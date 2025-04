Jak używać NotebookLM do sprzedaży

Przygotowujesz się do prezentacji dla dużego klienta, gdy zdajesz sobie sprawę, że masz otwartych pięć zakładek, notatniki i karty rozrzucone po biurku i nie masz szybkiego sposobu, aby to wszystko zebrać.

NotebookLM może być sprzymierzeńcem, którego potrzebujesz. Oparty na sztucznej inteligencji (AI), pomaga zespołom sprzedażowym zarządzać zasobami, destylować kluczowe spostrzeżenia i usprawniać przepływy pracy bez zwiększania bałaganu.

W tym wpisie na blogu zbadamy, jak korzystać z NotebookLM w sprzedaży, analizując jego zalety, limity i (niektóre bardziej wydajne) alternatywy. 💁

Co to jest NotebookLM?

via NotebookLM NotebookLM firmy Google Lab to zasilany przez AI asystent do badań i robienia notatek. Korzysta z LLM (Large Language Model) Google, Gemini, aby dostosować swoje odpowiedzi do konkretnych wymagań użytkownika.

Platforma opiera swoje badania na materiale dostarczonym przez dostawcę, zmniejszając możliwość wystąpienia błędów lub halucynacji. Użytkownik może zadawać pytania dotyczące istniejącej zawartości lub otrzymywać podsumowania dostarczonych przez siebie informacji.

Pierwotnie stworzony dla naukowców i studentów, Notebook LM stał się popularny wśród wielu profesjonalistów zarządzających dużymi zbiorami danych. Pomaga rozbijać złożone informacje i tworzyć znaczące spostrzeżenia na podstawie zebranych informacji.

Kluczowe funkcje NotebookLM

Zdezorientowany jak używać NotebookLM ? Przyjrzyjmy się szczegółowo jego funkcjom, abyś mógł je efektywnie wykorzystać. 👀

Funkcja #1: Notowanie i sugerowane działania

NotebookLM pomaga tworzyć, organizować i zarządzać notatkami. Możesz przekształcić jedną lub więcej notatek w konspekt, przewodnik do nauki lub podsumowanie, aby wszystko było uporządkowane i łatwo dostępne.

Narzędzie umożliwia również tworzenie nowych notatników dla różnych projektów, zachowując przejrzystą hierarchię organizacji.

Funkcja #2: Integracja źródeł i analiza oparta na AI

NotebookLM umożliwia dodawanie zawartości z różnych źródeł, takich jak Dokumenty Google, pliki PDF, wideo z YouTube, dokumenty badawcze, a nawet adresy URL. Po przesłaniu materiałów platforma analizuje je, tworzy podsumowania, podkreśla kluczowe tematy i sugeruje pytania. Ułatwia to zaangażowanie i zrozumienie złożonych informacji.

via NotebookLM

Asystent AI łączy powiązane koncepcje, krytykuje pomysły i łączy notatki, ułatwiając analizowanie i rozwijanie zawartości.

⚙️ Bonus: Wypróbuj szablony do tworzenia notatek które pozwolą Ci uchwycić wszystkie ważne punkty ze spotkań, dyskusji i prezentacji.

Funkcja #4: Rozumienie obrazów i podsumowania audio

NotebookLM ułatwia pracę z obrazami. Potrafi interpretować obrazy w dokumentach i odwoływać się do nich w notatkach, zapewniając stały dostęp do kluczowych szczegółów.

Jego podsumowania audio w stylu podcastów zapewniają łatwy sposób przeglądania zawartości przy zachowaniu aktywności. Słuchanie kluczowych punktów podczas dojazdów do pracy lub podczas wykonywania rutynowych zadań pozwala maksymalnie wykorzystać czas i pozostać na szczycie priorytetów bez utraty rytmu.

Cena NotebookLM

Free

Jak używać NotebookLM do sprzedaży Zwiększanie wydajności sprzedaży wiąże się z utrzymaniem organizacji, zrozumieniem klientów i dostarczaniem terminowych, dokładnych informacji. NotebookLM może pomóc usprawnić te zadania, czyniąc cykl pracy bardziej wydajnym i skoncentrowanym.

Sprawdźmy, jak korzystać z narzędzi AI, aby szybciej zamykać transakcje. 🎯

Organizacja i dostęp do dokumentów sprzedażowych

NotebookLM to oprogramowanie do zarządzania badaniami które pozwala przechowywać wszystkie dokumenty sprzedażowe w jednym miejscu. Możesz przesyłać pliki tekstowe, PDF i Dokumenty Google i organizować je w próbkach notatników.

