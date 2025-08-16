Gratis sjablonen voor doelgroepen om uw ideale klant te definiëren en te verfijnen

U kent dat ongemakkelijke moment wanneer iemand vraagt: "Wie is uw target audience?" en u in paniek iets antwoordt als: "Eh... iedereen die wil betalen?" Welnu, het is tijd om uw ideale target audience te vinden.

De waarheid is dat als u niet precies weet aan wie u verkoopt, het net zoiets is als schreeuwen in een drukke ruimte en hopen dat de juiste persoon antwoordt. Spoiler: dat gebeurt meestal niet. Dit maakt een effectieve analyse van de doelgroep moeilijk.

Het definiëren van uw ideale klant is niet alleen voor grote merken. Het is voor iedereen die zijn bedrijf wil verkopen, opbouwen of laten groeien. Of u nu een bijverdienste hebt of een volwaardige start-up, deze gids is voor u.

We hebben gratis, eenvoudige sjablonen samengesteld om u te helpen van vage gissingen ("creatieve millennials, misschien?") naar echte inzichten te gaan. Gewoon online tools die u helpen uw doelgroepen beter te filteren, want uiteindelijk zal uw verkoopstrategie u er dankbaar voor zijn.

Wat zijn sjablonen voor doelgroepen?

Sjablonen voor doelgroepen zijn gestructureerde tools die worden gebruikt om de kenmerken van uw ideale klant te definiëren en te documenteren. Deze sjablonen bevatten doorgaans velden voor demografische gegevens (zoals leeftijd, locatiegegevens, burgerlijke staat, inkomen, sociaaleconomische status), psychografische gegevens (zoals waarden, rente, en levensstijl), gedrag (koopgedrag, digitale activiteit) en pijnpunten of doelen.

In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, bieden sjablonen voor doelgroepen een herhaalbaar raamwerk om consumentenonderzoek te begeleiden, doelgroepsegmentatie te filteren en persona's te creëren.

👀 Wist u dat? 74% van de CX-leiders zegt dat het verbeteren van content en kennisoverdracht aan klanten en medewerkers een topprioriteit is.

Wat maakt een goede sjabloon voor doelgroepen?

Als u dacht dat een goed ontworpen sjabloon alleen belangrijk was om gegevens te verzamelen, denk dan nog eens goed na. Het verduidelijkt ook met wie u communiceert en waarom uw doelgroep zich hiermee bezig zou moeten houden. Een solide sjabloon moet het volgende bevatten:

Duidelijke structuur : overzichtelijke secties voor demografische gegevens, psychografische gegevens, gedrag, doelen en pijnpunten

Bruikbare prompts : vragen of aanwijzingen die u aanzetten tot verder denken dan oppervlakkige kenmerken

Flexibiliteit : Aanpasbaar aan verschillende sectoren, bedrijfsmodellen en doelgroepen

Focus op besluitvorming : helpt klantinzichten te vertalen naar marketing-, product- of : helpt klantinzichten te vertalen naar marketing-, product- of ICP-verkoopstrategieën

Geen jargon : eenvoudig te begrijpen en te gebruiken, zelfs voor niet-marketeers

Ruimte voor diepgang : biedt ruimte voor gedetailleerde inzichten, niet alleen selectievakjes

Ondersteunt segmentatie: helpt onderscheid te maken tussen verschillende doelgroep types of buyer persona's

15 gratis sjablonen voor doelgroepen

Als je genoeg hebt van vage buyer persona's en giswerk, zullen deze gratis sjablonen van ClickUp, de alles-in-één app voor werk, je redding zijn.

ClickUp is ontwikkeld om elk onderdeel van uw marketingcommunicatiewerkstroom te centraliseren, van onderzoek tot uitvoering. Het helpt u verspreide inzichten over uw doelgroep om te zetten in bruikbare klantavatars waarmee u nieuwe klanten kunt aantrekken en een effectieve marketingstrategie kunt ontwikkelen.

