ClickUp kontra Trello: które narzędzie do zarządzania projektami pasuje do Twojego cyklu pracy?

Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Twój zespół wciąż nie dotrzymuje terminów, nawet jeśli proces wygląda solidnie na papierze?

W wielu przypadkach praca jest rozproszona. Zadania znajdują się w arkuszach kalkulacyjnych. Aktualizacje giną w długich wątkach e-mailowych. Pliki są rozrzucone po różnych dyskach. Rozmowy znikają w długich wątkach czatu.

Twój zespół nie jest powolny. Po prostu tak często zmienia kontekst, że to ich wyczerpuje.

Dobre narzędzie do zarządzania projektami zostało stworzone, aby temu zaradzić. Zapewnia jeden centralny system, w którym praca, aktualizacje, pliki i rozmowy są zebrane w jednym miejscu.

Właśnie dlatego zespoły przechodzą z rozproszonych narzędzi na zintegrowany obszar roboczy oparty na AI — ponieważ rozproszenie pracy jest nie tylko irytujące, ale także powoduje przekraczanie terminów, nawet gdy proces wydaje się solidny.

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem między ClickUp a Trello, ten przewodnik pomoże Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie.

Tabela porównawcza ClickUp vs. Trello

Oto zestawienie różnic między ClickUp a Trello w obszarach, na których zależy większości zespołów.

Funkcje <2>ClickUp Trello Zarządzanie zadaniami Niestandardowe pulpity nawigacyjne z ponad 50 widżetami do śledzenia obciążenia pracą, sprintów, pól niestandardowych, celów itp. Proste karty z listami kontrolnymi, etykietami i załącznikami Panele kontrolne Tylko szablony tablic/kart; limitowane do złożonych cykli pracy Ograniczone pulpity nawigacyjne; dostępne wyłącznie za pośrednictwem dodatków innych firm Szablon Szablony zadań, dokumentów, list, przestrzeni i cykli pracy; możliwość pełnej zmiany przypisania Automatyzacje w Butlerze: mniejsza moc, mniej wyzwalaczy Krzywa uczenia się Bardziej stroma krzywa uczenia się ze względu na złożoność Łatwa nauka obsługi Śledzenie czasu pracy Wbudowana funkcja śledzenia czasu Wymaga dodatku do śledzenia czasu Integracje Ponad 1000 integracji natywnych i zewnętrznych ~200 dodatków Narzędzia do współpracy Wbudowane dokumenty, tablice, edycja w czasie rzeczywistym, komentarze, czat zadań, wzmianki Komentarze na poziomie kart, wzmianki, podstawowe listy kontrolne Zaawansowane zabezpieczenia Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), szczegółowe uprawnienia, logowanie jednokrotne (SSO) w planach płatnych, dzienniki audytowe 2FA; SSO tylko w wersji Enterprise Free Plan Nieograniczona liczba użytkowników, zadań i projektów, 100 MB przestrzeni dyskowej, 3 widoki, automatyzacje Nieograniczona liczba użytkowników, 10 tablic, 1 Power-Up na tablicę Zarządzanie wiedzą Dokumenty ClickUp, wiki, Tablice, wyszukiwanie oparte na AI, uporządkowane huby wiedzy Brak natywnego systemu zarządzania wiedzą; opiera się na załącznikach Wyszukiwanie w Enterprise Wyszukuj wśród zadań, dokumentów, czatu, plików i połączonych aplikacji (Slack, Dysk, Dropbox) Brak wyszukiwania między aplikacjami; tylko wyszukiwanie w tablicach/kartach Asystent AI (ClickUp Brain) Wbudowana AI do tworzenia podsumowań, pisania, odpowiadania, streszczeń i automatyzacji Ograniczona AI (Atlassian Intelligence w wersji beta; mniej funkcji) Wbudowany czat i synchronizacja Wbudowany czat (kanały, wiadomości prywatne), rozmowy audio/wideo, podsumowania oparte na AI Brak natywnych funkcji czatu lub spotkań Tablice Wizualna współpraca z możliwością przekształcania notatek samoprzylepnych w zadania Brak natywnych tablic Agenci AI i automatyzacje Gotowe/niestandardowe agenty AI, wyzwalacze cyklu pracy, kreator automatyzacji Automatyzacje Butler; mniej wydajne, mniej wyzwalaczy Raportowanie i pulpity nawigacyjne Ponad 50 widżetów do raportowania, analityka w czasie rzeczywistym, wnioski oparte na AI Limitowane możliwości raportowania, głównie za pośrednictwem Power-Ups Szczegółowe uprawnienia Zaawansowane uprawnienia, niestandardowe role, SSO, SCIM Podstawowe uprawnienia na poziomie tablicy; zaawansowane dostępne tylko w wersji Enterprise

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp

Czym jest ClickUp?

