Werkstroom automatisering: Automatisering van werkstromen voor een hogere productiviteit

Ben je op zoek naar de snelste manier om projecten en taken consequent te voltooien?

En hoop je dat misschien te doen door aangepaste workflows te bouwen, specifiek voor jouw team?

Wij zijn hier om je te vertellen dat het niet alleen mogelijk is, maar dat het ook veel gemakkelijker is dan je zou verwachten met de juiste automatisering van de werkstroom. De productie van je team is cruciaal voor het succes van het hele project en geautomatiseerde workflows helpen je de inefficiënties en knelpunten op te lossen die je meestal tegenhouden.

Hier is het addertje onder het gras - je hebt het volgende nodig flexibele automatisering van de werkstroom software die u snel kan helpen en zich kan aanpassen aan uw processen. Wat is werkstroom automatisering en hoe kan het uw problemen oplossen?

Lees onze uitgebreide gids voor onze best practices, nuttige voorbeelden en leer hoe u een duidelijk pad naar efficiëntie kunt creëren.

Wat is werkstroom automatisering?

Automatisering van werkstromen vereenvoudigt de uitvoering van repetitieve taken, meestal via software, door specifieke richtlijnen in te stellen om handmatige processen automatisch te voltooien. Het wordt vaak gebruikt voor projectmanagement om handmatige taken te verminderen invoer van gegevens en om taken te automatiseren te delegeren sneller te werken. Je kunt taken of hele workflows automatiseren om uw algemene werkstroom te verbeteren . Of u nu semiautomatiseert of workflows volledig automatiseert om geselecteerde of handmatige taken uit te voeren, dit proces versnelt de manier waarop u nog te doen krijgt.

Maak aangepaste automatiseringen in je werkstroom om een "wanneer dit gebeurt, doe dan deze actie" proces te doorlopen

Aan de andere kant, software voor automatisering van taken hiermee kunt u informatie toevoegen, beheren en visualiseren. Je kunt bijvoorbeeld de status van een taak of de tijd die je aan de taak hebt besteed opslaan en die informatie bijwerken terwijl je Nog te doen hebt.

Zo kunnen projectmanagers, teamleiders en andere belanghebbenden bijhouden wat er met je project gebeurt, inclusief je client! Bovendien maakt automatisering van de werkstroom tijd en middelen vrij (denk aan arbeidsuren en kosten voor budgetten voor projecten ).

Wat heeft het immers voor zin om zelf werk te doen als software dat ook kan? Het enige wat je hoeft te doen is de sets regels en procedures definiëren die de workflows automatiseren.

Voorbeelden van automatisering van werkstromen

Geautomatiseerde workflows worden in verschillende bedrijfstakken gebruikt. En dit zijn er een paar voorbeelden van automatisering om je te inspireren:

IT : wachtwoorden resetten, nieuwe accounts voor gebruikers aanmaken, software uitrollen, back-ups beheren, software installeren, en Beheer van IT-servicedesk Gezondheidszorg aanmaken van dienst- en oproepschema's, opname en ontslag van patiënten en overdracht van patiëntendossiers

: wachtwoorden resetten, nieuwe accounts voor gebruikers aanmaken, software uitrollen, back-ups beheren, software installeren, en Beheer van IT-servicedesk Boekhouding en financiën : facturering, salarisadministratie, goedkeuring van accounts, onkostenvergoeding en goedkeuring van budgetten

: facturering, salarisadministratie, goedkeuring van accounts, onkostenvergoeding en goedkeuring van budgetten Juridisch : beheer van contractbeoordelingen en goedkeuring van contracten

: beheer van contractbeoordelingen en goedkeuring van contracten Bankieren : account aanmaken en leningen goedkeuren

: account aanmaken en leningen goedkeuren Marketing : e-mail beheer marketingcampagnes en plannen van berichten op sociale media

: e-mail beheer marketingcampagnes en plannen van berichten op sociale media Verkoop: citaat goedkeuring beheer van verkooppijplijn en planning van vergaderingenPersoneelszaken: !

3. Meer verantwoording

Door automatisch taken toe te wijzen aan leden van het team, wordt hun verantwoordelijkheid voor een deel van de werkstroom duidelijk. Met werkstroombeheer kunt u de voortgang van taken bijhouden en tijdig actie ondernemen om te voorkomen dat u deadlines mist.

Bovendien kunt u met dashboards en KPI's verbetert u de prestaties van uw werkstromen voortdurend en creëert u efficiëntere systemen voor projectmanagement. En alsof dat nog niet genoeg is, helpt software voor automatisering van werkstromen u bij het identificeren en oplossen van knelpunten in uw bedrijfsprocessen.

Over het algemeen zorgen repetitieve taken ervoor dat werknemers zich uitgeput voelen. En dat kan op de lange termijn leiden tot een burn-out. Deze taken houden het personeel ook weg van doelgericht en zinvol werk.

Haal het meeste uit uw werkstromen met behulp van Whiteboards met ClickUp's sjabloon voor stroomdiagrammen

Maar automatisering van de werkstroom bestrijdt effectief de impact van repetitief werk op de mentale gezondheid en de ervaring van werknemers door te weten wat er hierna komt en wie de leiding heeft over het werk. Bouw flowcharts in Whiteboards om een duidelijk pad naar uw workflow managementproces te bieden.

Uw personeel zal langer bij uw bedrijf blijven als u vertrouwt op visuele tools voor workflow automatisering.

4. Effectieve klantenservice

Het automatiseren van antwoorden op vragen van klanten draagt in hoge mate bij aan een onberispelijke klantenservice. En automatisering van de werkstroom is uitstekend voor een snelle en persoonlijke klantenservice. Het resultaat is dat uw klanten zich gelukkig voelen en uw merk met plezier zullen ervaren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/customer-support-template-by-clickup-1400x860.png clickUp klantenservice sjabloon /%img/

Leg belangrijke informatie van je klanten vast met een ingebouwde formulier om feedback bij te houden Wilt u de ondersteuningsactiviteiten van uw bedrijf optimaliseren met automatisering van de werkstroom? De ClickUp sjabloon voor klantenservice stelt u in staat om een tweeledig systeem op te zetten met een eerstelijns ondersteuningsteam en een gespecialiseerd team voor het afhandelen van escalaties.

Deze aanpak zorgt ervoor dat ondersteuningsverzoeken efficiënt en effectief worden behandeld en dat de meest complexe problemen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Bovendien bevat ons sjabloon een formulierweergave die kan worden aangepast om alle informatie vast te leggen die uw team nodig heeft.

Zo kunt u topondersteuning bieden aan uw klanten.

5. Lagere kosten en onverwachte uitgaven

Kostenbesparing is een neveneffect van efficiënt workflowbeheer. Als u de productiviteit verhoogt door het aantal handmatige taken te verminderen, levert u producten van hogere kwaliteit.

Geoptimaliseerde workflows verlagen ook de kosten voor organisaties door het personeelsverloop te verminderen en, zoals we net vermeldden, door een uitstekende klantenservice te bieden. En we weten dat uw bedrijfsprocessen complex zijn.

Daarom is de beste software voor workflow automatisering essentieel om ook budgetfouten te limieten!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Budgeted-Project-Management-Template.png ClickUp sjabloon voor gebudgetteerd projectmanagement /%img/

Krijg een overzicht op hoog niveau van het budget van uw project terwijl u taken en statussen beheert in deze gebruiksvriendelijke sjabloon

Houd efficiënt toezicht op de voortgang van uw project met de sjabloon voor gebudgetteerd projectmanagement van ClickUp. Met deze gebruiksvriendelijke sjabloon voor projectmanagement kunt u eenvoudig de voortgang van uw project bijhouden tijdlijn project .

Je kunt ook de status van de verschillende activiteiten zien, zodat je op de hoogte blijft van je budget.

Start met het automatiseren van werkstromen met ClickUp!

Naast de integraties, dashboards, herinneringen en notificaties die aan uw behoeften voldoen, moet u op zoek gaan naar andere functies in software voor workflow automatisering. Bijvoorbeeld een bibliotheek van aanpasbare sjablonen voor werkstromen is een absolute must-have.

Maar het is ook belangrijk dat je met software voor workflow automatisering je eigen sjablonen kunt maken. Lage code is een andere belangrijke functie.

Je zou workflows kunnen automatiseren door zelf software te ontwikkelen. Maar dat zou tijdverspilling zijn wanneer tools zoals ClickUp een visuele, intuïtieve interface bieden voor bedrijfspersoneel om geautomatiseerde workflows te maken en te onderhouden.

Bovendien biedt software voor workflow automatisering samenwerkingstools. Deze maken het mogelijk voor business teams om werkstromen gezamenlijk aan te maken en te optimaliseren.

Tools zoals ClickUp maken het mogelijk om gegevens vast te leggen en te consolideren via aanpasbare formulieren. Ze standaardiseren en uniformiseren het proces van het aanvragen, opvragen en onderhouden van informatie van uw gebruikers of klanten.

Aanpasbare formulieren zijn zeer effectief in het voorkomen van dubbele invoer van gegevens. Maar ze maken het ook mogelijk om vastgelegde gegevens om te zetten in Taken die aan de juiste mensen worden toegewezen voor follow-up.

Nieuwsgierig naar meer informatie over ClickUp automatiseringen? Ga aan de slag met een gratis werkruimte om te zien hoe je meer efficiëntie kunt creëren in je team!