Jak korzystać ze Slacka do zarządzania projektami

Jako kierownik zarządzania projektami prawdopodobnie spotkałeś się już z szerokim zakresem skomplikowanych narzędzi, z których każde oferuje więcej funkcji, niż mogłoby Ci się przydać.

Prawda jest taka, że nie musisz wydawać fortuny na wyszukane narzędzie do zarządzania projektami z funkcjami, których nigdy nie wykorzystasz. Podstawowe narzędzia, w tym darmowe narzędzia do zarządzania projektami, często wystarczają, by zaspokoić potrzeby Twojej firmy.

Na przykład, jeśli już korzystasz ze Slacka do komunikacji w zespole, możesz również wykorzystać go do zarządzania projektami. Zgadza się. Ta sama platforma, której używasz do codziennych relacji i wysyłania GIF-ów, może również pomóc Ci w utrzymaniu porządku w projektach i zapewnieniu ich sprawnego przebiegu.

W tym wpisie na blogu pokażemy Ci, jak wykorzystać Slack do zarządzania projektami. Dodatkowo podpowiemy Ci, jak osiągnąć jeszcze lepsze wyniki!

Wykorzystanie Slacka do zarządzania projektami: krótki przewodnik

Slack to aplikacja do komunikacji biznesowej, która – choć nie jest pełnoprawnym narzędziem do zarządzania projektami – może znacznie uprościć zadania związane z zarządzaniem projektami.

Oto jak możesz wykorzystać Slack do zarządzania projektami:

1. Zarządzaj zadaniami za pomocą dedykowanych kanałów projektowych

Slack to dynamiczne oprogramowanie do zarządzania zadaniami, które pozwala tworzyć oddzielne kanały komunikacyjne dla różnych projektów. Każdy projekt może mieć swój dedykowany kanał, na którym członkowie zespołu mogą udostępniać i przechowywać pliki, komunikować się w sprawie ważnych zadań oraz aktualizować statusy.

Takie ustawienia gwarantują, że wszystkie informacje związane z projektem są przechowywane w jednym miejscu, co ułatwia członkom zespołu wyszukiwanie konkretnych zadań i współpracę nad nimi.

Oto jak uruchomić kanały Slacka poświęcone konkretnym projektom za pomocą menu skrótów:

za pośrednictwem Slack

Otwórz Slack: Przejdź do swojego obszaru roboczego

Utwórz kanał: Kliknij ikonę plusa obok pozycji „Kanały” na pasku bocznym

Nazwij swój kanał: Nadaj mu nazwę związaną z projektem, aby było jasne, do czego służy Nadaj mu nazwę związaną z projektem, aby było jasne, do czego służy

Zaproś członków zespołu: Dodaj wszystkich zaangażowanych w projekt, aby cała komunikacja odbywała się w jednym miejscu. Takie ustawienia pomogą Ci uporządkować wszystkie dyskusje, pliki i aktualizacje, tak jak porządkujesz narzędzia w skrzynce narzędziowej

2. Ustalaj osobiste statusy projektów, aby zapewnić przejrzystość

Slack pozwala użytkownikom ustawiać statusy osobiste, aby informować członków zespołu o swojej dostępności.

za pośrednictwem Slack

Chociaż Slack nie oferuje konkretnych statusów projektów, aktualizowanie statusu osobistego pomaga informować cały zespół o tym, kto nad czym pracuje. W ten sposób wszyscy są na bieżąco z rolami i postępami pozostałych członków zespołu.

Oto jak to zrobić:

Otwórz Slacka i kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu

Wybierz „Ustaw status” z listy rozwijanej

Wybierz gotowy status lub wprowadź status niestandardowy, np. „Pracuję nad zadaniem X”

Dodaj emoji, aby wizualnie przedstawić swój status

Opcjonalnie możesz ustawić czas wygaśnięcia swojego statusu

Kliknij „Zapisz”, aby zaktualizować swój status i poinformować zespół o swojej aktualnej dostępności

3. Współpracuj w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kanałów i rozmów

za pośrednictwem Slack

Jako aplikacja komunikacyjna Slack zapewnia płynną i uporządkowaną komunikację w zespole.

Członkowie zespołu mogą z łatwością udostępniać pliki, organizować spotkania, prowadzić rozmowy wideo i współpracować za pośrednictwem natywnego systemu postów Slacka. Ta interakcja w czasie rzeczywistym pozwala wszystkim być na bieżąco, sprzyjając skutecznej komunikacji i szybkiemu podejmowaniu decyzji.

