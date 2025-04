Hoe een concurrentieanalyse uit te voeren (+ sjabloon)

Vraag je je wel eens af wat je concurrenten achter de schermen doen om voorop te blijven lopen? Een goede 74% van de bedrijfsleiders erkent het belang van betere marktinformatie, maar velen vinden het nog steeds een uitdaging om voorop te blijven lopen.

Leren hoe je een concurrentieanalyse moet doen kan je antwoord zijn. Het geeft je een kijkje in de keuken en onthult de voordelen, nadelen en strategieën van je concurrenten - een sleutel tot het ontsluiten van je eigen bedrijfsgroei!

Het heeft misschien niet de spanning van een ouderwetse spionagethriller, maar het kan net zo verhelderend zijn en je helpen gaten in de markt te ontdekken.

In deze gids doorlopen we de stappen om effectief een concurrentieanalyse uit te voeren en die kennis te gebruiken om je bedrijfsstrategie te versterken. Klaar om te zien wat je concurrenten doen? Laten we beginnen!

Probeer ClickUp voor een diepgaande marktanalyse

60-seconden samenvatting

Om uw eigen concurrentieanalyse uit te voeren:

Identificeer uw belangrijkste directe en indirecte concurrenten

Verzamel gegevens over hun producten, diensten, prijzen en marketingstrategieën

Hun online prestaties bijhouden met tools zoals Google Analytics of ClickUp Dashboards

Analyseren van klantbeoordelingen en marktaandeel

Evalueer hun sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen (SWOT)

Kijk naar consumentengedrag en feedback om de perceptie van concurrenten te begrijpen

Hiaten in de markt vinden en uw eigen bedrijfsstrategie optimaliseren op basis van inzichten

Kies een tool zoals ClickUp dat het proces van concurrentieanalyse verbetert met opvallende functies en sjablonen

Wat is een concurrentieanalyse?

Concurrentieanalyse is het proces van het evalueren van uw concurrenten om inzicht te krijgen in hun sterke en zwakke punten en hun positie op de markt.

Het draait allemaal om een diepere kijk op hoe je concurrenten hebben gewerkt en hun draaiboek voor marketing en verkoop. Deze inzichten kunnen je helpen om je eigen aanbod beter te maken.

Voorbeeld, toen Netflix de streaming ruimte betrad begreep het duidelijk wat zijn concurrent Blockbuster deed en, nog belangrijker, wat het niet deed.

Netflix wilde de hiaten opvullen door prijzen aan te bieden die gebaseerd waren op abonnementen, gemak door bezorging per post (en later streaming) en een focus op klantervaring. Door deze pijnpunten aan te pakken, won Netflix snel aan populariteit en veranderde de entertainmentindustrie.

Concurrentieanalyse is je strategie spiekbriefje dat je helpt:

Een duidelijke weergave van het concurrentielandschap te krijgen

Een frisse blik te werpen op uw eigen sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen (hallo, SWOT-analyse!)

Uit te zoeken wat de beste manier is om uw product te positioneren

Het is een sleutelonderdeel van uw bredere strategie voor informatie over de concurrentie.

wist je dat? Coca-Cola en Pepsi analyseren elkaar al meer dan een eeuw. In de jaren 1970 voerde Pepsi de beroemde 'Pepsi Challenge' uit, een blinde smaaktest om de zoetheid van hun product te benadrukken. Coca-Cola reageerde hierop door in 1985 'New Coke' te lanceren - om na protest van het publiek weer terug te keren naar de oorspronkelijke formule. Deze rivaliteit laat zien hoe concurrentieanalyse kan leiden tot gedurfde stappen (en soms tot grote lessen)!

Hoe voer je een concurrentieanalyse uit?

Het enige duurzame concurrentievoordeel is om sneller te leren dan uw concurrentie en te kunnen handelen op basis van wat u hebt geleerd

Jack Welch, voormalig CEO van General Electric

Dankzij een array aan software en de ontwikkeling van AI-tools het uitvoeren van een concurrentieanalyse is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Een opvallende optie is ClickUp , een everything app for work die u helpt al uw onderzoek en inzichten op één plaats te organiseren. Met functies zoals het bijhouden van taken, aanpasbare dashboards en het delen van documenten zorgt ClickUp ervoor dat u het meeste uit uw concurrentieanalyse haalt.

Laten we nu eens begrijpen hoe je een concurrentieanalyse uitvoert die je klaarstoomt voor de overwinning!

Stap 1: Identificeer concurrenten

De eerste stap bij het uitvoeren van een concurrentieanalyse is het identificeren van uw concurrenten en het verzamelen van essentiële details over uw bedrijf.

Dit is waar u rekening mee moet houden:

Directe concurrenten : Bedrijven die vergelijkbare producten of diensten aanbieden aan dezelfde target doelgroep. Ze concurreren om hetzelfde marktaandeel en klantenbestand

: Bedrijven die vergelijkbare producten of diensten aanbieden aan dezelfde target doelgroep. Ze concurreren om hetzelfde marktaandeel en klantenbestand Indirecte concurrenten : Bedrijven die alternatieven bieden die aan dezelfde behoeften van klanten kunnen voldoen, zelfs als het niet om hetzelfde product of dezelfde dienst gaat

: Bedrijven die alternatieven bieden die aan dezelfde behoeften van klanten kunnen voldoen, zelfs als het niet om hetzelfde product of dezelfde dienst gaat Opkomende concurrenten : Nieuwe spelers die de markt betreden met innovatieve oplossingen die de sector kunnen ontwrichten

: Nieuwe spelers die de markt betreden met innovatieve oplossingen die de sector kunnen ontwrichten Marktpositie: Begrijpen waar concurrenten staan in de markt - wie is leidend en wie loopt achter

Eenmaal geïdentificeerd, kunt u hun strategieën, prijsstelling, marketingtactieken en klantenbetrokkenheid onderzoeken om uw eigen bedrijf beter te positioneren voor succes. Om alles op één plek te bewaren, kun je overwegen om gebruik te maken van ClickUp Documenten .

ClickUp Documenten

Gebruik ClickUp Docs om taken aan uw teamleden toe te wijzen met behulp van inzichten uit uw concurrentieanalyse

Met ClickUp Docs kunt u dynamische documenten maken die uw concurrentie-inzichten organiseren. Deze documenten kunnen geneste pagina's, sjablonen en geïntegreerde tabellen bevatten.

Wanneer u een sterk punt van een concurrent vindt dat u moet inzetten, tagt u uw team in de opmerkingen en wijst u Taken aan hen toe. Op deze manier kun je je idee omzetten in een uitvoerbare stap! Bovendien kun je Docs koppelen aan taken, updates bijhouden en projecten rechtstreeks in je documenten beheren. Met de Docs Hub kun je eenvoudig geverifieerde wiki's en sjablonen sorteren, doorzoeken en openen.

Je kunt ook toestemming beheren en Documenten veilig delen met je team, gasten of zelfs het publiek.

leuk weetje: Je hersenen kunnen slechts 3-5 items tegelijk bevatten. Een document vol inzichten aan het lezen? De kans is groot dat je veel vergeet. Wijs Taken toe terwijl je bezig bent om te voorkomen dat je belangrijke details mist!

Stap 2: Marktonderzoek uitvoeren

Zodra u uw directe concurrenten hebt geïdentificeerd, is het tijd om te beginnen met uw marktonderzoek. Deze stap helpt u het bredere industriële landschap en de positie van uw concurrenten daarin te begrijpen.

Begin met het verzamelen van gegevens over trends in de sector, de grootte van de markt en groei. Bekijk demografische informatie via primair onderzoek (enquêtes, interviews, focusgroepen) en secundair onderzoek (sectorrapporten, concurrentieanalyse, academische studies) om waardevolle inzichten te verzamelen

Beoordeel daarnaast zowel punten van pariteit (gedeelde eigenschappen met concurrenten) en punten van differentiatie (wat u onderscheidt).

