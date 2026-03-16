Focalboard of ClickUp: welke tool past bij jouw team?

Kiezen tussen Focalboard en ClickUp komt in feite neer op de vraag hoeveel zin je hebt in serveronderhoud. Als je team over de IT-capaciteit beschikt om de operationele lasten van zelfhosting aan te kunnen, is Focalboard ideaal.

Maar als je die energie liever in je eigenlijke werk steekt, is ClickUp het plug-and-play-alternatief.

In deze gids worden Focalboard en ClickUp met elkaar vergeleken, waarbij wordt gekeken hoe elk platform omgaat met AI-mogelijkheden en samenwerkingstools, zodat u de tool kunt vinden die het beste bij uw behoeften past.

Focalboard versus ClickUp in een oogopslag

Functie / Categorie ClickUp Focalboard Kernbenadering Converged AI-werkruimte combineert taken, documenten en chat in één AI-aangedreven platform Open-source Kanban-bordtool gericht op het bijhouden van taken en projecten AI-mogelijkheden ClickUp Brain voor schrijven, samenvatten, taken aanmaken en kennis ophalen; ClickUp Super Agents en Certified Agents voor de end-to-end automatisering van complexe werkstroomprocessen Geen ingebouwde AI-functies; maakt gebruik van integraties via Mattermost voor AI-add-ons Hostingmodel Cloud-gehoste SaaS met veiligheid op niveau van de onderneming Zelf gehoste of in Mattermost geïntegreerde implementatie Teamgrootte Het meest geschikt voor teams van elke grootte: individuen, kleine teams en middelgrote tot grote ondernemingen Het meest geschikt voor kleine tot middelgrote technische teams met een grootte van 5 tot 50 personen die vertrouwd zijn met zelfhosting Onderhoud Volledig beheerd door ClickUp (updates, veiligheid en back-ups) Wordt verzorgd door uw interne IT-afdeling (serverpatches, uptime en databasebeheer) Prijzen Schaalbare abonnementen voor teams van elke grootte Open source (MIT-licentie)

Overzicht van ClickUp

ClickUp is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, ontworpen om toolversnippering tegen te gaan. Hoe doet het dat? In plaats van aparte apps te gebruiken voor documentatie, chat en het stellen van doelen, gebruikt u ClickUp om elke fase van projectplanning en -uitvoering op één plek te beheren.

Dankzij deze integratie kunnen teams documentatie schrijven en communiceren in dezelfde weergave waarin ze hun werk bijhouden. Zo bevindt de context van je project zich precies daar waar de uitvoering plaatsvindt.

En wat maakt het zo veel krachtiger dan welk platform voor projectmanagement dan ook? Het is de contextuele AI die je taken, documenten, chats en projecten samenbrengt om je op het juiste moment de juiste antwoorden te geven.

ClickUp Brain : Integreer een contextbewuste AI-assistent in je werkruimte om te helpen bij het schrijven, het samenvatten van vergaderingen, het genereren van taken en het vinden van directe antwoorden op basis van je werkruimtegegevens Integreer een contextbewuste AI-assistent in je werkruimte om te helpen bij het schrijven, het samenvatten van vergaderingen, het genereren van taken en het vinden van directe antwoorden op basis van je werkruimtegegevens

Meerdere weergaven voor projectmanagement : schakel tussen : schakel tussen de weergaven lijst, bord, gantt, kalender, tijdlijn en werklastweergave om aan te sluiten bij de manier waarop uw team denkt en werkt

ClickUp Docs : Maak documenten en werk hieraan samen die direct verbonden zijn aan je taken, waardoor de kloof tussen planning en uitvoering wordt overbrugd Maak documenten en werk hieraan samen die direct verbonden zijn aan je taken, waardoor de kloof tussen planning en uitvoering wordt overbrugd

ClickUp-automatiseringen : Stel aangepaste werkstroomen samen die acties triggeren op basis van statuswijzigingen, deadlines of toegewezen personen, om handmatig werk te verminderen Stel aangepaste werkstroomen samen die acties triggeren op basis van statuswijzigingen, deadlines of toegewezen personen, om handmatig werk te verminderen

