De beste open source tools voor projectmanagement in 2024

Een projectmanager heeft veel op zijn bordje, van het bijhouden van tijdlijnen voor taken tot het evalueren van leveringsrisico's en werklasten beheren . Een betrouwbaar hulpmiddel voor projectmanagement (PM) is een must-have om doelen te bereiken, maar de hamvraag is: _Kies je voor een open-source product of traditionele software voor projectmanagement?

Open-source tools voor projectmanagement hebben vaak de voorkeur van kleine bedrijven en starters die niet willen investeren in een dure "boxed" PM-oplossing. Hoewel het idee bestaat dat open-source software de levering van producten kan versnellen voor Agile teams het gebruik ervan kan soms een tweesnijdend zwaard zijn. ⚔️

Voorbeeld, software voor projectmanagement die open-sourced is meestal niet de meest gebruiksvriendelijke voor gedetailleerde taakbeheer en project abonnementen. Sommige producten kunnen ook compatibiliteitsproblemen of ernstige veiligheidsproblemen veroorzaken.

Met dat in gedachten bespreken we in deze gids enkele van de beste open-source tools voor projectmanagement.

Onze snelle beoordelingen zullen je helpen om er een te vinden die jouw werkstromen aankan.

De kwaliteit van je projectmanagement software, open source of niet, moet grofweg de volgende functies bieden:

Zichtbaarheid van projecten: Met de tool moet je projecten vanuit verschillende perspectieven kunnen overzien, zoals voortgang van taken, toegewezen personen werklast en risico's van voltooiing Taakbeheer: Het is van cruciaal belang dat de software het organiseren van Taken ondersteunt. Het moet u in staat stellen omdoelen van project planning in actie-items en het bijhouden makkelijker maken met status updates en prioriteit tags. Functies zoals tijdsregistratie enmiddelenbeheer om werklasten te beheren zijn optimaal Aanpassingen: Je moet de omgeving kunnen aanpassen met aangepaste werkstromen,aangepaste veldenen configureerbare notificaties Toegankelijkheid: Je moet de software op je computer en mobiele apparaat kunnen gebruiken om flexibiliteit te genieten en dringende zaken on the fly af te handelen Sjablonen: De beste software voor projectmanagement heeft een verzameling sjablonen om structuur aan te brengen in je projectplanning, beheer en managementtaken Samenwerkingstools: Kijk of er hulpmiddelen zijn zoals digitale whiteboards, delen van documenten, threads voor commentaar en mindmaps om je te helpenteamleden te helpen samenwerken

Als je gefixeerd bent op open-source tools, overweeg dan bijkomende factoren zoals prijs en geschiktheid. Deze producten zijn meestal gratis, maar als je geavanceerde functies en ondersteuning voor complexe bedrijfsmodellen nodig hebt, moet je misschien voor een betaalde optie kiezen.

Top Open-Source Projectmanagement Software om te gebruiken in 2024

We hebben tientallen open-source projectmanagement tools uitgekamd en een selectie gemaakt van de negen beste opties met fatsoenlijke functies. Voordat we daar dieper op ingaan, presenteren we ClickUp, de best presterende gratis oplossing voor projectmanagement voor zowel kleine als grote bedrijven! 💗

ClickUp is een eersteklas Taak en oplossing voor projectmanagement -De software is weliswaar niet open-source, maar heeft wel een gebruikersvriendelijke interface, uitstekende functies voor privacy en delen, en een volledig bereik van PM functies zonder problemen met compatibiliteit.

ClickUp stroomlijnt uw workflows voor projectmanagement en biedt naadloze zichtbaarheid, functies voor projectmanagement en realtime rapportage. Gebruik 15+ weergaven om uw projecten en taken te volgen - de lijstweergave is bijvoorbeeld ideaal voor algemene overzichten, terwijl de weergave Kalender u helpt om op de hoogte te blijven van tijdlijnen van projecten .

Het beste aan het gebruik van ClickUp is dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de privacy- en veiligheidsrisico's die open-source tools plaagt. Met zijn instellingen voor delen en toestemming kunt u de op hiërarchie gebaseerde toegangsrechten van de Mappen, lijsten of taken in uw werkruimte.

