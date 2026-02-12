Przygotowujesz się do ważnej prezentacji dla klienta, gdy nagle zdajesz sobie sprawę, że masz otwarte pięć zakładek, notatniki i karty strategiczne rozrzucone po całym biurku i nie masz szybkiego sposobu, aby to wszystko zebrać w całość.

NotebookLM może okazać się właśnie tym sprzymierzeńcem, którego potrzebujesz. Dzięki sztucznej inteligencji (AI) pomaga zespołom sprzedażowym zarządzać zasobami, wyciągać kluczowe wnioski i usprawniać cykle pracy bez wprowadzania dodatkowego bałaganu.

W tym wpisie na blogu omówimy, jak wykorzystać NotebookLM w sprzedaży, przyglądając się jego zaletom, limitom oraz (kilku bardziej zaawansowanych) alternatywom. 💁

Czym jest NotebookLM?

NotebookLM od Google Lab to oparty na AI asystent do badań i sporządzania notatek. Wykorzystuje on model LLM ( Large Language Model ) firmy Google, Gemini, aby dostosowywać swoje odpowiedzi do konkretnych wymagań użytkownika.

Platforma opiera swoje analizy na dostarczonych przez Ciebie materiałach, co zmniejsza ryzyko błędów lub nieścisłości. Możesz zadawać pytania dotyczące istniejących zawartości lub uzyskać podsumowania dostarczonych informacji.

NotebookLM, pierwotnie stworzony jako oparty na AI asystent dla naukowców i studentów, zyskał popularność wśród wielu profesjonalistów zarządzających dużymi zbiorami danych. Pomaga on w analizowaniu złożonych informacji i tworzeniu wartościowych wniosków na podstawie zebranych danych.

Najważniejsze funkcje NotebookLM

Nie wiesz, jak korzystać z NotebookLM? Przyjrzyjmy się szczegółowo jego funkcjom, abyś mógł z nich efektywnie korzystać. 👀

Funkcja nr 1: Tworzenie notatek i sugerowane działania

NotebookLM pomaga tworzyć, porządkować i zarządzać notatkami. Możesz przekształcić jedną lub więcej notatek w konspekt, przewodnik do nauki lub streszczenie, aby wszystko było uporządkowane i łatwo dostępne.

Narzędzie to umożliwia również tworzenie nowych notatników dla różnych projektów, zachowując przejrzystą hierarchię organizacji.

Funkcja nr 2: Integracja źródeł danych i analiza oparta na AI

NotebookLM pozwala dodawać zawartość z różnych źródeł, takich jak Dokumenty Google, pliki PDF, wideo z YouTube, artykuły naukowe, a nawet URL-y. Po przesłaniu materiałów platforma analizuje je, tworzy streszczenia, wyróżnia kluczowe tematy i sugeruje pytania. Ułatwia to pracę z złożonymi informacjami i ich zrozumienie.

Asystent oparty na AI łączy powiązane pojęcia, ocenia pomysły i łączy notatki, ułatwiając analizę i rozbudowę zawartości.

Funkcja nr 4: Rozpoznawanie obrazów i streszczenia audio

NotebookLM ułatwia pracę z materiałami wizualnymi. Potrafi interpretować obrazy zawarte w dokumentach i odwoływać się do nich w notatkach, dzięki czemu kluczowe informacje są zawsze dostępne.

Podsumowania audio w stylu podcastów to łatwy sposób na zapoznanie się z zawartością, pozostając aktywnym. Słuchanie kluczowych informacji podczas dojazdów do pracy lub wykonywania rutynowych zadań pozwala maksymalnie wykorzystać czas i być na bieżąco z priorytetami, nie tracąc ani chwili.

Jak wykorzystać NotebookLM w sprzedaży

Zwiększenie wydajności sprzedaży wymaga dobrej organizacji, zrozumienia klientów oraz dostarczania aktualnych i dokładnych informacji. NotebookLM pomoże Ci usprawnić te zadania, dzięki czemu Twój cykl pracy stanie się bardziej wydajny i skoncentrowany.

