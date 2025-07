Een kalender voor marktintroductie maken (+ sjabloon)

Je kijkt naar vijf verschillende tools. De ene bevat campagnedata. De andere houdt taken bij. Een derde bevat feedback. En op de een of andere manier haalt je team nog steeds deadlines niet.

Dat is geen coördinatieprobleem, maar een kalenderprobleem.

Een echte Go-to-Market-kalender zit niet in je hoofd of verspreid over tien tabbladen. Hij staat op één plek waar strategieën, tijdlijnen, taken en mensen met elkaar verbonden zijn.

Deze handleiding helpt u bij het opstellen van een GTM-kalender met ClickUp, zodat uw volgende lancering niet meer bestaat uit kopiëren, plakken en duimen draaien. Aan de slag!

Wat is een marktintroductiekalender?

Een Go-to-Market (GTM)-kalender is een visueel, op data gebaseerd abonnement dat alle sleutelactiviteiten in kaart brengt die nodig zijn om een product of dienst te lanceren. Het wordt gebruikt door cross-functionele teams – marketing, verkoop, product, public relations (PR) en klantensucces – om verantwoordelijkheden te coördineren, voortgang bij te houden en op één lijn te blijven met de tijdlijnen voor de lancering.

De kalender helpt je om je merkmanagementstrategieën te versterken en een voorsprong te behouden door vragen te beantwoorden als: Lanceren we tijdens een feestdag? Hebben we seizoenscampagnes gepland? Begint de betaalde reclame voor of na de officiële lanceringsdatum?

U weet precies wanneer u moet beginnen met PR of het benaderen van influencers, welke platforms u moet prioriteren voor aankondigingen en wie verantwoordelijk is voor elk onderdeel van het geheel.

Enkele voordelen van een GTM-kalender zijn:

Houdt alle teams op één lijn, zodat iedereen weet wie wat doet en wanneer

Houdt elk onderdeel bij, van de planning vóór de lancering tot de follow-ups na de lancering

Verminder last-minute verrassingen, haal deadlines en voorkom gemiste stappen of overlappingen

Verbetert de zichtbaarheid voor belanghebbenden, zodat zij de voortgang en knelpunten op één plek kunnen zien

Versterk het projectmanagement van marketing door tijdlijnen, eigendom en mijlpalen van campagnes in één weergave te verbinden

Stroomlijnt de communicatie rond de lancering, waardoor het eenvoudiger wordt om merkberichten op verschillende platforms te plannen

Behandelt afhankelijkheid en zorgt ervoor dat gerelateerde taken (zoals creatieve beoordelingen of juridische goedkeuringen) worden meegenomen

⭐️ Aanbevolen sjabloon De sjabloon voor marktintroductiestrategie van ClickUp brengt structuur in de lancering van uw producten of diensten. Het helpt bij het analyseren van klantbehoeften, concurrerende aanbiedingen en productpositionering. Met het raamwerk kunt u prijsniveaus optimaliseren die de waarde en omzet maximaliseren en strategieën voor promotie en verdeling ontwikkelen.

🧠 Leuk weetje: De nu populaire freemium-strategie (het aanbieden van een gratis product met betaalde premiumfuncties) werd in 2006 bedacht door durfkapitalist Fred Wilson, in een blogcommentaar! Tegenwoordig wordt deze strategie gebruikt door bedrijven als Spotify, Zoom en natuurlijk ClickUp! 🚀

Essentiële elementen van een GTM-kalender

Een goed gestructureerde GTM-kalender verdeelt het lanceringsproces in duidelijke, traceerbare onderdelen. Dit zijn de essentiële elementen die uw GTM-kalender moet bevatten:

📍 Sleutel mijlpalen: Deze omvatten productgereedheid data, interne beoordelingen, goedkeuringen, lanceringsdag en check-ins na de lancering. Mijlpalen houden iedereen op één lijn over wat er wanneer moet worden voltooid

🤝 Functieoverschrijdende taken: Elk team heeft een rol: marketing creëert campagnes, sales plant outreach, product finaliseert functies en juridische zaken zorgt voor compliance. De kalender moet deze verantwoordelijkheden duidelijk weergeven

