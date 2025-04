25 najlepszych darmowych programów do zarządzania projektami: Narzędzia do wypróbowania w 2025 roku

Jako kierownik projektów nauczyłem się jednego - ta praca nie jest dla osób o słabych nerwach.

Typowy dzień w moim życiu to ciągły wir gonitwy za terminami, żonglowania zasobami i angażowania interesariuszy - każdy z tych elementów to wspinaczka pod górę (zwłaszcza ostatni, gdy masz podstępnych klientów).

Na początku mojej kariery zawodowej zmagałem się nawet z podstawami. Pomiędzy spotkaniem z klientem i interesariuszami a przeglądaniem raportów i analiz, kończyło się to pominięciem ważnego zadania lub dwóch. Albo trzy. Rozumiesz.

Na szczęście w końcu odkryłem, jak ułatwić sobie pracę (i życie) dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami. Mam teraz solidne procesy i systemy oraz korzystam z narzędzi i automatyzacji do zrobienia wielu ciężkich rzeczy w moich projektach.

Na tym blogu zagłębiamy się w 25 darmowych narzędzi do zarządzania projektami, zaprojektowanych w celu usprawnienia cyklu pracy. Od śledzenia zadań po komunikację z interesariuszami - wszystkie te narzędzia są dostępne, a co najlepsze? Nie kosztują ani grosza. Zanurzmy się!

Czym jest oprogramowanie do zarządzania projektami?

Oprogramowanie do zarządzania projektami ma na celu pomoc w zarządzaniu działaniami, zasobami, informacjami i zadaniami związanymi z projektem. Oferuje strukturę i organizację dla projektów dowolnej wielkości, dzięki czemu Teams monitorują postęp projektu od początku do końca.

Większość narzędzi do zarządzania projektami zazwyczaj zawiera wyspecjalizowane funkcje usprawniające cykl zarządzania projektem:

Alokacja zasobów pozwala kierownikom projektów dopasować odpowiednie zasoby do potrzeb konkretnego zadania

Listy zadań, tablice i kanały czatu umożliwiają teamom współpracę w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie

Możliwości raportowania zapewniają dostawcom wgląd w postępy projektu

Teams mają więcej projektów zajmujących ich czas pracy. Od spotkań do głębokiej pracy i nieformalnych projektów do śledzenia celów, wiele rzeczy dzieje się jednocześnie w krótkim czasie.

Bez odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami, zasadniczo tworzymy więcej zadań, nieefektywności i decyzji opartych na strachu.

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami w 2025 roku w skrócie

Oprogramowanie do zarządzania projektami Kluczowe funkcje Free Plan ClickUp Zarządzanie projektami z wykorzystaniem AI Unlimited członków planu Free, Zadania, Dokumenty, Czat, 100 MB przestrzeni dyskowej Notion Dokumenty Nieograniczone bloki dla osób fizycznych monday.com Konfigurowalne cykle pracy, automatyzacja i integracje Do 2 użytkowników, limit funkcji Trello Konfigurowalne tablice Kanban Nieograniczona liczba kart i członków Wrike Monitorowanie projektów i współpraca w czasie rzeczywistym Nieograniczona liczba projektów i użytkowników Miro Tablice 3 edytowalne tablice Hive Karty zadań Unlimited zadań i do 2 użytkowników nTask Śledzenie celów Nieograniczona liczba zadań i projektów Asana Wsparcie dla wielu metodologii projektów z widokiem osi czasu i tablicy Unlimited projektów i zadań, 15 użytkowników Todoist Ustalanie priorytetów zadań 5 aktywnych projektów Airtable Elastyczna baza danych z konfigurowalnymi szablonami Nieograniczone bazy z 1000 rekordów TeamGantt Wykresy Gantta 1 projekt dla maksymalnie 3 użytkowników Praca zespołowa Zarządzaj kamieniami milowymi i współpracuj przy projektach opartych na klientach 2 projekty z limitem funkcji Freedcamp CRM i fakturowanie Unlimited użytkowników i projektów Smartsheet Automatyzacja cykli pracy dzięki zaawansowanym formularzom i raportowaniu Limit użytkowników i arkuszy Obóz bazowy Zarządzanie Teams 3 projekty i 20 użytkowników ActiveCollab Śledzenie czasu i fakturowanie Unlimited projektów i zadań, 3 członków Paymo Planowanie zasobów i fakturowanie 1 użytkownik, nieograniczona liczba projektów Podio Wbudowane funkcje przesyłania wiadomości 5 pracowników MeisterTask Tablice projektów Kanban z automatyzacją 3 projekty, Unlimited użytkowników Zenkit Planowanie Multiview Unlimited kolekcje i członkowie Toggl Plan Wizualne osie czasu zadań Do 5 użytkowników, 1 oś czasu Zoho Projects Współpraca w zakresie zadań i dokumentów 2 projekty i 3 użytkowników Nifty Mapy drogowe i osie czasu Unlimited zadań, 2 projekty Jira Wsparcie dla projektów Agile Unlimited projektów do 10 użytkowników

25 najlepszych darmowych programów do zarządzania projektami w 2025 roku

Wybór najlepszego darmowego oprogramowania do zarządzania projektami zależy od wielkości zespołu, branży i potrzeb. Oto niektóre z najlepszych darmowych opcji:

1. ClickUp - najlepsze darmowe narzędzie do zarządzania projektami z AI

Rozpocznij ClickUp Home to kompleksowy widok pozwalający lepiej przewidywać i organizować codzienną pracę, przypomnienia i wydarzenia w kalendarzu

Na rozwiązanie do zarządzania projektami ClickUp natknąłem się przypadkiem. Było to około 2020 roku, kiedy wszyscy szukali narzędzi do zdalnego zarządzania projektami do zrobienia, nawet w środku globalnej pandemii. Mniej więcej w tym czasie rozważałem swoje opcje, a ClickUp również dopiero raczkował.

Pomimo mojego początkowego wahania, ClickUp zaimponował mi kilkoma zgrabnymi funkcjami zarządzania projektami i zadaniami, organizacją dokumentów, śledzeniem postępów itp. Podobało mi się, że mogłem zrobić wiele nawet na darmowym koncie - możesz dodać nieograniczoną liczbę użytkowników i zadań do planu Free Forever.

To powiedziawszy, to co najbardziej doceniam w ClickUp, to jego rozwój na przestrzeni lat. Szybkość aktualizacji i nowych wersji ClickUp jest niesamowita. Byłem świadkiem dodawania funkcji, a doświadczenie użytkownika stawało się coraz bardziej przyjazne dla użytkownika, a teraz dodali także AI. Wersja 3.0 wydaje się być najlepszą z dotychczasowych.

Jednak dwie rzeczy, które naprawdę się wyróżniają, to narzędzie AI, ClickUp Brain, oraz wbudowana platforma komunikacyjna, ClickUp Chat.

Zarządzanie projektami w oparciu o AI

Zacznij korzystać z ClickUp Brain Wykorzystaj ClickUp Brain, aby pracować szybciej i mądrzej

Podczas gdy niektóre z innych programów do zarządzania projektami, które omówimy później, mają wbudowaną sztuczną inteligencję, ClickUp Brain, asystent AI, jest w swojej własnej lidze.

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu projektami opartym na AI i o tym, jak ClickUp może Ci pomóc!

ClickUp Brain łączy całą infrastrukturę cyfrową - od ludzi, przez zadania, po dokumenty w ClickUp, a nawet wszystkie połączone aplikacje:

AI Knowledge Manager może udzielić nam kontekstowych i natychmiastowych odpowiedzi na temat wszystkiego, co znajduje się w ClickUp i jest z nim połączone

AI Project Manager, ClickUp Brain automatyzuje zadania, udostępnia aktualizacje postępów, wypełnia dane w tabelach oraz generuje podsumowania i standupy za pomocą jednego kliknięcia JakoClickUp Brain automatyzuje zadania, udostępnia aktualizacje postępów, wypełnia dane w tabelach oraz generuje podsumowania i standupy za pomocą jednego kliknięcia

AI Writer for Work sprawił, że moja praca stała się 10 razy łatwiejsza dzięki pisaniu, korekcie i edycji wszelkiego rodzaju zawartości - od szybkich odpowiedzi na e-mail po transkrypcje audio i pełnoprawne posty na blogu

*Pozwól ClickUp Brain pisać za Ciebie, a następnie dostosuj - oszczędź czas i wysiłek!

Współpraca

ClickUp Insight: 60% pracowników odpowiada na wiadomości błyskawiczne w ciągu 10 minut, ale każda przerwa kosztuje do 23 minut czasu skupienia, tworząc paradoks wydajności. Według badań przeprowadzonych przez ClickUp, choć szybkie odpowiedzi sprawiają, że praca idzie naprzód, ukryty koszt ciągłych przerw odbiera skupienie i wydajność. Aby połączyć wiadomości i pracę na jednej platformie w celu głębszego skupienia, wypróbuj ClickUp, aplikację do wszystkiego w pracy.

ClickUp Chat zrewolucjonizował współpracę w naszym zespole, integrując komunikację i zarządzanie projektami, eliminując potrzebę korzystania z wielu narzędzi.

Komunikuj się i zarządzaj zadaniami w ujednoliconym obszarze roboczym za pośrednictwem ClickUp Chat

Użyj Czatu, aby:

Automatycznie połącz rozmowy z odpowiednimi zadaniami i dokumentami w ClickUp, aby uzyskać zakończony kontekst

Twórz zadania bezpośrednio z wiadomości na czacie za pomocą jednego kliknięcia i przypisuj je odpowiednim członkom zespołu dzięki funkcji FollowUps

Prowadź zaimprowizowane rozmowy audio i wideo oraz udostępniaj ekran swojemu zespołowi za pomocą funkcji SyncUps, aby wyjaśniać pytania i wątpliwości w czasie rzeczywistym

Ponadto, ClickUp Docs pomaga Teams tworzyć, edytować i udostępniać dokumentację sobie nawzajem i zewnętrznym interesariuszom. Możesz dodawać komentarze, dokonywać rozbudowanych edycji i łączyć dokumenty z zadaniami w celu łatwego udostępniania wiedzy.

