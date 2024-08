16 van de beste ClickUp integraties

Herinner je je de tijd nog niet zo lang geleden, toen er slechts een handvol werkgereedschappen waren om uit te kiezen?

En nu, vandaag de dag, heb je honderden opties en toch heb je misschien nog steeds het gevoel dat je "The One" niet hebt gevonden ☝️👀

Ga naar ClickUp en ontmoet eindelijk uw gelijke.

ClickUp werd gecreëerd als een alles-in-één tool voor projectmanagement om de productiviteit te verhogen en de frustratie en inefficiëntie te verminderen die worden veroorzaakt door het gebruik van meerdere apps.

We begrijpen dat de hele dag schakelen tussen verschillende apps niet de meest productieve manier is om je werkdag door te brengen, dus hebben we de perfecte oplossing bedacht waarmee elk type team in verschillende sectoren hun werkstroom kan aanpassen en al hun werk op één plek kan doen.

Maar hé, we snappen het. Als een bedrijf groeit, groeit ook de behoefte aan softwareoplossingen.

Het is maar goed dat ClickUp beschikt over krachtige integratiemogelijkheden heeft ! ⚡️

In dit artikel hebben we het teruggebracht tot de 16 van de beste apps om je te helpen veel tijd te besparen, je werkstroom te organiseren, je bedrijf uit te breiden en je werkdagen op te vrolijken. 😌

Voordelen van software-integratie

Hoewel ClickUp op zichzelf krachtig genoeg is om veel van de andere werktools die u gebruikt te vervangen, kan de integratie met andere apps u helpen uw werkstroom op één plaats te stroomlijnen.

ClickUp kan zelfs worden verbonden met 1000+ tools, gratis! 🤯

ClickUp integreren met andere apps kan helpen:

🟢 De eenvoudige uitwisseling van informatie tussen verschillende systemen vergemakkelijken

🟢 De fouten bij het handmatig invoeren van gegevens in meerdere losgekoppelde systemen te verminderen

🟢 Verbeter de zichtbaarheid van uw business door alle databases in één systeem onder te brengen

bespaar tijd door taken binnen één interface uit te voeren in plaats van tussen verschillende systemen te schakelen

Beste ClickUp integraties

Het maakt niet uit in welk team u werkt, aan welk project of welke taken u werkt, maak gebruik van integraties om uw werkstroom te vereenvoudigen en het meeste uit ClickUp te halen. 🚀

Slack Slack is een berichtendienst en werkplek

communicatie-instrument dat mensen samenbrengt om als één team te werken.

Vervang eenvoudig e-mail, tekstberichten en IM met deze ene app en maak meerdere kanalen om verschillende gesprekken of groepen in speciale ruimtes te organiseren.

Dat betekent minder tijd besteden aan het rondstuiteren tussen verschillende communicatiemiddelen en het kwijtraken van threads in je inbox!

Til deze krachtige en gebruiksvriendelijke communicatietool naar een hoger niveau en integreer hem met ClickUp Power User om meer te doen dan alleen chatten met uw teamgenoten. Wanneer u Slack met ClickUp verbindt, ontketent u acties die uw productiviteit en efficiëntie kunnen vertienvoudigen!

Integreer Slack met ClickUp om deze acties uit te voeren:

Wijzig status, toegewezen personen, prioriteiten, tags, deadlines

Aanpassen welke Taak notificaties naar Slack sturen

Taak verplaatsen

Slack-berichten omzetten in ClickUp-commentaren

Maak van Slack-berichten ClickUp-taak

Slack-berichten toevoegen aan je kladblok

En meer!

⭐️ Pro Tip: Gebruik Slash commando's om snel een van de beschikbare snelkoppelingen te gebruiken om de details van een Taak aan te passen, opmaakopties te openen zonder te klikken, bestanden bij te voegen of in te sluiten en nog veel meer! Taken maken in Slack met het commando "/clickup new"

➡️ Verbinding maken tussen Slack en ClickUp

Een nieuwe Taak in Slack maken met behulp van ClickUp-taak in ClickUp

HubSpot Hubspot is wereldwijd marktleider op het gebied van CRM en is een essentieel onderdeel geworden van klantgerichte teams en bedrijven over de hele wereld.

