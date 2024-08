Motion kontra Asana: Starcie tytanów zarządzania zadaniami

Zarządzanie zadaniami przypomina trochę układanie trudnych puzzli. Wiąże się z łączeniem różnych elementów, od planowania i ustawienia celów projektu śledzenie zadań i dotrzymywanie terminów. 🧩

Co więcej, musisz zapewnić płynną współpracę zespołu, aby uniknąć czkawki lub opóźnień w projekcie. To dużo do zrobienia bez odpowiednich narzędzi.

Wśród wielu zarządzanie zadaniami i projektami aplikacje Motion i Asana wyłaniają się jako najlepsze rozwiązania, oferując funkcje takie jak automatyzacja zadań, narzędzia do śledzenia czasu i różne widoki projektów, aby zapewnić płynność cyklu pracy. Na pierwszy rzut oka mogą one wydawać się dość podobne, ale pod powierzchnią kryją się znaczące różnice.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc ci rozwikłać dylemat Motion vs. Asana i zaproponować alternatywę oprogramowanie do zarządzania projektami które może rozwiązać wszystkie wyzwania związane z zarządzaniem zadaniami. 💪

Czym jest Asana?

Via: Asana Zmęczony ciągłym przełączania się między zadaniami , zakładkami i oknami podczas żonglowania wieloma projektami? Dzięki Asana możesz zarządzać wszystkimi swoimi zadaniami i projektami w jednym wygodnym hubie. 🎯

Ta popularna aplikacja narzędzie do zarządzania projektami wyróżnia się w organizowaniu i śledzeniu pracy zespołu. Jego przyjazny dla użytkownika design i możliwość dostosowania do różnych cykli pracy wyróżniają go spośród innych narzędzi. Niezależnie od tego, czy ustalanie priorytetów zadań monitorowanie postępów, wykrywanie zagrożeń lub zarządzanie zespołami o różnych funkcjach asana ma wszystko, czego potrzebujesz.

Jest wszechstronna, jeśli chodzi o metodologie projektów, rozmiary firm lub nisze. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się zadaniami operacyjnymi, teams marketingowe lub projekty rozwoju oprogramowania asana pomaga precyzyjnie planować, zapewniając mniej opóźnień i błędów po drodze.

Ponadto Asana idzie o krok dalej, płynnie integrując się z niezliczonymi narzędziami do współpracy, wydajności i komunikacji, takimi jak Slack i Kalendarz Google.

Funkcje aplikacji Asana

Co dokładnie sprawia, że Asana jest tak popularnym narzędziem do zarządzania projektami i zadaniami? Przyjrzyjmy się bliżej jej najlepszym funkcjom! 🧐

1. Wiele widoków projektów

Osiągnięcie powodzenia w toku projektu polega na posiadaniu widoku 360° swojej pracy. Właśnie dlatego Asana oferuje zakres widoków projektu, które pozwalają bez wysiłku śledzić kamienie milowe, terminy i każdy zawiły szczegół pomiędzy nimi.

Skorzystaj z Tablic Kanban, aby organizować i aktualizować swoje zadania za pomocą cyfrowych notatek samoprzylepnych, dzięki czemu zarządzanie pracą stanie się dziecinnie proste.🚶

Kalendarze i osie czasu Asany pomagają kierownikom projektów w śledzeniu ich harmonogramów, ułatwiając wykrywanie wszelkich problemów i odpowiednie planowanie.

Widok wykresu Gantta w Asanie jest doskonały dla wizualizacji zadań , harmonogramy i zależności, podczas gdy widok listy oferuje szczegółową podziały projektów i dogłębne zagłębienie się w mikroprocesy. Piękno Asany polega na tym, że nawet członkowie zespołu mogą przełączać się między tymi widokami, aby dostosować je do swoich preferencji.

