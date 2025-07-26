Hoe u marktonderzoek uitvoert en gegevens omzet in actie

Stel u voor dat u een product lanceert waarvan u denkt dat mensen het willen, maar dat er op de lanceringsdag geen reactie komt.

Of misschien heeft u het product/de dienst te duur geprijsd en heeft u nu te weinig afnemers!

Klinkt lastig, toch? Maar met het juiste marktonderzoekproces is dat helemaal niet nodig. Of u nu een ondernemer bent met een briljant idee of een marketeer die uw volgende campagne wilt verfijnen, marktonderzoek is de snelste manier om giswerk te elimineren. Het geeft u inzicht in uw doelgroep, concurrenten en kansen, zodat u effectieve strategieën kunt ontwikkelen.

🧠 Leuk weetje: De marktonderzoeksbranche kende een verbluffende groei van 37,25%: van 102 miljard dollar in 2021 naar 140 miljard dollar in 2024.

Leun achterover terwijl wij u alles vertellen wat u moet weten over het marktonderzoekproces!

Wat is marktonderzoek?

Marktonderzoek is het proces van het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens. Deze gegevens kunnen informatie bevatten over uw doelgroep, concurrenten of algemene marktvoorwaarden.

Een dergelijke analyse helpt bedrijven om de behoeften van klanten te begrijpen, trends te identificeren, te experimenteren met ideeën en strategieën te optimaliseren om de beste resultaten te behalen. Het bespaart ook tijd, geld en moeite die anders blindelings zouden worden besteed aan pogingen om het product van de grond te krijgen.

Zie het als de geheime informatie van uw bedrijf. In plaats van op uw intuïtie te vertrouwen, doet u moeite om concrete gegevens te verzamelen. Deze gegevens brengen hiaten in de markt aan het licht: wat mensen willen, hoe ze zich gedragen en hoe u hen kunt bereiken. Het resultaat is dat u op basis van deze onderzoeksresultaten strategische beslissingen kunt nemen om de groei te versnellen.

⭐️ Uitgelichte sjabloon De ClickUp-sjabloon voor marktonderzoek helpt teams onderzoeksgegevens op één plek te verzamelen, ordenen en analyseren, zodat u sneller trends kunt ontdekken, ideeën kunt valideren en weloverwogen zakelijke beslissingen kunt nemen. Van enquêtes en interviews tot concurrentieanalyses: elke fase van uw onderzoeksproces blijft gestructureerd en collaboratief. Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn inzichten sneller met de ClickUp-sjabloon voor marktonderzoek

Waarom zouden bedrijven marktonderzoek moeten doen?

Marktonderzoek is het zeil dat u helpt te navigeren door de disruptieve golven van veranderende markttrends en verschuivende klantverwachtingen. ✅

Dit is waarom bedrijven marktonderzoek moeten doen:

Begrijp de targetmarkt : u verzamelt gegevens die u helpen een 360-graden weergave van uw targetklanten te krijgen. Dit diepere inzicht strekt zich uit van hun pijnpunten en behoeften tot gedragingen en voorkeuren

Valideer ideeën vóór de lancering : Niet elke brainstorm leidt tot een levensvatbaar product of een levensvatbare dienst. Marktonderzoek is de proeftuin waarin u uw aannames kunt testen en uw grote ideeën kunt onderbouwen met bewijs

Stel berichten op die resoneren : met inzichten uit uw targetmarkt kunt u uw berichten optimaliseren, zodat ze resoneren en converteren

Minimaliseer risico's : of u nu een nieuwe markt betreedt of uw prijsstrategieën aanpast, marktonderzoek biedt op gegevens gebaseerde inzichten die giswerk overbodig maken en risico's minimaliseren

Blijf trends voor : Marktonderzoek geeft u inzicht in veranderend klantgedrag, technologische verschuivingen en succesformules van concurrenten. Zo blijft u de trends die de markt beïnvloeden een stap voor, terwijl u uw strategieën bijstelt en als winnaar uit de strijd komt

Verbeter producten en diensten : dankzij feedback van uw target audience en klanten kunt u uw producten en diensten aanpassen voor een betere afstemming. U weet wat werkt en wat verbetering behoeft

Neem zelfverzekerde, datagestuurde beslissingen : neem weloverwogen beslissingen op basis van solide gegevens. Dit versterkt uw productroadmap, marketingstrategie en verkoopinspanningen

Communiceren van inzichten tussen teams: Tools zoals : Tools zoals software voor marktrapportage maken marktonderzoeksgegevens voor iedereen toegankelijk. Deze zichtbaarheid, in combinatie met mogelijkheden voor gegevensanalyse, zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit en versterkt individuele inspanningen

🧠 Leuk weetje: Bedrijven die investeren in marktonderzoek groeien twee tot drie keer sneller dan bedrijven die dat niet doen!