Dit uitgebreide CRM-platform (Customer Relationship Management) biedt bedrijven verschillende hulpmiddelen om hun marketing-, verkoop- en klantenserviceactiviteiten te stroomlijnen.

Profiteer van hun hubs voor marketing, sales, service, CMS en operations om u te helpen bij het aantrekken, binden, verblijden en laten groeien van uw bedrijf.

Dus wat krijg je precies als je de kracht van Hubspot en ClickUp samenbrengt?

Met deze HubSpot ClickUp integratie teams hebben toegang tot het volgende:

Tweeweg synchroniseren: Houd gegevens tussen beide platforms gesynchroniseerd zodat de meest actuele informatie in beide systemen beschikbaar is zonder dat handmatige invoer nodig is

Houd gegevens tussen beide platforms gesynchroniseerd zodat de meest actuele informatie in beide systemen beschikbaar is zonder dat handmatige invoer nodig is Naadloze automatisering: Met de mogelijkheid om workflows te triggeren van het ene platform naar het andere, kunnen activiteiten die plaatsvinden gedurende het hele klanttraject, inclusief activiteiten die zich uitstrekken over meerdere teams, worden geautomatiseerd

Gebruik meer dan 20 verschillende manieren om het werk tussen ClickUp en HubSpot te automatiseren, zodat projecten sneller verlopen en informatie sneller aankomt bij de teams die het het meest nodig hebben

Maak vandaag nog verbinding tussen ClickUp en Hubspot om de leveringssnelheid van uw projecten te verhogen, uw customer journey processen te automatiseren en teams de zichtbaarheid te geven die ze nodig hebben om optimaal te werken en resultaten te leveren.

Maken Maak is een automatiseringsplatform waarmee u uw werk binnen enkele minuten kunt visualiseren, ontwerpen en automatiseren.

Deze tool, die bekend staat als de "lijm van het internet", stelt je in staat om meer te doen door je werkinstrumenten met elkaar te verbinden en complexe processen te automatiseren met de drag-and-drop interface - technische vaardigheden zijn niet nodig!

Wanneer u make met ClickUp integreert verwacht dat u afscheid neemt van repetitieve, handmatige werkzaamheden en hallo zegt tegen een geheel nieuw niveau van productiviteit en efficiëntie van het werk! 👋 😄

Integreer eenvoudig 1000+ werktools zoals Slack, Github, Gmail, Trello en meer met uw ClickUp-werkruimte om uw werkstroom te vereenvoudigen en uw werkprocessen te stroomlijnen.

Nog te doen is uw unieke scenario's instellen met triggers om een gebeurtenis in een van je apps te starten en acties om de werkstroom te voltooien. Dat is het!

Integreer Integromat met ClickUp om het volgende te ervaren:

Bespaar elke week uren door repetitieve taken te automatiseren

Verbeter de organisatie en het beheer van uw gegevens

Verbeter de efficiëntie van uw medewerkers

Taken sneller voltooien

Fouten, dubbele invoer en over het hoofd geziene items verminderen

En nog veel meer!

⭐️ Pro Tip: Neem een voorsprong met honderden gratis sjablonen voor automatisering voor ClickUp en andere apps en leer hoe u enterprise workflows hier automatiseren .

➡️ Integromat verbinden met ClickUp

ClickUp triggers instellen in Integromat

Gmail Gmail is een intuïtieve, veilige en efficiënte app voor e-mail die wordt gebruikt voor persoonlijke en zakelijke communicatie door miljarden mensen over de hele wereld. Het helpt je in verbinding te blijven, georganiseerd en productief door je toegang te geven tot de app vanaf elk apparaat, op elk moment.

