Top 18 Taak Automatisering Software voor 2025 (Definitie & Voorbeelden)

Taak automatiseringssoftware wordt tegenwoordig bijna overal gebruikt.

Er zijn robots in de assemblagelijnen om de productie te automatiseren.

Onze factuurbetalingen en vakantiebezorgers zijn geautomatiseerd.

Zelfs bedrijven gebruiken kunstmatige intelligentie of gespecialiseerde automatiseringssoftware om hun efficiëntie te verhogen, zoals EVE, een geautomatiseerde robot in WALL-E. 🤖

Automatisering heeft ons in staat gesteld om de hoeveelheid handmatige taken in onze werkstroom te verminderen, met als resultaat een hogere productiviteit, een betere consistentie, meer tijd om ons te richten op de kernaspecten van het bedrijf en nog veel meer.

We kunnen gerust zeggen dat automatiseringstechnologie de manier waarop we leven en werken voorgoed heeft veranderd.

In dit artikel leren we meer over het automatiseren van taken en belichten we de 18 beste software voor het automatiseren van taken die momenteel beschikbaar zijn. Lees verder om te ontdekken wat elke tool te bieden heeft en welke de perfecte match kan zijn voor jouw bedrijf. 💘

Laat de verkenning van de app beginnen.

Wat is automatisering van taken?

Taak automatisering houdt in dat er een hulpmiddel of software wordt gebruikt om de handmatige inspanning die nodig is om eenvoudige Taken uit te voeren te verminderen of te elimineren. Het doel is om taken te automatiseren en processen efficiënter te maken om de productiviteit van mensen te verhogen.

Welke hulpmiddelen voor taakautomatisering geschikt zijn voor jouw behoeften, hangt af van de processen of taken die je wilt automatiseren.

Om je te helpen beslissen, zullen we een aantal van de beste tools voor Taak Automatisering van dit moment bekijken.

**Hoe kies je automatiseringssoftware?

Wanneer je op zoek gaat naar de beste automatiseringssoftware voor je bedrijf, raden we je aan een lijst bij te houden met de belangrijkste functies die je zoekt in een automatiseringstool.

Hieronder staan nuttige functies van automatiseringssoftware waar je op moet letten:

Integraties

Prijzen

E-mail mogelijkheden

Afhankelijkheid

18 Beste software voor Taak Automatisering

Hier zijn 18 populaire tools voor automatisering die op je radar moeten staan:

1. ClickUp

ClickUp is een van de met de hoogste beoordeling software voor automatisering van taken en tools voor projectmanagement gebruikt door productieve teams wereldwijd.

Met ClickUp kunt u terugkerende herinneringen voor vergaderingen maken, automatisch taken toewijzen, statussen verplaatsen, opmerkingen plaatsen en nog veel meer.

Laten we eens kijken wat ClickUp tot de #1 software voor het automatiseren van taken op onze lijst maakt.

ClickUp Automatiseringen ClickUp's intelligente automatisering vermindert niet alleen uw handmatige inspanningen, maar helpt u ook Taken te automatiseren om middelen vrij te maken en deze creatief in te zetten.

Hoe werkt automatisering in ClickUp?

Als een trigger optreedt en aan een voorwaarde voldoet, voert ClickUp automatisch een specifieke actie uit.

We leggen het uit met een voorbeeld van WALL-E.

EVE, de Taak van de Extraterrestrial Vegetation Evaluator:

Als er een vegetatie-exemplaar wordt gevonden op aarde, plaats het dan in de borstholte en deactiveer het.

Met ClickUp-taak kun je de taak van EVE automatiseren door de drie aspecten in te stellen: Trigger .

5. Wrike

Met Wrike kunt u teamspecifieke automatisering maken om bedrijfsprocessen te stroomlijnen.

U kunt digitale publicaties en gedeelde teamkalenders gebruiken om deadlines duidelijk te houden en feedbacklussen te verkorten.

De mobiele app van Wrike slaat echter niet aan bij de gebruikers.

Wrike sleutel functies

Aangepaste dashboards en formulieren voor aanvragen

Visuele Redactie en geautomatiseerde goedkeuringssystemenAI-tool .

6. SchrikkelWerk

Als je op zoek bent naar automatisering van robotprocessen of testautomatisering, kun je LeapWork. proberen

Het is een no-code tool met een proces automatisering taal die iedereen kan begrijpen en gebruiken op schaal.

