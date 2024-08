Pytania dotyczące odkrywania klientów w celu pełnego zrozumienia rynku i potencjału produktu

Powiedzmy, że chcesz zasadzić drzewo. Nie zrobiłbyś tego na pierwszym napotkanym kawałku ziemi, prawda?

Najpierw zrobiłbyś rozeznanie - znalazłbyś żyzną i dobrze przepuszczalną glebę oraz lokalizację zapewniającą optymalne nasłonecznienie. Tylko w ten sposób można mieć pewność, że wysiłek włożony w sadzenie przyniesie owoce. 🍎

Podobnie, nie stworzyłbyś produktu bez zbadania potrzeb klientów, do których chcesz trafić. Ćwiczenia polegające na odkrywaniu klientów lub produktów są niezbędne, jeśli chcesz, aby Twój produkt przyniósł owoce, tj. zapewnił wartość potencjalnym klientom i odniósł sukces finansowy i rynkowy.

Jako menedżer produktu, sposób w jaki podchodzisz do wywiadów dotyczących odkrywania potrzeb klientów może nakierować Cię na właściwe decyzje biznesowe. Musisz zadawać właściwe pytania, aby wydobyć informacje wystarczająco istotne dla kształtowania produktu.

W tym artykule podzielimy się naszymi najlepszymi pytaniami do odkrywania klientów, które pomogą stworzyć nowe produkty lub zmodyfikować istniejące rozwiązania. Znajdziesz tu również wskazówki i narzędzia, które pomogą Ci uczynić proces odkrywania skutecznym i wydajnym.

Czym są pytania Customer Discovery?

Pytania związane z odkrywaniem potrzeb klientów to pytania, które zadajesz niestandardowych klientów lub klientów aby odkryć i zrozumieć ich potrzeby - w szczególności te, które nie zostały jeszcze zaspokojone. Każda niezaspokojona potrzeba jest określana jako pain point.

Punkty bólu pomagają zespołom produktowym zweryfikować ich założenia dotyczące rynku, oszacować profil wczesnych użytkowników produktu i skupić się na opracowaniu czegoś, co będzie zarówno użyteczne, jak i dobrze przyjęte. 💗

Customer Discovery: Koncepcja i proces

Odkrywanie klientów to proces poznawania klientów docelowych, dzięki któremu można stworzyć produkt, który będzie im najlepiej służył, zwiększał zaangażowanie i dobrze się sprzedawał.

Zazwyczaj proces ten rozpoczyna się od daty powstania koncepcji klienta persona użytkownika przedstawiającą konkretną grupę demograficzną i jej istotne potrzeby w zakresie funkcji i psychologii. Następnie używa się pytań odkrywczych do zbierania informacji od rzeczywistych nabywców i udoskonalania persony na bieżąco. W większości przypadków dane są udostępniane zespołom programistów pracujących nad produktem.

Proces odkrywania nie kończy się na wprowadzenie produktu na rynek ponieważ niestandardowe potrzeby klientów zmieniają się w czasie. Musisz użyć narzędzi analitycznych do zbierania spostrzeżeń w czasie rzeczywistym na temat niestandardowych zachowań klientów i odpowiednio dostosowywać produkt, aby zatrzymać niestandardowych klientów .

Relacja między odkryciem niestandardowym a odkryciem produktu

Odkrywanie klientów i odkrywanie produktów to pojęcia ściśle ze sobą powiązane, ale mające różne cele.

Podczas gdy celem customer discovery jest zrozumienie niezaspokojonych potrzeb docelowej grupy demograficznej, product discovery polega na identyfikacji produktu, który spełnia te potrzeby. Zbliża się również do metod, których należy użyć, aby rozwinąć lub zmodyfikować produkt i zachować jego aktualność.