⏳ Deadlines en afhankelijkheid: Veel taken zijn afhankelijk van andere taken die eerst moeten worden voltooid. Zo kan een advertentietekst bijvoorbeeld pas live gaan als de productboodschap is goedgekeurd. Een GTM-kalender helpt teams deze relaties bij te houden en knelpunten te voorkomen

📢 Kanaalplanning: Of het nu gaat om e-mail, sociale media, PR of betaalde advertenties, in de kalender moet worden aangegeven wanneer en waar elke campagne live gaat. Dit zorgt voor gecoördineerde berichten op alle contactpunten

🗣️ Interne communicatie: Het synchroniseren van sleutels, proefdraaien of teamupdates moeten ook worden gepland om teams op de hoogte te houden en op één lijn te houden naarmate de lancering nadert

🔍 Wist u dat? Toen PayPal werd gelanceerd, gaven ze letterlijk gratis geld weg als onderdeel van hun GTM-strategie. Gebruikers ontvingen $ 10 voor hun aanmelding en nog eens $ 10 voor elke vriend die ze aanbrachten. Deze virale loop zorgde voor een explosieve groei van het aantal gebruikers, waarna PayPal uitgroeide tot een wereldwijde betalingsgigant.

Hoe maak je een kalender voor marktintroductie

Een GTM-kalender is zo sterk als de strategie erachter. U vult niet zomaar data in. U bepaalt het tempo, zet de juiste stappen en bouwt vanaf het begin momentum op. Dat begint met een strategie, niet met planning.

En dat is precies waarom een statisch whiteboard of een eenvoudige kalendertool niet volstaat.

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken. De speciale AI-kalender, flexibele weergaven en realtime samenwerkingstools geven je een voorsprong om lanceringen scherp, op punt en een stap voor te blijven.

In combinatie met de ClickUp-software voor marketingprojectmanagement helpt het u om strategie en uitvoering op elkaar af te stemmen, zodat campagnes gefocust en snel verlopen en chaotische situaties worden voorkomen.

Laten we de essentiële stappen doorlopen om een GTM-kalender op te stellen, met voorbeelden en tips voor het uitvoeren van elke stap met ClickUp.

Stap #1: Definieer het probleem en voor wie u het oplost

Voordat u iets kunt plannen, moet u bepalen welk probleem uw product oplost en voor wie het een oplossing biedt. Begin met het identificeren van de belangrijkste pijnpunten, of het nu gaat om een inefficiënte werkstroom, een gat in de markt of een stijgende vraag naar een sneller alternatief.

Vanaf daar definieert u uw ideale klantprofielen (ICP's) en bouwt u buyer persona's die echte motivaties, gedragingen en triggers voor aankopen weerspiegelen.

ClickUp-documenten

Maak een ClickUp-document om uw eerste GTM-planning op één plek vast te leggen.

Gebruik een tabel in het document om de belangrijkste problemen die uw product oplost op een rijtje te zetten. Als u bijvoorbeeld een B2B-automatiseringstool lanceert, kunt u een probleem als 'handmatige rapportage kost meer dan 6 uur per week' in de lijst opnemen en dat vervolgens in kaart brengen aan de hand van een target rol, bijvoorbeeld operations managers bij middelgrote techbedrijven.

Maak een tabel in ClickUp Documenten om pijnpunten van producten rechtstreeks te koppelen aan rollen en scenario's van gebruikers

Voeg hieronder een sectie toe voor uw ideale klantprofielen. Deel ze op basis van rol, grootte van het bedrijf en pijnpunten, en stel vervolgens gedetailleerde persona's op met motivaties, veelvoorkomende bezwaren en beslissingsfactoren.

Omdat documenten naast uw taken en tijdlijnen staan, blijven uw berichten en targeting tijdens de hele lancering verankerd in echte inzichten.