Zobaczmy, jak wykorzystać narzędzia AI, aby szybciej finalizować transakcje. 🎯

Porządkuj dokumenty sprzedażowe i uzyskuj do nich dostęp

NotebookLM to oprogramowanie do zarządzania badaniami, które pozwala przechowywać wszystkie dokumenty sprzedażowe w jednym miejscu. Możesz przesyłać pliki tekstowe, PDF-y i Dokumenty Google oraz organizować je w zeszytach próbek.

Taka organizacja gwarantuje, że wszystkie istotne informacje są zgrupowane w jednym miejscu, co ułatwia lokalizację dokładnie tego, czego potrzebujesz, bez marnowania czasu na przeszukiwanie nieistotnych dokumentów.

📌 Przykład: Specjalista ds. sprzedaży może tworzyć osobne notatniki dostosowane do konkretnych potrzeb, np. jeden na materiały prezentacyjne, drugi na raporty sprzedażowe, a trzeci na komunikację z klientami.

Przygotuj się do spotkań z klientami

NotebookLM pomaga przygotować się do spotkań, porządkując kluczowe dokumenty, takie jak poprzednie wiadomości e-mail, notatki ze spotkań i informacje o produktach. Możesz poprosić program o podsumowanie tych materiałów lub wygenerowanie odpowiednich pytań, które pomogą ukierunkować dyskusję.

Mając wszystko pod ręką, będziesz wchodzić na spotkania pewny siebie i gotowy do budowania silniejszych relacji z klientami.

📌 Przykład: Sprzedawca przygotowujący się do negocjacji może zapytać: „Jakie były kluczowe zastrzeżenia klienta podczas poprzednich spotkań?” i otrzymać konkretne informacje.

Twórz spersonalizowane prezentacje

NotebookLM pomoże Ci dostosować prezentację sprzedażową do potrzeb różnych klientów. Analizuje dotychczasowe interakcje, preferencje i trendy rynkowe, aby zaproponować najlepsze podejście.

Bardziej spersonalizowana prezentacja zwiększa Twoje szanse na przekształcenie potencjalnego klienta w rzeczywistego klienta dzięki AI.

📌 Przykład: W przypadku klienta zainteresowanego zrównoważonym rozwojem narzędzie AI podkreśla ekologiczne funkcje produktu, dostosowując prezentację tak, aby osiągnąć maksymalny efekt.

🔍 Czy wiesz, że... Termin „elevator pitch” pochodzi z Hollywood. Scenarzyści musieli przedstawiać swoje pomysły producentom podczas krótkich przejazdów windą, co często było ich jedyną szansą na sprzedaż scenariuszy.

Śledź i analizuj trendy sprzedażowe

Możesz załadować do NotebookLM dotychczasowe raporty sprzedaży, aby dostrzec trendy i wzorce. AI pomoże Ci ustalić, które strategie są skuteczne, a gdzie można wprowadzić ulepszenia. Dzięki temu będziesz o krok przed konkurencją i będziesz mógł dostosowywać swoje podejście w oparciu o rzeczywiste dane, co z czasem pozwoli Ci udoskonalić taktyki sprzedaży.

📌 Przykład: NotebookLM wykrywa stały wzrost sprzedaży w czwartym kwartale i sugeruje zintensyfikowanie wysiłków marketingowych w tym okresie.

Szkolenia i wdrażanie nowych pracowników

NotebookLM to niezawodne narzędzie do szkolenia nowych członków zespołu. Prześlij wszystkie materiały szkoleniowe, najlepsze praktyki i studia przypadków do dedykowanego notatnika, aby ułatwić sobie pracę jako kierownik sprzedaży.

Jego AI potrafi podsumować kluczowe punkty, co ułatwia nowym pracownikom szybkie wdrożenie się w obowiązki.

📌 Przykład: Nowy członek zespołu może szybko uzyskać dostęp do podsumowanych informacji o produktach, kluczowych funkcji oraz odpowiedzi na typowe zapytania klientów, co pozwala mu szybciej wdrożyć się w obowiązki i od samego początku pewnie obsługiwać klientów.