Efektywne zarządzanie zadaniami

ClickUp pozwala organizować szczegóły projektu w hierarchicznym formacie w przestrzeniach, folderach, listach, zadaniach i podzadaniach. Umożliwia również dodawanie list kontrolnych, podzadań i pól niestandardowych do zadań w celu granularnego śledzenia.

Podoba mi się możliwość definiowania relacji i współzależności na poziomie zadań, dzięki czemu nigdy nie przegapię istotnego zadania do zrobienia. Flagi priorytetów pomagają również mojemu zespołowi określić, które zadania należy wykonać w pierwszej kolejności.

Co więcej, ClickUp pomaga przyspieszyć codzienne procesy. Oferuje ponad 50 konfigurowalnych receptur automatyzacji, które można połączyć z akcjami, wyzwalaczami lub warunkami. Możesz również dostosować doświadczenie użytkownika dzięki ponad 35 konfigurowalnym aplikacjom ClickApp, które dodają możliwości do oprogramowania do zarządzania projektami.

Zarządzanie zasobami

Śledzenie postępów jest łatwe w ClickUp; ustaw swoje cele w ClickUp Goals, przypisz każdy z nich odpowiednim właścicielom i zbuduj niestandardowy pulpit ClickUp Dashboard do śledzenia czasu rzeczywistego. Dodaj widżety według własnego uznania i udostępniaj pulpit odpowiednim interesariuszom.

Podoba mi się również możliwość przełączania się między różnymi typami widoków w wielu projektach; widok wykresu Gantta daje mi ogólny przegląd projektów, podczas gdy widok listy pokazuje mi każde zadanie z jego statusem, właścicielem, priorytetem itp. a widok Tablicy pozwala mi przeciągać i upuszczać zadania do kategorii "w trakcie postępu", "zrobione", "do zrobienia" itp. W stylu Kanban.

Szablony

W ClickUp dostępnych jest również ponad 1000 różnych szablonów, które mogą pomóc w rozpoczęciu pracy.

Pobierz ten szablon Realizuj wszystkie swoje projekty wydajnie i skutecznie dzięki szablonowi do zarządzania projektami ClickUp

Jednym z najbardziej przydatnych programów jest szablon do zarządzania projektami ClickUp. Zapewnia on przewagę nad innymi projektami. Zawiera zaawansowane funkcje dla złożonych potrzeb projektowych i pozwala ustawić zorganizowany obszar roboczy za pomocą kilku kliknięć. Zawiera niezbędne widoki, takie jak lista, Kanban, formularz itp.

Szablon ułatwia organizowanie zadań dzięki wstępnie ustawionym polom, takim jak priorytet, szacowany czas, wskaźniki powodzenia itp. Użyj go, aby uniknąć planowania od zera i efektywnie realizować swoje projekty.

ClickUp ułatwia życie każdego dnia.

I nie jestem jedynym, który tak uważa - recenzja G2 mówi,

"*Mam obsesję na punkcie wszystkiego. Narzędzie AI to niesamowita wartość dodana. Uwielbiam różnorodność opcji widoku w każdej przestrzeni. Uwielbiam opcje integracyjne dla powtarzalnych zadań. Uwielbiam łatwe i przejrzyste funkcje komentowania, dzięki którym mój zespół może być na bieżąco podczas wspólnej pracy nad różnymi zadaniami. Ogólnie rzecz biorąc, jest to najlepsze oprogramowanie do zarządzania zadaniami na rynku, a wypróbowałem już wszystkie!"

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp limit

Aplikacja mobilna nie ma jeszcze wszystkich funkcji aplikacji komputerowej

Nowi użytkownicy mogą uznać wyczerpującą listę funkcji za przytłaczającą

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5. 0 (9,400+ opinii)

Capterra: 4. 7/5. 0 (ponad 4000 opinii)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

Jedno miejsce do zarządzania projektami dla WSZYSTKICH moich zadań związanych z moim Businessem i klientami. ClickUp zmniejszył hałas w mojej skrzynce odbiorczej, umożliwiając mi posiadanie portali klientów, na których znajduje się 95% komunikacji z klientami. Moja Wirtualna Asystentka i ja również usprawniliśmy nasze SOP w ClickUp!

Jedno miejsce do zarządzania projektami dla WSZYSTKICH moich zadań związanych z moim Businessem i klientami. ClickUp zmniejszył hałas w mojej skrzynce odbiorczej, umożliwiając mi posiadanie portali klientów, na których znajduje się 95% komunikacji z klientami. Moja Wirtualna Asystentka i ja również usprawniliśmy nasze SOP w ClickUp!

2. Notion - dobre do raportowania, analiz i API

Via Notion

Notion to darmowe, kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje wszechstronne oprogramowanie typu "wszystko w jednym" dla Teams do współpracy i efektywnego zarządzania projektami. Zapewnia funkcje takie jak zarządzanie zadaniami, współpraca w zespole i zarządzanie wiedzą na jednej platformie, umożliwiając dostawcom tworzenie niestandardowych baz danych, tablic Kanban i kalendarzy. Przyjazny dla użytkownika interfejs Notion i konfigurowalne szablony ułatwiają zespołom organizowanie zadań, udostępnianie pomysłów i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym.

Notion najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Konfigurowalne pulpity projektów do szybkiego przeglądu projektów

Narzędzia do współpracy w Teams, takie jak wzmianki i @komentarze, zapewniające płynną komunikację

Dostępność na wielu platformach dla łatwego dostępu na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych

Integracje z popularnymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Slack i Trello

Szablony do planowania projektów, notatek ze spotkań i śledzenia celów

Notion AI do pisania w Dokumentach

Oto, co otrzymujesz w darmowej wersji Notion:

Nieograniczona liczba stron i bloków

Synchronizacja między urządzeniami do 1000 bloków miesięcznie

Współpraca z maksymalnie 5 gośćmi

Co ludzie myślą o Notion:

"Notion jest wysoce konfigurowalny, a jego wspaniałe funkcje są wszystkim, czego potrzebuję, jeśli chodzi o organizację życia. Łatwość udostępniania, synchronizacja, baza danych i zarządzanie projektami to tylko niektóre z jego wspaniałych funkcji. " - G2Crowd

"Chociaż Notion świetnie nadaje się do organizacji, łatwo jest stracić dużo czasu na "optymalizację". "Czasami notatka samoprzylepna jest po prostu szybsza i łatwo jest nadmiernie niestandardowe i budować rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujesz. Jest inteligentny i wydajny, co jest świetne, ale łatwo jest zbudować "menedżera zadań, który zakończy wszystkie menedżery zadań" i stworzyć coś zbyt skomplikowanego, czego tak naprawdę nie potrzebujesz. Szablony to ta sama historia. " - G2Crowd

3. monday. com - Dobre rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa, burzy mózgów i automatyzacji cyklu pracy

Niezależnie od tego, czy jesteś szybko rozwijającym się startupem o dużym potencjale, czy też przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji, Monday. com może zaspokoić Twoje zmieniające się potrzeby. Odkryliśmy, że intuicyjny interfejs użytkownika oprogramowania do zarządzania projektami dobrze się skaluje, umożliwiając zespołom o różnej wielkości wykonywanie różnych funkcji.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz prostą listą rzeczy do zrobienia, czy tworzysz strukturę podziału pracy złożonego projektu, Monday. com pozwala ci to zrobić ze względną łatwością. Pozwala również na przełączanie się z widoku wykresu Gantta na widoki kalendarza i tablice Kanban, zależnie od projektu.

Niestety, aby uzyskać dostęp do krytycznych funkcji, takich jak integracje i automatyzacja, będziesz potrzebować jednego z droższych płatnych planów. Monday. com nie oferuje również funkcji przechwytywania ekranu, która jest niezbędna dla zdalnych Teams.

Monday. com najlepsze funkcje

Skorzystaj z pomocy asystenta AI Monday, aby zautomatyzować pracę i generować zawartość

Podejmuj mądrzejsze decyzje dzięki konfigurowalnym pulpitom z ponad 30 widżetami

Zobacz swój projekt tak, jak chcesz, dzięki ponad 10 widokom projektu, takim jak wykresy Gantta, tablica Kanban itp.

Wykorzystaj tworzenie bez użycia kodu do niestandardowego dostosowywania i automatyzacji cykli pracy w firmie

Wdrażaj kompleksowe zarządzanie projektami, aby dopasować je do swoich projektów, celów i cykli pracy

Płynna współpraca przy użyciu Tablicy, osadzonych dokumentów, sekcji aktualizacji itp.

ograniczenia Monday. com

Niektórzy użytkownicy wskazują, że darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami jest mocno rozwodnione, przez co sprawia wrażenie kolorowego Excela

Stroma krzywa uczenia się w połączeniu z kosztownymi cenami jest zniechęcająca

Pobiera duże ilości danych, co wpływa na wydajność i sprawia, że platforma działa z opóźnieniem

Monday. com wycena

Od 3 do 49 licencji:

Free

Basic: $12/miesiąc za licencję

Standard: $14/miesiąc za licencję

Pro: $24/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowe ceny

oceny i recenzje Monday. com

G2: 4. 7/5. 0 (ponad 10 600 recenzji)

Capterra: 4. 6/5. 0 (4,700+ recenzji)

Co użytkownicy mówią o Monday. com

Ogólnie rzecz biorąc, Monday to dobre narzędzie do zarządzania projektami. Gorąco polecam je osobom w startupach lub firmach o dużym nakładzie pracy.

Ogólnie rzecz biorąc, Monday to dobre narzędzie do zarządzania projektami. Gorąco polecam je osobom w startupach lub firmach o dużym nakładzie pracy.