Niestandardowe metody odkrywania potrzeb klientów

Możesz zyskać niestandardowe informacje dla klientów na wiele sposobów:

Bezpośrednio od niestandardowych klientów : Prowadzenie rejestru problemów klientów poprzez:

Przeprowadzanie wywiadów na żywo z klientami indywidualnymi i grupami fokusowymi Dystrybucję formularze informacji zwrotnych online, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców Wykorzystanie social listeningu do monitorowania dyskusji online na temat produktu

: Prowadzenie rejestru problemów klientów poprzez: Poprzez wewnętrzne odkrycia : Poproś o spostrzeżenia swoje zespoły sprzedaży i przedstawicieli obsługi klienta, którzy codziennie wchodzą w interakcje z klientami

: Poproś o spostrzeżenia swoje zespoły sprzedaży i przedstawicieli obsługi klienta, którzy codziennie wchodzą w interakcje z klientami Poprzez analitykę produktu : Wielenarzędzi do zarządzania produktami zawiera funkcje, takie jak nagrania sesji i mapy cieplne, które pomagają wizualizowaćniestandardowe podróże klientów, śledzenie wzorców użytkowania i wykrywanie obszarów problematycznych

: Wielenarzędzi do zarządzania produktami zawiera funkcje, takie jak nagrania sesji i mapy cieplne, które pomagają wizualizowaćniestandardowe podróże klientów, śledzenie wzorców użytkowania i wykrywanie obszarów problematycznych Byanalizowanie konkurentów i trendy w branży: Dowiedz się, co robią twoi główni konkurenci i liderzy branży i dlaczego. Staraj się dostarczać taką samą (lub większą) wartość i opracuj sposoby na wykorzystanie ich słabości

Eksperckie pytania, które należy zadać, aby odkryć klienta

W kolejnych czterech sekcjach zasugerujemy kilka pytań zalecanych przez ekspertów, które możesz zadać potencjalnym klientom (osobiście lub online), aby lepiej zrozumieć ich bolączki. Pytania te można zmodyfikować tak, aby były odpowiednie dla konkretnego produktu lub grupy demograficznej.

1. Pytania związane z punktami bólu klienta, rolami i codziennymi zadaniami

Zadaj te otwarte pytania, aby zaobserwować, w jaki sposób Twój produkt może być przydatny dla klienta:

**_Jaka jest Twoja obecna praca i Twoje podstawowe zadania? Odpowiedź na to krytyczne pytanie ukierunkuje koncepcję irozwoju produktu. Ujawnia kontekst, w którym produkt będzie najczęściej używany

**Jakie są obecnie główne bolączki klienta? Obecne zmagania klienta pokazują, gdzie istniejące produkty nie spełniają oczekiwań. Twój produkt powinien idealnie rozwiązywać te konkretne problemy

Jakie są największe wyzwania, które napotykasz podczas wykonywania swojej pracy?:_ Chociaż podobne do poprzedniego, pytanie to może ujawnić problemy, które nie są widoczne od razu, pomagając w stworzeniu dobrze zaokrąglonych rozwiązań

2. Pytania związane z istniejącymi rozwiązaniami

Aby zrozumieć produkty, z którymi konkurujesz, zadaj następujące pytania:

Jakich narzędzi używasz obecnie do rozwiązania problemów specyficznych dla Twojej pracy?: Dzięki temu pytaniu możesz zidentyfikować swoich największych konkurentów. Twoim celem jest albo uzupełnienie istniejących narzędzi, albo prześcignięcie ich poprzez dostarczenie bardziej optymalnego rozwiązania

Dzięki temu pytaniu możesz zidentyfikować swoich największych konkurentów. Twoim celem jest albo uzupełnienie istniejących narzędzi, albo prześcignięcie ich poprzez dostarczenie bardziej optymalnego rozwiązania Czego nie lubisz w rozwiązaniach, których próbowałeś?: Odpowiedź na to pytanie wskaże niedociągnięcia konkurencji. Będziesz wiedział, na jakie błędy zwracać uwagę i na jakie nowe funkcje zwrócić uwagę, gdyprojektując swój produkt Wskazówka: Do zrobienia doskonałego produktu? Użyj Szablon do śledzenia konkurencji ClickUp do śledzenia produktów, funkcji i cen konkurencji.