ClickUp-integraties : Maak verbinding met duizenden tools, waaronder Slack, GitHub, Google Drive en Figma, om al je werk te synchroniseren Maak verbinding met duizenden tools, waaronder Slack, GitHub, Google Drive en Figma, om al je werk te synchroniseren

Leercurve: De enorme hoeveelheid functies kan overweldigend aanvoelen voor teams die alleen basisfuncties voor het bijhouden van taken nodig hebben

Afhankelijk van de cloud: Het platform vereist een internetverbinding en is niet ontworpen voor volledig offline of air-gapped omgevingen

Complexiteit van aanpassing: Sterk configureerbare werkruimten kunnen wat tijd vergen voor de installatie, zodat ze perfect aansluiten bij de specifieke werkstroom van uw team

📮ClickUp Insight: Wat is de ideale oplossing voor het omgaan met te veel tabbladen? 33% van de respondenten in onze enquête wil een AI die alles onthoudt en het op verzoek weer tevoorschijn haalt. Onze behoefte aan cognitieve ontlasting op het werk is hier duidelijk: stel je voor dat je erop kunt vertrouwen dat een systeem kennis vasthoudt, zodat onze hersenen dat niet hoeven te doen. ✨ ClickUp Brain biedt precies dat: je kunt ideeën vastleggen, opslaan en ophalen vanaf elke plek in je werkruimte of gekoppelde apps, wanneer je ze nodig hebt. Het is je tweede brein en klankbord!

📮ClickUp Insight: Wat is de ideale oplossing voor het omgaan met te veel tabbladen? 33% van de respondenten in onze enquête wil een AI die alles onthoudt en het op verzoek weer tevoorschijn haalt. Onze behoefte aan cognitieve ontlasting op het werk is hier duidelijk: stel je voor dat je erop kunt vertrouwen dat een systeem kennis vasthoudt, zodat onze hersenen dat niet hoeven te doen. ✨ ClickUp Brain biedt precies dat: je kunt ideeën vastleggen, opslaan en ophalen vanaf elke plek in je werkruimte of gekoppelde apps, wanneer je ze nodig hebt. Het is je tweede brein en klankbord!

Overzicht van Focalboard

Focalboard biedt een eenvoudige, lichte interface met Kanban-borden, tabellen en galerijweergaven. Het spreekt teams aan die gegevenssoevereiniteit boven alles stellen, maar dat label 'gratis' kan ook misleidend zijn.

Hoewel de software zelf open-source is, liggen je hoogste kosten in de technische schuld van zelfhosting. Aangezien je Focalboard op je eigen servers draait via Docker of lokale installaties, is je team nu verantwoordelijk voor serveronderhoud, patches voor veiligheid en back-ups. Dit kan een aanslag zijn op technische middelen.

De tool is vooral aantrekkelijk voor ontwikkelaars en teams die volledige controle willen over hun data en infrastructuur. Maar deze controle brengt aanzienlijke overhead met zich mee, aangezien het standalone project nu grotendeels door de community wordt ondersteund. Hierdoor zijn officiële updates zeldzaam, wat de voordelen op het gebied van privacy tenietdoet.

Voordelen:

Open source: Het heeft een MIT-licentie, waardoor uw team de codebase naar behoefte kan inspecteren, aanpassen en uitbreiden

Zelf gehoste implementatie: U kunt het op uw eigen servers draaien met behulp van Docker of andere methoden, waarbij alle gegevens van het project binnen uw eigen infrastructuur blijven

Mattermost-integratie: Het maakt een native verbinding met Mattermost, wat een pluspunt is voor teams die dat communicatieplatform al gebruiken

Meerdere weergaven: Het biedt Kanban-borden, tabelweergaven en galerijlayouts voor verschillende voorkeuren op het gebied van taakvisualisatie

