De beste n8n-werkstroomsjablonen voor automatisering van uw processen

De meeste teams hebben geen gebrek aan tools, maar aan werkstroomen die echt samenwerken. Als uw team verdrinkt in repetitieve taken en contextwisselingen, is het tijd voor automatisering van het drukke werk. In deze gids ontdekt u de beste n8n-werkstroomsjablonen om uw systemen te stroomlijnen. Als u op zoek bent naar een meer verbonden, alles-in-één alternatief, hebben we ClickUp -werkstroomsjablonen die het werk doen zonder tools aan elkaar te koppelen.

Laten we eens kijken naar de beste sjablonen waarmee uw team elke week uren kan besparen en schaalbare, stressvrije werkstroomen kan opzetten.

De beste n8n-werkstroomsjablonen in één oogopslag

Wilt u weten hoe workflowautomatisering teams helpt om elke week meer dan 5 uur te besparen? Bekijk dan deze video ⬇️

Wat zijn n8n-werkstroomsjablonen?

n8n-werkstroom-sjablonen zijn vooraf gebouwde automatiseringsframeworks die apps met elkaar verbinden en logica uitvoeren zonder code te schrijven. Elke sjabloon dient als een visuele blauwdruk waarin gebruikers triggers, acties en voorwaarden kunnen definiëren om automatisch meerstapswerkstroomen te maken en uit te voeren.

Deze sjablonen bieden een gebruikerservaring die vergelijkbaar is met die van software voor werkstroomautomatisering, maar zijn gebouwd op een interface zonder code. Dit maakt ze ideaal voor het opschalen van automatisering binnen afdelingen, het verbeteren van de zichtbaarheid van processen en het besparen van tijd op terugkerende werkzaamheden.

Wat maakt een goede n8n-werkstroom-sjabloon?

Een betrouwbare n8n-sjabloon biedt teams een herbruikbare structuur die een reëel probleem oplost met minimale installaties.

Dit is wat een goede sjabloon moet bevatten:

Een duidelijk doel : richt zich op een specifiek, alledaags gebruiksscenario, zodat u meteen begrijpt wanneer en waar u het kunt gebruiken.

Eenvoudige installatie en minimale configuratie : vereist slechts enkele invoergegevens, zoals API-sleutels, spreadsheet-ID's of formuliervelden, voordat ze klaar zijn voor gebruik.

Logische werkstroom : zorgt ervoor dat elke stap in de werkstroom een duidelijk pad volgt, knooppunten duidelijk zijn gelabeld en voorwaarden en vertakkingen gemakkelijk te volgen zijn.

Foutafhandeling : Anticipeert op problemen, zoals ontbrekende gegevens, mislukte API-aanroepen of time-outs, en past fallback-stappen toe om werkstroomsoepel te laten verlopen.

Schaalbaarheid en prestaties: verwerkt zowel kleine als grote werklasten met efficiënte filtering of batchverwerking, en belast het systeem niet met te veel knooppunten.

Free n8n-roadmap-sjablonen

Hieronder vindt u enkele n8n-werkstroomsjablonen met kant-en-klare frameworks voor automatisering van Taaken, zodat u de installatie kunt overslaan en direct aan de slag kunt.

1. Sjabloon voor wekelijkse koffiegesprekken (Mattermost-versie)

via n8n

De Weekly Coffee Chat Sjabloon groepeert willekeurig mensen uit een Mattermost-kanaal en stuurt hen uitnodigingen voor een 'virtuele koffiechat'. Dit is een goede keuze wanneer u de teamcultuur in een remote of hybride instelling wilt versterken door informele check-ins in te plannen zonder dat u daar handmatig werk aan heeft.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Stuur uitnodigingen voor de kalender naar elke groep, zodat mensen tijd vrijmaken voor een koffiepauze.

Combineer nieuwe medewerkers met bestaande teamleden als onderdeel van uw onboardingproces.

Plan periodieke teamdagen en zorg voor afwisseling door de groepen elke keer willekeurig samen te stellen.

✅ Ideaal voor: Teamleiders en HR-afdelingen die op zoek zijn naar een tool om organische samenwerking te stimuleren.

2. AI-aangedreven PDF-factuurparser met Google Drive, Google Spreadsheets en OpenAI-sjabloon

via n8n

De AI-aangedreven PDF-factuurparser met Google Drive, Google Spreadsheets en OpenAI-sjabloon is ontworpen voor financiële teams en bedrijfsactiviteiten en controleert een Google Drive-map op nieuwe factuur-pdf's, past OCR en AI-extractie toe (via GPT-4. 1 of GPT-4o-mini voor gestructureerde extractie) en voert vervolgens gestructureerde gegevens uit naar Google Spreadsheets.

