10 gratis sjablonen voor markttoetredingsstrategieën

51% van de CEO's zegt van plan te zijn om het komende jaar internationaal te investeren.

Marktinvoer omvat tegenwoordig prijsstelling, positie, lokale aanpassing, kanaalkeuzes, concurrentiedruk, tijdlijnen, juridische controles en honderden beslissingen die duur uitvallen als ze in de verkeerde volgorde worden genomen.

Daarom hebt u sjablonen voor markttoetredingsstrategieën nodig. Ze bieden u de ruimte om na te denken voordat u een beslissing neemt, zodat uw uitbreidingsplan niet op aannames berust.

In deze blogpost bekijken we enkele gratis sjablonen voor markttoegangsstrategieën, wat elk sjabloon u helpt te plannen en hoe u het juiste sjabloon kiest voor het soort uitbreiding dat u nastreeft.

10 sjablonen voor markttoegangsstrategieën in één oogopslag

Wat is een sjabloon voor een markttoegangsstrategie?

Een sjabloon voor een markttoetredingsstrategie is een kant-en-klaar raamwerk dat u helpt bij het plannen van de manier waarop een bedrijf, product of dienst een nieuwe markt betreedt en de verbinding legt met een bredere marktintroductiestrategie.

Hierin worden doorgaans de belangrijkste beslissingen die u moet nemen op een overzichtelijke manier weergegeven, zoals:

Doelmarkt: Aan wie u wilt verkopen

Positie: Hoe u zich onderscheidt van concurrenten

Prijzen en pakketten: Wat u in rekening brengt en hoe u het aanbod presenteert

Kanalen: Hoe u klanten bereikt

Marktintroductie: de stappen, tijdlijnen en eigenaars voor de lancering

Waarom sjablonen voor markttoegangsstrategieën belangrijk zijn voor multifunctionele teams

Uw productteam heeft het ene plan, marketing heeft het andere en de verkoopafdeling werkt op basis van aannames uit de vergadering van vorig kwartaal. Door dit gebrek aan afstemming tussen de teams werkt iedereen hard, maar niet samen.

👀 Wist u dat: Uit onderzoek van Gartner blijkt dat marketing en sales bij slechts 3 van de 15 commerciële activiteiten samenwerken.

Een gedeelde sjabloon voor markttoegangsstrategieën, met name binnen een samenwerkingsplatform, maakt een einde aan deze silo's en creëert één gemeenschappelijk draaiboek voor iedereen.

Zo transformeert een uniform sjabloon uw werkstroom:

Afstemming tussen afdelingen: iedereen werkt vanuit hetzelfde raamwerk, waardoor er minder heen-en-weer-gepraat is over de reikwijdte, tijdlijnen en verantwoordelijkheden

Snellere marktintroductie: Kant-en-klare structuren maken een einde aan het 'blanco-pagina'-probleem en helpen teams zich te concentreren op de strategie in plaats van op de documentopbouw

Minder versnipperde informatie: in plaats van te moeten zoeken in Slack-threads en e-mailketens, staan alle beslissingen over markttoetreding op één plek

Herhaalbaar proces: Zodra u met succes één markt bent betreden, wordt de sjabloon een draaiboek voor de volgende uitbreiding, waardoor een Zodra u met succes één markt bent betreden, wordt de sjabloon een draaiboek voor de volgende uitbreiding, waardoor een herhaalbaar proces ontstaat

Risiczichtbaarheid: Sjablonen met ingebouwde secties voor concurrentieanalyse en prijsstelling verbeteren Sjablonen met ingebouwde secties voor concurrentieanalyse en prijsstelling verbeteren de risiczichtbaarheid en dwingen teams om potentiële blinde vlekken aan te pakken vóór de lancering

In plaats van chaos krijg je een soepele, gecoördineerde lancering. Iedereen ziet hoe zijn of haar werk invloed heeft op anderen, waardoor elke marktintrede voorspelbaar en herhaalbaar wordt. 🤩

De 10 beste sjablonen voor markttoetredingsstrategieën

Elk sjabloon dat je hier vindt, is gericht op een specifieke fase of functie, zodat je ze naar behoefte kunt combineren. En het mooiste is: alles vormt naadloos een verbinding met de grotere werkstroom(men) die je in ClickUp uitvoert.