4. Korzystaj z funkcji wyszukiwania w Slacku, aby znaleźć informacje

Funkcja wyszukiwania w Slacku pomaga szybko dokonać lokalizacji wiadomości i plików za pomocą modyfikatorów i poleceń /. Jest to szczególnie przydatne przy wyszukiwaniu konkretnych informacji z poprzednich rozmów, dzięki czemu ważne szczegóły nigdy nie zostaną utracone.

Przeszukując wszystkie wiadomości i pliki, członkowie zespołu mogą sprawnie znaleźć potrzebne informacje, usprawniając cykl pracy i utrzymując projekty na właściwym torze.

za pośrednictwem Slack

Oto jak skutecznie wyszukiwać:

Otwórz Slacka i kliknij pasek wyszukiwania u góry

Użyj modyfikatora „od:” (from:), aby znaleźć wiadomości od konkretnej osoby

Użyj modyfikatora „in:” do wyszukiwania w konkretnym kanale

Połącz modyfikatory, takie jak „przed:” i „po:”, aby zawęzić wyniki według daty

Wpisz odpowiednie słowa kluczowe lub frazy związane z informacjami, których szukasz

Naciśnij Enter, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania i szybko dokonać lokalizacji potrzebnych wiadomości lub plików

5. Zautomatyzuj przypomnienia, aby kontrolować terminy

Slack pozwala ustawić automatyczne przypomnienia o spotkaniach, terminach i ważnych zadaniach, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze. Ta funkcja pomaga wszystkim pozostać na bieżąco i być świadomym nadchodzących obowiązków.

Korzystając z przypomnień w Slacku, możesz zapewnić płynny cykl pracy i zagwarantować, że Twój zespół dotrzyma terminów i wywiąże się ze swoich obowiązków.

za pośrednictwem Slack

Oto jak zautomatyzować przypomnienia na swoim koncie Slack:

Otwórz Slack : Przejdź do swojego obszaru roboczego

Ustaw przypomnienie : Wpisz /remind w polu wiadomości

Dodaj szczegóły : Określ, komu wysyłasz przypomnienie, jakie jest zadanie i o której godzinie

Potwierdź: Naciśnij Enter, a Slack zaplanuje przypomnienie

Slack pozwala na połączenie Twoich ulubionych narzędzi — takich jak ClickUp, Zoom, Google Drive i inne — aby otrzymywać aktualizacje, zarządzać zadaniami i wykonywać czynności w ramach hubu komunikacji. Ta integracja oszczędza czas oraz zapewnia płynność i centralizację cyklu pracy.

Oto jak zintegrować swoje narzędzia ze Slackiem:

Znajdź katalog aplikacji Slack w swoim obszarze roboczym

Wpisz nazwę narzędzia, z którego korzystasz, np. Asana lub Trello

Wybierz narzędzie i kliknij „Dodaj do Slacka”, aby zintegrować

Postępuj zgodnie z podpowiedziami, aby połączone swoje konto do zarządzania projektami ze Slackiem. Dzięki tej integracji Twoje narzędzia znajdą się dokładnie tam, gdzie rozmawiasz, co ułatwi zarządzanie wszystkim bez opuszczania Slacka

7. Przypnij ważne wiadomości i pliki, aby mieć do nich szybki dostęp

Możesz mieć kluczowe informacje zawsze pod ręką, przypinając ważne wiadomości i pliki w kanałach Slacka.

Przypinanie gwarantuje, że kluczowe dokumenty i notatki są łatwo dostępne dla wszystkich na kanale, dzięki czemu nikt nie musi przeglądać niezliczonych wiadomości, aby znaleźć to, czego potrzebuje. Ta funkcja zwiększa wydajność i pomaga zespołowi szybko odnaleźć ważne materiały.

Oto, co musisz zrobić, aby przypiąć wiadomości i pliki:

Znajdź wiadomość lub plik: Zlokalizuj element na swoim kanale Slack

Przypnij to: Kliknij trzy kropki obok wiadomości lub pliku

Wybierz „przypnij do kanału”: Ta czynność spowoduje przypięcie elementu do kanału

Dostęp do przypiętych elementów: Kliknij ikonę pinezki u góry kanału, aby uzyskać widok na wszystkie przypięte elementy

Nie masz pewności, czy Slack spełni Twoje wymagania dotyczące zarządzania projektami? Zapoznaj się z alternatywami dla Slacka , aby znaleźć rozwiązanie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom.

Ograniczenia związane z używaniem Slacka do zarządzania projektami

Slack to skuteczne narzędzie komunikacyjne z podstawowymi funkcjami zarządzania zadaniami, ale jego ograniczenia sprawiają, że nie nadaje się do obsługi kompleksowych potrzeb związanych z zarządzaniem projektami.

