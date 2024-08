Pracuj mądrzej: poznaj 10 najlepszych narzędzi AI dla komputerów Mac w 2024 roku

To ekscytujące widzieć, jak sztuczna inteligencja (AI) zmienia grę we wszystkim, co robimy! 🤖

Od przewidywania zachowań klientów po pisanie rozszerzone, kolosalne możliwości AI w zakresie przetwarzania danych i progresywnego uczenia się ułatwiły ludzkie życie na wiele sposobów. Oprócz oszczędzania zasobów, Rozwiązania oprogramowania AI mogą poprawić dokładność i wydajność pracy oraz pomóc w szybszym dostarczaniu produktów.

Jeśli jesteś użytkownikiem komputera Mac i chcesz wykorzystać sztuczną inteligencję, mamy dla Ciebie rozwiązanie! Zanurz się w naszej wyselekcjonowanej przez ekspertów liście 10 najbardziej wpływowych narzędzi AI dla urządzeń Mac. Przedstawiliśmy wszechstronne opcje, które rozszerzą możliwości w zakresie kreatywności, produktywności i wygody.

Czego należy szukać w narzędziach AI dla komputerów Mac?

Sztuczna inteligencja na urządzenia Mac jest dostępna w postaci różnych aplikacji, takich jak chatboty, asystenci cyfrowi oraz narzędzia do zarządzania przepływem pracy rozwiązania do zarządzania projektami . Ich możliwości mogą się różnić w zależności od zastosowanego modelu analitycznego.

Na przykład wiele narzędzi AI wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP), aby pomóc komputerom zrozumieć, interpretować i reagować na ludzkie języki. Oprogramowanie sztucznej inteligencji wykorzystuje również funkcje automatyzacji, które pomagają zwiększyć produktywność i szybciej wykonywać zadania dzięki podpowiedziom tekstowym podsumowującym treść - nawet w zadaniach!

Natychmiastowe podsumowanie długich wątków komentarzy za pomocą kliknięcia przycisku przy użyciu ClickUp AI

Chociaż w zależności od potrzeb możesz poszukiwać konkretnych funkcji, oto kilka ogólnych punktów do rozważenia przy wyborze rozwiązania AI dla komputerów Mac:

Kompatybilność: Czy jesteś głęboko zanurzony we wszechświecie Apple z iPhonem, iPadem i komputerem Mac? W takim przypadku będziesz chciał wybrać narzędzie AI, które będzie dobrze współpracować ze wszystkimi gadżetami Apple 📱 Doświadczenie użytkownika: Przejrzysty, intuicyjny interfejs, który jest łatwy w nawigacji, może znacznie poprawić komfort użytkowania zwiększyć produktywność Wydajność: Sprawdź szybkość i wydajność narzędzia. Czy inni użytkownicy zgłaszają błędy i usterki? 🐞 Skalowalność: Narzędzie powinno być w stanie dostosować się do Twoich potrzeb w miarę rozwoju projektów Dostosowanie: Dostosowanie oprogramowania może obejmować zarówno proste zmiany interfejsu, jak i bardziej dogłębne modyfikacje Możliwość integracji: Najlepsze narzędzia AI zazwyczaj integrują się z innymi systemami, aplikacjami lub bazami danych w celu optymalizacji codziennych procesów

10 najlepszych narzędzi AI dla komputerów Mac: Recenzja

Od zarządzania zadaniami i współpracy po pozyskiwanie potencjalnych klientów i

inteligentne tworzenie diagramów

przygotowaliśmy listę 10 narzędzi AI z różnymi funkcjami dla komputerów Mac. Poniższe recenzje pomogą ci znaleźć idealne rozwiązanie! 🌚

Korzystaj z ClickUp Brain, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

ClickUp to kompleksowe narzędzie do współpracy i

narzędzie do zarządzania projektami

z natywnymi możliwościami AI dla każdej branży lub niszy. Jest to platforma oparta na chmurze, ale można

pobrać dedykowanego klienta M1 dla komputerów Mac lub Mac

dla większej elastyczności użytkowania na pulpicie.