Nodig leden en gasten uit voor specifieke bestanden en regel hun deel- en bewerkingstoestemmingen. Je kunt ook de functie Publiek delen gebruiken om te delen waar je aan werkt zonder vertrouwelijke gegevens in gevaar te brengen. Raadpleeg deze video-handleiding om te zien hoe hiërarchie in ClickUp werkt.

ClickUp's Free Forever versie wordt geleverd met ongelooflijke extraatjes, zoals onbeperkte Taken, ClickUp Dashboards voor het bijhouden van de voortgang, gezamenlijke documenten inheems tijdsregistratie en ClickUp Whiteboards voor brainstormen en teamwerk.

Als u een betaald niveau hebt, kunt u een wereld aan mogelijkheden ontsluiten met ClickUp AI is een werkassistent die is getraind om tijdrovende taken zoals het maken van projectbriefings, tijdlijnen en matrices voor de toewijzing van verantwoordelijkheden snel af te handelen.

Bekijk zeker ook ClickUp's indrukwekkende sjabloon voor programmabeheer verzameling. Probeer de ClickUp sjabloon voor projectmanagement naar taken en doelen prioriteren en bewaak de voortgang met no-code automatisering. Of gebruik de ClickUp Dashboard voor projectmanagement om succes bij te houden met grafieken, grafieken en andere visuals. 🌞

ClickUp beste functies

Gratis suite voor projectmanagement in de cloud

Meerdere weergaven van projecten en intuïtieve dashboards (met widgets)

Op hiërarchie gebaseerde delen en toestemmingen

Agile sjablonen voor projectmanagement voor talloze use cases voor software- en ontwikkelingsteams

Ingebouwde tools voor tijdsregistratie en samenwerking

Gecentraliseerdbewerking van documenten en beheer

Betrouwbaarveiligheid en privacy* Uitstekende tutorials en klantenservice

AI-ondersteuning voor beheer- en schrijftaken

Functies voor middelenbeheer om werklasten te visualiseren en aan te passen

ClickUp beperkingen

ClickUp AI alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

Het enorme bereik van functies voor projectmanagement kan nieuwe gebruikers overweldigen

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Contact voor prijzen *ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de Workruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. ProjectLibre

Via: ProjectLibre De grootste aantrekkingskracht van ProjectLibre is de compatibiliteit met Microsoft Projects-bestanden, waardoor het het perfecte open-source alternatief voor het platform is.

ProjectLibre ondersteunt verschillende processen voor het maken en beheren van project abonnementen . Gebruik de Work Breakdown Structure (WBS) om je werklast op te delen in eenvoudig te beheren taken, of gebruik de Resource Breakdown Structure (RBS) om onderdelen van middelen te micromanagen.

Gebruik netwerkdiagrammen om de afhankelijkheid van taken in te stellen en knelpunten ruim van tevoren te voorkomen. Houd rekening met kostencomponenten en deadlines door uw projecten te visualiseren als Gantt grafieken en hun gezondheid observeren met Earned Value Costing.

ProjectLibre ondersteunt meer dan 30 talen, waaronder Arabisch, Hindi, Frans en Duits, waardoor het geschikt is voor wereldwijde teams. 🌍

ProjectLibre beste functies

Uitstekend Microsoft Projects alternatief voor resource management agile workflows

Ondersteunt WBS en RBS

Maakt netwerkdiagrammen

Werkt op Windows, Linux of Mac-apparaten

ProjectLibre beperkingen

Af en toe crasht de projectmanagement tool

Sommige gebruikers vinden de interface verouderd

ProjectLibre prijzen

Gratis

ProjectLibre beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (30+ beoordelingen)

: 4.2/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

3. ZenTao

Via: ZenTao ZenTao is een open-source hulpmiddel voor projectmanagement gebaseerd op Scrum , een agile framework dat vaak wordt gebruikt in softwareontwikkeling . Hierbij worden projecten opgedeeld in Sprints met doelen binnen een bepaalde tijd. ⏲️

Het platform heeft een ZPL- en AGPL-licentie en de Community Edition heeft geen commerciële beperkingen. Gebruik het voor je team zonder je zorgen te maken over licenties of juridische implicaties.

Projecten maken in ZenTao is een fluitje van een cent-het enige wat je hoeft te doen is op de Project knop te klikken, de benodigde informatie in te voeren en op Opslaan te drukken. Je kunt je projecten aanpassen budget van je project aanpassen en deadlines en laat extra informatie achter voor de leden van je team.

