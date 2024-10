Risicobeoordeling uitvoeren: Tools & Technieken

Wees voorbereid - dat is het motto van de scouts, een internationale sociale jeugdbeweging die begin 1900 werd opgericht. En terecht. Om nuttig en behulpzaam te zijn, moet je voorbereid zijn op mogelijke risico's en bedreigingen.

Dit geldt ook in het bedrijfsleven en daarom is het veld van de risicomanagement voortdurend groeit . Of het nu gaat om een DDoS-aanval (Distributed Denial of Service) op je servers, een politiek conflict dat je toeleveringsketen beïnvloedt, een natuurramp die je eigendommen vernietigt of een startup die een concurrerend product lanceert, elk bedrijf staat bloot aan talloze risico's.

In deze blogpost verkennen we een vroeg en cruciaal onderdeel van je risicomanagementstrategie: Risicobeoordeling. We laten zien waarom je risicobeoordelingen nodig hebt, hoe je ze kunt uitvoeren en welke tools je helpen om de klus Nog te doen.

Inzicht in risicobeoordeling

Laten we beginnen met de basis: Wat is een risicobeoordeling?

Risicobeoordeling is een strategische en periodieke studie om potentiële gevaren voor een bedrijf te identificeren.

Een goede risicobeoordeling richt zich op:

Natuur: Dit deel van het risicobeoordelingsrapport definieert het risico. Zo kun je bijvoorbeeld een risico definiëren als: "Niet-naleving van de General Data Protection Regulation (GDPR) zal leiden tot boetes wanneer het product in de EU-regio wordt gelanceerd."

Redenen: Dit is iets complexer. Het niet naleven van GDPR kan een resultaat zijn van het niet investeren van tijd of het niet prioriteren ervan. Als je echter een risico zoals een natuurramp overweegt, zijn de redenen talrijk en vaak buiten je controle. Gebruik dit gedeelte dus met discretie.

Waarschijnlijkheid: Hoe groot is de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet en dat er zich ongewenste gebeurtenissen voordoen? Als je niet voldoet aan de GDPR, loop je pas risico's als je contact hebt met een 'betrokkene' in de EU, wat een persoon, bedrijf of zelfs een bezoeker kan zijn. Dit betekent dat als een klant in de VS je product gebruikt terwijl hij naar Frankrijk reist, je het risico loopt dat je niet aan de GDPR voldoet.

Potentiële impact: In dit deel van het onderzoek meet u wat het voor u zou betekenen om dit risico te lopen. Instance, niet-naleving van GDPR kan het volgende aantrekken boetes opleveren die kunnen oplopen tot 4% van de wereldwijde omzet of €20 miljoen .

Risico vs. gevaar

De woorden risico en gevaar worden vaak door elkaar gebruikt, maar ze hebben verschillende betekenissen, vooral in de context van veiligheid en risicobeheer.

Een gevaar is alles wat schade, verwondingen of letsel kan veroorzaken. Dit omvat fysieke objecten, stoffen of voorwaarden die de gezondheid en veiligheid bedreigen. Je kunt gevaren niet meten.

Risico verwijst naar de waarschijnlijkheid dat een gevaar daadwerkelijk schade of nadelige effecten veroorzaakt. Het omvat zowel de gebeurtenis als de ernst van de potentiële schade. Risico's kunnen worden gekwantificeerd als hoog, gemiddeld of laag op basis van waarschijnlijkheid en ernst.

Laten we het verschil tussen de twee eens uitleggen aan de hand van enkele voorbeelden. Bij het uitvoeren van een milieurisicobeoordeling kun je de volgende gevaren tegenkomen.

Natuurlijke gevaren zoals aardbevingen, overstromingen, orkanen, aardverschuivingen

Biologische gevaren, zoals invasieve soorten, epidemieën en pandemieën, toxische algenbloei

Chemische gevaren zoals olielekkages, vervuiling met zware metalen, pesticiden

De bijbehorende risico's zijn:

Risico's voor eigendom en leven

Risico's voor het ecosysteem die leiden tot verlies van biodiversiteit

Risico's voor de voedselveiligheid, de gezondheid en de economische gevolgen van droogte, vervuilde steden en verhoogde milieustress

Op een werkplek zijn enkele veel voorkomende gevaren:

Veiligheidsrisico's zoals natte vloeren, blootliggende bedrading of onbewaakte machines

Gevaren door werkomstandigheden, zoals lawaai, licht en temperatuur

Ergonomische risico's zoals slechte werkplekken

De overeenkomstige risico's kunnen zijn:

Letsel

Ziekte

Een slechte werknemerservaring

Uitval

Verlies van reputatie voor het bedrijf

De voorbeelden hierboven laten zien dat er verschillende soorten risico's zijn. Laten we eerst de meest voorkomende begrijpen.