Deze sjabloon ondersteunt nu bijgewerkte OCR+LLM-extractie met behulp van OpenAI's Vision-modellen, wat de nauwkeurigheid voor gespecificeerde facturen verbetert.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Extraheer belangrijke factuurvelden zoals factuurnummer, factuurdatum, leveranciersnaam, totaalbedrag, gespecificeerde details, belasting, enz.

Log de geëxtraheerde gegevens in een blad in Google Spreadsheets om een overzichtelijke, doorzoekbare factuurdatabase op te bouwen.

Breid de werkstroom uit door deze te integreren met boekhoudsoftware en goedkeuringsstappen, notificaties of foutverwerkingsvertakkingen toe te voegen.

✅ Ideaal voor: boekhoudteams en beheerders van kleine bedrijven die backoffice-werkstroomen willen automatiseren.

📮 ClickUp Insight: 1 op de 4 werknemers gebruikt vier of meer tools alleen al om context te creëren op het werk. Een belangrijk detail kan verborgen zitten in een e-mail, uitgebreid worden in een Slack-thread en gedocumenteerd worden in een aparte tool, waardoor teams tijd verspillen met het zoeken naar informatie in plaats van hun werk te doen. ClickUp brengt uw volledige werkstroom samen op één uniform platform. Met functies zoals ClickUp E-mail projectmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Documenten en ClickUp Brain blijft alles verbonden, gesynchroniseerd en direct toegankelijk. Zeg vaarwel tegen 'werk over werk' en win uw productieve tijd terug. 💫 Echte resultaten: Teams kunnen met ClickUp meer dan 5 uur per week terugwinnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

3. Haal factuurgegevens uit Google Drive naar Sheets met Mistral OCR & Gemini

via n8n

De Extract Invoice Data from Google Drive to Sheets with Mistral Nemo OCR & Gemini sjabloon controleert een aangewezen map in Google Drive, een map waar u pdf-facturen of afbeeldingsbestanden neerzet. Telkens wanneer er een nieuwe factuur verschijnt, gebruikt de werkstroom Mistral OCR om de tekstinhoud uit de factuur te extraheren. Vervolgens parseert Gemini AI de waarden en voegt ze als een nieuwe rij toe aan een Google Spreadsheet.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Elimineer handmatige invoer van factuurgegevens en verminder fouten

Bepaal welke kolommen u nodig hebt, en de sjabloon past zich aan uw werkstroom aan.

Pas geen werkstroom, voeg validaties, notificaties, valutaconversie enz. toe voor complex beheer van werkstroom

✅ Ideaal voor: Freelancers of bureaus die facturen ontvangen en verwerken

4. Automatisch documenteren en uitvoeren van een back-up van n8n-werkstroom

via n8n

De sjabloon voor het automatisch documenteren en back-uppen van N8N-werkstroomen werkt volgens een schema. Voor nieuwe en recent gewijzigde werkstroomen maakt het een back-up en slaat deze op in een versiebeheerde opslagplaats zoals GitHub. Het genereert ook een samenvatting met metadata en slaat deze op in een Notion-database.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Configureer het eenmalig en laat het zowel de werkstroom-back-up als de documentatie afhandelen.

Automatiseer versiebeheer voor werkstroomen zonder handmatig exporteren

Stuur een notificatie naar gebruikers/teams wanneer een werkstroom wordt gewijzigd

✅ Ideaal voor: gebruikers of teams met veel n8n-werkstroomen, die een back-up en versiegeschiedenis willen bijhouden.

5. Wekelijkse rapporten over de werkstroom met n8n API & e-mailbezorging

via n8n

De wekelijkse werkstroomanalyserapporten met n8n API & e-mailbezorgingssjabloon laten u zien welke werkstroomprocessen het vaakst mislukken of welke te lang duren. Ze kunnen worden geconfigureerd met zowel Gmail als Outlook om belanghebbenden een overzichtelijk wekelijks rapport in hun inbox te bezorgen.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Combineer uitvoeringsgegevens voor alle werkstroomen met metadata voor context

Ontvang een HTML-rapport met uitvoeringsstatistieken, zoals het aantal successen, mislukkingen, enz.

Ontvang realtime waarschuwingen door een parallelle werkstroom toe te voegen die wordt getriggerd bij storingen en een notificatie verstuurt.

✅ Ideaal voor: Kleine teams die op zoek zijn naar een eenvoudige, codevrije manier om bij te houden welke werkstroom betrouwbaar werkt en welke vaak mislukt.