Via: Asana

2. Automatyzacja

Asana oferuje potężne rozwiązanie, które pozwala pozbyć się czasochłonnych, powtarzalnych zadań i procesów, które często spowalniają wydajność. Z pomocą Workflow Builder Asany możesz przejąć kontrolę nad swoim cyklem pracy, tworząc niestandardowe reguły, wyzwalacze i działania, które sprawią, że automatyzacja zacznie pracować dla Ciebie.

Możesz zacząć od automatyzacja prostych zadań które robią dużą różnicę. Obejmują one kaskadowanie terminów, automatyczne zaznaczanie pól lub powiadamianie zespołu w Slack, gdy zadanie zostanie zakończone. 👏

To wszechstronne narzędzie może również zarządzać bardziej skomplikowanymi cyklami pracy, które obejmują wielu użytkowników, różne narzędzia i niezliczone zadania, umożliwiając usprawnienie nawet najbardziej złożonych procesów.

Via: Asana

3. Współpraca Teams

Asana to kompleksowy hub dla wszystkich potrzeb związanych ze współpracą, dzięki czemu jest idealnym wyborem dla zdalnych i teamów hybrydowych . Umożliwia łatwe udostępnianie plików PDF, JPG i Dokumentów Google, jednocześnie ułatwiając komunikację zespołową w czasie rzeczywistym poprzez interakcje grupowe i prywatne czaty.

W przyjaznym dla użytkownika interfejsie Asana można przypisywać zadania członkom zespołu, ustalać zależności między zadaniami, ustawiać priorytety, definiować terminy i w razie potrzeby wprowadzać poprawki, a wszystko to wygodnie zorganizowane w scentralizowanej karcie zadań.

Kalendarz Asana upraszcza koordynację harmonogramu, zapewniając, że wszyscy są informowani o aktualizacjach bez konieczności niekończącej się wymiany e-maili. 📨

Jako dodatkowy bonus, Asana płynnie integruje się z popularnymi aplikacjami e-mail i narzędziami do przesyłania wiadomości, takimi jak Slack, Microsoft Teams i Zoom, jeszcze bardziej usprawniając pracę zespołową.

Via: Asana

Asana ceny

Podstawowy : Free forever

: Free forever Premium : $10.99/miesiąc za użytkownika

: $10.99/miesiąc za użytkownika Business : $24.99/miesiąc na użytkownika

: $24.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Czym jest Motion?

Via: Ruch Motion to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do zarządzania projektami i zadaniami optymalizuje cykl pracy , automatyzuje powtarzalne zadania i zwiększa wydajność . Tradycyjne menedżery zadań mogą sprawić, że menedżer projektu utonie w morzu projektów, ale Motion zmienia grę dzięki swoim machine-learning algorithms. 🤖

Algorytmy te ustalają priorytety zadań i projektów w oparciu o krytyczne czynniki, takie jak terminy rozpoczęcia, priorytety i zaplanowane spotkania, usuwając wszelkie wątpliwości co do tego, czym należy się zająć w następnej kolejności.

Motion wykracza poza zarządzanie zadaniami - przekształca Google i Apple w Teams kalendarze online w ujednolicone, oparte na AI narzędzie do planowania. Wystarczy ustawić priorytet i termin zadania, a Motion zajmie się resztą, umiejętnie dopasowując zadania do Twojego dnia, jednocześnie nawigując po wewnętrznych spotkaniach i zewnętrznych terminach.

Funkcja usuwania kurzu w aplikacji Motion wyświetla zadania do wykonania w bieżącym dniu i sprytnie ukrywa pozostałe. Co więcej, codzienne zadania i spotkania są prezentowane na dostosowywanej stronie głównej ze zmiennym tłem, co pozwala dodać osobisty charakter do środowiska pracy.

funkcje ### Motion

Motion wyróżnia się jako rozwiązanie do zarządzania zadaniami, ale co dokładnie go wyróżnia? Przyjrzyjmy się wyróżniającym się funkcjom, które sprawiają, że to narzędzie jest ulubieńcem tłumów. 🕵

1. Kalendarz

Inteligentny kalendarz Motion oparty na AI łączy spotkania, zadania, listy do zrobienia i działania w metycznie zoptymalizowany harmonogram.

