Jak korzystać z Notebook LM do zarządzania badaniami

Badania — mogą być ekscytujące, odkrywające nową wiedzę i napędzające odkrycia. Ale mogą też szybko stać się przytłaczające. Góry artykułów, niekończące się notatki i zmagania z syntezą wszystkich informacji sprawiają, że projekt badawczy może przypominać pływanie pod prąd.

Notebook LM pomaga pokonać znaczną część tych trudności. Jest to potężny wirtualny asystent zaprojektowany w celu ułatwienia procesu badań i zwiększenia wydajności.

W tym artykule omówiono, w jaki sposób to innowacyjne narzędzie może zmienić podejście i zwiększyć wydajność pracy naukowców i pracowników wiedzy.

Czym jest Notebook LM?

Opracowany przez Google AI, Notebook LM to innowacyjne narzędzie badawcze, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do transformacji cyklu pracy badawczej. Pomyśl o nim jak o supernarzędziu do robienia notatek z wbudowanym wirtualnym asystentem badawczym.

Zasadniczo Notebook LM pomaga organizować materiały badawcze, analizować informacje i generować kreatywne wyniki na podstawie uzyskanych wyników.

Oto, co sprawia, że jest wyjątkowy:

W przeciwieństwie do chatbotów, NotebookLM nadaje priorytet istniejącym notatkom i źródłom. Działa jak wirtualny współpracownik, analizując tekst w celu zapewnienia głębszego zrozumienia treści

NotebookLM może podsumowywać informacje, wyjaśniać złożone idee, a nawet przeprowadzać burzę mózgów w celu znalezienia połączeń między punktami badań

Wyobraź sobie platformę do robienia notatek, która płynnie przechodzi od czytania, zadawania pytań na podstawie badań i pisania — wszystko w tej samej przestrzeni. NotebookLM ma na celu osiągnięcie tego płynnego przepływu. Możesz używać go do wielu dokumentów jednocześnie

Kluczowe funkcje Notebook LM

Notebook LM oferuje szeroki zakres funkcji, z których mogą korzystać naukowcy i pracownicy wiedzy:

1. Określanie źródła

Importuj materiały badawcze w różnych formatach, w tym pliki Dokumentów Google, strony internetowe, pliki PDF, artykuły naukowe, ebooki i zwykły tekst. Notebook LM inteligentnie wyodrębnia i analizuje zawartość, tworząc spersonalizowaną bazę wiedzy dostosowaną do Twojego projektu.

Eliminuje to konieczność przełączania się między wieloma platformami i centralizuje wszystkie materiały badawcze.

2. Interfejs konwersacyjny

Zapomnij o skomplikowanych menu i komendach. NotebookLM wykorzystuje interfejs przypominający czat, w którym możesz zadawać pytania dotyczące swoich badań w prostym języku angielskim. Dzięki temu łatwo uzyskasz potrzebne informacje bez zagłębiania się w techniczny żargon.

Zadawaj wnikliwe pytania bezpośrednio w swoim notatniku. Badaj połączenia między tematami, odkrywaj ukryte wzorce w zestawach danych i uzyskaj głębsze zrozumienie swoich badań.

Nie konsumuj informacji biernie – Notebook LM ułatwia aktywne poszukiwanie i odkrywanie powiązanych idei.

3. Tablica

Zapisuj fragmenty i wklejaj tekst z materiałów badawczych, cytatów lub własnych notatek, aby mieć do nich łatwy dostęp. Pomaga to śledzić ważne informacje i dostrzegać połączenia między różnymi częściami badań.

4. Spersonalizowana pomoc AI

Generuj streszczenia, konspekty i kreatywne formaty tekstu, takie jak wpisy na blogu, streszczenia wykonawcze i propozycje badań na podstawie wprowadzonych danych. Pozwól Notebook LM zająć się ciężką pracą związaną z tworzeniem treści, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na analizie i interpretacji.

5. Zarządzanie cytatami

Automatycznie generuj cytaty w różnych stylach akademickich na podstawie materiałów badawczych. Koniec z gorączkowym zapamiętywaniem szczegółów publikacji.