Het debuggen van complexe werkstromen kan echter lastig zijn.

Je moet een beetje vertrouwen hebben om LeapWork te gebruiken.

LeapWork sleutel functies

Ondersteunt web- en desktopapplicaties gebouwd op elk platform

Hypervisuele weergave van bugs

Geavanceerde kalenderassistent voor een overzicht van taken

Beheer van werkstromen en toegewezen personen

LeapWork prijzen

LeapWork prijzen zijn beschikbaar op aanvraag.

Beoordelingen van LeapWork klanten

G2 :4.4/5 (10+ beoordelingen)

:4.4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

7. ProcessMaker

U kunt ProcessMaker gebruiken als automatiseringstool voor bedrijfsprocessen om repetitieve taken zoals formulieren en goedkeuringsprocessen op afdelingen te automatiseren.

U kunt verbinding maken met systemen van derden via API en ook robotische automatisering van processen inzetten voor meer functies.

Het is echter moeilijk om een nieuw geautomatiseerd proces toe te voegen in ProcessMaker.

de belangrijkste functies van #### ProcessMaker

Business process modeler voor het slepen en neerzetten van taken en beslispunten

Dashboards om processen te bewaken

Formulieren en weergaveschermen zonder code

Verzoeken direct vanuit e-mail inbox of Slack goedkeuren of afwijzen

prijzen #### ProcessMaker

De standaard premium versie van deze app kost $1.495/maand (jaarlijks gefactureerd).

Beoordelingen van ProcessMaker klanten

G2 :4.3/5 (240+ beoordelingen)

:4.3/5 (240+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (170+ beoordelingen)

8. Pijpfijn

Er zijn geen codeervaardigheden nodig om uw werkstroom te automatiseren of bedrijfsproces met Pipefy.

Vereenvoudig het beheer van aanvragen, implementeer digitale workflows en verminder het aantal fouten door handmatig werk te automatiseren.

Pipefy sleutel functies

Aangepaste integraties van chatten apps tot ERP's

Serviceportalen centraliseren documenten, beleidsregels en formulieren voor aanvragen

Geautomatiseerde e-mails met sjablonen

Geavanceerde rapportages filteren en combineren informatie uit processen

Pipefy prijzen

Pipefy biedt een gratis abonnement. Betaalde abonnementen beginnen bij $22/gebruiker per maand.

Beoordelingen van Pipefy klanten

G2 :4.6/5 (170+ beoordelingen)

:4.6/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (260+ beoordelingen)

9. Zapier

Zapier werkt briljant als een connector van derden voor meer dan 750 apps. Het laat je integreren, automatiseren en innoveren met slechts een paar klikken.

Het hele integratiegebeuren kan echter behoorlijk ingewikkeld worden. Misschien wil je er gewoon vanaf zappen.

de belangrijkste functies van #### Zapier

Meerdere Taken automatiseren met één trigger

Filters om de basisregels in te stellen

Zap-geschiedenis om een lopend logboek van automatisering bij te houden

Sjablonen voor geautomatiseerde werkstromen

Zapier prijzen

Zapier heeft een gratis abonnement. Het betaalde abonnement begint bij $29,99/maand.

Beoordelingen van Zapier klanten

G2 :4.5/5 (740+ beoordelingen)

:4.5/5 (740+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.800+ beoordelingen)

10. RoboTask

Windows heeft geen macro-recorder, RoboTask is een desktop automatiseringstool speciaal ontworpen voor Windows PC.

Het heeft een macro recorder om muis- en toetsenbordacties op te nemen voor het automatiseren van Taken.

Het kan echter even duren voordat je gewend bent aan de enge en verouderde interface.

wie gaat er eerst?

RoboTask sleutel functies

Voert toepassingen uit en opent documenten automatisch Beheert automatische back-ups

Verstuurt brieven en bestanden per e-mail

Werkt als een wekker

RoboTask prijzen

RoboTask kost $150/licentie.

Beoordelingen van RoboTask-klanten

G2 :N/A

:N/A Capterra: N/A

11. Alfred

Alfred is een hulpmiddel voor automatisering van werkstromen voor Mac gebruikers. Je kunt het gebruiken als sneltoets om met het toetsenbord door je interface te navigeren of om workflows te automatiseren.

Alfred biedt echter geen goede ondersteuning voor plugins.