Analiza konkurencji

NotebookLM może pomóc w analizie konkurencji poprzez porządkowanie i podsumowywanie kluczowych informacji pochodzących ze stron internetowych konkurencji, opisów produktów oraz raportów rynkowych.

Poproś AI o zidentyfikowanie trendów, strategii oraz obszarów, w których konkurenci odnoszą sukcesy lub pozostają w tyle. Pomoże Ci to dopracować cele sprzedażowe i dostosować strategie w oparciu o praktyczne wnioski, dzięki czemu zawsze będziesz gotowy, by utrzymać konkurencyjność.

📌 Przykład: Zespół sprzedaży wprowadza do NotebookLM ceny konkurencji, funkcje produktów oraz opinie klientów. AI podsumowuje mocne i słabe strony ofert poszczególnych konkurentów. Na podstawie tej analizy zespół skupia się podczas prezentacji dla klientów na podkreślaniu unikalnych cech swojego produktu i oferowaniu konkurencyjnych cen.

Zarządzanie działaniami następczymi

W NotebookLM możesz rejestrować szczegóły komunikacji — e-maile, rozmowy telefoniczne i notatki ze spotkań. AI porządkuje te informacje, ułatwiając przeglądanie wcześniejszych interakcji i podejmowanie decyzji o konieczności podjęcia dalszych działań.

Następnie możesz ustawić zadania do realizacji na podstawie zapisanych informacji, co pomoże Ci zachować kontrolę nad komunikacją z klientami.

📌 Przykład: Przedstawiciel handlowy rejestruje rozmowę z klientem w NotebookLM, odnotowując, że klient chce omówić ofertę w przyszłym tygodniu. AI porządkuje tę informację wraz z poprzednią korespondencją, ułatwiając przedstawicielowi śledzenie jej.

Usprawnione raportowanie

Zamiast spędzać godziny na tworzeniu raportów sprzedażowych, NotebookLM może automatycznie generować podsumowania na podstawie danych z różnych źródeł. Niezależnie od tego, czy chodzi o wskaźniki wydajności, opinie klientów czy trendy sprzedażowe, AI szybko kompiluje te informacje w przejrzyste, łatwe do odczytania raporty.

📌 Przykład: NotebookLM agreguje kwartalne dane dotyczące sprzedaży w przejrzysty raport do prezentacji, co pozwala zaoszczędzić czas na strategiczne planowanie sprzedaży.

🧠 Ciekawostka: Koncepcja sprzedaży sięga starożytnej Mezopotamii, gdzie barter był pierwotną „strategią sprzedaży”. Kupcy wymieniali się towarami, takimi jak zboża i tkaniny, nie używając waluty, a jedynie wykorzystując umiejętności negocjacyjne.

Zalety korzystania z NotebookLM w sprzedaży

NotebookLM oferuje szereg korzyści dla specjalistów ds. sprzedaży, którzy chcą zwiększyć swoją wydajność i produktywność. Obejmują one:

Większa wydajność: Tworzy streszczenia długich dokumentów i pomaga zespołom sprzedaży zrozumieć kluczowe kwestie, co pozwala na szybsze podejmowanie decyzji

Większa wydajność: Szybko odpowiada na zapytania, co pozwala przedstawicielom handlowym skupić się bardziej na kontaktach z klientami

Lepsza współpraca: Zapewnia spójność działań zespołu w zakresie strategii sprzedaży dzięki analizom i aktualizacjom w czasie rzeczywistym

Wnioski oparte na AI: Generuje trafne podsumowania i wnioski dostosowane do potrzeb użytkownika, co pozwala na bardziej skuteczne prezentacje sprzedażowe

Organizacja zawartości: porządkuje notatki i dokumenty, aby wszystko było łatwiejsze do znalezienia podczas spotkań z klientami

🧠 Ciekawostka: „Zasada wzajemności” to jedna z najczęściej stosowanych taktyk sprzedażowych. Kiedy sprzedawcy oferują coś za darmo (np. prezentację lub wersję próbną), klienci czują się zobowiązani do odwzajemnienia tej przysługi, często dokonując zakupu.