Taka organizacja zapewnia, że wszystkie istotne informacje są pogrupowane, co ułatwia lokalizację dokładnie tego, co jest potrzebne, bez marnowania czasu na przeszukiwanie niepowiązanych ze sobą dokumentów.

Przykład: Specjalista ds. sprzedaży może utworzyć oddzielne notatniki dla konkretnych potrzeb, np. jeden dla materiałów prezentacyjnych, drugi dla raportowania sprzedaży, a trzeci dla komunikacji z klientem.

Przygotowanie do spotkań z klientami

NotebookLM pomaga przygotować się do spotkań, organizując kluczowe dokumenty, takie jak wcześniejsze e-maile, notatki ze spotkań i informacje o produktach. Możesz poprosić go o podsumowanie tych materiałów lub wygenerowanie odpowiednich pytań, aby poprowadzić dyskusję.

via NotebookLM

Mając wszystko pod ręką, będziesz chodzić na spotkania pewny siebie i gotowy do budowania silniejszych relacji z klientami.

📌 Przykład: Sprzedawca przygotowujący się do negocjacji może zapytać "Jakie są kluczowe zastrzeżenia klienta z poprzednich spotkań?" i uzyskać celne spostrzeżenia.

Twórz spersonalizowane oferty

NotebookLM może pomóc w niestandardowym podejściu do sprzedaży dla różnych klientów. Analizuje wcześniejsze interakcje, preferencje i trendy rynkowe, aby zasugerować najlepsze podejście.

Bardziej spersonalizowana oferta zwiększa szanse na konwersji leadów za pomocą AI .

📌 Przykład: Dla klienta zainteresowanego zrównoważonym rozwojem, narzędzie AI podkreśla przyjazne dla środowiska funkcje produktu, dostosowując ofertę do maksymalnego wpływu.

**Termin "elevator pitch" wywodzi się z Hollywood. Scenarzyści musieli przedstawiać pomysły producentom podczas krótkich przejażdżek windą, co często było ich jedyną okazją do sprzedaży scenariuszy.

Śledzenie i analizowanie trendów sprzedaży

Do NotebookLM można przesyłać raporty sprzedaży z przeszłości, aby dostrzec trendy i wzorce. AI pomoże ci dowiedzieć się, które strategie działają i gdzie możesz się poprawić. Pozwala to wyprzedzić konkurencję i dostosować swoje podejście w oparciu o rzeczywiste spostrzeżenia, pomagając z czasem udoskonalić taktykę sprzedaży.

Przykład: NotebookLM identyfikuje stały wzrost sprzedaży w czwartym kwartale i sugeruje wzmocnienie wysiłków marketingowych w tym okresie.

Szkolenie i wdrożenie

Notebook LM to niezawodne narzędzie do szkolenia nowych członków zespołu. Prześlij wszystkie materiały szkoleniowe, najlepsze praktyki i studia przypadków do dedykowanego notatnika, aby uprościć pracę życie menedżera sprzedaży .

AI może podsumować kluczowe punkty, ułatwiając nowym pracownikom szybkie rozpoczęcie pracy.

📌 Przykład: Nowy członek zespołu może szybko uzyskać dostęp do podsumowanych szczegółów produktu, kluczowych funkcji i odpowiedzi na typowe zapytania klientów, co pozwala mu szybciej przyspieszyć i pewnie obsługiwać interakcje z klientami od samego początku.

Analiza konkurencji

NotebookLM może pomóc w analizie konkurencji, organizując i podsumowując kluczowe informacje ze stron internetowych konkurencji, opisów produktów i raportów rynkowych.

cele sprzedażowe

i dostosowywać strategie w oparciu o praktyczne spostrzeżenia, zapewniając, że zawsze jesteś przygotowany, aby pozostać konkurencyjnym.

📌 Przykład: Zespół sprzedaży przesyła do NotebookLM ceny konkurencji, funkcje produktów i opinie klientów. AI podsumowuje mocne i słabe strony oferty każdego konkurenta. Na podstawie tej analizy zespół koncentruje się na podkreślaniu unikalnych funkcji swojego produktu i oferowaniu konkurencyjnych cen podczas prezentacji dla klientów.

Zarządzanie działaniami następczymi

Możesz rejestrować szczegóły komunikacji - e-maile, połączenia i notatki ze spotkań - w NotebookLM. AI następnie porządkuje te informacje, ułatwiając przeglądanie wcześniejszych interakcji i decydowanie, kiedy należy podjąć dalsze działania.