Zarządzaj wszystkimi dokumentami, projektami, rozmowami i nie tylko na jednej kompleksowej platformie dzięki ClickUp

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy — łącząca projekty, zadania, dokumenty, czat, automatyzację i sztuczną inteligencję w jednej platformie. Zamiast przełączać się między narzędziami, zespoły mogą planować, śledzić postępy, współpracować i dokumentować pracę w jednym, połączonym obszarze roboczym.

Dostosowuje się do Twojego cyklu pracy, niezależnie od tego, czy jesteś małym startupem, czy dużą Enterprise z rozbudowanym procesem zatwierdzania.

Dzięki ClickUp zespoły mogą zarządzać zadaniami, tworzyć dokumentację, przeprowadzać automatyzację cykli pracy i śledzić projekty. ClickUp Brain dodaje do tego podsumowania oparte na AI, spostrzeżenia i sugestie dotyczące kolejnych kroków.

Funkcje ClickUp

ClickUp oferuje solidny, skalowalny zestaw funkcji. Oferuje wsparcie dla prostego zarządzania zadaniami oraz dla złożonych projektów.

Funkcja nr 1 Zarządzanie projektami i zadaniami

Rozwiązanie do zarządzania projektami ClickUp zapewnia pełną przejrzystość. Możesz przeglądać zarówno ogólny stan projektu, jak i szczegóły najmniejszych zadań. Możesz dzielić pracę na zadania, podzadania i listy kontrolne. Możesz śledzić zależności, ustawiać kamienie milowe i obserwować, jak wszystko natychmiast aktualizuje się w całym obszarze roboczym.

Oto, jak te funkcje współdziałają:

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne do monitorowania stanu projektów na żywo i obciążenia zespołu

Ponad 15 widoków projektów, w tym lista, Tablica, Wykres Gantt i kalendarz

Bogata komunikacja dotycząca zadań dzięki komentarzom, dokumentom, linkom i załącznikom

Zależności i kamienie milowe , aby utrzymać właściwą kolejność zadań

Pola niestandardowe do śledzenia budżetów, klientów, priorytetów lub wszystkiego, czego potrzebuje Twój cykl pracy

Uzyskaj kompleksowy przegląd całego projektu dzięki platformie do zarządzania projektami ClickUp

Dzięki zadaniom ClickUp nawet najmniejsze działanie staje się częścią uporządkowanego systemu projektowego. Łączy ono cele, terminy, dokumentację i komunikację zespołu w jednym miejscu. Daje to również ClickUp Brain kontekst potrzebny do udzielania odpowiedzi na pytania i generowania podsumowań.

Podziel złożone cykle pracy na osiągalne kamienie milowe dzięki zadaniom ClickUp

Oto, jak działają funkcje zarządzania projektami w ClickUp:

Dostosowywanie pulpitu nawigacyjnego : Twórz widoki w czasie rzeczywistym dotyczące stanu projektu, obciążenia zespołu, statusu budżetu i : Twórz widoki w czasie rzeczywistym dotyczące stanu projektu, obciążenia zespołu, statusu budżetu i postępów na osi czasu , korzystając z ponad 50 konfigurowalnych widżetów pulpitu nawigacyjnego

Różne widoki : Przełączaj się między różnymi : Przełączaj się między różnymi widokami ClickUp , takimi jak lista, Tablica, Wykres Gantt i Kalendarz, aby zarządzać pracą w sposób preferowany przez Twój zespół

Zintegrowana komunikacja : Trzymaj wszystko w jednym miejscu, połączając zadania z : Trzymaj wszystko w jednym miejscu, połączając zadania z dokumentami ClickUp , dodając komentarze bezpośrednio w zadaniach i osadzając aktualizacje w treści pracy

Zależności między zadaniami i kamienie milowe : Skorzystaj z : Skorzystaj z funkcji zależności w ClickUp , aby zdefiniować powiązania między zadaniami, takie jak „zakończ, aby rozpocząć”, oraz ustaw kluczowe kamienie milowe, aby uporządkować realizację zadań we właściwej kolejności