ClickUp Brain

to wysoce wyszkolony asystent pracy, który pomaga przyspieszyć realizację zadań na różnych stanowiskach. Narzędzie to eliminuje konieczność zgadywania, konfigurując dziesiątki poleceń i w pełni szablonowych podpowiedzi dla poszczególnych ról, aby przyspieszyć wykonywanie codziennych zadań.

Skorzystaj z paska narzędzi ClickUp Brain Toolbar, aby ulepszać swoje treści w czasie rzeczywistym. Odciąż pracę administratora poprzez generowanie podsumowań,

briefy projektów

,

notatki ze spotkania

, e-maile i

elementy akcji

natychmiastowy dostęp do AI Project Manager, AI Knowledge Manager i AI Writer for Work firmy ClickUp.

To narzędzie sztucznej inteligencji może zoptymalizować każdy element utworzony w Twoim

Dokumenty ClickUp

. Podświetl określony tekst i skorzystaj z dostępnych podpowiedzi, aby go skrócić, wydłużyć, uczynić bardziej wciągającym lub prostszym.

Sprawdzaj pisownię i gramatykę na bieżąco, poprawiając ogólną jakość swoich tekstów

komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

. ClickUp Brain może również tłumaczyć języki, ułatwiając bardziej efektywną współpracę globalnym zespołom. 🌎

Wykorzystując ClickUp Brain, skracasz czas każdego przepływu pracy - czy to w marketingu, sprzedaży,

Zwinne zarządzanie projektami

zespoły projektowe lub inżynieryjne! A wisienka na torcie? ClickUp posiada natywne aplikacje na urządzenia iPad, iPhone i Apple Watch, dzięki czemu możesz pozostać w kontakcie ze swoimi projektami w podróży!

Najlepsze cechy ClickUp

ClickUp Brain z ponad 100 wbudowanymi podpowiedziami dla poszczególnych ról

Pomoc w pisaniu, aby brzmieć bardziej profesjonalnie, bezpośrednio lub angażująco

NatychmiastTłumaczenie działania* Wykrywanie i korekta błędów

Obsługa treści kreatywnych

Tablice iMapy myśli do tworzenia diagramów

Oszczędzające czas podsumowania i wyodrębnianie kolejnych kroków z długich dokumentów

Integracja z ponad 1000 innych narzędzi

ponad 1000 szablonów dla wielu przypadków użycia (w tymSzablony podpowiedzi ChatGPT)

ponad 15 konfigurowalnych widoków przepływu pracy

Skalowalność z obsługą wielu urządzeń

Ograniczenia ClickUp

Tworzenie zadań w oparciu o sztuczną inteligencję nie jest jeszcze dostępne (ale wkrótce)

Poznanie wszystkich funkcji AI może zająć trochę czasu

Ceny ClickUp*

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt z zespołem sprzedaży aby uzyskać niestandardowy plan dostosowany do Twoich potrzeb

: Kontakt z zespołem sprzedaży aby uzyskać niestandardowy plan dostosowany do Twoich potrzeb ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (8,500+ recenzji)

: 4.7/5 (8,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. TypingMind

Via: TypingMind Jeśli szukasz łatwego sposobu na korzystanie z ChatGPT z kilkoma dodatkowymi korzyściami, TypingMind zapewni Ci ochronę. Posiada wyspecjalizowaną bibliotekę podpowiedzi wraz z postaciami AI, takimi jak "Stand-up Comedian" lub "Academic Researcher", aby pomóc uzyskać odpowiedzi na pytania w wyraźny sposób.

Możesz także przesłać dokument i wchodzić w interakcję ze sztuczną inteligencją na temat jego treści. Może to być szczególnie przydatne dla użytkowników akademickich lub profesjonalnych poszukujących asystenta AI. 🎓

Korzystaj z TypingMind bezpośrednio w przeglądarce internetowej bez logowania lub pobierz aplikację do stacji dokującej komputera Mac. Ponadto klucz API pozostaje bezpieczny, przechowywany bezpośrednio na komputerze, co zapewnia dodatkową warstwę prywatności.