Laten we eens kijken 👇

1. ClickUp-sjabloon voor marktintroductiestrategie

Het beheren van een volledig marktintroductieplan via verspreide spreadsheets en documenten is een recept voor gemiste deadlines en miscommunicatie. De ClickUp-sjabloon voor marktintroductiestrategie lost dat op door je volledige GTM-levenscyclus op één plek samen te brengen.

Het omvat marktanalyse, doelgroep, positionering, boodschap, kanaalstrategie en tijdlijn voor de lancering. Het is perfect voor teams die een nieuw product lanceren of een bestaand product uitbreiden naar een nieuwe regio.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Kant-en-klare ClickUp-aangepaste velden : Houd marktsegmenten, concurrentiepositie en mijlpalen bij de lancering bij zonder handmatige installaties Houd marktsegmenten, concurrentiepositie en mijlpalen bij de lancering bij zonder handmatige installaties

Meerdere weergaven: Laat uw team werken zoals zij dat willen met Laat uw team werken zoals zij dat willen met ClickUp-weergaven zoals Lijst, Bord of Tijdlijn, terwijl alles perfect gesynchroniseerd blijft

Ingebouwde taakafhankelijkheden: Breng knelpunten aan het licht voordat ze uw lancering in de weg staan door relaties te creëren die laten zien welke taken andere taken blokkeren

✅ Ideaal voor: Productmarketingmanagers die een nieuw product lanceren of een nieuwe geografische markt betreden.

2. Sjabloon voor marktintroductiestrategie van ClickUp

2. Sjabloon voor marktintroductiestrategie van ClickUp

Lineaire, op tekst gebaseerde plannen kunnen soms de creatieve brainstorm remmen die nodig is voor een sterke marktintroductie. Daarom wordt de Go-to-Market-strategiesjabloon van ClickUp geleverd met een visueel Whiteboard.

Het biedt een samenwerkingsruimte met drag-and-drop-functionaliteit waar teams hun strategie kunnen in kaart brengen voordat ze aan de uitvoering beginnen.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Drag-and-drop-elementen: Breng marktsegmenten, klantprofielen en concurrentiepositie in kaart op een oneindig canvas

Zet ideeën om in actie: Zet vormen, plaknotities of tekst van je Zet vormen, plaknotities of tekst van je ClickUp-Whiteboards direct om in uitvoerbare ClickUp-taken zonder dat je het werk opnieuw hoeft te doen

Gecentraliseerde context: Sluit documenten, links en onderzoek rechtstreeks in op het werkblad om uw planningssessies rijk aan informatie te houden

✅ Ideaal voor: Planningssessies in een vroege fase waarin u afstemming tussen verschillende afdelingen nodig hebt over de marktkansen.

3. ClickUp-sjabloon voor communicatie over marktintroductiestrategieën

Wanneer uw boodschap niet consistent is op verschillende kanalen, brengt u klanten in verwarring en verzwakt u uw merk. Het ClickUp-sjabloon voor communicatie over marktintroductiestrategieën zorgt ervoor dat uw strategie en de uitvoering daarvan naar de buitenwereld toe overal consistent zijn.