Ok nu, laten we het over integratie hebben. 😎

Stroomlijn uw communicatie, verhoog uw productiviteit en vergeet nooit meer te antwoorden door ClickUp in uw Gmail-werkstroom te integreren. Installeer gewoon de ClickUp extensie voor Chrome installeren en gebruik Zapier, een automatisering app, om ClickUp en Gmail moeiteloos informatie te laten overdragen en acties te synchroniseren die plaatsvinden in beide platformen.

Met deze integratie kunt u:

ClickUp-taak creëren vanuit e-mails

Reacties per e-mail bij Taken voegen

Taken op één plaats bewaren

Actie-items een ster geven om automatisch nieuwe Taken te maken (alleen voor Business Gmail Accounts)

En nog veel meer!

⭐️ Pro Tip: Verbind uw Gmail account met ClickUp om e-mailcommunicatie te verzenden en te ontvangen vanuit een Taak-taak met de functie E-mail in de ClickUp ClickApp functie .

➡️ Verbinding maken tussen Gmail en ClickUp

E-mail in ClickUp ClickApp functie

Zoom Zoom is een platform voor videoconferenties waarmee je virtueel vergaderingen kunt organiseren en bijwonen met andere Zoom accounthouders van over de hele wereld.

In het afgelopen jaar is Zoom uitgegroeid tot een van de meest populaire en meest gebruikte video tools voor vergaderingen gebruikt voor persoonlijke en zakelijke doeleinden en heeft voor altijd veranderd hoe we vergaderingen op het werk doen, vooral voor degenen die op afstand werken.

Integreert het met ClickUp? Oh heck ja, dat doet het zeker!

Wanneer je Zoom integreert met ClickUp, kun je:

Een Zoom vergadering starten binnen Taken met behulp van de Zoom vergadering knop

Deelnemen aan een vergadering via een link die automatisch in een opmerking wordt geplaatst voor alle betrokkenen

Opnamelinks weergeven in uw taken zodra de opgenomen vergadering is afgelopen

⭐️ Pro Tip: Gebruik het /zoom Slash commando om de Zoom app in een handomdraai te openen. ⚡️

➡️ Verbinding maken tussen Zoom en ClickUp

Vergaderingen met Zoom starten en eraan deelnemen binnen een ClickUp-taak

Tijdsregistratie voor de oogst Harvest is een cloudgebaseerde app voor tijdsregistratie en onkosten waarmee je projecten kunt plannen en inschatten met echte gegevens, teams beheren capaciteit en werkstroom en factureer naadloos met traceerbare gegevens. Deze tool voor tijdsregistratie biedt rapportage, tijdsregistratie, facturering en ondersteunt integratie met apps. Drie grote voordelen van Harvest voor tijdsregistratie:

Gestructureerde gegevensverzameling

Eenvoudige en gemakkelijke tijdsregistratie

Controle op toestemming

Wat integraties betreft, maakt Harvest het gemakkelijk om verbinding te maken met uw favoriete tools, waaronder ClickUp!

Het is tijd om te praten over de integratie van Harvest met ClickUp: ⏰

Harvest verbinden met ClickUp duurt slechts enkele seconden om in te stellen

Zodra u verbonden bent, schakelt u tijdsregistratie in om de tijd die u aan projecten besteedt te beheren en automatisch tijd te synchroniseren met uw ClickUp-taak

Met een Harvest + ClickUp-integratie kunt u uw tijd beheren, bijhouden hoeveel tijd u aan taken hebt besteed en altijd precies weten waar de tijd naartoe gaat.

➡️ Harvest tijdsregistratie verbinden met ClickUp

De timer voor Harvest starten binnen een Taak in ClickUp-taak

In de kern is Unito een werkstroombeheer oplossing die integreert met verschillende tools en in twee richtingen kan synchroniseren, is een geweldig hulpmiddel om echte samenwerking te ontketenen. Het zal niet alleen de barrières tussen uw werkinstrumenten verminderen en verwijderen, maar het zal ze ook transformeren in krachtigere tools.

