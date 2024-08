10 najlepszych alternatyw i konkurentów Gong w 2024 r

Gong.io oferuje przedstawicielom handlowym sposób na skalowanie ich spostrzeżeń, interakcji i przychodów za pomocą sztucznej inteligencji (AI). Nie jest to jednak jedyne narzędzie w tej przestrzeni. Ponieważ w ostatnich latach pojawiło się wiele alternatyw dla Gong, warto zobaczyć, jak kształtuje się konkurencja, aby wiedzieć, czy nadal jest to odpowiednie narzędzie dla Ciebie.

W tym przewodniku przyjrzymy się najlepszym alternatywom dla Gong. Przyjrzymy się ich najlepszym funkcjom, limitom i cenom. Zbadajmy, czy istnieje nowa alternatywa dla tego popularnego oprogramowania wywiadowczego, która może zapewnić bogaty wgląd w sprzedaż i nie tylko. 👀

Czego należy szukać w alternatywie dla Gong?

Gong jest faworyzowany jako oparta na AI inteligencja przychodów i platforma SaaS umożliwiająca sprzedaż przez zespoły sprzedaży i przychodów, więc sensowne jest, abyś potrzebował podobnych funkcji, rozważając alternatywę. Zwróć uwagę na narzędzia, które pozwalają uzyskać wgląd w niestandardowe interakcje z klientami. Odpowiednie narzędzie pomoże ci przeanalizować te dane, aby zdobyć więcej transakcji, zwiększyć wydajność i zwiększyć przychody.

Rozważając najlepsze alternatywy dla Gong, zwróć szczególną uwagę na takie obszary jak:

Łatwość użytkowania: Czy platforma sprzedażowa jest łatwa w użyciu? Czy wymaga stromej krzywej uczenia się?

Czy platforma sprzedażowa jest łatwa w użyciu? Czy wymaga stromej krzywej uczenia się? Ustawienie funkcji: Czy ma wszystkie funkcje, których potrzebujesz? Czy niektórych brakuje? Czy jest przytłaczająca?

Czy ma wszystkie funkcje, których potrzebujesz? Czy niektórych brakuje? Czy jest przytłaczająca? Kompatybilność: Czy alternatywa Gong współpracuje z istniejącym stosem technologicznym? Czy może również zastąpić inne narzędzia?

Czy alternatywa Gong współpracuje z istniejącym stosem technologicznym? Czy może również zastąpić inne narzędzia? Cena: Czy nowe narzędzie jest droższe czy tańsze niż Gong? Czy mieści się w twoim budżecie?

Czy nowe narzędzie jest droższe czy tańsze niż Gong? Czy mieści się w twoim budżecie? Oceny i recenzje: Co prawdziwi użytkownicy sądzą o narzędziu? Czy jest wysoko oceniane?

Każdy zespół sprzedaży ma inne potrzeby, ale powyższe funkcje są zdecydowanie tymi, których należy szukać w nowej alternatywie dla Gong. Zastanów się, czy potrzebujesz automatycznego wybierania numerów, coachingu sprzedaży, podsumowań spotkań i innych funkcji obok standardowych funkcji platformy zaangażowania sprzedaży. Rozważ swoje cele i sposób, w jaki najlepiej pracujesz, i wykorzystaj to, aby pomóc Ci stworzyć krótką listę najlepszych alternatyw dla Gong.

10 najlepszych alternatyw Gong dla teamów sprzedażowych w 2024 roku

ClickUp AI pozwala zespołom sprzedażowym być bardziej pewnymi swojej komunikacji poprzez sprawdzanie, skracanie lub redagowanie kopii e-maili

Zespoły sprzedażowe korzystają z narzędzi takich jak Gong, ponieważ zapewniają one szyk funkcji sprzedażowych w jednym miejscu. Jest jedno narzędzie, które idzie o krok dalej i wzmacnia cały proces sprzedaży w jednym centralnym hubie - a jest nim ClickUp. ✨

Nasz oprogramowanie do zarządzania projektami sprzedażowymi zapewnia łatwy widok lejka sprzedaży, śledzenie aktywności na koncie i automatyzację procesów sprzedaży, dzięki czemu możesz pracować lepiej, a nie ciężej. Automatycznie przydzielaj zadania na podstawie scen i logiki procesu, wyzwalaj aktualizacje statusu i informuj swój zespół sprzedaży o tym, którym zadaniem lub potencjalnym klientem należy się zająć w następnej kolejności.

Jedną z najlepszych funkcji ClickUp jest ogromna kolekcja łatwych w użyciu szablonów - w tym szablony raportowania sprzedaży . Szybko sprawdź, jak radzi sobie Twój zespół sprzedaży dzięki temu szablonowi Szablon raportowania sprzedaży ClickUp . Zidentyfikuj swoje osiągnięcia sprzedażowe i zobacz, kiedy miały miejsce, kwotę sprzedaży i swoje projekty sprzedaży w jednym miejscu.

Użyj ClickUp AI aby przyspieszyć cykl pracy w sprzedaży i zautomatyzować małe, powtarzalne zadania - dając swoim agentom więcej czasu na zamykanie transakcji. Automatycznie podsumowuj spotkania, twórz elementy działań i generuj zadania na podstawie rozmów.

ClickUp to jednak nie tylko miejsce, w którym możesz zobaczyć, jaka jest Twoja sprzedaż. To również oprogramowanie do planowania strategicznego narzędzie, które optymalizuje całą sprzedaż proces decyzyjny od zidentyfikowania potencjalnego leada, aż po wdrożenie klienta i współpracę przy transakcji.

ClickUp najlepsze funkcje:

Wizualizacja całego procesu sprzedaży

Automatyzacja zadań w celu przyspieszenia cyklu pracy

Tworzenie i przypisywanie zadań do członków zespołu

Zarządzanie zespołem sprzedaży i zasobami

Pozostań w kontakcie ze swoim zespołem dzięki wbudowanym funkcjom czasu rzeczywistegoWidok czatu i komentarze

CRM ClickUp'a śledzenie potencjalnych klientów przez cały proces sprzedaży

UżyjPola niestandardowe aby spersonalizować ocenę potencjalnych klientów, budżety i nie tylko

Kwalifikuj potencjalnych klientów za pomocą wbudowanych pól niestandardowychFormularze ClickUp* UżyjSzablony aby zbudować dobry fundament

Niestandardowy cykl pracy, aby zobaczyć go w dowolnym zPonad 10 widoków ClickUp Śledzenie transakcji imonitorowanie postępu projektu w czasie w inteligentnymPulpit ClickUp Integruje się z tysiącami innych aplikacji do pracy, aby zbudować zakończony hub platformy wspierającej sprzedaż

Limity ClickUp:

Przy tak wielu funkcjach, niektórzy użytkownicy mogą początkowo uznać elastyczność i niestandardowe funkcje ClickUp za przytłaczające

Funkcje ClickUp AI są zupełnie nowe, więc istnieje przestrzeń do rozwoju w zakresie oferowania nowych funkcji - zobacz stronęMapa drogowa ClickUp aby dowiedzieć się, co będzie dalej

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. LeadIQ

Via LeadIQ LeadIQ to platforma do pozyskiwania klientów, zaprojektowana w celu ułatwienia zespołom sprzedażowym zamykania większej liczby spotkań. Platforma zapewnia sposób na przechwytywanie i synchronizowanie danych klientów z wielu punktów styku, określanie, kiedy należy dotrzeć do kluczowych klientów oraz pisanie spersonalizowanych wiadomości, aby spróbować pozyskać potencjalnych klientów. ✏️

Najlepsze funkcje LeadIQ:

Zrozumienie, czy potencjalni potencjalni klienci są warci zainteresowania

Unikanie powielania działań poprzez sprawdzanie, czy dany potencjalny klient jest już obsługiwany przez członka zespołu

Tworzenie dużych list do wykorzystania w kampaniach sprzedażowych

Limity LeadIQ:

Adresy e-mail potencjalnych klientów nie zawsze są weryfikowane i czasami oferują podejście "best guess", które może nie być dokładne

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że importowanie danych do innych systemów może trwać dłużej niż oczekiwano

Ceny LeadIQ:

Freemium: $0/miesiąc za użytkownika

$0/miesiąc za użytkownika Essential: $75/miesiąc za użytkownika

$75/miesiąc za użytkownika Pro: 130 USD/miesiąc za użytkownika

130 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

LeadIQ Prospector oceny i recenzje:

G2: 4.3/5 (500+ recenzji)

4.3/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

3. Zasięg

Via Zasięg Outreach to kolejna platforma realizacji sprzedaży, która daje menedżerom sprzedaży i sprzedawcom narzędzia do budowania pipeline'u sprzedaży i zamykania transakcji w bardziej przewidywalny sposób. To Narzędzie AI pomaga w zaangażowaniu w sprzedaż, zarządzaniu transakcjami, inteligencji konwersacji i nie tylko. 🛣️

Najlepsze funkcje Outreach:

Szablony ułatwiają rozpoczęcie pracy

Automatyzacja zadań i usprawnienie cyklu pracy sprzedaży

Identyfikacja najlepszych potencjalnych klientów za pomocą narzędzi do oceny potencjalnych klientów

Outreach limits:

Powrót do notatek sporządzonych wcześniej na temat kontaktów może być trudny; niektórzy użytkownicy raportują

Niektórzy użytkownicy żałują, że nie ma bardziej szczegółowych opcji raportowania

Ceny Outreach:

Standard: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Profesjonalny: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Outreach:

G2: 4.3/5 (3,000+ recenzji)

4.3/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

4. Clari

Via Clari Clari koncentruje się na precyzji przychodów, umożliwiając Teams wykorzystanie danych i inteligentnych algorytmów do wygrywania większej liczby transakcji i zatrzymywania niestandardowych klientów, których już mają. Przechwytuj dane, twórz wzajemne plany działania i korzystaj z zarządzania potokiem, aby prowadzić bardziej efektywny proces sprzedaży od początku do końca. ✔️

Najlepsze funkcje Clari:

Prowadzenie dokładniejszych prognoz sprzedaży dla zespołu sprzedaży

Automatyczna synchronizacja danych z systememSystem CRM* Wprowadzaj zmiany w ruchu dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej

Limity Clari:

Narzędzie może czasami być zbyt proaktywne, jeśli chodzi o sugerowanie kolejnych kroków; niektórzy użytkownicy raportują

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy, gdy próbują wyświetlić pełny rok w module prognozy

Ceny Clari:

Wykonanie: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Prognoza : Kontakt w sprawie wyceny

: Kontakt w sprawie wyceny Platforma: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Clari:

G2: 4.6/5 (1,000+ recenzji)

4.6/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

5. LeadLoft

Via LeadLoft Platforma LeadLoft zapewnia zespołom sprzedażowym centralne miejsce do poszukiwania, docierania i śledzenia klientów. Narzędzie pełni funkcję zautomatyzowanych playbooków zaprojektowanych w celu ułatwienia rozpoczęcia rozmów z niestandardowymi klientami, wbudowanych rezerwacji w kalendarzu i zarządzania pipeline'em w celu określenia, kiedy zamykasz transakcje. 📅

Najlepsze funkcje LeadLoft:

Automatyzacja rozmów sprzedażowych z potencjalnymi klientami za pomocą gotowych playbooków

Budowanie niestandardowych lejków sprzedażowych i tworzenie niestandardowych list kontaktów

Tworzenie kampanii wiadomości LinkedIn bezpośrednio na platformie

Limity LeadLoft:

Metryki i opcje raportowania kampanii e-mail mogą wydawać się ograniczone; niektórzy użytkownicy twierdzą, że

Niektórzy użytkownicy chcieliby mieć wbudowane funkcje automatyzacji masowej

Cennik LeadLoft:

All-Access: $100/miesiąc (obejmuje 2 użytkowników - dodatkowi użytkownicy to $100/miesiąc za użytkownika)

$100/miesiąc (obejmuje 2 użytkowników - dodatkowi użytkownicy to $100/miesiąc za użytkownika) Usługa zarządzana: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje LeadLoft:

G2: 5/5 (10+ recenzji)

5/5 (10+ recenzji) Capterra: n/a

6. Fireflies.ai

Via Fireflies.ai Fireflies różni się od innych alternatyw Gong na tej liście, ponieważ nie jest bezpośrednio platformą do analizy przychodów. Zamiast tego, zespoły sprzedażowe mogą używać Fireflies do automatycznego transkrybowania, podsumowywania i analizowania rozmów głosowych. Ta oparta na sztucznej inteligencji aplikacja integruje się z innymi narzędziami w procesie sprzedaży i powodzenia klienta w tym ClickUp -do tworzenia kolejnych zadań na podstawie tematów konwersacji.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai:

Automatyczne generowanie podsumowania spotkania

Zrozumienie wyniku czasu rozmowy każdego uczestnika

Integruje się z popularnymi aplikacjami do wideokonferencji, takimi jak Zoom, Microsoft Teams i Google Meet

Ograniczenia Fireflies.ai:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że interfejs użytkownika może być czasami mylący

Możesz nagrywać i transkrybować tylko spotkania w swojej organizacji, a nie te, w których jesteś uczestnikiem gdzie indziej

Ceny Fireflies.ai:

Free

Pro: $18/miesiąc na użytkownika

$18/miesiąc na użytkownika Business: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

Fireflies.ai oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (70+ recenzji)

4.5/5 (70+ recenzji) Capterra: 4/5 (5 recenzji)

7. Avoma

Via Avoma Avoma jest kolejną Spotkanie AI asystent, który nie tylko rejestruje spostrzeżenia ze spotkań i rozmów, ale także oferuje analizę konwersacji i przychodów. Aplikacja pełni funkcję automatycznego nagrywania i transkrypcji spotkań, wspólnego sporządzania notatek, notatek generowanych przez AI i wbudowanej inteligencji przychodów. 📝

Najlepsze funkcje Avoma:

Uzyskaj przydatne informacje na temat spotkań dzięki automatycznej transkrypcji i notatkom

Dodaj nagrywanie rozmów i śledzenie połączeń do platform takich jak Zoom i Google Meet

Identyfikacja słów wypełniających, aby zapewnić lepszą obsługę klienta w przyszłych rozmowach

Limity Avoma:

Obecnie platforma posiada jedynie funkcję transkrypcji rozmów sprzedażowych i spotkań prowadzonych w języku angielskim

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że dodanie notetakera do nieplanowanego spotkania może zająć 5-10 minut

Ceny Avoma:

Basic: $0/miesiąc za użytkownika

$0/miesiąc za użytkownika Start: $24/miesiąc na użytkownika

$24/miesiąc na użytkownika Plus: $59/miesiąc za użytkownika

$59/miesiąc za użytkownika Business: 79$/miesiąc za użytkownika

79$/miesiąc za użytkownika Enterprise: 149 USD/miesiąc na użytkownika

Avoma oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (900+ recenzji)

4.6/5 (900+ recenzji) Capterra: 5/5 (5 recenzji)

8. Jiminny

Via Jiminny Jiminny to platforma analityczna przeznaczona dla zespołów sprzedażowych, które chcą zwiększyć przychody poprzez zrozumienie sposobu połączenia z klientami. Platforma rejestruje rozmowy, analizuje interakcje z klientami i oferuje wgląd w rozwój zespołu sprzedaży. 📈

Najlepsze funkcje Jiminny:

Zrozum swój współczynnik rozmów, dzięki czemu możesz być bardziej przemyślanym uczestnikiem spotkań

Zobacz statystyki innych członków Teams, aby zmotywować się do poprawy

Przeglądaj nagrania, aby usłyszeć, co tak naprawdę powiedział zespół sprzedaży i klient

Jiminny limit:

Niektórzy użytkownicy uważają, że transkrypcje rozmów nie zawsze są całkowicie dokładne

Nie zawsze łatwo jest dowiedzieć się, jak udostępniać wideo; niektórzy użytkownicy zgłaszają, że

Ceny Jiminny:

100 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Jiminny:

G2: 4.6/5 (400+ recenzji)

4.6/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 10 recenzji)

9. Zoom IQ

przez Zoom IQ Jeśli regularnie używasz Zoom w przypadku rozmów wideo i spotkań, warto rozważyć ich dodatek do narzędzia inteligencji konwersacji. Zoom IQ for Sales ma na celu poprawę wydajności i rentowności przychodów, wykorzystując spostrzeżenia bezpośrednio z rozmów z klientami na Zoom. 📱

Najlepsze funkcje Zoom IQ:

Wykorzystaj inteligencję konwersacyjną, aby poprawić niestandardowe postrzeganie klientów

Ulepszone informacje zwrotne dla członków Teams, w tym sentyment i wyniki zaangażowania

Dokładna prognoza lejka sprzedaży i identyfikacja trendów w pipeline

Limity Zoom IQ:

Aplikacja działa tylko z Zoom, więc jest przydatna tylko wtedy, gdy jest to wybrana aplikacja do wideokonferencji

Niewiele wiadomo na temat Zoom IQ, więc istnieje niewiele spostrzeżeń użytkowników, które mogą pomóc w podjęciu właściwej decyzji

Ceny Zoom IQ:

Kontakt w sprawie Ceny

Oceny i recenzje Zoom IQ:

Nie ma oddzielnych recenzji dla funkcji Zoom IQ, ale ogólne oceny i recenzje Zoom są następujące:

G2: 4.5/5 (53,000+ recenzji)

4.5/5 (53,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (13,000+ recenzji)

10. Observe.ai

Via Observe.ai Observe.ai jest przeznaczone dla liderów, którzy chcą zwiększyć wydajność swojego centrum kontaktowego. Korzystaj z platformy, aby uzyskać wgląd w interakcje z klientami, trenować swój zespół w zakresie ich wydajności i korzystać z oprogramowania do analizy konwersacji na żywo, aby poprawić sposób pracy. 📣

Najlepsze funkcje Observe.ai:

Użyj słów kluczowych, aby szybko znaleźć interakcję z klientem, której szukasz

Przyspieszenie oceny poprzez czytanie automatycznie generowanych transkrypcji połączeń

Trenuj agentów sprzedaży, jak doskonalić się za pomocą inteligentnych spostrzeżeń

Ograniczenia Observe.ai:

Czasamiprotokół ze spotkania nie zawsze są dokładne; niektórzy użytkownicy raportują

Niektórzy użytkownicy sugerują, że długie rozmowy mogą być automatycznie przycinane, powodując zamieszanie

Observe.ai pricing:

Kontakt w sprawie cennika

Observe.ai oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (100+ recenzji)

4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: n/a

Usprawnij procesy rozmów sprzedażowych w swoim Teams dzięki ClickUp

Każdy odnoszący sukcesy zespół sprzedażowy potrzebuje miejsca, w którym może przechowywać dane swoich klientów i uzyskiwać przydatne informacje, które mogą napędzać silną sprzedaż i przychody strategia operacyjna . Gong może być dużym graczem w tej przestrzeni, ale nie jedynym - a ta lista pokazuje tylko, że istnieje wiele możliwości w innych aplikacjach i narzędziach dla liderów sprzedaży skoncentrowanych na optymalizacji i wzroście wydajności sprzedaży.

Jeśli szukasz platformy, która nie tylko pomoże ci skalować operacje sprzedażowe, ale także zapewni ci wszechstronny hub wydajności, wybierz ClickUp. To jedyna aplikacja, która zastąpi je wszystkie - zapewniając jedno centralne miejsce do zarządzania wiedzą, zasobami i sprzedażą. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i poznaj najlepszą alternatywę dla Gong. 🤩