Motion Narzędzie AI może łatwo zidentyfikować i zintegrować najbardziej krytyczne zadania z kalendarzem bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Co więcej, kalendarz reaguje na nieprzewidziane wydarzenia, odpowiednio zmieniając harmonogram i zapewniając, że twoje codzienna agenda dostosowuje się do najpilniejszych zadań.

Funkcja ta pozwala również ustawić godziny pracy, podczas gdy Motion oblicza tygodniowe zadania, spotkania i całkowity czas pracy, tworząc niestandardowy harmonogram, aby utrzymać cię na dobrej drodze. Otrzymasz nawet ostrzeżenie, jeśli zakończenie wszystkich zadań w wyznaczonym terminie stanie się niemożliwe.

Co więcej, możesz połączyć kalendarze Gmaila i Outlooka w jeden widok, aby uzyskać kompleksowy widok. 📅

2. Asystent spotkań

Motion's Meeting Assistant pozwala stworzyć niestandardową stronę rezerwacji spotkań za pomocą prostego przeciągania i upuszczania. Możesz również wysłać połączony link do swojego zespołu, aby wyświetlić swoją dostępność w przejrzysty sposób.

W przypadku trudnych scenariuszy obejmujących spotkania w różnych strefach czasowych, możesz wybrać dostępne godziny spotkań i wygenerować wstępnie wypełnioną wiadomość zawierającą wybrane przedziały czasowe i link do strony rezerwacji. Link jest automatycznie aktualizowany w przypadku zmiany dostępności w kalendarzu.

Aby mieć pewność, że harmonogramem da się zarządzać, można limitować liczbę spotkań na dzień roboczy. Po osiągnięciu limitu kalendarz zamknie wszystkie pozostałe przedziały czasowe. ❌

Asystent spotkań Motion płynnie integruje się z aplikacjami Zoom, Google Meet, Microsoft Teams i Zapier, usprawniając pracę zarządzanie spotkaniami i procesy planowania .

3. Menedżer zadań

Menedżer zadań Motion zapewnia zarządzanie zadaniami oraz efektywne ustalanie priorytetów i harmonogramów w celu ich terminowego zakończenia. ⏰

Dodawanie zadań to pestka - wystarczy jedno kliknięcie lub naciśnięcie klawisza, by zadanie zostało zrobione. Możesz tworzyć zadania dzienne lub tygodniowe, a Motion automatycznie przydzieli czas w Twoim kalendarzu. Aby zwiększyć elastyczność, można zdefiniować niestandardowe okna czasowe dla określonych zadań.

Inteligentny plan zadań Motion uwzględnia priorytety, terminy, daty rozpoczęcia i preferowane godziny pracy. W przypadku nieoczekiwanych czkawek, Motion wkracza do akcji, automatycznie zmieniając kolejność zadań i kalendarzy, aby upewnić się, że wszystko zostanie zrobione na czas.

Motion pozwala również kategoryzować zadania na projekty, wyjaśniając, gdzie spędzasz najwięcej czasu. Ponadto można importować zadania z wielu aplikacji za pomocą integracji Zapier.

Ceny Motion

Indywidualnie : 19 USD/miesiąc za użytkownika

: 19 USD/miesiąc za użytkownika Teams: $12/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Motion vs. Asana: Porównanie funkcji

Wybór wyraźnego zwycięzcy w starciu Motion vs. Asana nie jest prostym zadaniem, biorąc pod uwagę przydatne funkcje zarządzania zadaniami w obu produktach. Aby definitywnie rozstrzygnąć tę debatę, porównajmy je ze sobą w trzech kluczowych kategoriach - integracje, widoki projektów i interfejs użytkownika. 🤼

1. Integracje

Asana ma solidny ekosystem integracji z 270+ aplikacjami innych firm. Umożliwia ona bezproblemowe połączenie z innymi narzędziami do zarządzania projektami takich jak Google Workspace, Microsoft 365, Slack i Trello, dzięki czemu sprawdza się w różnych projektach. Oferuje również otwarte API, pozwalając na niestandardowe integracje i automatyzację za pośrednictwem usług takich jak Zapier.