Gebruik ze om de kernpositie vroeg vast te leggen en hergebruik vervolgens dezelfde berichtblokken in campagnebriefings, communicatie met partners en updates voor klanten naarmate de lancering vordert.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Gestructureerde secties voor boodschappen: Zorg ervoor dat uw team op één lijn blijft met speciale secties voor kernboodschappen, waardeproposities en doelgroepspecifieke gespreksonderwerpen

Betere consistentie van de boodschap: Leg de exacte bewoordingen, onderbouwingen en aantekeningen voor de doelgroep vast die uw team op alle kanalen moet gebruiken

Duidelijke geschiedenis van versies: Zie precies hoe uw positie zich heeft ontwikkeld en waarom met de geschiedenis van versies van ClickUp, waardoor er geen verwarring meer bestaat over welke boodschap actueel is

✅ Ideaal voor: communicatiemanagers die multichannel-lanceringen coördineren tussen marketing-, verkoop- en partnerteams.

💡 Pro-tip: Maak een ClickUp-document aan om je vroege GTM-planning op één plek te bewaren. Je kunt links naar concurrenten toevoegen, een tabel met de belangrijkste klantproblemen die je product oplost, productmock-ups en meer. Stel je marktintroductieplan op in ClickUp Docs, dat je kunt delen en samen kunt bewerken Omdat Docs naadloos aansluit op uw taken en tijdlijnen, blijven uw boodschap en doelgroepgerichtheid gedurende de hele lancering gebaseerd op echte inzichten.

4. ClickUp-sjabloon voor concurrentieanalyse

Als u een strategie voor de invoer ontwikkelt maar geen duidelijke concurrentieanalyse hebt, dan bent u aan het gissen.

De ClickUp-sjabloon voor concurrentieanalyse helpt je bij het onderzoeken, documenteren en bijhouden van concurrenten, zodat je je product zo kunt positioneren dat je de strijd wint. Het is een essentiële input voor elk team dat een eerste marktbeoordeling uitvoert.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Gestandaardiseerde gegevensverzameling: Gebruik vooraf gedefinieerde velden om Gebruik vooraf gedefinieerde velden om de sterke en zwakke punten , prijzen, posities en marktaandeel van concurrenten consistent bij te houden

Vergelijkingen in één oogopslag: Bekijk eenvoudig hoe uw aanbod zich verhoudt tot dat van concurrenten op de belangrijkste aspecten die voor u van belang zijn, met behulp van uw Bekijk eenvoudig hoe uw aanbod zich verhoudt tot dat van concurrenten op de belangrijkste aspecten die voor u van belang zijn, met behulp van uw aangepaste ClickUp-weergaven

Actuele informatie: Houd uw concurrentiegegevens up-to-date met automatische herinneringen via Houd uw concurrentiegegevens up-to-date met automatische herinneringen via ClickUp-terugkerende taken , zodat uw inzichten nooit verouderd raken

✅ Ideaal voor: Strategische leiders die concurrenten in kaart brengen voordat ze een nieuwe markt betreden of hun assortiment uitbreiden.

5. ClickUp-sjabloon voor marktonderzoek

De ClickUp-sjabloon voor marktonderzoek helpt je bij het organiseren van het onderzoek dat de basis vormt voor een slimmer markttoetredingsplan, van het definiëren van het probleem tot het kiezen van de juiste methode voor gegevensverzameling en het documenteren van je bevindingen.

Dit is vooral handig wanneer u de vraag moet valideren, klantgedrag moet begrijpen of aannames moet toetsen voordat u een nieuwe markt betreedt. Met subtaaken voor de reikwijdte, vragen, tijdlijn en uitvoering zorgt het sjabloon ervoor dat het onderzoek praktisch blijft en gekoppeld is aan beslissingen.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Uitgebreide onderzoeksonderdelen: Zorg ervoor dat u alle aspecten behandelt met speciale onderdelen voor de grootte van de markt (TAM, SAM, SOM), klantsegmenten, trends in de sector en overwegingen op het gebied van regelgeving

Uitgebreid bijhouden: Houd onderzoeksbronnen, betrouwbaarheidsniveaus en de actualiteit van gegevens bij met ClickUp aangepaste velden, zodat u altijd weet hoe betrouwbaar uw inzichten zijn

Gezamenlijke synthese: Werk in realtime samen om bevindingen te synthetiseren met behulp van gezamenlijke Werk in realtime samen om bevindingen te synthetiseren met behulp van gezamenlijke ClickUp-documenten die rechtstreeks in uw onderzoekstaken zijn ingebed

✅ Ideaal voor: managers marktonderzoek en productstrategieteams die de vraag van klanten valideren voordat ze een nieuwe markt betreden.

6. ClickUp-sjabloon voor productpositionering

Als u uw productpositie niet duidelijk kunt verwoorden, raakt u verdwaald in een drukke markt.

De ClickUp-sjabloon voor productpositionering helpt je te bepalen hoe je product aan een nieuwe markt moet worden gepresenteerd. Het brengt de belangrijkste input op één plek samen, waaronder visie, missie, marktsegment, slogan, pijnpunten, USP en branding.

Dit is een must-have voor productmarketingteams die de unieke waarde van hun product moeten concretiseren vóór de lancering.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Begeleid strategisch denken: gestructureerde secties voor de target-doelgroep, sleutel-onderscheidende factoren, concurrerende alternatieven en de uiteindelijke positioneringsverklaring leiden u door het proces

Doelgroepsegmentatie: Gebruik de ingebouwde velden voor marktsegmenten om vast te leggen voor wie het product bedoeld is, voordat u uw boodschap en lanceringsplannen vormgeeft

Vergelijking van positioneringen: Bekijk meerdere product- of markttoetredingsrichtingen in één gestructureerde lijst en houd vervolgens bij welke in de planning staan, in voortgang zijn of zijn opgeschort

✅ Ideaal voor: Merkstrategen die de positie voor een nieuwe markt of doelgroep willen verfijnen.

💡 Pro-tip: Laat AI je helpen met het onderzoek dat nodig is voor je positie. Voer bijvoorbeeld transcripties van telefoongesprekken en/of feedback van klanten in ClickUp Brain in om terugkerende namen van concurrenten, gewenste functies en andere informatie te identificeren die je kunt gebruiken om je onderscheidend vermogen te vergroten. Gebruik ClickUp Brain om binnen enkele seconden terugkerende vermeldingen van concurrenten uit verkennende gesprekken te markeren

7. ClickUp-sjabloon voor productprijzen

Als u een nieuwe markt betreedt met een zwakke prijsstrategie, kunt u aan beide kanten verliezen. Is de prijs te hoog, dan stagneert de acceptatie. Is de prijs te laag, dan ondermijnt u uw marges nog voordat de lancering goed en wel is verlopen.

De ClickUp-sjabloon voor productprijzen helpt je bij het organiseren van prijsbeslissingen voor verschillende producten, merken, soorten en groottes. Het geeft je team een weergave van de structuur van je catalogus, waardoor je prijsniveaus kunt vergelijken, hiaten kunt opsporen en een prijsmodel kunt opstellen dat past bij de markt die je betreedt.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Datagestuurde besluitvorming: onderdelen voor kostenanalyse, benchmarks voor concurrerende prijsstelling en overwegingen voor op waarde gebaseerde prijsstelling ondersteunen een robuuste strategie

Catalogusstructuur: Groepeer producten op categorie, merk, type en grootte, zodat prijsbeslissingen aansluiten bij de daadwerkelijke productvariaties

Prijsvergelijking: Bekijk vergelijkbare SKU's naast elkaar wanneer u bereiken wilt benchmarken of prijzen wilt aanpassen voor een nieuwe markt

✅ Ideaal voor: Prijsmanagers en productteams die prijzen op categorieniveau instellen voordat ze een nieuwe markt betreden.

8. ClickUp-sjabloon voor een verkoopstrategiegids

Een briljante strategie voor de invoer van de markt gaat verloren als uw verkoopteam geen duidelijke verkoopstrategie heeft om deze uit te voeren.