Van gebruikersprofielen tot onboarding-werkstromen: deze sjablonen zijn ontworpen om u te helpen uw doelgroep sneller te vinden. Gebruik ze om uw huidige doelgroep te analyseren, potentiële klanten te ontdekken en doelgroepsegmenten strategischer te filteren.

1. ClickUp-sjabloon voor gebruikersprofielen

Gratis sjabloon downloaden Definieer uw doelgroep en ideale klant met de ClickUp-sjabloon voor gebruikersprofielen

Wat als uw team daadwerkelijk wist met wie ze praatten en niet alleen maar gissingen deed over uw ideale klantprofiel (ICP) als 'marketingbewuste moeders' of 'technisch onderlegde Gen Z's'? De ClickUp-sjabloon voor gebruikersprofielen maakt dat mogelijk.

Het helpt u bij het maken van gedetailleerde doelgroepprofielen, inclusief inzichten over huidige klanten. Het biedt ruimte voor demografische gegevens van de target, doelen, frustraties, koopgedrag en meer. Het is overzichtelijk, aanpasbaar en ontworpen om mee te evolueren naarmate uw kennis van uw doelgroep groeit. Bouw rijke, op onderzoek gebaseerde persona's waarop uw team kan acteren.

Met deze sjabloon kunt u:

Maak gedetailleerde profielen met aangepaste velden voor demografische gegevens, doelen en frustraties

Tag taken, epics of documenten op persona voor een traceerbare impact

Koppel elke persona aan feedback van gebruikers, testresultaten en functie-ideeën

Visualiseer de relevantie van persona's voor teams zoals product, design en marketing

Organiseer persona's op basis van klantsegmentatie , fase in de levenscyclus of betrokkenheidsniveau

Exporteer of deel profielen voor externe stakeholders

🎯 Ideaal voor: Oprichters, productteams en marketeers die vanaf nul kernpersonas opbouwen.

2. ClickUp sjabloon voor gebruikersprofielen op whiteboard

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer sleutelinzichten over persona's met behulp van de ClickUp-sjabloon voor gebruikerspersona's op het whiteboard

De ClickUp User Persona Whiteboard-sjabloon is gemaakt voor live brainstormen met uw team. Gebruik het om uw ideale klant te schetsen tijdens vergaderingen of workshops over verkoop- en marketingstrategieën.

Het is visueel, interactief en ideaal voor samenwerkingssessies. U kunt het gebruiken om samen met uw team archetypes van gebruikers visueel te verkennen en te creëren.

Gebruik dit sjabloon om:

Sleep elementen zoals plaknotities, pijlen en avatar-iconen naar de gewenste plek

Cluster gedragskenmerken, technische vaardigheden of productgebruiksgewoonten

Voeg citaten of opgenomen observaties rechtstreeks toe aan persona-tegels

Geef secties een kleurcode op basis van emotie, analyse van klantbehoeften of fase in de trechter

Nodig belanghebbenden uit om in realtime mee te creëren of commentaar te geven

Zoom in op één persona of zoom uit om verschillende types te vergelijken

🎯 Ideaal voor: Workshops en teamstrategie-sessies gericht op persona-ontwikkeling.

3. ClickUp sjabloon voor documenten voor het ontdekken van clients

Gratis sjabloon downloaden Ontdek potentiële clients, hun doelen en verwachtingen met de ClickUp-sjabloon voor het ontdekken van clients

Bent u het beu om met ongemakkelijke kick-offs en eindeloze e-mailthreads te beginnen om erachter te komen wat uw potentiële client eigenlijk wil? Het ClickUp-document voor het ontdekken van clients leidt tot minder ongemakkelijke follow-ups en meer duidelijkheid vanaf het begin.

Het helpt u de juiste vragen te stellen om de doelgroep, doelen en pijnpunten van uw client te begrijpen voordat u aan het werk gaat.