Wat is de beste methode voor marktonderzoek? Hier volgt een vergelijking

Marktonderzoeksmethoden kunnen grofweg worden onderverdeeld in twee soorten: primair onderzoek en secundair onderzoek.

Primair onderzoek omvat marktonderzoekstechnieken zoals enquêtes, interviews, focusgroepen en observaties. Het doel is om nieuwe, eerstehands gegevens rechtstreeks van de deelnemers aan het onderzoek te verzamelen. Secundair onderzoek analyseert daarentegen bestaande databronnen, zoals rapporten, statistieken en publicaties.

Hieronder vindt u een tabel waarin de verschillende soorten marktonderzoeksprocessen worden vergeleken, voornamelijk de primaire marktonderzoekstechnieken:

Enquêtes Interviews Focusgroepen Observationeel onderzoek Definitie Enquêtes zijn gestructureerde vragenlijsten die worden verspreid onder een grote groep Interviews zijn één-op-één begeleide gesprekken Focusgroepen zijn begeleide discussies met een kleine groep deelnemers Observationeel onderzoek houdt in dat gebruikers in natuurlijke of gecontroleerde omgevingen worden geobserveerd Primair doel Verzamel kwantificeerbare gegevens en trends Ontdek motivaties, gedragingen en attitudes Test reacties, ontdek percepties Begrijp het daadwerkelijke gedrag van klanten en vergelijk dit met het beweerde gedrag Target Audience Breed publiek, specifieke segmenten Individuele gebruikers, stakeholders Specifieke demografische segmenten Echte gebruikers of klanten Gegevenstype Kwantitatief Kwalitatief Kwalitatief Kwalitatief Tijd en kosten Laag tot gemiddeld Tijdrovend, kostbaar Gemiddeld tot hoog Modereren Het meest geschikt voor Aannames valideren, tevredenheid meten Diepgaande inzichten, complex besluitvormingsproces Nieuwe concepten of boodschappen testen UX-inzichten, productgebruikspatronen

🔎 Wist u dat? Het eerste geregistreerde marktonderzoek werd in de jaren twintig van de vorige eeuw uitgevoerd door middel van huis-aan-huis enquêtes!

Het marktonderzoeksproces: hoe bedrijven gegevens omzetten in beslissingen

Marktonderzoek is geen eenmalige activiteit. Het is een continu proces dat bij elke iteratie meer duidelijkheid biedt. Of u nu een nieuwe markt betreedt, een product lanceert of uw bedrijfsstrategie verfijnt, met grondig marktonderzoek bouwt u op inzichten uit de praktijk, niet op aannames.

Van het identificeren van de juiste vragen tot het omzetten van ruwe gegevens in betrouwbare beslissingen: elke stap van het marktonderzoekproces legt de basis voor duurzame groei. Hieronder splitsen we dit proces op in zeven praktische stappen die u begeleiden van idee tot implementatie:

Stap 1: Definieer uw onderzoeksdoelen

Elk succesvol marktonderzoek begint met duidelijkheid.

Met tools zoals ClickUp, de alles app voor werk, en met functies zoals ClickUp Docs, kunt u uw onderzoeksdoelen, projectbriefs en feedback van belanghebbenden centraliseren in één enkel, gezamenlijk document.

Gebruik opmerkingen om input van het team te verzamelen en actiepunten rechtstreeks vanuit het document toe te wijzen, zodat iedereen op één lijn zit. Bent u op zoek naar een nieuw klantsegment? Wilt u de naamsbekendheid van uw merk meten? Een productconcept valideren? Door uw 'waarom' te bepalen, kunt u de vragen die u moet beantwoorden beter formuleren.

Centraliseer al uw doelstellingen voor marktonderzoek op één plek met ClickUp Documenten

Pro-tip: stel gedetailleerde toestemmingen in voor documenten om onderzoek veilig te delen met interne teams of externe partners, zodat gevoelige informatie beschermd blijft.

