10 beste GRC-tools (Governance, Risk en Compliance) in 2024

Governance, Risk en Compliance (GRC) is een systeem van checks and balances waarmee bedrijven de normen voor veiligheid kunnen verbeteren, de risico's op gegevensinbraak kunnen minimaliseren en aan de wettelijke vereisten kunnen voldoen.

Organisaties moeten voldoen aan vele regelgevingen, waaronder GDPR, PCI-DSS, CCPA en SOX. GRC-software stemt de IT-infrastructuur af op de doelstellingen van de Business, terwijl risico's worden beheerd en vergaderingen worden bijgewoond.

Tegenwoordig zijn zelfs kleine bedrijven wereldwijd actief. In zo'n scenario moeten ze voldoen aan internationale regelgeving en zich voorbereiden op bedreigingen die hun activiteiten kunnen schaden, tenzij ze GRC-compliant zijn.

Met GRC-software kun je beleid en controles creëren, coördineren en bewaken en de wettelijke en interne compliance-eisen in kaart brengen. Deze oplossingen bieden SaaS op abonnementsbasis, automatiseren processen en verhogen de efficiëntie van je governance team terwijl ze de complexiteit verminderen.

Dit artikel bespreekt de 10 beste tools voor governance, risk en compliance (GRC) voor 2024, met hun functies, nadelen en prijzen.

Wat moet je zoeken in GRC-software?

Als je op zoek bent naar compliance software, kies dan GRC tools die de tijdrovende audit voor risicobeoordeling, compliance management en interne audits voor naleving en risiconormen vereenvoudigen. Bovendien moeten ze passen bij je bestaande workflows, bedrijfsprocessen en cultuur.

Continue controle monitoring (CCM): CCM maakt continue of frequente controle van uw controles mogelijk om de effectiviteit van uw GRC-raamwerk te valideren om risico's te beperken

Integraties met derden: Voor geïntegreerd risicomanagement in uw risico- en complianceprogramma moet uw GRC-software communiceren met de andere tools in uw technologiestack, zoalssoftware voor juridisch beheer ensoftware voor risicobeheer. Het platform moet integreren met uw mobiele apps, projectmanagement en andere compliance- enrapportage tools voor nauwkeurige en tijdige informatiestroom

Dit is onze lijst met GRC-software waarmee je team compliance kan handhaven zonder het zware werk van handmatige processen of inflexibele verouderde oplossingen.

1. ClickUp

ClickUp is uw one-stop oplossing voor compliance management en compliance management projectmanagement . Met aanpasbare en functionele functies en ingebouwde sjablonen coördineert ClickUp al uw risico- en complianceprogramma's op één plaats. Ongeacht de grootte van je team, gebruik deze GRC-tool om projectupdates te monitoren, risico's te beheren en samen te werken op één plek.

Bespaar je team het gedoe van het gebruik van meerdere tools voor risicobeoordeling, het auditen van interne processen en projectmanagement, want ClickUp combineert het allemaal. Iedereen profiteert van het naadloze werkbeheer, of het nu gaat om een klein team of een grotere organisatie.

ClickUp-werkruimte biedt zoveel meer dan de gemiddelde GRC-oplossingen.

ClickUp's werkstroom analyse , 100+ integraties, digitaal Whiteboards en collaboratieve documenten helpen u om georganiseerd te blijven en risico's in uw Enterprise risicobeheerprogramma te beperken. Zo werkt het.

ClickUp beste functies

Dashboards: Krijg een weergave op hoog niveau van elk aspect van uw auditmanagementproces, compliancevereisten en GRC-raamwerk in één aanpasbaarClickUp Dashboard. Met 50+ widgets die zijn ontworpen om te worden aangepast aan uw werkstroom, kiest u de informatie die u wilt zien en hoe u deze wilt visualiseren

Gebruik dit ClickUp sjabloon voor het plannen en beheren van compliance, inclusief de evaluatie van vereisten, voortgangsmeting en corrigerende maatregelen

Documenten: Lijst van alle voorschriften en kaders waaraan u moet voldoen opClickUp Documenten. Wijs rollen en verantwoordelijkheden toe om ervoor te zorgen dat elk GRC-raamwerk wordt nageleefd, dat een lid van het team toezicht houdt op de wijzigingen en dat problemen worden aangepakt

Gebruik ClickUp Docs om belangrijke documenten te beheren en teamsamenwerking te bevorderen

Weergave van Gantt Grafiek: DeWeergave van het Gantt-diagram in ClickUp kunt u tijdlijnen maken voor elk projectmanagement. Stel tijdlijnen in, wijs taken toe aan individuele teamleden en tag andere teams over opmerkingen met betrekking tot bijkomende problemen zoals juridische en financiële zaken