6. Geautomatiseerde leadkwalificatie en -routering met GPT-4o-mini, Google Spreadsheets en HighLevel CRM

via n8n

Met de geautomatiseerde leadkwalificatie en -routering met GPT-4o-mini, Google Spreadsheets en HighLevel CRM-sjabloon in n8n kunt u leads effectief triëren en prioriteren. Leads worden automatisch geregistreerd, geprioriteerd, ingevoerd in CRM en toegewezen aan vertegenwoordigers.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Automatiseer handmatige, repetitieve processen en bespaar uren naarmate het aantal leads toeneemt.

Gebruik een op AI gebaseerde kwalificatie om een uniforme scoringsnorm (Hot/Warm/Cold) te garanderen.

Configureer AI-prompts en scoringslogica om kwalificatiecriteria af te stemmen op uw Business.

✅ Ideaal voor: Kleine tot middelgrote bedrijven met een kleine of middelgrote grootte die handmatige leadbeoordeling willen vermijden

💡 Pro-tip: Geef knooppunten een duidelijke naam! Een werkstroom is slechts zo begrijpelijk als de labels ervan. Gebruik duidelijke namen zoals 'CRM-status controleren', 'Betaalde facturen filteren' of 'E-mailinvoer opschonen' om onderhoud en overdrachten vlot te laten verlopen.

7. AI-aangedreven automatische offertegenerator voor aftersalesgesprekken

via n8n

Na een verkoopgesprek neemt de AI-aangedreven geautomatiseerde offertegenerator voor na het verkoopgesprek uw gespreksaantekeningen of transcriptie door, voert deze door AI om de sleutelvereisten te schetsen en genereert een op maat gemaakte offerte die u naar de potentiële klant kunt sturen. In plaats van urenlang bezig te zijn met het schrijven en formatten van een offerte, krijgt u binnen enkele seconden een kant-en-klaar document.

Het sjabloon accepteert ook audio-opnames van telefoongesprekken (getranscribeerd met Whisper v3 of Gemini Audio) en kan conceptvoorstellen genereren als DOCX-bestanden.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Zorg voor een consistente structuur in alle voorstellen met secties voor een samenvatting van het probleem, een overzicht van de oplossing, enz.

Gebruik AI-modellen om een gepersonaliseerd voorstel te genereren dat is afgestemd op de input van de client.

Pas de door AI gegenereerde secties en het e-mailformat aan, afhankelijk van uw diensten of branche.

✅ Ideaal voor: Kleine en middelgrote verkoopteams met een kleine of middelgrote grootte die het opstellen van offertes willen versnellen en handmatig copywritingwerk willen verminderen.

💡 Pro-tip: Stel storingsmeldingen in Zelfs eenvoudige werkstroomen kunnen mislukken door verlopen tokens, gewijzigde bestandsnamen of ontbrekende gegevens. Voeg een notificatie-stap toe die u waarschuwt wanneer er iets misgaat, zodat problemen zich niet opstapelen.

8. Multi-channel pakket voor automatisering van de klantenservice

via n8n

De Multi-Channel Customer Service Automatisering Suite van n8n verzamelt uw ondersteuningsverzoeken uit meerdere kanalen in één enkele werkstroom. Tickets kunnen worden getagd en doorgestuurd naar uw helpdesk of CRM, zodat gesprekken en problemen snel worden opgelost.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik AI-aangedreven classificatie om het ticket te categoriseren: facturering, technische ondersteuning, accountproblemen, klachten, verzoeken om functies, enz.

Escaleer urgente, tickets met hoge prioriteit of tijdgevoelige tickets naar het juiste team of de juiste supportagent voor een snellere afhandeling.

Integreer met Zendesk, HubSpot, Salesforce, enz. voor logboekregistratie, analyse en langetermijnbijhouden.

✅ Ideaal voor: E-commercewinkels of SaaS-diensten die een gemiddeld dagelijks volume aan klantenservice verwachten.

Beperkingen van n8n

n8n is een flexibele tool voor teams die schaalbare activiteiten willen opzetten of automatisch taken willen triggeren op verschillende platforms.

Hier schiet n8n echter soms tekort:

Complexe installatie: Voor het bouwen van uw eerste werkstroom zijn handmatige configuratie van knooppunten en kennis van REST API vereist, wat de toegankelijkheid voor beginners beperkt.

Steile leercurve: n8n biedt flexibiliteit, maar de op logica gebaseerde instellingen en knooppunthiërarchie kunnen nieuwe gebruikers (vooral die zonder technische achtergrond) overweldigen, die mogelijk tutorials nodig hebben.

Beperkte integraties: ondanks dat ze belangrijke apps, geavanceerde diensten of nichetools ondersteunen, hebben ze vaak aangepaste code of externe inloggegevens nodig.

Cloudbeperkingen: De gratis versie en zelfgehoste versies vereisen extra installaties voor het schalen of delen van werkstroomprocessen binnen grote teams.

Minimale analyse: Er is geen ingebouwd dashboard voor gegevensanalyse, waardoor het moeilijker is om de prestaties van de werkstroom te meten zonder het bij te houden.