Het platform heeft een Doc sectie voor het opslaan van projectgerelateerde documenten. Op het tabblad Statistieken kun je rapporten over de prestaties van projecten opvragen en verbeterpunten aangeven.

Met ZenTao kunnen beheerders toestemming aanpassen en het toegangsniveau van andere leden van het team bepalen.

ZenTao beste functies

Scrum-gebaseerd

Dubbele licentie-ZPL en AGPL

Eenvoudig projecten aanmaken voor projectmanagers en teamleiders

Documenten sectie slaat project-gerelateerde informatie op

ZenTao beperkingen

De interface van de project dashboards is niet echt beginnersvriendelijk

Kan meer gedetailleerde documentatie gebruiken

ZenTao prijzen (Open source versie)

Community Editie: Free

ZenTao beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (8+ beoordelingen)

: 4.3/5 (8+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (Minder dan 5 beoordelingen)

4. OpenProject

Via: OpenProject Als open-source platform ondersteunt OpenProject zowel agile en waterval methodologieën . Het biedt een indrukwekkende set tools voor het creëren en beheren van projecten.

Bekijk het grotere geheel met de software voor taakbeheer om lijsten van projecten te maken en opties voor hiërarchie in te stellen. Hoewel het meer een basisprogramma voor het bijhouden van taken kan zijn, kunnen projectmanagers een overzicht maken van de werklast voor hun project middelentoewijzing en een duidelijke structuur instellen door bovenliggende en onderliggende projecten te selecteren.

OpenProject biedt een dashboard met aanpasbare widgets die de voortgang en gezondheid van je project weergeven, zodat je afwijkingen kunt opsporen en er zo snel mogelijk iets aan kunt doen. 🏃

Gebruik Gantt grafieken en kalenders om je projecten te visualiseren en mijlpalen en deadlines in de gaten te houden. Andere opties waarin je wellicht rente hebt zijn OpenProject API (voor het maken van aangepaste integraties), tijdsregistratie, kostenrapportage en aanpasbare rollen en toestemmingen.

OpenProject beste functies

Ondersteunt agile en waterval methodologieën

Aanpasbaar dashboard

Tijdbesparende PM sjablonen

Project visualisatie opties

OpenProject beperkingen

Beperkte ondersteuning voor resourcetoewijzing

De instelling van bepaalde integraties kan een uitdaging zijn

OpenProject prijzen

Gemeenschap : Free

: Free Basis : $7,25/maand per gebruiker

: $7,25/maand per gebruiker Professioneel : $13,50/maand per gebruiker

: $13,50/maand per gebruiker Premium: $19,50/maand per gebruiker

OpenProject beoordelingen en recensies

G2 : 3.7/5 (20+ beoordelingen)

: 3.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (120+ beoordelingen)

5. ERPNext

Via: ERPNext ERPNext is een open-source platform voor enterprise resource planning (ERP) activiteiten. Het kan financiële boekhouding, bestellingenbeheer, HR, CRM en loonadministratie ondersteunen.

Hoewel de belangrijkste focus van het platform ERP is, beschikt het ook over waardevolle tools voor projectmanagement. Je krijgt een all-in-one werkruimte om projecten te overzien en van weergave te wisselen om de status te volgen.

Met ERPNext kun je projecten opdelen in taken, ze toewijzen aan specifieke leden van je team, prioriteiten instellen en mijlpalen bijhouden, zodat je altijd op de hoogte bent van alles wat er in je team gebeurt. Taken worden automatisch toegevoegd aan de Nog te doen lijsten van de leden van het team die verantwoordelijk zijn voor de levering. ✔️

Gebruik Mentions en een ingebouwde realtime chat om met je collega's te communiceren, te brainstormen en samen te werken aan gedeelde Taken.

Upload projectgerelateerde documenten in de File Manager, synchroniseer je accounts voor e-mail, houd de tijdsregistratie bij, factureer je klanten en gebruik aanpassingen voor maximale functionaliteit.