De ClickUp-sjabloon voor een verkoopstrategiegids overbrugt de kloof tussen de positionering van marketing en de praktische inspanningen van het verkoopteam. Het vertaalt uw strategie op hoog niveau naar een bruikbare verkoopgids die verkopers daadwerkelijk kunnen gebruiken om deals te sluiten.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Verkoopklaar materiaal: Bevat onderdelen voor target-accounts, fasen van het verkoopproces, het omgaan met bezwaren en battlecards van concurrenten om uw team volledig toe te rusten

Enablement-bijhouden: Houd de aanmaak en status van al uw sales enablement-middelen bij

Gekoppelde werkstroom: Integreer je verkoopstrategie met je pijplijnbeheer door gebruik te maken van relevante Integreer je verkoopstrategie met je pijplijnbeheer door gebruik te maken van relevante ClickUp-integraties

✅ Ideaal voor: Sales enablement managers en regionale salesleads die een plan voor markttoetreding willen omzetten in een bruikbaar draaiboek voor het veld.

💡 Pro-tip: Zorg ervoor dat je verkoop-, marketing- en productteams op één lijn zitten over alle aspecten van je marktstrategie met ClickUp Chat. Omdat gesprekken plaatsvinden op dezelfde plek waar het werk wordt gedaan, is er geen risico op verlies van context of verschillen in prioriteiten. Zorg ervoor dat alle teams op één lijn zitten met ClickUp Chat

9. ClickUp-sjabloon voor checklist productlancering

Naarmate de lanceringsdag nadert, kan een checklist voor productlancering voorkomen dat kleine maar cruciale taken over het hoofd worden gezien.

De ClickUp-sjabloon voor de productlanceringschecklist zet je markttoetredingsplan om in een gestructureerd lanceringsplan, waarbij werk per categorie is gegroepeerd en wordt bijgehouden via aangepaste statussen in ClickUp.

Gebruik ze om elke lanceringstaak te koppelen aan een categorie (zoals Marktanalyse, Doelgroep en Prijsstelling), en werk vervolgens in consistente fasen van planning tot voltooiing.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Uitgebreide takenlijsten: Kant-en-klare Kant-en-klare ClickUp-checklists omvatten lanceringstaken op het gebied van marketing, verkoop, product, ondersteuning en bedrijfsvoering

Verplichte volgorde: Zorg ervoor dat het persbericht niet kan worden verstuurd voordat het product live is, en voorkom zo kostbare fouten, met Zorg ervoor dat het persbericht niet kan worden verstuurd voordat het product live is, en voorkom zo kostbare fouten, met ClickUp-taakafhankelijkheden

Geautomatiseerde verantwoordingsplicht: Houd het team op koers met het bijhouden van deadlines en geautomatiseerde Houd het team op koers met het bijhouden van deadlines en geautomatiseerde ClickUp-herinneringen naarmate de lanceringsdatum dichterbij komt

✅ Ideaal voor: Productmarketingmanagers en eigenaars van productlanceringen die de introductie van meerdere productlijnen in een nieuwe markt coördineren.

10. ClickUp-sjabloon voor een voorbeeld van een implementatieplan

De ClickUp-sjabloon voor een voorbeeld van een uitrolplan biedt u een gefaseerde uitroltracker die u kunt gebruiken als een echt lanceringsprogramma. Bovendien is elk werkitem gekoppeld aan een eigenaar, een tijdlijn, een afdeling en een budget. Dit is handig wanneer markttoetreding afhankelijk is van de volgorde van een pilot, uitbouw en definitieve release binnen meerdere teams.