3. Pytania związane z perspektywą użytkownika Twojego produktu

Gdy Twój produkt będzie gotowy do wersji próbnej, skorzystaj z poniższych pytań, aby zebrać wstępne opinie:

**_Jak łatwy w użyciu jest ten produkt? Intuicyjność i dostępność to pierwsze kryteria, które ocenią użytkownicy. Jeśli twój produkt nie jest przyjazny dla użytkownika, więcej użytkowników zniechęci się do zapoznania się z nim, niezależnie od liczby lub jakości jego funkcji

**Czy są jakieś nowe funkcje, które chciałbyś, aby ten produkt posiadał? To pytanie ujawnia wszelkie funkcje, które mogłeś pominąć lub dodatkowe, które powinieneś uwzględnić

Gdybyś mógł coś zmienić w tym produkcie, co by to było?:_ Zapytaj, jakie funkcje klienci lub konkretny segment klientów chcieliby poprawić i zanotuj przyczynę niedogodności

4. Pytania umożliwiające uzyskanie innych cennych informacji

Wykorzystaj poniższe pytania, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje zwrotne na temat swojego produktu:

Jak prawdopodobne jest, że polecisz ten produkt współpracownikowi lub znajomemu?: To pytanie pozwala określić poziom zadowolenia użytkownika

To pytanie pozwala określić poziom zadowolenia użytkownika Czy wypróbowałeś jakieś alternatywne rozwiązania przed tym produktem?:_ Zrozumienie, co odróżnia twój produkt od innych i co sprawiło, że użytkownik się na niego zdecydował. Ujawnia również kryteria przeciętnego użytkownika do oceny produktów w tej branży

Zrozumienie, co odróżnia twój produkt od innych i co sprawiło, że użytkownik się na niego zdecydował. Ujawnia również kryteria przeciętnego użytkownika do oceny produktów w tej branży Czy są jakieś funkcje, których nie używasz?:_ Chociaż twój produkt powinien być wszechstronny, powinien być również prosty. Jeśli funkcja nie dostarcza wartości, należy ją zmienić lub usunąć. Bądź jednak ostrożny. Czasami główną przyczyną problemu nie jest sama funkcja, ale raczej jej przyjęcie. W takim przypadku po prostu zapewnij większą pomoc nowym dostawcom produktu

Chociaż twój produkt powinien być wszechstronny, powinien być również prosty. Jeśli funkcja nie dostarcza wartości, należy ją zmienić lub usunąć. Bądź jednak ostrożny. Czasami główną przyczyną problemu nie jest sama funkcja, ale raczej jej przyjęcie. W takim przypadku po prostu zapewnij większą pomoc nowym dostawcom produktu **Czy jest coś, co może sprawić, że przestaniesz korzystać z produktu? To pytanie jest cenne, ponieważ wskazuje czerwone flagi, na które należy zwrócić uwagę. Pozwala wykryć i rozwiązać potencjalne problemy, zanim się pojawią

Kiedy przeprowadzać wywiady z klientami?

Pytania dotyczące odkrywania klientów powinny być zadawane przez cały cykl życia produktu. Ponieważ rynek jest dynamiczny i wiele nieprzewidzianych zmiennych może wpływać na preferencje klientów, kluczowe znaczenie ma ciągła ocena ich opinii i inicjowanie wysiłków na rzecz ulepszenia produktu .

W przedwdrożeniowej scenie należy postawić hipotezę na temat potrzeb klientów docelowych - pytania z wywiadów z klientami, które omówiliśmy wcześniej, służą do testowania hipotez.

Gdy już wiesz, na czym się skupić podczas projektowania produktu, przejdź do prototypowania. **Proces ten pozwala zrozumieć, czy produkt rozwiązuje ich problemy, a także czy wygląda i jest odpowiedni.

Po wprowadzeniu produktu na rynek, celem tych pytań jest dostarczenie wskazówek dotyczących optymalizacji produktu i niestandardowego powodzenia . Możesz:

Dopracować funkcje i doświadczenie użytkownika

Rozwiązać bieżące problemy, które mogły zostać wcześniej przeoczone

Sprostać wyzwaniom związanym z użytkowaniem, które pojawiły się w międzyczasie

Niestandardowe odkrywanie klientów ułatwi również proces segmentacji . Będziesz w stanie zrozumieć lukratywne segmenty użytkowników, aby wdrożyć niestandardową strategię cenową lub zapewnić bardziej spersonalizowane doświadczenia.