Motion ma mniejszą bibliotekę integracji w porównaniu do Asany. Jednak niedawno zintegrował się z Zapier, znacznie rozszerzając swoje połączenie z setkami innych aplikacji. Eliminuje to również potrzebę korzystania z dodatkowych aplikacje kalendarza umożliwiając połączenie ich w jeden inteligentny kalendarz dostępny w aplikacji.

Asana wygrywa w tej rundzie, ponieważ ma obecnie bardziej rozszerzoną listę natywnych integracji. 🎂

2. Widoki projektów

Asana oferuje pięć widoków projektów, dzięki czemu możesz mieć oko na każdy aspekt swoich projektów. Dzięki Tablica Kanban widoku, zadania mogą być płynnie zorganizowane jako karty na tablicy, dostarczając wizualną i zwinny sposób zarządzania pracą . Widoki kalendarza i osi czasu pomagają w skrupulatnym śledzeniu harmonogramu, podczas gdy widok wykresu Gantta doskonale sprawdza się przy wizualizacji celów . Aby uzyskać szczegółowy podział, widok listy Asany pokazuje terminy, osoby przypisane i priorytety.

Motion z kolei posiada Widok Tablicy do szybkiego wyświetlania projektów według statusów, takich jak Do zrobienia, W trakcie i Zrobione. Posiada również Widok listy, który zagłębia się w zadania z dodanymi polami niestandardowymi, takimi jak status, czas trwania i priorytet. Kalendarz Motion typu "wszystko w jednym" to wyróżniająca się funkcja, która upraszcza planowanie zadań i spotkań, zmianę harmonogramu i śledzenie kamieni milowych.

Podczas gdy funkcja kalendarza Motion jest wyjątkowa i oferuje wydajne planowanie, Asana wygrywa rundę dzięki rozszerzeniu zakresu widoków projektów, zaspokajając szerszy zakres preferencji użytkowników. 🥇

3. Interfejs użytkownika

Motion może pochwalić się prostym interfejsem użytkownika, który upraszcza dane powstania i zarządzanie zadaniami. Funkcjonalny interfejs kalendarza uporządkowuje najważniejsze zadania z boku, jednocześnie wyświetlając wydarzenia z kalendarza w głównym obszarze. Ułatwia również szybkie dodawanie zadań metodą "przeciągnij i upuść", oferując łatwe opcje współpracy w ramach projektu.

Z drugiej strony, Asana może mieć stromą krzywą uczenia się, dostarczając szerszy zakres niestandardowych funkcji i współpracy. Początkowo jej interfejs użytkownika może wydawać się nieco trudny do zrozumienia ze względu na liczne funkcje, ale rekompensuje to niestandardowymi opcjami i kodowaniem kolorami dla lepszej organizacji.

Dla użytkowników szukających narzędzia, które nie poświęca prostoty na rzecz funkcjonalności, Motion jest zdecydowanym zwycięzcą. Opiera się na prostym przeciąganiu i upuszczaniu w celu zarządzania zadaniami i nie zawiera przytłaczającej liczby funkcji, zapewniając szybkie i wydajne zarządzanie zadaniami. 🎉

Motion vs. Asanaon Reddit

Aby lepiej zrozumieć rozszerzone zastosowania obu narzędzi, chcieliśmy sprawdzić, co Redditowicze myślą o Motion i Asana jako samodzielnych produktach.

