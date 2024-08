10 najlepszych narzędzi AI dla konsultantów: W tym recenzje i szczegółowe opcje cenowe

Czy analizowanie danych klientów przypomina wspinaczkę na Mount Everest? A może przewidywanie trendów przypomina czytanie z liści herbaty? Z odpowiednim Narzędzia AI w twoim narożniku, zamienisz te złożone zadania w magiczne doświadczenie - zarówno dla twoich klientów, jak i dla twojego zdrowia psychicznego.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym konsultantem, czy dopiero zaczynasz, narzędzia AI dla konsultingu upraszczają Twój biznes konsultingowy, dają klientom lepszy wgląd i podnoszą Twoją grę. W tym przewodniku wyjaśnimy, jak wybrać najlepsze narzędzia AI dla usług konsultingowych i udostępnimy 10 naszych ulubionych narzędzi do tego zadania.

Czym są narzędzia AI dla konsultingu?

Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) to rodzaj oprogramowania wykorzystywanego przez firmy konsultingowe do zrobienia decyzji opartych na danych w krótszym czasie. Narzędzia AI wykorzystują dość zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego do analizowania ogromnych ilości danych, identyfikowania wzorców, przewidywania trendów i wypluwania przydatnych spostrzeżeń z szybkością i dokładnością, która przewyższa nawet najbardziej doświadczonych profesjonalistów w dziedzinie nauki o danych. 🤖

Większość konsultantów używa narzędzi AI do:

Analizy danych : AI interpretuje ogromne zbiory danych i nadaje sens liczbom szybciej niż ludzie - zazwyczaj bez błędów

: AI interpretuje ogromne zbiory danych i nadaje sens liczbom szybciej niż ludzie - zazwyczaj bez błędów Prognozowania: Dzięki uczeniu maszynowemu narzędzia AI przewidują zmiany na rynku i zmiany w zachowaniach konsumentów. Nie są one magiczną kryształową kulą, ale są kolejną najlepszą rzeczą

Dzięki uczeniu maszynowemu narzędzia AI przewidują zmiany na rynku i zmiany w zachowaniach konsumentów. Nie są one magiczną kryształową kulą, ale są kolejną najlepszą rzeczą Przetwarzanie języka naturalnego (NLP): NLP zajmuje się analizą nastrojów, co jest wymyślnym sposobem na powiedzenie, że narzędzie AI poprawnie ocenia ludzkie emocje na podstawie napisanego tekstu

NLP zajmuje się analizą nastrojów, co jest wymyślnym sposobem na powiedzenie, że narzędzie AI poprawnie ocenia ludzkie emocje na podstawie napisanego tekstu Wizja komputerowa : Czy wiesz, że niektóre narzędzia AI potrafią "widzieć"? Wykorzystują one wizję komputerową do podejmowania decyzji dotyczących danych wizualnych, takich jak obrazy, wideo i wykresy danych

Narzędzia konsultingowe AI umożliwiają nawet małym startupom konsultingowym oferowanie najnowocześniejszych rozwiązań swoim klientom, co jest prawdziwym przełomem.

Jak wybrać najlepsze narzędzia konsultingowe AI dla swojej firmy?

Powierzasz AI dane swoich klientów i swoją reputację. Musisz wybrać wysokiej jakości narzędzie, aby uzyskać inteligentne spostrzeżenia i zaimponować swoim klientom.

Zwróć uwagę na poniższe funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać narzędzia konsultingowe AI:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Nie powinieneś potrzebować specjalnego szkolenia, aby korzystać z narzędzi opartych na AI. Postaw na intuicyjne opcje bez konieczności uczenia się na pamięć

Nie powinieneś potrzebować specjalnego szkolenia, aby korzystać z narzędzi opartych na AI. Postaw na intuicyjne opcje bez konieczności uczenia się na pamięć Wizualizacja danych: Wybierz narzędzia konsultingowe AI, które generują wspaniałe wykresy na podstawie danych klienta lub klienta. Funkcja ta nadaje raportowaniu dodatkową dawkę profesjonalizmu, który jest niezbędny w konsultingu

