20 najlepszych firm technologicznych, na które warto zwrócić uwagę w 2024 roku

W ciągu ostatnich kilku dekad branża technologiczna przeszła długą drogę i zmieniła życie milionów ludzi na całym świecie. Produkty i usługi gigantów technologicznych stały się niezbędne i mają wpływ na naszą pracę, edukację i różne aspekty naszego codziennego życia.

Branża ta stanowi 35% światowej wartości rynkowej. W 2023 roku sztuczna inteligencja (AI) zajęła centralną scenę, a generatywna AI poszerzyła zestaw narzędzi dla specjalistów w marketingu, IT i wielu innych sektorach.

Oczekuje się, że w 2024 r. firmy technologiczne nadal będą potęgą innowacji i wzrostu. W tym artykule przeanalizujemy 20 największych firm technologicznych, które mają wywołać falę w nadchodzącym roku.

Największe firmy technologiczne 2024 roku: Kompleksowa lista

1. Apple

przez Apple

Łączna liczba pracowników: 164,000

kapitalizacja rynkowa: 2,90 biliona dolarów

Znany z iPhone'a, iPada, Apple Watch, AirPods, komputerów Mac

Według badań, ponad 1,46 miliarda osób na całym świecie aktywnie korzysta z iPhone'ów. Założona w 1976 roku firma Apple jest jedną z najbardziej znanych firm technologicznych. Marka słynie z powodzenia w tworzeniu i wprowadzaniu na rynek najbardziej pożądanych urządzeń, od telefonów i zegarków po tablety i komputery osobiste.

Apple pozostaje siłą, z którą należy się liczyć w 2024 roku. Najnowsza wersja iPhone'a i ostatnie postępy w dziedzinie AI przyczyniają się do dalszej dominacji firmy na rynku.

2. Microsoft Corporation

przez Microsoft

Łączna liczba pracowników: 221,000

kapitalizacja rynkowa: 2,70 biliona dolarów

Znana z MS Office, Microsoft Teams, Visual Studio i komputerów osobistych

Microsoft został założony w 1975 roku i stał się wiodącym globalnym dostawcą oprogramowania. Microsoft Office (MS Office) jest najpopularniejszym produktem firmy. MS Office stał się nieodzowną częścią naszego życia, oferując szablony arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji, notatek ze spotkań, zadań, projektów, życiorysów i wydarzeń rodzinnych.

Usługi Microsoftu w chmurze, system operacyjny Windows i innowacyjne produkty, takie jak Surface Duo, stawiają firmę w czołówce innowacji technologicznych.

3. Alphabet Inc.

przez Alfabet

Łączna liczba pracowników: 186,779

Kapitalizacja rynkowa: 1,70 biliona dolarów

Znany z Google, Android, YouTube i G-Suite

"Google" jest synonimem wyszukiwania czegokolwiek w Internecie. W październiku 2015 r. Alphabet stał się spółką nadrzędną Google. Google może pochwalić się zróżnicowanym portfolio obejmującym wyszukiwarki, reklamy, chmury obliczeniowe i ambitne projekty typu moonshot. Utrzymuje swoją wiodącą rolę w dostarczaniu najnowocześniejszych technologii, takich jak AI i obliczenia kwantowe.

Poza swoją podstawową działalnością, ten gigant technologiczny jest inwestorem, kierującym fundusze do wielu start-upów i firm technologicznych. Wspiera projekty z zakresu od inteligentnych domów i samojezdnych samochodów po systemy operacyjne do gier w chmurze. Ponadto Alphabet oferuje certyfikaty branży technologicznej, aby szkolić użytkowników w zakresie swojej różnorodnej oferty.

4. Amazon

przez Amazon

Łączna liczba pracowników: 221,000

kapitalizacja rynkowa: 1,54 biliona dolarów

Znana z e-sklepu, Amazon Prime, Amazon Web Services, Alexa, Twitch i usług streamingowych

Amazon został założony w 1994 roku i początkowo był sklepem internetowym. Od tego czasu gigant technologiczny ewoluował, rozszerzając swoje usługi o przetwarzanie w chmurze, streaming cyfrowy, AI i reklamę online.

Poza swoimi korzeniami w handlu elektronicznym, wpływ Amazona rozciąga się na chmurę obliczeniową z Amazon Web Services (AWS). Firma znana jest również z płynnego wdrażania nowych technologii, takich jak dostawy dronami i asystenci aktywowani głosem.

5. Meta Platforms (Facebook)

przez Meta

Łączna liczba pracowników: 83,553

Kapitalizacja rynkowa: 884,90 miliardów dolarów

Znany z Facebooka, WhatsApp, Instagrama i Messengera

Facebook został założony w 2004 roku jako jedyna w swoim rodzaju platforma mediów społecznościowych. Zyskał niemal natychmiastową popularność, gdy miliony użytkowników na całym świecie stały się aktywnymi członkami platformy.

W 2021 roku założyciel Facebooka Mark Zuckerberg ogłosił nowy kierunek rozwoju firmy, podkreślając jej ambitne marzenia o zdominowaniu metawersji. Aby podkreślić swoje zaangażowanie w metawersję i wzmocnić swoją trwałą dominację w mediach społecznościowych, Facebook stał się podzbiorem swojej spółki nadrzędnej, Meta Platforms.

To strategiczne posunięcie miało na celu umocnienie pozycji Mety jako kluczowego gracza w kształtowaniu przyszłości interakcji online. Meta przejęła również innowacyjne firmy, takie jak Novi Financial, Hot Studio i WhatsApp.

Zuckerberg kieruje obecnie Meta i wierzy, że produkty wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości są przyszłością. Firma niedawno wprowadziła na rynek linię produktów skoncentrowanych na Web3 i Metavers, takich jak Meta Quest i Meta Portal.

6. Tesla Inc

przez Tesla

Całkowita liczba pracowników: 100,000

Kapitalizacja rynkowa: 758 miliardów dolarów_

Znana z pojazdów elektrycznych, cyberciężarówek i pojazdów autonomicznych

Tesla to firma z branży motoryzacyjnej i czystej energii, która projektuje i produkuje samochody elektryczne, ciężarówki, urządzenia do magazynowania energii, panele słoneczne i pojazdy autonomiczne.

Stojąc na czele rewolucji pojazdów elektrycznych, Tesla dzięki innowacjom w zakresie zrównoważonej energii, technologii autonomicznej jazdy i magazynowania baterii zajmuje kluczową pozycję w przyszłości transportu.

7. Broadcom

przez Broadcom

Łączna liczba pracowników: 20,000+

Kapitalizacja rynkowa: 433,20 miliardów dolarów

Znana z pamięci masowych, oprogramowania do zarządzania zasobami i Rally

Założona w 1961 r. jako dział produktów półprzewodnikowych firmy Hewlett-Packard, Broadcom Inc. jest jednym z wiodących dostawców półprzewodników i oprogramowania infrastrukturalnego.

Około 80% przychodów Broadcom pochodzi ze sprzedaży półprzewodników. W 2023 r. firma Broadcom przejęła VMware i wprowadziła na rynek pierwszy w branży przełącznik z wbudowaną siecią neuronową.

8. Samsung Electronics

przez Samsung

Łączna liczba pracowników: 270,372

kapitalizacja rynkowa: 387,70 miliardów dolarów

Znana z telefonów komórkowych, telewizorów i innych urządzeń elektroniki użytkowej

Założona w 1969 roku Samsung Electronics to południowokoreańska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży różnorodnego zakresu urządzeń elektronicznych i oprogramowania. Firma jest dostawcą produktów i usług z zakresu komunikacji mobilnej, elektroniki użytkowej, technologii informatycznych i rozwiązań dla urządzeń.

Koncentrując się na produkcji telewizorów i telefonów, Samsung aktywnie angażuje się w inicjatywy związane z inteligentnym domem i cyfrowym zdrowiem. Jako światowy lider w dziedzinie elektroniki osobistej, firma jest potęgą w ekosystemie technologicznym, rozszerzając swoje wpływy na produkcję półprzewodników.

9. Oracle Corporation

przez Oracle

Łączna liczba pracowników: 143,000

Kapitalizacja rynkowa: 282.01 mld

Znany z Oracle Cloud, Java, MySQL i Oracle Linux

Założona w 1977 roku przez Larry'ego Ellisona i Jeffa Henleya firma Oracle specjalizuje się w systemach zarządzania bazami danych i rozwiązaniach chmury. Do najczęściej wykorzystywanych produktów firmy należy oprogramowanie takie jak

planowanie zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Plan)

(ERP),

zarządzanie kapitałem ludzkim

(HCM),

zarządzanie relacjami z niestandardowymi klientami

(CRM),

zarządzanie wydajnością w przedsiębiorstwie

(EPM), oraz

zarządzanie łańcuchem dostaw

(SCM).

Oracle jest również uznawany za twórcę pierwszej na świecie autonomicznej bazy danych, która pomaga organizować i zabezpieczać dane klientów.

10. Tencent Holdings Limited

za pośrednictwem Tencent

Łączna liczba pracowników: 112,771

Kapitalizacja rynkowa: 263,80 miliardów dolarów

Znana z WeChat, PUBG Mobile, QQ i Riot Games_

Czy kiedykolwiek grałeś w grę PubG na swoim smartfonie? Jeśli odpowiedziałeś "tak", to miałeś styczność z produkcją Tencent Games.

Założona w 1998 roku firma Tencent to chińskie przedsiębiorstwo znane ze swoich portali internetowych, platform e-commerce, systemów płatności, sieci społecznościowych i gier mobilnych.

Grupa może pochwalić się własnością Tencent Music i Tencent Games, dwóch znaczących podmiotów w globalnej branży gier wideo. Z ponad miliardem aktywnych użytkowników miesięcznie, narzędzie komunikacyjne Tencent, WeChat, jest znaczącym graczem w mediach społecznościowych. Oprócz swojej podstawowej oferty, Tencent jest dostawcą rozwiązań marketingowych i usług w chmurze.

11. Adobe

przez Adobe

Łączna liczba pracowników: 26,000+

Kapitalizacja rynkowa: 260,20 miliardów dolarów

Znana z Adobe Creative Cloud, Adobe Photoshop, Acrobat Reader i subskrypcji kursów online

Adobe jest liderem w dziedzinie kreatywnego oprogramowania. Gigant technologiczny licencjonuje narzędzia do projektowania, fotografii i edycji wideo, które pozostają niezbędne zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów.

W 2021 r. firma Adobe wprowadziła na rynek oprogramowanie do marketingu cyfrowego i rozszerzyła swoją działalność w zakresie zarządzania doświadczeniami klientów (CXM), aby pomóc firmom w optymalizacji ich witryn internetowych . W 2022 r. podpisała umowę przejęcia jednej z wiodących firm zajmujących się oprogramowaniem do projektowania, Figma, ale fuzja nie powiodła się z powodu sprzeciwu regulacyjnego.

12. Salesforce

przez Salesforce

Łączna liczba pracowników: 73,541

Kapitalizacja rynkowa: 243,80 miliardów dolarów

Znany z Slack, Customer 360, Tableau i Einstein AI

Założona w 1999 roku przez byłego dyrektora Oracle, Salesforce jest firmą oferującą oprogramowanie w chmurze, oferującą kompleksowy pakiet produktów zaprojektowanych w celu zjednoczenia sprzedaży, usług, marketingu, handlu i zespołów IT za pomocą ujednoliconego pulpitu. Oprogramowanie i aplikacje CRM firmy obejmują sprzedaż, automatyzację marketingu, handel elektroniczny i nie tylko, i są dostosowane do potrzeb firm każdej wielkości.

Dodając do swojej oferty, Salesforce integruje swoje rozwiązanie AI, Einstein, ze swoimi produktami. Integracja ta ma na celu automatyzację powtarzalnych zadań i ułatwienie danych powstania innych aplikacji AI, jeszcze bardziej zwiększając użyteczność pakietu.

13. Cisco Systems

przez Cisco

Łączna liczba pracowników: 79,500

Kapitalizacja rynkowa: 205,24 miliardów dolarów

Znana z Cisco+, Cisco ONE, Cisco DNA, Webex i Jabber

Firma Cisco została założona przez grupę informatyków z Uniwersytetu Stanforda w 1984 roku. Gigant technologiczny produkuje i sprzedaje sprzęt telekomunikacyjny, oprogramowanie sieciowe i sprzęt komputerowy. Firma posiada również znaczące udziały w wyspecjalizowanych rynkach, takich jak Internet Rzeczy (IoT), wideokonferencje i zarządzanie energią.

14. Intel Corporation

przez Intel

Łączna liczba pracowników: 121,100

kapitalizacja rynkowa: 198,50 mld USD

Znany z procesorów i półprzewodników

Kto może zapomnieć kultowe logo Intel? Był czas, kiedy prawie każdy komputer PC wydawał ten niepowtarzalny dźwięk po włączeniu zasilania. Pusty, czarny ekran komputera rozjaśniał się wtedy znajomym logo Intel. Założony w 1968 roku gigant technologiczny pozostaje jedną z wiodących na świecie firm produkujących sprzęt komputerowy.

Intel specjalizuje się w produkcji

chipsetów

,

kontrolery interfejsów sieciowych

,

pamięć flash

,

jednostki przetwarzania grafiki

,

Układy FPGA

i inne urządzenia związane z komunikacją i informatyką. Firma dostarcza również

mikroprocesory

innym firmom. Intel jest również jednym z twórców

x86

seria zestawów instrukcji, które istnieją na większości komputerów PC.

Jako gigant półprzewodników, innowacje Intela w technologii chipów odgrywają kluczową rolę w zasilaniu różnych urządzeń, od laptopów po centra danych. Firma znajduje się obecnie w czołówce nadchodzących technologii, takich jak AI, chmura obliczeniowa, transformacja sieci 5G i rozwój inteligentnych urządzeń brzegowych.

15. SAP

przez SAP

Łączna liczba pracowników: 107,415

Kapitalizacja rynkowa: 177,30 miliardów dolarów

Znany z SAP S/4HANA Cloud

Założona w 1972 roku firma SAP jest wiodącym producentem oprogramowania oferującym rozwiązania do zarządzania skoncentrowane na przetwarzaniu danych i przepływie informacji. Wprowadzenie oprogramowania SAP R/2 i SAP R/3 podniosło globalny standard planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Gigant technologiczny wykorzystuje obliczenia w pamięci, umożliwiając płynne przetwarzanie obszernych zbiorów danych.

SAP przoduje w gromadzeniu i centralizacji danych, ułatwiając oddzielne gromadzenie i analizę dla każdego działu lub zespołu. Takie podejście usprawnia interpretację zebranych danych i przyczynia się do zwiększenia wydajności.

Zaprojektowane z myślą o wszystkich teamach i działach w organizacji, oprogramowanie ERP obejmuje takie obszary jak HR, sprzedaż, marketing i zarządzanie produktem.

16. Intuit

przez Intuit

Łączna liczba pracowników: 17,300

kapitalizacja rynkowa: 165,40 miliardów dolarów

Znany z QuickBooks, TurboTax i Mint

Intuit to firma produkująca oprogramowanie, która została założona w 1983 roku. Specjalizując się w narzędziach finansowych dostosowanych do osób samozatrudnionych i małych firm, Intuit oferuje szereg produktów, w tym QuickBooks, TurboTax i Mint. Ponadto Intuit jest właścicielem TSheets, aplikacji do zarządzania czasem i planowania, Mailchimp i Credit Karma, firmy finansowej niedawno przejętej przez Intuit.

Intuit Assist, generatywny asystent oparty na AI, dostarcza spersonalizowane i inteligentne rekomendacje. Jest on skierowany do niestandardowych klientów i małych firm, umożliwiając im podejmowanie świadomych i rozważnych decyzji finansowych.

17. Uber Technologies

przez Technologie Uber

Łączna liczba pracowników: 29,300

Kapitalizacja rynkowa: 119,87 miliardów dolarów

Znany z Uber i UberEats

Działając w ponad 10 000 miast na całym świecie, Uber zrewolucjonizował branżę transportową. Ta firma technologiczna świadczy usługi taksówkarskie, dostawy jedzenia i transportu towarów dla ponad 131 milionów użytkowników na całym świecie. Firma współpracuje również z ponad 6 milionami kierowców i kurierów.

Innowacyjne podejście Ubera do udostępniania przejazdów i dostaw jedzenia zmieniło mobilność w miastach. Uber dołączył do

S&P 500

w dniu 18 grudnia 2023 roku.

18. Sony Corporation

przez Sony Corporation

Łączna liczba pracowników: 108,900

Kapitalizacja rynkowa: 116,07 miliardów dolarów

Znana z elektroniki użytkowej, rozrywki i PlayStation

Sony Group Corporation, pierwotnie znana jako Tokyo Tsushin Kogyo K.K., została założona w Tokio w 1946 roku przez Masaru Ibukę i Akio Moritę. Jest to międzynarodowy konglomerat z biznesami obejmującymi różne sektory, w tym media, elektronikę, finanse i półprzewodniki. Grupa składa się z wielu podmiotów, takich jak Sony Corporation, Sony Entertainment i Sony Financial Group.

Sony jest największym producentem przetworników obrazu i zdobyło ponad połowę udziału w rynku. Jest również wiodącym graczem na rynku telewizyjnym i streamingowym.

19. Shopify

przez Shopify

Łączna liczba pracowników: +10,000

Kapitalizacja rynkowa: 92,23 miliarda dolarów

Znany z handlu elektronicznego

Shopify, platforma e-commerce, to kompleksowe rozwiązanie dla Business i osób prywatnych, które chcą zainicjować, rozwinąć i efektywnie zarządzać swoimi przedsięwzięciami. Ten sklep internetowy umożliwia firmom sprzedawanie swoich produktów klientom, jednocześnie ułatwiając akceptację płatności w różnych kanałach sprzedaży i lokalizacjach.

Powodzenie firm korzystających z Shopify napędza ciągły rozwój funkcji i produktów, wzmacniając pozycję dzisiejszych przedsiębiorstw i przyczyniając się do ewolucji handlu w przyszłości.

Dzięki Shopify każdy może bez wysiłku uruchomić swój Business, sprzedawać produkty, planować kampanie marketingowe i obsługiwać finanse - wszystko z poziomu jednej platformy, eliminując potrzebę pomocy ze strony programistów.

20. Zoom

przez Zoom

Łączna liczba pracowników: 6787

Kapitalizacja rynkowa: 29,96 miliardów dolarów

Znana z Zoom One, Zoom Przestrzenie i Zoom Wydarzenia

Zoom, z siedzibą w San Jose, jest notowaną na giełdzie firmą programistyczną założoną w 2011 roku. Jest to jedna z młodszych firm na tej liście. Jest dostawcą kompleksowej platformy do komunikacji i współpracy, która umożliwia firmom zdalne połączenie i współpracę.

Zoom oferuje szereg rozwiązań obejmujących takie funkcje, jak czat, rozmowy audio i wideo, spotkania, oferty contact center w chmurze, tablica i wiele innych. Funkcje te ułatwiają współpracę i wspierają znaczące połączenia między pracownikami zdalnymi. Zoom odegrał kluczową rolę w pomaganiu Businessowi w utrzymaniu działalności podczas pandemii. W kolejnych latach oferta firmy utorowała drogę do globalnego wzrostu liczby zdalnych miejsc pracy.

Co decyduje o powodzeniu najlepszych firm technologicznych?

Powodzenie tych popularnych gigantów technologicznych można przypisać kilku kluczowym czynnikom:

Globalna obecność : Firmy te mają globalny wpływ i zapewniają kompleksowe i oprogramowanie do zarządzania operacjami technologii informacyjnej rozwiązania. Ich produkty i usługi stanowią wsparcie dla codziennej działalności małych i dużych Businessów, umożliwiając im dotarcie do zróżnicowanych rynków i grup demograficznych

: Firmy te mają globalny wpływ i zapewniają kompleksowe i oprogramowanie do zarządzania operacjami technologii informacyjnej rozwiązania. Ich produkty i usługi stanowią wsparcie dla codziennej działalności małych i dużych Businessów, umożliwiając im dotarcie do zróżnicowanych rynków i grup demograficznych Innowacyjność : Ideologia najlepszych firm technologicznych i ich wysoce zróżnicowanych zespołów zarządzających obraca się wokół ciągłego przesuwania granic tego, co jest możliwe i myślenia o przyszłości. Firmy te inwestują znaczne środki w badania i rozwój, aby wprowadzać najnowocześniejsze technologie

: Ideologia najlepszych firm technologicznych i ich wysoce zróżnicowanych zespołów zarządzających obraca się wokół ciągłego przesuwania granic tego, co jest możliwe i myślenia o przyszłości. Firmy te inwestują znaczne środki w badania i rozwój, aby wprowadzać najnowocześniejsze technologie Zdolność adaptacji : Odnoszące powodzenie firmy technologiczne szybko dostosowują się do trendów rynkowych i wymagań konsumentów. Ich oprogramowanie Business Intelligence wykorzystuje elastyczność i zwinność, aby poruszać się w dynamicznym i ewoluującym krajobrazie technologicznym

: Odnoszące powodzenie firmy technologiczne szybko dostosowują się do trendów rynkowych i wymagań konsumentów. Ich oprogramowanie Business Intelligence wykorzystuje elastyczność i zwinność, aby poruszać się w dynamicznym i ewoluującym krajobrazie technologicznym Pozyskiwanie i utrzymywanie talentów: Budowanie i utrzymywanie zespołu wykwalifikowanych specjalistów ma kluczowe znaczenie. Najlepsze firmy technologiczne przyciągają największe talenty, oferując konkurencyjne wynagrodzenie oraz opcje pracy zdalnej i elastycznej. Inne korzyści oferowane przez gigantów technologicznych obejmują premie za wysokie wyniki, stypendia edukacyjne, niestandardowe plany rozwoju kariery, programy mentorskie i podróże międzynarodowe. Firmy te zapewniają również integracyjne i zróżnicowane środowiska pracy, które promują politykę równych wynagrodzeń i zmniejszają różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Jakich narzędzi używają firmy technologiczne?

Aby odnieść sukces, firmy technologiczne polegają na wielu narzędziach usprawniających i

zarządzać swoimi operacjami

. Wśród nich wyróżnia się ClickUp.

ClickUp służy jako kompleksowe narzędzie do pracy, tworzenia zespołów i

zarządzanie projektami

narzędzie, które pomaga organizacjom i teamom w osiąganiu ich celów.

ClickUp łączy Twoje Teams w celu planowania, śledzenia i współpracy nad dowolnym projektem - wszystko w jednym miejscu.

Wykorzystując ClickUp jako centralną platformę dla wszystkich projektów

członków Teams

i interesariuszy umożliwia firmom dzielenie złożonych projektów na łatwe do zarządzania zadania. Pozwala to na przypisywanie obowiązków, śledzenie postępów i automatyzację ręcznych kroków pracy.

Automatyzacja ClickUp integruje się z innymi narzędziami programowymi, aby zapewnić płynny przepływ danych między wszystkimi działami. Dzięki wbudowanym zabezpieczeniom klasy Enterprise, ClickUp jest najlepszym wyborem dla firm technologicznych, które chcą się rozwijać bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa.

Zaawansowane funkcje, takie jak wstępnie zbudowane

szablony mapy drogowej technologii

i i

szablony technologii informacyjnych

narzędzia do współpracy i gotowa integracja z aplikacjami komunikacyjnymi sprawiają, że ClickUp jest idealnym rozwiązaniem dla najlepszych firm technologicznych.

Wyróżnij się w sektorze technologicznym

Patrząc na krajobraz technologiczny w 2024 roku, wiodące firmy powyżej wyróżniają się jako prawdziwi liderzy w dziedzinie innowacji technologicznych i zdolności adaptacyjnych oraz mają globalny rynek.

Od znanych marek, takich jak Apple i Samsung, po wschodzących graczy, takich jak Shopify, firmy te mają dostęp do najnowocześniejszych technologii, działają zgodnie z trendami i nadal wpływają na przyszłość świata.

W dynamicznym świecie technologii narzędzia takie jak ClickUp stają się kluczowe dla utrzymania koncentracji. Jako kompleksowe rozwiązanie do zarządzania pracą, projektami i zespołami, ClickUp jest jednym z najlepszych na świecie

najlepszych narzędzi dla startupów

. Umożliwia dużym firmom technologicznym usprawnienie operacji,

usprawnienie procesów Business

, wspierać współpracę i skutecznie osiągać cele.

Patrząc w przyszłość, te produkty i usługi technologiczne odegrają kluczową rolę w kształtowaniu postępu technologicznego w dziedzinie uczenia maszynowego i rzeczywistości wirtualnej.

Aby dowiedzieć się więcej o ClickUp,

.