6. Transformacja treści

Notebook LM może przekształcić Twoje notatki i wyniki badań na różne formaty, takie jak przewodnik do nauki lub e-mail podsumowujący wyniki i sugerujący powiązane pomysły. Oszczędza to czas i wysiłek związany z formatowaniem i organizowaniem wielu dokumentów badawczych.

Potencjalne przyszłe funkcje Notebook LM

Google Labs stale dodaje nowe funkcje do Notebook LM. Oto, czego możemy się spodziewać w przyszłości:

Możliwość udostępniania notatników i współpracy z kolegami nad projektami badawczymi poprawiłaby pracę zespołową i dzielenie się wiedzą.

2. Wizualizacja danych

Integracja z narzędziami do wizualizacji danych może umożliwić użytkownikom tworzenie wykresów, diagramów i innych wizualnych reprezentacji wyników badań, co pomoże usprawnić komunikację i zrozumienie.

Ceny Notebook LM

Notebook LM jest obecnie w fazie eksperymentalnej i jest oferowany jako usługa bezpłatna. To sprawia, że jest to szczególnie atrakcyjna opcja dla studentów, naukowców z ograniczonym budżetem lub wszystkich, którzy chcą wypróbować narzędzia badawcze oparte na sztucznej inteligencji.

Uwaga: NotebookLM jest obecnie dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych.

Jak korzystać z Notebook LM

Oto jak rozpocząć pracę z Notebook LM:

Przejdź do witryny Google NoteBook LM i zaloguj się na swoje konto Google

Utwórz nowy notatnik, klikając przycisk "+" i dodając opisowy tytuł

Dodaj materiały badawcze za pomocą przycisku "+" w sekcji "Źródła". Możesz wybierać spośród dokumentów z Dysku Google, przesyłać pliki PDF lub kopiować i wklejać zawartość stron internetowych

Notebook LM automatycznie wygeneruje podsumowanie dodanego źródła. Poznaj kluczowe tematy i pytania sugerowane przez AI

Zagłębiaj się w temat, zadając pytania bezpośrednio w notatniku. Możesz wybrać konkretne źródła lub całą kolekcję, używając języka naturalnego dla większej wygody

Skorzystaj z funkcji pomocy AI, aby generować streszczenia, konspekty lub kreatywne formaty tekstu na podstawie jednej lub kilku notatek z wyników badań. Eksperymentuj z różnymi stylami pisania, aby sprawdzić, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom

Zalety korzystania z Notebook LM

Notebook LM oferuje kilka zalet, które mogą usprawnić proces badań i sporządzania notatek. Najważniejsze korzyści wynikające z korzystania z Notebook LM to:

Łatwa organizacja: Uprość swoje badania, konsolidując materiały z różnych źródeł w jednej centralnej lokalizacji. Wyodrębnianie kluczowych punktów za pomocą sztucznej inteligencji pomaga szybko uchwycić istotę badań

Ulepszona analiza: Zadawaj wnikliwe pytania i odkrywaj połączenia między tematami, zyskując przestrzeń do głębszego zrozumienia i identyfikacji pojawiających się w badaniach zagadnień

Iskra kreatywności: Generuj streszczenia, konspekty i kreatywne formaty tekstu, aby pobudzić proces pisania i przyspieszyć realizację projektu. Niech Notebook LM będzie Twoim partnerem w pisaniu prac badawczych

Zwiększona wydajność: Automatyzacja zadań, takich jak zarządzanie cytatami i tworzenie treści, co pozwala zaoszczędzić cenny czas na analizę, interpretację i krytyczne myślenie

Notebook LM umożliwia aktywne zaangażowanie się w badania i notatki, sprzyjając głębszemu zrozumieniu zgromadzonej wiedzy.

Typowe problemy użytkowników Notebook LM

Chociaż Notebook LM oferuje potężny zestaw narzędzi badawczych, nadal jest w fazie rozwoju. Niektórzy użytkownicy zgłaszali:

Ograniczone typy źródeł: Obecnie Notebook LM obsługuje głównie Dokumenty Google, pliki PDF i kopiowanie i wklejanie treści ze stron internetowych. Integracja z innymi platformami badawczymi i oprogramowaniem do zarządzania referencjami nie została jeszcze udostępniona

Sporadyczne nieścisłości: Jak w przypadku wszystkich generatywnych narzędzi AI, istnieje ryzyko błędnej interpretacji informacji. Użytkownicy sugerują dokładne sprawdzanie wyników generowanych przez AI, zwłaszcza w przypadku krytycznych wyników badań

Ograniczone funkcje współpracy: Obecna wersja nie zawiera narzędzi do współpracy, co sprawia, że jest mniej odpowiednia dla projektów badawczych realizowanych w zespołach

Recenzje Notebook LM na Reddicie

Na Reddicie użytkownicy podkreślili przydatność Notebook LM w analizowaniu ogromnych ilości tekstu:

Użytkownik texo_optimo napisał:

Załadowałem kilka różnych notatników (głównie związanych z ML i głębokim uczeniem się), aby pomóc w podsumowaniu i rozbiciu kluczowych punktów. Wydaje się bardziej przydatny niż ChatGPT podczas korzystania z wielu dokumentów i wydaje się, że lepiej radzi sobie z analizą całego dokumentu.

Jednocześnie istnieją pewne ograniczenia, takie jak problemy z wyszukiwaniem w Internecie podczas pracy z notatkami.

Użytkownik theautodidact powiedział:

Naprawdę obiecujące narzędzie. Jednak aby uzyskać do niego dostęp z USA, wymagana była subskrypcja Proton VPN (9,99 EUR/miesiąc). Istotną wadą była brak możliwości przeszukiwania sieci podczas pracy z notatkami. To ograniczenie było dla mnie decydujące, ponieważ potrzebowałem bardziej zintegrowanego rozwiązania. "

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownicy byli zaskoczeni funkcjonalnością platformy. Użytkownik SmolBabyWitch zwrócił uwagę na następujące kwestie:

Bawiłem się tym i byłem pod ogromnym wrażeniem Notebook LM. Udało mi się załadować do Notebooka tysiące stron mojego dziennika. Większe pliki PDF z odręcznym tekstem nie zawsze działały, ale mniejsze tak, a te większe przekonwertowałem na tekst. Byłem pod ogromnym wrażeniem. Przeanalizowałem w nim wszystkie możliwe aspekty mojego życia. Wykorzystałem funkcję prognozowania w wielu dziedzinach. Program był w stanie podsumować wszystkie moje dni w porządku chronologicznym. Poprosiłem go, aby powiedział mi, co czuję do osób, o których pisałem, i okazało się, że był naprawdę trafny. To nie wszystko. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co jeszcze oferuje ten program i jakie fajne zastosowania znajdą dla niego inni użytkownicy. "

Chociaż Notebook LM oferuje unikalne podejście do badań, istnieje kilka alternatywnych aplikacji do robienia notatek, które możesz wypróbować:

Na przykład aplikacja do robienia notatek Evernote pomaga uporządkować badania. Chociaż nie jest tak zależna od AI jak Notebook LM, Evernote oferuje solidną platformę do zarządzania materiałami badawczymi.

Podobnie oprogramowanie do zarządzania referencjami Mendeley oferuje funkcje adnotacji w plikach PDF, zarządzania cytatami oraz kilka podstawowych funkcji organizacji badań.

Kolejnym narzędziem AI do pisania i robienia notatek jest ClickUp Brain. Pakiet funkcji AI ClickUp pozycjonuje go jako potężne alternatywne narzędzie do zwiększania wydajności, badań i zarządzania projektami opartego na sztucznej inteligencji.

Wykorzystaj sztuczną inteligencję do udostępniania planów i spostrzeżeń, zadawania pytań uzupełniających, automatyzacji zadań i poprawy jakości pisania dzięki ClickUp Brain

To oparte na sztucznej inteligencji narzędzie badawcze zintegrowane z ClickUp pomaga zarządzać projektami badawczymi, organizować notatki, wyszukiwać istotne informacje i automatyzować zadania.

