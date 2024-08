10 najlepszych programów do zarządzania projektami dla usług profesjonalnych w 2024 roku

Usługi profesjonalne to wyspecjalizowane oferty dostarczane przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie na danym polu, takie jak prawnicy, architekci, projektanci czy pisarze.

Usługi profesjonalne mogą być oferowane przez osoby fizyczne [freelancerów], małe Business [jak kancelarie prawne] lub duże korporacje [jak McKinsey lub Accenture]. Niezależnie od skali działalności, usługi profesjonalne są zazwyczaj świadczone w formie projektów.

Jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych organizacji świadczącej usługi profesjonalne jest doskonały system zarządzania projektami. Pomaga on zademonstrować klientom, że posiada się struktury, procesy, systemy i mechanizmy monitorowania umożliwiające skuteczne prowadzenie złożonych projektów.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania projektami dla usług profesjonalnych?

Dobre oprogramowanie do zarządzania projektami pomoże konsultantom i firmom świadczącym profesjonalne usługi wykazać się kompetencjami operacyjnymi. Oto jak to zrobić.

Zwinne i holistyczne zarządzanie projektami

Rozwiązania do zarządzania projektami budują pewność, że potrafisz rozwiązywać złożone problemy. Aby to pokazać, szukaj:

Funkcji zarządzania zadaniami z terminami, zasobami i zależnościami

Widoczność poprzez listę, tablicę, oś czasu, wykres Gantta i inne widoki

Możliwość przypisywania użytkowników i przełożonych

Dokumentacja i zarządzanie wiedzą

Niestandardowi klienci zatrudniają konsultantów ze względu na ich wiedzę. Dobry

narzędzie do zarządzania projektami

powinno pomóc to wykazać. Szukaj:

Funkcji dokumentacji do prezentowania ram i szablonów

List kontrolnych do uruchamiania powtarzalnych procesów

Narzędzia AI do doradztwa do podsumowywania notatek i automatycznego tworzenia na ich podstawie zadań

Kreatywność i współpraca

Aby rozwiązywać złożone problemy, Teams muszą współpracować i wprowadzać innowacje. Twoje narzędzie do zarządzania projektami musi mieć:

Cyfrowe tablice

Mapy myśli

Kanał komentarzy dla wszystkich zadań

Doskonałość procesów

Podczas rozwiązywania problemów niezbędna jest regularna i jasna komunikacja ze wszystkimi interesariuszami. Dobre oprogramowanie do zarządzania projektami dla konsultantów pozwoli to zautomatyzować:

Powiadomienia

Przypomnienia

Powtarzalne szablony

Oto dziesięć najlepszych programów do zarządzania projektami, które oferują wszystkie te możliwości i nie tylko.

10 najlepszych programów do zarządzania projektami dla usług profesjonalnych w 2024 roku

Podczas ostatniego liczenia były

441 narzędzi do zarządzania projektami

do wyboru. Każde z nich posiada unikalną kombinację funkcji i możliwości zarządzania projektami. Zrozumiałe jest więc, że jesteś przytłoczony wszystkimi możliwościami wyboru.

Dlatego zrobiliśmy dla ciebie badania. Wybraliśmy dziesięć najlepszych, idealnych dla profesjonalnych usług.

1. ClickUp

Przykład obszaru roboczego ClickUp do zarządzania projektami dla firmy księgowej

Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp

pomaga planować, organizować i współpracować nad zadaniami, dokumentować procesy, cele, tablice i wiele więcej! Zostało zaprojektowane tak, aby można je było dostosowywać w nieskończoność, niezależnie od branży lub skali działalności.

Możesz ustawić niestandardowe cykle pracy, przesyłać własne szablony, zbierać dane za pomocą formularzy i wyszukiwać wszystko, czego potrzebujesz.

Możesz przypisywać użytkowników zgodnie z zakresem odpowiedzialności, odpowiedzialności, konsultacji i informacji

matryca RACI

do każdego zadania.

Skorzystaj z szablonu matrycy RACI ClickUp, aby nakreślić role członków personelu w różnych zadaniach i działaniach

ClickUp jest wykorzystywany przez niestandardowych klientów z firm księgowych, firm z branży nieruchomości i dostawców usług IT do zarządzania operacjami. Dzięki ClickUp zarządzaj zadaniami, nie przekraczaj budżetu,

optymalizować procesy

, ustawienie przypomnień i uproszczenie raportowania - wszystko w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Hierarchiczne zarządzanie projektami: Podziel swoje projekty na obszary robocze > przestrzenie > foldery > listy > zadania > podzadania. Uwzględnij

elementy akcji

i listy kontrolne.

Priorytety: Oznacz zadania jako pilne, o wysokim, normalnym lub niskim priorytecie i odpowiednio nimi zarządzaj.

ClickUp Whiteboards to scentralizowany, wizualny hub do wspólnego przekształcania pomysłów zespołu w skoordynowane działania

Tablica: Burza mózgów, współpraca i mapa cykli pracy na udostępnianej cyfrowej tablicy.

Docs: Dokumentuj swoje procesy lub struktury i udostępniaj je bez wysiłku. Możesz także używać Docs do robienia notatek, zapisywania protokołów ze spotkań i nie tylko.

15+ widoków: Zobacz swoje projekty tak, jak chcesz - widok listy dla wszystkich zadań, widok tablicy pogrupowany według statusu, widok osi czasu do śledzenia postępów lub widok kalendarza, aby spojrzeć w przyszłość.

Użyj ClickUp do zarządzania projektami z ponad 15 widokami, wstępnie zaprojektowanymi szablonami i licznymi funkcjami efektywnej współpracy

Śledzenie czasu: Jeśli jesteś konsultantem pobierającym opłaty za godzinę, możesz śledzić czas z dokładnością do sekundy za pomocą timera ClickUp. Możesz również później ręcznie dodać zarejestrowany czas.

Niestandardowe ustawienia: Niestandardowe typy zadań, cykle pracy, statusy, pola i etykiety. Zarządzaj projektem po swojemu.

Szablony konsultingowe

: Pokonaj blok zarządzania projektami dzięki konfigurowalnym szablonom dla każdego przypadku użycia, którego potrzebujesz!

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, streszczać i dopracowywać teksty, generować odpowiedzi e-mail i nie tylko

ClickUp AI: Użyj AI do podsumowywania notatek ze spotkań, automatycznego generowania zadań, tworzenia przypomnień i nie tylko!

Limity ClickUp

Pierwsi użytkownicy mogą doświadczyć stromej krzywej uczenia się

Użytkownicy zewnętrzni, tacy jak kontrahenci lub klienci, mogą potrzebować kont ClickUp, aby zobaczyć projekty/plany, które im udostępniasz, w zależności od ustawień

Cennik ClickUp

ClickUp oferuje plany cenowe odpowiednie dla każdego konsultanta lub zespołu:

Free forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Dostępny niestandardowy cennik.

Porozmawiaj z naszym zespołem sprzedaży aby znaleźć najlepszy plan dla Ciebie

ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 [2,000+ reviews]

4.7/5 [2,000+ reviews] Capterra: 4.7/5 [2,000+ reviews]

2. Nifty

przez

Nifty

Nifty to obszar roboczy do współpracy, który łączy Teams, cele i procesy. Umożliwia zarządzanie projektami poprzez tworzenie zadań i organizowanie ich jako widoki list, Kanban, oś czasu, kalendarz i swimlane.

Zawiera formularze, dokumenty, pliki, dyskusje, śledzenie czasu i zautomatyzowane raportowanie projektów.

Obszary robocze do współpracy mogą szybko stać się zbyt zagracone i przytłaczające. Nifty również podejmuje takie ryzyko.

Najlepsze funkcje Nifty

Struktura: Projekty są zorganizowane wokół kamieni milowych, a następnie podzielone na zadania. Po zakończeniu zadania kamień milowy jest automatycznie aktualizowany.

Tablica dyskusyjna: Każdy projekt zawiera tablicę dyskusyjną i integrację Zoom dla głębszej współpracy.

Dokumenty: Nifty zawiera lekki edytor dokumentów. Jeśli jednak masz wiedzę organizacyjną na temat Dokumentów Google, możesz je również zintegrować.

Śledzenie czasu: Nifty oferuje konsultantom prosty sposób rejestrowania czasu spędzonego nad każdym zadaniem. Można również ustawić stawki rozliczeniowe, aby uzyskać wgląd w wydajność zespołu.

Limity Nifty

Poruszanie się po tym wszechstronnym narzędziu może być przytłaczające dla początkujących użytkowników

Widok kalendarza może być niewystarczający

Ograniczona elastyczność w dodawaniu pól niestandardowych

Brak możliwości dodania tego samego projektu do wielu portfolio

Ceny Nifty

Free

Plus: $10 za użytkownika miesięcznie

$10 za użytkownika miesięcznie Business: 18 USD za użytkownika miesięcznie

18 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Nifty w sprawie cen

Oceny i recenzje Nifty

G2: 4.7/5 [5000+ reviews]

4.7/5 [5000+ reviews] Capterra: 4.8/5 [2000+ reviews]

3. Notion

przez Notion Notion zaczęło się jako czyste narzędzie do robienia notatek z prostym interfejsem Markdown do dokumentowania rzeczy. Jeśli świadczysz profesjonalne usługi w zakresie edukacji, szkoleń, coachingu lub zarządzania wiedzą, Notion jest świetną opcją do zaprezentowania swojej zawartości.

Mimo że obecnie ewoluował w kompleksowy obszar roboczy zapewniający wydajność, w tym wiki, bazy danych i zarządzanie zadaniami, pozostaje w tyle pod względem niektórych zaawansowanych funkcji.

Najlepsze funkcje Notion

Publikowanie zawartości : Twórz czyste i pozbawione bałaganu strony internetowe z banerem i tekstem Markdown i publikuj je online za darmo

: Twórz czyste i pozbawione bałaganu strony internetowe z banerem i tekstem Markdown i publikuj je online za darmo Hierarchia dokumentów : Organizuj swoje dokumenty w hierarchii folderów, stron i podstron

: Organizuj swoje dokumenty w hierarchii folderów, stron i podstron Wyszukiwanie : Szybko i precyzyjnie wyszukuj wszystko, czego potrzebujesz z obszaru roboczego

: Szybko i precyzyjnie wyszukuj wszystko, czego potrzebujesz z obszaru roboczego Generative AI: Szybko pisz lub edytuj dokumenty, w tym plany projektów

Notion może być używany jako

free oprogramowanie do zarządzania projektami

przez niezależnych konsultantów, ponieważ nie posiada limitów bloków dla osób fizycznych.

Notion's limits

Brak wbudowanego śledzenia czasu pracy

Brak niestandardowych funkcji raportowania i widoków

Ograniczone możliwości dostosowywania typów zadań, filtrów lub pól

Limity dotyczące rozmiarów plików

Notion's pricing

Free

Plus: $10 na użytkownika miesięcznie

$10 na użytkownika miesięcznie Business: $18 za użytkownika miesięcznie

$18 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Notion w sprawie cen

Notion oceny i recenzje

G2: 4.7/5 [5000+ reviews]

4.7/5 [5000+ reviews] Capterra: 4.8/5 [2000+ reviews]

4. Praca zespołowa

przez

Praca zespołowa

Teamwork to internetowa platforma do zarządzania projektami z niestandardowymi modułami dla organizacji świadczących profesjonalne usługi. Dzięki Teamwork możesz zarządzać wieloma złożonymi

rezultatami projektów

, zadania i podzadania, procesy i czas.

Jako nowy uczestnik krajobrazu, Teamwork wciąż buduje wiele zaawansowanych funkcji. Dla niezależnych konsultantów i freelancerów Teamwork również może wydawać się skomplikowany.

Najlepsze funkcje Teamwork

Intuicyjny pulpit zadań : Wyświetla tylko najnowsze zadania; można go również dostosować tak, aby zawierał nazwę i logo firmy

: Wyświetla tylko najnowsze zadania; można go również dostosować tak, aby zawierał nazwę i logo firmy Integracja z pocztą e-mail : Odpowiadanie na komentarze i powiadomienia przez e-mail

: Odpowiadanie na komentarze i powiadomienia przez e-mail Fakturowanie : Śledzenie czasu w Teamwork, obliczanie rozliczalnych godzin, generowanie kart czasu pracy i wystawianie faktur w jednym miejscu

: Śledzenie czasu w Teamwork, obliczanie rozliczalnych godzin, generowanie kart czasu pracy i wystawianie faktur w jednym miejscu Free client accounts: Dostęp do wielu klientów bez dodatkowych opłat

Limity Teamwork

Ustawienie i wdrożenie może wydawać się skomplikowane

Brak list kontrolnych

Limit integracji z innymi narzędziami zwiększającymi wydajność

Teamwork's pricing

Free Forever: $0

$0 Starter: $8.99

$8.99 Dostarczanie: $13.99

$13.99 Grow: $25.99

$25.99 Skala: Skontaktuj się z Teamwork w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Teamwork

G2: 4.4/5 [1050+ recenzji]

4.4/5 [1050+ recenzji] Capterra: 4.5/5 [800+ reviews]

5. Asana

przez

Asana

Asana to jedna z najpopularniejszych aplikacji do zarządzania projektami w różnych funkcjach. Została stworzona z myślą o wsparciu różnych zespołów, takich jak marketing, operacje, IT, produkt i sprzedaż. Jest szczególnie popularna wśród małych Business i organizacji prowadzonych przez założycieli.

Pomimo wyjątkowych funkcji planowania projektów, nie spełnia ona standardów narzędzia typu "wszystko w jednym". Brakuje mu kilku frontów.

Najlepsze funkcje Asany

Zadania na wielu listach : Ograniczenie powielania pracy poprzez dodanie dowolnego zadania do wielu projektów

: Ograniczenie powielania pracy poprzez dodanie dowolnego zadania do wielu projektów Projekt oparty na celach : Dostosuj zespół do celów, śledź projekty i monitoruj status

: Dostosuj zespół do celów, śledź projekty i monitoruj status Integracje : Połączenie ponad 200 narzędzi z Asaną w celu uzyskania kompleksowego i bezproblemowego widoku

: Połączenie ponad 200 narzędzi z Asaną w celu uzyskania kompleksowego i bezproblemowego widoku Interfejs wizualny: Przeciągaj i upuszczaj zadania na oś czasu i kalendarze, aby łatwo nimi zarządzać

Limity Asany

Ograniczone funkcje w wersji Free

Tylko pięć widoków, co ogranicza widoczność dla osób zarządzających projektami

Brak narzędzi do współpracy wizualnej, takich jak mapy myśli

Asana's pricing

Free

Plus: $10 za użytkownika miesięcznie

$10 za użytkownika miesięcznie Business: 18 USD za użytkownika miesięcznie

18 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Asaną w sprawie cen

Oceny i recenzje Asana

G2: 4.4/5 [1050+ reviews]

4.4/5 [1050+ reviews] Capterra: 4.5/5 [800+ reviews]

6. Wrike

przez

Wrike

Wrike to wielokrotnie nagradzana aplikacja internetowa do

projektów dla przedsiębiorstw

zarządzanie. Jest przeznaczony do użytku przez duże Teams w korporacyjnych ustawieniach wymagających złożonych funkcji i solidnej architektury.

Co za tym idzie, Wrike może być przytłaczający dla małych firm i konsultantów.

Najlepsze funkcje Wrike

Trójpanelowy widok : Intuicyjny interfejs nastawiony na dostępność i wydajność

: Intuicyjny interfejs nastawiony na dostępność i wydajność Priorytet zadań : Oznaczanie ważnych/pilnych zadań, dzięki czemu Teams pracują nad nimi w pierwszej kolejności

: Oznaczanie ważnych/pilnych zadań, dzięki czemu Teams pracują nad nimi w pierwszej kolejności Raportowanie : Kompleksowe raportowanie w celu monitorowania i śledzenia postępów

: Kompleksowe raportowanie w celu monitorowania i śledzenia postępów Newsfeed: Kanał wiadomości przypominający media społecznościowe, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w zespole

Limity Wrike

Wbudowany filtr domyślnie ukrywa zakończone zadania, co należy ręcznie usunąć, aby zobaczyć wszystkie zadania naraz

Powiadomienia z niektórych zintegrowanych aplikacji zewnętrznych trwają nawet godzinę

Brak opcji czatu

Cennik Wrike

Personal: $0

$0 Na start: 13,49 USD za użytkownika miesięcznie

13,49 USD za użytkownika miesięcznie Zaawansowany: 30,49 USD za użytkownika miesięcznie

30,49 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Wrike w sprawie cen

Skontaktuj się z Wrike w sprawie cen Enterprise+: Skontaktuj się z Wrike w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4.4/5 [1050+ recenzji]

4.4/5 [1050+ recenzji] Capterra: 4.5/5 [800+ recenzji]

7. Kintone

przez

Kintone

Kintone to konfigurowalny obszar roboczy, który łączy dane, cykle pracy i współpracę. Dzięki Kintone można tworzyć niestandardowe aplikacje bazodanowe, cykle pracy i zadania.

Można również połączyć konwersacje z danymi dla lepszej widoczności. Dzięki elastyczności w obsłudze baz danych, idealnie nadaje się jako

oprogramowanie do zarządzania kontaktami

.

Wraz z takimi możliwościami dostosowywania pojawiają się również komplikacje i zamieszanie.

Najlepsze funkcje Kintone

Współpraca : Funkcja czatu, która utrzymuje każdą rozmowę w kontekście

: Funkcja czatu, która utrzymuje każdą rozmowę w kontekście Usługi profesjonalne Automatyzacja : Automatyzacja przypomnień i powiadomień oszczędność czasu zmarnowany na dalsze działania

: Automatyzacja przypomnień i powiadomień oszczędność czasu zmarnowany na dalsze działania Dostosowanie: Niestandardowe cykle pracy, zadania, przypomnienia, zatwierdzenia i przekazywanie zadań

Limity Kintone

Niezgrabny interfejs użytkownika oznacza, że za każdym razem, gdy utkniesz w martwym punkcie, musisz zadzwonić do przedstawiciela obsługi klienta

Ograniczone opcje integracji

Brak wideo/dokumentów do nauki narzędzia

Ceny Kintones

24 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Kintone

G2: 4.6/5 [200+ recenzji]

4.6/5 [200+ recenzji] Capterra: 4.7/5 [140+ recenzji]

8. Paymoapp

przez

Paymoapp

Paymo to narzędzie do zarządzania projektami konsultingowymi dla indywidualnych konsultantów i małych Business. Pomaga zarządzać projektami, zadaniami, zasobami, plikami, finansami itp. Za pomocą tego narzędzia można również śledzić czas i rentowność.

Ponieważ jest przeznaczony dla mniejszych teamów, ma ograniczone możliwości współpracy i zarządzania projektami

zarządzanie cyklem pracy

funkcje.

Najlepsze funkcje Paymoapp

Śledzenie czasu : Po ustawieniu, pozwól mu działać w tle i przechwytywać zarejestrowany czas

: Po ustawieniu, pozwól mu działać w tle i przechwytywać zarejestrowany czas Fakturowanie : Automatyczna konwersja zarejestrowanych czasów pracy na karty czasu pracy i faktury

: Automatyczna konwersja zarejestrowanych czasów pracy na karty czasu pracy i faktury Budżety czasowe : Ustawienie szacowanego czasu dla każdego zadania i porównanie z rzeczywistymi wynikami

: Ustawienie szacowanego czasu dla każdego zadania i porównanie z rzeczywistymi wynikami Teams scheduler : Zrozumienie obciążenia pracą w celu lepszego zarządzania zasobami

: Zrozumienie obciążenia pracą w celu lepszego zarządzania zasobami Powtarzające się zadania: Automatyczne tworzenie powtarzających się zadań w trybie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym

Limity Paymoapp

Ograniczona liczba widoków - tylko lista, tabela, tablica, kalendarz i wykres Gantta

Mniej opcji integracji w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania projektami

Brak intuicyjnego interfejsu użytkownika, co skutkuje stromą krzywą uczenia się

Ceny Paymoapp

Free

Starter: 9,9 USD za użytkownika miesięcznie

9,9 USD za użytkownika miesięcznie Małe biuro: 15,9 USD za użytkownika miesięcznie

15,9 USD za użytkownika miesięcznie Business: 23,9 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Paymoapp

G2: 4.6/5 [550+ recenzji]

4.6/5 [550+ recenzji] Capterra: 4.8/5 [450+ reviews]

9. Hive

przez

Ul

Hive to oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane z myślą o zespołach hybrydowych. Pomaga zespołom świadczącym profesjonalne usługi poprawić widoczność, współpracę i orientację na cele. Dzięki Hive można ustawić zakres projektu, przypisać zadania, śledzić czas, wysyłać automatyczne aktualizacje, zbierać informacje zwrotne i monitorować postępy.

Pomimo prostych i łatwych w użyciu funkcji, dojrzałość i złożoność możliwości zarządzania projektami pozostawia wiele do życzenia.

Najlepsze funkcje Hive

Powiązania zadań : Łatwo połącz karty z zadaniami, aby pokazać, jak są ze sobą powiązane

: Łatwo połącz karty z zadaniami, aby pokazać, jak są ze sobą powiązane Foldery główne : Łącz informacje i żądaj zatwierdzeń w jednym miejscu

: Łącz informacje i żądaj zatwierdzeń w jednym miejscu Hierarchia projektów : Główny projekt > podprojekty > zadanie > przepływ pod-zadań dla łatwiejszego śledzenia i zarządzania

: Główny projekt > podprojekty > zadanie > przepływ pod-zadań dla łatwiejszego śledzenia i zarządzania Weryfikacja: Wbudowany proofing dokumentów i wideo

Limity Hive

Karty zadań zawierają tylko tekst, a nie obrazy lub inne media

Limit 500 automatyzacji niezależnie od planu

Nie można dodawać częściowych reguł do kolumn Kanban

Cennik Hive

Free

Teams: $5 za użytkownika miesięcznie

$5 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Hive w sprawie cen

Oceny i recenzje Hive

G2: 4.6/5 [450+ recenzji]

4.6/5 [450+ recenzji] Capterra: 4.5/5 [150+ reviews]

10. Zoho Projects

przez

Projekty Zoho

Zoho Projects to wielofunkcyjne, w pełni konfigurowalne narzędzie do zarządzania projektami. Dzięki Zoho Projects możesz tworzyć zadania, automatyzować cykle pracy i niestandardowe pola, układy i statusy.

Posiada niestandardowe moduły dla specyficznych potrzeb branżowych, takich jak śledzenie problemów i SLA, plany itp.

Pomimo tego, że jest to solidny odtwarzacz, brakuje mu kilku podstawowych i intuicyjnych dla użytkownika funkcji.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Integracje: Połączenie wszystkich narzędzi z obszaru roboczego Google dla jednego widoku. Możliwość połączenia z innymi narzędziami, takimi jak Dropbox, Github, Slack i Google Apps Marketplace

Połączenie wszystkich narzędzi z obszaru roboczego Google dla jednego widoku. Możliwość połączenia z innymi narzędziami, takimi jak Dropbox, Github, Slack i Google Apps Marketplace Możliwość dostosowania : Twórz niestandardowe układy, pola, widoki, funkcje, szablony projektów, etykiety, zakładki internetowe i wiele więcej

: Twórz niestandardowe układy, pola, widoki, funkcje, szablony projektów, etykiety, zakładki internetowe i wiele więcej Współpraca: Monitorowanie konwersacji w kanale i komunikacja w czasie rzeczywistym za pośrednictwem publicznych/prywatnych czatów

Monitorowanie konwersacji w kanale i komunikacja w czasie rzeczywistym za pośrednictwem publicznych/prywatnych czatów Automatyzacja zadań : Automatyzacja reguł biznesowych, umów SLA, webhooków, powiadomień i reguł cyklu pracy w celu zwiększenia wydajności operacyjnej

Limity Zoho Projects

Brak kompleksowych funkcji raportowania

Wyszukiwanie na pasku zadań jest ograniczone do zadań w ramach konkretnego projektu, a nie całego obszaru roboczego

Cennik Zoho Projects

Free

Premium: 5 USD za użytkownika miesięcznie

5 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: $10 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4.3/5 [350+ recenzji]

4.3/5 [350+ recenzji] Capterra: 4.3/5 [400+ recenzji]

Podnieś poprzeczkę w usługach profesjonalnych dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do zarządzania projektami

Istnieją setki narzędzi do zarządzania projektami o różnych kształtach i rozmiarach. Wybraliśmy dziesięć najlepszych, aby dać ci rozeznanie. Wybierz jedno z powyższych, aby pokazać swoim niestandardowym klientom, że jesteś zwinny, zorientowany na procesy i komunikatywny.

Szczerze mówiąc, pod koniec tego badania możemy śmiało powiedzieć, że ClickUp wyróżnia się jako najlepsze w swojej klasie kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami. Nie jesteś przekonany?