Got the Monday blues? Mamy dla ciebie alternatywy na poniedziałek 🙌

4. Trello - dobre dla prostoty i tablic Kanban

Przez Trello

Trello będzie dla ciebie idealne, jeśli jesteś wizualnym myślicielem, takim jak ja, który lubi zarządzać projektami za pomocą Tablic Kanban. Trello to nieskomplikowane narzędzie, które pozwala przekształcić złożone projekty w proste tablice Kanban i ułatwia wizualizację cyklu pracy. Interaktywna cyfrowa Tablica Kanban pomaga szybko aktualizować status projektów i zadań, przesuwając karty między takimi scenami jak "Do zrobienia", "Backlog", "W trakcie realizacji" i "Zrobione". '

Jest to łatwy sposób na sprawdzenie postępów, problemów i ograniczeń zasobów. Okazało się również, że możemy użyć dodatków, aby dodać zaawansowane funkcje zarządzania projektami bez zaśmiecania interfejsu.

Możesz używać niestandardowych pól do personalizacji i etykiet do ustalania priorytetów zadań.

Narzędzie jest proste, ale może być zbyt proste. Brak niestandardowych statusów i brak możliwości tworzenia i śledzenia celów sprawiają, że Trello może nie pasować do złożonych projektów.

Najlepsze funkcje Trello

Uzyskaj szybki przegląd projektu dzięki prostemu układowi w stylu Kanban

Wizualizuj szczegóły projektu w postaci Tablic, List i Kart

Organizuj dane projektu, takie jak szczegóły członków, terminy, załączniki itp. w jednym miejscu

Dostosuj karty Trello do konkretnych wymagań biznesowych za pomocą pól niestandardowych

Ustawienie zautomatyzowanych reguł dla różnych działań w celu automatyzacji cyklu pracy przy użyciu sprytnego asystenta AI o nazwie Butler

Trello limit

Nie oferuje czatu w czasie rzeczywistym ani inteligentnych powiadomień

Prosty system kart może nie sprawdzić się w przypadku większych i bardziej złożonych projektów

Narzędzia do współpracy i widoki inne niż Tablica znajdują się za paywallem

Brak wsparcia 24/7

Ceny Trello

Free: $0

Standard: 6 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: $12. 50/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD/miesiąc za użytkownika dla 50 użytkowników

Oceny i recenzje Trello

G2: 4. 4/5. 0 (13 500+ opinii)

Capterra: 4. 5/5. 0 (23 100+ opinii)

Co użytkownicy mówią o Trello

To wyjątkowa aplikacja z tablicą Kanban. Fantastyczne wykorzystanie funkcji przeciągnij i upuść do aktualizacji zadań. Rozszerzenie harmonogramu zadań. Niezawodna wizualizacja projektów za pomocą wykresów.

To wyjątkowa aplikacja z tablicą Kanban. Fantastyczne wykorzystanie funkcji przeciągnij i upuść do aktualizacji zadań. Rozszerzenie harmonogramu zadań. Niezawodna wizualizacja projektów za pomocą wykresów.

5. Wrike - Dobry do planowania strategicznego i funkcji podobnych do arkusza kalkulacyjnego

via Wrike

Odkryliśmy, że Wrike to doskonałe oprogramowanie do zarządzania projektami, które pozwala zarządzać interesariuszami i informować ich na bieżąco. Niezależnie od tego, czy współpracujesz z wewnętrznymi Teams, czy z zewnętrznymi klientami, Wrike zapewnia wszystkim informacje i satysfakcję, nawet jeśli sami nie mają płatnego konta.

Okazało się to szczególnie przydatne, gdy miałem do czynienia z klientem, który nie chciał utworzyć konta w naszym narzędziu do zarządzania projektami w celu aktualizacji statusu.

Używam go do tworzenia interaktywnych pulpitów z różnymi poziomami uprawnień do udostępniania informacji bez naruszania prywatności i bezpieczeństwa danych. Podczas testowania narzędzia spodobała nam się możliwość tworzenia niestandardowych raportów i różnych typów widoków projektów.

Wyróżnia nas również sposób, w jaki Wrike eliminuje silosy komunikacyjne. Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym i narzędziom do sprawdzania, możesz utrzymać wszystkich w pętli i promować przejrzystość.

Chciałbym jednak, aby dodali również widok "Wszystko" i sposób tworzenia szybkich notatek, takich jak Notatnik.

Najlepsze funkcje Wrike

Pracuj szybciej i sprawniej dzięki Work Intelligence od Wrike, narzędziu AI do zarządzania projektami

Inicjuj zadania lub projekty za pomocą prostego formularza

Organizuj projekty w dedykowanych Przestrzeniach i kataloguj dane w projektach, folderach, zadaniach i podzadaniach

Wizualizuj pracę w różnych układach, takich jak widok kalendarza, tablica Kanban, widok tabeli, wykresy Gantta i wykresy obciążenia pracą

Uprość zarządzanie interesariuszami dzięki funkcjom takim jak etykieta krzyżowa, edycja dokumentów na żywo, korekta, zewnętrzni współpracownicy itp.

Wrike limit

W darmowej wersji oprogramowania do zarządzania projektami brakuje funkcji takich jak wykresy Gantta, pulpity i automatyzacja

Nowi użytkownicy będą mieli trudności z nauką i początkowym użytkowaniem

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest niezgrabny, co przeszkadza w pracy

Ceny Wrike

Free

Teams: $9. 80/miesiąc za użytkownika

Business: $24. 80/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Pinnacle: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Wrike

G2 : 4. 2/5. 0 (3,600+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5. 0 (2,600+ recenzji)

Co użytkownicy mówią o Wrike

Podoba mi się, że mogę komunikować się z moim zespołem i łatwo przeglądać większy projekt. Po zrozumieniu struktury Wrike, łatwo jest komunikować się z interesariuszami i członkami zespołu.

Podoba mi się, że mogę komunikować się z moim zespołem i łatwo przeglądać większy projekt. Po zrozumieniu struktury Wrike, łatwo jest komunikować się z interesariuszami i członkami zespołu.

6. Miro - Najlepsza platforma do zarządzania projektami do tworzenia pomysłów na tablicy

via Miro

Miro polega na kreatywnym rozwiązywaniu problemów. Jego interaktywna tablica często pomaga mi myśleć nieszablonowo, umożliwiając sesje burzy mózgów online. Mój zespół współpracuje w czasie rzeczywistym, tworząc mapy myśli, cyfrowe rysunki i samoprzylepne notatki - zasadniczo robiąc to, co czyni ich zespołem. Odkryłem, że narzędzie do burzy mózgów online może zachęcić do uczestnictwa nawet introwertyków w zespole.

Miro pomaga również przechowywać i organizować wyniki takich wymian pomysłów do późniejszego wykorzystania. Niezależnie od tego, czy badasz projekt UX aplikacji, czy organizujesz wspólne spotkanie, Miro może to ustawić za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Mimo że Miro ułatwia tworzenie tablic i map myśli, to okazało się, że nie jest w stanie pomóc w innych kluczowych aspektach zarządzania projektami. Jest to fantazyjna (ale bardzo ładna) tablica, która może uszczypnąć twoje kieszenie, gdy weźmiesz pod uwagę, że to wszystko do zrobienia!

Najlepsze funkcje

Twórz szkielety, szacunki projektów, plany produktów, mapy zależności, mapy podróży i uproszczone schematy blokowe

Wykorzystaj Talktrack, zaawansowane narzędzie ułatwiające asynchroniczną współpracę

Skorzystaj z Miro Assist, aby automatycznie generować diagramy, mapy myśli, kod i podsumowania

Lepsza współpraca w zespole dzięki funkcjom ułatwiającym pracę zdalną

Miro limit

Nawigacja do określonego obszaru jest trudna, ponieważ trzeba przewijać całą zawartość tablicy

Interfejs ma tendencję do spowalniania podczas osadzania zawartości, połączonych plików, dokumentów itp. lub współpracy na tablicy

Ma słabą kontrolę dostępu z niewielką lub żadną przejrzystością co do tego, kto ma dostęp do Tablicy

Ceny Miro

Free

Starter: $10/miesiąc za użytkownika

Business: $20/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Miro

G2: 4. 8/5. 0 (5,500+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5. 0 (1,500+ recenzji)

Co użytkownicy mówią o Miro

Przez lata wypróbowałem praktycznie każde narzędzie do tworzenia tablic, jakie pojawiło się na rynku, a Miro jest zdecydowanie moim ulubionym. Używam go do znacznie więcej niż tylko przesuwania samoprzylepnych notatek, w rzeczywistości stało się moim narzędziem do projektowania map wizualnych, takich jak mapy podróży i tym podobne.

Przez lata wypróbowałem praktycznie każde narzędzie do tworzenia tablic, jakie pojawiło się na rynku, a Miro jest zdecydowanie moim ulubionym. Używam go do znacznie więcej niż tylko przesuwania samoprzylepnych notatek, w rzeczywistości stało się moim narzędziem do projektowania map wizualnych, takich jak mapy podróży i tym podobne.

7. Hive - Dobry do zarządzania zadaniami

Via Hive

Hive to platforma do zarządzania projektami, która pomaga zespołom współpracować online, niezależnie od tego, czy znajdują się one w biurze, są w pełni zdalne, czy też łączą te dwie funkcje w modelu hybrydowym. Hive Solo, darmowy plan platformy Free Forever, oferuje pełną funkcję zarządzania projektami dla zespołów składających się z 1 lub 2 osób. Czyni go to jednym z najlepszych darmowych programów do zarządzania projektami dla małych teamów, freelancerów i przedsiębiorców.

Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika, Hive ułatwia rozpoczęcie pracy od razu po wyjęciu z pudełka. A dzięki wszystkim standardowym funkcjom zarządzania zadaniami i współpracy, istnieje wiele przydatnych narzędzi do organizowania pracy zespołu, bez względu na to, gdzie pracujesz.