Dus laten we zeggen dat je meer vermogen wilt door het te integreren met ClickUp.

Goed nieuws; dat kan helemaal. 😉

Unito's twee-weg ClickUp integratie kan helpen bij het maken van diepe verbindingen tussen ClickUp en uw andere werk tools. En omdat Unito's werkstromen bidirectioneel zijn en in real-time synchroniseren, kunt u er zeker van zijn dat de informatie in al uw tools altijd up-to-date is!

Hier is wat u kunt doen met Unito's ClickUp integratie:

ClickUp verbinden met Unito's volledige integratie portfolio

Volg klantinteracties op één plaats

Definieer hoe en welke informatie wordt gesynchroniseerd

Taken, lijsten, projecten, deadlines, statussen en meer in twee richtingen synchroniseren

Aanpassen van velden in kaart brengen, filters en meer instellingen om de werkstroom van informatie te controleren

➡️ Unito verbinden met ClickUp

Unito's tweezijdige ClickUp integratie

Google Agenda

Google Agenda, ontwikkeld door Google, is een agendadienst voor tijdbeheer en planning die wordt gebruikt door meer dan 500 miljoen mensen over de hele wereld en is beschikbaar in 41 verschillende talen.

Of je de app nu voor persoonlijke of zakelijke doeleinden gebruikt, je zult waarschijnlijk merken dat deze app gemakkelijk te gebruiken is dankzij de zeer intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface. Je kunt gemakkelijk gebeurtenissen toevoegen, wijzigen en delen, en zelfs uitnodigingen sturen naar vrienden, familie en collega's.

Omdat Google Agenda is ontworpen voor Teams, het delen van agenda's met anderen en het maken van meerdere agenda's die teams samen kunnen gebruiken is nog nooit zo makkelijk geweest. Google Agenda kan niet alleen worden gesynchroniseerd, maar kan ook worden geïntegreerd met andere werktools, zoals ClickUp, om je te helpen je drukke agenda's te stroomlijnen en te beheren!

**Klaar om uw productiviteit te verhogen en de controle over uw dagen te houden?

Dat dachten we al!

Dit is wat het verbinden van uw Google Agenda met ClickUp voor u kan doen:

In twee richtingen synchroniseren tussen ClickUp en uw kalender

Synchroniseer uw ClickUp-taken met Google Agenda met de weergave van de kalender in ClickUp

Direct een overzicht krijgen van uw takenlijst voor de dag, week of maand

Maak wijzigingen in uw ClickUp-taak en krijg automatische updates in uw Google Agenda om de gemaakte wijzigingen weer te geven

Verbind meerdere ClickUp-werkruimten met één Google Agenda

➡️ Synchroniseer uw Google Agenda met ClickUp 📆 💕

Gesynchroniseerde gebeurtenissen van Google Agenda weergeven in de weergave van ClickUp's kalender

Dropbox

Dropbox is een service voor cloudopslag waarmee u uw bestanden online kunt opslaan en delen.

Dropbox wordt wereldwijd door meer dan 400 miljoen gebruikers gebruikt en is een populaire en betrouwbare app voor online hosting, bestandssynchronisatie en opslagruimte. Van foto's en video's tot belangrijke documenten, Dropbox kan je helpen je bestanden veilig te bewaren.

Deze app bevordert naadloze samenwerking in teams omdat je er koppelingen van je bestanden mee kunt maken die je kunt delen, opmerkingen aan bestanden kunt toevoegen en gemakkelijk toegankelijk bent vanaf meerdere apparaten zoals computers en smartphones.

So what happens when a smart cloud storage tool meets an all-in-one task management app? Dropbox ondersteunt integraties met verschillende apps, waaronder een met ClickUp. De integratie van de twee apps kan het eenvoudiger maken om beide accounts op hetzelfde account te beheren, samen met andere sleutelvoordelen voor taakbeheer.