Najlepsze cechy TypingMind

Wyszukiwanie w sieci w ramach czatu w celu ulepszenia odpowiedzi

Ogromna biblioteka podpowiedzi

Dostępna zamiana tekstu na mowę

Konfigurowalny chatbot z interfejsem do udostępniania

Nieograniczone wtyczki (na najwyższym poziomie)

Ograniczenia TypingMind

Wymaga klucza API OpenAI do konfiguracji

Ograniczona liczba postaci AI w planie darmowym

Ceny TypingMind

Bezpłatna

**Standardowy:$39 za licencję

Rozszerzona: 59 USD za licencję

59 USD za licencję Premium: 79 dolarów za licencję

*Każdy klucz licencyjny może być używany na pięciu urządzeniach

Oceny i recenzje TypingMind

Brak dostępnych ocen

3. Elephas

Via: Elephas Elephas, asystent pisania AI, może integrować się bezpośrednio z aplikacjami na Maca, iPhone'a i iPada. Pozwala to kontynuować pracę bez przełączania się między aplikacjami lub korzystania z przeglądarki.

Elephas wprowadza nową funkcję o nazwie Super Brain, aby scentralizować bazę wiedzy. Pobiera ona dane z różnych źródeł, takich jak pliki PDF, strony internetowe i platformy takie jak Notion i Obsidian i tchnie w niego życie. Możesz całkowicie przeprowadzić burzę mózgów i porozmawiać ze swoim zestawem danych Elephas! 🐘

Przesłane dane są indeksowane lokalnie i działają w połączeniu z OpenAI, aby wspierać zadania pisania, takie jak odpowiadanie na e-maile lub tworzenie treści.

Elephas koncentruje się na prywatności, dając użytkownikom możliwość korzystania z własnych kluczy OpenAI, aby uniknąć przechowywania danych na serwerach publicznych.

Najlepsze cechy Elephas

Integruje się z aplikacjami Mac

Dostosowany Super Brain do dyspozycji użytkownika

do dyspozycji użytkownika Scentralizowany zbiór danych z opcjami czatu

funkcja Snippets pozwala użytkownikom definiować własne zadania

pozwala użytkownikom definiować własne zadania Możliwość przepisywania treści

Ograniczenia Elephas

Projekt interfejsu użytkownika mógłby zostać zaostrzony

Stroma krzywa uczenia się

Ceny Elephas

Standard : $4.99/miesiąc

: $4.99/miesiąc Pro : $8.99/miesiąc

: $8.99/miesiąc Pro+: $14.99/miesiąc

Oceny i recenzje Elephas

Product Hunt : 4.4/5 (4+ recenzji)

: 4.4/5 (4+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (15+ recenzji)

4. Rzemiosło

Via: Rzemiosło Craft jest wyjątkowym narzędziem do tworzenia notatek, współpracy i narzędzie produktywności uznana za Aplikację Roku dla komputerów Mac w konkursie Apple App Store Best of 2021 Awards.

Oprócz tego, że jest chwalona za piękny interfejs użytkownika, platforma wykorzystuje technologię GPT-3, aby pomóc Ci przezwyciężyć blokadę pisarską. Jej asystent AI jest idealny do generowania pomysłów na treści, podsumowywania długich dokumentów i przeformułowywania złożonych raportów na prostszy język.

Craft AI może natychmiast poprawić pisownię i gramatykę oraz przetłumaczyć tekst na dowolny język. Pomaga również wyodrębnić informacje z przechowywanych dokumentów w formacie pytań i odpowiedzi. Można na przykład zapytać "Nad czym pracuje Tom w tym tygodniu?", aby uzyskać podsumowanie przydzielonych mu zadań. 🔍

Najlepsze funkcje Craft

Atrakcyjny wizualnie projekt i układ

Pasek wyszukiwania zapewniający szybki dostęp do dokumentów i inteligentne sugestie

Zaawansowana organizacja notatek z możliwością tworzenia podstron dla szczegółowych tematów

Możliwość dostosowaniawiki zespołu *Cele tygodniowe do przydzielania zadań i ustalania terminów