Lichtgewicht en doelgericht: Dankzij een minimale set functies blijft de interface eenvoudig en wordt de belasting op de prestaties verminderd

Nadelen:

Geen ingebouwde AI: Het beschikt niet over ingebouwde AI-functies voor automatisering, schrijfhulp of intelligent taakbeheer

Limiet aan integraties: Er zijn veel minder verbindingen met externe diensten in vergelijking met commerciële platforms, en voor de meeste is aangepast werk nodig

Verantwoordelijkheid voor onderhoud: Zelfhosting betekent dat uw team verantwoordelijk is voor alle updates, back-ups, patches voor veiligheid en infrastructuurbeheer

Onzekerheid over de ontwikkeling: Na de overname van Mattermost en de productwijzigingen is de actieve ontwikkeling van het zelfstandige Focalboard-project afgenomen

Vergelijking van functies tussen ClickUp en Focalboard

Om te begrijpen waarin elk platform echt uitblinkt en welke het beste aansluit bij uw werkstroom, moet u goed letten op de onderstaande vergelijking van functies. We zullen evalueren hoe elke tool omgaat met de belangrijkste behoeften van het projectmanagement waarmee uw team dagelijks te maken heeft.

AI- en automatiseringsmogelijkheden

Als je team uren kwijt is aan handmatig routinewerk, zoals statusupdates en terugkerende subtaaken, verlies je tijd aan administratieve rompslomp.

En wat kost het om uw team af te leiden van hun verwachte, impactvolle, strategische werk? Bedrijven met slechts 100 medewerkers verliezen jaarlijks ongeveer $ 420.000 door miscommunicatie en niet-geïntegreerde tools!

Wat zou dit kunnen voorkomen?

We hebben vastgesteld dat 30% van de werknemers denkt dat automatisering hen 1–2 uur per week kan besparen, terwijl 19% schat dat het 3–5 uur vrijmaakt voor diepgaand, geconcentreerd werk.

ClickUp Brain

ClickUp doet dit via ClickUp Brain, de ingebouwde AI-laag die je taken, documenten en chats overziet om repetitieve taken te automatiseren. In plaats van handmatig projectplannen op te stellen of lange commentaren samen te vatten, kun je ClickUp Brain gebruiken om deze taken direct te automatiseren.

Gebruik ClickUp Brain om spraak- en video-Clips te transcriberen, tekst of chatberichten om te zetten in taken en discussies, documenten en chatthreads samen te vatten, zonder je werkruimte te verlaten

Hier volgt een voorproefje van verschillende acties die je kunt uitvoeren met de ClickUp AI:

Centraliseer kennis met Brain MAX : Gebruik hoogwaardige AI-modellen om je hele werkruimte en gekoppelde externe apps te queryen met ClickUp voor directe, contextuele antwoorden Gebruik hoogwaardige AI-modellen om je hele werkruimte en gekoppelde externe apps te queryen met ClickUp voor directe, contextuele antwoorden

Zoek in uw volledige tech-stack: vind bestanden, threads en gesprekken die verborgen zitten in externe tools zoals Slack, Google Drive en Gmail via één enkele vind bestanden, threads en gesprekken die verborgen zitten in externe tools zoals Slack, Google Drive en Gmail via één enkele Enterprise AI Search

AI-taakaanmaak: Genereer Genereer subtaken op basis van een eenvoudige taaknaam of maak actiepunten aan op basis van gemarkeerde tekst in een opmerking/chatbericht of ClickUp-document

Transcribeer vergaderingen met AI Notetaker : Genereer doorzoekbare transcripties en geautomatiseerde samenvattingen die vergaderdiscussies omzetten in uitvoerbare taken Genereer doorzoekbare transcripties en geautomatiseerde samenvattingen die vergaderdiscussies omzetten in uitvoerbare taken

AI-kennisopvraging: Stel vragen rechtstreeks in je werkruimte door @brain te typen en ontvang contextgebaseerde antwoorden op basis van je ClickUp-taken en -documenten

💡Pro-tip: Gebruik ClickUp Brain om te schakelen tussen modellen zoals ChatGPT en Claude zonder je werkruimte te verlaten. Zo kun je de juiste redeneringsengine aan de taak koppelen, bijvoorbeeld Claude voor genuanceerd schrijven of GPT voor complexe logica, zonder dat je voor aparte AI-abonnementen hoeft te betalen. Gebruik meerdere LLM's vanuit één interface met ClickUp Brain

ClickUp Super Agents

En als je niet slechts één stap, maar je hele werkstroom wilt automatiseren, probeer dan ClickUp Super Agents.

