla marketerów, którzy chcą połączyć strategię z realizacją. Pozwala nakreślić cele kampanii, sporządzić mapę tematów treści i przydzielić obowiązki — wszystko w jednym obszarze roboczym do współpracy.

Sekcje poświęcone celom kampanii, grupie docelowej i komunikatom

Przypisywanie zadań do poszczególnych stanowisk, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte

Wbudowane cykle pracy zatwierdzania dla usprawnionej współpracy

Pola śledzenia wydajności do pomiaru wyników po uruchomieniu

Integracja z dokumentami ClickUp ułatwia dostęp do wytycznych i instrukcji

📌 Idealne dla: zespołów i konsultantów, którzy muszą dostosować zawartość LinkedIn do szerszych celów marketingowych

📮ClickUp Insight: 37% naszych respondentów korzysta z AI do tworzenia treści, w tym pisania, edycji i wysyłania e-maili. Proces ten zazwyczaj wymaga jednak przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania treści i obszar roboczy. Dzięki ClickUp otrzymujesz wsparcie w pisaniu oparte na AI w całym obszarze roboczym, w tym w e-mailach, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

7. Zaawansowany szablon ClickUp dla mediów społecznościowych

Pobierz darmowy szablon Połącz strategię, dystrybucję i analizę swoich wysiłków marketingowych w mediach społecznościowych dzięki zaawansowanemu szablonowi ClickUp dla mediów społecznościowych

Skorzystaj z solidnego szablonu przeznaczonego do zarządzania dużymi lub wielokanałowymi działaniami w mediach społecznościowych, w tym obecnością na LinkedIn. Szablon ClickUp Social Media Advanced, stworzony z myślą o małych zespołach i poważnych influencerach, łączy planowanie treści, publikowanie i analitykę.

To bez wątpienia jedno z najlepszych narzędzi do optymalizacji każdego aspektu kalendarza mediów społecznościowych.

Zaawansowane pulpity analityczne zapewniające wgląd w wydajność w czasie rzeczywistym

Niestandardowe automatyzacje ClickUp usprawniające powtarzalne zadania

Wielopoziomowe uprawnienia zapewniające bezpieczną współpracę zespołową

Szczegółowe śledzenie formatów postów, kanałów i zwrotu z inwestycji w kampanię

Elastyczne widoki — przełączanie między układami Gantta, kalendarza i tablicy

📌 Idealne dla: zespołów marketingowych i agencji opierających się na danych, które chcą uzyskać głęboki wgląd w skuteczność treści na LinkedIn i potrzebują solidnych narzędzi do skalowania działań w mediach społecznościowych

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj widoku osadzonego w szablonie, aby uzyskać dostęp do aktualnych wpisów w mediach społecznościowych i czerpać inspiracje marketingowe w czasie rzeczywistym bez opuszczania ClickUp.

8. Szablon kampanii w mediach społecznościowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz uporządkowaną kampanię na LinkedIn (lub innych platformach społecznościowych) za pomocą szablonu kampanii w mediach społecznościowych ClickUp

Jeśli Twoja aktywność na LinkedIn jest częścią większej kampanii, szablon kampanii w mediach społecznościowych ClickUp zapewnia strukturę i wgląd od momentu rozpoczęcia do wyników. Otrzymujesz przejrzysty podział zadań, inteligentną współpracę i śledzenie wyników.

Pięć widoków (Pierwsze kroki, Harmonogram, Posty, Role DACI, Kampanie) przeprowadzi Cię przez wszystkie fazy projektu

Niestandardowe statusy, takie jak „Wymaga zatwierdzenia”, „W trakcie” i „Anulowane”, zapewniają przejrzystość cyklu pracy

Pola niestandardowe i pulpity śledzą daty, role, budżety i wskaźniki wydajności kampanii

Wbudowana retrospekcja kampanii gwarantuje zamknięcie każdego projektu wraz z praktycznymi wnioskami