Veiligheidsconfiguratie: gebruikers moeten handmatig omgaan met versleuteling en toestemming, wat risico's met zich mee kan brengen als dit niet correct is geconfigureerd.

Alternatieve n8n-sjablonen

1. ClickUp-sjabloon voor projectmanagement

Ontvang een gratis sjabloon Lever projecten sneller op met één werkruimte die taken, tijdlijnen en teams met elkaar verbindt met behulp van de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement.

Begin met het sneller opleveren van complexe projecten met structuur en duidelijkheid. Gebruik de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement, waarmee programma's en portfolio's van idee tot uitvoering in één werkstroom worden beheerd.

Het organiseren van werk is eenvoudig met Spaces voor verschillende afdelingen of teams, Mappen voor projecten en Lijsten voor fasen of mijlpalen. Met ClickUp aangepaste velden kunt u details vastleggen, zoals prioriteit, risico, budget, eigenaar, deadline, enz. , voor elke taak.

Voor projectmanagementautomatisering krijgt u if/then-triggers, meer dan 100 vooraf gebouwde sjablonen en de flexibiliteit om deze aan uw behoeften aan te passen.

ClickUp-automatisering maakt handmatig werk overbodig. Wanneer de status van een taak verandert in 'Voltooid', kunt u deze automatisch naar een andere lijst verplaatsen of belanghebbenden hiervan op de hoogte stellen. Of wanneer een deadline wordt gemist, kunt u de prioriteit wijzigen in 'Dringend' en de toegewezen persoon en de projectmanager hiervan op de hoogte stellen.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Activeer statuswijzigingen, stuur geautomatiseerde updates naar het management of zoek en maak verbinding met tools zoals n8n, Slack of Google Spreadsheets om repetitieve rapportages te elimineren.

Wijs duidelijke verantwoordelijkheden toe via de velden Projectmanager, Aanvrager en Uitvoerende sponsor, zodat iedereen weet wie verantwoordelijk is voor de levering en goedkeuringen.

Koppel met Agile Boards, Gantt Charts of automatiseringsplatforms zoals n8n om taken te synchroniseren, deliverables bij te houden en werkstroomtriggers te activeren tussen tools en teams.

✅ Ideaal voor: Projectmanagers, PMO-leiders en multifunctionele teams die meerfasige initiatieven beheren die realtime zichtbaarheid vereisen.

🚀 ClickUp-voordeel: ClickUp Brain, een AI-aangedreven en contextbewuste assistent, helpt werkstroomversnelling door inzichten uit uw hele ClickUp-werkruimte op te halen. Het scant uw documenten om samenvattingen te genereren, maakt verbinding met taken met tijdlijnen om u te helpen prioriteiten te stellen en genereert alles, van e-mailonderwerpen tot pakkende bijschriften voor sociale media.

2. ClickUp-sjabloon voor taakbeheer

Ontvang een gratis sjabloon Stroomlijn uw werk met de ClickUp-sjabloon voor taakbeheer door taken toe te wijzen, prioriteiten in te stellen en de voortgang van elk team bij te houden.

De ClickUp-sjabloon voor taakbeheer biedt een duidelijk en aanpasbaar systeem om taken eenvoudig te plannen, toe te wijzen en bij te houden. U kunt schakelen tussen de meer dan 15 aangepaste weergaven van ClickUp om werk vanuit verschillende perspectieven te bekijken, waaronder deadlines, eigendom en voortgang.

De lijstweergave op prioriteit sorteert al uw taken op basis van urgentie, van hoog naar laag. De lijstweergave op afdeling toont taken voor elke afdeling met hun toegewezen personen, deadlines, statussen, prioriteit, opmerkingen, enz. U krijgt ook een kalenderweergave om tijdlijnen te bekijken op een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse tijdlijn.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Stel een standaardtaaksjabloon in voor alle taken in een project, zodat nieuwe taken automatisch die structuur krijgen.

Maak checklist-sjablonen voor repetitieve stappen binnen taken en pas ze handmatig of via automatiseringen toe op taken.

Voeg dashboardwidgets toe (indien nog niet ingesteld) om taakstatistieken bij te houden, zoals het totale aantal taken, voltooide taken, achterstallige taken of taken per toegewezen persoon.

✅ Ideaal voor: Projectmanagers die een gecentraliseerde taakhub nodig hebben om deliverables voor verschillende teams te plannen en bij te houden.

3. ClickUp-processtroomdiagramsjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Visualiseer werkstroom duidelijk met behulp van de ClickUp-sjabloon voor processtroomgrafieken.