Weergave van ClickUp's Gantt grafiek om tijdlijnen van projecten te bewaken

Sjablonen voor risicobeoordeling : Gebruik deze sjablonen om de projectmanager tijd te besparen door potentiële risico's te benadrukken voordat het team aan het project gaat werken. Bijvoorbeeld,Sjabloon voor de waarde-risicomatrix van ClickUp kunt u een risicomatrix maken voor elk mogelijk risico voor proactief risicomanagement

ClickUp nadelen

Trage responstijd

Geavanceerde functies zoals ClickUp AI zijn beschikbaar in betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/gebruiker/maand

$7/gebruiker/maand Business: $12/gebruiker/maand

$12/gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Pathlock

via Pathlock Net als de meeste GRC-tools biedt Pathlock een voltooide weergave van schendingen van beleidsregels voor overheidsvoorschriften en nalevingsbeheer. Stroomlijn uw compliance programma's met geautomatiseerde rapportage om het aantal overtredingen tot een minimum te beperken risico's te beperken .

Voeg nieuwe toepassingen toe aan uw risicobeheer- en nalevingssystemen om schendingen van toegang vroegtijdig te identificeren.

Pathlock's risico- en complianceoplossing vereist minimale installatie of onderhoud. Verbeter uw veiligheid, maximaliseer uw productiviteit en krijg inzicht in hoe u voldoet aan de voorschriften van de industrie en de overheid.

Pathlock beste functies

Continue, schaalbare en geautomatiseerde controle voor cross-applicatie risicobeheer en veiligheidsrisico's

Automatisering van interne audits om de torenhoge kosten van audits en controles te verlagen door middel van automatisering, rijke gegevens en betere afstemming tussen belanghebbenden en applicaties

Een voltooiende applicatiesuite voor governance-toegang met analyse van toegangsrisico's, conforme provisioning, verhoogd toegangsbeheer en rolbeheer

Pathlock nadelen

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Je hebt technische ondersteuning nodig om Pathlock te kunnen gebruiken

Pathlock prijzen

Aangepaste prijzen

Pathlock beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Fusion Framework Systeem

via Fusion Kader Systeem Met de cloud-gebaseerde GRC-software Fusion Framework System kunt u dynamische programma's voor bedrijfscontinuïteit bouwen door gegevens, diensten, systemen en procedures te integreren.

Fusion risk management software integreert met verschillende business bronnen om deze af te stemmen op de strategische doelstellingen van uw organisatie en compliance te garanderen.

Stem de strategische doelstellingen van uw organisatie op elkaar af, zorg voor compliance en krijg optimaal zicht dankzij voorspellende analyses. Het is speciaal gebouwd voor het onderhouden van governance, risicobeoordeling en incidentbeheer.

Fusion Framework System beste functies

Software voor risicobeheer houdt al uw gegevens met elkaar in verbinding en verbetert de afstemming tussen verschillende functies

Maak gebruik van op technologie gebaseerde operationele veerkracht om te voldoen aan de veranderende regelgeving

Fusion's crisis- en incidentmanagementsysteem voorziet gebruikers van bruikbare inzichten om zich aan te passen aan veranderingen, verstoringen te voorkomen en de bedrijfsprestaties te verbeteren

Fusion Framework Systeem nadelen

Wordt voornamelijk gebruikt voor bedrijfscontinuïteit en risicobeperking, maar mist tools voor GRC-strategie

Implementeerders zijn veel tijd kwijt met het configureren van de risicomanagementmogelijkheden

Mist een transparante prijsstructuur

Prijzen van het Fusion Framework System

Aangepaste prijzen

Fusion Framework System beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (101 beoordelingen)

4.4/5 (101 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (45 beoordelingen)

4. Riskonnect

via Riskonnect De service en GRC-tool van Riskonnect vergemakkelijken de naleving van wettelijke vereisten in de detailhandel, gezondheidszorg, verzekeringssector en productiesector. U kunt dit softwareplatform voor compliance gebruiken voor risicobeheer, het monitoren van gebeurtenissen die risico's met zich meebrengen, het beheren van governance, het beheren van regelgeving voor privacy van gegevens en het beperken van risico's met interne en externe audits.

Net als andere GRC-tools helpt Riskonnect bij documentbeheer door bedrijfskritische documenten op te slaan om risicobeheerprocessen te stroomlijnen.

Riskonnect beste functies

U kunt uw bedrijfs- en wettelijke beleidsregels bewaken om boetes en andere schade te voorkomen

Doorbreek silo's en communiceer naadloos van de frontlinie tot de C-suite om ervoor te zorgen dat acties op alle niveaus aan de verwachtingen voldoen

Problemen, incidenten en wijzigingen vastleggen met een duidelijk controletraject

Riskonnect nadelen

Output voor kwantitatieve analyse ziet er onhandig uit en moet worden geüpgraded

Deze tool werkt alleen met Internet Explorer en niet op iPad

Riskonnect prijzen

Aangepaste prijzen

Riskonnect beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. IBM OpenPages

via IBM OpenPages IBM OpenPages is een uniform GRC-platform dat vereenvoudigt hoe u risico's en naleving van regelgeving proactief beheert.

IBM OpenPages vereenvoudigt data governance, risico-evaluaties en naleving van regelgeving voor uw Enterprise risk management programma.

IBM OpenPages® is een schaalbare en AI-gedreven compliance-oplossing die draait op elke cloud met IBM Cloud Pak® for Data. Centraliseer uw risico's in silo's managementfuncties binnen één omgeving om risico's in het huidige dynamische landschap te identificeren, te bewaken, te rapporteren en te beperken.

Beheer compliance voor de huidige tijd en bereid u voor op de toekomst met een volledig uitbreidbaar Enterprise GRC-platform dat schaalbaar is tot duizenden gebruikers.

IBM OpenPages beste functies

De taakgerichte gebruikersinterface stroomlijnt complexe processen en acties met minimale training

U kunt de GRC werkstroom functie gebruiken om out-of-the-box use cases uit te voeren op geplande basis en on-demand

Het creëren van een effectieve GRC-strategie met inzicht in risico's binnen de organisatie met dynamische grafieken, rapporten en dashboards is eenvoudig

IBM OpenPages nadelen

Gebruikers klagen dat ze veel tijd kwijt zijn aan het genereren van rapportages, waarvoor MS Excel en PowerPoint nodig zijn

Integratie met andere tools, zoals auditingtools, enquêtebeheer, enSOC-2 nalevingssoftwareis een uitdaging

IBM OpenPages prijzen

Aangepaste prijzen

IBM OpenPages beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (51 beoordelingen)

4/5 (51 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. LogicManager

via LogicManager LogicManager's software voor Enterprise Risk Management verbindt alle gebieden van Enterprise Governance met elkaar en dient als een enkele bron van waarheid voor de organisatie. U kunt gebieden met een hoog operationeel risico en fraudegebieden identificeren door gegevens van verschillende afdelingen met elkaar te verbinden, waaronder interne audits, veiligheid, GRC en financiën.

Bovendien doorbreekt de geïntegreerde risicomanagementsoftware van LogicManager afdelingsoverschrijdende silo's om u te helpen een effectief GRC-programma op te zetten. De software is ontworpen om u te helpen strategische doelen af te stemmen op operationele doelstellingen en geeft u een voltooide weergave van uw veiligheidsrisico's.

LogicManager beste functies

De geïntegreerde risicobeheersoftware helpt u kwetsbaarheden in silo's te detecteren en controleactiviteiten toe te wijzen met vooraf gebouwde risicobibliotheken

Identificeer kritieke risico's in uw organisatie met bewerkbare en objectieve criteria voor risicobeoordeling

Zinvolle rapportages leveren aan uw belanghebbenden met overzichten van de belangrijkste risico's en aangepaste dashboards om risicobewuste beslissingen te helpen nemen

LogicManager nadelen

Beperkte mogelijkheden voor zelfrapportage na een interne audit

Omdat de tool slechts drie niveaus voor risico's en controles biedt, is het moeilijk om gedetailleerde gegevens te krijgen

LogicManager prijzen

Aangepaste prijzen

LogicManager beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (51 beoordelingen)

4.4/5 (51 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (22 beoordelingen)

7. Standaard fusie

via Standaard fusie De GRC-tool voor compliancebeheer StandardFusion helpt bedrijven in de technologie, gezondheidszorg, financiële dienstverlening, productie, overheid en detailhandel bij het handhaven van compliance.

Vereenvoudig elk aspect van uw interne auditproces, of u nu controles of vereisten controleert. Beheer de status van uw interne en externe audits en documenteisen via een gecentraliseerd platform.

Wat het onderscheidt van de andere GRC tools is dat u snel meerdere audits kunt starten en beheren op StandardFusion en hun voortgang tegelijkertijd kunt bijhouden.

StandardFusion beste functies

Beschik over al het bewijsmateriaal dat u nodig hebt voor uw auditmanagement in één platform

Volg al uw audits in real-time, voltooi gebeurtenissen logs en versie geschiedenis om historische audits te volgen

Definieer, documenteer, controleer en rapporteer over complianceprogramma's en beheer organisatiespecifieke controles

StandardFusion nadelen

Ruimte voor bredere integratie functies met andere compliance en veiligheid tools

Mist voldoende rapportageopties

StandardFusion prijzen

Starters: $1.500/maand

$1.500/maand Professional: $2.500/maand

$2.500/maand Enterprise: $4.500/maand

$4.500/maand Enterprise+: $8.000/maand

StandardFusion beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40 beoordelingen)

4.6/5 (40 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. ServiceNow Governance, Risico en Compliance

via ServiceNow Het risicobeheerprogramma van ServiceNow maakt ondernemingen weerbaar met risicobewuste beslissingen die zijn ingebed in het dagelijkse werk. Deze GRC software verbindt uw business, veiligheid en IT via een centraal platform.