Następnie można ustawić kolejne zadania na podstawie zapisanych informacji, co pomaga być na bieżąco z komunikacją z klientem.

📌 Przykład: Przedstawiciel handlowy rejestruje rozmowę z klientem w NotebookLM, notując, że klient chce omówić propozycję w przyszłym tygodniu. AI organizuje te informacje wraz z wcześniejszą komunikacją, ułatwiając przedstawicielowi śledzenie.

Usprawnione raportowanie

Zamiast spędzać godziny na tworzeniu raportów sprzedaży, NotebookLM może automatycznie generować podsumowania na podstawie danych z różnych źródeł. Niezależnie od tego, czy są to wskaźniki wydajności, opinie klientów czy trendy sprzedaży, AI szybko kompiluje te informacje w przejrzyste, łatwe do odczytania raportowanie.

Przykład: NotebookLM agreguje kwartalne dane sprzedażowe w czytelny raport do prezentacji, uwalniając czas na strategiczne planowanie sprzedaży .

🧠 Fun Fact: Koncepcja sprzedaży sięga starożytnej Mezopotamii, gdzie handel wymienny był oryginalną "strategią sprzedaży" Kupcy handlowali towarami takimi jak zboża i tekstylia, nie używając waluty, a jedynie umiejętności negocjacyjnych.

Zalety korzystania z NotebookLM w sprzedaży

NotebookLM oferuje szereg korzyści dla specjalistów ds. sprzedaży, którzy chcą zwiększyć swoją wydajność i efektywność. Należą do nich:

Większa wydajność: Podsumowuje długie dokumenty i pomaga zespołom sprzedaży zrozumieć kluczowe punkty, aby szybciej podejmować decyzje

Podsumowuje długie dokumenty i pomaga zespołom sprzedaży zrozumieć kluczowe punkty, aby szybciej podejmować decyzje Zwiększona wydajność: Szybkie odpowiadanie na zapytania, co pomaga przedstawicielom handlowym skupić się bardziej na interakcji z klientem

Szybkie odpowiadanie na zapytania, co pomaga przedstawicielom handlowym skupić się bardziej na interakcji z klientem Lepsza współpraca: Zapewnia dostosowanie zespołu do strategii sprzedaży dzięki wglądowi i aktualizacjom w czasie rzeczywistym

Zapewnia dostosowanie zespołu do strategii sprzedaży dzięki wglądowi i aktualizacjom w czasie rzeczywistym Spostrzeżenia oparte na AI: Generowanie odpowiednich podsumowań i spostrzeżeń dostosowanych do potrzeb użytkownika w celu bardziej efektywnych prezentacji sprzedażowych

Generowanie odpowiednich podsumowań i spostrzeżeń dostosowanych do potrzeb użytkownika w celu bardziej efektywnych prezentacji sprzedażowych Organizacja zawartości: Organizuje notatki i dokumenty, aby wszystko było łatwiejsze do znalezienia podczas spotkań z klientami

Ciekawostka: "Zasada wzajemności" jest jedną z najpopularniejszych taktyk sprzedażowych. Kiedy sprzedawcy oferują coś za darmo (np. wersję demonstracyjną lub próbną), niestandardowi klienci czują się zobowiązani do odwdzięczenia się, często poprzez dokonanie zakupu.

Wspólne punkty bólu z NotebookLM

NotebookLM oferuje innowacyjne funkcje w zakresie danych powstania zawartości, w szczególności podcastów. Posiada jednak również kilka limitów, które mogą wpływać na jego użyteczność dla specjalistów ds. sprzedaży i marketingu.

href Narzędzie AI dla sprzedaży

:

Niestandardowe ustawienia: Nie pozwala użytkownikom na organizowanie notatek w wielu notatnikach, co utrudnia zarządzanie informacjami

Nie pozwala użytkownikom na organizowanie notatek w wielu notatnikach, co utrudnia zarządzanie informacjami Obawy o jakość zawartości: Automatyzacja danych powstania bez nadzoru człowieka, co zazwyczaj generuje informacje niskiej jakości

Automatyzacja danych powstania bez nadzoru człowieka, co zazwyczaj generuje informacje niskiej jakości Brak możliwości wspólnej edycji: Brak wsparcia dla współpracy w czasie rzeczywistym, co utrudnia zespołom współpracę

Brak wsparcia dla współpracy w czasie rzeczywistym, co utrudnia zespołom współpracę Brak możliwości zarządzania projektami: NotebookLM jest dobrym asystentem do robienia notatek, ale nie pomaga w zarządzaniu projektami, planowaniu, śledzeniu czasu i nie tylko

**Joe Girard, uznany przez Guinness World Records za "Największego sprzedawcę na świecie", sprzedał 13 001 samochodów w ciągu 15 lat. Jego sekret? Spersonalizowane karty urodzinowe i niestandardowe kontakty z każdym klientem.