Stap 2: Verzamel gegevens (primair versus secundair onderzoek)

Zodra u uw doelstellingen hebt geschetst, is de volgende stap het verzamelen van relevante gegevens. Dit omvat doorgaans primair onderzoek (originele gegevens verzameld via enquêtes, interviews of focusgroepen) en secundair onderzoek (bestaande bronnen zoals marktrapporten of concurrentieanalyses). Primaire gegevens geven u specifieke en originele inzichten, terwijl secundaire gegevens u helpen het grotere geheel te begrijpen.

Met ClickUp-formulieren kunt u enquêtes met uw eigen huisstijl maken, waarbij de antwoorden rechtstreeks als actietaken in uw werkruimte worden geplaatst. U kunt velden in formulieren in kaart brengen in aangepaste velden, eigenaren van taken toewijzen en automatisch prioriteiten instellen, waardoor het verzamelen van gegevens en de follow-up worden gestroomlijnd.

Vergeet niet om in deze fase uw gebruikersprofiel te creëren! Dit helpt u om gepersonaliseerde klantervaringen te creëren en de rest van uw onderzoek vorm te geven.

Gratis sjabloon downloaden Zorg voor een effectief marktonderzoeksproces met de sjabloon voor formulieren van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor formulieren is uw kant-en-klare werkruimte voor het organiseren en automatiseren van marktonderzoek vanaf de grond af. In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, krijgt u een vooraf gebouwde formulierstructuur die volledig aanpasbaar is, ideaal voor het verzamelen van feedback van klanten, antwoorden op interviews of input van belanghebbenden.

Elk verzonden formulier komt als taak in uw werkruimte terecht, met standaard statussen, aangepaste velden en teamtoewijzingen. U kunt reacties taggen op basis van persona, regio of campagne en die inzichten gebruiken om trends bij te houden, hiaten te analyseren of gerichte follow-ups te starten. Het is een praktisch startpunt voor het opbouwen van gebruikersprofielen, het valideren van ideeën en het beheren van onderzoeklogistiek, allemaal op één plek.

Ideaal voor: Onderzoekers en marketeers die een consistente, herhaalbare structuur willen voor het verzamelen van primaire gegevens via meerdere contactpunten.

📚 Lees ook: Vragen om klanten te ontdekken en uw markt en productpotentieel volledig te begrijpen

Stap 3: Segmenteer en analyseer uw doelgroep

Marktonderzoek gaat net zozeer over uw doelgroep als over uw concurrentie. Hier kunt u uw concurrenten onderzoeken: wat doen ze, hoe zijn ze gepositioneerd en waar zijn ze succesvol (of hebben ze moeite)? Met een dergelijke analyse kunt u kansen ontdekken zonder een proces van vallen en opstaan te doorlopen.

Analyseer hun berichten, prijzen, klantbeoordelingen, aanwezigheid op sociale media, toon en productfuncties om hiaten in de markt, onvervulde klantbehoeften en potentiële positioneringsmogelijkheden te identificeren.

Marketinganalysesoftware vereenvoudigt het proces door vergelijkingen naast elkaar te zetten en realtime benchmarks te bieden.

Categoriseer verschillende marktonderzoekssegmenten met ClickUp-taaktags

Gebruik ClickUp-taaktags om inzichten te categoriseren, zoals 'klachten over verpakkingen' of 'verwarring over ingrediënten'. Deze tags bieden extra details in vergelijking met labels. U kunt reacties segmenteren op leeftijd, huidtype en regio. Door labels en tags te combineren, kunt u trends gemakkelijker visualiseren en herkennen.

U kunt ook de ClickUp Dashboards configureren om de verschillende inzichtclusters en hun frequentie weer te geven.

Stap 4: Analyseer inzichten van concurrenten

Concurrentieanalyse helpt u uw positie in de markt te contextualiseren en hiaten te ontdekken waar u op kunt inspelen. Dit omvat het bestuderen van het aanbod van concurrenten, prijsmodellen, klantensentiment en marketingstrategieën.

Zodra de gegevens binnenkomen, is het tijd om ze bruikbaar te maken. Eerst moet u ongestructureerde gegevens omzetten in gestructureerde gegevens. Zet ruwe feedback van klanten, spreadsheets en grafieken om in bruikbare inzichten.

Organiseer uw bevindingen rond centrale thema's: trends, uitschieters, terugkerende zorgen en verrassende inzichten. Gebruik visualisatietools om de gegevensanalyse voor alle betrokken partijen te vergemakkelijken.