ClickUp Formulieren

Een manier om informatie te verzamelen en al uw gegevens gecentraliseerd op één plaats te houden, is het gebruik van ClickUp formulieren . Het is perfect voor het ontwerpen en delen van enquêtes en feedback van uw target publiek en maakt het proces eenvoudig en efficiënt.

Verzamel moeiteloos inzichten met ClickUp-formulieren - zet reacties vandaag nog om in bruikbare Taken

Dit is alles wat u met Formulieren kunt doen:

Zet reacties op enquêtes om in taken die gemakkelijk in uw workflows kunnen worden geïntegreerd, zodat projecten sneller verlopen

Voorwaardelijke logica gebruiken om alleen de meest relevante gegevens vast te leggen, waardoor de intakeproces eenvoudig

Pas ClickUp Formulieren aan voor elke behoefte, van productfeedback tot het routeren van verkoopleads, zodat u de juiste inzichten verzamelt

Zet feedback om in uitvoerbare Taken en wijs deze automatisch toe aan de juiste leden van het team, waardoor productverbeteringen worden versneld

👀 Wist u dat? Uit een onderzoek van Hanover Research bleek dat 91% van de bedrijven rapporteerde een omzetstijging na het gebruik van marktonderzoeksgegevens.

Stap 3: Analyseer de mogelijkheden en de positie van concurrenten op de markt

Inzicht in de sterke punten en marktpositie van uw concurrenten is een cruciale stap bij het creëren van uw eigen go-to-market strategie .

Deze stap omvat het evalueren van hun operationele efficiëntie, productaanbod, marketinginspanningen en algemene positie op de markt.

Onderzoek statistieken zoals marktaandeel, prijsstrategieën en klantenbereik om te bepalen waar ze in uitblinken en waar ze tekortschieten. Richt je op gebieden als productkwaliteit, merkreputatie en innovatie om hun concurrentievoordeel te meten.

ClickUp Dashboards

Zou het niet geweldig zijn om al deze gegevens op één plek te visualiseren? ClickUp Dashboards helpen u om complexe inzichten snel om te zetten in bruikbare visuals.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-117.png ClickUp Dashboard /%img/

Zet inzichten in concurrenten om in bruikbare strategieën met ClickUp Dashboards: uw one-stop oplossing voor intelligentere besluitvorming

Met ClickUp, kunt u een winnende dashboard voor concurrenten door:

Widgets aanpassen : Voeg grafieken, tabellen en aangepaste widgets toe om sleutelgegevens zoals marktaandeel, prijzen van concurrenten en campagneprestaties bij te houden - alles in real-time

: Voeg grafieken, tabellen en aangepaste widgets toe om sleutelgegevens zoals marktaandeel, prijzen van concurrenten en campagneprestaties bij te houden - alles in real-time Trends visualiseren : Gebruik lijn- of balkgrafieken om de groeipercentages van concurrenten te vergelijken en trends in de sector te volgen, zodat u gemakkelijk gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen

: Gebruik lijn- of balkgrafieken om de groeipercentages van concurrenten te vergelijken en trends in de sector te volgen, zodat u gemakkelijk gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen Prestaties bijhouden : Houd een oogje op KPI's zoals de betrokkenheid van concurrenten of productlanceringen met widgets voor statistieken die zijn afgestemd op uw strategie

: Houd een oogje op KPI's zoals de betrokkenheid van concurrenten of productlanceringen met widgets voor statistieken die zijn afgestemd op uw strategie Integratie van databronnen : Breng gegevens uit verschillende tools samen in één weergave, zodat u een volledig beeld krijgt van uw concurrentieklimaat

: Breng gegevens uit verschillende tools samen in één weergave, zodat u een volledig beeld krijgt van uw concurrentieklimaat Realtime samenwerken: Deel dashboards met je team, werk inzichten samen bij en wijs direct vanuit het dashboard actie-items toe