Alternatywne narzędzia dla teamów sprzedażowych zamiast NotebookLM

Jeśli zastanawiasz się nad alternatywą dla NotebookLM dla działu sprzedaży, oto kilka narzędzi do tworzenia notatek i systemy zarządzania wiedzą do zbadania:

Obsidian: Przeznaczony głównie do zarządzania bazami wiedzy, narzędzie wspiera markdown, backlinking i integracje wtyczek do łączenia notatek

Przeznaczony głównie do zarządzania bazami wiedzy, narzędzie wspiera markdown, backlinking i integracje wtyczek do łączenia notatek Roam Research: Znane z dwukierunkowego łączenia i struktury opartej na grafach, narzędzie to nadaje się do mapowania złożonych relacji między klientami, transakcjami i nie tylko

Znane z dwukierunkowego łączenia i struktury opartej na grafach, narzędzie to nadaje się do mapowania złożonych relacji między klientami, transakcjami i nie tylko Notion: Integruje bazy danych, zadania i notatki na jednej platformie, umożliwiając teamom sprzedażowym proste zarządzanie pipeline'ami i notatkami ze spotkań

href ClickUp dla Teamów Sprzedażowych

! 🤩

To aplikacja do wszystkiego w pracy, dostawca konfigurowalnego, opartego na współpracy huba do wizualizacji pipeline'u sprzedaży, śledzenia działań i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Przyjrzyjmy się jej funkcjom bardziej szczegółowo. 👇

ClickUp Brain ClickUp Brain , asystent narzędzia oparty na sztucznej inteligencji, pomaga zespołom pracować wydajniej, upraszczając zadania i ułatwiając zarządzanie informacjami.

Szybkie odpowiedzi na pytania kontekstowe dzięki ClickUp Brain

Menedżer wiedzy AI działa jak scentralizowane repozytorium informacji. Zespoły sprzedażowe mogą zadawać pytania takie jak: "Jaki jest status prezentacji klienta w czwartym kwartale?" lub "Kto jest odpowiedzialny za działania następcze z klientem X?" i otrzymywać natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi z obszaru roboczego ClickUp.

Uzyskaj podsumowane spostrzeżenia dzięki ClickUp Brain

Brain upraszcza również podsumowywanie, natychmiast dzieląc długie dokumenty, e-maile lub notatki na zwięzłe, łatwe do przyswojenia punkty.

Jest to idealne rozwiązanie do przeglądania aktualizacji dla klientów, przygotowywania się do spotkań lub szybkiego nadrabiania kluczowych szczegółów bez utraty czasu. Mając wszystko podsumowane na wyciągnięcie ręki, bycie poinformowanym i skoncentrowanym nie wymaga wysiłku.

Pisz profesjonalne wiadomości e-mail, podpowiedź ClickUp Brain w języku naturalnym

Dostosowana komunikacja jest kluczem do powodzenia w sprzedaży, a ClickUp Brain's AI Writer for Work sprawia, że jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek. Wystarczy odrobina danych wejściowych, aby szybko tworzyć spersonalizowane e-maile, pitch decki i podsumowania.

Załóżmy, że dyrektor sprzedaży potrzebuje niestandardowego e-maila dla klienta z branży opieki zdrowotnej. Proszą Brain o pomoc, a on analizuje preferencje klienta i wcześniejsze interakcje, aby stworzyć dopracowany, celowy pierwszy szkic. Koniec z zaczynaniem od zera!

Potrzebujesz pomysłów na kolejną kampanię sprzedażową? Brain również może Ci pomóc. Może pobudzić świeże pomysły, udoskonalić strategie, a nawet podsumować spostrzeżenia rynkowe, aby zapewnić dobry początek planu.

ClickUp Clip

Nagraj prezentację sprzedaży demo, aby przeszkolić swój zespół za pomocą ClickUp Clips ClickUp Clips ułatwiają tworzenie demonstracyjnych wideo sprzedażowych i zarządzanie działaniami następczymi.