Soorten risicobeoordelingen

U kunt risicobeoordelingen uitvoeren in meerdere dimensies. Voorbeeld: op basis van de soorten gevaren kunt u beoordelingen uitvoeren voor milieurisico's, technologierisico's, financiële risico's, nalevingsrisico's, enz. U kunt ook algemene of specifieke beoordelingen uitvoeren, bijvoorbeeld gezondheids- en veiligheidsrisico's in de hele organisatie of op specifieke locaties.

Binnen deze dimensies zijn er een paar veelvoorkomende soorten risicobeoordelingen, zoals:

Kwantitatieve risicobeoordeling: Het meten van risico's en potentiële impact met behulp van numerieke gegevens.

Een voorbeeld: je zou kunnen bepalen dat je 30% kans hebt op een datalek, wat waarschijnlijk een verlies van $1 miljoen zal veroorzaken.

Kwalitatieve risicobeoordeling: Het gebruik van subjectieve beoordelingen en observaties om risico's in te delen op een schaal van laag, gemiddeld of hoog wat betreft ernst en waarschijnlijkheid.

Een voorbeeld: een datacenter kan "hoog risico" zijn vanwege de locatie in een aardbevingsgebied.

Sitespecifieke risicobeoordeling: Het evalueren van de voorwaarden van een bepaalde locatie, zoals een bouwplaats of een booreiland. Het kan ook gaan om virtuele locaties zoals een datacenter of uw cloudinfrastructuur.

Op activa gebaseerde risicobeoordeling: Het identificeren van risico's in verband met specifieke bedrijfsmiddelen zoals IT-systemen, apparatuur, voertuigen, enz. Sommige dienstverlenende bedrijven nemen ook mensen op in hun risicobeoordelingen op basis van bedrijfsmiddelen.

Risicobeoordeling op basis van kwetsbaarheid: Het identificeren van zwakke plekken in systemen en omgevingen. Deze beoordeling is naar binnen gericht. In de technische wereld is het bijvoorbeeld gebruikelijk om kwetsbaarheden te beoordelen en penetratietesten uit te voeren.

Risicobeoordeling op basis van bedreigingen: Het evalueren van risico's door de voorwaarden te onderzoeken die er aanleiding toe geven. Dit is naar buiten gericht. Een financiële instelling kan bijvoorbeeld risico's met betrekking tot fraude beoordelen.

Dynamische risicobeoordeling: Real-time voortdurende beoordelingen die reageren op onmiddellijke of veranderende situaties.

Hulpverleners voeren bijvoorbeeld een dynamische risicobeoordeling uit tijdens een brand om inzicht te krijgen in de kans op instorting van de constructie.

Hoewel dit de gebruikelijke typen zijn, sluiten ze elkaar niet uit. Instanties kunnen bijvoorbeeld een activaspecifieke kwantitatieve beoordeling uitvoeren of dynamische beoordelingen op basis van bedreigingen. Welke je gebruikt, hangt af van wanneer je de beoordeling uitvoert.

Tijdlijnen risicobeoordeling

Er zijn twee momenten waarop organisaties beoordelingen uitvoeren: Regelmatig of op basis van triggers.

Regelmatige intervallen

Een financieel risico-identificatie wordt meestal elk jaar uitgevoerd. Een beoordeling van de veiligheid van informatie kan elk kwartaal worden uitgevoerd. Afhankelijk van de business en het type assessment bepalen organisaties het schema.

Triggers

Soms triggeren nieuwe gevaren, risico's of bedrijfssituaties de behoefte aan een assessment. Dit kan het geval zijn:

Voor het uitvoeren van eenprojectevaluatie, het lanceren van een product of het openen van een nieuwe vertical

Vóór veranderingen in apparatuur, materiaal, software of leiderschap

Na een belangrijk incident dat een kwetsbaarheid heeft blootgelegd

Als reactie op wijzigingen in de wet- of regelgeving

Laten we op basis hiervan onderzoeken hoe we een risicobeoordeling kunnen uitvoeren.

Sleutelstappen voor het uitvoeren van een risicobeoordeling

Risicobeoordelingen zijn een van de meest kritische aspecten van elke bedrijfsvoering. Ze helpen slechte resultaten te voorkomen. Een goede risicobeoordeling kan geld, reputatie en zelfs mensenlevens redden.