Ograniczenia rzemiosła

Model udostępniania mógłby być lepszy

Przydałoby się więcej szablonów

Ceny rzemiosła*

Starter : Darmowy

: Darmowy Pro : 5 USD / miesiąc na członka

: 5 USD / miesiąc na członka Biznes : 10 USD / miesiąc na członka

: 10 USD / miesiąc na członka Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Craft

G2 : 4.8/5 (15+ recenzji)

: 4.8/5 (15+ recenzji) Capterra: Niedostępne

5. Plus AI by Setapp

Via: Plus na Setapp Plus to kolejny asystent pisania oparty na GPT, dostępny wyłącznie na Mac OS w ramach miesięcznej subskrypcji Setapp. Nie ma potrzeby dokonywania dodatkowych płatności ani posiadania osobnego klucza API, ponieważ wszystko jest zawarte w członkostwie Setapp.

Po aktywacji za pomocą skrótu klawiszowego, Plus płynnie integruje się z dowolną aplikacją. Platforma ma na celu uproszczenie i usprawnienie procesu pisania, niezależnie od tego, czy chodzi o komponowanie wiadomości e-mail, tworzenie prezentacji czy podsumowywanie długich artykułów.

Użyj Plus do generowanie tekstu , przepisywanie i tłumaczenie. Zapewnia również usługi korekty, aby uniknąć błędów ortograficznych i gramatycznych. Umożliwia tworzenie i dostosowywanie własnych podpowiedzi do często wykonywanych zadań. ✍️

Plus AI najlepsze cechy

Zaawansowana technologia GPT-4

Integruje się z aplikacjami Mac

Doskonale sprawdza się w formalnym pisaniu biznesowym, w szczególności dzięki funkcji Improve Writing

Konfigurowalne podpowiedzi

Plus Ograniczenia AI

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika jest mylący i pełen błędów

Na razie nie można używać własnego klucza API OpenAI

Ceny Plus AI (subskrypcja Setapp)

Mac : 9,99 USD/miesiąc

: 9,99 USD/miesiąc Mac + iOS : 12,49 USD/miesiąc

: 12,49 USD/miesiąc Power User: $14.99/miesiąc

Plus AI oceny i recenzje (dla Setapp)

G2 : 4.8/5 (20+ recenzji)

: 4.8/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (30+ recenzji)

6. Freshchat

Via: Freshchat Freshchat, część pakietu Freshworks, zaspokaja potrzeby małych i dużych firm w zakresie sprzedaży i obsługi klienta. Platforma jest dostępna w wielu kanałach, w tym w Internecie, na urządzeniach mobilnych, WhatsApp, LINE, Facebook Messenger i Apple Business Chat.

Za jej pomocą można budować wszechstronne chatboty z obsługą sztucznej inteligencji, które skanują podstawowe intencje zapytań klientów, zapewniając bardziej trafne i kontekstowe rozwiązania.

Jeśli rozmowa staje się zbyt złożona, aby bot mógł sobie z nią poradzić, jednym kliknięciem przekazuje zapytanie do agenta na żywo. Boty autoaktualizują dane klientów, co może być szczególnie pomocne dla agentów, gdy podejmują oni rozmowę w miejscu, w którym bot ją zakończył, zapewniając ciągłość i spersonalizowaną obsługę klienta. 🗨️

Najlepsze cechy Freshchat

Obsługa wielokanałowa

Zaprojektowany do obsługi klienta ze szczegółową funkcją chatbota AI

Konfigurowalne widżety czatu z opcją dodawania załączników i emotikonów

Tworzenie niestandardowych botów dla różnych scenariuszy zaangażowania klientów

Ograniczenia Freshchat

Ograniczone możliwości raportowania i analizy

Agenci nie zawsze otrzymują powiadomienia o przychodzących czatach

Ceny Freshchat*

Darmowy

Wzrost : 15 USD/miesiąc za agenta

: 15 USD/miesiąc za agenta Omnichannel : $29/miesiąc na agenta

: $29/miesiąc na agenta Pro : $39/miesiąc na agenta

: $39/miesiąc na agenta Pro Omnichannel : $59/miesiąc na agenta

: $59/miesiąc na agenta Enterprise : $69/miesiąc na agenta

: $69/miesiąc na agenta Enterprise Omnichannel: $99/miesiąc za agenta

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Freshchat

G2 : 4.4/5 (400+ recenzji)