Oto kilka obszarów, w których Slack może nie spełniać oczekiwań:

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania projektami: Slack z natury nie oferuje kluczowych funkcji zarządzania projektami, takich jak wykresy Gantta, zależności między zadaniami i zarządzanie zasobami. Funkcje te są niezbędne do szczegółowego planowania i śledzenia projektów, zwłaszcza w przypadku projektów złożonych

Niespecjalistyczna konstrukcja do zarządzania projektami: Slack jest przeznaczony przede wszystkim do komunikacji, a nie do zarządzania projektami. Nie można w nim przydzielać zadań ani ich śledzić, zarządzać terminami ani przeprowadzać raportowania dotyczącego postępów w projekcie. Bez tych możliwości zespoły mogą doświadczać niejasności i potencjalnie nie dotrzymywać ważnych terminów

Ograniczone możliwości raportowania i analizy : Slack nie oferuje rozbudowanych funkcji raportowania ani analizy w zakresie zarządzania projektami, co utrudnia generowanie szczegółowych raportów projektowych lub śledzenie wskaźników wydajności w czasie. Może to stanowić poważną wadę dla kierowników projektów, którzy muszą dostarczać interesariuszom kompleksowe informacje o projekcie

Brak wbudowanego śledzenia czasu: Slack nie posiada wbudowanych funkcji śledzenia czasu, które są kluczowe do monitorowania czasu poświęconego na konkretne zadania lub projekty. Zespoły często muszą polegać na integracjach zewnętrznych, które mogą nie współgrać płynnie z cyklem pracy w Slacku

Rozdrobnione zarządzanie plikami: Slack umożliwia udostępnianie plików, ale nie zapewnia kompleksowego systemu zarządzania plikami. Pliki mogą być rozrzucone po różnych wiadomościach i kanałach, co utrudnia lokalizację konkretnych dokumentów bez intensywnego wyszukiwania, nawet przy pomocy AI Slacka

Brak wizualizacji zadań : Pomoce wizualne są kluczowe dla zespołów, aby szybko zrozumieć postępy w realizacji zadań i statusy cyklu pracy. Slack nie zawiera narzędzi wizualnych, takich jak tablice Kanban czy pulpity projektowe

Ograniczone możliwości ustawiania priorytetów: Platforma nie oferuje zaawansowanych opcji ustawiania priorytetów zadań w kontekście projektu. To ograniczenie może utrudniać zarządzanie zadaniami w oparciu o ich pilność i znaczenie

Możesz rozwiązać te ograniczenia (i nie tylko) dzięki ClickUp, potężnej alternatywie. Oferuje on zakres zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, które konkretnie wypełniają luki występujące w Slacku. Stworzony od podstaw jako dedykowane narzędzie do zarządzania projektami, ClickUp zapewnia precyzyjne i wydajne śledzenie oraz zarządzanie projektami.

Jak ClickUp poprawia sytuację

W przeciwieństwie do Slacka, który skupia się przede wszystkim na komunikacji, ClickUp został stworzony specjalnie jako aplikacja do zarządzania projektami. To sprawia, że ClickUp jest doskonałym wyborem dla zespołów, które chcą usprawnić realizację swoich projektów.

Dzięki rozbudowanym opcjom dostosowywania ClickUp dostosowuje się do różnych cykli pracy, niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami dla małego zespołu, czy koordynujesz duże projekty korporacyjne.

ClickUp łączy zarządzanie zadaniami, dokumentację, współpracę, śledzenie czasu i raportowanie w jednej platformie, eliminując konieczność korzystania z wielu narzędzi. W przeciwieństwie do Slacka zapewnia kompleksowe funkcje zarządzania projektami.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób ClickUp rozwiązuje niektóre typowe ograniczenia Slacka w zakresie zarządzania projektami:

1. Zaawansowane funkcje współpracy

ClickUp to najskuteczniejsze narzędzie do komunikacji i współpracy w miejscu pracy, które pozwala zwiększyć wydajność zespołu i usprawnić komunikację na jednej platformie.

Od czatu w czasie rzeczywistym po dynamiczne tablice, ClickUp ułatwia płynną współpracę między zespołami, zapewniając obsługę wszystkich aspektów projektu od początku do końca. Jego zintegrowane środowisko wspiera różne potrzeby związane ze współpracą, niezależnie od tego, czy udostępniasz szybkie aktualizacje klientom, czy przeprowadzasz burzę mózgów nad złożonymi projektami.