De belangrijkste functies van Alfred

Klembordgeschiedenis om tekst, afbeeldingen of bestanden te lokaliseren

Powerpack om een geautomatiseerde werkstroom te creëren

Diepe integratie met macOS om systeemcommando's te geven

Bestandsbuffer om meerdere bestanden tegelijk te selecteren en er actie op te ondernemen

Alfred prijzen

Je kunt dit downloaden software voor werkstroombeheer gratis. Neem contact op met de verkoopafdeling voor een betaald abonnement.

Alfred beoordelingen van klanten

G2 :4.4/5 (20+ beoordelingen)

:4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: N.V.T

12. Kissflow

Kissflow is een business procesmanagement en tool voor werkstroom automatisering waarmee je elk proces kunt aanpassen.

Je hebt geen kennis van codering nodig om Taken te automatiseren.

Met Kissflow kun je echter wel afscheid nemen van migratiegemak.

Kissflow sleutel functies

Formulieren slepen en neerzetten om apps te maken

Real-time analyses voor automatisering van processen

Proces- en werkstroombeheer zonder code

Schaalbaar om grote datavolumes en complexiteit aan te kunnen

Kissflow prijzen

Kissflow begint bij $12/gebruiker per maand.

Beoordelingen van Kissflow klanten

G2 :4.3/5 (470+ beoordelingen)

:4.3/5 (470+ beoordelingen) Capterra: 3.8 (10+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Kissflow alternatieven !

13. Integrify

Integrify is automatiseringssoftware waarmee je je proces-apps kunt ontwerpen met formulieren, serviceportalen en rapportages.

Het is echter een uitdaging om hier een complexe werkstroom of bedrijfsproces te bouwen.

Integrify sleutel functies

Formulierontwerper om herbruikbare formulieren te maken

Gratis, vooraf gebouwde apps voor werkprocessen

Aangepaste notificaties, herinneringen en escalaties

Aangepaste rapporten en dashboards

Integrify prijzen

Prijzen voor Integrify zijn beschikbaar op aanvraag.

Beoordelingen van Integrify klanten

G2 :4.4/5 (30+ beoordelingen)

:4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (10+ beoordeling)

14. Zwaartekrachtstroom

Gravity Flow is een WordPress-plugin om aangepaste workflows te maken die helpen bij het automatiseren van formuliergebaseerde processen en het verminderen van menselijke fouten. Gebruik het bijvoorbeeld om vakantieaanvragen en toelatingsformulieren te automatiseren, bestellingen enz.

Maar omdat het duur is, kan het moeilijker voor je zijn om in de richting van zwaartekrachtstroom te graviteren.

Zwaartekrachtstroom sleutel functies

40+ kant-en-klare stappen om workflows te ontwerpen

Procesbouwer met slepen en neerzetten

Gedetailleerde rapportage over elke taak en de knelpunten ervan

Audit trail voor een gedetailleerde tijdlijn en activiteitenlogboek

Prijzen van Gravity Flow

Gravity Flow abonnementen beginnen bij $99/jaar.

Gravity Flow klantbeoordelingen

G2 :N/A

:N/A Capterra: N/A

15. Flokzu

Flokzu is software voor het beheer van bedrijfsprocessen en automatisering van werkstromen.

Gebruik de drag-and-drop interface om taken te combineren, bedrijfsregels en deadlines in te stellen, enz.

Maar deze tool mist iets dat nuttig zou kunnen zijn voor uw procesbeheer.

De drag-and-drop functie werkt niet met processen die meerdere vertakkingen hebben.

Je kunt hopen op succes door fluke op Flokzu.

Flokzu sleutel functies

Timers en deadlines voor het afdwingen van deadlines

Aangepaste rapportages

Database wordt automatisch bijgewerkt met informatie van API's

Geautomatiseerde e-mails

Flokzu prijzen

Flokzu abonnementen beginnen bij $15/gebruiker per maand.

Flokzu beoordelingen van klanten

G2 : 4.9/5 (20+ beoordelingen)

: 4.9/5 (20+ beoordelingen) Capterra: N/A

16. Nintex

Nintex is een gebruiksvriendelijke automatiseringstool voor het beheren en optimaliseren van elk bedrijfsproces.

Het biedt een ingebouwde drag-and-drop connector die het gemakkelijker maakt om complexe processen te visualiseren.