Vergelijk uw product of dienst met die van uw concurrenten met de tabelweergave van ClickUp

Organiseer een matrix van het concurrentielandschap rechtstreeks in een tabelweergave, met een overzicht van de belangrijkste concurrenten en hun onderscheidende factoren. Vergelijk functies, prijzen, verpakkingen, formule types en klantensentiment. U kunt ook schermafbeeldingen, weblinks en sociale sentimentanalyses als subtaken toevoegen om uw onderzoek te centraliseren.

Vraag: Wat vinden klanten leuk of vervelend aan deze merken? Welke hiaten vallen op? Deze gestructureerde vergelijking helpt u patronen en kansen te ontdekken die in algemene overzichten vaak over het hoofd worden gezien.

Voeg relevante schermafbeeldingen, weblinks of analyses van sentimenten op sociale media toe als subtaak om uw onderzoek te centraliseren, zodat u het gemakkelijker kunt raadplegen tijdens strategische besprekingen.

➡️ Lees meer: Gratis sjablonen voor brancheanalyses om de concurrentie bij te houden

Stap 5: Gegevens organiseren en interpreteren

Nu komt het zware werk: informatie omzetten in inzicht. Data zonder richting is slechts ruis. Deze stap verbindt de punten tussen uw inzichten en uw volgende stappen.

Zet impactvolle inzichten om in concrete actiepunten. Uw doelgroep geeft misschien de voorkeur aan bepaalde ingrediënten, een bepaalde toon in de content of een uniek format. Gebruik deze inzichten om uw productroadmap, creatieve teksten of prijsmodellen aan te passen.

Onderschat uw technologische mogelijkheden niet: AI-marketingtools kunnen u helpen berichten te genereren op basis van de taal van uw klanten.

Het is een slimme snelkoppeling om uw communicatie af te stemmen op de stem van uw doelgroep, vooral als u nieuwe kanalen of campagnes test.

Interpreteer gegevens met onderzoekstools zoals de ClickUp-bordweergave

Met de lijst- en bordweergaven van ClickUp kunt u gegevens clusteren in categorieën of inzichten. Maak aangepaste statussen zoals 'Gevalideerd inzicht', 'Moet worden beoordeeld' of 'Niet ondersteunde claim' om de kracht en relevantie van elk gegevenspunt bij te houden. Gebruik ClickUp Brain om lange interviewtranscripties of feedback samen te vatten, sleutelpatronen te extraheren en automatisch conceptinzichten te genereren.

Pro-tip: Gebruik ClickUp-automatisering om taken te verplaatsen of belanghebbenden op de hoogte te stellen wanneer inzichten zijn gevalideerd of moeten worden beoordeeld, zodat uw werkstroom efficiënt en transparant blijft.

Lees meer over de best practices voor het gebruik van lijstweergave in ClickUp:

Stap 6: Presenteer uw bevindingen

Goed onderzoek is slechts zo waardevol als het vermogen van uw team om het te begrijpen en ernaar te handelen. Vat de belangrijkste bevindingen, visuele trends en bruikbare aanbevelingen samen in een duidelijk en overtuigend format dat is afgestemd op uw stakeholders.

Presenteer de bevindingen van uw marktonderzoeksprojecten via ClickUp Dashboards

ClickUp-dashboards zijn ideaal voor deze stap. Combineer grafieken, taakwidgets en tabellen om een levend rapport te maken dat automatisch wordt bijgewerkt wanneer er nieuwe gegevens binnenkomen.

Als u een verhalend format nodig hebt, kunt u alles samenvoegen in ClickUp Docs — visualisaties insluiten, taken koppelen en zelfs onbewerkte gegevensbestanden toevoegen ter referentie. Als u uw proces goed hebt gedocumenteerd, wordt het een plug-and-play-onderzoeksbibliotheek voor toekomstige projecten.

Stap 7: Neem datagestuurde beslissingen

Met een duidelijk begrip van uw onderzoeksinzichten is het tijd om van observatie over te gaan tot uitvoering. Gebruik de bevindingen als leidraad voor productontwikkeling, marktintroductiestrategieën, klantenbenadering of operationele verbeteringen.

Neem beslissingen op basis van roadmaps met de ClickUp Gantt grafiek weergave

Zet inzichten om in initiatieven om een bruikbare routekaart te maken in ClickUp. Koppel onderzoekstaken aan gerelateerde doelen, stel deadlines in, wijs eigenaren toe en volg de voortgang met behulp van Gantt-grafieken of de tijdlijnweergave. Gebruik ClickUp-mijlpalen om belangrijke onderzoeksfasen te markeren en ervoor te zorgen dat uw team op koers blijft.