Het is dus belangrijk om grondige en effectieve risicobeoordelingen uit te voeren. Hier volgt een inleiding over hoe.

1. Installeer de systemen voor uw risicobeoordeling

Voordat je daadwerkelijk iets beoordeelt, moet je een kader voor projectmanagement voor risicobeoordeling opstellen.

Bepaal de reikwijdte

Welke functies, locaties, bedrijfsmiddelen en processen ga je beoordelen? Wat zijn de doelen van uw beoordeling? Moet u het volgende onderzoeken projectkostenrisico's ? Wat probeer je te identificeren/leren?

Bepaal de vereisten

Welke tijd, personeel, budgetten en middelen heb je nodig voor de risicobeoordeling? Als je bijvoorbeeld een risicobeoordeling uitvoert op frauduleuze leningaanvragen, heb je misschien gegevenswetenschappers nodig die je bedrijf nog niet heeft. Schets deze vereisten duidelijk.

Sign up stakeholders

Wie zal erbij betrokken zijn en in welke mate? Wijs rollen en verantwoordelijkheden toe aan mensen. Idealiter heb je een risicomanager, een leider van een beoordelingsteam, materiedeskundigen en een businesspartner nodig.

Studeer de regels en voorschriften

Binnen welk regelgevend kader moet u werken? Zijn er specifieke regels die u moet volgen? Moet het rapport op een specifieke manier worden opgesteld en gepresenteerd aan de regelgevende instantie?

Instelling van uw hulpmiddelen

Een grondig proces heeft een aantal checklists voor mijlpalen nodig, sjablonen voor risicobeoordeling enz. Een goed bestuur, risico en compliance, d.w.z..., GRC-software, kan het beoordelingsproces drastisch vereenvoudigen en tegelijkertijd de nauwkeurigheid en effectiviteit van de resultaten verbeteren.

Kies een tool voor projectmanagement voor risicobeoordeling zoals ClickUp om u tijdens uw reis te ondersteunen.

2. Gevaren identificeren

Als je eenmaal bent ingesteld, is het tijd om het eerste aspect van je risico te evalueren, namelijk het gevaar. Afhankelijk van het type risicobeoordeling kun je verschillende gevaren tegenkomen.

Als je bijvoorbeeld milieurisicobeoordelingen uitvoert, kun je rekening houden met biologische gevaren en natuurrampen. Als je het risico op personeelsverloop beoordeelt, zou je gezondheids- en veiligheidsrisico's zoals arbeidsongevallen, stakingen of psychosociale risico's zoals pesten/stress, enz. kunnen onderzoeken.

Voor het identificeren van gevaren kunt u gegevens verzamelen van:

Observatie

Loop door de locatie/het te beoordelen object/proces. Observeer zorgvuldig elk aspect en hoe het samenwerkt met anderen.

Gesprekken

Praat met het team dat ter plaatse werkt. Begrijp hun zorgen en wat zij als risico's zien. \Misschien ben je het niet met ze eens, maar het is altijd goed om te luisteren.

Historische rapportages

Bekijk rapporten over incidenten, klachten, analyses, aanbevelingen, enz. uit het verleden. Bestudeer de historische gegevens over ongevallen of incidenten om de gevaren te identificeren die ertoe hebben geleid.

Benchmarks

Raadpleeg veiligheidsinformatiebladen en handleidingen van apparatuur om details over potentiële risico's te verzamelen.

De eenvoudigste manier om een aantekening te maken van alles wat u tijdens deze fase van uw beoordeling vindt, is het gebruik van een hulpmiddel zoals ClickUp Documenten . Met realtime samenwerking kunnen grote teams al hun aantekeningen op één plaats samenvoegen om ze later te bekijken en te analyseren.

ClickUp Docs om gegevens over gevaren te verzamelen tijdens risicobeoordelingen

U kunt ook een van de sjablonen voor risicoregisters beschikbaar om dit proces te stroomlijnen.

3. Evalueer de risico's

Niet elk gevaar is een risico. U kunt met giftige chemicaliën werken, maar met de juiste veiligheidsmaatregelen loopt u misschien geen risico op een ongeluk. De volgende stap is dus risico-evaluatie - uitzoeken of er een risico voortvloeit uit de gevaren die je hebt geïdentificeerd.