Centralne hub informacji: Dodaj : Dodaj pola niestandardowe do dowolnego zadania i śledź zadania , pliki, terminy lub zasoby — dzięki temu zespoły zawsze wiedzą, gdzie znaleźć to, czego potrzebują, a ClickUp Brain może wygenerować bogatsze i bardziej precyzyjne odpowiedzi

ClickUp Enterprise Search i ClickUp Brain umożliwiają przeszukiwanie zadań, dokumentów, czatu, plików, a nawet zintegrowanych aplikacji, takich jak Slack i Google Drive — wszystko w jednym miejscu. Trello przeszukuje tylko tablice.

Funkcja nr 2: Automatyzacje w ClickUp

Skonfiguruj automatyzacje ClickUp, aby zautomatyzować codzienne, powtarzające się zadania

Dzięki ClickUp Automations możesz zautomatyzować powtarzalne zadania, takie jak przydzielanie pracy, aktualizowanie statusów czy wysyłanie przypomnień — i pozwolić AI zająć się rutynowymi zadaniami, które Twój zespół zazwyczaj wykonuje ręcznie. Możesz również tworzyć zaawansowane cykle pracy z warstwowymi warunkami, a nawet tworzyć połączenia działań w różnych projektach.

Przykład: Gdy zadanie „Potrzebny projekt” zostanie oznaczone jako zakończone, ClickUp może automatycznie utworzyć nowe zadanie dla zespołu projektowego, przypisać je, ustawić termin realizacji i powiadomić kierownika projektu.

Możesz rozszerzyć te automatyzacje na narzędzia takie jak Slack, e-mail i Dropbox oraz wybierać spośród ponad 100 gotowych szablonów, aby szybko je skonfigurować.

Dzięki ClickUp Brain, wbudowanemu asystentowi AI, możesz generować podsumowania projektów i rozmów, otrzymywać aktualizacje projektów w czasie rzeczywistym oraz zadawać pytania dotyczące swojej pracy, używając naturalnego języka.

Wszystko to dzieje się w Twoim obszarze roboczym ClickUp. AI zawsze uwzględnia kontekst i wykorzystuje Twoje zadania, dokumenty oraz rozmowy jako źródło informacji, a nie losowe dane z internetu.

Analizuj, podsumowuj i wyodrębniaj kluczowe wnioski z załączników w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

Oto, jak ClickUp Brain i automatyzacje mogą współpracować, aby tworzyć inteligentniejsze cykle pracy: Zadanie utworzone ➜ Brain pisze opis zadania Status „Oczekiwanie na informacje” utrzymuje się od 3 dni ➜ Brain podsumowuje ostatnie komentarze i publikuje przypomnienie Projekt zakończony ➜ Brain generuje podsumowanie do dokumentacji retrospektywnej

ClickUp Brain MAX pomaga zespołom działać szybciej, umożliwiając dyktowanie pomysłów, notatek lub elementów do wykonania i automatyczne przekształcanie ich w uporządkowane zadania lub dokumenty. Zamiast gubić decyzje podczas spotkań lub w wątkach czatu, funkcja Talk to Text rejestruje kontekst w momencie wypowiedzenia i umieszcza go bezpośrednio w Twoim cyklu pracy. To najszybszy sposób na kontynuowanie projektów bez ręcznego przepisywania lub rozproszonych notatek.

ClickUp Brain MAX w ciągu kilku sekund przekształca Twoje notatki w jasne, możliwe do realizacji zadania i wiadomości

Agenci ClickUp idą o krok dalej w automatyzacji. Działają jak zawsze gotowi do pomocy członkowie zespołu, którzy śledzą Twoje cykle pracy, monitorują zmiany w projekcie i popychają pracę do przodu bez czekania na ręczne aktualizacje. Wypatrują zablokowanych zadań, wykrywają przeszkody, udostępniają podsumowania postępów i automatycznie wyzwalają kolejne kroki. To proaktywna koordynacja projektu, która nigdy nie zawodzi.

🎥 Chcesz zwiększyć swoją wydajność bez ryzyka wypalenia?

Funkcja nr 3: Widok tablicy w ClickUp

Wizualizuj postępy każdego projektu dzięki widokowi tablicy Kanban w ClickUp

Tablica Kanban w ClickUp zapewnia kierownikom projektów kontrolę i widoczność w zakresie cyklu pracy. W połączeniu ze sztuczną inteligencją staje się ona aktualizowanym na bieżąco podglądem postępów.

Możesz przeciągać i upuszczać zadania, aby aktualizować ich status lub priorytet. Możesz szybko sprawdzić postępy i zorganizować pracę zgodnie z potrzebami zespołu. Możesz korzystać z pól niestandardowych, kolorów lub zagnieżdżonych podzadań, w zależności od tego, co ułatwia przeglądanie pracy.

Dla kierownika zarządzania projektami oznacza to mniej ręcznych aktualizacji, jaśniejsze priorytety, podsumowania zmian generowane przez AI oraz łatwiejsze śledzenie, kto co robi.

Tablice ClickUp wyróżniają się na tle podstawowych narzędzi Kanban dzięki dodatkowym funkcjom, które ułatwiają zarządzanie złożonymi projektami, takim jak:

Elastyczność grupowania tablic : Grupuj zadania nie tylko według statusu, ale także według osoby przypisanej, priorytetu, terminu, etykiet, punktów sprintu lub dowolnego pola niestandardowego

Kompleksowy dostęp do szczegółów zadań: Każda karta na tablicy stanowi pełne zadanie ClickUp. Możesz ją otworzyć, aby przeglądać i edytować podzadania, komentarze, dokumenty, listy kontrolne, załączniki oraz śledzenie czasu bez opuszczania tablicy

Limity zadań w pracy w toku: Ustal limity kolumn, aby zapobiec obciążeniu. Pomaga to zespołom zarządzać obciążeniem i uniknąć przekroczenia terminów

Współpraca w czasie rzeczywistym: Tablice aktualizują się natychmiast po wprowadzeniu zmian przez członków zespołu. Możesz komentować, przypisywać lub aktualizować zadania bez konieczności odświeżania strony lub przełączania widoków

ClickUp posiada wbudowany czat zespołowy ClickUp Chat (kanały, wiadomości prywatne) oraz funkcję natychmiastowych rozmów wideo ( SyncUps ). Dzięki temu rozmowy pozostają blisko pracy, bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Trello nie oferuje natywnych funkcji czatu ani spotkań.

💡 Porada eksperta: Szablony tablic Kanban mogą pomóc w przełamaniu syndromu pustej strony zespołom, które potrzebują struktury, aby szybko rozpocząć pracę. Niezależnie od tego, czy jesteś zespołem marketingowym planującym kampanie, czy zespołem świadczącym profesjonalne usługi i prowadzącym śledzenie realizacji zadań dla klientów, te szablony zapewnią Ci przewagę na starcie.

Ceny ClickUp

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników stosuje niespójne metody śledzenia elementów do wykonania, co ma dla nich następujące wyniki: pominięcie decyzji i opóźnienia w realizacji. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki z przypomnieniem, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często chaotyczny i nieefektywny. Rozwiązanie do zarządzania zadaniami ClickUp zapewnia płynne przekształcanie rozmów w zadania — dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i pozostawać zgrany.

Czym jest Trello?

Trello, obecnie należące do Atlassian, to proste narzędzie w stylu Kanban służące do wizualnego śledzenia zadań. Podstawę systemu stanowią tablice, listy i karty. Dzięki temu osoby indywidualne i małe zespoły mogą łatwo organizować pracę bez konieczności skomplikowanych ustawień lub szkolenia.

Jest intuicyjne, lekkie i szybkie w opanowaniu, ale stawia prostotę ponad rozbudowaną funkcjonalnością.

Funkcje Trello

Trello to proste narzędzie do zarządzania projektami dla zespołów, które chcą zarządzać wieloma projektami przy minimalnych ustawieniach. Jest łatwe w obsłudze, więc nawet nowi użytkownicy mogą zacząć z niego korzystać w ciągu kilku minut.

Oto kilka kluczowych funkcji, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze między ClickUp a Trello:

Funkcja nr 1: Automatyzacja Butler

Funkcja automatyzacji Butler w Trello pozwala tworzyć reguły, przyciski i zaplanowane komendy w celu zautomatyzowania rutynowych czynności na tablicach.

Dzięki Butlerowi możesz używać wyzwalaczy do uruchamiania automatyzacji, gdy:

Karta została przeniesiona do określonej listy

Termin zbliża się lub już minął

Dodano lub usunięto etykietę

Tworzona jest karta lub lista kontrolna zostaje oznaczona jako zakończona

Butler integruje się również z narzędziami takimi jak Slack, Jira i e-mail, dzięki czemu sprawdza się w prostych łańcuchach automatyzacji.