Beschrijf uw ICP's in ClickUp-documenten om strategie en uitvoering nauwkeurig op elkaar af te stemmen

🔍 Wist u dat? Toen Coca-Cola in 1886 voor het eerst op de markt kwam, werd het verkocht als een medicinaal tonicum in plaats van een frisdrank. De GTM-strategie veranderde toen mensen het meer als een verfrissende drank gingen zien dan als een medicijn.

Stap 2: Stem uw berichten op elkaar af en breng de customer journey in kaart

Zodra u uw doelgroep heeft geïdentificeerd, stelt u een berichtenkader op dat de functies van het product vertaalt naar duidelijke waarde voor de klant. Een solide matrix van waarden, waarin de pijnpunten van de klant worden gekoppeld aan de voordelen van het product, vormt de leidraad voor alle campagne-content, landingspagina's en verkoopactiviteiten.

Gebruik een sjabloon voor merkrichtlijnen om uw boodschap consistent te houden. Zo zorgt u ervoor dat alle middelen, van sociale afbeeldingen tot verkooppresentaties, aansluiten bij de stem, toon en visuele identiteit van uw merk.

De volgende stap in het beheer van marketingcampagnes is het in kaart brengen van het koopproces. Bedenk welke content ze in elke fase nodig hebben:

Top van de trechter: Thought leadership en campagne-ideeën die rente wekken

Midden van de funnel: Nurture-e-mails en casestudy's die vertrouwen opbouwen

Onderste deel van de trechter: Verkooppresentaties, vergelijkingspagina's en aanbiedingen die beslissingen stimuleren

ClickUp Whiteboards

U kunt uw berichtenkader en het traject van de koper schetsen met behulp van ClickUp Whiteboards en Documenten, en deze vervolgens rechtstreeks koppelen aan de campagnes en content die ze aansturen. Campagnekalenders, brainstormsessies en roadmaps staan allemaal naast de dagelijkse taken van uw team.

Brainstorm met teamleden om een solide roadmap voor het in kaart brengen van gebruikers te maken met behulp van ClickUp Whiteboards

📖 Lees ook: Gratis sjablonen en voorbeelden voor marketingroadmaps

Stap 3: Kies kanalen en stel een abonnement samen voor uw campagnemix

Elke GTM-kalender moet gedetailleerd aangeven welke communicatiekanalen u voor welke campagne gaat gebruiken.

Zorg ervoor dat u het eens bent over de volgende vragen: Gaat u voor productgedreven groei, outbound outreach of influencercampagnes? Moet u uw boodschap afstemmen op seizoensgebonden momenten of drukbezochte gebeurtenissen?

Neem deze beslissingen op basis van waar uw doelgroep het meest actief is en wat aansluit bij uw verkoopstrategie (zelfbediening, interne verkoop of partnergestuurd).

Als u bijvoorbeeld een selfservice AI-tool voor freelancers lanceert, kan uw GTM-kalender prioriteit geven aan advertenties op sociale media en samenwerkingen met influencers in de aanloop naar een Product Hunt-lancering. Maar als u dezelfde tool via interne verkoop aan teams van ondernemingen verkoopt, plant u e-mailreeksen, LinkedIn-outreach en live demo's die zijn afgestemd op budgetcycli.

Sleutelelementen waarmee u rekening moet houden bij het plannen van uw campagnemix:

👉🏻 Koppel elk kanaal aan de juiste fase van het koopproces (bijv. sociale media voor bekendheid, e-mail voor nurturing, salesdecks voor conversie)

👉🏻 Stem de timing van campagnes af op gebeurtenissen in de branche, productlanceringen of seizoensgebonden markttrends

👉🏻 Houd rekening met uw interne middelen; spreid uw team niet te veel uit

👉🏻 Geef prioriteit aan kanalen waar u al een sterke positie hebt of over bestaande doelgroepgegevens beschikt

ClickUp Brain

Als u hulp nodig hebt bij het bepalen van de communicatiekanalen die prioriteit moeten krijgen, kunt u de AI-assistent van ClickUp, ClickUp Brain, om advies vragen. Met de kracht van alle LLMs in één, waaronder GPT-4o, Claude en Gemini, kunt u uw GTM-strategie als een professional ontwerpen en aanpassen.