Wybierz narzędzia konsultingowe AI, które generują wspaniałe wykresy na podstawie danych klienta lub klienta. Funkcja ta nadaje raportowaniu dodatkową dawkę profesjonalizmu, który jest niezbędny w konsultingu Automatyzacja cyklu pracy: Nie możesz być wszędzie na raz, więc wybierz narzędzia konsultingowe AI, któreautomatyzacja powtarzalnych procesów takie jak przekazywanie zadań i wprowadzanie danych

Nie możesz być wszędzie na raz, więc wybierz narzędzia konsultingowe AI, któreautomatyzacja powtarzalnych procesów takie jak przekazywanie zadań i wprowadzanie danych Prognoza: Prognozy na przyszłość i wykrywanie trendów to obowiązkowe elementy usług konsultingowych. W końcu Twoi klienci ufają, że będziesz na bieżąco z ich branżą

Prognozy na przyszłość i wykrywanie trendów to obowiązkowe elementy usług konsultingowych. W końcu Twoi klienci ufają, że będziesz na bieżąco z ich branżą Narzędzia i szablony do pisania:Narzędzie do pisania AI powinno być w stanie obsługiwać optymalizację pod kątem wyszukiwarek (SEO), posty w mediach społecznościowych i podsumowania raportów. Szablony konsultingowe są również niezbędne do tworzenia profesjonalnych raportów za pomocą kilku kliknięć

Podsumuj notatki ze spotkań w kilka sekund dzięki ClickUp AI

10 najlepszych narzędzi AI dla konsultingu w 2024 roku

Wygląda na to, że w dzisiejszych czasach każdy i jego matka mają narzędzie AI, ale nie wszystkie narzędzia na rynku są narzędziami AI dla konsultingu.

Nie ma potrzeby samodzielnego przeszukiwania Internetu: Zapoznaj się z poniższą listą 10 najlepszych narzędzi AI dla konsultingu w 2024 roku.

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Zgadza się: Ulubiona na świecie platforma do zarządzania projektami jest również niezwykle przydatnym narzędziem AI dla usług konsultingowych. ClickUp AI to jedyny asystent oparty na AI, dostosowany do Twojej unikalnej roli. Po prostu otwórz AI, powiedz jej, że jesteś w konsultingu, a asystent zajmie się resztą.

Użyj ClickUp AI, aby:

Podsumować notatki ze spotkania z klientem lub wątki czatu

Generowanieelementy akcji z agend spotkań

Pisać, edytować i formatować dowolną zawartość

Tworzenie ankiet dla klientów

Planowanie wydarzeń dla klientów

Aha, i czy słyszałeś o Automatyzacja ClickUp ? ClickUp jest fabrycznie wyposażony w ponad 100 automatyzacji, które znacznie upraszczają dzień pracy. Nie są to czyste AI, ale te oparte na wyzwalaczach automatyzacje obsługują wszystko, od danych powstania zadania po publikowanie komentarzy i przenoszenie statusów.

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcje ClickUp są początkowo nieco przytłaczające - jest ich naprawdę dużo!

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 300 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 300 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. Neurony

Via Neurony Większość narzędzi AI służy do zrobienia generatywnej sztucznej inteligencji, która tworzy nową zawartość. Ale Neurons Predict jest nieco inny: to predykcyjna AI, która generuje kreatywne wizualizacje dla Ciebie.

Jeśli próbowałeś tworzyć własne reklamy, obrazy, wideo i projekty, ale nienawidzisz tego procesu, masz szczęście! Neurons to narzędzie do uczenia maszynowego, które dobrze sprawdza się w branży konsultingowej, ponieważ specjalizuje się w projektowaniu opartym na danych.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz lepszych wyników własnych kampanii reklamowych, czy też oferujesz klientowi doradztwo w zakresie badań rynkowych, Neurons jest niezbędnym narzędziem do zarządzania i wizualizacji danych klientów.