In plaats van één enkele AI-actie te activeren, coördineren Super Agents meerdere stappen in je werkruimte. Zie ze als AI-teamgenoten die de context van je werkruimte begrijpen en meer doen dan menselijkerwijs mogelijk is. Eenmaal geconfigureerd, kunnen ze letten op specifieke triggers (zoals het einde van een vergadering, het verzenden van een formulier of een wijziging in de status van een taak) en direct de volgende reeks acties uitvoeren.

📌 Stel je bijvoorbeeld een Project Manager Super Agent als voorbeeld voor die in je werkruimte draait.

Versnel werkstroomen met Super Agents in ClickUp

Wanneer je een nieuwe projectbriefing aan een document toevoegt, leest de Agent deze en stelt een projectplan op.

Het genereert automatisch ClickUp-taken, subtakens en deadlines. Vervolgens wijst het werk toe aan ontwerpers, schrijvers en ontwikkelaars op basis van hun rol. Het koppelt taken ook aan de relevante documenten en assets.

Naarmate het werk vordert, houdt de Agent de updates van taken in de gaten. Als iets vertraging oploopt, markeert het de vertraging en stelt het de eigenaar op de hoogte. Het plaatst automatisch wekelijkse voortgangsoverzichten in het projectkanaal.

Ten slotte, wanneer het project is afgerond, stelt het een eindrapport op.

🌟 Echte resultaten: Bedrijven zoals Bell Direct hebben Super Agents gebruikt om meer dan 800 e-mails per dag te triageren, wat heeft geleid tot een toename van 20% in operationele efficiëntie!

🔎 Wist je dat? 40% van de enterprise-apps zal binnenkort beschikken over taakspecifieke AI-agenten. Dit zal de samenwerking en de efficiëntie van de werkstroom verbeteren, waardoor dit het juiste moment is om je voor te bereiden, zodat je niet achterop raakt bij je collega's.

🎥 Bekijk deze video om te zien wat Super Agents voor u nog kan doen:

Op regels gebaseerde automatiseringen

Naast AI-ondersteuning kunt u met ClickUp Automations op regels gebaseerde werkstroomen bouwen. Deze automatiseringen triggeren acties wanneer aan specifieke voorwaarden wordt voldaan, zoals wanneer een status verandert, een deadline nadert of een nieuwe toegewezen persoon wordt toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat processen soepel op de achtergrond verlopen, zodat uw team zich kan concentreren op wat echt belangrijk is.

Weet je niet waar je moet beginnen en wat je moet automatiseren? Kies een recept uit de bibliotheek met meer dan 100 kant-en-klare sjablonen voor automatisering in ClickUp. Of bouw een automatisering met behulp van natuurlijke taalopdrachten met ClickUp Brain!

Trigger automatisch de juiste acties en zorg voor een soepele bedrijfsvoering met ClickUp-automatiseringen

Focalboard daarentegen bevat geen native AI-functies of ingebouwde automatisering. Omdat het een lichtgewicht, open-source tool is, moet je al je taakbeheer (van het bijwerken van statussen tot het aanmaken van terugkerende werkstroomen) handmatig uitvoeren.

⚠️Je kunt via de API van Focalboard aangepaste automatiseringen bouwen. Het platform biedt echter geen kant-en-klare intelligentie om de operationele belasting van je team te verminderen.