Ik gebruik ClickUp als tool voor Product Management. Het brede beheer van de account van onze clients en de opvolging ervan helpt ons bij het analysegedeelte. Het dashboard helpt ons bij het weergeven van gegevens op een zinvolle manier en het bespaart ook tijd. Ik kan ook verschillende ruimtes creëren waar ik kan werken aan problemen en verbeteringen. Bovendien kan ons dagelijkse werk ook worden gevolgd en de tijdsregistratie die we aan een specifieke Taak besteden helpt ook om de efficiëntie van het werk te verbeteren. Notificaties, reflectie en regelmatige dagelijkse gesprekken maken het pad een stuk gemakkelijker._

Manaswi Dwivedi, Business Development Analyst, Cedcoss Technologies Pvt. Ltd.

Stap 4: Vergelijk marketinginspanningen

Wilt u uw concurrenten voorbijstreven?

Krijg een idee van hun marketingstrategieën - een sleutelonderdeel van concurrentieanalyse. Begrijp hun aanwezigheid in sociale media, SEO-prestaties, digitale advertentiecampagnes en contentmarketinginspanningen.

Identificeer wat weerklank vindt bij hun publiek en waar ze tekortschieten. Deze vergelijking helpt bij het optimaliseren van uw sociale media-audits en verfijn uw marketing abonnement om uw targetmarkt effectief te benaderen.

Aangepaste velden

Met ClickUp kunt u het volgende maken Aangepaste velden op het dashboard van je concurrenten om cruciale statistieken bij te houden, zoals sociale betrokkenheid, trefwoordranglijst en contentstrategie.

Blijf op de hoogte van uw marketingstrategie met ClickUp, waarmee u eenvoudig en nauwkeurig prestaties kunt bijhouden en vergelijken

U kunt deze velden aanpassen om de activiteiten van concurrenten te volgen of uw eigen strategie te evalueren. Maak bijvoorbeeld aangepaste velden om statistieken bij te houden zoals Social Media Engagement, SEO Keyword Rankings of Ad Spend Performance.

Stap 5: Consumentengedrag en klantervaring evalueren

Volgens Forbes, 53% van de consumenten zegt dat de ervaring van een bedrijf net zo belangrijk is als de producten of diensten. Dit benadrukt de noodzaak om klantbeoordelingen en feedback grondig te analyseren.

Begin met het verzamelen van gegevens over koopgewoonten, surfgedrag en feedback via enquêtes, sociale media en analysetools. Kijk naar factoren zoals hoe vaak klanten kopen, wat hun beslissingen beïnvloedt en hun mate van betrokkenheid bij je marketingcampagnes.

Bij het analyseren van de klantervaring wordt beoordeeld hoe gemakkelijk het voor klanten is om door je website te navigeren, aankopen te doen en te communiceren met je ondersteuningsteam.

Nog te doen laat je begrijpen waar concurrenten uitblinken of struikelen en deze inzichten gebruiken om je klantervaring te verbeteren.

Stap 6: Perceptueel in kaart brengen en winstanalyse gebruiken

Wilt u zien waar u staat in de markt? Perceptual mapping is een visueel hulpmiddel dat uw merk vergelijkt met sleutelconcurrenten op basis van cruciale kenmerken zoals prijs, kwaliteit en service.

Een andere waardevolle methode is winstanalyse, waarbij financiële gegevens zoals prijzen, kosten en marktaandeel worden geanalyseerd om de winstgevendheid te beoordelen en verbeterpunten te identificeren.

Dit is hoe je deze tools effectief kunt gebruiken:

Voor Perceptueel in kaart brengen: * Kies twee relevante kenmerken voor uw markt, zoals prijs versus kwaliteit

Zet uw merk en concurrenten uit in een eenvoudige 2D-grafiek op basis van klantpercepties

Hiaten in de markt identificeren en gebieden benadrukken waar u zich kunt onderscheiden of verbeteren

Voor winstanalyse:

Bekijk openbare financiële rapportages, zoals prijsmodellen en kostenstructuren

Vergelijk uw verkoopgegevens en marktaandeel met concurrenten om trends te ontdekken

Gebruik deze informatie om prijsstrategieën aan te passen, onnodige kosten te besparen of te targetten op meer winstgevende segmenten

Perceptual mapping en winstanalyse geven een duidelijk beeld van uw marktpositie en waar verbeteringen kunnen leiden tot meer winstgevendheid en marktpositionering.