: 4.4/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (100+ recenzji)

7. PhotosRevive

Via: PhotosRevive PhotosRevive służy do kolorowania czarno-białych zdjęć. Dostępny na platformach MacOS i iOS, oferuje zarówno automatyczne, jak i ręczne opcje dodawania kolorów do starych lub monochromatycznych obrazów. 📷

Zaimportuj zdjęcia z urządzenia za pośrednictwem aplikacji Zdjęcia lub Findera lub bezpośrednio zeskanuj je do aplikacji. Oprogramowanie obsługuje obrazy z niedoskonałościami, a także umożliwia regulację jasności i kontrastu.

Dla tych, którzy dopiero zaczynają lub szukają inspiracji, aplikacja oferuje przykładową bibliotekę z pomysłami na transformacje możliwe dzięki narzędziu.

Najlepsze cechy PhotosRevive

Koloryzacja zdjęć wspomagana przez sztuczną inteligencję

Tryb ręczny i konfigurowalne znaczniki kolorów dla tych, którzy preferują większą kontrolę nad procesem

Produkcja wsadowa z ustawieniami wstępnymi stworzonymi przez użytkownika

Intuicyjny interfejs "przeciągnij i upuść" do dodawania zdjęć

Ograniczenia PhotosRevive

Sztuczna inteligencja czasami pomija kolorowanie niektórych części, takich jak dłonie, co wymaga ręcznych korekt

Sporadyczne rozlewanie się koloru na niezamierzone obszary

Ceny PhotosRevive

PhotosRevive Unlimited: 18,99 USD za dożywotnią licencję na 3 komputery Mac

Oceny i recenzje PhotosRevive

Mac App Store: 4.2/5 (100+ recenzji)

8. Taskheat

Via: Taskheat Dostępny na MacOS i iOS, Taskheat jest aplikacją zarządzanie zadaniami aplikacja zaprojektowana w celu usprawnienia lista rzeczy do zrobienia i pomaga szybciej osiągać cele. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania niestandardowych zadań na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, nadając im priorytety w postaci wizualny schemat blokowy .

Zarządzanie złożonymi relacjami zadań poprzez tworzenie, modyfikowanie i usuwanie istniejących powiązań. W przypadku przypisania zadań do osób trzecich posiadających określoną wiedzę specjalistyczną, aplikacja odpowiednio dostosuje schemat blokowy.

Funkcje takie jak kolorowe tagi ułatwiają nawigację, a terminy wykonania zadań zapewniają powiadomienia o zbliżających się terminach. Taskheat oferuje również przypomnienia oparte na lokalizacji oraz możliwość udostępniania lub drukowania schematu blokowego. 🖨️

Najlepsze cechy Taskheat

Organizowanie projektów w oparciu ozależności zadań* Wizualne dzielenie zadań na podzadania

Widoki schematu blokowego i listy pomagają wizualizować skomplikowane przepływy pracy

Prosty, łatwy w użyciu interfejs

Ograniczenia Taskheat

Aplikacja może czasami ulegać awarii lub opóźnieniom

Ograniczone narzędzia do udostępniania między użytkownikami

Cennik Taskheat

Taskheat Full Version: 14,99 USD za dożywotnią licencję na Maca, iPada i iPhone'a

Oceny i recenzje Taskheat

Mac App Store: 4.2/5 (230+ recenzji)

9. Miro

Via: Miro Potrzebujesz naszkicować pomysł lub przygotować pokaz slajdów? Miro zapewni Ci ochronę jako wirtualna tablica . Oferuje ona współpracę w czasie rzeczywistym na wielu urządzeniach - iOS, Android, Windows i Mac.