Butler najlepiej sprawdza się w przypadku prostych cykli pracy, zwłaszcza w ramach jednej tablicy.

Funkcja nr 2: Skrzynka odbiorcza Trello

Skrzynka odbiorcza Trello służy jako centralna przestrzeń do gromadzenia zadań, notatek i pomysłów z poczty e-mail, Slacka lub Microsoft Teams. Możesz też po prostu zapisać pomysł, gdy tylko się pojawi, bez konieczności ustawień.

Możesz zebrać wstępne pomysły w Skrzynce odbiorczej, a później je uporządkować, przeciągając każdy element na odpowiednią tablicę lub listę. To praktyczne narzędzie dla dynamicznych zespołów, które potrzebują szybkiego sposobu na rejestrowanie zadań bez zakłócania przepływu pracy.

W przypadku mniejszych zadań Skrzynka odbiorcza pozwala bezpośrednio oznaczyć je jako „Zrobione”, dzięki czemu drobne czynności nie gromadzą się niepotrzebnie.

Skrzynka odbiorcza to przydatne narzędzie do rejestrowania zadań dla zespołów, które preferują prosty cykl pracy wymagający minimalnych ustawień.

Funkcja nr 3: Planer

Połącz swój kalendarz Google lub Microsoft z Trello Planner, aby łatwo zaplanować swój dzień. Po prostu przeciągnij i upuść zadania ze Skrzynki odbiorczej Trello lub tablic do swojego Plannera. Rejestruj i organizuj swoje plany, niezależnie od tego, czy jesteś przy biurku, czy w drodze. Teraz zarezerwuj czas na skupienie i dotrzymuj terminów jako kierownik projektu.

Planner najlepiej nadaje się do planowania osobistego lub prostych osi czasu.

Ceny Trello

Free

Standard: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

ClickUp kontra Trello: porównanie funkcji

Zarówno ClickUp, jak i Trello to oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomaga planować projekty, zarządzać zadaniami i współpracować z zespołem. I choć istnieje wiele podobieństw w ich podstawowej funkcjonalności, zostały one stworzone z myślą o różnych priorytetach.

Przyjrzyjmy się bliżej różnicom między nimi, wykraczając poza typowe stwierdzenia typu „Trello jest proste” i „ClickUp oferuje więcej”, poprzez szczegółowe porównanie funkcji.

Zarządzanie zadaniami

ClickUp działa zgodnie z hierarchiczną strukturą: Obszar roboczy → Przestrzeń → Foldery → Listy → Zadania → Podzadania → Lista kontrolna.

W ClickUp możesz podzielić złożone zadania na podzadania i zagnieżdżone listy kontrolne. Możesz ustawić zależności, aby zdefiniować kolejność zadań. Możesz również zastosować pola niestandardowe, aby śledzić szczegóły, takie jak budżety lub nazwy klientów. ClickUp oferuje również gotowe szablony zadań, które pomagają skalować powtarzalne cykle pracy.

Z kolei Trello ma znacznie prostszą strukturę: tablice → listy → karty → listy kontrolne.

Każda karta w Trello pełni funkcję zadania. Możesz dodawać opisy, listy kontrolne, terminy, załączniki i komentarze. Ta prostota sprawdza się dobrze w przypadku podstawowych cykli pracy. Nie możesz jednak tworzyć zależności ani dodawać pól niestandardowych bez rozszerzeń Power-Ups. Trello nie obsługuje również natywnie szacowanego czasu w złożonych projektach.

🏆 Zwycięzca: To zależy Wybierz ClickUp, jeśli potrzebujesz wielopoziomowej struktury zadań, zależności, śledzenia czasu, szczegółowej kontroli oraz AI, która rozumie, jak poszczególne elementy Twojej pracy współgrają ze sobą. Wybierz Trello, jeśli szukasz wizualnego, elastycznego sposobu na organizowanie zadań i współpracę przy mniejszych lub mniej ustrukturyzowanych projektach.

Widoki projektów i elastyczność

W ClickUp możesz wizualizować swoje projekty w ponad 15 widokach i przełączać się między nimi, aby uzyskać dostęp zarówno do widoków ogólnych, jak i szczegółowych. Ta elastyczność pozwala zarządzać codziennymi zadaniami i długoterminowym planowaniem w jednym miejscu.