💡 Pro Tip:Paar concurrentieanalyse met kloofanalyse ontdek waar je achterloopt en richt je op het dichten van die gaten voor een beslissende voorsprong.

Stap 7: Kansen en bedreigingen identificeren

Om voorop te blijven lopen, moet u kansen zien die u vooruit helpen en bedreigingen die u kunnen laten struikelen. Kansen kunnen verborgen liggen in nieuwe markten of onaangeboorde niches, terwijl bedreigingen op de loer kunnen liggen bij concurrenten of verschuivingen in de sector.

Een leuke manier om aan de top te blijven is om een SWOT-analyse uit te voeren -een studie van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.

In het voorbeeld van projectmanagement zou je een kans kunnen ontdekken om de efficiëntie te verhogen met een nieuw hulpmiddel of een bedreiging waar een concurrent je diensten onderprijsd. Met dit inzicht kun je uitdagingen omzetten in winst en je strategie scherp houden!

📮 ClickUp Inzicht: 37% van de werknemers stuurt aantekeningen of notulen van vergaderingen om items bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden.

Volgens onderzoek door ClickUp zonder een eenduidig systeem voor het vastleggen van beslissingen, kunnen de sleutel inzichten die u nodig heeft verloren gaan in communicatiekanalen zoals chatten, e-mails of spreadsheets. Met ClickUp kunt u gesprekken, vooral belangrijke gesprekken over het behalen van concurrentievoordeel, direct omzetten in uitvoerbare taken voor al uw chats, chats en documenten, zodat er niets tussen wal en schip valt.

Probeer ClickUp gratis uit

Voorbeelden van concurrentieanalyse

Een goed uitgevoerde concurrentieanalyse geeft bedrijven de inzichten die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen en voorop te blijven lopen.

laten we aannemen dat we een bedrijf zijn genaamd Brew Haven, dat een concurrentieanalyse uitvoert om de lokale coffeeshopmarkt beter te begrijpen en onze bedrijfsstrategie te verfijnen. Onze belangrijkste concurrenten zijn Bean & Co. en Aroma Bliss.

🔎 Sleutelinzichten:

Sterke punten: Wij bieden gemak met de snelste service in de stad en een loyaliteitsprogramma dat herhaalbezoeken stimuleert. Bean & Co. blinkt echter uit in sfeer en biedt gratis Wi-Fi voor werknemers op afstand, terwijl Aroma Bliss speciale drankjes aanbiedt.

Wij bieden gemak met de snelste service in de stad en een loyaliteitsprogramma dat herhaalbezoeken stimuleert. Bean & Co. blinkt echter uit in sfeer en biedt gratis Wi-Fi voor werknemers op afstand, terwijl Aroma Bliss speciale drankjes aanbiedt. Zwakke punten: Onze concurrenten hebben een meer substantiële online aanwezigheid. Bean & Co. betrekt klanten via sociale media en de Instagram-samenwerkingen van Aroma Bliss trekken een nichepubliek aan. Ondertussen is onze sociale media onderontwikkeld.

Onze concurrenten hebben een meer substantiële online aanwezigheid. Bean & Co. betrekt klanten via sociale media en de Instagram-samenwerkingen van Aroma Bliss trekken een nichepubliek aan. Ondertussen is onze sociale media onderontwikkeld. Kansen: Het implementeren van online bestellingen en het uitbreiden van onze inspanningen op het gebied van sociale media kunnen ons helpen om effectiever te concurreren. Het succes van Aroma Bliss met speciale drankjes biedt een kans om unieke items op het menu te introduceren, zoals seizoensgebonden dranken.