Gebruik dit sjabloon om:

Laad vooraf de achtergrond van de client, doelen en details van belanghebbenden

Begeleid interviews met dynamische vragenlijsten

Voeg actie-items rechtstreeks vanuit het document toe aan uw taakweergave

Houd feedbackrondes, beslissingslogboeken en blokkades bij

Koppel dit document aan uw CRM-pijplijn voor een soepele overdracht

Voeg gerelateerde assets toe, zoals merkpresentaties en eerdere rapporten

🎯 Ideaal voor: Freelancers en bureaus die sessies voor het onboarden van clients of het opstarten van projecten organiseren.

4. ClickUp-sjabloon voor marktonderzoek

Gratis sjabloon downloaden Verken uw marktsegmenten met behulp van de ClickUp-sjabloon voor marktonderzoek

Op zoek naar een slimmere manier om al uw rommelige aantekeningen te ordenen? De sjabloon voor marktonderzoek van ClickUp houdt alles, inclusief onderzoek naar concurrenten, klantinterviews, trendinzichten en meer, op één overzichtelijke plek bij elkaar.

Ze zijn gestructureerd genoeg om u op koers te houden, maar flexibel genoeg om in uw stijl te werken. U hoeft niet meer door vijf documenten en zeven tabbladen te bladeren om die ene quote of statistiek te vinden.

Met deze sjabloon kunt u:

Houd concurrenten bij op het gebied van prijzen, positionering en berichten

Maak SWOT- en PESTLE-borden die zijn gekoppeld aan daadwerkelijke taken

Leg enquêtegegevens, interviews en gedragsinzichten vast

Voeg afbeeldingen zoals grafieken, schermafbeeldingen en video's in

Beoordeel kansen op basis van impact, marketinginspanningen of vertrouwen

Categoriseer inzichten op basis van regio, branche of persona

🎯 Ideaal voor: Marketingteams en oprichters die de product-marktfit willen valideren of abonnementen willen plannen.

👀 Wist u dat? Spotify heeft vijf fictieve persona's gecreëerd —Nick, Olivia, Shelley, Travis en Cameron—om hun luisteraars beter te begrijpen. Elk personage had zijn eigen eigenaardigheden, gewoontes en muzieksmaak, van pendelende ouders tot relaxte huisgenoten. Ze maakten zelfs levensgrote kartonnen figuren van deze tekens en gebruikten deze in teamworkshops, als muzikale stand-ins voor echte gebruikers.

5. Sjabloon voor de ontdekkingsfase van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Begin slimmer met plannen met de sjabloon voor de ontdekkingsfase van ClickUp

De sjabloon voor de ontdekkingsfase van ClickUp helpt u gegevens te verzamelen en te evalueren voordat u grote product- of marketingbeslissingen neemt. Van de behoeften van de doelgroep tot trends in de branche, het is ontworpen om uw volgende stap voor specifieke groepen te onderbouwen met feiten, niet met vermoedens.

Gebruik het om verkenningswerk in een vroeg stadium te organiseren met duidelijke deliverables en checkpoints, vooral bij het definiëren van uw marketing-ICP. Het zorgt ervoor dat uw team vanaf het begin op één lijn zit, gefocust blijft en met dezelfde feiten werkt.

Met deze sjabloon kunt u:

Verdeel het ontdekkingsproces in taken zoals interviews, testen en synthese

Leg aannames, technische beperkingen en onbekende factoren vast

Tag inzichten op basis van gebruiker, stakeholder of functieset

Breng kennislacunes of risicogebieden die moeten worden gevalideerd aan het licht

Stel duidelijke mijlpalen vast voor afstemming, evaluatie en vastlegging van de reikwijdte

Koppel eindresultaten aan roadmaps en briefings

🎯 Ideaal voor: Productteams of consultants die nieuwe initiatieven of klantprojecten starten.