Dit is wat een verbinding tussen Dropbox en ClickUp kan doen:

Dropbox-bestanden toevoegen aan ClickUp-taak

De productiviteit verbeteren door knelpunten te verminderen, taken en projecten op één plaats beheren

Samenwerking tussen teams verbeteren door teams op hetzelfde moment aan projecten te laten werken, ongeacht hun locatie

Ervoor zorgen dat gegevens die in beide apps zijn opgeslagen, veilig blijven

➡️ Verbinding maken tussen Dropbox en ClickUp

Dropbox-bestanden uploaden en bijvoegen binnen een Taak in ClickUp-taak

Loom

Loom is een hulpmiddel voor schermopname waarmee gebruikers hun scherm, webcam en microfoon kunnen opnemen. Deel eenvoudig opgenomen video berichten naar een persoon, groep of team met een publieke of privé link om je boodschap sneller over te brengen dan een lange e-mail te moeten typen met uitleg en details.

Met dit video-opnameplatform kun je nieuwe werknemers inwerken, problemen oplossen, feedback geven, updates delen en nog veel meer!

Loom wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers over de hele wereld en blijft de manier veranderen waarop teams communiceren en samenwerken op het werk. Je hoeft je geen zorgen meer te maken over tijdzone verschillen en steeds opnieuw details uit te leggen!

Nu we het toch over werk hebben, laten we eens kijken wat de integratie van Loom met ClickUp voor jou kan doen:

Schermopname en presentatie in Loom

Bugsnag

Bugsnag is krachtige software voor het bewaken, rapporteren en oplossen van fouten, ontworpen voor web-, server- en mobiele toepassingen.

Dit is een uitgebreide app voor het opsporen van bugs en om softwareontwikkelingsteams te voorzien van de diagnostische gegevens en hulpmiddelen die nodig zijn om fouten sneller te identificeren en op te lossen. Bugsnag maakt het eenvoudiger voor gebruikers om in realtime notificaties van bugs te krijgen, de oorsprong van de fouten te vinden, bugs te prioriteren en te repliceren en mogelijke oplossingen te analyseren door nauwkeurige monitoring uit te voeren.

Gebruik Bugsnag om uw apps bugvrij te houden, en verbind het met ClickUp om al uw bugbeheer op één plek te houden!

ClickUp's native automatisering ondersteunt workflows met externe applicaties zoals Bugsnag. A Bugsnag automatiseringsintegratie stelt u in staat om bugs te controleren en actie te ondernemen in ClickUp, waardoor u tijd bespaart en uw teams zich kunnen concentreren op het meer technische deel van het werk.

Kijk eens wat u kunt doen wanneer u Bugsnag instelt binnen ClickUp:

Automatiseer uw werkstroom met triggers en acties om bugs gemakkelijk te controleren en op te lossen

Aanpassen waar en hoe de informatie in ClickUp verschijnt door uw gegevens van een Bugsnag trigger in kaart te brengen en te relateren aan een veld in ClickUp

Dynamisch gegevens in kaart brengen binnen nieuwe Taken

➡️ Bugsnag automatisering in ClickUp instellen

Instelling automatisering in Bugsnag

Zendesk Zendesk is een cloudgebaseerd platform voor klantenservice en verkoop-CRM dat is ontworpen om tickets van klanten op te lossen en relaties met klanten te verbeteren.

Met deze krachtige en flexibele klantenservicetool kun je verbinding maken met klanten via telefoon, chatten, e-mail, sociale media en andere kanalen. Zendesk biedt functies voor het beheren van klantcommunicatie via verschillende kanalen, automatiseer klantenservice en maak auto-replies, kennisbanken en nog veel meer om de communicatie met uw klanten te stroomlijnen.

Het biedt ook aanpasbare tools om klantenserviceportals en live chatten te bouwen en integreert met honderden andere applicaties, waaronder ClickUp!

