Hoe maak je een GTM-strategie (Go-To-Market)?

In eenvoudigere tijden was een markt een fysieke locatie waar je naartoe ging met je tastbare producten om ze te verkopen aan een geïnteresseerde koper. Alles van een vlooienmarkt tot een winkelcentrum zou een goed voorbeeld zijn.

Aberdeen vismarkt (Bron: Wikimedia Commons )

Vandaag de dag is een markt een complexe doorsnede van mensen, systemen, organisaties en relaties die betrokken zijn bij de uitwisseling van een product/dienst voor een direct of indirect financieel middel.

Moderne markten omvatten tientallen onderling verbonden factoren zoals intent-gebaseerde marketing, beïnvloeders van sociale media, de marktplaats voor apps (zoals Apple App Store of Google Play Store), het concurrentielandschap en nog veel meer.

Om door te breken in zo'n geavanceerde markt is een uitgebreide go-to-market strategie nodig. In deze blogpost onderzoeken we wat dat is en hoe je er een kunt creëren voor jouw organisatie.

Wat is een go-to-market-strategie?

Een go-to-market (GTM) strategie is een uitgebreide documentatie van de aanpak, de abonnementen en de implementatieprocessen om een nieuw product of een nieuwe dienst op de markt te brengen. Een robuuste GTM-strategie bevat een duidelijk begrip van:

Prospectieve klanten : Wie ze zijn, wat ze nodig hebben en waarom ze zouden kopen

: Wie ze zijn, wat ze nodig hebben en waarom ze zouden kopen Competitief landschap : Welke producten en diensten bestaan er die problemen oplossen die vergelijkbaar zijn met de problemen die u oplost?

: Welke producten en diensten bestaan er die problemen oplossen die vergelijkbaar zijn met de problemen die u oplost? Promoties : Hoe positioneer je je aanbod en onderscheid je het van concurrenten?

: Hoe positioneer je je aanbod en onderscheid je het van concurrenten? Messaging : Wat is de taal, beeldspraak, toon, stem en stijl die je merk vertegenwoordigt

: Wat is de taal, beeldspraak, toon, stem en stijl die je merk vertegenwoordigt Systemen : Wat zijn de tools en frameworks die helpen bij het monitoren van prestaties of het automatiseren van processen?

: Wat zijn de tools en frameworks die helpen bij het monitoren van prestaties of het automatiseren van processen? Metrics: Hoe meet je succes

Waarom hebben we een go-to-market strategie nodig?

In essentie is een go-to-market strategie het stappenplan van een groeiteam op weg naar hun Poolster, d.w.z. leads, conversies en uiteindelijk verkoop. Een goede GTM biedt echter meer voordelen dan dat.

Klariteit

Een GTM-strategie biedt iedereen in het team duidelijkheid over de marketing roadmap doelen, aanpak en verwachtingen. Dit is vooral nuttig in grote teams waar communicatiekloven kunnen ontstaan.

Kennis

Een goede GTM-strategie is een studie van de huidige situatie. Het legt gedetailleerde observaties vast over het publiek, de markt, de concurrentie, hiaten, mogelijkheden, risico's en nog veel meer. Dit kan ook een geweldige bron zijn om de bedrijfsstrategie te sturen.

Data-focus

GTM-strategie, vooral voor digitale producten en diensten, is sterk afhankelijk van gegevens. Zo kun je bijvoorbeeld kijken naar prestaties uit het verleden om de meeste budgetten toe te wijzen aan de best converterende kanalen. Dit verlaagt niet alleen de kosten, maar verbetert ook de algehele efficiëntie.

Aanpassingsvermogen

Alles bij elkaar genomen is een GTM-strategie gebaseerd op redelijke aannames en observaties. Het kan dus fout gaan. Een goede GTM-strategie houdt rekening met deze fouten en zorgt voor aanpassingsvermogen in het proces.

herhaalbaarheid

Als je eenmaal een GTM-strategie hebt ontworpen, kun je die gebruiken als sjabloon voor toekomstige lanceringen, waardoor de marketingkosten lager worden.

Wanneer hebben we een GTM-strategie nodig?

Organisaties gebruiken go-to-market strategieën wanneer het product/de dienst nieuw is of wanneer de markt nieuw is. Dit betekent dat GTM het beste werkt in drie scenario's.

Nieuw product in nieuwe markt: Bijvoorbeeld de lancering van ChatGPT voor de consumentenmarkt Nieuw product in bestaande markt: Bijvoorbeeld de toevoeging van Gemini door Google aan hun Workruimte product suite Bestaand product in nieuwe markt: Voorbeeld: Uber lanceert in verschillende steden/landen

Wie heeft GTM-strategieën nodig?