6. Sjabloon voor analyse van klantbehoeften van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Ontdek wat echt belangrijk is voor uw klanten met de sjabloon voor analyse van klantbehoeften van ClickUp

Deze sjabloon voor klantbehoefteanalyse van ClickUp helpt u te verduidelijken wat uw doelgroep daadwerkelijk wil, en niet alleen wat u denkt dat ze willen. Gebruik het om echte klantbehoeften te ontdekken, hiaten op te sporen, de juiste functies te prioriteren en berichten te vormen die echt aanslaan.

Het is een praktisch raamwerk om aannames te doorbreken en iets te bouwen waar uw doelgroep om geeft (en gebruik van maakt).

Gebruik dit sjabloon om:

Documenteer specifieke analyses van doelgroepen, inclusief uitspraken van klanten, taken en onvervulde behoeften

Beoordeel elke behoefte op basis van urgentie, waarde en complexiteit

Organiseer brancheanalyses en inzichten met behulp van frameworks zoals MoSCoW of Kano

Groepeer overlappende behoeften in thema's of oplossingsgebieden

Houd bij hoe elke behoefte in kaart wordt gebracht met huidige of geplande functies

Visualiseer welke pijnpunten in meerdere segmenten voorkomen

🎯 Ideaal voor: Productmanagers en marketeers die hun aanbod of boodschap willen verfijnen op basis van echte klantbehoeften.

💡 Pro-tip: Weet u niet zeker waar u moet beginnen om uw doelgroep te begrijpen? Vraag ClickUp Brain, uw persoonlijke AI-assistent, om wat onderzoek voor u te doen. Download ClickUp Brain om antwoorden te genereren, de juiste richting in te slaan en meer uit uw tijd te halen

7. Sjabloon voor het in kaart brengen van de klantreis van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Breng elk contactmoment duidelijk in kaart met de sjabloon voor klanttrajecten van ClickUp

Breng elke stap die uw doelgroep met uw merk neemt in kaart met behulp van de ClickUp-sjabloon voor het in kaart brengen van het klanttraject. Van de eerste bewustwording tot de follow-up na de aankoop, het helpt u wrijvingspunten op te sporen en de ervaring te verbeteren.

Gebruik het om het pad van uw klant te begrijpen en aha-momenten te creëren die ervoor zorgen dat mensen terugkomen voor meer.

Met deze sjabloon kunt u:

Definieer de fasen van het klanttraject , van bewustwording tot aanbeveling

Tag elk moment met emoties, wrijving of vragen om klanten te ontdekken

Wijs team eigenaren toe aan elk contactpunt of elke zin

Voeg bewijs toe, zoals schermafbeeldingen, opnames of citaten uit enquêtes

Identificeer sleutel drop-offs, momenten van vreugde of herstelpunten

Werk samen met verschillende teams met behulp van een gedeelde, interactieve kaart

🎯 Ideaal voor: CX-teams en marketeers die de end-to-end klantervaring willen verbeteren.

🧠 Leuk weetje: 46% van de klanten zegt dat ze meer zullen kopen als hun ervaring gepersonaliseerd aanvoelt. Het blijkt dat relevante aanpassingen meer omzet opleveren.

8. Sjabloon voor werkstroom van ClickUp-gebruikers

Gratis sjabloon downloaden Schets intuïtieve gebruikerspaden met de ClickUp-sjabloon voor werkstroom

Het creëren van een soepele gebruikerservaring is cruciaal, maar het ontwerpen van een duidelijke werkstroom kan lastig zijn zonder de juiste tools. Dat is waar de ClickUp-sjabloon voor werkstromen u helpt.

Het kan u helpen pijnpunten te ontdekken, efficiënte taakpaden te ontwerpen en intuïtieve ervaringen te creëren die gebruikers betrokken houden, of het nu gaat om een website of een app. Met handige ClickUp-documenten, Whiteboard-weergaven, aangepaste statussen en functies voor projectmanagement is dit uw go-to-oplossing voor het visualiseren en optimaliseren van elke stap van de reis van uw gebruiker.

