Aankondiging van onze nieuwe samenwerking met HubSpot

We gaan samenwerken met de marktleider in CRM. Dit is de volgende stap voor onze klanten en voor ClickUp._

Op ClickUp het is onze missie om de wereld productiever te maken. En hoewel de wereld ontzettend groot is, hebben we een geweldige start gemaakt, aangezien honderden duizenden klanten vertrouwen elke dag op ClickUp om efficiënter te werken.

Ons product heeft zelfs een cruciale rol gespeeld in onze eigen ongelooflijke groei in de afgelopen 5 jaar en is fundamenteel voor hoe we hier bij ClickUp samenwerken.

Zoals u waarschijnlijk weet, HubSpot is wereldwijd marktleider op het gebied van CRM en het platform is een essentieel onderdeel geworden van klantgerichte teams bij bedrijven die willen opschalen. HubSpot biedt deze bedrijven alle tools en integraties die nodig zijn voor marketing, sales, content management en klantenservice om klantervaringen te verbeteren.

Wat als jij en je teams beter zouden kunnen samenwerken om deze geweldige ervaringen te leveren? Nou, dat is precies wat je krijgt als je de kracht van ClickUp en HubSpot samenbrengt. Ontvang de integratie nu Het leveren van geweldige klantervaringen vereist goed gecoördineerd werk in veel teams. Vandaag de dag zijn deze inspanningen vaak losgekoppeld, omdat ze in veel systemen worden beheerd, waardoor hand-offs en samenwerking erg moeilijk zijn.

Dit heeft niet alleen gevolgen voor de klantervaring, maar is ook een ramp voor werknemers. Door ClickUp en HubSpot nauwer samen te brengen, hebben we de mogelijkheid om deze kloven te dichten en de ervaringen op beide fronten te verbeteren.

Een cruciaal onderdeel van deze samenwerking is een verbeterde integratie tussen ClickUp en HubSpot die handmatig werk automatiseert en het voor teams gemakkelijk maakt om samen te werken om waarde aan klanten te leveren. Hoogtepunten van de nieuwe integratie zijn onder andere:

Two-Way Sync: ClickUp en HubSpot gebruikers hebben nu de mogelijkheid om gegevens tussen beide platforms te synchroniseren, zodat de meest actuele informatie beschikbaar is in beide systemen zonder dat handmatige invoer nodig is.

ClickUp en HubSpot gebruikers hebben nu de mogelijkheid om gegevens tussen beide platforms te synchroniseren, zodat de meest actuele informatie beschikbaar is in beide systemen zonder dat handmatige invoer nodig is. Naadloze automatiseringen: Met de mogelijkheid om workflows te triggeren van het ene platform naar het andere, kunnen activiteiten die plaatsvinden gedurende het hele klanttraject, inclusief die welke zich uitstrekken over meerdere teams, worden geautomatiseerd.

Hier zijn enkele manieren waarop gezamenlijke klanten ClickUp en HubSpot samen kunnen gebruiken om betere klantervaringen te leveren.

Verhoog de leveringssnelheid van projecten

Met de nieuwe integratie kunnen teams vrijwel elke denkbare werkstroom instellen tussen ClickUp en HubSpot om het proces te versnellen om client-gerelateerde projecten over de eindstreep te krijgen. Bijvoorbeeld, wanneer een toegewezen persoon op een project in ClickUp verandert, wordt de gerelateerde deal in HubSpot automatisch bijgewerkt, zodat klantgerichte teams weten wie hun nieuwe contactpersoon is.

Processen automatiseren in de hele klantreis

Met de nieuwe HubSpot integratie clickUp klanten kunnen projecten en activiteiten afstemmen op de status van een klant, of op de fase van het klanttraject. Bijvoorbeeld, wanneer een deal wordt gesloten in HubSpot, kan een volledig sjabloon voor een onboarding project automatisch worden aangemaakt in ClickUp.

Dit helpt een professioneel serviceteam om het onboardingproces te beheren en geeft tegelijkertijd de sleutel tot de voortgang van het project zichtbaarheid. Of in het voorbeeld hieronder kan een verandering in de status van een deal in HubSpot een outreach initiatief triggeren dat wordt beheerd via een ClickUp-taak!

Teams meer zichtbaarheid geven in de impact van de klant

Project teams kunnen nu altijd terugverwijzen naar een deal direct in ClickUp, zodat ze kunnen bijhouden hoe hun werk het succes van een klant heeft beïnvloed. Gekoppelde HubSpot Deals en Objecten worden direct gekoppeld binnen Taken en Subtaken als relaties tussen je klanten en hun projecten.

Wij geloven dat dit partnerschap de ontbrekende schakel zal blijken te zijn tussen client-facing teams en operations in het hele bedrijf. We kijken ernaar uit om organisaties van elke grootte te helpen hun productiviteit te verhogen en tegelijkertijd nog sterkere relaties met klanten aan te gaan. Ontvang de integratie nu P.S. Als je nog geen betaald ClickUp of HubSpot abonnement hebt, bieden we 20% korting op beide voor een beperkte tijd. Je vindt de ClickUp aanbieding hier en het aanbod van HubSpot hier !