ERPNext beste functies

Nadruk op ERP

Alles-in-één werkruimte met meerdere weergaven om abonnementen op projecten te maken

Vermeldingen en chatten in realtime

Bestandsbeheer voor documenten

ERPNext limieten

Aanpassingen configureren na updates kan niet eenvoudig zijn

Beperkte vooraf gebouwde tools maken installatie ingewikkeld

ERPNext prijzen

Gratis

ERPNext beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (40+ beoordelingen)

: 4.2/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

6. Tuleap

Via: Tuleap Op jacht naar een open bron van hoge kwaliteit Jira alternatief ? Tuleap kan een coole vervanger zijn voor softwareontwikkelingsteams! 👑

Net als Jira ondersteunt Tuleap Scrum, Kanban en hybride benaderingen van PM. Deze webgebaseerde oplossing gaat een stap verder en biedt tools voor softwareontwikkeling, testen en documentbeheer om gemakkelijker Sprints te bewaken, deadlines bij te houden en projecten te beheren.

Als het gaat om sprintbewaking, heeft Tuleap de functies burnup en burndown grafieken om de voortgang bij te houden, problemen te identificeren en abonnementen aan te passen voor tijdige oplevering. De aanpasbare dashboards zorgen voor de gewenste visuals met realtime informatie over de gezondheid van projecten.

Tuleap heeft een native integratie met Git, een versiebeheersysteem waarmee u broncodes kunt bijhouden. Dit platform is gelicentieerd onder GNU GPL en heeft geen gebruikersnummer, project of tijdsbeperkingen.

Je kunt de projectmanagement tool installeren op CentOs en Redhat servers.

Tuleap beste functies

Ondersteunt verschillende projectmanagement en mijlpaal management benaderingen

Eenvoudige monitoring van Sprints

Intuïtieve dashboards

Native Git integratie voor software development teams

Tuleap beperkingen

De interface kan ingewikkeld lijken voor nieuwe gebruikers

Sommige functies zijn niet intuïtief, wat configuraties moeilijk kan maken

Prijzen van Tuleap

Gemeenschapseditie : Free

: Free Expert : €23/maand per gebruiker

: €23/maand per gebruiker Beheerd: €33/maand per gebruiker

Tuleap beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (30+ beoordelingen)

: 4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (10+ beoordelingen)

7. Restyaboard

Via: Restyaboard Hou je van Trello's Kanban-borden? Restyaboard kan de perfecte open-source zijn Trello alternatief !

Met dit platform kunt u uw complexe projecten opdelen in taken, toegewezen personen toevoegen en de voortgang bewaken met visueel aantrekkelijke en aanpasbare borden. Stel aangepaste statussen in en maak to-do lijsten die meerdere projecten of processen ondersteunen.

Dankzij de meerdere lay-outs kun je je projecten vanuit elke 'hoek' bekijken, sterke en zwakke punten identificeren en oplossingen bedenken voor voltooiing en oplevering.

Met een ingebouwde chattool en de mogelijkheid om opmerkingen achter te laten, bevordert Restyaboard de samenwerking voor snelle projectmethodologieën. U hebt volledige controle over wie toegang heeft tot wat met aanpasbare gebruikersrechten.

Restyaboard beste functies

Visueel aantrekkelijke borden om projecttaken te beheren

Tijd en mijlpalen bijhouden

Ingebouwde chatten

Meerdere weergaven lay-outs

Restyaboard limieten

Beperkte tools voor roadmapping en KPI-monitoring

Geen bekende integraties

Restyaboard prijzen

Neem contact op met leverancier voor prijzen

Restyaboard beoordelingen en recensies

Nog geen beoordelingen beschikbaar

8. Taakcafe

Via: Taskcafé Taskcafe is een open source PM-tool die draait rond Kanban-borden . Het heeft een eenvoudige interface waarmee je voor elk project een bord kunt maken en taken kunt sorteren op status, versie van de software of een ander criterium dat je zelf kiest.

Je kunt deadlines, labels en checklists instellen voor elke taak, zodat alle leden van het team over transparante informatie beschikken. Kleur je lijsten voor een betere visualisatie en eenvoudigere navigatie.

Taskcafe biedt een weergave Mijn Taken-een gecentraliseerde ruimte voor het samenvatten van je taken. De leden van je team kunnen opmerkingen achterlaten bij elke Taak. Dit is een uitstekende manier om on-the-fly kleine problemen of onzekerheden op te lossen en de verspreide werkstromen gestroomlijnd te houden.