Iedereen die een nieuw product naar de markt brengt of een bestaand product naar een nieuwe markt brengt, heeft een GTM-strategie nodig. Dit omvat meestal:

Startups : Lancering van een nieuw product of belangrijke upgrades van bestaande producten

: Lancering van een nieuw product of belangrijke upgrades van bestaande producten Kleine bedrijven : Zelfs als je een bakkerij in de stad runt, kan een goede GTM-strategie je helpen om de verkoopdoelen van je speciale kersttaarten te overtreffen

: Zelfs als je een bakkerij in de stad runt, kan een goede GTM-strategie je helpen om de verkoopdoelen van je speciale kersttaarten te overtreffen Ondernemingen: De grote bedrijven, zoals Microsoft en Apple, besteden veel tijd aan het ontwikkelen van GTM-strategieën om ervoor te zorgen dat ze de (grote) risico's op mislukking kunnen voorspellen en beperken

Hoe verschilt een GTM-strategie van een marketing abonnement?

In de marketingwereld maakt elk team verschillende abonnementen en systemen. Een GTM-strategie en een marketingplan zijn twee belangrijke instrumenten die groeiteams gebruiken. Dit zijn de verschillen.

Een GTM-strategie en een marketingplan zijn twee belangrijke instrumenten die groeiteams gebruiken Het op de markt brengen van een nieuw product of een nieuwe dienst Strategisch en op hoog niveau Plan van aanpak op uitvoeringsniveau Een specifieke product- of dienstenlancering Lopende bedrijfsactiviteiten Kortere tijdlijn, zoals een Sprint. Lange termijn, zoals een Marathon Verkoop-, product- en marketingteams Meestal alleen de marketingteams

verschil tussen Go-to-market strategie en marketingplan_

Het is belangrijk om aan te tonen dat er altijd overlappingen zullen zijn. Sommige delen van de strategie komen terug in het abonnement en omgekeerd. Begrijp deze concepten dus holistisch, maar pieker niet te veel over de details. Elke GTM-strategie is anders.

Stappen voor het bouwen van een succesvolle Go-to-Market-strategie

Een go-to-market strategie is een combinatie van een groot aantal factoren. Dit betekent dat je oneindig veel versies van je GTM-strategie kunt maken. Het doel hier is dus niet om de 'perfecte' GTM-strategie te krijgen, maar de strategie die het beste past bij jouw behoeften.

Hieronder vind je een raamwerk dat je kan helpen bij het opstellen van je strategie, rekening houdend met alle noodzakelijke blokken en versterkt door de operationele efficiëntie van een software voor strategische abonnementen zoals ClickUp .

1. Identificeer het probleem dat je oplost

Als we probleem zeggen, bedoelen we niet alleen een pijnpunt. Het kan ook een kans of een extra waarde zijn. Laten we het verschil zien aan de hand van voorbeelden.

Probleem : 3M muurhaken lossen het probleem op van het ophangen van foto's zonder de muren te beschadigen met spijkers

: 3M muurhaken lossen het probleem op van het ophangen van foto's zonder de muren te beschadigen met spijkers Kans : Play-doh maakt gebruik van de mogelijkheid om kinderen kleurrijk en veilig speelgoed te bieden

: Play-doh maakt gebruik van de mogelijkheid om kinderen kleurrijk en veilig speelgoed te bieden Waarde: Een luxe vulpen biedt prestige en het recht om op te scheppen

Met uw product/dienst kunt u al het bovenstaande bieden. In feite lost de kans van Play-doh ook het probleem op van moeders die zich zorgen maken over de schermtijd van hun kinderen.

Voordat je begint met het opstellen van je go-to-market strategie, moet je het probleem dat je oplost zo gedetailleerd mogelijk in kaart brengen.

Deze fase kan meerdere gesprekken en debatten met je product- en groeiteams vereisen. Praat niet alleen in de lucht. Gebruik een hulpmiddel zoals ClickUp Whiteboards om te brainstormen over alle ideeën die naar boven komen. U kunt ze later organiseren en omzetten in Taken, maar leg eerst alles vast op één digitaal canvas.

samen brainstormen met ClickUp Whiteboards_

2. Definieer uw target publiek

Ooit een eigenaar horen beweren dat zijn product voor iedereen is? Er is geen grotere fout dan dat!

Als eigenaar van een bedrijf kun je niet voorkomen dat iemand je product gebruikt. Dat betekent niet dat je het voor iedereen moet maken en aan iedereen moet verkopen. De belangrijkste stap naar succes in marketing is het bepalen van je niche.