Zie wat u met Zendesk in ClickUp kunt doen:

Snel tickets omzetten in Taken

Voeg ticketinformatie toe aan taken, stel toegewezen personen en deadlines op één plaats in

Vermijd het schakelen tussen taken door meerdere ClickUp-taak aan een Zendesk-ticket te kunnen koppelen, zodat u gemakkelijk naar de status en het ID van de taak kunt verwijzen

Weergave van koppelingen inClickUp en Zendesk met realtime statusupdates

➡️ Zendesk verbinden met ClickUp

Een Zendesk-ticket omzetten in een ClickUp-taak

GitHub

GitHub is een cloudgebaseerd platform voor het hosten van code dat samenwerking en communicatie tussen ontwikkelaars bevordert. Met deze samenwerkingstool kunnen ontwikkelaars ideeën en methoden delen en eenvoudig open-source programmeerprojecten beheren.

Het is een van de populairste platforms voor Git opslagplaatsen, wat een virtuele opslagruimte voor projecten is, en de go-to site voor programmeurs. Ontwikkelaars kunnen eenvoudig een nieuwe versie van de software downloaden, wijzigingen en bijdragen maken en de nieuwe versie uploaden zodat andere programmeurs in de gemeenschap er ook aan kunnen werken.

Github is geweldig voor forking, pull-aanvragen, sociaal netwerken, vertakkingen en het bijhouden van changelogs.

Wil je je interne processen stroomlijnen en efficiënter maken? Integreer het met ClickUp Hier is hoe de GitHub en ClickUp integratie je voordeel kan opleveren:

GitHub gebruiken zonder ClickUp te verlaten

Automatisch toewijzingen, samenvoegingen en pull-aanvragen bijhouden - allemaal binnen de feeds van de taakactiviteiten

Bekijk alle Github activiteit gerelateerd aan een taak direct in ClickUp-taak

Ontvang ClickUp-taak notificaties wanneer nieuwe GitHub activiteiten items worden toegevoegd aan taken

Automatisch (of handmatig) GitHub activiteiten aan ClickUp-taaken toevoegen

Taken automatisch van status veranderen vanuit GitHub

➡️ Verbinding maken tussen Github en ClickUp

Github activiteit notificaties ontvangen in ClickUp

Intercom Intercom is een platform voor conversatierelaties dat bedrijven helpt om betere relaties met klanten op te bouwen via Messenger-gebaseerde ervaringen.

Deze communicatietool is geweldig voor verkoop, product, marketing, ondersteunen en klanten succes teams. Met Intercom kunnen ze zien wie hun klanten zijn, wat ze doen in de app en op websites.

Intercom maakt het eenvoudig om alles wat je team nodig heeft om te communiceren en je klanten te ondersteunen onder te brengen in één gebruiksvriendelijk platform.

**Wil je je communicatie en werkbeheer stroomlijnen?

Integreer Intercom met ClickUp om je inbox op een hoger niveau te brengen en je werkstroom te vereenvoudigen!

Kijk eens wat u kunt doen met een Intercom-ClickUp integratie:

Snel ClickUp- taken aanmaken en koppelen vanuit uw inbox

Koppel één of meerdere ClickUp- taken aan een gesprek in Intercom om snel in de taak te springen of de voortgang ervan bij te houden

Creëer of koppel een taak aan een ticket, en een link naar het Intercom gesprek zal automatisch worden toegevoegd aan uw ClickUp-taak

➡️ Intercom verbinden met ClickUp

Een nieuwe ClickUp-taak maken in Intercom

Miro

Miro is een online samenwerkend whiteboard-platform voor het maken, samenwerken en centraliseren van communicatie in teams.

Deze intuïtieve samenwerkingstool maakt het voor teams mogelijk om samen te brainstormen en concepten, ideeën en oplossingen te visualiseren met digitale plakbriefjes. Je kunt Miro's functie voor mindmaps ook gebruiken om ideeën te organiseren en om je te helpen bij het plannen en beheren van agile workflows.

Vereenvoudig je werkstroom nog verder door Miro te integreren met ClickUp!