Hive najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Karty akcji projektu do szczegółowego zarządzania projektami i zadaniami

Widok wykresu Gantta do śledzenia postępu prac

Możliwości integracji z wieloma aplikacjami

Narzędzia do współpracy, w tym czat i e-mail

Pulpit analityczny do przeglądu projektów

Co otrzymujesz w darmowej wersji Hive:

Unlimited storage

Unlimited projektów i zadań

Nieograniczone notatki do współpracy

Widoki Gantt, Kanban, kalendarz i tabela

E-mail w Hive

Natywny komunikator czatu

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami w Hive:

"Zalecamy korzystanie z Hive do zarządzania projektami dla firm każdej wielkości i o różnym charakterze. Hive może dostosować się do charakteru wykonywanej pracy i można go łatwo dostosować do stylu pracy. Dlaczego więc nie zaopatrzyć się w dobrą platformę, która zna się na zarządzaniu projektami i ułatwi ci życie w dłuższej perspektywie. " - James Cooper, G2 Reviews

"Nie musisz być wykwalifikowanym kierownikiem projektu, aby uzyskać natychmiastowe korzyści z korzystania z Hive. Interfejs jest bardzo intuicyjny i łatwo jest zobaczyć, jak wygląda projekt w ciągu 10-15 minut. " - Gary Bright, G2 Reviews

8. nTask - dobre do śledzenia celów

Via nTask

nTask to proste, ale potężne rozwiązanie do zarządzania projektami, które ułatwia zarządzanie złożonymi cyklami pracy.

Stworzony, aby zebrać zespoły projektowe w jednym miejscu i współpracować, aby osiągnąć cele biznesowe. Użytkownicy uwielbiają prostą strukturę platformy i możliwość tworzenia nieograniczonych obszarów roboczych. Daje widok z lotu ptaka na postęp projektu, aby pomóc menedżerom w podejmowaniu skutecznych decyzji.

Podstawowy darmowy plan nie posiada jednak narzędzi do raportowania i funkcji wykresów Gantta.

Jest to przydatne narzędzie do zarządzania budżetem projektu, planowania projektu, zarządzania zadaniami, śledzenia czasu i zarządzania ryzykiem.

Narzędzie pomaga tworzyć niestandardowe pola i statusy dla projektu. Chcielibyśmy zobaczyć lepszą funkcję komunikacji zespołowej w projektach, a nie tylko komentarze do zadań.

nTask najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Kompleksowe zarządzanie zadaniami z podzadaniami

Planowanie spotkań i działania następcze

Narzędzia do zarządzania projektami pod kątem ryzyka

Budżetowanie i zarządzanie kosztami

Wykresy Gantta dla wizualnej osi czasu projektu

Oto, co otrzymujesz w darmowej wersji nTask:

Nieograniczone obszary robocze

Pięciu członków zespołu

Karty czasu pracy

Śledzenie problemów

Nieograniczone zadania

Zarządzanie spotkaniami

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami w nTask:

"Dobrą rzeczą w tego typu narzędziach jest to, że centralizują wszystko w jednym miejscu, praca jest zrobiona w sposób zorganizowany, z należytym planem i z najmniejszą liczbą błędów, z widoku diagramu Gantta można wizualizować postęp i określić strategiczną linię swoich projektów, i jest przyjemny do zrobienia. " - Capterra Verified Review

"Ogólnie rzecz biorąc, nTask to świetny produkt, ale ma kilka bloków. Oferuje limit integracji i stromą krzywą uczenia się. Można napotkać pewne problemy podczas korzystania z niego po raz pierwszy. Funkcja widoku kalendarza powinna być bardziej dopracowana. " - G2Crowd

9. Asana - dobra do współpracy zespołowej

Przez Asana

Asana wyróżnia się przede wszystkim przyjaznym dla użytkownika, przejrzystym interfejsem. Nie muszę nawigować po niezgrabnych menu lub przytłaczających pulpitach, co bardzo doceniam. To naprawdę spora oszczędność czasu. Interfejs użytkownika podzielony jest na pięć części - pasek boczny, nagłówek, pasek górny, panel główny i panel szczegółów zadania.

Podobało mi się, że każdy element układu jest intuicyjny i intuicyjny, co pozwala od razu przejść do zarządzania projektami. Możesz dodać swoje Ulubione do paska bocznego w Asana, aby uzyskać szybką nawigację.

Spodobało nam się, że Asana pomaga szybko rozpocząć projekt dzięki gotowym szablonom projektów i łatwemu w użyciu kreatorze cyklu pracy. Zarządzanie projektami jest również dość łatwe dzięki funkcjom takim jak śledzenie postępów i terminów. A zabawne animacje po oznaczeniu zrobionego zadania wywołają uśmiech na twarzy.

Możesz łatwo dodawać Teams do zadań i komunikować się z nimi za pomocą komentarzy. Asana przebije się przez bałagan i sprawi, że Ty i Twój zespół skupicie się na tym, co najważniejsze - do zrobienia!

Zdałem sobie jednak sprawę, że Asana nie udostępnia niestandardowych statusów zadań ani ról. Nie można również tworzyć list kontrolnych zadań ani mieć wielu osób przypisanych do zadania, co uznaliśmy za limit.

Najlepsze funkcje Asany

Uzyskaj kompleksowy widok swojego projektu w postaci Tablic, List, Osi czasu, Kalendarzy i Wykresów Gantta

Ustawienie automatyzacji cyklu pracy przy użyciu formularzy, reguł, pakietów i szablonów

Skutecznie zarządzaj zasobami dzięki funkcjom takim jak zarządzanie obciążeniem pracą i śledzenie czasu

Wykorzystaj AI w zarządzaniu projektami dzięki Asana Intelligence do inteligentnych pól, podsumowań, edycji, statusów, odpowiedzi i podsumowań

Scentralizuj zarządzanie projektami dzięki połączeniu Asany z ponad 200 aplikacjami (w tym ClickUp), ciesząc się nieograniczoną liczbą projektów i miejscem na pliki

Asana limit

Budowanie i zarządzanie bazą wiedzy, choć wykonalne, stanowi wyzwanie

Brak kompleksowego zestawu szablonów do zarządzania projektami

Asana Intelligence nie jest dostępna w planie darmowych programów do zarządzania projektami

Ceny Asana

Osobiste: $0

Na początek: 13,49 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: $30. 49/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Enterprise+: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Asana

G2: 4. 3/5. 0 (9,900+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5. 0 (12 500+ opinii)

Co użytkownicy mówią o Asana

Narzędzie jest bardzo intuicyjne i łatwe w obsłudze. Interfejs jest świetny, bardzo zgodny z innymi narzędziami, co pomaga, jeśli przechodzisz z innego narzędzia. Dużym plusem są liczne animacje podczas zakończonych zadań, które przełamują monotonię dnia pracy.

Narzędzie jest bardzo intuicyjne i łatwe w obsłudze. Interfejs jest świetny, bardzo zgodny z innymi narzędziami, co pomaga, jeśli przechodzisz z innego narzędzia. Dużym plusem są liczne animacje podczas zakończonych zadań, które przełamują monotonię dnia pracy.

10. Todoist - Dobry dla osobistej wydajności

Przez Todoist

Todoist umożliwia szybkie zapisywanie myśli i pomysłów na telefonie, a następnie przypomnienie o nich później.

Możesz wprowadzić terminy, np. zapłacić rachunki za trzy dni, a aplikacja do zarządzania projektami automatycznie ci o tym przypomni.

Podstawowa wersja Free nie oferuje jednak żadnych funkcji współpracy w czasie rzeczywistym.

Ponadto, czy wiesz, że Todoist został stworzony jako osobista aplikacja do zarządzania zadaniami, a nie jako aplikacja do zarządzania projektami dla Business i współpracy zespołowej? Tak więc, aby łatwo zarządzać zespołami i ich zadaniami, musisz zdecydować się na płatny plan lub inną wersję.

Przeczytaj naszą opinię na temat Todoist vs. ClickUp i poznaj inne najlepsze alternatywy dla Todoist.

Todoist najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Listy zadań z poziomami priorytetów i terminami wykonania

Śledzenie projektów za pomocą kolorowych wykresów

Funkcje współpracy dla zadań zespołowych

Możliwości integracji z różnymi aplikacjami

Przypomnienia o zadaniach przez e-mail, SMS lub powiadomienia push

Oto, co otrzymujesz w darmowej wersji aplikacji Todoist:

Dostęp na ponad 10 platformach

Powtarzające się terminy

Połączenie zabezpieczone protokołem SSL

Podzadania i podprojekty

Priorytety zadań (cztery poziomy)

80 aktywnych projektów

Pięć osób na projekt

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami w Todoist:

"Nie znalazłem sposobu na integrację z Kalendarzem Google w sposób, który by mi odpowiadał. Synchronizuje zadania, ale sposób, w jaki to robi, nie jest płynny ze sposobem, w jaki pracuję, więc prawdopodobnie jest to błąd użytkownika lub moje osobiste preferencje, a mniej prawdopodobne, że jest to odzwierciedlenie programu. " - G2Crowd

"Używam ToDoist do śledzenia zadań przesyłanych mi przez klientów. Nie używam go do zarządzania projektami, rozszerzenia notatek lub cyklu pracy, ale jako prostej listy rzeczy do zrobienia w projektach, które muszą zostać zakończone. Czasami nie trzeba zapisywać wielu szczegółów - wystarczy mieć pewność, że zadanie zostanie wykonane, a Todoist to najlepsze oprogramowanie, jakie do tego znalazłem. " - Zweryfikowana recenzja Capterra

11. Airtable - dobre do projektów opartych na arkuszach kalkulacyjnych

Via Airtable

Airtable to pięknie zaprojektowane rozwiązanie do zarządzania tabelami i bazami danych. Bierze to, co kochasz w Excelu i Arkuszach Google i nakłada na to nowoczesny projekt internetowy.