➡️ Lees meer: Gratis sjablonen voor onderzoeksabonnementen voor teams en professionals

ClickUp gebruiken voor marktonderzoek

We hebben al gezien hoe ClickUp marktonderzoek in verschillende fasen ondersteunt. Maar deze app voor dagelijks werk kan nog veel meer.

Met ClickUp Enterprise Search kunt u direct bestanden, berichten en inzichten vinden in uw werkruimte en geïntegreerde apps (zoals Google Drive, Slack en Figma), waardoor u uren bespaart tijdens het samenvoegen van onderzoek.

Effectief marktonderzoek vereist meer dan alleen het verzamelen van gegevens: het vereist duidelijkheid, samenwerking en strategische uitvoering. ClickUp brengt dit alles samen in één werkruimte, waardoor het eenvoudiger wordt om complexe onderzoekswerkstromen te beheren en inzichten om te zetten in weloverwogen beslissingen.

Pro-tip: Gebruik de ClickUp AI Notetaker om interviews of focusgroepen automatisch te transcriberen en samen te vatten, en sla transcripties rechtstreeks op in documenten of taken zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen en analyseren.

Breng uw onderzoeksresultaten in lijn met uw bedrijfsstrategie met behulp van ClickUp Goals

Zodra u een beter begrip heeft van uw onderzoeksdoelen, brengt u deze in kaart in ClickUp Goals

Marktonderzoek is alleen waardevol als het is afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen. Met ClickUp-doelen kunt u duidelijke, meetbare targets instellen, zoals het voltooien van een concurrentieanalyse of het verzamelen van 1.000 enquêtereacties, en deze koppelen aan specifieke taken of lijsten. Als resultaat draagt elke onderzoeksactiviteit bij aan bredere bedrijfsresultaten en biedt het een duidelijk pad van inzicht naar impact.

Bonus? U kunt in realtime samenwerken met uw product- en salesteams terwijl u het overkoepelende doel definieert.

💡 Pro-tip: Het is van cruciaal belang om proactieve feedback van gebruikers te onderscheiden van reactieve klantenservice. Gebruik speciale tools voor feedback van klanten om ideeën met een grote impact te onderscheiden van algemene vragen. Integreer deze gevalideerde inzichten vervolgens in uw werkstroom als uitvoerbare taken, zodat u gerichte productverbeteringen kunt doorvoeren.

➡️ Lees meer: Alternatieven en concurrenten van SurveyMonkey

Houd de voortgang bij in alle onderzoeksfasen met ClickUp Mijlpalen

Koppel taken aan mijlpalen om inzichten om te zetten in acties met ClickUp Milestones

Op dezelfde manier biedt ClickUp Milestones een overzicht op hoog niveau van de voortgang in belangrijke onderzoeksfasen, zoals planning, nauwkeurige en bruikbare gegevensverzameling, analyse en rapportage.

Stel mijlpalen in om de voortgang in alle onderzoeksfasen bij te houden, vertragingen vroegtijdig op te sporen en uw team op één lijn te brengen met deadlines.

Dit is wat Juan Casian, CEO bij Atrato, vindt van het gebruik van ClickUp:

Het is voor mij belangrijk om een pulse te hebben van de voortgang die we boeken bij het bereiken van onze grotere doelen. ClickUp geeft me snel het overzicht op hoog niveau dat ik nodig heb en dat we met onze vorige tools niet hadden.

Het is voor mij belangrijk om te weten hoe we vorderen met onze grotere doelen. ClickUp geeft me snel het overzicht dat ik nodig heb en dat we met onze vorige tools niet hadden.

💡 Pro-tip: Goed gebruikersonderzoek gaat verder dan het verzamelen van gegevens. Het gaat om het herkennen van het verschil tussen proactieve feedback en reactieve ondersteuning. Gebruik speciale tools voor klantfeedback om belangrijke inzichten te verkrijgen en zet deze vervolgens om in bruikbare taken die productinnovatie stimuleren. 📚 Voor meer informatie kunt u onze gids over het uitvoeren van gebruikersonderzoek raadplegen en leren hoe u feedback verzamelt, analyseert en gebruikt om echt het verschil te maken.