Większość użytkowników uważa, że Motion jest świetnym narzędziem zwiększającym wydajność i niezawodnym wirtualnym asystentem . Jeden z użytkowników Reddita powiedział:

_I have ADHD and the automatyzacja that Motion offers are just soooo helpful. the automatic scheduling, rescheduling feel very good. Oszczędza to czas, a fakt, że jest natychmiast widoczny w kalendarzu, sprawia, że jesteś dość wydajny. Musisz włożyć trochę wysiłku w ustawienie "harmonogramów" oznaczających różne pola czasowe, aby działały płynnie. Na przykład godziny pracy, godziny wieczorne, godziny poranne, godziny weekendowe itp. Gdy już to zrobisz, możesz zacząć tworzyć zadania, które są zaplanowane we właściwym czasie Asana to kompleksowe narzędzie do zarządzania i system komunikacji i niektórzy użytkownicy mogą mieć trudności z dostosowaniem się do niego. Jeden z użytkowników Redditora wyjaśnił:

_Lubię Asanę, ale ludzie, z którymi pracuję, czasami się z tym zmagają. Chcą, aby była bardziej jak lista do zrobienia, a nie przegląd całego cyklu projektu i mapa tego, co wszyscy robią. Zmagają się ze sposobem, w jaki Asana ukrywa podzadania/chcą mieć wszystko na jednym poziomie szczegółowości, co nie jest zgodne z założeniami narzędzia. Zmagają się z używaniem Asany do komunikacji i przesyłania plików. Z mojego doświadczenia wynika, że Asana działa najlepiej, gdy jest ekosystemem komunikacji w projekcie

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Motion vs. Asana

Wybór pomiędzy Motion i Asaną może czasami wydawać się trudnym kompromisem. Asana ma więcej widoków projektów i funkcji współpracy, podczas gdy Motion jest łatwiejszy w użyciu i wyróżnia się automatyzacją zadań.

Aby uniknąć przedkładania jednego aspektu nad drugi, warto wypróbować ClickUp -ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami i zadaniami. Zawiera praktycznie każdą funkcję, o której można marzyć, aby pewnie kierować projektami i zespołami w kierunku powodzenia. Niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie zadań, planowanie zawartości lub komunikowanie się z zespołem clickUp jest do Twojej dyspozycji.

Zapoznajmy się z wyróżniającymi się funkcjami ClickUp, aby zobaczyć, dlaczego jest to najlepsze rozwiązanie do komunikacji w zespole alternatywą dla Asany i Motion. 🏆

1. Widok kalendarza ClickUp

Planuj zadania, monitoruj terminy i miej oko na zakończone cele dzięki widokowi kalendarza ClickUp

Usprawnij organizację swojego projektu, uprość planowanie osi czasu i spraw, by wszyscy byli na tej samej stronie dzięki widokowi kalendarza ClickUp Widok kalendarza ClickUp . Niezależnie od tego, czy preferujesz widok dzienny, tygodniowy, czy miesięczny, ta funkcja ma go w swojej ofercie. 📆

Śledzenie projektów na wysokim poziomie lub zagłębianie się w szczegóły zadań. Dzięki filtrom możesz dostosować widok, aby wyświetlać tylko te zadania, które mają największe znaczenie i łatwo udostępniać Kalendarz każdemu, kto go potrzebuje, za pomocą połączonego linku.

Planowanie zadań to pestka - wystarczy przeciągnąć i upuścić je w kalendarzu i gotowe. Oznaczone kolorami zadania pozwalają uporządkować harmonogram według projektu, priorytetu lub innych pól niestandardowych. Ponadto spotkania można uruchamiać bezpośrednio z widoku Kalendarza.