De ClickUp-processtroomdiagramsjabloon zet complexe bewerkingen om in duidelijke, stapsgewijze visualisaties. Deze sjabloon is gebaseerd op collaboratieve ClickUp-Whiteboards met verantwoordelijkheid voor wie wat doet in elke fase. Het is een handige sjabloon voor gestructureerde, meerstapsprocessen zoals werving, onboarding, overdrachten of goedkeuringen met een lange keten.

Elke vorm op het Whiteboard vertegenwoordigt taken, beslissingen en werkstroom, met pijlen die de volgende fase aangeven. U krijgt een kant-en-klare stroomdiagramweergave, maar u kunt elementen verslepen om ze opnieuw te ordenen volgens uw werkstroom.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik connectoren, voeg beslissingsaantekeningen toe (zoals Ja/Nee) of dupliceer vormen naarmate uw proces zich uitbreidt.

Bouw herhaalbare, controleerbare werkstroomen voor werving, bedrijfsvoering of HR.

Deel of exporteer Whiteboards direct voor feedback of documentatie.

✅ Ideaal voor: HR-teams, recruiters en operations managers die vertrouwen op visuele duidelijkheid om processen consistent en transparant te houden.

4. ClickUp-sjabloon voor procesmapping

Ontvang een gratis sjabloon Documenteer, verfijn en optimaliseer werkstroomprocessen voor meer duidelijkheid en impact met de ClickUp-sjabloon voor procesmapping.

De ClickUp-sjabloon voor procesmapping is een kant-en-klare lijst met meer dan 20 stappen die zijn gedefinieerd als subtaken voor het documenteren en optimaliseren van processen binnen verschillende afdelingen.

Zodra u hebt besloten welke werkstroom of welk proces u in kaart wilt brengen, schrijft u alle stappen op in ClickUp Docs. Hier kunt u in realtime samenwerken met uw teamleden en verantwoordelijkheden en tijdlijnen vaststellen. Zet actiepunten om in ClickUp-taken, stel toegewezen personen, prioriteiten en deadlines vast om het bijhouden moeiteloos te maken.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd verantwoordelijkheid en eigendom bij door duidelijke rollen toe te wijzen en afhankelijkheden in ClickUp te koppelen om verwarring tussen afdelingen te voorkomen.

Identificeer en verhelp inefficiënties sneller met behulp van velden voor voortgang en voltooiingspercentage.

Verbind gegevens tussen teams door taken, documenten en gerelateerde projecten aan elkaar te koppelen, zodat u voor elke werkstroom één enkele bron van waarheid behoudt.

✅ Ideaal voor: Operations managers en teamleiders die werkstroomprocessen in cross-functionele installaties moeten standaardiseren.

🚀 Voordeel van ClickUp: Werkstroomautomatisering werkt het beste vanuit een uniforme werkruimte. ClickUp Brain MAX helpt u routinestappen te automatiseren, updates samen te vatten en informatie automatisch tussen apps uit te wisselen. Van het samenvatten van aantekeningen van vergaderingen tot het omzetten van chatberichten naar ClickUp-taken, het kan processen tussen platforms automatiseren.

5. ClickUp Swimlane-stroomdiagramsjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Vereenvoudig de samenwerking met het ClickUp Swimlane-sjabloon door rollen te definiëren, verantwoordelijkheden in kaart te brengen en de voortgang visueel bij te houden.

Gebruik deze interactieve Whiteboard-installatie in het ClickUp Swimlane-sjabloon om processen te visualiseren waarbij meerdere teams betrokken zijn. Elke baan in dit stroomschema vertegenwoordigt een persoon of team, en de elementen in het stroomschema vertegenwoordigen taken, beslissingen of stappen.

In tegenstelling tot statische stroomdiagrammen is dit een volledig bruikbare sjabloon waarin elke vorm kan worden omgezet in een ClickUp-taak, met aanpasbare aangepaste velden en aangepaste taakstatussen. De banen zijn per team kleurgecodeerd en kunnen verticaal of horizontaal worden herschikt, afhankelijk van uw voorkeurslayout.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik vormen (Boxen, beslissingsdiamanten, start-/eindcirkels) om verschillende soorten stappen weer te geven (Taak, beslissing, start, einde).

Gebruik beslissingspunten (diamanten) waar de werkstroom zich verdeelt (bijv. goedgekeurd vs. afgewezen, ja/nee-paden).

Wijs elke taak toe aan het juiste teamlid of de juiste afdeling en voeg indien nodig volgers, startdatums, deadlines en prioriteiten toe.

✅ Ideaal voor: Teams en ontwikkelaars die cross-departmentale werkstroomen willen visualiseren, automatiseren en beheren.

6. ClickUp eenvoudige mindmap-werkstroom-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Zet verspreide ideeën om in gestructureerde, verbonden werkstroomsjablonen voor snellere uitvoering met ClickUp's Simple Mind Map werkstroomsjabloon.