Typowe problemy związane z NotebookLM

NotebookLM oferuje innowacyjne funkcje do tworzenia zawartości, zwłaszcza w zakresie podcastów. Ma jednak kilka limitów, które mogą wpływać na jego przydatność dla specjalistów ds. sprzedaży i marketingu.

Oto kilka typowych limitów związanych z wykorzystaniem NotebookLM jako narzędzia AI w sprzedaży:

Limit niestandardowych możliwości dostosowywania: Nie pozwala użytkownikom na Nie pozwala użytkownikom na porządkowanie notatek w wielu notatnikach, co utrudnia zarządzanie informacjami

Obawy dotyczące jakości zawartości: Narzędzie to realizuje automatyzację tworzenia zawartości bez nadzoru człowieka, co zazwyczaj skutkuje generowaniem informacji niskiej jakości

Brak wsparcia dla wspólnej edycji: Brak wsparcia dla Brak wsparcia dla współpracy w czasie rzeczywistym utrudnia zespołom wspólną pracę

Brak funkcji zarządzania projektami: Chociaż NotebookLM jest dobrym narzędziem do sporządzania notatek, nie pomaga w zarządzaniu zadaniami, planowaniu, śledzeniu czasu pracy i innych zadaniach

🔍 Czy wiesz, że... Joe Girard, uznany przez Guinness World Records za „najlepszego sprzedawcę świata”, sprzedał 13 001 samochodów w ciągu 15 lat. Jaki był jego sekret? Spersonalizowane karty urodzinowe i konsekwentne działania następcze wobec każdego klienta.

Jeśli rozważasz alternatywne rozwiązania dla NotebookLM w zakresie sprzedaży, oto kilka systemów do sporządzania notatek i zarządzania wiedzą, które warto sprawdzić:

Obsidian: Narzędzie to, przeznaczone przede wszystkim do zarządzania bazami wiedzy, oferuje wsparcie dla formatu Markdown, tworzenie linków zwrotnych oraz integrację wtyczek w celu łączenia notatek.

Roam Research: Narzędzie to, znane z Narzędzie to, znane z dwukierunkowych powiązań i struktury opartej na grafach, nadaje się do mapowania złożonych relacji między klientami, transakcjami i innymi elementami.

Notion: Łączy bazy danych, zadania i notatki w jednej platformie, umożliwiając zespołom sprzedaży łatwe zarządzanie procesami sprzedaży i notatkami ze spotkań

Jeśli jednak szukasz kompleksowej platformy, która zwiększy wydajność i skuteczność Twojego zespołu sprzedaży, wypróbuj ClickUp dla zespołów sprzedaży! 🤩

To aplikacja wszechstronna do pracy, oferująca konfigurowalny hub współpracy, który pozwala wizualizować proces sprzedaży, prowadzić śledzenie działań oraz komunikować się zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz.

Przyjrzyjmy się bliżej jego funkcjom. 👇

ClickUp Brain

ClickUp Brain, oparty na sztucznej inteligencji asystent tego narzędzia, pomaga zespołom pracować wydajniej poprzez upraszczanie zadań i ułatwianie zarządzania informacjami.

Uzyskaj szybkie odpowiedzi na pytania kontekstowe dzięki ClickUp Brain

Menedżer wiedzy oparty na sztucznej inteligencji pełni rolę scentralizowanego repozytorium informacji. Zespoły sprzedaży mogą zadawać pytania, takie jak: „Jaki jest status prezentacji dla klienta w czwartym kwartale?” lub „Kto jest odpowiedzialny za działania następcze w sprawie klienta X?” i otrzymywać natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi w swoim obszarze roboczym ClickUp.

Brain ułatwia również tworzenie podsumowań, natychmiastowo dzieląc długie dokumenty, e-maile lub notatki na zwięzłe, łatwe do przyswojenia punkty.