🏆 Het oordeel: ClickUp biedt teams die meer productiviteit willen bereiken een duidelijk voordeel dankzij de ingebouwde AI en automatisering. Focalboard is ideaal voor teams die vertrouwd zijn met handmatige processen of die over de middelen beschikken om hun eigen aangepaste oplossingen voor automatisering van werkstroom op maat te bouwen.

📮ClickUp Insight: 88% van de respondenten in onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schrikt ervoor terug om het op het werk te gebruiken. De drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of bezorgdheid over de veiligheid. Maar wat als AI al in je werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt vragen in gewone taal, lost alle drie de zorgen rond AI-implementatie op en maakt tegelijkertijd een verbinding tussen je chat, taken, documenten en kennis in de hele werkruimte. Vind antwoorden en inzichten met één klik!

📮ClickUp Insight: 88% van de respondenten in onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schrikt ervoor terug om het op het werk te gebruiken. De drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of bezorgdheid over de veiligheid. Maar wat als AI al in je werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt vragen in gewone taal, lost alle drie de zorgen rond AI-implementatie op en maakt tegelijkertijd de verbinding tussen je chat, taken, documenten en kennis in de hele werkruimte mogelijk. Vind antwoorden en inzichten met één klik!

Weergaven voor taak- en projectmanagement

Een standaardoplossing werkt niet voor iedereen. Uw engineers geven misschien de voorkeur aan eenvoudige lijsten, terwijl uw projectmanagers waarschijnlijk Gantt-diagrammen nodig hebben voor de planning van de tijdlijn. Dit dwingt iedereen tot frustrerende noodoplossingen met spreadsheets en andere tools.

ClickUp Weergaven lost dit op door je in staat te stellen dezelfde gegevens in meerdere formaten te visualiseren zonder je projecten te herstructureren. Je kunt schakelen tussen een overzicht op hoog niveau voor resourcebeheer of een eenvoudige checklist, afhankelijk van je specifieke rol.

Kies uit meer dan 15 projectweergaven in ClickUp

Kies gerust uit meer dan 15 verschillende weergaven. Hier volgt een toelichting op enkele daarvan:

ClickUp-lijstweergave : organiseer taken met flexibele sorteer- en groeperingsopties om in één oogopslag te zien hoe ver je bent met je werk

ClickUp-bordweergave : beheer je werkstroom via een klassieke Kanban-interface om de voortgang bij te houden via aangepaste statussen

ClickUp Gantt-diagramweergave : breng projecttijdlijnen in kaart en beheer afhankelijkheden om het kritieke pad te identificeren en knelpunten te voorkomen

ClickUp-kalenderweergave : coördineer deadlines en plan taken op een visueel overzicht dat wordt synchroniseerd met de agenda van je team

ClickUp-tijdlijnweergave : maak visuele roadmaps om belanghebbenden op de hoogte te houden van de prioriteiten van het team en veranderingen in het project

ClickUp-tabelweergave : bouw razendsnelle databases om budgetten, voorraden of klantinformatie te beheren met aanpasbare velden

ClickUp Mind Map-weergave : schets ideeën op een visueel canvas en zet die schetsen direct om in traceerbare taken

Met ClickUp kun je aangepaste configuraties opslaan en delen met je team. Zo zorgt je ervoor dat iedereen toegang heeft tot dezelfde gefilterde gegevens, zonder dat je deze telkens opnieuw hoeft in te stellen. Elke weergave bevat gedetailleerde filter-, sorteer- en groeperingsopties, zodat je je kunt concentreren op specifieke projectdetails.

Aangepaste velden ondersteunen deze flexibiliteit. Hiermee kunt u gegevens die specifiek zijn voor uw werkstroom rechtstreeks bijhouden in elke weergave die u kiest.

ClickUp-taken zijn ideaal om grotere, complexe projecten op te splitsen in behapbare actiepunten. Met subtaken en ClickUp-takenchecklists kun je zelfs de kleinste details bijhouden. Tegelijkertijd kun je aangepaste statussen gebruiken om precies bij te houden in welke fase elk deliverable zich bevindt: Nog te doen, In uitvoering, Klaar… en alles daartussenin.

Houd de tijd bij binnen ClickUp-taken en maak tegelijkertijd aangepaste velden aan voor een voltooid overzicht van de werkstroom

Voor tijdgevoelig werk kunt u met de geïntegreerde tijdsregistratie en een Gantt-weergave met slepen en neerzetten taakafhankelijkheden in kaart brengen en tijdlijnen direct aanpassen. Dit zorgt ervoor dat de context uniform en toegankelijk blijft, of u nu een eenvoudige takenlijst beheert of een productlancering waarbij meerdere afdelingen betrokken zijn.

In tegenstelling tot de uitgebreide weergaven van ClickUp richt Focalboard zich op vier kernweergaven: Kanban, tabel, kalender en galerij. Zoals je zou verwachten, zijn deze weergaven beter geschikt om projecten eenvoudig bij te houden dan voor complex projectmanagement.

Het Kanban-bord fungeert als de primaire werkruimte, waar kaarten standaardkenmerken, checklists en opmerkingen bevatten.

🏆 Het oordeel: ClickUp biedt de architecturale diepgang die nodig is voor projecten waarbij meerdere afdelingen betrokken zijn en verschillende perspectieven op dezelfde gegevens vereist zijn. Focalboard is geschikter voor kleinere technische teams die een lichtgewicht, open-source bord willen en geen geavanceerde functies zoals Gantt-diagrammen of werklastbeheer nodig hebben.

Wanneer projectgesprekken verspreid zijn over Slack, e-mailthreads en willekeurige taakcommentaren, raken beslissingen onvermijdelijk zoek. Een gemiddelde werknemer schakelt bijvoorbeeld 1.200 keer per dag tussen apps – bijna 4 uur per week besteed aan het opnieuw focussen van de aandacht. Dit soort 'Work Sprawl' maakt het bijna onmogelijk om iedereen op één lijn te houden of nieuwe leden snel op de hoogte te brengen.

ClickUp lost dit op door de samenwerking binnen je team te bundelen in één werkruimte waar communicatie altijd verbonden blijft aan het daadwerkelijke werk, dankzij:

ClickUp Chat : Voer realtime gesprekken via directe berichten of speciale kanalen die aan je projecten en taken zijn gekoppeld, zodat je nooit naar een andere app hoeft over te schakelen Voer realtime gesprekken via directe berichten of speciale kanalen die aan je projecten en taken zijn gekoppeld, zodat je nooit naar een andere app hoeft over te schakelen

Opmerkingen bij taken : Houd discussies overzichtelijk met reacties in threads, bijlagen en Houd discussies overzichtelijk met reacties in threads, bijlagen en @vermeldingen om specifieke leden van het team op de hoogte te brengen

Gebruik ClickUp @vermelding overal in het ecosysteem om een lid van het team of Super Agent op de hoogte te stellen

ClickUp Docs: Maak en bewerk projectplannen, aantekeningen van vergaderingen en wiki's met realtime gezamenlijke bewerking, zodat iedereen met de nieuwste versie werkt

ClickUp Whiteboards : Overbrug de kloof tussen brainstormen en uitvoering met een visuele samenwerkingsruimte waar je ideeën met één klik kunt omzetten in taken Overbrug de kloof tussen brainstormen en uitvoering met een visuele samenwerkingsruimte waar je ideeën met één klik kunt omzetten in taken

ClickUp Clips : Neem je scherm op om feedback te geven, een complex proces uit te leggen of een korte update te delen zonder een livevergadering Neem je scherm op om feedback te geven, een complex proces uit te leggen of een korte update te delen zonder een livevergadering

Focalboard biedt daarentegen basisfuncties voor samenwerking op taakniveau via opmerkingen op kaarten en bijlagen. Het ontbreekt echter aan ingebouwde tools voor bredere teamcommunicatie, realtime documentbewerking of visuele brainstorming.