Probeer ClickUp Brain uit om uw GTM-strategie te ontwerpen

Laat ClickUp Brain de fasen en details van uw GTM-tijdlijn ontwerpen

⚙️ Bonus: Probeer sjablonen voor contentkalenders om hiaten in content op te sporen voordat ze tot last-minute stress leiden, en zorg dat je team aan dezelfde doelen voor de lancering werkt.

Stap 4: Stel een realistische tijdlijn op met doelen en mijlpalen

Om een marktintroductiestrategie te maken, moet je kalender mijlpalen, afhankelijkheid en samenwerkingscontroles bevatten.

Maar stop niet bij deadlines. Definieer wat succes voor u betekent door het volgende op te nemen:

📌 MQL- of SQL-targets

📌 Bereik of betrokkenheid van campagnes

📌 Productregistraties of activeringspercentages

📌 Beïnvloeding van de verkooppijplijn

📌 Voltooiingspercentages van enablement

ClickUp-kalender

Koppel deze statistieken aan SMART-doelen of marketing-KPI's, zodat er geen onduidelijkheid bestaat over wat er moet worden bereikt. Vervolgens is het de uitdaging om alles op schema te houden terwijl prioriteiten verschuiven.

Met ClickUp Calendar kunt u een tijdlijn opstellen die flexibel blijft, teams op één lijn houdt en doelstellingen op hoog niveau omzet in dagelijkse acties.

In tegenstelling tot andere marketingkalendersoftware plant ClickUp Calendar op intelligente wijze taken, synchroniseert vergaderingen en houdt doelen centraal. Zo blijft uw team op koers zonder voortdurende follow-ups.

Plan taken met hoge prioriteit automatisch en blokkeer tijd om je te concentreren op GTM-mijlpalen met de ClickUp-kalender

Begin met het vaststellen van uw lanceringsdatum en werk vervolgens terug om belangrijke deadlines vast te stellen: beoordeling van middelen, goedkeuring van campagnes, interne implementatie en synchronisatie met belanghebbenden. Met de drag-and-drop-functionaliteit van ClickUp kunt u datums dynamisch aanpassen als prioriteiten verschuiven of afhankelijkheid verandert.

Stel dat u een productlancering plant over zes weken. U hebt de belangrijkste deadlines al in kaart gebracht in uw GTM-kalender: beoordelingen van creatieve middelen, interne verkooptraining, goedkeuringen van e-mails voor de lancering en een live webinar op de dag voor de lancering. Zodra deze taken zijn aangemaakt en toegewezen, blokkeert ClickUp Calendar automatisch de tijd in uw kalender om campagnebriefs te schrijven of definitieve advertentieontwerpen te beoordelen, zonder dat u dit handmatig hoeft in te vullen. Er is nog meer! Als het creatieve team de deadlines voor de mock-ups niet haalt, plant ClickUp afhankelijke taken zoals goedkeuringen en e-mails voor de lancering opnieuw in en past het de tijdlijnen in realtime aan, waardoor het de beste kalender-app voor uw marketinginspanningen is.

ClickUp Gantt grafiek weergave

Gebruik de Gantt-grafiekweergave van ClickUp om de volledige lanceringsvolgorde te visualiseren. Zo krijgt u een overzicht van hoe alle taken met elkaar verbonden zijn, waar knelpunten kunnen ontstaan en wat opnieuw moet worden gepland als er dingen veranderen.

Gebruik de grafiekweergave van ClickUp Gantt om prioriteiten te sorteren op deadline, toegewezen persoon of afhankelijkheid van taken

Op deze manier blijft uw GTM-kalender afgestemd op veranderende prioriteiten en krijgt uw team een realistisch dagelijks abonnement dat zich aanpast aan de voortgang van de lancering.