Nagraj swoje demo, a ClickUp Brain automatycznie wygeneruje transkrypcję z kluczowymi elementami, działaniami i kolejnymi krokami.

Po nagraniu demo, AI skanuje wideo, aby wyodrębnić istotne szczegóły, takie jak pytania klientów lub odsetki produktów. Następnie tworzy przejrzystą listę działań następczych, pomagając zachować porządek i upewniając się, że nie przegapisz żadnych ważnych szczegółów podczas kontaktowania się z potencjalnymi klientami lub wdrażania nowych członków zespołu.

Aby szybko wdrożyć nowych członków Teams, wypróbuj aplikację Szablon wdrożenia do sprzedaży ClickUp .

ClickUp CRM

Poza tym, Oprogramowanie CRM firmy ClickUp pomaga być na bieżąco z interakcjami z klientami, zarządzać potencjalnymi klientami i organizować proces sprzedaży bez wysiłku. Dzięki funkcjom takim jak śledzenie leadów, przydzielanie zadań oraz Niestandardowe widoki w ClickUp , możesz nadawać priorytety szansom i zachować widoczność w całym procesie sprzedaży.

Ponadto funkcje takie jak niestandardowe automatyzacje bez użycia kodu pomagają zespołom sprzedażowym pożegnać się z intensywną pracą, a szczegółowe pulpity oferują wgląd w czasie rzeczywistym w stan pipeline'u, współczynniki konwersji i wydajność zespołu, umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych i proaktywne zarządzanie. Automatyzacja

Automatyzacja powtarzalnych zadań w procesie sprzedaży dzięki ClickUp Automations Automatyzacja ClickUp eliminują powtarzalne zadania z cyklu pracy, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na tym, co robi najlepiej: zamykaniu transakcji. Automatyzacja umożliwia ustawienie wyzwalaczy, które automatycznie wykonują działania w oparciu o określone warunki.

Na przykład, gdy nowy potencjalny klient zostanie dodany do pipeline, można zautomatyzować takie działania, jak wysłanie powitalnego e-maila, przypisanie potencjalnego klienta do przedstawiciela handlowego i zaplanowanie zadania uzupełniającego. Zapewnia to terminową, spójną reakcję na każdego potencjalnego klienta bez konieczności ręcznego ustawienia przypomnień lub dat działań następczych.

🧠 Ciekawostka: Przed cyfrowymi systemami CRM sprzedawcy używali Rolodexów do śledzenia kontaktów i potencjalnych klientów. Te obracające się karty były podstawą na biurku każdego sprzedawcy.

Pulpity

Wizualizuj swój lejek sprzedaży za pomocą ClickUp Dashboards

Pulpity ClickUp dostarcza zespołom sprzedażowym scentralizowany hub do śledzenia wyników i wizualizacji kluczowych wskaźników w czasie rzeczywistym.

dostarcza zespołom sprzedażowym scentralizowany hub do śledzenia wyników i wizualizacji kluczowych wskaźników w czasie rzeczywistym. Pozwalają one monitorować lejki sprzedaży, cele przychodowe i indywidualne wskaźniki wydajności na pierwszy rzut oka.

Pulpitów można używać do porównywania rzeczywistych wyników sprzedaży z prognozami w celu proaktywnego dostosowywania strategii. Na przykład, jeśli zauważysz spadek współczynnika konwersji, możesz szybko zidentyfikować wąskie gardła i podjąć działania naprawcze.

Możesz również sprawdzić Szablon ClickUp Sales Tracker do tworzenia lepiej zorganizowanych procesów sprzedaży.

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

**Jeszcze nie korzystałeś z ClickUp?

NotebookLM oferuje dynamiczny sposób przechwytywania, organizowania i odwoływania się do wiedzy sprzedażowej, dzięki czemu łatwiej niż kiedykolwiek być przygotowanym i skoncentrowanym. Ale po co polegać na prostym narzędziu do robienia notatek, skoro zamiast tego można zmaksymalizować swój potencjał sprzedażowy?

ClickUp oferuje solidne funkcje, które upraszczają nawet najbardziej złożone cykle pracy w sprzedaży. I na tym nie koniec! Dzięki funkcjom takim jak pulpity, automatyzacja, klipy i wiele innych, będziesz spędzać mniej czasu na zarządzaniu pipeline'em, a więcej na zamykaniu transakcji.

Zarejestruj się w ClickUp za Free już dziś! ✅

za Free już dziś! ✅