Twórz elementy do wykonania i przypisuj je konkretnym członkom zespołu dzięki funkcji „Przypisz komentarze” w ClickUp

Oto niektóre z jego kluczowych funkcji:

2. Inteligentne zarządzanie projektami

ClickUp usprawnia każdy etap Twoich projektów dzięki solidnemu zestawowi narzędzi zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności i przejrzystości.

Platforma pozwala zespołom precyzyjnie planować, realizować i śledzić projekty, integrując zadania, osie czasu i współpracę w jednej spójnej przestrzeni.

Dzięki takim funkcjom jak wykresy Gantta, niestandardowe statusy i śledzenie czasu pracy, ClickUp zapewnia realizację kamieni milowych projektu, efektywne zarządzanie zasobami oraz spójność działań członków zespołu w zakresie celów i terminów.

Oto kilka najważniejszych funkcji:

Wykreśl powiązania między dwoma zadaniami, korzystając z widoku Gantta w ClickUp

Dostosuj pulpity nawigacyjne za pomocą widżetów, aby monitorować stopień realizacji zadań i alokację czasu, co zapewni lepszy wgląd w projekt dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Skutecznie zarządzaj osiami czasu i obciążeniem pracą zespołów dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu w ClickUp

Skonfiguruj automatyzację, aby obsługiwać rutynowe zadania, takie jak wysyłanie przypomnień o terminach, aktualizowanie statusów zadań, a nawet ponowne przydzielanie zadań w oparciu o zmiany w projekcie, korzystając z ClickUp Automation

Twórz szablony AI w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

Skorzystaj z centralnego hubu informacji, automatyzacji cykli pracy oraz natychmiastowych odpowiedzi na zapytania związane z pracą dzięki ClickUp Brain , asystentowi opartemu na sztucznej inteligencji. Może to znacznie zwiększyć wydajność Twojego zespołu i usprawnić proces podejmowania decyzji.

3. Usprawniona komunikacja wewnętrzna

ClickUp zapewnia jasną i skuteczną komunikację, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu są na bieżąco i działają zgodnie. Zmniejsza to ryzyko nieporozumień i poprawia ogólną koordynację projektu.

Rozmawiaj ze swoim zespołem i udostępniaj cenne zasoby, korzystając z widoku czatu ClickUp

Oto kilka konkretnych sposobów, w jakie ClickUp zapewnia wsparcie dla komunikacji w zespole:

Informuj wszystkich interesariuszy poprzez komentarze do zadań, dodając ich jako osoby obserwujące, używając @wzmianek oraz przypisując zadania jako komentarze

Szybko wyszukuj i udostępniaj ważne pliki, zadania i nie tylko z dowolnego miejsca w ClickUp i połączonych aplikacjach dzięki funkcji Connected Search

Pisz bezbłędne e-maile i inne wiadomości wewnętrzne w preferowanym tonie i stylu dzięki ClickUp Brain

Korzystaj z czatu w czasie rzeczywistym, aby zwiększyć przejrzystość i ciągłość pracy dzięki widokowi czatu ClickUp

Nagrywaj i udostępniaj fragmenty ekranu za pomocą ClickUp Clips , aby wizualnie przekazywać pomysły i wyjaśniać skomplikowane kwestie

Szablon strategii komunikacji wewnętrznej i planu działania ClickUp pomaga zwiększyć przejrzystość i spójność w całej organizacji. Umożliwia połączenie różnych poziomów hierarchii i działów, zapewniając spójność działań kierownictwa i pracowników.

Ten szablon planu komunikacji jest przydatny do wyznaczania jasnych celów komunikacyjnych, usprawniania strategii i oceny ich skuteczności, co ostatecznie pozwala stworzyć lepiej poinformowaną i bardziej zaangażowaną kadrę.

Oto, w jaki sposób to pomaga:

Określ cele komunikacyjne, aby zharmonizować wysiłki zespołu

Opracuj mierzalne plany działania, aby śledzić postępy i wyniki

Organizuj i wizualizuj zadania oraz postępy w jednej centralnej lokalizacji

Zapewnij strategiczną spójność z wizją firmy i celami operacyjnymi

Stwórz otwarte środowisko sprzyjające przekazywaniu informacji zwrotnych, aby usprawnić komunikację

Przejście ze Slacka na ClickUp

Przejście ze Slacka na ClickUp jest łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać. Integracja ClickUp ze Slackiem zapewnia, że zadania, dokumenty, cele i czaty pozostają ze sobą powiązane, co sprawia, że przejście jest płynne dla zespołów zaznajomionych ze środowiskiem komunikacyjnym Slacka.

Oto jak płynnie przejść na nowy system:

Wpisz swój służbowy adres e-mail: Zacznij od zarejestrowania się na platformie ClickUp przy użyciu służbowego adresu e-mail, aby uzyskać dostęp do szerokiego zakresu narzędzi zwiększających wydajność

Zintegruj Slack z ClickUp: Stwórz połączenie między swoim kontem Slack a ClickUp, aby zapewnić płynną komunikację. Ta integracja pozwala zarządzać zadaniami i współpracować bezpośrednio ze Slacka

Twórz zadania bezpośrednio ze Slacka: Użyj nowej komendy /ClickUp w dowolnym kanale Slacka, aby szybko tworzyć nowe zadania bez opuszczania aplikacji.

Rozwiń zadania w Slacku : Włącz automatyczne wyświetlanie szczegółowych informacji w linkach do zadań publikowanych w Slacku, zapewniając kontekst i bezpośredni dostęp do działań związanych z zadaniami, co zwiększa przejrzystość cyklu pracy

Efektywne zarządzanie zadaniami: Korzystaj z listy rozwijanej w Slacku, aby dostosowywać terminy, priorytety, statusy i nie tylko, zarządzając zadaniami ClickUp bezpośrednio w kanałach Slacka

Przekształcaj wiadomości ze Slacka w zadania ClickUp i komentarze : Usprawnij proces tworzenia zadań, zamieniając wiadomości ze Slacka w zadania ClickUp lub komentarze poprzez wybranie opcji „więcej działań” w dowolnej wiadomości

Skonfiguruj powiadomienia: Skonfiguruj ClickUp tak, aby wysyłał powiadomienia w czasie rzeczywistym na Twoje kanały Slacka o aktualizacjach, takich jak nowe zadania, komentarze i zmiany statusu

Zarządzanie projektami i procesami za pomocą ClickUp

ClickUp łączy wszystkie niezbędne narzędzia w jednym miejscu, ułatwiając zarządzanie i śledzenie procesów projektowych.

Rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami łączy wszystkie elementy projektu — zadania, dokumenty, rozmowy i pulpity nawigacyjne — w jedną, łatwą w obsłudze platformę, pomagając zespołom pracować szybciej i mądrzej.

Dzięki ponad 1000 szablonów i licznym funkcjom zwiększającym wydajność, ClickUp usprawnia śledzenie zadań, raportowanie i współpracę zespołową, ułatwiając zespołom skuteczne planowanie, realizację i monitorowanie projektów.

Szablon zarządzania projektami ClickUp pomaga skutecznie radzić sobie z wyzwaniami związanymi z planowaniem projektów dzięki dobrze zorganizowanej strukturze. Szablon ten, zaprojektowany z myślą o zarządzaniu pracą na różnych etapach projektu, oferuje uporządkowane podejście poprzez wyznaczone przestrzenie i foldery.

Nawet jeśli dopiero zaczynasz przygodę z zarządzaniem projektami, to narzędzie upraszcza złożone zadania, dzięki czemu możesz:

Zyskaj przejrzysty przegląd zasobów projektowych, aby skutecznie nimi zarządzać

Korzystaj z wielu widoków cyklu pracy, aby efektywnie przydzielać zadania, zarządzać nimi i ustalać ich priorytety

Współpracuj płynnie ze swoim zespołem i na bieżąco informuj interesariuszy bez żadnych kłopotów

Odciąż się dzięki ClickUp do zarządzania projektami

Slack to aplikacja do komunikacji zespołowej, która ułatwia współpracę w czasie rzeczywistym, dzięki czemu pozwala wszystkim na utrzymanie połączenia i na bieżąco.

Jeśli jednak chcesz śledzić terminy, obsługiwać złożone cykle pracy, budować bazy wiedzy i koordynować wiele projektów, potrzebujesz narzędzi do zarządzania projektami. Obecne funkcje Slacka nie pomogą Ci w tym.

ClickUp wypełnia te luki, oferując solidną platformę do zarządzania projektami, która płynnie integruje się ze Slackiem. Zapewnia zaawansowane narzędzia do zarządzania zadaniami, śledzenia postępów w projektach i usprawniania komunikacji w zespole — wszystko w ramach jednego, zunifikowanego systemu.

Niezależnie od tego, czy chcesz usprawnić cykl pracy, umożliwić współpracę, czy też efektywniej zarządzać projektami, ClickUp zapewnia narzędzia i elastyczność, których potrzebują nowoczesne zespoły.

Zacznij korzystać z ClickUp już dziś, aby uzyskać bardziej zorganizowany, wydajny i oparty na współpracy cykl pracy. Zarejestruj się teraz!