Bovendien kunt u ClickUp Agenda integreren met Google of Outlook om vergaderingen en taken naadloos te synchroniseren. Zo bent u er zeker van dat alle teamleden op één lijn zitten en op de hoogte zijn van marketingroadmaps en aankomende deadlines.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor marketingkalenders voor planning

Stap #5: Wijs duidelijk eigendom toe en stroomlijn de uitvoering

Cross-functionele lanceringen werken alleen als iedereen precies weet waarvoor hij verantwoordelijk is. Wijs eigenaren toe aan elk campagne-element, van advertentieontwerpen tot het bouwen van landingspagina's, en houd afhankelijkheid tussen teams bij. Zo voorkom je last-minute verrassingen en zorg je voor verantwoordelijkheid.

ClickUp-taken

Gebruik ClickUp-taken om het lanceringswerk op te splitsen in behapbare stukken, deadlines, toegewezen personen, volgers en prioriteitstags toe te wijzen. Het ondersteunt ook afhankelijkheden tussen taken, zodat de e-mailcampagne niet voortijdig wordt verzonden als de productpagina niet is goedgekeurd.

Als software voor het beheer van marketingmiddelen zorgt ClickUp ervoor dat elk onderdeel van uw GTM-abonnement zichtbaar is, is toegewezen en voortgang boekt.

Maak ClickUp-taken om actiepunten te markeren en projectleiders te taggen

🧠 Leuk weetje: De basis van de meeste GTM-strategieën – Product, Prijs, Plaats en Promotie – werd in 1960 geïntroduceerd door marketingprofessor E. Jerome McCarthy.

Stap 6: Automatiseer repetitieve taken en standaardiseer werkstromen

Campagnes omvatten vaak terugkerende taken zoals kwaliteitscontrole, goedkeuringen, het opstellen van briefings of rapportage. Door deze stappen te automatiseren, bespaart u tijd en kan uw team zich concentreren op werk met een grote impact.

ClickUp Automatisering

Met ClickUp Automatisering kunt u regels maken zoals 'Wanneer de status van een taak is gemarkeerd als voltooid, verplaats deze dan naar de volgende toegewezen persoon' of 'Wanneer een nieuwe campagnetaak wordt gemaakt, wijs deze dan automatisch toe aan de kanaalleider. ' Dit vermindert handmatige follow-ups en houdt de werkstromen in beweging.

Stel bijvoorbeeld dat u een multichannelcampagne lanceert. Elke keer dat er een nieuwe taak wordt aangemaakt in de lijst 'Betaalde advertenties', kunt u automatisering gebruiken om:

Maak aangepaste werkstromen die automatisch taken toewijzen, statussen bijwerken en herinneringen versturen met ClickUp Automatisering

Wijs deze automatisch toe aan de performance marketing lead

Stel de deadline in op 3 dagen na het aanmaken van de taak

Werk de status van de campagne bij naar 'In uitvoering'

Dit zorgt ervoor dat elke betaalde advertentietaak, ongeacht wie deze heeft aangemaakt, dezelfde werkstroom volgt zonder extra coördinatie. Dat is weer een handmatige taak minder en een manier om uw GTM-kalender op schema te houden.

🔍 Wist u dat? In het begin schraapte Airbnb advertenties van Craigslist en stuurde het berichten naar verhuurders om hun advertenties ook op hun platform te plaatsen. Deze onofficiële (en ietwat slinkse) GTM-tactiek gaf hen direct toegang tot miljoenen potentiële gebruikers zonder een fortuin uit te geven aan advertenties.

Stap #7: Werk in realtime samen

Marketingcampagnes omvatten teams voor verkoop, ontwerp, klantensucces en productmarketing. Om alles soepel te laten verlopen, hebt u een communicatiesysteem voor teams nodig dat iedereen op één lijn houdt zonder dat u afhankelijk bent van verspreide e-mails of voortdurende vergaderingen.

Plan gezamenlijke checkpoints, zoals:

Interne enablement-sessies: Voorzie uw ondersteuningsteams en verkoopteams van de nodige kennis en tools om de waarde van de aanstaande lancering effectief te communiceren

Synchroniseren van belanghebbenden: Houd alle relevante partijen regelmatig op de hoogte van de voortgang, verzamel feedback en zorg ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit naarmate de lanceringsdatum nadert

ClickUp Chat

De beste optie om deze checkpoints met elkaar te verbinden? ClickUp Chat.