Najlepsze funkcje Neurons

Porównanie kreacji ze standardami branżowymi

Ustawienie benchmarków i porównanie wszystkich kreacji z tymi benchmarkami

Wstępne testowanie kreacji przed wypuszczeniem ich w świat

Ograniczenia Neuronów

Neurons specjalizuje się w wizualizacjach, aby uzyskać cenne spostrzeżenia, więc nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz pomocy w pisaniu tekstów lub generowaniu raportów konsultingowych

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że wymagania Neurons dotyczące specyfikacji plików są trudne do spełnienia

Ceny Neurons

Kontakt w sprawie cen

Neurony oceny i recenzje

G2: 5/5 (1 recenzja)

5/5 (1 recenzja) Capterra: 5/5 (2 opinie)

3. Tom

Via Tom Tome wykorzystuje AI i duże modele językowe (LLM) do podsumowania umowy biznesowe dla Ciebie. Czyta każdą pojedynczą literę i oferuje czerwone linie, które pomagają wykryć potencjalne problemy z umową.

Czy jest ono tak bogate w funkcje, jak inne narzędzia AI dla konsultantów? Nie, ale jeśli jesteś na polu, które zajmuje się umowami, takimi jak prawo lub inwestowanie, to narzędzie jest koniecznością.

Nawet jeśli nie pracujesz na polu związanym z umowami, dobrze jest mieć wyspecjalizowaną AI, która sprawdzi twoje umowy pod kątem potencjalnych problemów, zwłaszcza jeśli pracujesz z klientami z sektora Enterprise.

Najlepsze funkcje Tome

Funkcja redlines wykrywa potencjalne problemy

Generowanie "list problemów" w ciągu kilku minut w celu przekazania ich klientom lub prawnikom

Szybko przeprowadzaj porównania rynkowe, aby zobaczyć, jak Twoja umowa wypada na tle innych

Limity czasowe

Musisz uaktualnić do Tome Pro, aby uzyskać niestandardową obsługę klienta

Tome nie ma zbyt wielu recenzji

Prawdopodobnie o tym wiesz, ale FYI: Tome nie zastępuje prawnika

Ceny Tome

Kontakt w sprawie cen

Tome oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (2 recenzje)

4.8/5 (2 recenzje) Capterra: N/A

4. Validator AI

Via Validator AI Validator AI to unikalne narzędzie AI do doradztwa, które weryfikuje pomysły na startupy - za darmo! Poproś swojego chatbota mentora, aby zweryfikował Twoje pomysły na biznes i odpowiedział na typowe pytania dotyczące uruchomienia startupu.

AI jest szkolone w oparciu o dane z tysięcy startupów, kryteria aniołów biznesu i metody lean startup. Potraktuj ją jako przewodnik szybkiego startu po wszystkich rzeczach związanych ze startupami. Narzędzie to jest idealne dla konsultantów współpracujących ze startupami, ale sprawdzi się również, jeśli sam jesteś początkującym startupowcem.

Validator AI najlepsze funkcje

Weryfikuj pomysły na biznes za darmo z chatbotem-mentorem

Poproś AI, aby dała ci niestandardowy przewodnik "jak zacząć", aby zbudować swój biznes

Identyfikacja potencjalnych problemów za pomocą analizy koncepcji AI

Ograniczenia AI Validator

Validator nie ma zbyt wielu recenzji

Nie oferuje też tylu funkcji, co inne narzędzia konsultingowe AI z tej listy

Ceny Validator AI

Free

Validator AI oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Legalny robot

Via Legalny robot Czy kiedykolwiek podpisałeś ogromną umowę z tonami prawniczego żargonu i zastanawiałeś się: "Co do zrobienia właśnie podpisałem?" 🤯

Legal Robot to narzędzie konsultingowe AI, które tłumaczy umowy prawne i kontrakty na prosty angielski. Podobnie jak Tome, automatycznie generuje analizę dokumentów prawnych i porównuje je zarówno z orzecznictwem, jak i innymi dokumentami prawnymi.

Najlepsze funkcje Legal Robot

Analiza umów w celu znalezienia problemów ze stylem lub językiem prawniczym

Tłumaczenie "języka prawniczego" na prosty język

Legal Robot posiada funkcję zarządzania żądaniami GDPR i DMCA

Limity Legal Robot

Legal Robot nie działa jeszcze od września 2024 r

Legal Robot nie jest poradą prawną

Cennik Legal Robot

Kontakt w sprawie cen

Legal Robot oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Gong

Via GongGong to przede wszystkim dane sprzedażowe. Wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do przechwytywania wszystkich interakcji klienta z AI w celu informowania o strategii i utrzymania wydajności zespołu. Ostatecznie Gong ma na celu zwiększenie przychodów poprzez zmianę praktyk sprzedażowych.

Gong to dobry wybór, jeśli chcesz poprawić swój pipeline sprzedaży, ale jest to również solidne narzędzie AI do doradztwa w zakresie sprzedaży. Narzędzie AI wykorzystuje dane, aby pomóc w tworzeniu zwycięskich playbooków sprzedażowych, identyfikowaniu ryzyka transakcji i definiowaniu kolejnych kroków.

Najlepsze funkcje Gong

Ujednolicony widok interakcji z klientami i dynamiki rynku

Wyświetlanie wskaźników członków zespołu, takich jak wskaźniki wygranych, na wizualnym pulpicie nawigacyjnym

Automatyczne przechwytywanie i aktualizowanie danych na wszystkich platformach w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Gong

Czasami Gong fałszuje transkrypcje rozmów i ma trudności ze zrozumieniem akcentów

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Gong ma problemy z integracją

Ceny Gong

Kontakt w sprawie cen

Gong oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (5,300+ recenzji)

4.7/5 (5,300+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (520+ opinii)

7. Fireflies

Via Fireflies Czy masz dużo telefonów od klientów? Wiemy, że na pewno do zrobienia - w końcu jesteś konsultantem. 👀

Potrzebujesz Fireflies, aby uprościć notatki ze spotkań.

Fireflies to inteligentne narzędzie do automatyzacji notatek ze spotkań. Transkrybuje i podsumowuje notatki ze spotkań, a nawet tworzy przeszukiwalną bazę danych, aby ułatwić wyszukiwanie notatek z rozmów. Możesz nawet użyć NLP do analizy rozmów głosowych.

Najlepsze funkcje Fireflies

Automatyczna transkrypcja spotkań w wielu aplikacjach do wideokonferencji

Wyszukiwanie oparte na AI ułatwia filtrowanie i identyfikowanie kluczowych tematów spotkań

Współpraca ze współpracownikami poprzez komentarze, fragmenty dźwięków i udostępnianie notatek ze spotkań

Limity Fireflies

Fireflies oszczędza czas osobom, które prowadzą wiele rozmów, ale nie ma wielu funkcji niezwiązanych ze spotkaniami

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platforma ma trudności z dokładnością transkrypcji

Ceny Fireflies

**Free

Pro: 10 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

10 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Business: $19/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$19/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Fireflies oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

4.5/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4/5 (5 recenzji)

8. Henchman

Via Henchman Nie musisz być złym złoczyńcą, aby mieć poplecznika. To prawnicze narzędzie konsultingowe AI zapewnia natychmiastowy dostęp do zbiorowej wiedzy prawnej Twojego zespołu. Podobnie jak Fireflies, umożliwia przeszukiwanie istniejącej zawartości w celu znalezienia klauzul i definicji.

Jest to idealne rozwiązanie dla osób na polu prawnym, ponieważ wzbogaca umowy o rekomendacje AI. Działa jako baza danych umów i system zarządzania dokumentami, który wykorzystuje AI do analizowania, organizowania i usprawniania pracy nad umowami.

Henchman najlepsze funkcje

Natychmiastowy przegląd zmian w umowie za pomocą jednego kliknięcia

Henchman oferuje sugestie dotyczące umów w oparciu o historyczne spostrzeżenia

Zaawansowane filtrowanie według typu umowy, daty i nazwy strony

Limity Henchman

Henchman został zaprojektowany specjalnie z myślą o usługach prawnych, więc jeśli to nie ty, prawdopodobnie nie uzyskasz wartości z platformy

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że zaawansowane filtry są trudne do znalezienia i zapominają ich używać

Ceny Henchman

Kontakt w sprawie cen

Henchman oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (10+ recenzji)

4.5/5 (10+ recenzji) Capterra: N/A

9. Zmiana przeznaczenia

Via Zmiana przeznaczenia Jesteś agencją marketingową, która tworzy zawartość dla klientów? Repurpose to narzędzie konsultingowe AI dla Ciebie. Narzędzie to specjalizuje się w automatyzacji cyklu pracy nad zawartością. Wystarczy utworzyć jeden post w Repurpose, a platforma opublikuje go na wielu platformach w ciągu zaledwie kilku sekund. 📚

To narzędzie do automatyzacji zawiera szablony pracy, wideo krok po kroku i wsparcie na czacie na żywo, aby skrócić czas spędzany na publikowaniu zawartości dla klientów.

Najlepsze funkcje Repurpose

Integracja Repurpose z serwisami TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Zoom i innymi

Użyj narzędzia do konwersji, aby przekonwertować wideo na podcasty audio

Publikowanie 10 plików audio i wideo za darmo podczas 14-dniowej bezpłatnej wersji próbnej

Limity Repurpose

Repurpose nie jest technicznie narzędziem AI - jest bardziej narzędziemplatforma automatyzacji* Repurpose nie ma zbyt wielu recenzji

Ceny Repurpose

Podcaster: $12.42/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$12.42/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Content Marketer: 20,75 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

20,75 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Agencja: 104,08 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Repurpose

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. ChatGPT

Via ChatGPT ChatGPT od OpenAI jest cudownym dzieckiem AI. Chcesz napisać e-mail o rozstaniu z trudnym klientem? Gotowe. Potrzebujesz skryptu do prezentacji dla klienta? Wystarczy kilka kliknięć.

Podczas gdy inne narzędzia AI do konsultingu na tej liście specjalizują się w wizualizacjach lub umowach prawnych, ChatGPT specjalizuje się w tworzeniu treści opartych na tekście. Jeśli potrzebujesz pomocy w pisaniu e-maili, postów w mediach społecznościowych, raportów lub prezentacji, to jest to narzędzie do tego zadania.

Najlepsze funkcje ChatGPT

ChatGPT posiada bardzo prosty interfejs oparty na chatbocie

Szybkie podsumowanie raportowania lub uproszczenie złożonych tematów za pomocą jednego zapytania

Poproś ChatGPT o wygenerowanie pomysłów na kampanie marketingowe, plany wydarzeń i wiele więcej dla swoich klientów

Limity ChatGPT

ChatGPT często się zawiesza

Musisz wiedzieć, jak podpowiedzieć ChatGPT, aby uzyskać pożądane wyniki

Ceny ChatGPT

Free

Plus: $20/miesiąc za użytkownika

ChatGPT oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (340+ recenzji)

4.7/5 (340+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

Połącz narzędzie konsultingowe AI ze swoim cyklem pracy

Narzędzia AI przekształcają prawie każdą branżę, a doradztwo nie jest wyjątkiem. Zintegruj narzędzia konsultingowe AI ze swoimi cyklami pracy, aby pracować mądrzej i generować znakomite wyniki dla swoich klientów.

Jako konsultant wspierasz swoich klientów na każdym kroku. Ale kiedy Ty potrzebujesz wsparcia, skorzystaj z odpowiedniego narzędzia AI dla konsultingu: ClickUp. Połącz swoje narzędzie do pisania AI z szablonami, zadaniami, Dokumentami i CRM, aby utrzymać całą swoją pracę na tej samej platformie.

Chcesz zobaczyć to w akcji? Wypróbuj ClickUp AI za darmo już teraz.