Pomyśl o Airtable jak o fantazyjnym arkuszu kalkulacyjnym, który pomaga śledzić zapasy, listy elementów referencyjnych lub jako CRM.

Zasadniczo Airtable to super przyjazna, nieintuicyjna baza danych na miarę XXI wieku, zakłócająca tradycyjne systemy zarządzania bazami danych, które opierają się na SQL lub innych złożonych językach.

Jeśli w przeszłości korzystałeś z Excela jako narzędzia do zarządzania projektami, to możesz zainteresować się Airtable. Nie polecamy jednak arkuszy kalkulacyjnych do zarządzania projektami.

*Dlaczego?

Ponieważ dedykowane, najlepsze darmowe narzędzia do zarządzania projektami nadają się do zrobienia tego lepiej!

Bonus: Przeczytaj o najlepszych alternatywach dla Airtable.

Najlepsze funkcje zarządzania projektami w Airtable:

Integracje z Box, Salesforce i Kalendarzem Google w celu pobierania innych danych

Narzędzie Interface Designer do tworzenia i udostępniania niestandardowych interfejsów

Udostępniane formularze do populowania rekordów w bazie Airtable

Narzędzia programistyczne do tworzenia solidnych systemów raportowania

Automatyzacja z funkcją Javascript

Oto, co otrzymujesz w darmowej wersji Airtable:

Nieograniczone bazy

Nieograniczone widoki harmonogramów

Bogate rekordy pól

Komentowanie

2 GB przestrzeni dyskowej

Dwa tygodnie danych historycznych

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami w Airtable:

"Uwielbiam Airtable, ponieważ jestem w stanie tworzyć proste, ale użyteczne niestandardowe programy i bazy danych, znając praktycznie zero kodu. Chociaż istnieją naprawdę kluczowe funkcje, które sprawiają, że Airtable nie jest idealny, to z pewnością jest o wiele lepszy niż normalny arkusz kalkulacyjny. " - Zweryfikowana recenzja Capterra

"Nienawidzę tego, że nie ma możliwości przypomnienia / kontynuacji, zwłaszcza wiedząc, że reklamują się jako narzędzie do współpracy zespołowej, które jest używane do obsługi klienta. " - G2Crowd

Porównanie Airtable i ClickUp do zarządzania projektami.

12. TeamGantt - Dobry do wizualnej osi czasu projektu

Przez TeamGantt

*Podoba Ci się, że wykresy Gantta sprawiają, że wszystko jest jasne jak słońce?

W takim razie TeamGantt jest stworzony dla Ciebie.

To darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami skupiające się wyłącznie na wykresach Gantta.

To narzędzie imponuje możliwością tworzenia i wizualizacji wykresów Gantta, dzięki czemu można zobaczyć, jakie zadania mogą się nakładać i kto jest za co odpowiedzialny.

Jest to również świetne narzędzie do mierzenia postępów zespołu i poszczególnych osób w stosunku do kamieni milowych projektu.

Zabawne jest to, że jak na oprogramowanie, które jest dumne ze swoich wykresów Gantta, otrzymujesz tylko JEDEN wykres Gantta w planie Free. Rany!

TeamGantt najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Łatwe do odczytania wykresy Gantta do tworzenia harmonogramów

Przydzielanie zadań z zależnościami i kamieniami milowymi

Zarządzanie dostępnością Teams

Śledzenie czasu dla lepszej analizy wydajności

Oto, co otrzymujesz w darmowej wersji TeamGantt:

Jeden projekt

Podstawowy plan projektu i współpraca

Trzech użytkowników

Dostępność zespołu i obciążenie pracą

Co kierownicy projektów sądzą o TeamGantt:

"Wersja Free pozwala tylko na jeden projekt. Kolejny krok w górę nie jest jednak aż tak drogi. " - G2 Crowd

"Podoba mi się wszechstronność i łatwość korzystania z tego programu i zarządzania zadaniami. " - Zweryfikowana recenzja Capterra

Szukasz świetnego oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta? Przeczytaj nasz artykuł na temat najlepszego darmowego oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta, a jeśli jesteś firmą budowlaną, przeczytaj nasz artykuł na temat najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami budowlanymi.

Sprawdź te alternatywy dla TeamGantt!

13. Teamwork Projects - dobre do zarządzania klientami i kamieniami milowymi

Via Teamwork

Teamwork Projects to bardzo dobrze znany system do zarządzania projektami lub oprogramowanie przeznaczone bardziej dla odbiorców potrzebujących zarządzania projektami w przedsiębiorstwie z pojedynczym logowaniem, zgodnością z HIPAA i wsparciem premium.

Ich płatne plany mają wiele opcji funkcji dla Teams i oferują zestaw narzędzi, takich jak fakturowanie.

Jednak ich Free tier jest dość limitowany.

Wielu klientów i teamów decyduje się na zakup tych zaawansowanych funkcji, ale jest to ryzykowne, jeśli nie chcesz wiązać się długoterminowym planem cenowym. Na przykład, w planie Pro otrzymujesz wiele integracji, takich jak Dropbox i Slack, znacznie więcej miejsca na dane i do 50 użytkowników.

Teamwork Projects najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Tworzenie i przypisywanie zadań i podzadań

Wykres Gantta do wizualizacji osi czasu projektu

Funkcje śledzenia czasu i rozliczeń

Przechowywanie plików i wersjonowanie dla efektywnego zarządzania dokumentami

Wbudowane narzędzia do komunikacji w zespole

Co otrzymujesz w darmowej wersji teamwork projects:

Dwa aktywne projekty

Tablica zadań z limitami

Podzadania

Motywy kolorystyczne

Co ludzie myślą o Teamwork Projects:

"Oprogramowanie wydaje się być popularne tylko w Europie, więc istnieje kilka aplikacji innych firm, które opracowały coś w połączeniu z Teamwork, ale ma dostęp do API i webhooków, aby to zrekompensować. " - G2Crowd

"Teamwork doskonale sprawdza się w zarządzaniu zadaniami i podstawowymi projektami, ale nie licz na to, że zapewni jakikolwiek wgląd w firmę lub portfolio i/lub duże widoki. Jest to dobre narzędzie dla małych Teams, które martwią się o pipeline i kontrolę ruchu, ale nie dla dużych połączonych zespołów, które wymagają zarządzania kontami, oceny wydajności lub nadzoru nad budżetem. " - Zweryfikowana recenzja Capterra

Wypróbuj te alternatywy dla Teamwork!

14. Freedcamp - Dobry dla CRM

Przez Freedcamp

Freedcamp oferuje wiele widoków, w tym widok listy, tablicy Kanban i wykresu Gantta.

Aplikacja posiada również ścianę do komunikacji społecznościowej i prywatnych zadań, a także białe etykiety dla przestrzeni klientów, fakturowania i możliwości CRM.

Problem w tym, że Free Plan jest bardzo ograniczony, a płatne plany zaczynają się od 1,49 USD za użytkownika miesięcznie.

A według ich własnych słów, jest to "minimalistyczny" plan!

Żałujemy jednak, że darmowy plan nie jest jeszcze bardziej minimalistyczny.

Freedcamp najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Listy zadań z samoprzylepnymi notatkami do natychmiastowego przechwytywania informacji

Widok kalendarza ułatwiający planowanie i monitorowanie zadań

Dedykowane tablice dyskusyjne do współpracy zespołowej

Śledzenie problemów dla efektywnego zarządzania problemami

Przechowywanie plików w chmurze do bezproblemowego zarządzania dokumentami

Oto, co otrzymujesz w darmowej wersji Freedcamp:

Unlimited użytkowników i zadań

Śledzenie czasu pracy

Tablice dyskusyjne

Menedżer haseł

Osobisty menedżer zadań

Podzadania

Co ludzie myślą o Freedcamp:

"Freedcamp nie jest aktualizowany tak często, jak bym sobie tego życzył. Oprogramowanie powinno stale się zmieniać, aby być na bieżąco z trendami i potrzebami branży. " - Zweryfikowana recenzja Capterra

"Nie podoba mi się fakt, że nie ma aplikacji mobilnej. Byłoby świetnie komunikować się i zarządzać zadaniami bezpośrednio z telefonu komórkowego. " - G2Crowd

15. Smartsheet - Dobry do obsługi klienta i automatyzacji przepływu pracy

Przez Smartsheet

Smartsheet to dynamiczne narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje interfejs podobny do arkusza kalkulacyjnego do organizowania i śledzenia zadań, projektów i współpracy zespołowej. Dzięki funkcjom takim jak wykresy Gantta, zarządzanie zasobami i zautomatyzowane cykle pracy, Smartsheet umożliwia użytkownikom usprawnienie procesów, ustawienie priorytetów i efektywne dotrzymywanie terminów.

Smartsheet najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Zautomatyzowane alerty i przypomnienia, aby utrzymać zespoły na właściwym torze

Udostępnianie plików w chmurze dla płynnej współpracy

Formatowanie warunkowe do wizualnego wyróżniania ważnych danych

Aktualizacje w czasie rzeczywistym i widoczność statusu projektu

Integracje z popularnymi narzędziami, takimi jak Google Drive i Salesforce

Oto, co otrzymujesz w darmowej wersji Smartsheet:

10 planów projektów

Nieograniczona liczba współpracowników

5 pulpitów zapewniających ogólny widok projektu

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami za pomocą Smartsheet:

"Smartsheet ma ogromny potencjał. Dzięki niemu automatyzacja wielu naszych wewnętrznych procesów manualnych stała się łatwa i wydajna. Uwolniło to czas, który poświęcaliśmy na kontaktowanie się z ludźmi w celu uzyskania zatwierdzeń. Smartsheet robi to teraz do zrobienia. Używamy go codziennie, przez cały dzień do tak prostych rzeczy, jak informowanie wszystkich na bieżąco o tym, co robimy, do zarządzania wszystkimi naszymi prośbami o szkolenia i automatycznego przenoszenia elementów do zrobienia. Z powodzenie udało nam się zintegrować go z większością naszych procesów. " - G2Crowd

"Jest trochę krzywej uczenia się dla tych, którzy są odsetki w nurkowaniu głębiej. Potrzeba trochę czasu do zrobienia, aby nauczyć się formuł, które są podobne do tych w Excelu, ale na tyle "inne", że mogą sprawić trudności. Sugerujemy, aby wybrać jedną lub dwie osoby w zespole, które staną się ekspertami merytorycznymi w Smartsheet, którzy mogą poprowadzić zespół przez przejście. " - G2Crowd

Sprawdź, jak ClickUp wypada w porównaniu do Redbooth .