Om hetzelfde niveau van verbinding te bereiken, vertrouwt Focalboard op de integratie met Mattermost of andere externe tools. Dit brengt vaak het risico met zich mee dat juist de silo's worden herintroduceerd die ClickUp juist wil elimineren.

🏆 Het oordeel: ClickUp is gemaakt voor teams die niet meer constant tussen apps willen schakelen en hun gesprekken en uitvoering in één weergave willen houden. Focalboard is een functionele keuze voor eenvoudige updates op taakniveau, maar vereist dat je een aparte tech-stack beheert voor elke zinvolle samenwerking binnen het hele team.

Integraties en uitbreidbaarheid

Wanneer je projectmanagementtool niet integreert met de rest van je tech stack, raakt je team verstrikt in een cyclus van handmatige gegevensinvoer. Het kopiëren van informatie tussen bijvoorbeeld GitHub, Figma of Salesforce leidt tot fouten in de versiebeheer en gemiste updates.

🧠 Leuk weetje: Handmatige gegevensinvoer en administratieve taken kosten Amerikaanse bedrijven gemiddeld $ 28.500 per werknemer per jaar. Dit onderstreept dat het ‘handmatige proces’ niet alleen een trage werkstroom is, maar ook een enorm winstverlies.

ClickUp-integraties nemen deze wrijving weg door te fungeren als een centraal commandocentrum voor je hele werkstroom. Met meer dan 1.000 gebruiksvriendelijke integraties kun je de voortgang van de ontwikkeling vanuit GitHub synchroniseren, interactieve Figma-prototypes insluiten of Salesforce-opportuniteiten automatisch omzetten in uitvoerbare taken.

Synchroniseer je volledige tech stack met ClickUp-integraties

Het resultaat? Informatie stroomt tussen je apps zonder dat iemand handmatig de kloof hoeft te overbruggen. En als je aangepaste automatiseringen of pijplijnen voor gegevenssynchronisatie moet bouwen, kunnen je ontwikkelaars altijd de ClickUp API gebruiken.

Focalboard heeft een veel kleiner integratie-ecosysteem, met de primaire focus op native connectiviteit met Mattermost. Dankzij het open-sourcekarakter en de openbare API kan een ontwikkelteam in principe elke gewenste verbinding bouwen. Maar daarvoor zijn aanzienlijke interne middelen en voortdurend onderhoud nodig.

🏆 Het oordeel: ClickUp is de betere keuze voor teams die gebruikmaken van een breed scala aan commerciële apps en de gegevensstroom direct willen automatiseren. Focalboard biedt een hoge mate van uitbreidbaarheid voor technische teams die er de voorkeur aan geven hun eigen privé-integratie-ecosysteem op te bouwen en te onderhouden.

Implementatie en eigendom van gegevens

In veel organisaties staan samenwerking en veiligheid vaak haaks op elkaar. Teams willen gedeelde documenten, snellere updates en realtime coördinatie. Beveiligingsteams stellen andere vragen: Kan dit draaien in een air-gapped omgeving? Waar worden de gegevens opgeslagen?

De echte uitdaging is niet het invoeren van een nieuwe tool. Het is het vinden van een tool die moderne samenwerking mogelijk maakt zonder dat dit ten koste gaat van de gegevenssoevereiniteit.

ClickUp bespaart u de hoge operationele kosten van zelfhosting. Het biedt veiligheid op niveau van de onderneming zonder de onderhoudskosten die gepaard gaan met het beheren van een server. Het platform wordt gehost op Amazon Web Services (AWS) en voldoet aan SOC 2. Uw gegevens worden beschermd met end-to-end-versleuteling.

Hiermee kunt u een zeer krachtige SaaS-werkruimte implementeren en tegelijkertijd voldoen aan strenge normen voor veiligheid. U kunt de verantwoordelijkheid voor patches, prestaties en de stabiliteit van de infrastructuur uitbesteden aan een toegewijd team voor veiligheid.