📌 Idealne dla: agencji, zespołów i menedżerów marketingu koordynujących ustrukturyzowane kampanie na LinkedIn zintegrowane z webinariami, wydarzeniami lub premierami produktów

📚 Przeczytaj również: Szablony strategii marketingu treści

9. Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj i dostarczaj szeroki zakres treści — od blogów po premiery produktów i ogłoszenia na LinkedIn — korzystając z szablonu kalendarza redakcyjnego ClickUp

Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp to centrum dowodzenia redakcyjnego dla serwisu LinkedIn. Został zaprojektowany, aby pomóc Ci planować, harmonogramować i zarządzać każdą treścią — niezależnie od tego, czy jest to post dotyczący przywództwa myślowego, aktualizacja firmy czy ogłoszenie kampanii. Dzięki temu szablonowi możesz utrzymać porządek i przejrzystość wszystkich treści.

Wbudowany formularz zapytania o zawartość ułatwia interesariuszom zgłaszanie pomysłów

Pola niestandardowe pozwalają szybko znaleźć typ oferty, kanał, wezwanie do działania i przypisanego redaktora

Sześć niestandardowych statusów śledzi postęp od etapu badań do publikacji, zapewniając spójny przepływ przez lejek

Łatwe przesuwanie terminów metodą „przeciągnij i upuść” pozwala dostosować harmonogram do zmieniających się priorytetów

Narzędzia do współpracy, takie jak przypisane komentarze czat ClickUp , usprawniają przekazywanie informacji zwrotnych i zatwierdzanie

📌 Idealne dla: zespołów ds. treści, redaktorów i agencji zarządzających wieloma współpracownikami i stałym przepływem postów na LinkedIn, którzy potrzebują przejrzystego, ustrukturyzowanego procesu redakcyjnego

👀 Czy wiesz, że... Karuzele są hitem na LinkedIn. Badanie Metricool obejmujące ponad 577 000 postów wykazało, że posty karuzelowe (tj. dokumenty zawierające wiele obrazów) generują 45,85% wskaźnik zaangażowania, najwyższy spośród wszystkich rodzajów postów na tej platformie!

10. Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp do marketingu treści

Pobierz darmowy szablon Stwórz skuteczną strategię marketingu treści dzięki szablonowi kalendarza redakcyjnego ClickUp

Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp Content Marketing łączy strategię marketingową i planowanie redakcyjne. Doskonale nadaje się do planowania kampanii na LinkedIn, śledzenia terminów i koordynowania działań zespołu wokół wspólnych celów — wszystko w jednym miejscu.

Łączy planowanie kampanii z harmonogramowaniem redakcyjnym

Wizualne osie czasu umożliwiające dopasowanie postów do premier i promocji

Przypisywanie zadań i automatyczne przypomnienia o obowiązkach

Śledzenie wyników w celu pomiaru skuteczności kampanii

Integracja z ClickUp Brain w celu tworzenia i generowania treści opartych na sztucznej inteligencji

📌 Idealne dla: menedżerów marketingu i strategów, którzy chcą połączyć zawartość LinkedIn z szerszymi inicjatywami marketingowymi

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Brakuje Ci pomysłów na potencjalną zawartość LinkedIn? Zapytaj ClickUp Brain: „Jakie jest 5 interesujących punktów widzenia na posty LinkedIn dotyczące ogłoszenia nowej funkcji skierowanego do i mającego na celu ?” Podoba Ci się któryś z pomysłów? Podpowiedź: „Utwórz ogłoszenie o funkcji dla naszego najnowszego modułu , który . ” Burza mózgów nad pomysłami, punktami widzenia i strategiami dotyczącymi treści na LinkedIn dzięki ClickUp Brain

11. Szablon kalendarza promocyjnego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj i śledź wprowadzanie produktów na rynek, promocje i płatne kampanie na LinkedIn dzięki szablonowi kalendarza promocyjnego ClickUp

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się uruchomić promocję na LinkedIn, tylko po to, aby zdać sobie sprawę, że strona docelowa nie działa lub zespół projektantów użył kreacji z poprzedniego kwartału? Pomożemy Ci uniknąć takich sytuacji na dobre!