16. Basecamp - Dobry dla początkujących użytkowników

Via Basecamp

Basecamp to popularne oprogramowanie do zarządzania projektami i komunikacji zespołowej, ułatwiające współpracę w zespole.

Jedną z głównych wad Basecamp jest to, że nie zapewnia on takiego samego poziomu niestandardowego i elastyczności, jak niektóre inne programy do zarządzania projektami. Chociaż Basecamp został zaprojektowany jako łatwa w użyciu platforma, jego sztywność może utrudniać dostosowanie oprogramowania do konkretnych projektów lub teamów.

Jeśli szukasz prostego menedżera zadań z funkcjami komunikacji w czasie rzeczywistym dla członków swojego zespołu, to Basecamp może być świetnym wyborem.

Basecamp najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Oś czasu do zarządzania projektami umożliwiająca widok wszystkiego od początku do końca

Wykresy wzniesień pozwalające wizualnie zobaczyć postępy w górę lub w dół w czasie

Menu Hey! usprawnia powiadomienia w jednym menu

Odprawa z automatyczną ankietą dla zespołu

Czat i system wiadomości

Oto, co otrzymujesz w darmowej wersji Basecamp:

20 użytkowników

Trzy projekty

Przestrzeń dyskowa 1 GB

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami za pomocą Basecamp:

"Gdy był używany do współpracy w małym zespole, był świetny. Kiedy zacząłem używać go do komunikacji z klientem i dostarczania rezultatów, frustrowało to zarówno mnie, jak i mój zespół. " - Capterra Verified Review

"Ogólnie rzecz biorąc, Basecamp to solidny produkt, którego używam niemal codziennie do zarządzania projektami. Nie miałem żadnych większych problemów z oprogramowaniem, ale chciałbym mieć możliwość łatwego odwoływania się do wskazówek i sztuczek, aby usprawnić mój cykl pracy. " - Capterra Verified Review

17. ActiveCollab - dobre dla freelancerów i małych agencji

Przez ActiveCollab

Jeśli jesteś fanem prostego designu, tablic Kanban i eleganckiego UX, spójrz na ActiveCollab. To łatwe w użyciu narzędzie, które pozwala usprawnić projekty, komunikować się z zespołem i współpracować z klientami.

Podziel projekty na zadania z elastycznymi datami rozpoczęcia i terminami, które możesz przypisać do zespołu lub zaprosić klientów do widoku w razie potrzeby.

ActiveCollab można wizualizować jako listę lub w widoku Kanban, ma zintegrowany stoper do śledzenia czasu na zadaniach i ma zintegrowaną aplikację do czatowania lub udostępniania plików.

ActiveCollab najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Funkcja zarządzania czasem z interaktywnym wykresem Gantta

Narzędzia do komunikacji i udostępniania plików w aplikacji

Zależności między zadaniami i automatyzacja harmonogramów

Śledzenie budżetu w celu monitorowania finansów projektu

Co otrzymujesz w darmowej wersji ActiveCollab:

Do trzech członków

Unlimited projektów i klientów

Zależności między zadaniami i automatyzacja planowania

Aplikacja mobilna i na pulpit

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami za pomocą ActiveCollab:

Nasz zespół zarządza wszystkimi projektami za pośrednictwem ActiveCollab, co obejmuje budżetowanie, zadania i zarządzanie czasem. Bez tego zagubilibyśmy się w morzu e-maili i wiadomości na Slacku. " - Zweryfikowana recenzja Capterra

"Szkoda, że nie ma połączenia z innymi narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Basecamp, Asana itp. Współpracuję z wieloma wykonawcami i dostawcami i gdybym mógł zrobić wszystko w Active Collab, a następnie utworzyć bilet na ich platformach, byłoby super. " - Zweryfikowana recenzja Capterra

18. Paymo - dobre do zarządzania zasobami

Via Paymo

Paymo to darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami dla pojedynczych użytkowników i kierowników zespołów, którzy chcą zarządzać zasobami. Oferuje również tablice Kanban i śledzenie czasu, które pozwala freelancerom łatwo śledzić czas dla każdego klienta.

Paymo najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Komentarze do zadań w czasie rzeczywistym dla efektywnej komunikacji w Teams

Wizualna oś czasu projektu z wykresami Gantta

Zaawansowane zarządzanie zadaniami dla wielu użytkowników

Widżet Time Tracker dla lepszego zarządzania czasem

Dane powstania faktur do zarządzania finansami projektów

Oto, co otrzymujesz w darmowej wersji Paymo:

Jeden użytkownik

1 GB przestrzeni dyskowej

Raportowanie

Śledzenie czasu pracy

API

Co ludzie myślą o Paymo:

"Absolutnie uwielbiam szczegółową kontrolę nad raportowaniem i możliwość zarządzania użytkownikami, projektami, zadaniami i nie tylko. " - Zweryfikowana recenzja Capterra

"Poleciłbym tę usługę każdej średniej wielkości firmie, która szuka dobrego, solidnego oprogramowania do śledzenia isseu. " - Zweryfikowana recenzja Capterra

19. Podio - dobre do przesyłania wiadomości

Via Podio

Podio jest prawie jak koktajl darmowego oprogramowania do zarządzania projektami i narzędzi do przesyłania wiadomości. Oferuje konwersacje w aplikacji, a użytkownik otrzymuje przegląd wszystkich swoich zadań.

Aplikacja wspiera liczne integracje z popularnym oprogramowaniem, takim jak ZenDesk, Evernote i Google Drive.

Podio najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Zintegrowane narzędzia do współpracy zespołowej z udostępnianiem plików

Możliwości raportowania z wizualnymi pulpitami projektów

Integracja z aplikacjami dla rozszerzonej funkcji

Zautomatyzowane cykle pracy usprawniające realizację zadań

Oto, co otrzymujesz w darmowej wersji Podio:

Pięciu użytkowników

Integracje

Nieograniczone obszary robocze

Możliwości czatu

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami za pomocą Podio:

"Niezawodna komunikacja z zespołem dzięki funkcji czatu. Dobre zarządzanie zadaniami osobistymi, a także zarządzanie wiedzą. Mimo że przechowywaliśmy nasze pliki w chmurze, "indeksowaliśmy" i sortowaliśmy naszą wiedzę za pośrednictwem Podio. " - Capterra Verified Review

"System CRM Podio można dostosować do własnych potrzeb. Możesz łatwo tworzyć oddzielne obszary robocze i dodawać aplikacje potrzebne do łatwego dostępu i potrzeb organizacyjnych. " - G2Crowd

20. MeisterTask - dobry do zarządzania projektami w chmurze

Via Meistertask

Są w domu jacyś fanatycy tablic Kanban? MeisterTask jest właśnie dla was. To narzędzie do zarządzania projektami stara się uczynić tablice Kanban bardziej praktycznymi.

Twoje zadania, notatki, terminy itp. są ustawione jak tablice Kanban w jednym miejscu. To elastyczna tablica projektów i oparte na chmurze narzędzie do zarządzania projektami.

MeisterTask najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Przydzielanie zadań i śledzenie postępu prac

Tablice Kanban do zarządzania zadaniami

Automatyzacja bez ograniczeń

Osie czasu w stylu Gantta do planowania i przydzielania zadań

Co otrzymujesz w darmowej wersji MeisterTask:

Nieograniczona liczba projektów i użytkowników

Dwie integracje (Slack lub Zendesk)

Listy kontrolne, komentarze, etykiety, funkcje śledzenia zadań i czasu pracy

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Udostępnianie plików i załączników (do 20 MB)

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami w MeisterTask:

"Jedyną rzeczą, z której nie jestem do końca zadowolony, jest brak możliwości wsadowego przenoszenia zadań z jednej sekcji do drugiej. Nie wiem do zrobienia! Można przenieść tylko jedno zadanie na raz. Ponadto pasek przewijania jest dość mały i trudno go kliknąć, ponieważ jest dość chudy. Wersja Free nie obsługuje powtarzających się zadań, więc warto o tym pamiętać, jeśli nie zamierzamy za nią płacić. " - Zweryfikowana recenzja Capterra

"Chciałbym, aby darmowa wersja miała więcej projektów - coś w rodzaju 4 do 6 byłoby świetne. Mój budżet może pozwolić mi na zakup pełnej wersji (chyba Pro). Obecnie korzystam z niej tylko dla siebie, ale widzę, jak może ją wykorzystać firma. Podobnie jak w większości aplikacji do zrobienia, brakuje przyzwoitej funkcji drzemki. Czasami jestem w trakcie pracy nad jakimś zadaniem i potrzebuję jeszcze kilku minut, aby je dokończyć - drzemka nadchodzącego elementu jest zawsze pomocna. " - Zweryfikowana recenzja Capterra

21. Zenkit - Dobry do planowania w wielu widokach

Przez Zenkit

Szukając najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami, warto rozważyć Zenkit. Zenkit oferuje szeroki zakres funkcji i szablonów ułatwiających ustawienie obszaru roboczego.

Choć do zrobienia jest łatwa konfiguracja, limit 5000 elementów może stanowić barierę wejścia dla większości zapracowanych teamów.