Het beste is dat ServiceNow integreert met uw bestaande software, inclusief content consolidators, providers van veiligheidsscores en oplossingen voor bedrijfsprocessen.

Het risicobeheer van ServiceNow werkt nauw samen met servicebeheer en veiligheid en biedt een geïntegreerde aanpak van risicobeheer.

ServiceNow beste functies

Een uniforme gegevensomgeving met diepgaande aangepaste gegevensanalyse

Real-time bewaking, automatisering en analyse voor snellere reacties

Continu operationeel risicobeheer om verliezen te minimaliseren

ServiceNow nadelen

Minder API integraties vergeleken met andere GRC tools

Steile leercurve

ServiceNow prijzen

Aangepaste prijzen

ServiceNow beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (782 beoordelingen)

4.3/5 (782 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (227 beoordelingen)

9. SAI360

via SAI360 De GRC-software van SAI360 stroomlijnt uw risicobeheerproces zodat u met vertrouwen en focus de juiste risico's op het juiste moment neemt. Met deze schaalbare risico-, ESG- en duurzaamheidssoftware kunt u risicogegevens voor de hele onderneming opslaan, beheren en extraheren.

SAI360 beste functies

Voorgeconfigureerde GRC-modules bewaken, scannen en voorkomen verstoringen

Hiaten in compliance visualiseren, snelle beslissingen nemen om uw risico- en complianceprogramma te optimaliseren met aanpasbare rapportages

Zorg voor bedrijfscontinuïteit, beheer kritieke leveranciersactiviteiten en besteed minder tijd aan bedreigingen voor privacy en veiligheid met SAI360

SAI360 nadelen

Verouderde UX en UI

Voor geavanceerde aanpassingen moet u mogelijk betalen voor professionele services

SAI360 prijzen

Aangepaste prijzen

SAI360 beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (121 beoordelingen)

4/5 (121 beoordelingen) Capterra: Te weinig beoordelingen

10. SAP GRC

via SAP GRC Verkrijg vroegtijdig en voorspellend inzicht in afwijkingen en potentiële risico's en bewaak continu entiteiten, cyberbedreigingen en naleving van bedrijfskritische processen met SAP GRC.

Het gebruik van SAP GRC tools om repetitieve audit en compliance management taken te automatiseren biedt real-time zichtbaarheid in controle monitoring.

SAP heeft flexibele oplossingen voor de bewaking van cyberdreigingen, gegevenscontrole, identiteits- en toegangsbeheer en privacycontroles om uw systemen veilig te houden in een voortdurend veranderende regelgevings- en bedrijfsomgeving.

SAP GRC beste functies

Sleutelprocessen controleren en compliance beheren door kritieke procesrisico's te documenteren, te beoordelen, te testen en te herstellen

Voorspellende mogelijkheden benutten om bedrijfsprocessen en -activiteiten te informeren

Identiteit en toegangsbeheer beschermen uw intellectuele eigendom en reputatie organisatiebreed

SAP GRC nadelen

Implementeerders hebben gespecialiseerde kennis en training in SAP nodig

Trage prestaties en het systeem hangt vast bij het verwerken van grote hoeveelheden gegevens

SAP GRC prijzen

Aangepaste prijzen

SAP GRC beoordelingen en reviews

G2: 4.2/5 (62 beoordelingen)

4.2/5 (62 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (32 beoordelingen)

Hoewel veel GRC-platforms risico's en naleving van regelgeving beheren, hebt u een GRC-softwareoplossing nodig die dit doet zonder uw bestaande technologie te verstoren.

ClickUp biedt u het beste van beide werelden als GRC-tool die uw raamwerken voor bestuur, risico en naleving optimaliseert en tegelijkertijd operationele en nalevingsrisico's in een vroeg stadium opspoort.

Deze GRC tool is beginnersvriendelijk, waardoor iedereen in je team het kan gebruiken zonder technische voorkennis. Maak uw risicomanagementproces efficiënter met aanpasbare functies zoals dashboards en Doelen . Gebruik kant-en-klare sjablonen voor naleving en sjablonen voor projectdocumentatie om regelmatig de voortgang te controleren van de manier waarop uw organisaties risico's beheren.

Het beste deel is dat het niets kost om risico's te beperken op ClickUp. Aanmelden bij ClickUp en begin met het bijhouden van uw nalevingsprocessen.