ClickUp Brain oferuje takie funkcje, jak:

Web Clipper w rozszerzeniu ClickUp dla Chrome : Clip informacje bezpośrednio ze stron internetowych, aby płynnie gromadzić materiały badawcze dzięki rozszerzeniu AI Chrome ClickUp

Dodawaj strony internetowe do zadań lub dokumentów, aby móc do nich wrócić w dowolnym momencie za pomocą rozszerzenia ClickUp dla przeglądarki Chrome

Podsumowania: Automatycznie generuj podsumowania badań za pomocą prostych podpowiedzi w przystępnym języku i uzyskuj do nich dostęp bez otwierania zadania, korzystając z : Automatycznie generuj podsumowania badań za pomocą prostych podpowiedzi w przystępnym języku i uzyskuj do nich dostęp bez otwierania zadania, korzystając z niestandardowych pól AI i menedżera wiedzy AI, który łączy Twoją pracę, zadania i dokumenty w celu aktualizacji kontekstowych

Otrzymuj podsumowania projektów i aktualizacje dzięki ClickUp Brain

: ClickUp AI Writer for Work Jest to narzędzie, które pozwala wprowadzać niestandardowe podpowiedzi w celu generowania wszelkiego rodzaju treści — od podsumowań długich raportów po tworzenie oryginalnych tekstów na blogi, dokumentacji projektów, planów działania produktów i większości innych zastosowań, jakie tylko przyjdą Ci do głowy. Po wygenerowaniu treści masz możliwość edycji wprowadzonych danych lub ponownego wywołania AI w celu dopracowania wyniku

Pisz o wszystkim, korzystając z ClickUp Brain

Funkcje edycji: Możesz używać ClickUp Brain do edycji treści wygenerowanych przez AI lub do dopracowywania istniejących treści. Eksperymentuj z funkcjami sprawdzania pisowni i gramatyki, baw się różnymi tonami, tłumacz tekst na wiele języków lub po prostu wydłużaj lub skracaj tekst zgodnie z wymaganiami

Edytuj swoje prace badawcze pod kątem gramatyki, tonacji, długości i nie tylko za pomocą ClickUp Brain

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/użytkownik miesięcznie

Business : 12 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise : Skontaktuj się w sprawie ceny

ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD miesięcznie za członka na obszar roboczy

Wybór odpowiedniego narzędzia AI do pomocy w badaniach

Trudno jest utrzymać się na powierzchni w obecnej fali asystentów badawczych AI dostępnych na rynku. Idealne narzędzie badawcze to takie, które idealnie pasuje do konkretnych potrzeb i cyklu pracy. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Nacisk na badania: W przypadku zarządzania badaniami naukowymi kluczowe znaczenie mogą mieć funkcje zarządzania cytatami oferowane przez Mendeley. W przypadku zarządzania projektami i automatyzacji lepszym wyborem może być ClickUp Brain

Potrzeby związane z pracą zespołową: Jeśli współpraca jest niezbędna, rozważ ClickUp Brain lub zapoznaj się z przyszłymi funkcjami współpracy w Notebook LM. Możesz również zapoznać się z szablonami planów badań, rozpoczynając projekt badawczy od podstaw

Wiedza techniczna: Notebook LM wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego, dzięki czemu jest przyjazny dla użytkowników zaznajomionych z narzędziami AI. Evernote oferuje znany interfejs do robienia notatek dla osób mniej obeznanych z technologią

Wskazówka dla profesjonalistów: skorzystaj z bezpłatnych wersji próbnych lub planów bezpłatnych, aby poznać różne opcje przed podjęciem decyzji.

Przyszłość badań dzięki AI (i ClickUp)

Wraz z rozwojem technologii AI i narzędzi AI, które pomagają we wszystkim, od sporządzania notatek ze spotkań po analizę badań, przyszłość badań naukowych zapowiada się bardziej spersonalizowana, normatywna, predykcyjna i zdemokratyzowana.

Wirtualni asystenci AI będą coraz lepiej rozumieli indywidualne style i preferencje badawcze oraz dostosowywali funkcje i rekomendacje do potrzeb użytkowników.

AI może również przewidywać potrzeby badawcze i sugerować odpowiednie źródła, potencjalnie przewidując wyniki badań i sugerując dalsze ścieżki eksploracji. Możemy również oczekiwać, że AI stanie się bardziej przyjazna dla użytkownika, umożliwiając większej liczbie osób angażowanie się w skuteczne badania.

Aby wyprzedzić konkurencję i uprościć zarządzanie badaniami, ClickUp Brain zapewnia rozbudowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które zaspokoją wszystkie Twoje potrzeby. Odkryj jego pełen potencjał, rejestrując się w ClickUp już dziś!