Met ClickUp's Miro-integratie kunt u het volgende doen:

BewerkenMiro borden binnen ClickUp en verkort de tijd die u verspilt aan het schakelen tussen apps

Overal in ClickUp whiteboard-ideeën creëren

Voeg een nieuw of bestaand Miro-bord toe aan ClickUp-documenten en -taken met behulp van de knop slash commando (/miro) te gebruiken ➡️ Miro integreren met ClickUp

Een Slash-commando gebruiken om Miro te openen en een Miro-bord toe te voegen aan een document in ClickUp

Front

Front is een communicatieplatform voor klanten en een hub voor communicatie waarmee teamgenoten efficiënter kunnen samenwerken.

Het helpt de communicatie te stroomlijnen, de efficiëntie en productiviteit te verhogen door een team inbox te delen en een gecentraliseerde locatie te bieden voor zowel interne als externe berichten. Je teams kunnen e-mails delen zonder ze te hoeven doorsturen, interne gesprekken voeren binnen een e-mail, berichten snoozen en nog veel meer met deze robuuste e-mailingtool.

Naast de communicatievoordelen biedt Front ook ingebouwde analytische tools om de prestaties te controleren, kPI's en statistieken bijhouden en nog veel meer, samen met uitgebreide integraties om de functie te verbeteren. Front integreren met ClickUp om uw productiviteit te verhogen en uw inbox op orde te houden!

Dit is wat u kunt doen met Front en ClickUp samen:

ClickUp-taak aanmaken: voeg snel ticketinformatie toe aan uw ClickUp-taak, wijs leden toe en stel deadlines in, allemaal in Front

Een willekeurig aantal ClickUp-taak aan een ticket in Front koppelen om de status en Taak-ID gemakkelijk te kunnen terugvinden

Weergave van links in beide apps - wanneer u een ticket aan een taak koppelt of creëert, wordt automatisch een link terug naar het ClickUp-taak aan uw ClickUp-taak toegevoegd

➡️ Front integreren met ClickUp

Een ClickUp-taak maken binnen Front

Figma

Last but not least, een andere gebruiksvriendelijke ClickUp integratie die op onze lijst staat is Figma. Teams die snel heen en weer moeten communiceren tussen verschillende multimedia- of ontwerpprojecten zullen baat hebben bij de Figma-integratie.

Figma is een webgebaseerde prototyping- en ontwerptool en biedt een eenvoudigere manier om een project samen met je team te ontwerpen. De versie geschiedenis functie maakt het een fluitje van een cent om feedback in het team bij te houden.

Bovendien profiteren gebruikers van ClickUp van deze integratie met functies waarmee u kunt zoomen en scrollen door elk Figma ontwerp dat is toegevoegd aan een ClickUp-taak, commentaar, document of weergave.

Kijk eens wat a Figma en ClickUp integratie kan doen:

Verbind eenvoudig uw ontwerpen en prototypes om samen te werken of te beoordelen in ClickUp

Geef meer context aan uw ClickUp projecten met zoombare Figma embeds

Vermijd statische schermafbeeldingen die verwarring scheppen bij het communiceren over specifieke ontwerpen

➡️ Start met het automatiseren van uw werk met Figma ➕ ClickUp

Voorbeeld van Figma-platform

Haal het meeste uit ClickUp

Elk bedrijf heeft een betrouwbaar hulpmiddel voor Taakbeheer nodig zoals ClickUp .

Met talloze handige functies kan ClickUp-taak elke organisatie helpen om tijd te beheren, prioriteiten te stellen en projecten efficiënt te voltooien - alles op één plek.

Maar wanneer u ClickUp met andere werktools verbindt, kunt u een drastische en positieve verandering in uw werkstroom verwachten.

Voeg uw favoriete en meest gebruikte communicatie-, samenwerkings-, automatiserings-apps en meer toe aan ClickUp om het maximale uit dit supergeladen platform te halen. ⚡️