To idealne rozwiązanie do przeglądania aktualizacji dotyczących klientów, przygotowywania się do spotkań lub szybkiego zapoznania się z kluczowymi informacjami bez straty czasu. Dzięki podsumowaniu wszystkich informacji na wyciągnięcie ręki pozostawanie na bieżąco i skupienie się na zadaniach jest dziecinnie proste.

Twórz profesjonalne wiadomości e-mailowe, otrzymując podpowiedzi ClickUp Brain w języku naturalnym

Kluczem do powodzenia w sprzedaży jest spersonalizowana komunikacja, a narzędzie AI Writer for Work od ClickUp Brain sprawia, że jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek. Wystarczy kilka informacji, aby szybko stworzyć spersonalizowane e-maile, prezentacje i podsumowania.

Załóżmy, że kierownik ds. sprzedaży potrzebuje niestandardowego e-maila z ofertą dla klienta z branży medycznej. Prosi o pomoc Brain, a ten analizuje preferencje klienta i dotychczasowe interakcje, aby stworzyć dopracowany, ukierunkowany pierwszy szkic. Koniec z zaczynaniem od zera!

Potrzebujesz pomysłów na kolejną kampanię sprzedażową? Brain również Ci w tym pomoże. Może dostarczyć świeżych pomysłów, udoskonalić Twoje strategie, a nawet podsumować spostrzeżenia rynkowe, aby zapewnić Twojemu planowaniu mocny start.

ClickUp AI Notetaker

Wyobraź sobie, że dzięki automatycznemu rejestrowaniu spotkań i przekształcaniu ich w praktyczne wnioski, każda rozmowa telefoniczna kończy się zawarciem kolejnej transakcji. ClickUp AI Notetaker został zaprojektowany tak, aby Twoje rozmowy sprzedażowe były precyzyjnie ukierunkowane, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego kluczowego szczegółu. Oto, w jaki sposób narzędzie to usprawnia proces sprzedaży:

Automatyczne dołączanie do rozmów z klientami: Rejestruj każdą prezentację i każdy sprzeciw bez zakłócania przepływu pracy

Natychmiastowe transkrypcje i podsumowania: Szybko przeglądaj kluczowe informacje o klientach, aby dostosować swoje kolejne działania

Wyodrębnianie elementów: Automatycznie twórz działania następcze, aby żadna szansa nie umknęła

Płynna integracja: synchronizuj notatki z systemem CRM i zadaniami sprzedażowymi, dzięki czemu bez wysiłku utrzymasz aktualność swojego lejka sprzedażowego

Dzięki ClickUp AI Notetaker każda rozmowa sprzedażowa staje się krokiem w kierunku kolejnego wielkiego sukcesu.

Klipy ClickUp

ClickUp Clips sprawia, że tworzenie wideo demonstracyjnych dotyczących sprzedaży i zarządzanie działaniami następczymi przebiega płynnie.

Nagraj swoje demo, a ClickUp Brain automatycznie wygeneruje transkrypcję zawierającą kluczowe punkty, elementy do wykonania i kolejne kroki.

Po nagraniu prezentacji AI analizuje wideo, aby wyodrębnić kluczowe informacje, takie jak pytania klientów lub zainteresowania produktowe. Następnie tworzy przejrzystą listę działań następczych, pomagając Ci zachować porządek i zapewniając, że nie przeoczysz żadnych ważnych szczegółów podczas kontaktowania się z potencjalnymi klientami lub wdrażania nowych członków zespołu.

Aby nowi członkowie zespołu szybko wdrożyli się w obowiązki i proces wdrażania przebiegał płynniej, wypróbuj szablon ClickUp Sales Onboarding Template.