Zenkit najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Planowanie w wielu widokach z Kanban, tabelą, listą lub kalendarzem

Ustawienie hierarchii i zależności zadań

Narzędzia do współpracy z zadaniami zespołowymi i wzmiankami

Śledzenie czasu dla lepszego zarządzania wydajnością

Możliwości integracji do zarządzania projektami

Co otrzymujesz w darmowej wersji Zenkit:

Nieograniczone kolekcje

3 GB przestrzeni dyskowej

Do pięciu członków

Do pięciu teamów

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami za pomocą Zenkit:

"Jest łatwy w użyciu od pierwszego dnia, ponieważ większość narzędzi jest bardzo przyjazna dla użytkownika. Podoba mi się jego wydajność w udostępnianiu informacji i zadań mojemu zespołowi. " - Zweryfikowana recenzja Capterra

"Dla użytkowników Free przechowywanie danych jest bardzo niskie, to jedyna wada Zenkit. Ponadto interfejs użytkownika staje się zbyt zagracony na niektórych etapach, istnieje wiele możliwości jego ulepszenia. " - G2Crowd

22. Toggl Plan - Dobry do zarządzania czasem

Via Toggl Plan

Toggl Plan to jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami, umożliwiające efektywne planowanie pracy zespołu i zarządzanie zadaniami.

Oprogramowanie jest bardzo łatwe w użyciu i odpowiednie dla kierowników projektów zarządzających małymi Teams.

Toggl Śledź najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Widok osi czasu usprawniający planowanie projektów

Taskboard do zarządzania obciążeniem pracą zespołu

Łatwy interfejs "przeciągnij i upuść" do dostosowywania zadań

Udostępnianie oś czasu i tablice zadań do współpracy zespołowej

Zadania oznaczone kolorami dla lepszej kategoryzacji zadań

Co otrzymujesz w darmowej wersji Toggl Plan:

Do pięciu użytkowników

Nieograniczone zadania

Kamienie milowe projektu bez ograniczeń

Udostępnianie osi czasu

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami za pomocą Toggl Plan:

"Czułem, że brakowało mi doświadczenia mobilnego. Jest niesamowity do planowania długoterminowego, nawet tygodniowego, ale staje się niewygodny, jeśli chodzi o planowanie dzienne lub szczegółowe planowanie harmonogramów. Świetnie nadaje się do regularnych ustaleń, ale staje się bałaganiarski, jeśli chodzi o wyjątkowe wydarzenia. "- Zweryfikowana recenzja Capterra

"Toggl wprowadził kilka świetnych zmian w interfejsie użytkownika w ostatnich latach, ale bardziej niestandardowy sposób dostosowywania interfejsu i widoków byłby dodatkowym atutem, zwłaszcza że jest to program, z którego korzystam prawie cały dzień i często sprawdzam. Przydałyby się dodatkowe widoki timerów, a nawet motywy kolorystyczne. " - G2Crowd

23. Zoho Projects - dobre do zarządzania dokumentami

Przez Zoho Projects

Zoho project to kolejne skuteczne oprogramowanie do zarządzania projektami. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zarządzać dokumentami, wygodnie współpracować z zespołem, czy też naprawiać błędy za pomocą narzędzia do śledzenia problemów, Zoho sobie z tym poradzi.

Zoho Projects najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Kompleksowe zarządzanie zadaniami z niestandardowymi polami

Widok wykresu Gantta do planowania projektów

Narzędzia do śledzenia czasu pracy i proces zatwierdzania kart czasu pracy

Dogłębna analityka z konfigurowalnymi raportowaniami

Zintegrowane systemy zarządzania dokumentami

Co otrzymujesz w darmowej wersji Zoho Projects:

10 MB miejsca na pliki

Dwa projekty

Przeglądarka wykresów Gantta

Kalendarz i fora

10 użytkowników

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami za pomocą Zoho Projects:

"Interfejs użytkownika może być nieco zagmatwany (trudny dla początkujących). "- Zweryfikowana recenzja Capterra

"To, co podoba mi się w Zoho Projects, to fakt, że dzięki funkcji śledzenia czasu pomaga mi utrzymać wydajność w zakresie zakończenia zadania w określonym czasie. Oprogramowanie to jest łatwe do zintegrowania z innymi programami Zoho i pomaga nam w śledzeniu postępów i utrzymaniu wydajności naszego zespołu. " - G2Crowd

Wypróbuj te alternatywy dla Zoho!

24. Nifty - dobry do śledzenia kamieni milowych projektu

Via Nifty

Nifty to narzędzie do zarządzania projektami, którego celem jest skupienie się na zarządzaniu pracą, a nie na narzędziach. Współpracuj ze swoim zespołem i klientami w jednej aplikacji dzięki wielu funkcjom, takim jak czat, zadania, dokumenty i kalendarz. Twórz propozycje dla swoich projektów i automatyzuj śledzenie postępów.

Ustaw cele i oś czasu, współpracuj nad zadaniami, stwórz hub wiedzy, twórz dokumenty i wiki oraz równoważ obciążenia pracą.

Wizualizuj swój projekt w Nifty jako kamienie milowe (podobne do widoku Gantta) lub wybierz jeden z trzech innych widoków, w tym oś czasu, podobny do tablicy widok Swimlane lub z lotu ptaka z przeglądem Master.

Najlepsze funkcje do zarządzania projektami:

Śledzenie kamieni milowych i oś czasu projektu

Zarządzanie zadaniami z automatyzacją postępu prac

Narzędzia do współpracy Teams

Przydzielanie zadań i ustalanie priorytetów

Zintegrowane kanały komunikacji

Co otrzymujesz w darmowej wersji Nifty:

Unlimited członków zespołu, gości i klientów

100 MB przestrzeni dyskowej

2 projekty

Zadania, kamienie milowe, dyskusje i dokumenty

Automatyzacja cykli pracy oraz niestandardowe role i uprawnienia

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami w Nifty:

"Nifty to produkt, który doskonale sprawdza się w wielu środowiskach klientów. Łatwość obsługi sprawia, że jest to potężne narzędzie do zarządzania portfolio naszych klientów. " - Stefan Schmidt, partner wykonawczy, Hemmersbach

"Nifty jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju, możesz znaleźć kilka błędów tu i tam, ale zespół zawsze bardzo szybko reaguje, gdy coś raportujesz lub wysyłasz prośbę o funkcję. Jeśli chodzi o interfejs, nie ma się do czego przyczepić. Myślę, że Nifty zmierza we właściwym kierunku, potrzebuje tylko trochę czasu, aby dojrzeć, ale w międzyczasie jest doskonale funkcjonalny i robi to, co mówi, ułatwiając zarządzanie projektami. " - G2Crowd

25. Jira - dobra dla teamów programistycznych i integracji

Jira to darmowe narzędzie do zarządzania projektami służące do śledzenia błędów i zarządzania problemami. Zapewnia ono funkcje związane z tworzeniem oprogramowania, takie jak zaawansowane opcje raportowania, w tym obciążenie pracą użytkownika, średni wiek zgłoszenia i ostatnio utworzone problemy. Pozwala to kierownikom projektów analizować wydajność projektu, zarządzać zaległymi problemami i podejmować decyzje oparte na danych w celu planowania efektywnych sprintów.

Jira najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Pulpit badania incydentów do szybszego rozwiązywania problemów z wdrażaniem kodu

Przypisuj zadania lub twórz problemy w systemie Jira bezpośrednio z pull requestów

Śledzenie czasu z kolorowym wskaźnikiem do wizualnego zarządzania projektami

Tablice Scrum do podziału złożonych zadań

Szablony do śledzenia projektów

Co otrzymujesz w darmowej wersji Jira:

Nieograniczona liczba niestandardowych klientów

100 powiadomień e-mail dziennie

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami za pomocą Jira:

"Ogólnie rzecz biorąc, Jira to po prostu świetne narzędzie z fantastycznym, przyjaznym dla użytkownika interfejsem, który ogólnie zapewnia miłe wrażenia z użytkowania. " - Capterra Verified Review

"Trzeba przyznać, że na początku Jira może być nieco przytłaczająca, zwłaszcza dla nowych użytkowników. Poznanie i zrozumienie niezliczonych funkcji może zająć trochę czasu. Jednak gdy już się je opanuje, okazuje się, że to potężne narzędzie jest na wyciągnięcie ręki. " - G2Crowd

Sprawdź te alternatywy dla Jira!

Zalety oprogramowania do zarządzania projektami

Oprogramowanie do zarządzania projektami oferuje wiele korzyści, które mogą usprawnić pracę zespołu i zwiększyć wydajność. Dzięki tym narzędziom, Teams mogą skutecznie organizować zadania, śledzić postępy w projektach i wspierać środowisko współpracy.

Oprogramowanie do zarządzania projektami jest wyposażone w funkcje takie jak zadania, udostępnianie kalendarzy, zarządzanie dokumentami, czat zespołowy i kompleksowe raportowanie projektów. Funkcje te nie tylko pomagają w strukturyzacji zadań projektu, ale także w monitorowaniu obciążenia pracą każdego członka zespołu, zapewniając, że wszystkie zadania są przydzielane efektywnie.