Voor teams waar zelfhosting een must is, biedt Focalboard echter volledige eigendom van de gegevens. Het is ontworpen voor zelfgehoste implementatie met behulp van Docker of andere methoden, waardoor u volledige controle heeft over uw gegevens en infrastructuur. Dit is een cruciaal voordeel voor organisaties met strikte vereisten op het gebied van gegevensopslag.

De keerzijde is echter een aanzienlijke toename van de interne verantwoordelijkheid; uw team wordt de enige provider voor elke update voor de veiligheid, back-up van de database en infrastructuurpatch.

🏆 Het oordeel: Dit is de duidelijkste afweging tussen de twee tools. Kies voor ClickUp als je een veilige, conforme cloudinfrastructuur nodig hebt die automatisch up-to-date blijft. Kies voor Focalboard als absolute gegevenssoevereiniteit je prioriteit is en je over de technische middelen beschikt om je eigen serveromgeving te beheren.

Moet je Focalboard of ClickUp kiezen?

Een verkeerde keuze kan over zes maanden een moeizaam migratieproces betekenen, dus laten we het simpel houden. De juiste tool hangt volledig af van de prioriteiten en technische mogelijkheden van je team.

Hier is een korte lijst om je te helpen bij je keuze:

Kies voor Focalboard als:

Uw team ademt open-source projectsoftware van en wil de mogelijkheid hebben om de codebase te inspecteren of aan te passen

U hebt strenge eisen op het gebied van gegevenssoevereiniteit die een zelfgehoste oplossing vereisen

U beschikt over de technische middelen om de implementatie, het onderhoud, de veiligheid en aangepaste integraties te verzorgen

Uw werkstroom draait om een eenvoudig open-source Kanban-bord en u hebt geen geavanceerde functies voor projectmanagement nodig

Je gebruikt Mattermost al en bent op zoek naar een tool voor projecten die native integreert

Kies voor ClickUp als:

Je hebt een geïntegreerde intelligentielaag nodig om alles af te handelen, van het opstellen van projectplannen tot het signaleren van geblokkeerde taken

U wilt tools , documentatie, realtime chat en complex projectmanagement samenbrengen in één tabblad

U geeft de voorkeur aan een beheerde infrastructuur met veiligheid op niveau van een onderneming boven de last van zelfhosting

Je projectmanagementtool moet direct uit de doos kunnen worden gekoppeld aan gangbare bedrijfsapps

Je belangrijkste doel is om contextversnippering te verminderen en niet langer te hoeven schakelen tussen losstaande tools

De keuze komt neer op een fundamentele afweging: hecht u boven alles waarde aan absolute controle over gegevens en de flexibiliteit van open source? Of geeft u de voorkeur aan een geïntegreerde AI-werkruimte die alles afhandelt, van projectmanagement tot teamcommunicatie?

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Mattermost heeft Focalboard overgenomen en de functies ervan geïntegreerd in het Mattermost-platform, onder de nieuwe naam “Mattermost Boards”. Het oorspronkelijke, zelfstandige Focalboard-project is nog steeds beschikbaar als open source, maar de actieve ontwikkeling is grotendeels verschoven naar de geïntegreerde Mattermost-ervaring.

ClickUp biedt een beperkte offline modus in zijn mobiele en desktop-apps, waarmee je taken kunt bekijken en nieuwe kunt aanmaken die worden synchroniseerd zodra je weer online bent. In volledig offline of air-gapped omgevingen is een zelfgehoste oplossing zoals Focalboard echter een betere keuze.

Naast Focalboard zijn Kanboard, Wekan en Taiga andere populaire open-source Kanban-tools. Hoewel ze zelfhosting en basisfuncties voor borden bieden, biedt geen van deze tools de alles-in-één werkruimte of geavanceerde AI-mogelijkheden die je in ClickUp vindt.

Focalboard is het meest geschikt voor kleine tot middelgrote technische teams die vertrouwd zijn met het beheer van hun eigen infrastructuur. Het mist de enterprise-functies die grote ondernemingen doorgaans nodig hebben, zoals geavanceerde gebruikerstoestemmingen, auditlogs, SSO en speciale ondersteuning.