Gebruik dit sjabloon om:

Breng acties, beslissingen en navigatiepaden in kaart op whiteboards

Label schermen en interacties met status of blokkades

Benadruk succes, wrijving en exitpunten

Verbind stappen om bestanden, wireframes of tickets te ontwerpen

Maak alternatieve werkstromen voor uitzonderlijke gevallen of nieuwe functies

Deel werkstromen met ontwikkelaars, projectmanagers en belanghebbenden voor feedback

🎯 Ideaal voor: UX-ontwerpers en groeiteams die salesfunnels en digitale customer journeys willen verbeteren.

9. Sjabloon voor probleemstelling van klanten van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Verduidelijk het probleem dat u oplost met de sjabloon voor klantprobleemverklaringen van ClickUp

Het identificeren van problemen van klanten is de sleutel tot het ontwerpen van producten die echt aanslaan. De sjabloon voor het formuleren van klantproblemen van ClickUp helpt u de onderliggende oorzaken van pijnpunten van klanten te achterhalen, zodat u slimmere oplossingen op maat kunt bieden.

Het helpt uw team feedback te organiseren, behoeften te analyseren en productbeslissingen duidelijk te prioriteren. Met aangepaste statussen, aangepaste velden en weergaven, waaronder documenten en bordweergaven, houdt u van begin tot eind overzicht over het bijhouden van problemen en de samenwerking.

Gebruik het om:

Volg de instructies om beknopte, contextrijke target audience statements te creëren

Identificeer symptomen, oorzaken en getroffen gebruikers

Wijs validatieniveaus toe op basis van onderzoek of gegevens

Voeg bewijsstukken toe, zoals klachten, logboeken of support tickets

Koppel elk probleem aan gerelateerde functies of backlog-items

Houd bij welke problemen actief worden aangepakt

🎯 Ideaal voor: Startups en productteams die zich willen richten op de pijnpunten van gebruikers voordat ze oplossingen ontwikkelen.

10. Sjabloon voor gebruikersonderzoeken van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Analyseer het gedrag en de feedback van gebruikers met de sjabloon voor gebruikersonderzoeken van ClickUp

Wilt u producten maken waar gebruikers echt van houden? Met de sjabloon voor gebruikersonderzoeken van ClickUp kan uw team echte feedback verzamelen, inzichten ordenen en snel handelen. Perfect voor nieuwe versies of aanpassingen, zodat u gefocust blijft op wat gebruikers nodig hebben.

Met aangepaste statussen, aangepaste velden en meerdere weergaven, zoals documenten, borden en tabellen, kunt u eenvoudig alles bijhouden, van onderzoeksdoelen tot gegevensanalyse. Het is een eenvoudige manier om georganiseerd te blijven en snel slimmere, gebruikersgestuurde beslissingen te nemen.

Gebruik dit sjabloon om:

Plan sessies en beheer deelnemers vanaf één plek

Kies onderzoekstypes zoals bruikbaarheidstests of interviews

Maak realtime aantekeningen getagd op pijnpunt of quote

Groepeer bevindingen in inzichten of ervaringsthema's

Zet feedback om in suggesties die direct in de backlog kunnen worden opgenomen

Houd bij hoe onderzoek beslissingen over de roadmap beïnvloedt

🎯 Ideaal voor: Onderzoekers en ontwerpers die gebruikerstests of doelgroepinterviews uitvoeren.

🧠 Leuk weetje: De allereerste gebruikerspersona heette "Kathy. " In de jaren 80 creëerde softwareontwerper Alan Cooper haar als een stand-in voor een typische gebruiker, zodat ontwikkelaars beter konden begrijpen voor wie ze bouwden. Kathy's verouderde imago bleef hangen en Cooper deelde haar verhaal later in zijn boek The Inmates Are Running the Asylum uit 1999.