2. Zadania ClickUp

Używaj zadań ClickUp do automatyzacji ustawiania i śledzenia celów, świętowania kamieni milowych, masowej edycji zadań i nie tylko

Zwiększ swoją wydajność dzięki Zadania ClickUp , najlepsze narzędzie do płynnej współpracy i spersonalizowanego zarządzania zadaniami. Ta wszechstronna platforma upraszcza sztukę zarządzania zadaniami na niezliczone sposoby:

Dostosuj śledzenie celów do swojego cyklu pracy

Zachowaj motywację dzięki śledzeniuKamienie milowe i świętowanie osiągnięć

Pożegnaj się z czasochłonnymi, powtarzalnymi zadaniami dzięki magii automatyzacji

Usprawnij cykl pracy dzięki integracji z popularnymi narzędziami, takimi jak Kalendarze Google i Outlook, Zoom i Microsoft Teams

Rzemiosło Listy kontrolne zadań do monitorowania każdego szczegółu, zarówno w ramach skomplikowanych cykli pracy, jak i prostych list do zrobienia. Niestandardowe zadania można dowolnie kodować kolorami i opatrywać etykietami, dzięki czemu stają się one niepowtarzalne. 🦄

Nie daj się przytłoczyć złożonym projektom - podziel je na podzadania wielkości kęsa. A oto przydatna sztuczka: aplikacja Pasek narzędzi działań zbiorczych pozwala edytować wiele zadań jednocześnie dla maksymalnej wydajności.

Niestandardowe pola pozwalają śledzić terminy, osoby przypisane i priorytety. Plus, Przypomnienia ClickUp sprawią, że już nigdy nie przegapisz żadnego terminu.

3. Zarządzanie projektami ClickUp

Zarządzanie projektami w ClickUp pozwala śledzić kamienie milowe i zadania w ponad 15 widokach, automatyzować powtarzające się zadania, tworzyć harmonogramy i współpracować w czasie rzeczywistym

ClickUp's Funkcja zarządzania projektami to najlepsze rozwiązanie typu "wszystko w jednym" do tworzenia planów projektów, zarządzania zadaniami i wspierania współpracy przy minimalnym wysiłku. ✨

Użycie widoki projektów 15+ do wizualizacji i zarządzania cyklami pracy. Bez wysiłku organizuj zadania za pomocą kart typu "przeciągnij i upuść" przy użyciu Tablic Kanban lub skrupulatnie śledź kamienie milowe i zależności dzięki rozbudowanym opcjom, takim jak widoki Wykres Gantta, Oś czasu i Obciążenie pracą.

Z Cele ClickUp dzięki ClickUp Goals możesz ustawić jasne cele, wskaźniki wydajności i OKR, utrzymując motywację i wydajność swojego zespołu dzięki cotygodniowym kartom wyników i pochwałom pracowników.

Funkcje zarządzania zadaniami ClickUp oferują:

Komentowanie i sprawdzanie w czasie rzeczywistym w celu szybkiego zatwierdzania pracy

Natychmiastowe rozmowy przy użyciu widoku czatu

Burzę mózgów poprzezMapy myśli* Łatwe udostępnianie załączników Dokumenty ClickUp jest dostawcą kompleksowego rozwiązania do przechowywania, edytowania i udostępniania ważnych dokumentów, zakończonego aplikacją Asystentem opartym na AI do generowania osi czasu projektów, badań testów użytkowników, podsumowań notatek ze spotkań i angażujących e-maili do klientów.

Jeszcze bardziej usprawnij swój cykl pracy dzięki ponad 100 automatyzacji ClickUp aby zwolnić czas na ważniejsze zadania, lub wybierz jedną z dostępnych opcji ponad 1 000 szablonów eliminując potrzebę rozpoczynania projektów od zera.

ClickUp: Twój najlepszy pomocnik w zarządzaniu zadaniami

Pożegnaj się z kompromisami i doświadcz płynnego zarządzania projektami dzięki ClickUp, najlepszemu wybra alternatyw dla Motion , Asana i wiele innych narzędzi do zarządzania zadaniami.

ClickUp oferuje tysiące szablonów, oszczędzającą czas automatyzację zadań i usprawnione zarządzanie zadaniami współpracę w czasie rzeczywistym . Wypróbuj ClickUp za darmo i poczuj różnicę dla siebie! 🤩