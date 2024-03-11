Kawa, kod i zarządzanie kryzysowe: Dzień z życia dyrektora ds. technologii (CTO)

Chief Technology Officers (CTO) lub Chief Technologists są jak składane mosty. 🌉

Pomagają zamknąć lukę między technologią a strategią biznesową. Komenda zarówno technicznej sprawności, jak i strategicznej przenikliwości, CTO są bardzo poszukiwani w każdej nowoczesnej firmie, która chce maksymalnie wykorzystać swój zespół technologiczny lub być gotowa na kryzys 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Ale z jakimi pojazdami spotykają się na co dzień te tak zwane mosty? I skąd wiedzą, kiedy nadszedł czas do zrobienia kroku naprzód?

Cóż, jeśli jesteś ciekawy tej roli - mamy odpowiedzi. Zostań z nami i zobacz, jak wygląda dzień z życia dyrektora ds. technologii (CTO). Dowiemy się również o:

Role i obowiązki CTO

Oczekiwane ustawienie umiejętności

Strategie przygotowania się do pracy na tej pozycji

Kim są dyrektorzy ds. technologii?

CTO to połączenie mądrości wykonawczej i wiedzy technologicznej. Posiadają unikalną zdolność do oceny decyzji technicznych przez pryzmat rozwój biznesu i szersze cele strategiczne w ramach kierownictwa firmy.

Ta krytyczna perspektywa często zapewnia CTO znaczący wpływ na kierownictwo wyższego szczebla organizacji. Szczególnie w startupy technologiczne cTO może pełnić rolę odpowiadającą dyrektorowi generalnemu (CEO). CTO startupu może również zarządzać zgodnością technologiczną w przypadku braku pełnoetatowego specjalisty ds. prawnych.

Z praktycznego punktu widzenia, CTO podejmuje konkretne kroki w celu dostosowania złożoności technicznej projektu do realiów komercyjnych biznesu. Opracowuje skuteczne zasady i procedury dla wszystkich strategii cyfrowych.

Sprawny Chief Technology Officer posiada wszechstronne umiejętności techniczne i przywódcze - poniższa tabela przedstawia niektóre z jego najważniejszych cech:

Umiejętności techniczne Umiejętności zarządcze Umiejętności menedżerskie Planowanie technologiczne Innowacje i rozwój Sztuczna inteligencja (AI) Sztuczna inteligencja (AI) /href/https://clickup.com/pl/blog/65846/oprogramowanie-do-planowania-strategicznego/Strategic planowanie/%href/ Uczenie maszynowe Budżetowanie Przetwarzanie w chmurze DevOps

Przegląd obowiązków CTO w firmie

Obowiązki CTO są bardzo zróżnicowane, zależnie od ich zaangażowania w rozwój produktu, badania i rozwój (R&D) oraz ogólny rozwój biznesu. 📈

Na początek, większość CTO jest mocno zaangażowana w planowanie strategiczne. Badają nowe technologie i wykorzystują zarówno nowe, jak i istniejące rozwiązania, aby osiągnąć cele biznesowe.

Niektóre typowe obowiązki związane z pracą CTO obejmują:

Nadzorowanie rozwiązań technologicznych firmy

Współpraca z kadrą kierowniczą wyższego szczebla w zakresie budżetowania irozwiązywanie problemów Zapewnienie, że infrastruktura bezpieczeństwa ma aktualne spotkaniaCertyfikaty ISO Zarządzanie rozwojem i nadzór nad technologią dla klientów

Monitorowanie wewnętrznych problemów technicznych

Pomaganie teamom inżynieryjnym we współpracy z zespołem ds. wydajności lub marketingu

Monitorowanie konkurencji i oczekiwań rynku

Jeśli chodzi o relacje z klientami, CTO jest ostatecznie odpowiedzialny za otrzymywanie bezpośrednich informacji zwrotnych z rynku i podejmowanie działań na ich podstawie wraz z zespołem technicznym. Informacje zwrotne od klientów pomagają im w ustalaniu priorytetów problemów, które wymagają natychmiastowej uwagi i zatwierdzaniu ulepszeń dla produktów lub prototypów.