**Wie is je klant?

Documenteer de demografische en psychografische kenmerken van de ideale klant. Dingen om op te nemen:

Wat is hun leeftijd/geslacht?

Waar wonen ze?

Wat is hun opleidingsachtergrond?

Wat is hun jaarinkomen?

Wat voor gewoonten/interesses hebben ze?

Vergeet niet dat je meer dan één ideale klantpersoon (ICP) kunt hebben.

Instance, als je een e-commerce marktplaats bent, zijn je klanten zowel kopers als verkopers. Als je een online productiviteitsplatform bouwt, verkoop je misschien aan zowel kleine bedrijven als ondernemingen.

Hoewel je je niet moet beperken tot één persona, moet je er ook niet te veel hebben zodat je berichten en targeting chaotisch worden.

**Wat is hun probleem?

Zodra je de ideale klantpersona hebt beperkt, moet je hun problemen in detail identificeren. Denk in deze fase aan drie dingen:

❓Probleem: Definieer het probleem. Voorbeeld: ze moeten meerdere wachtwoorden onthouden voor al hun inloggegevens.

❗️Impact: Hoe het probleem hun leven beïnvloedt. Bijvoorbeeld, wachtwoorden vergeten en ze steeds opnieuw instellen. Of onveilige wachtwoorden instellen.

🎯 Huidige oplossing: Wat doen ze vandaag om het probleem op te lossen? Bijvoorbeeld wachtwoorden opschrijven in een notitieblok of ze opslaan in de app met aantekeningen op hun telefoon.

Als je zo gedetailleerd naar het probleem van de klant kijkt, kan dat veel inzicht geven. Instance zou je bijvoorbeeld kunnen leren dat ze de wachtwoorden graag op hun telefoon opslaan, omdat ze die altijd bij zich hebben. Dit betekent dat je product zeker een mobiele app nodig heeft.

Een van de beste manieren om dit te doen is met enquêtes. Maak ClickUp formulieren met uw vragenlijst en stuur deze naar een kleine steekproef van potentiële klanten. Bekijk hun feedback om hen beter te begrijpen.

Gebruik ClickUp Formulieren om klantgegevens te verzamelen en te integreren in uw werkstromen

**Wat is hun vermogen en bereidheid om te betalen?

Er zijn verschillende problemen waar klanten liever last van hebben dan dat ze betalen om ze op te lossen. Dan is er ook nog de kwestie van de waargenomen incrementele waarde.

Zo zijn er bijvoorbeeld schrijfinstrumenten die voor 10 dollar geprijsd zijn. En er zijn vulpennen met een beperkte oplage die 1000 dollar kosten. Beide schrijven. Als je de laatste verkoopt, moet je een publiek vinden dat ervoor kan en wil betalen.

3. Onderzoek de markt en je concurrentie

Om een strategie te ontwerpen die in de markt werkt, moet je die markt eerst begrijpen. Laten we dus beginnen met grondig marktonderzoek.

Grootte van de markt : Hoe groot is de markt?

: Hoe groot is de markt? Marktpotentieel : Wat is het groeipotentieel van de markt? Hoe zouden de komende 15-20 jaar eruit zien?

: Wat is het groeipotentieel van de markt? Hoe zouden de komende 15-20 jaar eruit zien? Risico's: Wat zijn de financiële, wettelijke of concurrentierisico's van deze markt? Zijn er nieuwe technologieën aan de horizon die uw product overbodig maken?

Beperk je van daaruit tot de concurrentie. Vergeet niet dat concurrentie niet alleen degenen zijn die producten aanbieden die vergelijkbaar zijn met het uwe. Het is alles wat de target klanten gebruiken om hun probleem op te lossen.

Bijvoorbeeld, als je een app voor kalenders maakt, kan je nieuwe markt afkomstig zijn van mensen die papieren planners gebruiken, wat ook je concurrentie is!

Vraag jezelf af:

Wie lost het probleem op dat jij wilt oplossen?

Welke functies bieden zij en in hoeverre overlappen die met jouw product?

Wie is hun target?

Wat is het prijspunt van de concurrent? ClickUp Documenten is een geweldige manier om dit onderzoek te documenteren en te delen met uw team. Als meerdere leden van uw team aan verschillende aspecten van het onderzoek werken, kunt u met ClickUp Docs samenwerken op dezelfde pagina - bewerkingen maken, opmerkingen geven, input toevoegen, enz.

beheer al uw doelen op één plaats met ClickUp_

8. Operationaliseer je GTM-strategie

Gefeliciteerd. Als je zover bent gekomen, heb je een goede go-to-market strategie. Een strategie is echter zo goed als de implementatie ervan. Om ervoor te zorgen dat je hele team samenwerkt aan hetzelfde doel, moet je de strategie operationaliseren.