Brainstorm slimmer met deze eenvoudige ClickUp-mindmapsjabloon, die een visuele manier biedt om ideeën te verbinden en werkstroomontwerpen te maken. Deze sjabloon is het meest geschikt voor planningssessies in een vroeg stadium en het verzamelen van vereisten.

Deze ClickUp Mind Maps-sjabloon is vooraf geconfigureerd met weergaven en knooppunten/connectoren, maar u kunt knooppunten verslepen om de layout te reorganiseren en vertakkingen naar behoefte te herstructureren. Hier werkt samenwerking in realtime. Teams kunnen de mindmap bewerken, ideeën toevoegen, knooppunten omzetten in taken, prioriteiten markeren en meer.

In de taakmodus vertegenwoordigen knooppunten daadwerkelijke taken en subtaaken uit uw ClickUp-werkruimte, zodat u bestaande processen kunt visualiseren. In de blanco modus begint u helemaal vanaf nul en kunt u vrij experimenteren voordat u gaat bouwen.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Visualiseer elke verbinding tussen ideeën, automatiseringen en deliverables in één interactieve kaart.

Stimuleer automatiseringsplanning met voorwaardelijke logica die de gegevensstroom mogelijk maakt voordat u integraties bouwt.

Nodig teamgenoten uit om live samen ideeën in kaart te brengen, verbindingen toe te voegen of prioriteiten in realtime aan te passen.

✅ Ideaal voor: Productmanagers en marketingstrategen die complexe ideeën moeten organiseren en logica van werkstroom moeten testen.

7. ClickUp-sjabloon voor de grafische ontwerpwerkstroom

Ontvang een gratis sjabloon Breng orde in creativiteit met het ClickUp Graphic Design-werkstroom-sjabloon om eenvoudig briefings, revisies en goedkeuringen te beheren.

Met het ClickUp Graphic Design werkstroom-sjabloon krijgt uw ontwerpteam een gestructureerde maar flexibele ruimte om deliverables te organiseren en ze in verschillende fases te bijhouden. Er zijn drie vooraf gedefinieerde lijsten: Nieuwe verzoeken, Actieve verzoeken en Klantenlijst. Groepeer, sorteer en filter taken zoals u dat wilt om binnenkomend en lopend werk te beheren.

In de Kanban-stijl Board-weergave kunnen taken worden gegroepeerd op status, toegewezen persoon, prioriteit, tags of deadlines. En met de Gantt Chart View kunt u het projectschema en eventuele afhankelijkheden op een visuele tijdlijn bekijken.

Met aangepaste velden zoals Soorten projecten, Kanaal en Gewenst format kunt u nauwkeurig aanvullende details vastleggen. In het veld Personen kunt u beoordelaars en goedkeurders toevoegen om duidelijk te maken wie verantwoordelijk is voor welke Taak.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik het formulier Grafisch ontwerp aanvragen om ontwerpaanvragen van interne teams of klanten te verzamelen.

Bekijk in één oogopslag de leveringsdata in Kalenderweergave en synchroniseer deze met Google Agenda om het beter te kunnen bijhouden.

Voeg relevante bestanden, zoals mockups, bronbestanden, referentieafbeeldingen, client-briefings, enz. toe aan taken voor een volledige context.

✅ Ideaal voor: Ontwerpteams en marketingafdelingen die grote hoeveelheden ontwerpverzoeken of clientleveringen beheren.

8. ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketing

Ontvang een gratis sjabloon Automatiseer campagnes en houd moeiteloos statistieken bij met de ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketingwerkstroom.

De ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketing fungeert als een commandocentrum voor al uw e-mailcampagnes. Gebruik deze sjabloon om campagnes te maken, e-mails in te plannen, prestatieanalyses uit te voeren en zelfs werklasten bij te houden.

Alle campagnegerelateerde taken die u aanmaakt, verschijnen in de Campagnelijst, waar u alle content kunt zien die gepland staat voor publicatie, samen met details zoals het kanaal en de doelgroep. De Contentkalender brengt vervolgens uw campagnes in kaart voor de hele maand, met kleurgecodeerde taakkaarten waarmee u de voortgang in één oogopslag kunt volgen.

De tabel Email Results Tracking geeft een lijst met alle verzonden campagnes, samen met belangrijke engagementstatistieken voor elk segment. Het plannen van toekomstige campagnes wordt eenvoudiger wanneer u duidelijkheid krijgt over hoe uw content heeft gepresteerd.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik aangepaste velden voor attributen zoals segment, campagnelink, totaal aantal klikken, verzonden e-mails, klikfrequentie en meer.