Szablon kalendarza promocyjnego ClickUp został stworzony dla marketerów, którzy często organizują promocje na LinkedIn, wprowadzają produkty na rynek lub prowadzą specjalne kampanie. Pomaga on wizualizować każdą promocję, koordynować zasoby i zapewnić zespołowi doskonałą synchronizację harmonogramu i komunikatów, aby zapewnić powodzenie kampanii.

Sekcje poświęcone każdej promocji lub kampanii na LinkedIn

Widok osi czasu, aby uniknąć nakładania się promocji i zmaksymalizować efekt

Zarządzanie zasobami plików kreatywnych, kopii i linków

Automatyczne powiadomienia o kluczowych terminach uruchomienia

Łatwe do powielenia w przypadku powtarzających się lub sezonowych kampanii

📌 Idealne dla: zespołów marketingowych, menedżerów produktu i koordynatorów wydarzeń, którzy muszą precyzyjnie i przejrzyście koordynować promocje na LinkedIn

12. Szablon kalendarza publikacji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Usprawnij cykle zatwierdzania treści i harmonogramy publikacji dzięki szablonowi kalendarza publikacji ClickUp

Potrzebujesz prostego i nieskomplikowanego rozwiązania do planowania i śledzenia wszystkich postów na LinkedIn? Szablon kalendarza publikacji ClickUp jest idealny dla zespołów, które potrzebują prostego, wizualnego sposobu na sprawdzenie, co i kiedy zostanie opublikowane. Ten szablon, skupiający się wyłącznie na częstotliwości publikacji, zapewnia spójny przepływ postów na LinkedIn zgodnie z wizerunkiem marki.

Użyj niestandardowych statusów, takich jak Zatwierdzone, W trakcie pisania, Projekt i Zakończone, aby uporządkować proces

Podziel harmonogram publikacji według formatu, zgodności z marką lub terminów dzięki wielu widokom ClickUp

Informuj wszystkich na bieżąco dzięki konfigurowalnym powiadomieniom ClickUp

📌 Idealne dla: Małych zespołów, freelancerów lub wszystkich, którzy chcą mieć przejrzysty, wizualny przegląd harmonogramu publikacji na LinkedIn

13. Szablon kalendarza kampanii ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustal oś czasu dla kampanii i śledź postępy w stosunku do kluczowych kamieni milowych, korzystając z szablonu kalendarza kampanii ClickUp

Szablon kalendarza kampanii ClickUp został stworzony specjalnie do koordynowania kampanii na LinkedIn od początku do końca. Zapewnia ogólny widok wszystkich punktów kontaktu kampanii, pomagając koordynować komunikaty, zasoby i terminy w całym zespole, bez żadnych opóźnień.

Układ ukierunkowany na kampanię, umożliwiający planowanie wieloetapowych inicjatyw w serwisie LinkedIn

Widoki osi czasu i kalendarza do wizualizacji przepływu kampanii

Przypisywanie zadań i zależności, aby wszyscy byli odpowiedzialni i aby Twoje posty na LinkedIn były spójne z innymi elementami kampanii, takimi jak wysyłanie e-maili i uruchamianie blogów

Wbudowane narzędzia analityczne do śledzenia skuteczności kampanii

Łatwa integracja z dokumentami ClickUp i funkcjami automatyzacji

Wspólne komentowanie i załączniki, które pozwalają zachować zasoby i opinie w jednym miejscu

📌 Idealne dla: potencjalnych klientów marketingowych i zespołów prowadzących złożone, wieloetapowe kampanie na LinkedIn, które muszą ściśle koordynować strategię, realizację i raportowanie

14. Szablon kalendarza treści LinkedIn autorstwa HubSpot

Szablon kalendarza treści LinkedIn autorstwa HubSpot został zaprojektowany, aby pomóc Ci planować, harmonogramować i śledzić posty na LinkedIn w znanym formacie arkusza kalkulacyjnego. Podobnie jak szablony ClickUp z tej listy, jest on dostępny do pobrania za darmo i zawiera wskazówki oraz najlepsze praktyki dotyczące planowania treści na LinkedIn.