U kunt de uitrol in fasen in kaart brengen (zoals de startfase, ontwikkelingsfase en de laatste testfase) en vervolgens bijhouden wat is voltooid, vertraagd, geannuleerd of nog niet is gestart, zonder dat u de zichtbaarheid over de verschillende werkstromen verliest.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Stapsgewijze implementatiestructuur: Organiseer uw lancering in fasen met duidelijke Organiseer uw lancering in fasen met duidelijke ClickUp-mijlpalen en succescriteria voor elke fase

Continue verbetering: Ingebouwde terugblikgedeelten helpen u om lessen uit elke fase vast te leggen voordat u naar de volgende fase gaat

Gevisualiseerde tijdlijn: Visualiseer het volledige implementatietraject en bekijk de afhankelijkheden tussen verschillende fasen met Visualiseer het volledige implementatietraject en bekijk de afhankelijkheden tussen verschillende fasen met de tijdlijn-weergave van ClickUp

✅ Ideaal voor: operationele leidinggevenden die de uitrolplannen van meerdere teams coördineren voor lanceringen op nieuwe markten of regionale uitbreidingen.

💡 Pro-tip: Markttoetreding is een complex project met veel verschillende aspecten die moeten worden beheerd. ClickUp Super Agents kunnen helpen om dit traject soepeler te laten verlopen. Competitive Intel Research Super Agent houdt concurrenten in de gaten en biedt strategische inzichten om beslissingen over markttoetreding te ondersteunen

Complex Task Designer splitst een complexe opdracht op in een gestructureerde takenboom met subtaaken, afhankelijkheden, tijdsinschattingen en roltoewijzingen

Project Timeline Builder zet mijlpalen en beperkingen om in een gestructureerde projecttijdlijn met fasen en data

Meetings Manager Super Agent helpt bij het coördineren van het plannen van vergaderingen, agenda's, voorbereidingen en follow-ups binnen het team

PRD Writer Super Agent zet ideeën en input van het team om in gestructureerde productvereistendocumenten voor de lanceringsplanning

Status Reporter Super Agent genereert automatisch voortgangsrapportages die klaar zijn voor stakeholders en brengt belemmeringen automatisch in kaart Bekijk deze video voor meer informatie over deze contextuele AI-teamgenoten!

Zet markttoetredingsplanning om in uitvoering met ClickUp

Een strategie voor de invoer is alleen nuttig als deze standhoudt zodra het echte werk begint.

Onderzoek, aannames en planning zijn belangrijk. Maar dat geldt ook voor de uitvoering: teams op één lijn brengen, beslissingen bijhouden, tijdlijnen bijwerken en alle onderdelen met elkaar in verbinding houden wanneer u een nieuwe markt betreedt.

ClickUp helpt je daarbij, allemaal op één plek. Begin met een sjabloon, vorm de strategie in Docs, zet prioriteiten om in taken en houd de voortgang zichtbaar terwijl plannen van analyse naar lancering gaan. Met AI ingebouwd in de werkstroom kan je team ook onderzoek samenvatten, plannen verfijnen en sneller de volgende stappen bepalen zonder dat het een rommelig geheel wordt.

Veelgestelde vragen

Een markttoegangsstrategie is het overkoepelende plan voor of en hoe u een nieuwe markt betreedt, terwijl een GTM-strategie het specifieke uitvoeringsplan is voor het lanceren van een product binnen die markt. Beschouw markttoegang als het 'waarom' en GTM als het 'hoe'.

Functieoverschrijdende teams gebruiken een gedeeld sjabloon als enige bron van waarheid en wijzen verschillende secties toe aan de relevante eigenaars – zoals Product voor positionering en Marketing voor de boodschap. Dit zorgt ervoor dat iedereen de afhankelijkheden en voortgang op één plek kan zien, waardoor misalignment wordt voorkomen.

Begin met de sjabloon voor marktonderzoek om de kans te valideren, en gebruik vervolgens de sjablonen voor concurrentieanalyse en productpositionering om uw strategie te bepalen. Gebruik ten slotte de sjabloon voor marktintroductiestrategie en de checklist voor productlancering voor de uitvoering.

Ja, maar voor internationale uitbreiding moet u deze aangepast aanpassen aan marktspecifieke factoren, zoals regelgeving, lokalisatie en verschillende concurrerende regio's. Het voorbeeldsjabloon voor een implementatieplan is hierbij vooral nuttig, omdat het een gefaseerde markttoetreding in meerdere landen ondersteunt.