De ClickUp Whiteboard sjabloon voor risicobeoordeling is een geweldige plek om dit te doen. Met dit sjabloon, dat geschikt is voor beginners, kunt u risico's methodisch identificeren en beoordelen. In samenwerking met een team op afstand kunt u dit gebruiken ClickUp Whiteboards sjabloon om te brainstormen en ideeën op te doen over uw risico's.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp Whiteboard sjabloon voor risicobeoordeling is een geweldige plek om dit te doen. Met dit sjabloon, dat geschikt is voor beginners, kunt u risico's methodisch identificeren en beoordelen. In samenwerking met een team op afstand kunt u dit gebruiken ClickUp Whiteboards sjabloon om te brainstormen en ideeën op te doen over uw risico's.

Dit sjabloon downloaden

4. Waarschijnlijkheid en impact meten

Een belangrijk onderdeel van het beoordelingsproces is het evalueren van de waarschijnlijkheid en de impact van geïdentificeerde risico's.

Waarschijnlijkheid : Waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet

: Waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet Impact: Waar, wie en wat wordt beïnvloed door het risico?

Dit is ook de stap waar de meeste organisaties tekortschieten. Professoren en risico-experts schrijven dat "we de neiging hebben om overmoedig te zijn over de nauwkeurigheid van onze voorspellingen en risicobeoordelingen en veel te beperkt in onze beoordeling van het bereik van de uitkomsten die kunnen optreden."

Om deze valkuil te vermijden:

Mis voorzichtig : Het is beter om je te veel zorgen te maken dan te weinig als het gaat om risico's

: Het is beter om je te veel zorgen te maken dan te weinig als het gaat om risico's Wees expansief : Analyseer het risico om te begrijpen hoe verschillende groepen zullen worden blootgesteld en hoe

: Analyseer het risico om te begrijpen hoe verschillende groepen zullen worden blootgesteld en hoe Voorkom verrassingen: Er bestaat niet zoiets als een aangename verrassing in risicomanagement. Zoek altijd naar waar en wanneer een verrassing kan optreden.

Als u bijvoorbeeld een slecht werkende koelkast in uw winkel hebt, denk dan verder dan de gevolgen voor productverspilling of reparatiekosten. Bedenk ook hoe klanten die producten kopen die in die koelkast zijn bewaard, ziek kunnen worden.

Een raamwerk zoals de ClickUp sjabloon voor risicoregister helpt bij het effectief organiseren van al deze informatie.

Met dit sjabloon kunt u uw risico's, hun waarschijnlijkheid van gebeurtenis, abonnementen en controlemaatregelen allemaal op één plek documenteren. U kunt ook de status bijhouden, eigendom toewijzen en gegevens consolideren voor latere beoordelingen.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Met dit sjabloon kunt u uw risico's, hun waarschijnlijkheid van gebeurtenis, abonnementen en controlemaatregelen allemaal op één plek documenteren. U kunt ook de status bijhouden, eigendom toewijzen en gegevens consolideren voor latere beoordelingen.

Dit sjabloon downloaden

5. Huidige processen documenteren

Tenzij het een nieuw risico is, hebben de meeste al een soort reactiemechanisme ingesteld. Documenteer deze grondig zodat ze bij elke volgende beoordeling kunnen worden geoptimaliseerd.

Neem het volgende op.

Eigendom : Definieer wie verantwoordelijk is voor het risico en de reactie

: Definieer wie verantwoordelijk is voor het risico en de reactie Proces : Schets de werkstroom na het identificeren van het risico, inclusief acties, middelen, deadlines, mijlpalen, KPI's en andere verantwoordelijkheden

: Schets de werkstroom na het identificeren van het risico, inclusief acties, middelen, deadlines, mijlpalen, KPI's en andere verantwoordelijkheden Afhankelijkheid : Wat zijn de onderlinge afhankelijkheden tussen taken of teams?

: Wat zijn de onderlinge afhankelijkheden tussen taken of teams? Controle: Wat is de huidigerisicobeperking ofnoodplan?

6. Plan de volgende beoordeling

Uw werkplek is dynamisch. Uw risicobeoordelingsproces en -document moeten dit weerspiegelen.

Pland regelmatig beoordelingen

Doe dit halfjaarlijks of jaarlijks, of zelfs vaker, afhankelijk van het type organisatie. Als je werkt in een snel veranderende omgeving zoals cyberbeveiliging, kun je zelfs overwegen om voortdurend geautomatiseerde risicobeoordelingen en waarschuwingen uit te voeren.