Versnel efficiënte samenwerking met ClickUp Chat

Chat is rechtstreeks in het platform geïntegreerd, zodat teamleden kunnen chatten zonder tussen apps te schakelen. U kunt speciale chatkanalen voor specifieke projecten of campagnes maken, zodat gesprekken georganiseerd en contextgebonden blijven.

🔍 Wist u dat? Volgens Gartner vertrouwen de meeste organisaties op productgedreven groei, waarbij functies en voordelen hun strategieën bepalen. Naarmate de concurrentie echter toeneemt, zien bedrijven personalisatie en datagestuurde besluitvorming als de toekomst van succes op de markt.

Stap #8: Voer een soft launch uit en bereid uw ondersteuning voor

Test uw berichten, systemen en ondersteunende werkstromen met een kleiner publiek voordat u de volledige implementatie uitvoert. Een soft launch of bèta-release kan problemen aan het licht brengen waar u geen rekening mee had gehouden, zoals onduidelijke stappen bij het onboarden, bugs of verkeerd afgestemde berichten.

ClickUp-formulieren

Met ClickUp-formulieren kunt u eenvoudig gestructureerde feedback verzamelen van bèta-gebruikers. Voeg vragen toe zoals 'Welk deel van de onboarding was onduidelijk?' of 'Welke functie voldeed niet aan de verwachtingen?' en deel het formulier met uw testgroep.

Elk antwoord kan automatisch een taak worden, zodat uw team snel trends kan signaleren en updates rechtstreeks in uw GTM-redactionele kalender kan doorvoeren.

Zet echte bèta-feedback om in bruikbare taken binnen uw GTM-werkstroom met ClickUp-formulieren

🧠 Leuk weetje: Het oorspronkelijke go-to-market-abonnement van Google was volledig gericht op het opbouwen van een gebruikersbestand met een superieure zoekmachine. Pas jaren later introduceerden ze AdWords, waarmee ze een miljardenbedrijf creëerden.

Stap 9: Houd de prestaties bij en pas uw kalender aan

Na de lancering moet uw kalender overschakelen naar de prestatiemodus. Nu is het tijd om de prestaties van uw campagnes te monitoren op het gebied van content, kanalen en conversiepaden. Klikken mensen wel, maar converteren ze niet? Is een specifiek segment actiever dan andere? Deze inzichten geven vorm aan hoe u uw GTM-strategie opschaalt of aanpast.

Wanneer lanceringen druk worden en er steeds meer onderdelen bij komen, is een rommelige rapportage wel het laatste wat u kunt gebruiken. Met gecentraliseerde software voor marketingrapportage ziet u in één oogopslag wat werkt (en wat niet) zonder dat u urenlang in spreadsheets hoeft te duiken of updates hoeft bij te houden.

ClickUp Dashboards

Met ClickUp Dashboards kunt u live visuele rapporten maken die rechtstreeks worden gekoppeld aan uw GTM-kalender.

Stel bijvoorbeeld dat uw GTM-kalender een door influencers geleide merkbekendheidscampagne op LinkedIn, Instagram, YouTube en TikTok bevat. In één weergave kunt u het volgende bijhouden:

Wekelijkse impressies van elke influencerpost en campagne-asset

Maandelijkse marktprestatietrends om te bepalen wanneer de zichtbaarheid piekt

Engagementstatistieken, zoals likes per week, om de kwaliteit van content te evalueren

Bekijk de prestaties van verschillende kanalen om te zien welk platform het hoogste rendement oplevert

Zet GTM-statistieken om in marketingacties met ClickUp Dashboards

Best practices voor een effectieve GTM-kalender

Als een GTM-kalender goed is opgesteld, helpt deze uw team om gefocust te blijven, snel te handelen en zich zonder problemen aan te passen. Deze best practices helpen u een marketingplan op te stellen dat ook standhoudt als de plannen veranderen.