Jednak Trello oferuje jedynie widok tablicy Kanban jako swoją podstawową funkcję. Chociaż można dodać widok kalendarza, osi czasu, tabeli lub pulpitu nawigacyjnego, większość z nich wymaga rozszerzeń (Power-Ups), a w planie Free Plan dozwolone jest tylko jedno rozszerzenie. Poza tym przełączanie widoków w Trello nie jest tak płynne jak w przypadku rozszerzeń, ponieważ działa ono jako oddzielna warstwa.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa dzięki szerokiemu zakresowi widoków, zaawansowanym opcjom dostosowywania i podsumowaniom opartym na AI. Widoki te zapewniają większą elastyczność zespołom zarządzającym złożonymi projektami — oraz ograniczają konieczność ręcznego raportowania.

Współpraca zespołowa

Współpraca zespołowa jest głęboko zintegrowana z ClickUp. Możesz wspólnie edytować dokumenty w czasie rzeczywistym, przeprowadzać burze mózgów na Tablicach ClickUp, przypisywać komentarze członkom zespołu oraz pozwolić ClickUp Brain na rejestrowanie decyzji podjętych podczas spotkań i automatyczne przekształcanie ich w zadania do wykonania.

Kalendarz ClickUp, natywne narzędzie do planowania, zapewnia dodatkowy poziom koordynacji. Podobnie jak Kalendarz Google czy Outlook, pomaga zarządzać spotkaniami i wydarzeniami, ale ma tę dodatkową zaletę, że jest zintegrowany z ekosystemem zarządzania zadaniami. W jednym miejscu możesz tworzyć, organizować i wyszukiwać dokumenty, wiki oraz zadania.

Z kolei Trello umożliwia współpracę poprzez komentarze na kartach, wzmianki, listy kontrolne i załączniki, co ułatwia śledzenie aktywności przy każdym zadaniu. Brakuje mu jednak wbudowanego czatu i edycji dokumentów w czasie rzeczywistym, dlatego w celu pogłębienia współpracy zespołowej opiera się na zewnętrznych narzędziach i integracjach.

🏆 Zwycięzca: Dzięki głęboko zintegrowanym funkcjom współpracy ClickUp jest tutaj zdecydowanym zwycięzcą.

Pomoc i wsparcie

ClickUp oferuje szeroki zakres opcji wsparcia. Obejmuje to czat na żywo dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla wszystkich użytkowników (tak, nawet tych korzystających z wersji darmowej), obszerne Centrum pomocy, przewodniki w aplikacji, webinaria oraz ClickUp University, oferujące bezpłatne wideo szkoleniowe.

Plany Enterprise i Business obejmują dedykowanych Success Managerów.

Trello oferuje jednak Centrum pomocy z funkcją wyszukiwania, fora społecznościowe oraz system wsparcia oparty na zgłoszeniach. Wsparcie na żywo jest dostępne wyłącznie dla użytkowników planów Premium i Enterprise.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa dzięki całodobowemu wsparciu technicznemu na żywo, dostępnemu nawet dla użytkowników Free Planu.

Raportowanie i analityka

ClickUp oferuje zaawansowane raportowanie i analitykę poprzez konfigurowalne pulpity nawigacyjne, a funkcja ClickUp Brain generuje zrozumiałe podsumowania w języku potocznym na podstawie danych liczbowych. Możesz śledzić postępy, obciążenie zespołu, status zadań, czas, budżety itp. Dzięki ponad 50 widżetom możesz tworzyć szczegółowe, wizualne raporty w czasie rzeczywistym, filtrując dane w przestrzeniach, listach i polach niestandardowych.

Z kolei Trello ma ograniczone wbudowane funkcje raportowania. Aby uzyskać dostęp do funkcji analitycznych, takich jak śledzenie czasu pracy lub wgląd w obciążenie pracą, musisz polegać na rozszerzeniach Power-Ups lub narzędziach innych firm, które często wymagają dodatkowych ustawień lub płatnych planów.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa dzięki wbudowanym, konfigurowalnym narzędziom do raportowania, które działają na dużą skalę bez konieczności dodatkowej integracji.