Korzyści z najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami obejmują:

Obniżone koszty pracy: Zakończenie zbędnych czynności i automatyzacja powtarzalnych zadań skraca czas i wysiłek potrzebny do ich zakończenia. W wyniku tego do zakończenia tej samej ilości pracy potrzeba mniej godzin

Zwiększona odpowiedzialność i własność: Dokumentowanie jasnych oczekiwań i celów zadań w narzędziu do zarządzania projektami sprawia, że członkowie zespołu są odpowiedzialni za swoją pracę

Szybsze wprowadzanie produktów na rynek: Ujednolicenie komunikacji i Ujednolicenie komunikacji i międzyfunkcyjnych cykli pracy w ramach jednej platformy pomoże Teams zarządzać projektami i szybciej je realizować

Lepsze zarządzanie czasem: Planowanie i Planowanie i priorytetyzacja zadań o wyższej wartości zwalnia miejsce, aby włożyć energię w najważniejszą pracę, a mniej w zadania administracyjne

Lepsza alokacja zasobów: Przypisywanie zadań odpowiednim osobom pozwala na dystrybucję umiejętności i wiedzy specjalistycznej między projektami i zmniejsza opóźnienia spowodowane przeciążeniem pracą

Lepsza współpraca: Komentarze i dyskusje w aplikacji do zarządzania projektami dają Teams i interesariuszom dedykowaną przestrzeń do zadawania pytań, przekazywania opinii i uzgadniania krytycznych decyzji dotyczących projektu

Scentralizowane informacje: Przechowywanie i udostępnianie informacji zmniejsza prawdopodobieństwo utraty lub błędnego przekazania danych. Teams odnoszą również korzyści z posiadania zapisów projektów, pomysłów i dokumentacji w zasięgu jednej platformy

Najważniejsze funkcje, których należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania projektami

Nie wszystkie narzędzia do zarządzania projektami są do siebie podobne.

Kierownicy projektów mogą korzystać z darmowych narzędzi do zarządzania projektami w przypadku prostych projektów lub narzędzi do zarządzania zasobami klasy Enterprise w przypadku złożonych wymagań. Mogą używać ich do śledzenia czasu lub planowania projektów. Możliwości są nieograniczone.

Z tego powodu należy wybrać odpowiednie ustawienie funkcji. Aby uprościć ten wybór, podzieliłem najważniejsze funkcje, których należy szukać w narzędziu do zarządzania projektami na trzy kategorie: podstawowe funkcje, zaawansowane funkcje i dodatkowe kwestie.

Podstawowe funkcje

Wiele widoków i niestandardowe pola to kilka podstawowych funkcji, których szukam w rozwiązaniach do zarządzania projektami

Podstawowe funkcje takiego narzędzia obejmują:

Zarządzanie zadaniami: Używamy funkcji zarządzania zadaniami do tworzenia, przypisywania i zarządzania zadaniami, ustawienia terminów, definiowania priorytetów i podkreślania zależności. Dzielenie większych projektów na mniejsze zadania pomaga w efektywnym zarządzaniu zadaniami

Funkcje współpracy: W miarę jak projekty stają się coraz bardziej partycypacyjne, potrzebne jest oprogramowanie do zarządzania projektami z narzędziami do współpracy. Platforma powinna łączyć Teams na tej samej wirtualnej stronie, udostępniając dokumenty i rozmawiając. Wybierz coś, co pomoże zespołom być zespołami. W rzeczywistości zalecałbym poproszenie kilku członków zespołu do zrobienia wersji próbnych produktu przed sfinalizowaniem narzędzia

Zarządzanie wiedzą: Każde narzędzie do zarządzania projektami ubiegające się o pierwsze miejsce musi oferować intuicyjne i konfigurowalne sposoby tworzenia, zarządzania i udostępniania dokumentacji . Często spotykałem się z możliwością przeszukiwania, edytowania i udostępniania briefów projektów, SOP, szablonów, wiki itp. okazały się być kluczem do powodzenia projektu

Planowanie i harmonogramowanie: Pamiętasz, co mówiłem o tym, że narzędzia do zarządzania projektami są twoimi oczami i uszami? W związku z tym potrzebujesz funkcji planowania i harmonogramowania projektów, abyś mógł zobaczyć wszystkie zadania na różnych scenach. Potrzebne są przynajmniej wykresy Gantta, listy zadań, na które można przełożyć strukturę podziału pracy (WBS), śledzenie czasu, budżetowanie, analiza obciążenia pracą oraz możliwość dodawania kamieni milowych i zależności

Sztuczna inteligencja: przyspieszenie cykli pracy - AI w zarządzaniu projektami to absolutny przełom Narzędzia AI były kiedyś miłą funkcją dla kierownika projektu, ale teraz są tabelami. Wszystkie wiodące programy do zarządzania projektami są dziś wyposażone w funkcje AI, które pomagają lepiej wykorzystać dostępne dane i zasoby. Od podejmowania świadomych decyzji po automatyzację i- AI w zarządzaniu projektami to absolutny przełom

Zaawansowane możliwości

Zaawansowane funkcje zadbają o złożoność projektów:

Zarządzanie zasobami: Kierownicy projektów muszą przydzielać i przenosić zasoby w oparciu o zmieniające się wymagania projektu. Niezależnie od tego, czy są to udostępniane zasoby, takie jak narzędzia i platformy, czy też ograniczone zasoby, takie jak talent lub budżet, funkcje zarządzania zasobami są niezbędne w narzędziu zapewniającym wydajność i wyniki. Obejmuje to również śledzenie czasu, śledzenie celów, między innymi Kierownicy projektów muszą przydzielać i przenosić zasoby w oparciu o zmieniające się wymagania projektu. Niezależnie od tego, czy są to udostępniane zasoby, takie jak narzędzia i platformy, czy też ograniczone zasoby, takie jak talent lub budżet, funkcje zarządzania zasobami są niezbędne w narzędziu zapewniającym wydajność i wyniki. Obejmuje to również śledzenie czasu, śledzenie celów, między innymi

Raportowanie i analityka: Analiza danych i raporty pomagają śledzić i zarządzać kondycją projektu i jego wydajnością w stosunku do celów. Pomocne jest posiadanie opartych na danych raportów w czasie rzeczywistym i pulpitów, które obliczają poświęcony czas, poniesione koszty, uzyskaną wartość itp. Interwencje oparte na tych danych pozwalają śledzić wszystko na bieżąco

Automatyzacja: "Uwielbiam spędzać godziny na żmudnej pracy" - tego nie powiedział jeszcze żaden kierownik projektu! Uwielbiamy narzędzia zwiększające wydajność, które pomagają nam w automatyzacji rutynowych i powtarzalnych zadań. Zautomatyzowane aktualizacje i cykle pracy minimalizują pracę ręczną bez uszczerbku dla szybkości i dokładności

Niestandardowe: Idealne oprogramowanie do zarządzania projektami umożliwia niestandardowe dostosowanie cykli pracy, pulpitów i widoków projektów do konkretnych preferencji lub potrzeb zespołu. Na przykład, używamy niestandardowych pól do przechwytywania informacji specyficznych dla projektu i definiujemy kontrolę dostępu do zarządzania szczegółami projektu

Dodatkowe uwagi

Kierownicy projektów szukający najlepszego rozwiązania będą również musieli wziąć pod uwagę dodatkowe kwestie, takie jak:

Integracje: Praca z narzędziami, które łatwo się ze sobą łączą, to kolejny poziom spokoju. Sprawdź, czy oprogramowanie do zarządzania projektami integruje się z innymi aplikacjami, platformami i systemami, takimi jak CRM, oprogramowanie księgowe itp. Sprawdź również, czy są to natywne integracje, czy też będą wymagały narzędzia innej firmy

Bezpieczeństwo danych i prywatność: Jeśli spóźniłeś się na tę imprezę, weź to pod uwagę: Jeśli spóźniłeś się na tę imprezę, weź to pod uwagę: 7 na 10 globalnych konsumentów martwi się o prywatność swoich danych. Upewnij się więc, że platforma oferuje odpowiednie zabezpieczenia danych i kontrolę prywatności, aby cieszyć się całkowitą własnością swoich danych

Skalowalność : Wspomniałem o tym wcześniej. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad produktem, czy funkcją, chcesz czegoś, co będzie rosło wraz z twoim projektem - i odwrotnie. Sprawdź więc, czy narzędzie do zarządzania projektami może być skalowane w górę lub w dół w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby. Ponadto skalowalność może być pozioma i pionowa; przejrzyj oprogramowanie w obu liniach, aby uzyskać większy zwrot z inwestycji

Łatwość obsługi: Być może jesteś cyfrowym tubylcem, który dobrze radzi sobie z technologią i narzędziami do zarządzania projektami. Jednak będziesz również współpracować z interesariuszami, którzy mogą nie być tak zaawansowani technologicznie. Przetestuj preferowane narzędzia do zarządzania projektami pod kątem intuicyjności i łatwości obsługi (aby zapewnić ich przyjęcie) oraz prostej nawigacji (aby zmaksymalizować użyteczność)

Cena: Niezależnie od tego, czy wybierzesz model subskrypcji płatnej zgodnie z użytkowaniem, czy opłatę licencyjną, uwzględnienie wartości nominalnej inwestycji byłoby błędem debiutanta. Oblicz kompleksowy koszt - w tym koszty jednorazowe, powtarzające się wydatki, a nawet dodatki - i sprawdź, czy pasuje on do twojego budżetu i wielkości zespołu

Czytaj więcej: Różne rodzaje oprogramowania do zarządzania projektami

Znajdź najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla swojego zespołu

Wybrane oprogramowanie do zarządzania projektami powinno być zdolne do zrobienia tego, co do niego należy. Jednocześnie cały zespół powinien być w stanie korzystać z jego zalet, nawet nie zastanawiając się nad wyborem płatnego planu.

Najgorszą sytuacją jest ta, w której entuzjastycznie rozpoczynasz pracę z nowym narzędziem do zarządzania projektami, tylko po to, by zostać oszukanym przez brak funkcji i funkcjonalności, co skłania cię do skorzystania z płatnego planu rozwiązania.

Dlaczego więc nie wypróbować ClickUp?

Ma ono więcej funkcji niż jakiekolwiek inne najlepsze narzędzia do zarządzania projektami, które umieściliśmy na naszej liście.

Niezależnie od tego, czy chcesz przydzielać zadania, tworzyć cele, śledzić czas, korzystać z automatyzacji, możliwości są nieograniczone.

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś, ponieważ zasługujesz na wydajne i łatwe zarządzanie projektami, które nie wypali dziury w twojej kieszeni.