Pola data, temat, treść i CTA do planowania uporządkowanych postów na LinkedIn

Dedykowane kolumny dla metadanych specyficznych dla serwisu LinkedIn, takich jak liczba znaków, linki do obrazów i czas publikacji

Kolorowe znaczniki statusu dla treści w wersji roboczej, zaplanowanych i opublikowanych

Łatwy do importowania format CSV, gotowy do raportowania lub przesyłania do narzędzi do planowania mediów społecznościowych

📌 Idealne dla: freelancerów, jednoosobowych przedsiębiorców i małych zespołów, którzy potrzebują planera skupionego na LinkedIn, nie opuszczając przy tym swojej komfortowej strefy arkuszy kalkulacyjnych

🧠 Ciekawostka: Od 2020 r. liczba użytkowników LinkedIn proszących o więcej sposobów wyrażania humoru wzrosła o 160%, co skłoniło LinkedIn do dodania emoji „śmiechu”! 😆

15. Szablon kalendarza LinkedIn dla programu Excel/Arkuszy Google autorstwa Coefficient

Ten szablon mediów społecznościowych firmy Coefficient jest przeznaczony dla zespołów zajmujących się treściami opartymi na danych, które uwielbiają pracować w programie Excel lub Arkuszach Google, ale potrzebują gotowego do użycia narzędzia do planowania LinkedIn z pewnymi funkcjami automatyzacji.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Intuicyjny układ arkusza z kolumnami na datę, kopie, nośniki, etykiety i wskaźniki wydajności

Wbudowane formuły śledzące częstotliwość publikacji i sygnalizujące braki w harmonogramie

Kolory rzędów umożliwiają wizualne rozdzielenie rodzajów zawartości i przepływu danych z tygodnia na tydzień

Łatwy import/eksport między Arkuszami, Excelem i ClickUp lub narzędziami publikującymi

Lekki i szybki, idealny dla niewielkich zespołów lub zwolenników arkuszy kalkulacyjnych

📌 Idealne dla: Zespołów marketingowych pracujących w różnych lokalizacjach, agencji lub entuzjastów arkuszy kalkulacyjnych, którzy potrzebują wspólnego, zautomatyzowanego rozwiązania do planowania treści na LinkedIn

Płynne przejście od planowania do publikacji dzięki szablonom kalendarza treści LinkedIn ClickUp

*„ClickUp to moja absolutnie (nie tak) tajna broń do usprawniania procesu tworzenia wszystkich treści” – mówi konsultantka ds. mediów społecznościowych Harriet Evans, która obecnie może zarządzać wszystkim, od pomysłu po publikację, w ramach jednej platformy.

To właśnie ta zaleta, którą zyskujesz, rezygnując z fragmentarycznych narzędzi — dokumentów tu, arkuszy kalkulacyjnych tam, wątków Slacka wszędzie — i wybierając zunifikowany obszar roboczy ClickUp.

Dzięki bezpłatnym szablonom planowania treści ClickUp oraz zaawansowanej sztucznej inteligencji, śledzenie zadań, kreatywna współpraca, analityka i publikowanie są zawsze w zasięgu ręki. Jednocześnie natywny czat, komentarze, dokumenty, załączniki i narzędzia do sprawdzania pozwalają skupić się na tworzeniu pomysłów i ich realizacji w jednym miejscu.

Chcesz zrezygnować z przełączania się między narzędziami i zbudować strategiczną, spójną i skalowalną obecność na LinkedIn? Wybierz jeden z tych szablonów, wprowadź swoje cotygodniowe czynności i pozwól ClickUp stać się siłą napędową Twojego marketingu.

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś!