12 krachtige voorbeelden van AI-agenten die industrieën transformeren

Stel je voor: een retailteam heeft twee weken lang klantgegevens geanalyseerd om kooptrends te ontdekken, om er vervolgens achter te komen dat deze al achterhaald waren. Ondertussen heeft de AI-agent van hun concurrent de verschuiving gesignaleerd, de prijzen aangepast en in realtime een promotie uitgerold.

Raad eens welke een omzetstijging van 22% heeft gerealiseerd?

Zo geven AI-agents bedrijven een voorsprong.

In deze blogpost bekijken we voorbeelden van AI-agents die bedrijven helpen om voorop te blijven lopen, in plaats van te verdrinken in achterhaalde dashboards. 🧰

Wat zijn AI-agenten?

AI-agenten zijn kunstmatige intelligentiesystemen of softwareprogramma's die zelfstandig hun omgeving waarnemen, beslissingen nemen en taken uitvoeren of doelen bereiken voor gebruikers of andere systemen zonder menselijke tussenkomst.

via BCG

Ze kunnen communiceren met hun omgeving, gegevens verzamelen en analyseren en de beste actie bepalen om vooraf bepaalde doelen te bereiken. Deze tools maken gebruik van geavanceerde technieken zoals grote taalmodellen (LLM's), machine learning (ML) en natuurlijke taalverwerking (NLP) om te begrijpen wat er gaande is, een plan te maken en dingen gedaan te krijgen, waarbij vaak meerdere stappen worden uitgevoerd om van begin tot eind te komen.

🧠 Leuk weetje: De 'slimste' AI-agent is niet altijd de beste. Een kleiner model dat is afgestemd op uw domein presteert vaak beter dan een gigantisch model voor algemeen gebruik, vooral voor taken waarbij nauwkeurigheid belangrijker is dan welsprekendheid.

Voorbeelden van AI-agents per sector

Hier zijn enkele voorbeelden van de verschillende soorten AI-agenten in actie en hoe ze een enorme impact hebben op verschillende sectoren. ⚒️

1. Klantenservice

AI-tools voor automatisering in de klantenservice behandelen routinematige vragen, detecteren de stemming van klanten en ondersteunen menselijke medewerkers met relevante informatie. Zo helpen ze:

24/7 beschikbaarheid door routinematige vragen te behandelen en veelvoorkomende problemen op te lossen

Analyseer de sentimenten van klanten in realtime om frustraties te detecteren en kritieke problemen door te geven aan menselijke agents

Live ondersteuning van menselijke medewerkers, door relevante antwoorden voor te stellen en content uit de kennisbank op te halen tijdens gesprekken

📌 Voorbeeld: De virtuele assistent 'Charlie' van HomeServe neemt dagelijks meer dan 11.000 telefoontjes aan, boekt reparaties, verbindt gesprekken door en behandelt routinevragen, zodat menselijke medewerkers zich kunnen concentreren op de lastigere zaken. via The Wall Street Journal

💡 Pro-tip: Niet alle soorten AI-agenten hebben autonomie nodig. Assisteren ze (helpen ze een mens), opereren ze (voeren ze een taak uit) of zijn ze eigenaar (nemen ze beslissingen)? Maak dat van tevoren duidelijk. Het verandert hoe u toegang, vertrouwensniveaus en interfaces ontwerpt.

📮 ClickUp Insight: 21% van de mensen zegt dat meer dan 80% van hun werkdag wordt besteed aan repetitieve taken. En nog eens 20% zegt dat repetitieve taken minstens 40% van hun dag in beslag nemen. Dat is bijna de helft van de werkweek (41%) besteed aan taken die niet veel strategisch denken of creativiteit vereisen (zoals follow-up e-mails 👀).

2. Verkoop

AI-agents stroomlijnen verkoopprocessen met geprioriteerde leads, geautomatiseerde updates voor klantrelatiebeheer (CRM) en gepersonaliseerde outreach-inspanningen. Zo helpen ze:

Scoor automatisch leads op basis van historische gegevens en gedragsinzichten, zodat vertegenwoordigers weten wie ze prioriteit moeten geven

Update CRM-systemen autonoom door gesprekken te registreren, contactvelden bij te werken en follow-ups in te plannen

Verstuur gepersonaliseerde berichten en genereer outreach-e-mails die zijn afgestemd op de fase waarin elke koper zich in de funnel bevindt

📌 Voorbeeld: De AI-agent Dash van LocaliQ werkt CRM-records automatisch bij en automatiseert follow-ups. AI-systemen passen ook dynamisch leadscores aan naarmate prospects reageren op campagnes. via LocaliQ

🧠 Leuk weetje: Het nut van een agent kan vaak worden samengevat in één woord: coördinatie. Een goede agent is niet goed omdat hij tekst genereert, maar omdat hij weet wanneer, waarom en hoe hij met andere systemen moet communiceren, logica moet triggeren en taken soepel moet overdragen aan mensen.

3. Marketing

AI maakt marketingautomatisering, het aanmaken van content, campagneoptimalisatie en doelgroepsegmentatie mogelijk. Zo kunt u hiervan profiteren:

Genereer SEO-vriendelijke content voor blogs, advertenties en landingspagina's met behulp van contextuele trefwoorden en toon

Optimaliseer advertentiecampagnes in realtime en pas biedstrategieën aan op basis van prestatietrends

Segmenteer doelgroepen dynamisch met behulp van gedrags- en demografische gegevens voor beter getargete campagnes

📌 Voorbeeld: Skott AI helpt marketeers de productie van content op te schalen met behoud van SEO-kwaliteit. Tools zoals Performance Max van Google gebruiken AI om advertenties automatisch aan te passen op basis van het gedrag van gebruikers. via Lyzr

💡 Pro-tip: Marketeers kunnen in ClickUp een aangepaste Autopilot Agent bouwen die automatisch de kwaliteit en afstemming van contenttaken controleert voordat ze als voltooid worden gemarkeerd.

Zo werkt het:

Trigger : Een content writer verplaatst zijn taak naar de fase 'Review'

Scannen : De agent controleert of er een document is bijgevoegd en of het aantal woorden voldoet aan de criteria

Review: De agent leest het document en genereert een feedbackcommentaar zoals:

👋 Hey @Taylor, hier is een korte review van dit concept: ✅ Sterke punten: Duidelijke structuur en werkstroom

CTA sluit aan bij onze campagnedoelen ⚠️ Voorgestelde wijzigingen: Overweeg om de toon aan het begin wat te verzachten – deze is een beetje agressief voor ons publiek

Twee grammaticale problemen in paragraaf 3 (zie suggesties in het document)

Voeg een statistiek of citaat toe om het belangrijkste argument in sectie 2 te ondersteunen Zodra dit is opgelost, kunt u dit naar "Definitieve beoordeling" verplaatsen! 🚀

Melding: De schrijver krijgt een melding, feedback kan worden opgevolgd en er hoeft geen manager handmatig te reageren

Hier is een stapsgewijze handleiding om uw eerste agent in ClickUp in te stellen👇🏽

4. Bedrijfsvoering

AI op de werkplek verbetert de operationele efficiëntie door middel van voorspellend onderhoud, voorraadbeheer en procesoptimalisatie. Dit kunt u doen met agents in ops:

Voorspel storingen aan apparatuur voordat ze zich voordoen op basis van sensorgegevens en gebruikspatronen

Automatiseer voorraadbeheer en voorspel de vraag om voorraden automatisch bij te bestellen

Ontdek inefficiënties in werkstromen met behulp van procesmining en stel optimalisaties voor

📌 Voorbeeld: Productiebedrijven gebruiken AI om ongeplande downtime te verminderen door middel van voorspellende analyses en onderhoud. Retailers zoals Walmart gebruiken AI om automatisch voorraden aan te vullen op basis van realtime verkoopcijfers. via Walmart

🔍 Wist u dat? Meer dan 70% van de inspanningen op het gebied van AI-implementatie geeft nu prioriteit aan actiegerichte AI-agenten boven puur conversatiegerichte agents.

5. Werving

AI-agents transformeren recruitment, stroomlijnen de screening van kandidaten, verminderen vooroordelen en automatiseren de planning. Dit is wat deze tools doen:

Analyseer cv's op intelligente wijze op basis van vaardigheden en trefwoorden in functieomschrijvingen met behulp van NLP

Verminder vooringenomenheid bij screening met geanonimiseerde kandidaatgegevens en gestandaardiseerde evaluatie

Plan automatisch interviews met behulp van functies voor het synchroniseren van tijdzones en kalenders

📌 Voorbeeld: Hirevue + Pymetrics AI, gebruikt door Unilever, combineert chat-gebaseerde interactie, interactieve cognitieve tests en slimme video-interviewanalyse. Het kijkt naar hoe kandidaten denken, spreken en zichzelf presenteren om te bepalen of ze geschikt zijn. via Hirevue

📖 Lees ook: Hoe kennisgebaseerde agents in AI te gebruiken

6. Coderen

Ontwikkelaars profiteren van AI-agents die helpen bij het genereren van code, het opsporen van fouten en het documenteren. Zo kunt u deze agents gebruiken:

Genereer contextbewuste codefragmenten en sjablonen terwijl ontwikkelaars typen

Identificeer bugs en kwetsbaarheden in realtime, vaak nog voordat het testen begint

Maak documentatie op basis van codebases, inclusief API-referenties en inline uitleg

📌 Voorbeeld: GitHub Copilot helpt ontwikkelaars sneller te coderen met intelligente suggesties. Tools zoals Bito. ai documenteren automatisch functies en eindpunten om tijd te besparen. via GitHub

💡 Pro-tip: Begin met het resultaat, niet met de software. Bepaal voordat u een AI-agent introduceert welke beslissing of taak u hem wilt laten uitvoeren, van begin tot eind. Bouw geen chatbot voor 'ondersteuning'. Bouw een resolver voor 'mijn abonnement annuleren met terugbetalingslogica'

7. Persoonlijke productiviteit

🔍 Wist u dat? Met 53,4% is het stroomlijnen van taken voor persoonlijke productiviteit of assistentie een van de belangrijkste gebruiksscenario's voor agents.

AI-agenten voor productiviteit fungeren als persoonlijke assistenten die taken, e-mails en vergaderingen beheren om de individuele productiviteit te verhogen. Ze helpen bij:

Vat vergaderingen samen met belangrijke punten en actiepunten die naar de deelnemers worden gestuurd

E-mails triëren , berichten op prioriteit sorteren en antwoorden opstellen

Automatiseer taken van beheerders zoals het boeken van vergaderingen, het indienen van onkosten of het bijwerken van kalenders

📌 Voorbeeld: De AI-agenttool van Zoom biedt directe samenvattingen na vergaderingen. Agenten die zijn geïntegreerd met Gmail kunnen e-mails beantwoorden of categoriseren op urgentie. via Zoom

💡 Pro-tip: Gebruik de vooraf gebouwde Autopilot Agents van ClickUp om je focus te behouden. Stel de Daily Report of Team StandUp Agents in om elke ochtend automatisch een overzicht te krijgen van uw belangrijkste taken, achterstallige items en prioriteiten, zodat u geen 30 minuten hoeft te verspillen met uitzoeken wat u vervolgens moet doen.

8. Financiën

AI-agents verbeteren de veiligheid, investeringsstrategieën en compliance in de financiële sector. U kunt ze gebruiken om:

Detecteer afwijkingen in transacties om fraude of onregelmatige activiteiten onmiddellijk te signaleren

Optimaliseer beleggingsportefeuilles met behulp van simulaties en realtime marktgegevens

Zorg voor compliance en genereer audit trails en wettelijk verplichte rapportages

📌 Voorbeeld: Sommige AI-agenten in FinTech kunnen frauduleuze creditcardtransacties signaleren zodra ze plaatsvinden. Robo-adviseurs zoals TechCrunch gebruiken AI om de allocatie van activa te optimaliseren en portfolios opnieuw in evenwicht te brengen. via Betterment

💡 Pro-tip: Creëer vangrails met escalatiepaden. Elke AI-agent heeft een ingebouwd 'Ik weet het niet'-protocol nodig. Streef niet naar perfectie, maar ontwerp uitwijkmogelijkheden die lastige randgevallen doorsturen naar een mens. Zo bouwt u vertrouwen op zonder uw team of uw gebruikers te overbelasten.

9. E-commerce

AI-agents personaliseren de winkelervaring, beheren retourzendingen en maken het vinden van producten gemakkelijker. Deze tools:

Geef intelligente aanbevelingen door browse- en aankoopgeschiedenis te analyseren

Verwerk retourzendingen automatisch via AI-gestuurde werkstromen die terugbetalingen en herbevoorrading beheren

Maak visueel zoeken mogelijk, waarbij gebruikers afbeeldingen kunnen uploaden om direct vergelijkbare producten te vinden

📌 Voorbeeld: Chat-to-Buy-agenten op platforms zoals WhatsApp stellen gebruikers in staat om producten volledig via chat te bekijken, selecteren en kopen, met behulp van geavanceerde NLP en backend-integraties voor een naadloze conversational commerce-ervaring. Amazon en Shopify gebruiken AI om productaanbevelingen te doen met 'Misschien vindt u dit ook leuk'. Met visuele zoekfuncties zoals Syte.ai kunnen gebruikers items vinden door een foto te maken. via Syte.ai

10. IT en cyberbeveiliging

AI-agents versterken IT-systemen door ondersteuningstaken te automatiseren en proactief bedreigingen te identificeren. Dit is wat ze voor u kunnen doen:

Los IT-tickets automatisch op, inclusief het resetten van wachtwoorden en patchbeheer

Beveilig tegen bedreigingen op basis van gedetecteerde patronen in systeemlogboeken en activiteiten

Voorspel infrastructuurbehoeften en schaal resources automatisch tijdens pieken in het verkeer

📌 Voorbeeld: De AI van Aisera lost zelfstandig tier 1 IT-problemen op. Cybersecurityplatforms zoals Darktrace gebruiken AI voor realtime detectie van bedreigingen. via Aisera

🔍 Wist u dat? Zelfs een enkele AI-agent maakt meestal gebruik van verschillende componenten: taalmodellen, retrieval tools, rule engines en taakspecifieke geheugensystemen. Het lijkt meer op een kleine crew achter de schermen dan op een solo-act.

11. Gezondheidszorg

AI-agenten ondersteunen zorgprofessionals, verbeteren diagnostiek, monitoren patiënten en stroomlijnen administratieve taken voor automatisering van de werkstroom. De toepassingen zijn indrukwekkend: AI-modellen detecteren longkanker in een vroeg stadium door middel van beeldanalyse. Platformen voor klinische proefversies gebruiken nu AI om geschikte deelnemers te vinden binnen grote ziekenhuisnetwerken. En nog veel meer.

Laten we eens kijken hoe dit helpt:

Ondersteuning bij diagnose op basis van geanalyseerde beeldvorming en vroege ziekteverschijnselen

Houd de therapietrouw van patiënten bij en herinner gebruikers eraan om medicijnen in te nemen of afspraken na te komen

Patiënten matchen met proefversies op basis van medische dossiers om te bepalen of ze in aanmerking komen

📌 Voorbeeld: Zorgverleners moeten vaak de toestand van een patiënt beoordelen voordat ze een consult of doorverwijzing kunnen geven, maar dit handmatig doen kan inconsistent en tijdrovend zijn. IVR-systemen, zoals die van Plivo's AI-spraakagenten, stroomlijnen dit proces door belangrijke informatie te verzamelen via spraak- of toetsenbordopdrachten, urgente gevallen te identificeren en deze onmiddellijk door te sturen naar de juiste medische professional. via Plivo

🔍 Wist u dat? Ondanks het potentieel van agents om diagnoses te stroomlijnen, de intake te automatiseren en de zorgverlening te verbeteren, aarzelt 57% van de zorgprofessionals nog steeds om ze in te voeren. Dit komt voornamelijk door zorgen over de privacy van patiënten en de veiligheid van gegevens.

12. Productie

AI-agents automatiseren productielijnen, optimaliseren werkstromen en zorgen voor een constante kwaliteit. Zo helpen ze:

Voer repetitieve en complexe taken zoals lassen, schilderen en assembleren van onderdelen met hoge precisie en snelheid uit

Analyseer sensorgegevens in realtime om storingen aan apparatuur te voorspellen en onderhoud te plannen voordat er defecten optreden

Optimaliseer productieschema's en de toewijzing van middelen om de efficiëntie te maximaliseren en downtime te verminderen

📌 Voorbeeld: AI-aangedreven robots in de auto-industrie assembleren voertuigonderdelen, waardoor de nauwkeurigheid wordt verbeterd en de productietijd wordt verkort.

🤝 Vriendelijke herinnering: Intelligente agents zijn er niet om rollen te vervangen, ze vervangen reactietijd. Ze verkleinen de kloof tussen intentie en uitvoering, waardoor de tijd die nodig is om van 'Ik moet X doen' naar 'X is al in gang gezet' te gaan, wordt verkort

Wat maakt een goede AI-agent?

Niet elke AI die terugchat of een taak automatiseert, is een goed presterende agent. De beste zijn strategisch, zelfvoorzienend en behulpzaam.

Laten we eens kijken naar enkele eigenschappen die de professionals onderscheiden van de prototypes. 💁

Autonomie en doelgerichtheid: Weet wat het moet doen en gaat aan het werk zonder voortdurende menselijke input

Perceptie: Begrijpt de intentie en context van de gebruiker om reacties effectief af te stemmen

Intelligentie en redenering: Verwerkt informatie op logische wijze om goede beslissingen te nemen en handelt autonoom om gedefinieerde doelen te bereiken

Leren en aanpassingsvermogen: Past zich naadloos aan nieuwe informatie, feedback en veranderende omgevingen aan, en leert van eerdere interacties en resultaten

Optimalisatie: Optimaliseert processen voor snelheid, nauwkeurigheid en efficiënt gebruik van middelen om met gebruikers te communiceren via Optimaliseert processen voor snelheid, nauwkeurigheid en efficiënt gebruik van middelen om met gebruikers te communiceren via automatisering van AI-werkstromen

🧠 Leuk weetje: Iedereen wil zijn eigen AI-model trainen. In de praktijk leveren slimme prompts en duidelijke instructies vaak betere resultaten op dan dure fine-tuning-experimenten.

Hoe ClickUp AI-gestuurde agentische werkstromen ondersteunt

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Wilt u uw volledige werkstroom met slechts enkele klikken automatiseren?

Laten we aan de slag gaan! 💪

ClickUp Autopilot Agents

De Autopilot Agents van ClickUp zijn de AI-aangedreven medewerkers binnen ClickUp, die zijn ontwikkeld om zelfstandig routinetaken uit te voeren, proactieve inzichten te bieden en de werkstromen van teams te stroomlijnen, zonder dat er een ontwikkelaar of handmatige tussenkomst nodig is.

U kunt ze direct uit de doos instellen via vooraf gebouwde agents of de codevrije builder van ClickUp gebruiken om aangepaste agents te maken die in meerdere contexten in uw werkruimte werken.

Gebruik de Auto-Answers Agent in ClickUp Chat om sneller inzichten te verkrijgen

Wanneer een trigger optreedt en aan de ingestelde voorwaarde is voldaan, voeren deze agents acties uit (bijv. een opmerking maken, een taak aanmaken, een antwoord geven) via ingebouwde tools (reply-to-thread, taak aanmaken, stand-up summary, executive summary tools). Agents hebben toegang tot geselecteerde content in de werkruimte (taken, documenten, chats), openbare artikelen in het helpcentrum en zelfs uw gekoppelde apps (Slack, Google Drive, Figma, enz. ) om deze acties zelfstandig uit te voeren.

📌 Enkele voorbeelden van vooraf gebouwde agents zijn: Automatische antwoorden : beantwoord vragen direct in ClickUp Chat met relevante informatie uit de werkruimte

Wekelijkse/dagelijkse rapporten : genereer automatisch projectupdates volgens een vast schema

Team StandUp: verzamel de status en blokkades van teams zonder teamleden te pingen

ClickUp Brain

Vraag ClickUp Brain om kant-en-klare documenten en handleidingen te maken in ClickUp Docs

ClickUp Brain is een doelgericht neuraal netwerk dat de productiviteit van het ClickUp-ecosysteem verbetert. In tegenstelling tot traditionele chatbots begrijpt het de specifieke structuur en context van uw werkruimte – projecten, taken, documenten, mensen en tijdlijnen – waardoor het een diep geïntegreerde partner is.

Het kan zowel functioneren als een AI-kennismanager als een AI-projectmanager, door projecten samen te vatten, antwoorden te vinden in documenten, content voor te stellen en zelfs updates voor u te schrijven. Of u nu lanceringen beheert, een team leidt of probeert het overzicht te behouden over duizend bewegende delen, Brain zorgt ervoor dat u altijd een stap voor bent.

U kunt het zelfs gebruiken om direct ClickUp-taken en ClickUp-documenten te genereren, zodat u binnen enkele seconden ideeën in daden kunt omzetten. Gebruik gewoon natuurlijke taal met een eenvoudige prompt, 'Maak een taak om de marketingstrategie voor het tweede kwartaal tegen aanstaande vrijdag af te ronden en wijs deze toe aan Sarah', en het wordt voor u gedaan!