Wskazówka: CTO mogą mieć do czynienia z niestandardowymi klientami od czasu do czasu, zwłaszcza w startupach. Dlatego też proaktywni specjaliści lubią uważnie śledzić badania użytkowników i z wyprzedzeniem rozumieć punkty bólu swoich klientów. Jednym z najlepszych sposobów do zrobienia tego jest wykorzystanie Szablon do badań użytkowników ClickUp . Pomaga grupować użytkowników według typu i wieku, używanego aspektu oprogramowania i innych wnikliwych kategorii.

Jak wygląda typowy dzień dobrego CTO?

Życie CTO to ciągłe balansowanie między innowacyjnością a stałymi krokami w kierunku rozwoju wydajność operacyjna . Oto jak wygląda ich dzień od rana do wieczora:

Rano

Zanim przygotują się do swojego dnia, większość CTO zasila swój mózg wyszukanym śniadaniem. 🥞

Ponieważ jest to rola o wysokiej stawce, dzień CTO zaczyna się od dokładnej oceny wszelkich nocnych zakłóceń. Na przykład: czy mury bezpieczeństwa się rozpadły? czy systemy stały się nieuczciwe? czy Teams napotykają nieoczekiwane przeszkody?

CTO ocenia sytuację i formułuje strategie mające na celu przeciwdziałanie wszelkim bezpośrednim zagrożeniom

Przed udaniem się na spotkanie, CTO tworzy listę rzeczy do zrobienia i organizuje całą pracę, którą musi zakończyć do końca dnia. Łatwym sposobem na to jest skorzystanie z listySzablon do zrobienia w ClickUp Wczesne poranne spotkania są zazwyczaj z członkami kierownictwa wyższego szczebla, takimi jak:

Współzałożyciel Właściciel produktu Dyrektor ds. inwestorów Szef produktu Dyrektor sprzedaży

Współpraca znajduje się w centrum uwagi podczas tych porannych spotkań . Dyskusje toczą się wokół nowych inicjatyw technologicznych i strategii innowacji. CTO często musi współpracować z dyrektorem ds. marketingu (CMO) lub menedżerem produktu w celu zaprojektowania mapy drogowe produktów zoptymalizowanych pod kątem najnowszych technologii

. Dyskusje toczą się wokół nowych inicjatyw technologicznych i strategii innowacji. CTO często musi współpracować z dyrektorem ds. marketingu (CMO) lub menedżerem produktu w celu zaprojektowania mapy drogowe produktów zoptymalizowanych pod kątem najnowszych technologii Pod koniec pierwszej części dnia większość CTO ma zwinne spotkanie ze swoim zespołem, aby omówić stare i nowe produkty

Jak widać, jest to jeden wypełniony po brzegi poranek! Właśnie dlatego inteligentni CTO wykorzystują profesjonalne narzędzia do zarządzania projektami jak ClickUp do zadań takich jak planowanie dnia i spotkań. 😏

Rób notatki, śledź agendę i ustaw elementy działań dla swojego zespołu, korzystając z funkcji spotkań ClickUp

Midday

Środek dnia CTO spędza zazwyczaj na lunchu i planowaniu działań.

CTO spotyka się ze swoim zespołem ds. planowania, aby przeanalizować pojawiające się technologie, takie jakoprogramowanie do automatyzacji zadań i narzędzia AI oraz analizują trendy

Zanim nadejdzie popołudnie, CTO dokonują przeglądu kontraktów i umów o gwarantowanym poziomie usług, upewniając się, że inwestycje technologiczne są szczelne i przynoszą maksymalną wartość

W południe CTO zapoznają się z aktualizacjami z poprzedniego dnia pod kątem tego, co było planowane lub jakie nowe cele zostały ustawione

Jeśli firma stoi w obliczu sytuacji kryzysowej, CTO nakreśla punkty do omówienia na następne spotkanie z Tablicą

Popołudnie

Popołudniami wielu CTO zajmuje się zarządzaniem projektami i programami związanymi z technologią.

