ClickUp potwierdza gotowość przedsiębiorstwa dzięki certyfikatom ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 i ISO 27018:2019

SAN DIEGO, 13 października, 2022 r. - COPYlickUp wcześnie inwestuje w bezpieczną architekturę zbudowaną do obsługi globalnej bazy klientów ClickUp , platforma zapewniająca wydajność, która łączy pracę w jednym miejscu, ogłosiła dzisiaj, że uzyskała certyfikaty ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 i ISO 27018:2019. Certyfikaty te świadczą o ciągłym zaangażowaniu ClickUp w bezpieczeństwo, prywatność, jakość i zaufanie klientów na całym świecie.

"Celem ClickUp jest bycie główną platformą, na której zrobione jest to, co do zrobienia. Aby być systemem rekordów, absolutnie niezbędne jest posiadanie zaufanego i bezpiecznego fundamentu" - powiedział Shailesh Kumar, SVP of Engineering w ClickUp. "Te certyfikaty wskazują, że znacznie wyprzedzamy wielu naszych rówieśników w podejmowaniu kroków w celu ochrony danych klientów i zapewnienia spokoju ducha interesariuszom w każdej organizacji, zarówno dużej, jak i małej"

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) jest niezależnym, pozarządowym, międzynarodowym organem, który opracowuje normy w celu zapewnienia jakości, bezpieczeństwa i wydajności produktów, usług i systemów. Istnieje kilkanaście takich organizacji norm z rodziny ISO/IEC 27000 . Korzystanie z nich umożliwia organizacjom dowolnego rodzaju zarządzanie bezpieczeństwem aktywów, takich jak informacje finansowe, własność intelektualna, dane pracowników lub informacje powierzone przez osoby trzecie.

Norma ISO 27001:2013 jest uznawana za najwyższy standard bezpieczeństwa w odniesieniu do danych niestandardowych, wymagając od dostawcy zewnętrznego potwierdzenia pełnej zgodności. Po rozszerzeniu procesu audytu przez Schellman & Company LLC., certyfikaty ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 i ISO 27018:2019 potwierdzają, że ClickUp spełnia najwyższe międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, niezawodności, jakości i zaufania. Certyfikat ten wskazuje również, że ClickUp jest commit do ciągłego doskonalenia swojego stanu bezpieczeństwa informacji.

"W ClickUp przyjmujemy proaktywne podejście do bezpieczeństwa" - powiedział Ryan Brander, dyrektor ds. bezpieczeństwa w ClickUp. "W ciągu ostatniego roku ClickUp czterokrotnie zwiększył rozmiar zespołu ds. bezpieczeństwa, uzyskał pięć certyfikatów bezpieczeństwa, wyprzedził naszych konkurentów w zakresie publicznych wskaźników bezpieczeństwa i uruchomił program bug bounty, jednocześnie stawiając klientów ClickUp na pierwszym miejscu, wspierając ponad sześciuset klientów z sektora Enterprise"

Bezpieczeństwo jest kamieniem węgielnym strategii biznesowej ClickUp i zobowiązania wobec klientów. Ogłoszone dziś certyfikaty ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 i ISO 27018:2019 są częścią solidnej strategii bezpieczeństwa ClickUp. Te nowe certyfikaty uzupełniają i opierają się na certyfikacji ClickUp SOC 2 Type 2, certyfikacji PCI DSS, zgodności z RODO, zgodności z CCPA/CPRA, zgodności z LGPD i zgodności z HIPAA.

Aby dowiedzieć się więcej o programie bezpieczeństwa ClickUp, odwiedź stronę tutaj .

O ClickUp

ClickUp to jedyna na świecie kompleksowa platforma wydajności, która dostosowuje się do sposobu, w jaki ludzie chcą pracować. Zastępuje ona wszystkie indywidualne narzędzia zwiększające wydajność z jedną, ujednoliconą platformą, która obejmuje zarządzanie projektami, współpracę nad dokumentami, tablice, arkusze kalkulacyjne i cele. Założona w 2017 roku i mająca siedzibę w San Diego, ClickUp ma misję uczynienia świata bardziej wydajnym. Jako jedna z najszybciej rozwijających się firm SaaS na świecie, ClickUp pomógł ponad 800 000 Teams i milionom użytkowników prowadzić bardziej wydajne życie i zaoszczędzić co najmniej jeden dzień każdego tygodnia. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.clickup.com .