Plan flexibel, niet rigide

De beste GTM-kalenders zijn gestructureerd maar flexibel. Campagnes verlopen zelden precies zoals gepland, dus uw systeem moet snel kunnen schakelen. Pas deze tactieken toe om flexibiliteit in te bouwen zonder uw focus te verliezen:

Verdeel tijdlijnen in kortere sprints die gekoppeld zijn aan campagnefasen

Voeg buffers toe voor onverwachte vertragingen en marktverschuivingen

Herzie en pas belangrijke data indien nodig aan op basis van feedback

Houd uw klant centraal

Uw GTM-kalender moet worden opgesteld rond de customer journey, niet rond intern gemak. Zo houdt u de focus op uw target audience:

Campagnes afstemmen op de behoeften, het gedrag en de feedback van klanten

Neem contactmomenten op, zoals bèta-lanceringen, feedbackvensters voor gebruikers of ondersteuning bij onboarding

Houd de betrokkenheid van klanten in alle fasen bij om drop-off-punten te signaleren

Gebruik kant-en-klare sjablonen

Sjabloon voor marktintroductiestrategie van ClickUp

Het helemaal zelf opstellen van een GTM-kalender kan veel kostbare tijd in beslag nemen, vooral wanneer u bezig bent met onderzoek, prijsbepaling, berichtgeving en campagneplanning. De sjabloon voor marktintroductiestrategieën van ClickUp biedt u een gestructureerd, aanpasbaar startpunt, zodat u zich minder hoeft te concentreren op de installatie en meer op de uitvoering.

Gratis sjabloon downloaden Houd uw socialemediamarketingkalender in lijn met uw strategie met behulp van de sjabloon voor marktintroductiestrategie van ClickUp

Deze sjabloon helpt u bij het volgende:

Analyseer klantbehoeften, de positie van concurrenten en marktkansen, allemaal in één ruimte

Plan en vergelijk prijsstrategieën die aansluiten bij uw target segmenten

Breng de verdeling en promotiekanalen in kaart met duidelijke, uitvoerbare stappen

Houd het succes bij en meet het in de loop van de tijd, en pas uw GTM-strategie aan naarmate de markt evolueert

Daarnaast biedt ClickUp een verscheidenheid aan sjablonen om de planning en uitvoering van uw marktintroductiekalender te stroomlijnen

Met de sjabloon voor de marketingkalender van ClickUp kunt u bijvoorbeeld snel en eenvoudig aankomende campagnes en gebeurtenissen bijhouden, taken beheren met automatisering en herinneringen, en prioriteit geven aan activiteiten met een grote impact in een gestroomlijnde database zonder code. Bovendien helpt het sjabloon voor communicatie over de marktintroductiestrategie van ClickUp u om uw doelen, rollen, verantwoordelijkheden en statistieken beknopt te communiceren met iedereen in het team. Nog beter? Het sjabloon voor marktintroductiestrategie in Whiteboards van ClickUp ondersteunt het brainstormen over een actieplan voor uw aanstaande productlancering.

🔍 Wist u dat? De groei van de jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) vertraagt, vooral voor bedrijven met een ARR van minder dan $ 25 miljoen. Met langere verkoopcycli, voorzichtige kopers en stijgende acquisitiekosten vereist het opschalen van de omzet nu een scherpere targeting, slimmere prijsstelling en een GTM-strategie die zich aanpast aan de realiteit van de markt.

Zet uw GTM-strategie op de juiste manier op met ClickUp

Een go-to-market-kalender moet uw productmarketingteam een duidelijk beeld geven van hoe de content voor de lancering van het project, de campagnes en de interne overdrachten over de verschillende kanalen zijn verdeeld.

Denk aan: de blogpost wordt op dezelfde dag gepubliceerd als waarop de verkoop wordt geactiveerd en ondersteuning heeft een trainingssessie gepland op de dag ervoor.

ClickUp maakt deze coördinatie eenvoudig. ClickUp Calendar biedt een AI-aangedreven, geconsolideerde weergave van taken, teamdoelen en geïntegreerde vergaderplatforms, zodat uw planning verbonden en altijd up-to-date blijft.