Bonus lezen 📖: Een inleiding op het risicobeheerraamwerk voor cyberbeveiliging

Werknemers betrekken

Degenen die het dichtst bij de basis staan, begrijpen de risico's het beste. Spreek regelmatig met hen en verzamel inzichten en feedback. Bij projectmanagement kan dit vooral belangrijk zijn omdat materiedeskundigen en risicomanagers de fijne kneepjes van alledaagse activiteiten misschien niet zien.

Gebruik ClickUp's sjabloon voor risicoanalyse voor projectmanagement om de bevindingen van het uitvoeringsteam te documenteren.

Blijf op de hoogte

Risico's die voortkomen uit externe gevaren veranderen voortdurend. Bedreigingen voor cyberbeveiliging worden steeds geavanceerder. Als reactie daarop verandert ook de wetgeving. Blijf deze ontwikkelingen voor door proactief op zoek te gaan naar informatie.

Een goed opgezet risicobeoordelingsproces helpt jou en je team om zich te abonneren op elke mogelijke onzekerheid, inclusief zwarte zwaan gebeurtenissen. Ongeacht de impact, een robuust risicobeheersoftware kan nuttig zijn.

Hulpmiddelen om risicobeoordelingsprocessen te implementerenes

Risicobeoordeling is een op onderzoek gebaseerde activiteit. Het team dat de risicobeoordeling uitvoert, heeft meestal het volgende nodig.

Documentatie : De mogelijkheid om waarnemingen, hiaten en andere belangrijke punten aan te tonen

: De mogelijkheid om waarnemingen, hiaten en andere belangrijke punten aan te tonen Sjablonen : Kaders, checklists, ensjablonen voor risicobeoordeling zoals een risicomatrix om bevindingen te analyseren

: Kaders, checklists, ensjablonen voor risicobeoordeling zoals een risicomatrix om bevindingen te analyseren Visuele hulpmiddelen : Functies om te brainstormen of samen te werken met teams op afstand om tot een gemeenschappelijk inzicht te komen

: Functies om te brainstormen of samen te werken met teams op afstand om tot een gemeenschappelijk inzicht te komen Delen en vastleggen: De mogelijkheid om het beoordelingsrapport te delen met alle relevante belanghebbenden met de juiste toegangscontrole

De meeste Teams gebruiken tegenwoordig meerdere tools om dit te bereiken. Ze gebruiken bijvoorbeeld Google Documenten voor het aantekeningen maken, spreadsheets voor checklists, PDF's voor delen, enz. Hoewel dit populair is, is het ook inefficiënt.

Een alles-in-één tool zoals ClickUp kan een game-changer zijn voor teams die risico's beoordelen. Met ClickUp kunt u uw beoordeling uitvoeren, bevindingen documenteren, analyses uitvoeren en uw rapporten veilig delen, allemaal op één plek.

Overweeg de ClickUp Whiteboard sjabloon voor risicoanalyse . Voeg hier uw risico's toe en categoriseer ze op basis van waarschijnlijkheid en ernst. Maak aantekeningen van referentiepunten.

Voeg hier uw risico's toe en categoriseer ze op basis van waarschijnlijkheid en ernst. Maak aantekeningen van referentiepunten.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Link naar documenten, afbeeldingen en andere bestanden rechtstreeks vanuit het sjabloon voor whiteboards. Wijs van daaruit ook eigendom toe en stel Taken in om uw risicobeperkende strategie te implementeren.

Dit sjabloon downloaden

Minimaliseer uw risico's met ClickUp

Wanneer risico's onvermijdelijk zijn, is de enige mogelijke oplossing om voorbereid te zijn. Risicobeoordelingen helpen daarbij.

Ze helpen u de mogelijkheid te overwegen dat dingen verkeerd gaan en zorgen ervoor dat u geen gevaren over het hoofd ziet. Ze werpen licht op elke mogelijkheid, van carpale tunnels en rugpijn tot straling en olielekken.

Risicobeoordelingen zorgen ervoor dat u prioriteiten stelt en een veiligere werkomgeving creëert voor u en uw werknemers. Ze bieden u ook de kans om gegevensgestuurde beslissingen te nemen over de toewijzing van middelen, budgetten en investeringen in veiligheidsmaatregelen.

Bezuinig niet op een activiteit die zo belangrijk is als risicobeoordeling. Kies voor een robuuste, uitgebreide en coöperatieve tool zoals ClickUp om regelmatig audits uit te voeren, interne processen te verbeteren, uw risicobeheerabonnement op te stellen en uw veerkracht te versterken.

ClickUp maakt het gemakkelijk om uw risicobeoordelingen up-to-date en relevant te houden. Scout's eer! Gratis aanmelden en begin vandaag nog met uw risicobeoordeling!