Oceniają oni terminy, przydzielają zasoby inżynieryjne w ramach ograniczeń budżetowych i przeprowadzają burze mózgów na temat strategicznych decyzji dla poszczególnych teamów

Jest to doskonały czas na ocenę podatności infrastruktury i burzę mózgówstrategie ograniczania ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem Wszystko, co nie zostało omówione podczas spotkań w południe, jest omawiane po południu. Jest to również czas dla CTO, aby spotkać się z pracownikami i sprawdzić, czy nie potrzebują dodatkowych informacjiinstrukcji lub szkolenia Badania są również częścią popołudnia przeciętnego CTO. Mogą oni chcieć zidentyfikować rodzaj technologii używanej przez konkurencję i wykonać ruch przed wycofaniem się. W tym celuSzablon analizy konkurencji ClickUp może być tutaj bardzo pomocny



Wieczór

Gdy zapada ostatnia kurtyna, CTO przeglądają wyniki swojego dnia i sprawdzają, czy jakieś obszary wymagają korekt.

CTO często mogą spotkać się przy filiżance kawy z CEO ze swojej sieci wsparcia. Jednak najczęściej spotkania te nie są zbyt wydajne - głównie dlatego, że te dwie role pełnione są przez bardzo różne typy osobowości, które mogą rozmawiać tylko tak długo, jak długo trwa kawa 😉

Może nie zawsze tak jest, ale menedżerowie ds. rekrutacji mogą poprosić CTO o przeprowadzenie szybkich rozmów kwalifikacyjnych dla zespołu technicznego przed ich wyjściem

Przed końcem dnia mądrzy CTO również odrywają się od ekranu i skupiają się na dbaniu o siebie lub innych czynnościach odmładzających

Spostrzeżenia na temat różnych obowiązków CTO

Chociaż przeanalizowaliśmy ogólne codzienne obowiązki, konkretne obowiązki CTO mogą się znacznie różnić w zależności od firmy bieżących celów i zadań . Od utrzymywania zakładek na wszystkich protokołach oprogramowania do opracowywanie strategii wraz z kierownikiem projektu, pełnią wiele ról jednocześnie. 🤹

Oto cztery role, jakie może przyjąć CTO:

1. Nadzorca infrastruktury

Ten CTO nadzoruje różne aspekty infrastruktury chmury firmy, środki bezpieczeństwa danych, prace konserwacyjne i operacje sieciowe. Od czasu do czasu inicjuje wewnętrzne dochodzenie w celu zidentyfikowania luk w zabezpieczeniach danych organizacji - jest to obowiązkowe, jeśli firma cierpi z powodu naruszenia bezpieczeństwa.

Zarządzanie kosztami infrastruktury i optymalizacja wydatków to również kluczowe elementy roli CTO. CTO dąży do zminimalizowania wydatków poprzez przegląd usług i narzędzi, z których obecnie korzysta firma, a w razie potrzeby poszukuje alternatywnych rozwiązań.

2. Liderzy technologiczni dokonujący przeglądu strategii technologicznej firmy

CTO koncentrują się na tworzeniu solidnej strategii technologicznej. Obejmuje to kształtowanie długoterminowej mapy drogowej dla infrastruktury technologicznej firmy, która jest zgodna z nadrzędnymi celami biznesowymi.

Ten aspekt pracy obejmuje głównie:

Opracowywanie planów strategicznych w zakresie badań, rozwoju technologii, adopcji i aplikacji

Przeprowadzanie odpowiednich testów technicznych

Ustanawianie standardów i wytycznych technologicznych w celu zapewnienia jednolitości między systemami

Pielęgnowanie współpracy między działami o różnych funkcjach

Wskazówka: Jeśli budujesz szczegółową mapę drogową IT, rozważ skorzystanie z aplikacji Szablon mapy drogowej IT ClickUp . Pomaga opracować jasną oś czasu dla wyników i wykorzystać wbudowane narzędzia do współpracy z innymi działami.

3. Współpracownik ds. strategii biznesowej i dokumentów dotyczących wiedzy

CTO wspierają kulturę udostępnianie wiedzy poprzez przeprowadzanie comiesięcznych warsztatów, służących jako fora do dyskusji zarówno na poziomie Front-end (FE), jak i Back-end (BE).

Sesje te stanowią platformę wymiany pomysłowych idei i bycia na bieżąco z cyfrowymi trendami i branżami.

CTO mogą również pracować nad pisaniem dokumentów zawierających wiedzę, takich jak plany ciągłego doskonalenia i Ramy zarządzania AI .