Nintex sleutel functies

Robotic process automatisering voor repetitieve taken

DocGen® voor het maken en delen van documenten binnen Salesforce of Office 365

Online formulieren om gegevens vast te leggen en in te dienen

K2 Cloud software om een geautomatiseerde workflow visueel te ontwerpen

Nintex prijzen

De Nintex-prijzen beginnen bij $910/maand.

Nintex beoordelingen van klanten

G2 : 4.2/5 (660+ beoordelingen)

: 4.2/5 (660+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (70+ beoordelingen)

17. Trello

Trello is een populaire tool voor projectmanagement en samenwerking die het volgende biedt ingebouwde automatisering biedt voor routinetaken.

Met deze automatiseringssoftware kun je ook uitbreiden met meer functies naarmate je team groeit.

Deze automatiseringstool werkt echter alleen als je online bent.

bereid je voor op radiostilte

Trello sleutel functies

Commando's in natuurlijke taal om alles te automatiseren

Opdrachten voor deadlines om acties te triggeren

Kalender commando's om acties uit te voeren op een specifieke tijd of dag

Aangepaste knoppen om processen op te bouwen

Trello prijzen

Trello heeft een gratis abonnement. Betaalde abonnementen beginnen bij $6/gebruiker per maand.

Trello beoordelingen van klanten

G2 :4.4/5 (11.870+ beoordelingen)

:4.4/5 (11.870+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (19.770+ beoordelingen)

bekijk deze geweldige *[_alternatieven voor Trello](/blog?p=7130)* .

18. Maak

Maak (voorheen Integromat) is het toonaangevende visuele platform waarmee iedereen alles kan ontwerpen, bouwen en automatiseren, van taken en werkstromen tot apps en systemen, zonder dat codeervaardigheden nodig zijn.

Make stelt individuen, teams en ondernemingen in alle verticale sectoren in staat om krachtige aangepaste oplossingen te creëren die hun ondernemingen sneller dan ooit schaalbaar maken.

Make sleutel functies

Meerstapsscenario's met vertakkingslogica

Toolset voor automatisering (filters, iterators, aggregators, routers, foutafhandeling)

1000+ beschikbare apps en 6000 beschikbare eindpunten

Mogelijkheid om verbinding te maken met elke API met zijn HTTP-module

Prijzen

Make heeft een gratis abonnement met 1000 bewerkingen per maand. De betaalde abonnementen beginnen bij $9/maand.

Beoordelingen van Make-klanten

G2: 4.8/5 (160+ beoordelingen)

4.8/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (230+ beoordelingen)

Taak automatisering voorbeelden

Taken voor marketingcampagnes automatiseren

Marketingteams zijn verantwoordelijk voor het lanceren en bijhouden van grootschalige bereikcampagnes gericht op het werven en binden van gebruikers. Met meerdere projecten en strategieën die tegelijkertijd werken, is marketingautomatisering en het bijhouden van taken een enorm voordeel voor organisatie en projectmanagement.

Marketingteams gebruiken vaak automatiseringssoftware om campagnes te automatiseren, zoals:

E-mailmarketing werkstromen en druppel campagnes Abonnementen enmaandelijkse nieuwsbrieven Marketing sociale media

Blog- en contentplanning

Taken voor facturering automatiseren

Het gebruik van automatiseringssoftware kan u helpen om georganiseerd te blijven als u facturen behandelt voor uw bedrijf.

Automatiseringssoftware kan een automatische herinnering sturen wanneer je facturen via e-mail moet versturen.

Het kan ook het facturatieproces automatiseren door:

Automatisch plannen en versturen van terugkerende facturen

Bijhouden of de facturen betaald zijn

Taken van HR automatisering

HR-afdelingen hebben te maken met een groot aantal terugkerende taken.

HR Teams kunnen automatiseringssoftware gebruiken om Taken zoals:

Het screenen van potentiële kandidaten

Voordelen beheren

Afspraken plannen

Administratieve taken

Welke automatiseringstool zal uw werk ondersteunen?

De tools voor automatisering van projectmanagement die hier worden genoemd hebben een aantal geweldige functies voor het automatiseren van taken.

ClickUp leidt echter de vloot met 50+ workstroom automatiseringen en een Free Forever-abonnement. met veel functies

Met deze tool kunt u een terugkerende taak automatiseren, terugkerende herinneringen instellen, aangepaste statussen voor taken maken... de mogelijkheden zijn eindeloos.

waarom wachten? Word gratis lid van ClickUp om achterover te leunen en al uw werk voor u te zien doen!