Jeśli zaprojektujesz i zoptymalizujesz swój produkt z myślą o klientach, zapewnisz ciągłe dopasowanie produktu do rynku i zadowolenie klientów. Ustawisz również scenę dla skutecznego marketing produktu i sprawi, że poczujesz się lepiej. 🗣️

Narzędzia do niestandardowego odkrywania klientów

Zbieranie i analizowanie danych klientów może być bardziej efektywne dzięki odpowiednim narzędziom, takim jak:

Narzędzia do komunikacji i wideokonferencji

Narzędzia te umożliwiają kontakt z niestandardowymi klientami, planowanie wywiadów i przeprowadzać je. Chociaż rozmowy osobiste są preferowane w przypadku wywiadów z klientami, nie zawsze są one możliwe, więc wideokonferencje są kolejnym najlepszym rozwiązaniem. 📹

Ankiety, formularze i kwestionariusze

Jeśli chcesz zebrać duże ilości danych klientów, możesz to zrobić online za pomocą narzędzi do ankiet i kwestionariuszy lub dystrybuować arkusze ankiet podczas wydarzeń branżowych.

Narzędzia do nasłuchiwania mediów społecznościowych

Narzędzia do nasłuchiwania mediów społecznościowych pozwalają monitorować kanały mediów społecznościowych pod kątem wzmianek na temat produktu lub firmy, oceniać odbiór społeczny i szybko reagować na wszelkie pochwały i obawy.

Narzędzia do zarządzania relacjami z klientami (CRM) Oprogramowanie CRM służy jako hub, w którym można przechowywać i zarządzać wszystkimi zebranymi danymi klientów, w tym:

Informacje kontaktowe

Historia zakupów

Opinie użytkowników

Reklamacje

Narzędzia do zarządzania produktami i projektami

Odkrywanie klientów to złożony i zbiorowy wysiłek. Koordynacja wszystkich zaangażowanych zadań w zespołach produktowych i marketingowych przy użyciu oprogramowanie do zarządzania projektami . Takie narzędzia pomagają usprawnić proces odkrywania, dotrzymać harmonogramu i śledzić postępy.

ClickUp: Jedno narzędzie, które zastąpi wszystkie

Użyj ClickUp, aby planować ćwiczenia odkrywania klientów i organizować całą wiedzę w jednym miejscu

Zamiast przełączać się między tymi wszystkimi aplikacjami i narzędziami, dlaczego nie użyć ClickUp ? To darmowe i wszechstronne rozwiązanie dla menedżerów projektów i produktów! ClickUp może pomóc w zarządzaniu produktem i odkrywaniu klientów w całym cyklu życia produktu - od początkowej sceny ideacyjnej do późniejszej premiery. 🌸

Użycie Zadania ClickUp do planowania i koordynowania pracy w działach badań i marketingu. ClickUp oferuje również kilka wbudowanych narzędzi komunikacyjnych, jak np Widok czatu i wzmianki , aby wspierać jasne zrozumienie cyklu pracy zespołu.

Możesz wybrać pomiędzy 15+ widoków aby niestandardowo dostosować obszar roboczy. Na przykład, użyj Widok Tablicy aby zaplanować wysiłki związane z odkrywaniem na różnych scenach produktu lub skorzystać z funkcji Widok kalendarza aby zaplanować rozmowy 1-1 z niestandardowymi klientami.

Z Formularze ClickUp , możesz tworzyć niestandardowe ankiety opinii klientów i dystrybuować je w różnych kanałach za pomocą kilku kliknięć. Jeśli nie chcesz zaczynać od zera, skorzystaj z jednej z licznych aplikacji ClickUp szablonów ankiet aby rozpocząć. ClickUp może automatycznie przekształcać odpowiedzi w zadania - monitoruj je w sekcji Widok tabeli i zakładki z funkcjami, na które jest popyt lub typowymi problemami użytkowników.

Dzięki formularzom ClickUp możesz tworzyć idealne ankiety, aby zebrać opinie klientów na temat produktu

ClickUp CRM, aby pozostać w zgodzie z celami satysfakcji klienta Pakiet CRM firmy ClickUp pomaga zarządzać informacjami o klientach, procesami sprzedaży i zamówieniami oraz utrzymywać silniejsze relacje z klientami.