4. Lider ds. pozyskiwania talentów i oceny wyników

Jako liderzy ds. pozyskiwania talentów i oceny wyników w szybko rozwijających się firmach, CTO zajmują się wynagrodzeniami i ocenami wydajności dla specjalistów technicznych w zespołach zdalnych i stacjonarnych.

Doświadczeni CTO oferują pomoc w zakresie:

Pozyskiwaniu i wdrażaniu ekspertów ds. technologii

Przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych w teamach

Dostawcy usług mentorskich dla teamów technologicznych

Usuwaniu luk w umiejętnościach poprzez celowe szkolenia i strategie rozwoju

Szablon do wypróbowania: Szablon matrycy szkoleniowej ClickUp aby ocenić ustawienie umiejętności i zidentyfikować możliwości uczenia się dla teamów technicznych.

Jak zostać CTO

Ponieważ ta wysoka rola kierownicza wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej i silnych umiejętności przywódczych w tym przypadku istnieją pewne bariery wejścia. Większość ról CTO wymaga ponad 15 lat doświadczenia na polu technologicznym i jest zazwyczaj otwarta dla profesjonalistów z doświadczeniem przywódczym, takich jak dyrektorzy IT lub starsi programiści Java. Zazwyczaj trzeba przejść rygorystyczny proces zatrudnienia, zakończony testami i rozmowami kwalifikacyjnymi.

Standardowy opis stanowiska CTO zawiera następujące kluczowe cechy:

Solidne wykształcenie akademickie w dziedzinie informatyki, inżynierii lub na odpowiednim polu

Zamiłowanie do ciągłego uczenia się i nadążania za najnowszymi trendami technologicznymi poprzez certyfikaty i kursy rozwoju zawodowego

Umiejętność kierowania i inspirowania teamów technologicznych dzięki wyjątkowym umiejętnościom komunikacyjnym i interpersonalnym, zapewniającym efektywną współpracę z różnymi interesariuszami

Dogłębne zrozumienie nowych koncepcji, takich jak sztuczna inteligencja,ramy zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwai przywództwo w zakresie zmian

Organizacje mogą niekiedy poszukiwać kandydatów z wyższym wykształceniem, stawiając na pierwszym miejscu tytuł magistra informatyki lub zarządzania technologią.

6 strategii, które pomogą CTO (i przyszłym CTO!) osiągać najlepsze wyniki każdego dnia

Jeśli aspirujesz do bycia dyrektorem ds. technologii, nie daj się zastraszyć obciążeniu pracą lub ogromnym wymaganiom dotyczącym doświadczenia. Przygotuj długoterminowy plan na wczesnych etapach swojej kariery i pracuj nad jego realizacją.

Wielką przysługą, jaką możesz wyświadczyć samemu sobie, jest poprawa umiejętności wielozadaniowości i krytycznego myślenia - są to podstawowe kompetencje, które pomagają CTO zarabiać lepiej niż inni specjaliści IT.

Aby rozwinąć kluczowe kompetencje i zmniejszyć obciążenie pracą, zacznij korzystać z kompleksowych narzędzi do zarządzania projektami podobnie jak ClickUp. Platforma Pakiet do zarządzania projektami wsparcie dla dokumentacji, automatyzacji i wielu innych funkcji, które CTO może wykorzystać!

Spróbuj wdrożyć te sześć ręcznie wybranych strategii za pomocą ClickUp, aby upewnić się, że zawsze jesteś o krok do przodu w swojej karierze! 🧑‍💻

1. Opanuj sztukę zarządzania czasem

Jak zachować wydajność podczas nawigowania po e-mailach, telefonach i spotkaniach? Poprzez opanowanie planowania i zarządzania czasem!

Dzięki Widok kalendarza ClickUp , możesz upewnić się, że Twoja lista do zrobienia pozostaje dobrze zorganizowana i atrakcyjna wizualnie. Zaplanuj dedykowane bloki dla swoich podstawowych zadań, przydzielając czas na zwinne i pomijane spotkania, interakcje z rówieśnikami i zaangażowanie zespołu kierowniczego. Funkcja przeciągania i upuszczania Kalendarza pomaga zachować elastyczność dnia i bez wysiłku zmieniać harmonogram.

Użyj Zarządzanie czasem w ClickUp narzędzia do bezwysiłkowego śledzenie czasu na różnych platformach i płynnie integrować karty czasu pracy z cyklami pracy nad projektami.