🥇 Volgende stappen: We moeten een online bestelsysteem lanceren en onze social media strategie verbeteren. We moeten ook partnerschappen aangaan met lokale leveranciers om ons aanbod te verbeteren. Deze stappen zullen onze marktpositie versterken en nieuwe target klanten aantrekken terwijl we onze loyale basis behouden.

Veelvoorkomende fouten die je moet vermijden

Zelfs de scherpste strategieën kunnen mislukken als veelvoorkomende valkuilen je laten struikelen. Hier is waar je op moet letten als je je verdiept in concurrentieanalyse:

Alleen focussen op directe concurrenten: Verbreed je blikveld - verstoorders kunnen overal vandaan komen

Verbreed je blikveld - verstoorders kunnen overal vandaan komen Gebruik maken van verouderde gegevens: Blijf actueel; met de inzichten van gisteren win je de wedstrijd van vandaag niet

Blijf actueel; met de inzichten van gisteren win je de wedstrijd van vandaag niet Interne benchmarks negeren: Je eigen voortgang bijhouden naast die van concurrenten

Je eigen voortgang bijhouden naast die van concurrenten Het bijhouden van te veel statistieken: Focus op sleutelindicatoren om gegevensoverbelasting te voorkomen

Focus op sleutelindicatoren om gegevensoverbelasting te voorkomen Activeerbare inzichten overslaan: Zet uw analyse om in duidelijke, impactvolle acties

Vermijd deze valkuilen en verander uw concurrentieanalyse in een krachtige groeimotor.

Het hebben van de juiste hulpmiddelen kan uw concurrentieanalyse transformeren van basis naar briljant. Verschillende tools voor concurrentieanalyse blinken uit op specifieke gebieden, dus het is cruciaal om uw keuze af te stemmen op uw doelen en behoeften als bedrijf.

Laten we u helpen om door de ruis heen te breken. Hier zijn een paar tools met de beste sjablonen voor concurrentieanalyse zou je moeten overwegen te gebruiken:

1. ClickUp

ClickUp onderscheidt zich met rapportage tools, meer dan 1000 sjablonen en native integraties om het proces stressvrij te maken.

via Google Analytics Google Analytics biedt waardevolle inzichten in het verkeer op uw website en onthult demografische gegevens, locaties en gedragspatronen van bezoekers.

Het houdt ook de betrokkenheid van gebruikers bij en laat zien welke pagina's ze bekijken, hoe lang ze blijven en welke acties ze ondernemen, zoals het voltooien van een aankoop of het invullen van een formulier. Met deze inzichten kun je de gebruikerservaring van je website verbeteren en conversies effectief stimuleren.

💡 Pro Tip:Integreer Google Analytics in een sjabloon voor analytics met ClickUp om de prestaties van uw website te vergelijken met die van concurrenten.

3. Krijt

via Krijt Crayon biedt een uitgebreide suite van AI-hulpmiddelen voor het analyseren van concurrenten. Het biedt een gedetailleerd overzicht van concurrentiestrategieën en houdt alles in realtime bij, van sociale-media-activiteit tot website-updates.

Tot de belangrijkste functies behoren inzicht in prijzen, producten en markttrends, zodat bedrijven de verschuivingen in de sector voor kunnen blijven. Met integraties en realtime waarschuwingen zorgt Crayon ervoor dat u altijd op de hoogte bent van activiteiten van concurrenten.

Optimaliseer uw concurrentieanalyse met ClickUp

Om vandaag de dag voorop te blijven lopen, moet u gebruik maken van elk hulpmiddel dat tot uw beschikking staat. Traditionele methoden voor concurrentieanalyse bieden vaak niet de flexibiliteit en inzichten die u nodig hebt om te groeien.

Dat is waar ClickUp van pas komt.

Met krachtige functies zoals aangepaste dashboards, collaboratieve Whiteboards en geoptimaliseerde integraties helpt ClickUp u uw concurrentie te analyseren, u aan te passen aan nieuwe markten en snel te handelen.

Het gaat er niet alleen om bij te blijven, het gaat erom voorop te lopen. Klaar om inzichten om te zetten in impact? Meld u vandaag nog aan voor een ClickUp account!