Taskcafe beste functies

Projectmanagement via Kanban-borden

Gecentraliseerde Taak layout

Samenwerking via opmerkingen

Lichtgewicht interface

Taskcafe beperkingen

Nog in ontwikkeling, dus sommige functies werken mogelijk niet volledig

De instelling van het platform kan een uitdaging zijn

Taskcafe prijzen

Gratis

Taskcafe beoordelingen en recensies

Nog geen beoordelingen beschikbaar

9. Taiga

Via: Taiga Taiga is een open source PM-tool die onberispelijke ondersteuning biedt voor cross-functionele agile teams . Dit on-premise platform biedt een aangepaste installatie, is gemakkelijk bij te werken en laat je kiezen of en hoeveel je bijdraagt aan de gemeenschap. Over voltooien en controle gesproken! 🥰

Als PM oplossing is Taiga er voor elke stap, van het plannen van projecten tot het genereren van rapportages. Je kunt deliverables definiëren, prioriteren en herprioriteren, backlogs, Sprints en epics abonneren en naadloos schakelen tussen Kanban en Scrum.

Gebruik het dashboard voor teamprestaties van het platform om bij te houden wie wat doet. Er is ook de Wiki optie, die je kunt gebruiken om projectgerelateerde documenten en procedures te maken en op te slaan om de samenwerking te vergemakkelijken.

Houd er rekening mee dat zelfbeheerde Taiga Linux en Docker vereist.

Taiga beste functies

Ondersteunt eenvoudig multifunctionele teams

Aangepaste installatie voor voltooien controle

Uitstekende prestaties en functies voor rapportage

Wiki-optie voor projectgerelateerde documenten

Taiga limieten

Af en toe problemen met de snelheid

De interface kan onoverzichtelijk lijken

Taiga prijzen

Zelf beheerd : Free

: Free Geautomatiseerde hosting : Vanaf $10

: Vanaf $10 Beheerd voor u: Neem contact op voor prijzen

Taiga beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (70+ beoordelingen)

: 4.4/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

10. WeKan

Via: WeKan WeKan is een ander hulpmiddel dat de kracht van Kanban gebruikt om te zorgen voor de juiste projectplanning organisatie, bijhouden en voltooien.

Met WeKan kun je borden maken voor elk project. Voeg kaarten die taken voorstellen toe aan actieve borden en organiseer ze als lijsten op basis van specifieke criteria, waarvan status de meest voorkomende is: nog Te Doen, Doen, en _Opgeven.

WeKan heeft een aantal toeters en bellen waardoor het veel meer is dan een gigantisch bord met plakbriefjes. 📓

Zo kun je bijvoorbeeld specifieke kaarten markeren en op de hoogte worden gebracht van wijzigingen, wat handig is als je meerdere projecten hebt met honderden Taken. Gebruik sneltoetsen om tijd te besparen, bestanden bij te voegen en filtering toe te passen om de efficiëntie te maximaliseren.

Als je overstapt naar WeKan van Trello kun je alle projectgegevens in slechts een paar klikken importeren. Het platform maakt het ook mogelijk om toegangscontroles te configureren en te bepalen welke leden van het team toegang hebben tot gevoelige gegevens en boards kunnen bewerken.

WeKan beste functies

Kanban-gebaseerd projectmanagement

Integratie met Trello voor naadloze overdracht

Aanpasbare toegangscontroles

Kan kaarten specifiek bijhouden

WeKan beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Gebrek aan gedetailleerde documentatie voor de instelling van het platform

WeKan prijzen

Neem contact op voor prijzen

WeKan beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (10+ beoordelingen)

Een kwalitatief goede tool voor projectmanagement is altijd een goede beslissing, of je nu een onderneming, een klein bedrijf of een startup runt. Open source opties bieden betaalbaarheid, transparantie en schaalbaarheid, maar je kunt altijd kiezen voor propriëtaire producten met een vergelijkbaar profiel van functies.

ClickUp is bijvoorbeeld een geweldige optie op het gebied van aanpasbaarheid, Taak- en projectmanagement, integraties, sjablonen en samenwerking. De ongeëvenaarde klantenservice, handleidingen en veiligheid maken het tot een van de beste producten tool die je moet proberen voor kleine en grote teams!