Borykasz się z terminami w zespołowych projektach IT? Zamiast organizować codzienne spotkania pracowników, wykorzystaj Szacunki ClickUp aby utworzyć szacowany czas dla każdego zadania w cyklu pracy. Ustawienie możliwe do śledzenia daty i godziny i otrzymywać powiadomienia o zaległych zadaniach.

Rozważ zastosowanie gotowych Szablony IT do cyklu pracy, aby zaoszczędzić czas na codziennych zadaniach, takich jak raportowanie incydentów i śledzenie błędów.

Szablony Szablon dziennego planera ClickUp to kolejny nieoceniony zasób do zarządzania codziennymi zadaniami wewnętrznymi i związanymi z obsługą klienta. Ten wszechstronny szablon pozwala na:

Kategoryzować zadania na odrębne sekcje, takie jak Osobiste, Praca lub Cele

Nadawanie zadaniom priorytetów w oparciu o ich znaczenie i pilność

Wizualizację wydań produkcyjnych za pomocą wykresów i diagramów

2. Proaktywna organizacja zadań zespołu

Wszyscy znamy słynne słowa wujka Bena skierowane do Petera Parkera: With great power comes great responsibility.

Ale każdy CTO powiedziałby: With bigger role come bigger responsibilities.

Na szczęście ClickUp Software Team Suite został zaprojektowany, aby pomóc CTO uporać się ze wszystkimi obowiązkami zawodowymi z poziomu jednej platformy, dzięki funkcjom do:

Planowania i śledzenia sprintów

Śledzenie błędów i problemów

Tworzenie list kontrolnych planu wydania

Zorganizuj swój projekt w unikalnej hierarchii ClickUp, a następnie niestandardowo wizualizuj swoją pracę za pomocą ponad 15 widoków

Organizuj cykle pracy zespołu za pomocą Zadania ClickUp i dodawać zależności dla powiązanych ze sobą działań. Wizualny interfejs platformy pomaga ustawić zadania dla całych map drogowych za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Możesz również zrobić pierwszy krok w kierunku centralizacji całej dokumentacji za pomocą Dokumenty ClickUp . Funkcja ta umożliwia tworzenie doskonale ustrukturyzowanej dokumentacji technicznej, takiej jak przewodniki użytkownika, białe księgi, instrukcje obsługi produktów i raporty dotyczące infrastruktury. Użyj bogatego formatu tekstu, aby dodać tabele, wypunktowania, listy i banery i natychmiast udostępniaj dokumenty członkom zespołu.

Chcesz przyspieszyć wydawanie wersji produkcyjnych? Dzięki współpraca na żywo można pracować nad umowami i standardowe procedury operacyjne z członkami zespołu wyższego szczebla w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, z ClickUp AI , zwany również ClickUp Brain, Twój zespół zyskuje dostęp do branżowych podpowiedzi, które umożliwiają generowanie dokumentów szybciej niż kiedykolwiek!

Możesz również użyć narzędzia AI do burzy mózgów, generowania e-maili do klientów, tworzenia briefów produktowych, budowania mapy drogowe technologii i streszczać długie teksty. 🤩

Automatyzacja pisania dokumentacji za pomocą AI, monitorowanie postępów za pomocą wykresów i sprintów oraz szybkie rozwiązywanie błędów kodowania za pomocą ClickUp

Bonus: ClickUp integruje się z narzędziami Git, umożliwiając Teams zarządzanie wszystkimi zadaniami programistycznymi z poziomu jednej platformy.

3. Automatyzacja tam, gdzie to możliwe

Automatyzacja powtarzalnych zadań nie tylko pozwala zaoszczędzić cenny czas dla Ciebie i Twojego zespołu, ale także usprawnia ogólny cykl pracy. Zakres automatyzacji wykracza poza zadania związane z zapewnieniem jakości (QA) w IT. Codzienne czynności administratora również mogą znacznie zyskać na automatyzacji procesy automatyzacji . Automatyzacja ClickUp mogą być szczególnie pomocne w łatwej automatyzacji rutynowych zadań. Funkcja ta oferuje ponad 100 automatyzacji, które można niestandardowo dostosować do wydarzenia lub daty. Takie podejście pozwala wszystkim skupić się na najważniejszych priorytetach bez konieczności wykonywania przyziemnych zadań.