11. ClickUp sjabloon voor de stem van de klant

Gratis sjabloon downloaden Leg echte feedback van klanten vast met de sjabloon 'Stem van de klant' van ClickUp

Met deze sjabloon 'Stem van de klant' van ClickUp kunt u feedback verzamelen en ordenen uit alle kanalen via social listening, zoals enquêtes, ondersteuning, sociale media en meer. Deze sjabloon voor Whiteboard is ontworpen voor beginners en maakt gebruik van plaknotities om de behoeften van gebruikers duidelijk en uitvoerbaar te maken.

Het is uw onmisbare tool voor het testen van doelgroepen en het omzetten van ruwe feedback in waardevolle inzichten die leiden tot slimmere beslissingen.

Met deze sjabloon kunt u:

Verzamel input uit NPS, ondersteuning, verkoopstrategie en communitykanalen

Tag feedback op functie, sentiment of urgentie

Markeer de meest gevraagde items met behulp van volume-indicatoren

Koppel klantgegevens aan ontwikkelings taken of initiatieven

Visualiseer feedbacktrends met aanpasbare dashboards

Gebruik patronen om prioriteiten te stellen en berichten te formuleren

🎯 Ideaal voor: CX- en productteams die feedback van gebruikers centraliseren om de ervaring of functies te verbeteren.

12. ClickUp CRM-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Organiseer relaties en interacties met de ClickUp CRM-sjabloon

Met de ClickUp CRM-sjabloon kunt u leads en kansen bijhouden via pijplijnen, al uw contactinformatie op één centrale plek opslaan en taken prioriteren op basis van de verkoopfase voor een betere organisatie.

Of u nu een klein bedrijf of een grote onderneming bent, met deze sjabloon kunt u uw bestaande klantenbestand ordenen met aangepaste statussen, aangepaste velden en weergaven. Gebruik deze sjabloon om:

Houd kansen bij in aangepaste fasen van verschillende soorten verkoopleads

Maak gedetailleerde contactprofielen met aantekeningen en activiteitenlogboeken voor uw doelgroep voorbeelden

Automatiseer follow-ups en pijplijnupdates met ClickUp Automatisering

Wijs deal-eigenaren, volgende stappen en deadlines voor follow-up toe

Voeg voorstellen, contracten en belangrijke documenten toe met betrekking tot het beheer van relaties met clients

Rapportage over prestaties per vertegenwoordiger, regio of fase in de funnel

🎯 Ideaal voor: Kleine bedrijven en verkoopteams die klantgegevens of hun bredere targetsegment willen organiseren en daarop willen inspelen.

💡 Pro tip: Vertrouw niet alleen op demografische gegevens, maar verdiep u ook in de psychografische kenmerken van uw doelgroep, zoals hun waarden en motivaties, waar ze hun tijd en geld besteden en hun dagelijkse gewoonten, om hen beter te begrijpen.

13. ClickUp Sjabloon voor onboarding van nieuwe gebruikers

Gratis sjabloon downloaden Begeleid nieuwe gebruikers vanaf dag één met de sjabloon voor nieuwe gebruikers van ClickUp

Met de sjabloon voor onboarding van nieuwe gebruikers van ClickUp kunt u de eerste stappen van uw klanten na hun aanmelding in kaart brengen. Gebruik de lijstweergave om uw taken op te splitsen in behapbare stappen voor al uw teams en creëer een traject dat doelgericht en uitnodigend aanvoelt en aansluit bij de doelen van uw klanten.

Gebruik dit sjabloon om:

Wijs onboarding-taken toe met ingebouwde deadlines en afhankelijkheid

Voeg trainingsmateriaal, beleid en walkthroughs toe voor strategieën om clients te werven

Automatiseer herinneringen en voortgangsmeldingen

Houd de status van onboarding bij per persoon of afdeling

Verzamel feedback om de onboarding-werkstroom te verbeteren

Dupliceer voor rollen, clients of use cases van partners

🎯 Ideaal voor: SaaS- en productteams die onboarding-werkstromen ontwerpen om het klantverloop te verminderen.