Zet formulierreacties om in onderzoekstaken met ClickUp-taken

Zet formulieren om in taken tijdens het verzamelen van marktonderzoeksgegevens met ClickUp-taken

Elke stap in het marktonderzoekproces, van het opstellen van enquêtevragen tot het analyseren van trends in de branche, wordt beheerd binnen ClickUp-taken. U kunt taakeigenaren toewijzen, deadlines toevoegen, bijlagen toevoegen en velden aanpassen om het type onderzoek, de bron of de prioriteit bij te houden.

Deze taakstructuur zorgt voor verantwoordelijkheid en transparantie in de gehele werkstroom van het onderzoek.

Hier volgt een kort overzicht van de verschillende soorten ClickUp-taken:

Gebruik ClickUp Brain om bevindingen samen te vatten en sneller inzichten te verkrijgen

Marktonderzoek met ClickUp Brain

Het omzetten van ruwe data in zinvolle inzichten kost vaak tijd.

ClickUp Brain is uw ingebouwde AI-onderzoeksassistent, die speciaal is ontwikkeld om u te helpen sneller van ruwe gegevens naar echte inzichten te gaan. Het vat automatisch interviews samen, detecteert terugkerende thema's in grote datasets en genereert acties voor de volgende stap, allemaal binnen uw werkruimte. Of u nu enquêtereacties organiseert of concurrentie-informatie distilleert, met Brain kunt u de handmatige synthese overslaan en u concentreren op beslissingen op hoger niveau.

Voor desktopgebruikers gaat Brain Max nog een stap verder. Het voegt spraak-naar-tekst- en tekst-naar-spraak-functionaliteit toe, zodat u handsfree onderzoeksnotities, taken of ideeën kunt dicteren en naar door AI gegenereerde samenvattingen kunt luisteren terwijl u multitaskt. U krijgt ook een dieper contextbewustzijn: Brain Max kan zoeken in uw ClickUp-werkruimte, gekoppelde apps en het web om relevante bestanden, inzichten of samenvattingen te vinden, zelfs die waarvan u het bestaan was vergeten.

Samen brengen ClickUp Brain en Brain Max geavanceerde AI-mogelijkheden in uw onderzoekswerkstroom, zodat u sneller kunt denken, uw ideeën in daden kunt omzetten en alles wat u nodig hebt binnen enkele seconden kunt vinden.

📮ClickUp Insight: 30% van onze respondenten vertrouwt op AI-tools voor onderzoek en het verzamelen van informatie. Maar is er een AI die u helpt dat ene verloren bestand op het werk terug te vinden of die belangrijke Slack-thread die u bent vergeten op te slaan? Ja! De AI-aangedreven Connected Search van ClickUp kan direct zoeken in alle content in uw werkruimte, inclusief geïntegreerde apps van derden, en inzichten, bronnen en antwoorden naar boven halen. Met de geavanceerde zoekfunctie van ClickUp kunt u tot wel 5 uur per week besparen!

Beheer elke stap van het onderzoek met de sjabloon voor marktonderzoek van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Vereenvoudig uw marktonderzoekprojecten en zakelijke beslissingen met de sjabloon voor marktonderzoek van ClickUp

Vereenvoudig uw marktonderzoekprojecten en zakelijke beslissingen met de ClickUp-sjabloon voor marktonderzoek

Bovendien krijgt u veel sjablonen die u eenvoudig kunt aanpassen aan uw gebruikssituatie. De sjabloon voor marktonderzoek van ClickUp is bijvoorbeeld een plug-and-play-werkruimte waarmee u elke fase van uw onderzoeksproject kunt beheren, van het instellen van doelen en het verzamelen van gegevens tot concurrentieanalyses en eindrapporten.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Houd elke onderzoekstaak bij met ingebouwde statussen en tijdlijnen

Organiseer inzichten uit enquêtes, interviews en onderzoek naar concurrenten in vooraf opgestelde lijsten

Werk in realtime samen met teamgenoten via opmerkingen, documenten en opdrachten

Visualiseer uw bevindingen met behulp van vooraf geïntegreerde dashboards

Marktonderzoek is uw springplank naar succes.

Marktonderzoek is uw springplank naar succes.

Of u nu de behoeften van klanten in kaart brengt, een nieuw concept test of concurrenten analyseert, met het juiste onderzoeksproces zet u informatie om in impact. En elke stap in het proces brengt u dichter bij het ontwikkelen van iets wat uw doelgroep echt wil.

Hoewel het marktonderzoekproces overweldigend lijkt, maakt ClickUp het op verschillende manieren eenvoudiger. Elke functie van ClickUp is ontworpen om uw onderzoek om te zetten in echte, meetbare impact.