📮ClickUp Insight: Nasza ankieta dotycząca efektywności spotkań wykazała, że chociaż 47% spotkań trwa godzinę lub dłużej, 14% respondentów jest w stanie zakończyć swoje spotkania w ciągu zaledwie 15 minut. To niewielki, ale znaczący odsetek, który dowodzi, że szybkie i wydajne spotkania są możliwe. Testując krótsze formaty spotkań, zespoły mogą poprawić zarówno zaangażowanie, jak i wydajność. ClickUp pomoże Ci łatwo przejść przez tę zmianę! Pożegnaj się z godzinnymi dyskusjami, rejestrując szczegółowy kontekst za pomocą klipów audio, komentarzy do zadań i innych funkcji zadań ClickUp. 💫 Prawdziwe wyniki: Teams takie jak Trinetrix odnotowują 50-procentowy spadek liczby zbędnych rozmów i spotkań dzięki ClickUp

ClickUp CRM

Ponadto oprogramowanie CRM ClickUp pomaga Ci na bieżąco śledzić interakcje z klientami, zarządzać potencjalnymi klientami i bez wysiłku organizować proces sprzedaży. Dzięki funkcjom takim jak śledzenie potencjalnych klientów, przydzielanie zadań i widoki niestandardowe w ClickUp możesz ustalać priorytety szans sprzedaży i zachować widoczność w całym procesie sprzedaży.

Ponadto funkcje takie jak niestandardowe automatyzacje bez kodowania pomagają zespołom sprzedaży pożegnać się z żmudną pracą, a szczegółowe pulpity nawigacyjne oferują wgląd w czasie rzeczywistym w stan lejka sprzedażowego, współczynniki konwersji i wyniki zespołu, umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych i proaktywne zarządzanie. Automatyzacje

Automatyzacje ClickUp eliminują powtarzalne zadania z cyklu pracy, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na tym, co robi najlepiej: finalizowaniu transakcji. Dzięki automatyzacji możesz skonfigurować wyzwalacze, które automatycznie wykonują działania w oparciu o określone warunki.

Na przykład, gdy do Twojego lejka sprzedażowego zostanie dodany nowy potencjalny klient, możesz zautomatyzować takie działania, jak wysłanie e-maila powitalnego, przypisanie potencjalnego klienta do przedstawiciela handlowego oraz zaplanowanie zadania follow-up. Zapewnia to terminową i spójną reakcję na każdego potencjalnego klienta bez konieczności ręcznego ustawiania przypomnień lub terminów działań follow-up.

🧠 Ciekawostka: Zanim pojawiły się cyfrowe systemy CRM, handlowcy używali kartotek Rolodex do śledzenia kontaktów z klientami i potencjalnych klientów. Te obrotowe kartoteki były nieodzownym elementem wyposażenia biurka każdego handlowca.

Panele kontrolne ClickUp

Panele ClickUp zapewniają zespołom sprzedaży scentralizowane centrum do śledzenia wyników i wizualizacji kluczowych wskaźników w czasie rzeczywistym. Pozwalają one na monitorowanie lejków sprzedażowych, celów przychodowych oraz indywidualnych wskaźników wydajności w jednym miejscu.

Możesz korzystać z pulpitów, aby porównać rzeczywiste wyniki sprzedaży z prognozami i proaktywnie dostosowywać strategie. Na przykład, jeśli zauważysz spadek współczynników konwersji, możesz szybko zidentyfikować wąskie gardła i podjąć działania naprawcze.

Możesz również zapoznać się z szablonem ClickUp Sales Tracker, aby stworzyć lepiej zorganizowane procesy sprzedaży.

NotebookLM oferuje dynamiczny sposób gromadzenia, porządkowania i wykorzystywania wiedzy sprzedażowej, dzięki czemu przygotowanie się do pracy i utrzymanie koncentracji jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Ale po co polegać na prostym narzędziu do robienia notatek, skoro można zamiast tego zmaksymalizować swój potencjał sprzedażowy?

ClickUp oferuje rozbudowane funkcje, które upraszczają nawet najbardziej złożone cykle pracy sprzedaży. Dzięki takim funkcjom jak pulpity nawigacyjne, automatyzacje, Clips i wiele innych poświęcisz mniej czasu na zarządzanie procesem sprzedaży, a więcej na finalizowanie transakcji.