📌 Voorbeeld: Stel dat u een productmanager bent die zich voorbereidt op een vergadering met belanghebbenden. In plaats van aantekeningen bij elkaar te zoeken, stelt Brain een overzichtelijke samenvatting van de Sprint op, markeert knelpunten en plaatst deze direct in uw document of Slack-thread zonder van context te wisselen.

Met open API's en slimme automatisering van projectmanagement kunt u de AI-agents van ClickUp koppelen aan andere platforms, zodat u AI in elk onderdeel van uw werkbeheersysteem kunt integreren.

ClickUp-documenten

Ga naar ClickUp Brain voor AI-gestuurde schrijf- en bewerkingstaken in ClickUp Docs

ClickUp Docs is de plek waar u kunt schrijven, bewerken en samenwerken, net als in het echte leven, maar dan met alles naadloos met elkaar verbonden. Sluit live taken, checklists met deadlines en zelfs Kanban-borden of kalenders in deze levende documenten in.

Van het opstellen van een voorstel en het in kaart brengen van een contentstrategie tot het opstellen van interne SOP's, Docs houdt alles en iedereen gesynchroniseerd. Bovendien werkt uw team asynchroon samen met realtime samenwerkingsfuncties zoals opmerkingen, vermeldingen en gedeelde cursors.

Dankzij ClickUp Brain kunt u zelfs automatisch documenten genereren op basis van projectinput of aantekeningen van vergaderingen, waardoor u uren aan handmatige opmaak en bewerking bespaart. De AI-agent voor het aanmaken van content schrijft ook eerste concepten, verfijnt content, vat lange updates samen en hergebruikt tekst voor verschillende doelgroepen of formats.

📌 Voorbeeld: Een marketingteam dat een productlancering plant, kan tegelijkertijd hetzelfde document bewerken. De copywriter schrijft koppen, de PM voegt een takenlijst voor deliverables toe en de ontwerper voegt links naar moodboards toe. Vervolgens scant ClickUp Brain het document, haalt belangrijke mijlpalen eruit en genereert direct taken en tijdlijnen.

📮 ClickUp Insight: Volgens ons onderzoek vertrouwt bijna 88% van de leidinggevenden nog steeds op handmatige check-ins, dashboards of vergaderingen om updates te krijgen. De kosten? Verloren tijd, contextwisselingen en vaak verouderde informatie. Hoe meer energie u besteedt aan het achterhalen van updates, hoe minder u overhoudt om ernaar te handelen.

ClickUp Automatisering

Maak komaf met alle saaie, repetitieve taken met ClickUp-automatisering

Wilt u AI gebruiken om repetitieve taken te automatiseren? Ga dan naar ClickUp-automatisering.

U stelt de regels in, bijvoorbeeld 'wanneer de status van een taak verandert in In behandeling, stuur dan een ping naar het QA-team', en het platform zorgt ervoor dat dit gebeurt. Geen handmatig achter de broek lopen, geen vertragingen. U kunt bijna alles automatiseren: opdrachten, statusupdates, notificaties en zelfs integraties met andere tools.

📌 Voorbeeld: Uw klantenserviceteam krijgt feedback met de tag 'Dringend'. ClickUp Automatisering maakt automatisch een nieuwe taak aan, wijst deze toe aan de juiste persoon, markeert het account en synchroniseert die informatie met uw CRM-systeem.

💡 Pro-tip: Een van de meest over het hoofd geziene aspecten van training: exitcriteria. Definieer duidelijke grenzen waar uw LLM-agenten niet verder mogen gaan (bijvoorbeeld als de sentiment van de gebruiker negatief is of als de betrouwbaarheidsscore onder een drempelwaarde daalt). Dat is geen mislukking, maar slimme terughoudendheid.

Uw AI-agent is slechts een klik (Up) verwijderd!

AI-agents lossen problemen op, maken teams sneller en helpen bedrijven slimmer dan ooit te schalen. Maar hoe intelligent een AI-agent ook is, hij is slechts zo effectief als het systeem waarin hij werkt.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, stroomlijnt uw werk, helpt teams samenwerken en georganiseerd blijven. Met de krachtige tools kunt u projecten, taken, documenten en meer op één plek beheren.

Maar wanneer u ClickUp Brain toevoegt, bereikt u een nog hoger niveau van efficiëntie. U kunt binnen enkele seconden taken en documenten genereren, werkstromen automatiseren en eenvoudig realtime inzichten verkrijgen.