Denk na over de implementatie van je GTM-strategie

ClickUp's sjabloon voor een marktbenadering

Creëer één ruimte om alle aspecten van uw go-to-market activiteiten te beheren. Sjabloon voor marktbewerkingsstrategie van ClickUp is ontworpen om u daarbij te helpen. Deze beginnersvriendelijke sjabloon splitst het hele proces op in kleine hapklare elementen die u efficiënt kunt plannen, delegeren en uitvoeren.

Schrijf duidelijke SOP's

Documenteer de standaard werkprocedures (SOP's) voor je GTM-strategie en marketingplanningsproces . Dit kan zo eenvoudig zijn als een stijlgids voor je content of zo complex als influencercontracten. Schrijf ze op en deel ze met relevante belanghebbenden. ClickUp Docs maakt dit en nog veel meer mogelijk.

Maak een GTM-kader voor projectmanagement

Maak taken, wijs ze toe aan gebruikers, stel deadlines in en markeer afhankelijkheid in een projectmanagementtool zoals ClickUp. Dit zal u helpen activiteiten te stroomlijnen, zichtbaarheid te creëren en verlies van informatie te voorkomen.

Bovendien kunt u dit framework dupliceren met één klik op de knop, waardoor uw processen herhaalbaar worden.

ClickUp's sjabloon voor marktbewerkingsstrategie

Als u uw eigen raamwerk niet vanaf nul wilt maken, probeer dan ClickUp's sjabloon voor marktstrategie . Het biedt u een stap-voor-stap aanpak om uw strategie te ontwerpen en moeiteloos te implementeren.

⚡️Sjabloon Archief: Hier zijn ClickUp's 7 beste go-to-market strategiesjablonen om uit te kiezen.

Communiceer met uw team

In communicatie kan veel verloren gaan. Vooral bij go-to-market initiatieven met veel onbekende factoren en bewegende delen kan een kleine miscommunicatie ervoor zorgen dat het misgaat.

Stel systemen en processen in voor communicatie. ClickUp chatten is ontworpen om alle interne communicatie te stroomlijnen, terwijl elk bericht in context blijft. Met ClickUp-werkruimte houdt u gesprekken parallel aan uw werkruimte, tagt u gebruikers, tagt u taken, zet u een bericht om in een taak en nog veel meer..

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Clickup-chat.gif ClickUp chatten /$$$img/

Communiceer moeiteloos met ClickUp Chat

Te veel berichten? Geen probleem. Vraag het ClickUp Brein om je bij te praten en onmiddellijk updates te krijgen over elk onderwerp.

Als u een raamwerk nodig hebt om u op weg te helpen, probeer dan ClickUp's sjabloon voor communicatie over marktstrategie . Gebruik het om uw doelen, rollen, verantwoordelijkheden en metriek beknopt te communiceren met iedereen in het team.

Integreer en consolideer

Tot slot gebruik je misschien andere marketingtools als onderdeel van je GTM-stack.

Gebruik je HubSpot? Automatiseer 20+ acties met ClickUp om je workflows te stroomlijnen

Bewaar je je creatives in Google Drive? Integreer het om bestanden te zoeken en bij ClickUp te voegen zonder uit te klikken

Gebruikt u Miro als uw Whiteboard? Integreer het in ClickUp voor eenvoudigere samenwerking

Ga vol vertrouwen de markt op met ClickUp

Moderne marketing is complex. Elk marketing team gebruikt een dozijn kanalen per dag. Met tekst, visuals, podcasts en video's werken ze met meerdere formats voor content. Gezien de digitale voetafdruk van marketing tegenwoordig, verzamelen ze grote hoeveelheden en verscheidenheid aan gegevens.

Aan de andere kant is de drempel om digitale tools in te voeren laag. Het resultaat is dat er honderden tools zijn voor elke behoefte.

Volgens G2 zijn er zelfs 230+ AI chatbots, 460+ tools voor projectmanagement en 100+ whiteboard apps.

In welke categorie je ook wilt bouwen, het is er waarschijnlijk al druk. Om je te onderscheiden, een publiek aan te trekken, te verkopen en klanten te behouden, heb je een uitgebreide marketingstrategie nodig en het vermogen om deze effectief te implementeren. ClickUp voor marketingteams is ontworpen om precies dat te zijn! Brainstorm ideeën, bouw campagnes, beheer taken, houd statistieken bij, werk samen en werk als één team met ClickUp. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit.