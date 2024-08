Odpowiedzialne korzystanie ze sztucznej inteligencji: Krótki przewodnik po zarządzaniu sztuczną inteligencją

Czy masz wrażenie, że do niedawna nikt nie mówił o AI? Chociaż technologia ta istnieje od dziesięcioleci, jej wykorzystanie i popularność gwałtownie wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat. Dziś generatywna AI ma wszechstronne zastosowania, od rolnictwa po rozwój oprogramowania i opieka zdrowotna.

Gwałtowna ekspansja sztucznej inteligencji trwa i nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie wyżyny osiągnie. Wraz z tym gwałtownym wzrostem pojawiła się potrzeba kontrolowania rozwoju i wdrażania AI - w końcu jej ogromna moc może być równie dobrze wykorzystywana do nieetycznych, a nawet nielegalnych celów.

Rządy, organizacje i naukowcy musieli ustanowić przepisy i standardy, aby zapewnić właściwy i odpowiedzialny rozwój i zastosowanie AI - i tak właśnie powstało zarządzanie AI.

W tym artykule omówimy dogłębnie zarządzanie AI, powiemy więcej o jego znaczeniu i omówimy najlepsze praktyki w zakresie opracowywania ram zarządzania AI dla Twojej organizacji. 💪

Czym jest AI Governance?

Zarządzanie AI to zestaw standardów, zasad i ram, które określają etyczny, odpowiedzialny i bezpieczny rozwój i wdrażanie technologii AI.

Z jednej strony zajmuje się potencjalnymi wyzwaniami i zagrożeniami związanymi z rozwojem i wykorzystaniem AI. Z drugiej strony, promuje pozytywny wpływ AI na społeczeństwo i zapewnia, że nikt nie wykorzystuje tej technologii do nieetycznych, nielegalnych lub złośliwych celów.

Zagłębiając się w naturę systemów AI, zarządzanie AI odgrywa kluczową rolę w budowaniu zaufania. Gwarantuje, że technologia AI jest przejrzysta, uczciwa i dobrze uregulowana, stawiając na pierwszym miejscu prywatność oraz poszanowanie praw i wolności człowieka.

Dlaczego zarządzanie AI jest ważne?

Znaczenie zarządzania sztuczną inteligencją rośnie wraz z każdym nowym wydarzeniem w krajobrazie AI. Zobaczmy, co sprawia, że jest to tak istotne w dzisiejszych czasach.

Względy etyczne

Głównym celem AI jest przynoszenie korzyści zarówno społeczeństwu, jak i jednostkom. Pytanie, czy rzeczywiście tak jest, staje się kluczowe, gdy technologia AI przenika niemal każdy aspekt naszego życia.

Zarządzanie AI odnosi się do kwestii etycznych, mając jeden cel - zapewnienie, że technologia oparta na AI rozwija się w kierunku zgodnym z zasadami i wartościami społecznymi. Niektóre z najważniejszych koncepcji obejmują:

stronniczość: Zapobieganie stronniczym, niesprawiedliwym lub dyskryminującym wynikom zapewnia, że modele AI nie faworyzują nikogo ani niczego. Na przykład, jednym ze sposobów na zminimalizowanie stronniczości jest trenowanie systemów AI na zróżnicowanych zbiorach danych

Zapobieganie stronniczym, niesprawiedliwym lub dyskryminującym wynikom zapewnia, że modele AI nie faworyzują nikogo ani niczego. Na przykład, jednym ze sposobów na zminimalizowanie stronniczości jest trenowanie systemów AI na zróżnicowanych zbiorach danych Prywatność: Zarządzanie AI rozwiązuje problem prywatności za pomocą zasad i przepisów wymagających od systemów AI i ich twórców zagwarantowania ochrony prywatności i odpowiedzialnego obchodzenia się z prywatnymi danymi. Każdy system AI musi nakreślić swoją politykę prywatności i poprosić użytkowników o zgodę

Zarządzanie AI rozwiązuje problem prywatności za pomocą zasad i przepisów wymagających od systemów AI i ich twórców zagwarantowania ochrony prywatności i odpowiedzialnego obchodzenia się z prywatnymi danymi. Każdy system AI musi nakreślić swoją politykę prywatności i poprosić użytkowników o zgodę Przejrzystość: Zrozumiałość algorytmów AI dla osób i organizacji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia użytkownikom spokoju ducha, rozpoznawania i raportowania potencjalnych błędów oraz utrzymania wydajności i dokładności systemu

Zgodność z prawem

W miarę jak AI szturmem zdobywa świat, wiele rządów i organizacji na całym świecie zdecydowało się podjąć konkretne kroki w celu zdefiniowania do zrobienia i zakazów jej stosowania. Była to naturalna reakcja na rosnące obawy o potencjał AI w zakresie manipulacji, inwigilacji, cyberataków i innych nieetycznych lub nielegalnych celów.

Ustawodawcy i organy regulacyjne wdrożyły lub przygotowują się do wdrożenia przepisów i regulacji związanych z AI, które dotyczą:

Prywatność

Kwestie etyczne

Zarządzanie ryzykiem

Inne aspekty zarządzania AI

Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych Biały Dom opublikował dokument pt Blueprint for an AI Bill of Rights który określa, w jaki sposób technologia AI powinna być rozwijana i wykorzystywana oraz chroni ludzi przed zagrożeniami związanymi z AI.

Unia Europejska pracuje nad najbardziej kompleksowym prawem dotyczącym AI na świecie - jest to AI Act która określi potencjalne zagrożenia związane z różnymi systemami AI i określi zasady rozwoju i wykorzystania tej technologii.

Zarządzanie ryzykiem

AI może zdziałać cuda dla osób prywatnych i firm, ale wiąże się z ryzykiem, takim jak stronniczość, nadmierne poleganie na technologii i potencjalne naruszenia prywatności.

Zarządzanie AI dostarcza podstawy dla strategii zarządzania ryzykiem. Do zrobienia tego, pomaga zmaksymalizować moc AI w granicach etycznych i prawnych.

Możliwość audytu

Wszyscy jesteśmy świadkami ogromnego i błyskawicznego postępu w technologii AI. Choć może się wydawać, że technologia ta rozwija się niezależnie i nie jest monitorowana, nie jest to prawdą. W rzeczywistości jednym z kluczowych obszarów zarządzania AI jest audyt systemów AI.

Regularne i dokładne audyty sprawdzają wydajność systemów AI. Zagłębiają się w technologię, aby sprawdzić, czy wszystko jest zgodne ze standardami etycznymi i najnowszymi przepisami.

Oprócz pomocy w utrzymaniu funkcji systemów, audyty mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia zaufania społeczeństwa do technologii.

Świadomość

Kolejnym obszarem, który obejmuje zarządzanie AI, jest podnoszenie świadomości i edukacja społeczeństwa na temat tej technologii. Podkreśla niesamowity potencjał AI i jej różnych zastosowań, jednocześnie jasno wyjaśniając związane z nią zagrożenia i wyzwania. Promuje to lepsze zrozumienie:

Odpowiedzialnego użytkowania

Regularnego monitorowania

Właściwego szkolenia

Pomaga również osobom fizycznym i firmom zrozumieć, w jaki sposób mogą wykorzystać moc AI do rozwiązywania różnych napotykanych wyzwań.

Kto jest odpowiedzialny za zarządzanie AI?

W szerszej skali organy rządowe i regulacyjne są odpowiedzialne za tworzenie polityk i wytycznych w ramach swoich jurysdykcji. Na poziomie poszczególnych organizacji odpowiedź zależy od ich struktur i dystrybucji obciążenia pracą.

Przykładem może być zespół zajmujący się tworzeniem ram zarządzania AI. Zespół ten może składać się z ekspertów AI, naukowców zajmujących się danymi, programistów, prawników i pracowników HR. Alternatywnie, możesz mieć zespoły zarządzania ryzykiem i liderów wykonawczych zajmujących się regulacjami AI.

Należy podkreślić, że skuteczne zarządzanie AI to wysiłek całego zespołu. Każdy odgrywa swoją rolę, a zbiorowe przestrzeganie określonych wytycznych ma zasadnicze znaczenie dla zachowania zgodności i zapewnienia odpowiedzialnego i etycznego użytkowania. Podczas gdy osoby decyzyjne (tj. osoby zajmujące stanowiska biurowe i kierownictwo firmy) ponoszą większą odpowiedzialność, odpowiedzialność rozciąga się do pewnego stopnia na wszystkich użytkowników.

Jeśli tworzysz system zarządzania AI dla swojej firmy, upewnij się, że wszyscy rozumieją, jak wpisują się w szerszy obraz, aby zapobiec błędom i nieporozumieniom.

Ustanowienie praktyk zarządzania AI dla Twojego Businessu: Najlepsze praktyki

Jak widzieliśmy, zarządzanie wykorzystaniem AI minimalizuje ryzyko etyczne i związane z przestrzeganiem przepisów oraz zwiększa wydajność technologii. Ostatecznie, solidne ramy zarządzania AI mogą skyrocket your business performance. Przeanalizujmy niektóre z najlepszych praktyk w zakresie jej tworzenia.

1. Zdefiniuj cele zarządzania AI

Przed wdrożeniem zarządzania AI musisz zrozumieć, dlaczego to robisz. Co z tego wynika dla Twojej organizacji?

Zdefiniuj swoje cele i upewnij się, że są one zgodne z podstawowymi wartościami Twojej firmy. Możesz na przykład powiedzieć, że twoim celem jest poprawa obsługi klienta poprzez odpowiedzialne i etyczne wykorzystanie AI oraz maksymalną przejrzystość. Możesz też skupić się na edukowaniu swojego zespołu na temat potencjalnych zagrożeń i konsekwencji AI.

Na szczęście nie musisz zapisywać swoich celów na tablicy w biurze lub w notatkach. Możesz użyć ClickUp , wszechstronna platforma wydajności, do definiowania jasnych i mierzalnych celów i zadań.

Platforma posiada unikalną funkcję o nazwie Cele ClickUp -Używaj go do definiowania celów, osi czasu i strategii oraz śledzenia postępów. Dodaj odpowiednich członków Teams do celów i dokumentuj wszystko. Sprawdź swoje cele w przyszłości i zobacz, czy wymagają one zmian.

Ustanawiaj mierzalne cele dla zadań i projektów z automatycznym postępem, aby skuteczniej osiągać cele ze zdefiniowanymi ośmioma czasu i wymiernymi celami

2. Zbuduj swój wymarzony zespół ds. zarządzania AI

Nie można wdrożyć ram regulacyjnych AI bez ekspertów, którzy będą prowadzić i monitorować proces. Dlatego jedną z pierwszych rzeczy w twoim programie powinno być skompletowanie zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie AI w twojej organizacji. Osoby wchodzące w skład zespołu powinny mieć odpowiednie ustawienie umiejętności, wiedzę i autorytet, aby tworzyć polityki i nadzorować ich wdrażanie.

Grupa zadaniowa ds. zarządzania AI powinna być w stanie współpracować i komunikować się bez przeszkód.

ClickUp oferuje funkcje, które gwarantują usprawnioną komunikację i zachęcają do pracy zespołowej. Teams może korzystać z Tablice ClickUp do burzy mózgów i opracowywania strategii i planów. Tablice to cyfrowe płótna, które umożliwiają zespołom współpracę w czasie rzeczywistym i szybkie przejście od pomysłów do konkretnych działań.

Burza mózgów, strategie lub mapa cyklu pracy z wizualnie współpracującymi tablicami ClickUp Widok ClickUp Chat to kolejna fantastyczna opcja zapewniająca przejrzystą, nieprzerwaną komunikację i konstruktywne dyskusje. Tymczasem, Mapy myśli ClickUp umożliwia zespołom wizualizację cykli pracy i dzielenie ich na konkretne kroki i zadania.

3. Wybierz odpowiednie narzędzie AI

Jeśli Twoja firma chce czerpać korzyści z odpowiedzialnej sztucznej inteligencji, ważne jest, aby szukać niezawodnego narzędzia, które oferuje niesamowitą funkcję bez ryzyka stronniczości i naruszenia prywatności.

ClickUp oferuje niezwykłe narzędzie oparte na AI asystent pisania który może zwiększyć Twoją wydajność i zaoszczędzić mnóstwo czasu- ClickUp AI .

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, streszczać i dopracowywać teksty, generować odpowiedzi e-mail i nie tylko

ClickUp AI pozwala tworzyć wszelkiego rodzaju zawartość w mgnieniu oka. Powiedzmy, że chcesz napisać profesjonalny e-mail do ważnego klienta, ale nie wiesz od czego zacząć. ClickUp może wygenerować e-mail za Ciebie na podstawie dostarczonych przez Ciebie instrukcji. Wystarczy tylko przejrzeć zawartość i kliknąć wyślij! ✉️

Oczywiście ClickUp AI może zrobić znacznie więcej niż tylko wygenerować e-mail. Może podsumować notatki ze spotkań i tworzyć agendy, prezentacje, briefy projektów, mapy myśli i oś czasu. Użyj go do formatowania i edycji tekstu, aby uzyskać maksymalną przejrzystość i efekt.

Podsumuj notatki ze spotkania w kilka sekund dzięki ClickUp AI

Wisienką na torcie jest możliwość tworzenia elementów akcji i podzadań na podstawie kontekstu tekstu. Wszystko, co musisz zrobić, to zaznaczyć żądany fragment, nacisnąć AI, wybrać Generate action items i obserwować, jak ClickUp AI wykonuje swoją magię. ✨

Dzięki swoim wszechstronnym opcjom, ClickUp AI może być stosowany w branżach takich jak:

Konsulting

Sprzedaż

Niestandardowa obsługa klienta

Inżynieria

Zarządzanie projektami

Produkcja

Co najlepsze, ClickUp działa na telefonach komórkowych, Windows i Urządzeniach Mac dzięki czemu można z niego bezproblemowo korzystać niezależnie od systemu operacyjnego lub lokalizacji.

ClickUp AI to oparta na różnych modelach aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, w tym ChatGPT-4 firmy Open AI, najbardziej zaawansowany system z naciskiem na bezpieczeństwo.

Jeśli martwisz się o prywatność, z przyjemnością dowiesz się, że ClickUp posiada licencję, która gwarantuje, że Twoje dane nie są wykorzystywane do szkolenia modeli AI.

Oprócz ClickUp AI, platforma oferuje sposób na skuteczną komunikację z chatbotami, takimi jak ChatGPT- Szablony podpowiedzi AI . Znajdź podpowiedź, która pasuje do twoich intencji, dostosuj ją nieco, jeśli to konieczne, i uzyskaj pożądane wyniki w ciągu kilku sekund.

4. Dokumentowanie ram zarządzania i szkolenie pracowników

Nadszedł czas, aby opracować standardy i zasady zarządzania AI w organizacji. W zależności od branży, w której pracujesz, będziesz używać tych zasad jako wytycznych dotyczących rozwoju lub korzystania z technologii AI w Twojej firmie. Upewnij się, że są one zgodne z wartościami, misją i wizją firmy oraz przestrzegają najnowszych standardów bezpieczeństwa i prywatności.

Zasady te powinny również obejmować potencjalne zagrożenia i sposoby ich minimalizacji.

Nie zapomnij przekazać każdej polityki swoim pracownikom i upewnij się, że wszystko rozumieją. Użycie Dokumenty ClickUp , sprawny edytor tekstu ClickUp, do dokumentowania procedur i wytycznych i łatwego udostępniania ich swojemu zespołowi.

Współpracuj z członkami zespołu w ClickUp Docs, aby niestandardowo dostosowywać czcionki, dodawać relacje między zadaniami lub łączyć się z zadaniami bezpośrednio w dokumencie

5. Ułatwienie ciągłego monitorowania

Wraz z ciągłą ewolucją krajobrazu AI, Twoje zasady i standardy zarządzania AI będą wymagały sporadycznych poprawek, aby zapewnić ich trafność i skuteczność. Regularnie je przeglądaj, aby sprawdzić, czy niektóre części wymagają aktualizacji i zapewnić optymalną wydajność. ✨

Konsekwencje nieuregulowanej AI

Bez uregulowanej sztucznej inteligencji współczesny świat prawdopodobnie szybko przekształciłby się w scenariusz Dzikiego Zachodu - brak kontroli, polityk i przepisów mógłby mieć niezmierzone konsekwencje dla społeczeństwa. Omówmy niektóre z nich. 👇

Dyskryminacja

Nieuregulowane systemy AI mogą być stronnicze i dyskryminujące. Dlaczego? Ponieważ systemy te są szkolone na danych pełnych uprzedzeń i dyskryminacji, ich wyniki nie mogą być inne.

Załóżmy, że używasz systemu AI do zatrudnienia nowego pracownika. Jeśli system ma tendencyjne algorytmy lub został przeszkolony na tendencyjnych danych, może faworyzować konkretną osobę:

Demograficzne

Grupa wiekowa

Płeć

Można sobie wyobrazić reperkusje takiego procesu zatrudniania - system z założenia wyklucza określonych kandydatów, nawet jeśli mają oni większe doświadczenie lub lepiej pasują do danego stanowiska.

Teraz wyobraź sobie setki firm korzystających z tego samego systemu co Ty. Zarządzanie AI chroni przed takimi scenariuszami, badając wydajność systemów AI i określając zasady minimalizowania stronniczości.

Naruszenia prywatności

Systemy AI są "karmione" stertami osobistych i wrażliwych danych. Gdyby nie zarządzanie danymi, nie istniałyby zasady prywatności i bezpieczeństwa danych, które chroniłyby użytkowników przed kradzieżą tożsamości, nieautoryzowanym dostępem i naruszeniami bezpieczeństwa.

Manipulacja społeczna

W miarę jak technologia AI rozwija się i staje się coraz bardziej wyrafinowana, osobom fizycznym coraz trudniej jest odróżnić zawartość generowaną przez człowieka od tej generowanej przez AI.

Deepfakes są tego doskonałym przykładem. Są to fałszywe obrazy i wideo stworzone przy użyciu technik głębokiego uczenia (stąd nazwa). Często pełnią one funkcję zamiany twarzy i syntezy głosu, aby stworzyć realistyczny efekt i manipulować widzami.

Inne sposoby manipulacji społecznej polegają na "wypychaniu" określonego rodzaju zawartości w mediach społecznościowych przy użyciu stronniczych algorytmów.

Brak przejrzystości

Zarządzanie AI podkreśla przejrzystość systemów AI, aby zapewnić użytkownikom zrozumienie ich podstawowych zasad i potencjalnych zagrożeń.

Gdyby przejrzystość nie była wymagana, twórcy AI nie musieliby ujawniać, w jaki sposób ich systemy działają i podejmują decyzje i wnioski. Prawdopodobnie wynikłby z tego brak zaufania do technologii opartych na AI i zwiększone obawy o prywatność.

Zwolnienie z pracy

Jednym z najpopularniejszych obecnie tematów jest to, czy AI zabierze nam pracę. Błyskawiczny rozwój i wdrażanie bez odpowiednich regulacji może pozostawić miliony ludzi bez pracy. Może to doprowadzić do załamania społecznego, gospodarczego i najprawdopodobniej politycznego w skali globalnej.

Aby uniknąć takich dystopijnych scenariuszy, zarządzanie AI promuje rozwój AI, który ma na uwadze najlepsze odsetki ludzi.

Wdrożenie AI Governance z ClickUp

Ustawienie ram zarządzania AI ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że korzystanie z technologii opartej na AI jest etyczne, legalne i odpowiedzialne. Zapewnia to bezpieczeństwo firmy i pomaga budować godne zaufania powiązania z inwestorami i klientami.

ClickUp oferuje wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia polityk oraz monitorowania ich wdrażania i wydajności. Dostawca zapewnia komunikacja , współpraca w zespole organizacja, doskonalenie procesów oraz zarządzanie projektami i zadaniami .

ClickUp pełni również funkcję najnowocześniejszego Narzędzie AI które pomaga wykorzystać moc AI bez ryzyka. Zarejestruj się w ClickUp i utoruj drogę do odpowiedzialnego stosowania technologii AI!