Voeg formulevelden toe om automatisering van berekeningen te realiseren en resultaten te vergelijken, zoals engagementscores, kosten per conversie, omzet per e-mail, opt-outs, gegenereerde leads, enz.

Houd de capaciteit en voortgang van uw team bij met de weergave Team Workload (Box) en breng de werklast effectief in evenwicht.

✅ Ideaal voor: Marketingteams en groeimanagers die op zoek zijn naar een tool om campagneplanning te centraliseren en resultaten te meten.

🚀 ClickUp Brain in actie: Voor marketingteams voert ClickUp Brain sentimentanalyses uit om te ontdekken hoe klanten denken over een merk en zijn producten, campagnes of concurrenten. De inzichten kunnen vervolgens worden gebruikt om de meest zorgwekkende punten te signaleren en prioriteit te geven aan verbeteringen.

9. Kanban voor softwareontwikkeling-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Verhoog de efficiëntie van uw ontwikkelteam en beheer Sprints visueel met de ClickUp Kanban-werkstroom-sjabloon voor softwareontwikkeling.

De ClickUp Kanban-sjabloon voor softwareontwikkeling biedt teams een gestructureerde manier om werkstroomprocessen te beheren en de verantwoordingsplicht te verbeteren.

De sjabloon wordt geleverd met een reeks vooraf gedefinieerde kolommen die verschillende fasen van softwareontwikkeling vertegenwoordigen, zoals backlog, in uitvoering, beoordeling, testen, Klaar, geblokkeerd, enz. U kunt deze statussen aanpassen of uitbreiden zodat ze aansluiten bij de werkelijke werkstroom van uw team.

Taken, weergegeven als kaarten, kunnen functieverbeteringen, bugfixes, procesverbeteringen of backlog-items vertegenwoordigen. U kunt kaarten eenvoudig verslepen om ze naar andere fasen te verplaatsen naarmate de voortgang vordert.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Deel een duidelijk visueel systeem voor het bijhouden van de voortgang van producten, kwaliteitscontrole en engineering.

Monitor cyclustijden en stel WIP-limieten in om blokkades te identificeren voordat ze releases vertragen.

Geef taken prioriteit op basis van Sprint-behoeften en gebruik filters voor de weergave van taken op prioriteit of deadline.

✅ Ideaal voor: Softwareteams die op zoek zijn naar een tool om werk visueel te beheren met behulp van een Kanban-bord.

10. ClickUp-sjabloon voor contentbeheer

Ontvang een gratis sjabloon Centraliseer uw redactionele kalender met het ClickUp Content Management sjabloon.

De ClickUp Content Management sjabloon is een kant-en-klaar systeem voor het beheren van uw volledige contentpijplijn. Binnen deze sjabloon beschikt u over een dynamische werkruimte met speciale lijsten voor elk kanaal, zoals Website, Blog, Social en E-mail.

Contentverzoeken beginnen in de lijst Inkomende verzoeken, waar u ideeën kunt vastleggen, eigenaren kunt toewijzen en de benodigde inspanning kunt inschatten. Van daaruit stroomt elk item naar kanaalspecifieke borden met fasen, zoals Concept, In ontwikkeling, In beoordeling en Klaar voor publicatie, waardoor u contentwerkstroomen voor alle kanalen kunt standaardiseren.

In de gezamenlijke werkruimte kunt u in realtime samenwerken met uw schrijvers, ontwerpers, editors en marketeers. U kunt subtaaken of checklists gebruiken voor content met meerdere stappen en bijlagen of links toevoegen voor assets, briefings, richtlijnen en brandingkits.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Beheer alle contentaanvragen, voortgang en goedkeuringen in één gedeelde werkruimte die meegroeit met uw marketingvolume.

Automatiseer repetitieve statusupdates en monitor campagne-uitgaven of publicatiefrequentie zonder spreadsheets.

Koppel doelstellingen, budgetten en prestatiestatistieken rechtstreeks aan elke contenttaak voor betere zichtbaarheid en rapportage.

✅ Ideaal voor: Marketing- en contentteams die multichannelkalenders en creatieve werkstroomen beheren

11. ClickUp-sjabloon voor projectaanvragen en -goedkeuringen

Ontvang een gratis sjabloon Breng producten sneller op de markt met de ClickUp-sjabloon voor projectaanvragen en -goedkeuringen.

De ClickUp-sjabloon voor projectaanvragen en -goedkeuringen helpt bij het standaardiseren van aanvragen binnen uw organisatie, zodat elk nieuw project een vast goedkeuringsproces doorloopt.