Na początek możesz uporządkować wszystkie dane klientów i strategie produktowe za pomocą Dokumenty ClickUp . Twórz i udoskonalaj personę klienta podpowiedź dzięki platformie Asystent AI -ClickUp Brain. Wykorzystaj gotowe podpowiedzi, aby poprosić narzędzie o wygenerowanie:

Idealne persony użytkowników

Badania

Historie użytkowników

Pytania dotyczące odkrywania produktu

Zawartość briefów

Możesz także przeprowadzić burzę mózgów za pomocą narzędzia i wygenerować pomysły na optymalizację produktu! 💡

ClickUp AI może zaoszczędzić czas i wysiłek, generując personę klienta, wymagania dotyczące produktu i inne dokumenty w Twoim imieniu

Potrzebujesz wizualizować podróże użytkowników ze swoim Teamsem? Tablica ClickUp umożliwiają tworzenie map podróży klientów na łatwym w użyciu, przeciąganym i upuszczanym kanwie. Skorzystaj z tej funkcji wraz z liderami zespołów, aby zidentyfikować wąskie gardła i proaktywnie opracować strategię ulepszeń.

Twórz angażujące mapy podróży klienta i planuj kolejne kroki z członkami zespołu za pomocą ClickUp Whiteboards

Możesz także ustawić cele związane z wprowadzeniem produktu na rynek i śledzić je na niestandardowym profilu Pulpit ClickUp -Użyj ponad 50 kart, aby wyświetlić wszystkie wskaźniki dotyczące klientów i produktów na pierwszy rzut oka.

Zbuduj swój idealny pulpit ClickUp i śledź postępy, wydajność i analizy klientów na pierwszy rzut oka

Najlepsze w ClickUp jest to, że integruje się z ponad 1000 narzędzi, w tym z dostawcami poczty e-mail i oprogramowaniem do spotkań, zapewniając dostęp do wszystkich aplikacji z jednego miejsca.

Do's i Don't ts of Customer Discovery

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby jak najlepiej wykorzystać wysiłki związane z odkrywaniem klientów.

DO ZROBIENIA: Wszystko przygotuj i udokumentuj

Miej jasny cel na uwadze, gdy docierasz do klientów, aby dowiedzieć się o nich jak najwięcej. Starannie przygotuj listę pytań i trzymaj się jej, aby nie marnować ich czasu. ⌚

Podczas rozmowy notuj wszystkie istotne spostrzeżenia. Skrupulatnie organizuj wiedzę, aby później mieć do niej łatwy dostęp.

DO ZROBIENIA: Niech to będzie przyjacielska rozmowa

Bądź przyjazny podczas osobistych rozmów z klientami. Uśmiechnij się i przełam początkowe napięcie krótką rozmową. Chociaż podchodzisz do tego z konkretnym zamiarem, rozmowa nie może sprawiać wrażenia przesłuchania dla klienta. W ten sposób potencjalny klient będzie bardziej skłonny do otwarcia się i zaoferowania cennych spostrzeżeń. 🤝

NIE: Bać się odrzucenia

Słyszenie negatywnych opinii na temat swojego pomysłu na produkt boli, ale słuchaj uważnie problemów klientów, gdy narzekają.

Pomyśl o tym w ten sposób - jeśli twoje założenia były błędne, lepiej jest usłyszeć te wieści we wczesnej scenie, kiedy jeszcze nie zainwestowałeś znacznej ilości czasu, pieniędzy i wysiłku w rozwój produktu i pomyśl o tym w ten sposób kampanie marketingowe .

NIE: Ujawniać zbyt wiele podczas rozmowy

Nie ujawniaj zbyt wiele na temat celu rozmowy. Na przykład: _Nasi menedżerowie produktu wykorzystają twoje odpowiedzi do opracowania nowej aplikacji

Nadmiar informacji może sprawić, że klient poczuje się obciążony i niekomfortowo, przez co może odmówić podzielenia się swoimi szczerymi przemyśleniami.