Sztuczna inteligencja

ClickUp Brain to wbudowany pakiet AI firmy ClickUp, który łączy zadania, dokumenty, osoby i wiedzę z obszaru roboczego ClickUp w jedną warstwę wnioskowania, pomagając Ci pracować mądrzej na całej platformie. Potrafi podsumowywać wątki komentarzy, generować lub edytować dokumenty, wyodrębniać elementy do wykonania, tworzyć zadania oraz odpowiadać na pytania dotyczące Twoich wewnętrznych projektów lub dokumentów, wykorzystując zawartość Twojego obszaru roboczego jako źródło informacji.

Z kolei Trello oferuje funkcje AI poprzez Atlassian Intelligence, które wciąż się rozwijają. Zapewnia inteligentne sugestie, podsumowania i automatyczne analizy w narzędziach Atlassian, w tym w Trello — ale obecnie jest bardziej ogólne i oferuje mniej zaawansowanych, specyficznych dla zadań i uwzględniających cykl pracy funkcji niż ClickUp Brain.

🏆 Zwycięzca: ClickUp zdecydowanie wygrywa dzięki funkcji ClickUp Brain, która oferuje funkcjonalność obejmującą cały obszar roboczy

ClickUp kontra Trello na Reddicie

Aby zakończyć tę dyskusję, przenieśliśmy ją na Reddit. Chociaż nie ma konkretnych wątków, oto kilka opinii użytkowników na temat obu narzędzi.

Według jednego z użytkowników ClickUp, Trello byłoby bardziej odpowiednim wyborem do zarządzania zadaniami osobistymi.

Do tej listy dodałbym jeszcze prostotę, która może być bardzo pomocna przy wdrażaniu nowych klientów lub członków zespołu. Używam ClickUp w pracy, więc korzystam z niego również do zadań osobistych. Gdybym szukał tylko narzędzia do zarządzania zadaniami osobistymi, prawdopodobnie wybrałbym Trello ze względu na prostotę i stabilność.

Jeśli jednak natywne integracje są dla Ciebie niezbędnym narzędziem, warto posłuchać tego użytkownika, który przeszedł z Trello na ClickUp.

Trello najlepiej sprawdza się w widoku kanban/tablicy, ale to wszystko, co oferuje. Przez lata nie dodano żadnych znaczących nowych funkcji. Większość dobrych wtyczek to płatne rozwiązania innych firm, które w przypadku ClickUp byłyby już w pełni zintegrowane. Właśnie przeszliśmy z Trello na ClickUp i cały zespół jest w 100% zadowolony z tej zmiany.

Jeśli chodzi o skalowalność, ClickUp wydaje się być lepszą alternatywą dla Trello, zgodnie z tym komentarzem użytkownika Reddita.

Korzystałem zarówno z Trello, jak i ClickUp, więc stawiam na ClickUp. Jeśli Twoja dodatkowa działalność się rozrośnie, ClickUp rozrośnie się razem z nią. Moim zdaniem Trello to świetny punkt wyjścia do zarządzania projektami i to od niego zaczynałem, ale szczerze mówiąc, potrzebowałem więcej niż jednej tablicy, więc bardzo szybko z niego wyrosłem. Ja wybrałbym ClickUp, bo można tam utworzyć listę dla każdego projektu (terminologia ClickUp), a następnie zebrać wszystkie listy na poziomie przestrzeni lub folderu, dzięki czemu masz ogólny przegląd wszystkiego. Bardzo mi to pomogło, gdy moja dodatkowa działalność jako freelancer się rozrosła i zacząłem obsługiwać więcej klientów!

Główny wątek na Reddicie jest jasny: Trello sprawdza się dobrze, dopóki Twoja praca nie zacznie się rozrastać. ClickUp jest stworzony z myślą o tym, co dzieje się później.

Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze?

Ostateczny werdykt: ClickUp wygrywa 🏆

Trello doskonale sprawdza się w przypadku prostych, osobistych lub niewielkich cykli pracy zespołowej. Jednak gdy Twoje projekty się rozrastają — lub gdy powiększa się Twój zespół — szybko napotykasz ograniczenia tej platformy.

ClickUp oferuje wszystko to, co Trello, a dodatkowo zapewnia zaawansowane funkcje, automatyzację, raportowanie, sztuczną inteligencję i skalowalność, których potrzebują nowoczesne zespoły. Zostało stworzone z myślą o zespołach, które chcą działać szybciej, współpracować mądrzej i zarządzać projektami bez konieczności łączenia różnych narzędzi.