Statusmarkeringen helpen bij het bijhouden van het werk. Elk nieuw verzoek begint in 'In behandeling'. Naarmate belanghebbenden evalueren en beslissingen nemen, kan de status worden gewijzigd in 'Goedgekeurd', 'Afgewezen' of 'In uitvoering', afhankelijk van het resultaat. Na goedkeuring kunnen projecttaken worden toegewezen aan de juiste teamleden en kunt u dezelfde werkruimte gebruiken om de voortgang te volgen tot aan de oplevering.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik de lijstweergave om alle projectaanvragen in één oogopslag te bekijken en details te vergelijken, zoals impact, kosten, status, enz.

Krijg een visueel overzicht van alle verzoeken, van verzenden tot goedkeuring tot uitvoering, in de Project Request weergave .

Zet goedgekeurde verzoeken om in voltooide projecten: maak subtaaken aan, stel deadlines in, voeg bijlagen toe, stel afhankelijkheden of prioriteiten in, enz.

✅ Ideaal voor: Projectmanagers die projectideeën of werkverzoeken van meerdere belanghebbenden of afdelingen behandelen

12. ClickUp-sjabloon voor e-mailautomatisering

Ontvang een gratis sjabloon Integreer e-mailmogelijkheden om uw projectmanagement te verbeteren met de sjabloon voor e-mailautomatisering van ClickUp.

Met de ClickUp-sjabloon voor e-mailautomatisering kunt u e-mails versturen op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden of triggers. U kunt kiezen uit meer dan 100 sjablonen of aangepaste regels instellen op basis van uw werkstroom.

Triggers kunnen processtappen zijn, zoals het aanmaken van taken, wijzigingen in de status of waarden van aangepaste velden, zoals 'Verzenddatum'. E-mailcontent kan worden opgeslagen in ClickUp Docs en aan taken worden toegevoegd, samen met andere assets zoals afbeeldingen of merkkits.

Als u e-mailcampagnes uitvoert, kunt u statistieken bijhouden en deze bekijken op ClickUp-dashboards om de prestaties te analyseren en toekomstige e-mails of werkstroomen aan te passen.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Visualiseer alle aankomende verzendingen en voorkom overlappingen met de kalender-weergave .

Stel onderwerpregels en e-mailteksten op in ClickUp Docs om samen te werken met uw team en direct feedback te krijgen.

Evalueer welke e-mailtypes het beste presteren, optimaliseer onderwerpen, verbeter segmentatie en pas uw logica voor automatisering aan.

✅ Ideaal voor: Iedereen die tijdig consistente e-mails moet versturen zonder handmatig werk.

💡 Pro-tip: Documenteer terwijl u bouwt Voeg korte aantekeningen toe aan uw werkstroom waarin u uitlegt wat elke sectie doet. Uw toekomstige zelf – en uw teamgenoten – zullen u dankbaar zijn wanneer het tijd is om problemen op te lossen of updates door te voeren.

13. ClickUp-blogbeheerswerkstroomsjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Coördineer schrijvers, editors en deadlines op één plek met het ClickUp Blog Management-sjabloon voor contentteams.

De werkstroom-sjabloon voor blogbeheer biedt u een gecentraliseerde, geautomatiseerde werkruimte waar elk bericht via een duidelijke werkstroom van idee naar publicatie gaat.

U krijgt een ingebouwd aanvraagformulier zodat nieuwe blogideeën in een gestructureerd format kunnen worden vastgelegd. Elke inzending wordt een nieuwe Taak. Zodra deze is goedgekeurd, kan de uitvoering worden toegewezen aan schrijvers en ontwerpers, samen met details zoals de titel van de blog, de auteur, de deadline, de benodigde middelen, de publicatiedatum, het kanaal, enz.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik Kalender-weergave om publicatiedata in te stellen en aankomende berichten te visualiseren.

Schakel over naar Tijdlijn en Gantt-grafiekweergaven om afhankelijkheden en overlappingen in het publicatieschema te bekijken.

Verplaats taken tussen werkstroomfasen naarmate de voortgang van het werk vordert, van concept naar beoordeling, ontwerp, gepland en gepubliceerd in de Board View.

✅ Ideaal voor: Agentschappen of interne creatieve teams die blogs publiceren voor meerdere merken of contentstromen

Bespaar tijd en schaal sneller met ClickUp

Elke werkstroom is slechts zo sterk als het systeem erachter. n8n-werkstroomsjablonen maken automatisering toegankelijk voor teams door tools met elkaar te verbinden en handmatige taken te elimineren.

Maar als u handmatige werkstroomen wilt omzetten in zelfstandig werkende systemen, dan heeft u ClickUp nodig.

Van de werkstroomsjablonen van ClickUp bieden teams een evenwicht tussen controle en momentum, waardoor u systemen kunt ontwerpen die meegroeien met het werk in plaats van het te vertragen.

Meld u gratis aan bij ClickUp en vind kant-en-klare installaties voor marketing, engineering, bedrijfsvoering en meer.