Ustawienie niestandardowych automatyzacji w ClickUp dla powtarzalnych zadań

4. Tworzenie cotygodniowej listy priorytetów i ich monitorowanie

Podczas gdy opanowanie sztuki wielozadaniowości jest kluczowe, ważne jest, aby zachować równowagę między zadaniami, które napędzają strategię korporacyjną, a tymi o bardziej taktycznym charakterze.

Aby poradzić sobie z tym konfliktem, należy co tydzień tworzyć listę priorytetów wysokiego szczebla, zawierającą Priorytety ClickUp . Dopracowuj ją codziennie, aby uzyskać optymalne dopasowanie, korzystając z czterech kolorowych etykiet:

Niski Normalny Wysoki Pilne

Chcesz śledzić priorytety projektów z poziomu jednej platformy? Nie mów nic więcej!

Automatyzacja śledzenia projektów z pomocą agile Pulpity ClickUp . Możesz niestandardowo wybierać wskaźniki KPI, metryki i statusy, które chcesz śledzić oraz ustawienie kart aby monitorować je w czasie rzeczywistym. To nie wszystko - możesz nawet sprawdzić swoje priorytety, sprinty i terminy z niestandardowego pulpitu.

Uzyskaj wysokopoziomowy przegląd swojej pracy dzięki w pełni konfigurowalnym pulpitom w ClickUp

5. Oddelegowane zadania, gdy tylko jest to możliwe

Skuteczne zarządzanie zarówno taktycznymi, jak i strategicznymi obowiązkami CTO może być przytłaczające. Unikaj zrobienia wszystkiego samemu - najlepiej jest oddelegowane zadania wśród członków zespołu. Po prostu zapewnij im wskazówki i wsparcie w razie potrzeby i obserwuj, jak ułatwia to Twój dzień.

Takie podejście pozwala ci, jako liderowi, skierować swoje wysiłki na bardziej wymagające inicjatywy strategiczne w miarę rozwoju firmy

ClickUp posiada szereg narzędzi do współpracy, które zapewniają wsparcie dla oddelegowanych zadań Widok czatu aby natychmiast uzyskać wyjaśnienia. Można również wzmianki o kolegach z drużyny lub przypisywanie elementów akcji poprzez komentarze aby przekazywać aktualizacje.

6. Przeznaczenie czasu na autorefleksję i podnoszenie kwalifikacji

**Złożona rola CTO wymaga strategicznej kontemplacji i ciągłego podnoszenia kwalifikacji

Niezależnie od tego, czy jesteś CTO, czy chcesz nim zostać, zarezerwuj w swoim kalendarzu czas wolny od spotkań i pracy, pozwalając sobie na luksus odejścia od projektów i zastanowienia się nad rozwojem osobistym lub zawodowym. Chodzi o to, aby poświęcić czas na:

Zweryfikowanie swoich umiejętności twardych i miękkich

Zdobycie wiedzy specjalistycznej w zakresie nowych technologii

Zbadanie certyfikatów w celu budowania kompetencji w popularnych tematach (takich jak Internet of Things lub Network Architecture)

CTO mogą łatwo ustawić realistyczne i możliwe do śledzenia cele dla siebie lub członków zespołu za pomocą ClickUp Cele . Mogą to być mierzalne cele związane z pracą lub osobiste cele związane z podnoszeniem kwalifikacji.

Rozpocznij swój dzień jako Chief Technology Officer z ClickUp

Rola CTO jest wymagająca, ale satysfakcjonująca. Polega na kształtowaniu przyszłości i łączeniu technologii z biznesem. Jeśli pociąga Cię dreszczyk innowacji i wyzwanie strategicznej równowagi, to życie CTO czeka na Ciebie. Ale przygotuj się - światła sceny są bezlitosne, a publiczność oczekuje arcydzieła!

Niech ClickUp będzie Twoim zestawem narzędzi CTO z intuicyjnym interfejsem, narzędziami do zarządzania i funkcjami współpracy, które zapewnią Ci zwycięstwo w każdym wyzwaniu. Zarejestruj się za Free i zacznij podbijać swoje zawodowe i osobiste obowiązki! ❤️