Działając w połączeniu z tablicą Miro, Miro AI oferuje funkcje, które obejmują generowanie obrazów na podstawie karteczek samoprzylepnych, podsumowywanie treści lub tworzenie bloków kodu. Może na przykład grupować karteczki samoprzylepne według słów kluczowych, usuwać tła z obrazów, rozszerzać mapy myśli o pytania lub pomysły i wiele więcej. 📌

Chociaż Miro AI jest wciąż w fazie beta i stale ewoluuje, jest dostępne dla wszystkich subskrybentów Miro, nawet z darmowym planem.

Najlepsze funkcje Miro

Generowanie obrazów wspierane przez AI

Nieograniczona przestrzeń na potrzeby kreatywnego planowania projektów

Narzędzia takie jak karteczki samoprzylepne, pióro dowolnego kształtu, kształty, strzałki i inteligentne rysowanie

Wiele opcji komunikacji (informacje zwrotne, recenzje i zatwierdzenia)

Konfigurowalne szablony

Dostępne aplikacje na komputery stacjonarne, urządzenia mobilne i tablety

Ograniczenia Miro

Stosunkowo dłuższy czas ładowania w porównaniu do podobnych aplikacji

Niektórzy użytkownicy uważają, że nawigacja i funkcje powiększania są niezgrabne

Ceny Miro*

Darmowy

Starter : 8 USD/miesiąc na członka

: 8 USD/miesiąc na członka Biznes : $16/miesiąc na członka

: $16/miesiąc na członka Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Miro

G2 : 4.8/5 (5,000+ recenzji)

: 4.8/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,300+ recenzji)

10. Pipedrive

Via: Pipedrive Jak inne platformy CRM pipedrive został zaprojektowany, aby pomóc zespołom sprzedaży zamykają więcej transakcji przy mniejszym nakładzie pracy. Ale to, co naprawdę daje mu przewagę, to inteligentne funkcje sztucznej inteligencji.

Na przykład, narzędzie AI-driven Prospector zapewnia dostęp do Baza danych B2B czerpiąc zarówno z danych publicznych, jak i prywatnych, aby uzyskać jak najświeższe leady.

Asystent sprzedaży oferuje wskazówki dotyczące wydajności oparte na zachowaniu, integracje aplikacji i powiadomienia, aby wszyscy byli zsynchronizowani. Chcesz wyeliminować powtarzające się zadania ? Automatyzacje Pipedrive mają wszystko pod kontrolą, usprawniając wszystko od wprowadzanie danych do dalszych wiadomości e-mail. 📧

Platforma ma na celu ograniczenie błędów ludzkich, automatyzację zadań administracyjnych i oferowanie spersonalizowanych informacji, które pomogą Ci wygrać transakcje i usprawnić proces sprzedaży.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Konfigurowalny wizualny lejek sprzedaży z interfejsem "przeciągnij i upuść

Predykcyjne narzędzia AI do poszukiwania leadów

Przydatne narzędzia dofiltrowania, kategoryzowania i sortowania potencjalnych klientów* aplikacje na iPada i iOS z dostępem offline

Ograniczenia Pipedrive

Ograniczone możliwości raportowania

Opcje automatyzacji mogłyby być lepsze

Ceny Pipedrive*

Essential : $9.90/miesiąc za użytkownika

: $9.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany : $19.90/miesiąc na użytkownika

: $19.90/miesiąc na użytkownika Professional : $39.90/miesiąc na użytkownika

: $39.90/miesiąc na użytkownika Power : $49.90/miesiąc na użytkownika

: $49.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $59.90/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1,500+ recenzji)

: 4.2/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,500+ recenzji)

Przyszłość jest teraz: Nie przegap fali sztucznej inteligencji na komputerze Mac

Spektrum narzędzi AI przeznaczonych dla użytkowników komputerów Mac jest zróżnicowane i stale rośnie. Wszystkie omówione przez nas narzędzia mają unikalne zalety, więc sprawdź tyle, ile chcesz!

ClickUp wyróżnia się tutaj intuicyjnymi funkcjami obsługi przepływu pracy opartymi na sztucznej inteligencji oraz płynną integracją z ekosystemem Apple zarejestruj się i poznaj platformę za darmo !