14. Sjabloon voor doelgroepen van Thinkific

Segmenteer en begrijp uw doelgroep met de sjabloon voor doelgroepen van Thinkific

Thinkific's sjabloon voor doelgroepen helpt makers van cursussen hun nichemarkt en potentiële klanten te definiëren door zich te richten op leerdoelen, pijnpunten en motivatie triggers. De sjabloon in werkboekstijl is ook zo opgemaakt dat deze het plannen van educatieve content en het afstemmen op het publiek ondersteunt.

Met deze sjabloon kunt u:

Identificeer de doelen, uitdagingen en motivaties van uw doelgroep

Segmenteer leerlingen op basis van ervaringsniveau of leerstijl

Maak een lijst met bezwaren en hoe uw cursus hierop inspeelt

Stem uw boodschap af op de psychologie en bereidheid van kopers

Integreer inzichten in het curriculum en de verkooppagina's

Exporteer inzichten voor gebruik in verschillende teams of tools

🎯 Ideaal voor: Docenten, coaches en makers van cursussen die een curriculum opstellen rond een specifiek leerlingprofiel.

💡 Pro tip: Gebruik gegevens van uw best converterende klanten om doelgroep persona's te creëren – echt gedrag is altijd beter dan aannames.

15. PowerPoint-sjabloon voor doelgroepen door SlidesGo

Presenteer inzichten over uw doelgroep op een indrukwekkende manier met de PowerPoint-sjabloon voor doelgroepen van SlidesGo

De PowerPoint-sjabloon voor doelgroepen van SlidesGo is een professioneel ontworpen presentatie voor het presenteren van doelgroepprofielen en segmentatiestrategieën. Het is visueel, overzichtelijk en klaar voor presentatie.

Hiermee kunt u:

Pas persona-dia's aan met illustraties en avatars

Benadruk gedrag, doelen en digitale gewoonten voor het beheer van de levenscyclus van klanten

Gebruik pictogrammen en infographics voor een duidelijke segmentatie

Voeg tijdlijnen en trechtermodellen toe om trajecten te illustreren

Wijzig kleurenthema's en lettertypes zodat ze bij uw merkidentiteit passen

Exporteer als deck of PDF voor pitchpresentaties

🎯 Ideaal voor: marketeers en consultants die klantonderzoek of campagnestrategieën presenteren aan belanghebbenden.

💡 Pro-tip: Gebruik Facebook Audience Insights om demografische en op rente gebaseerde trends over uw volgers op sociale media te ontdekken en vergelijk deze vervolgens met Google Analytics om te zien wie er daadwerkelijk converteert op uw site. Deze tweeledige aanpak helpt u te bevestigen of uw veronderstelde doelgroep overeenkomt met uw werkelijke doelgroep, inclusief inzichten uit Facebook-groepen en Google Trends, en waar u uw boodschap of kanalen moet aanpassen.

Zet doelgroepinzichten om in actie met ClickUp

Het is essentieel om uw gebruikersprofiel te begrijpen. Generieke berichten worden over het hoofd gezien, maar marketingcontent die op het juiste moment op de juiste mensen is afgestemd? Dat levert resultaten op.

De gratis sjablonen voor doelgroeponderzoek en persona's van ClickUp maken het eenvoudiger om inzichten te organiseren, gefocust te blijven en een duidelijke bedrijfsstrategie op te stellen.

Of u nu een marketingcampagne plant, de juiste marketingboodschappen test of een productdoelgroep definieert, alles blijft op één plek, zodat uw team op één lijn blijft.

Meld u gratis aan en begin vandaag nog met het opbouwen van slimmere doelgroepinzichten in ClickUp.