Top 10 WritingMate AI-alternatieven voor betere contentcreatie

Duidelijk schrijven is duidelijk denken. Zelfs als schrijven niet uw primaire domein is, is coherent en grammaticaal correct schrijven een basisvereiste geworden op de moderne werkplek.

Met AI-aangedreven schrijfassistenten zoals WritingMate AI wordt het veel gemakkelijker om jezelf duidelijk uit te drukken.

Dat gezegd hebbende, vinden gebruikers dat

Het eindproduct van WritingMate moet aanzienlijk worden bewerkt om aan de gewenste toon en stijl te voldoen.

Daarom zoeken contentmakers, marketeers en kleine bedrijven vaak naar geavanceerdere opties. In dit artikel bespreken we de beste alternatieven voor WritingMate AI, vergelijken we hun functies en helpen we je de beste keuze voor jouw schrijfbehoeften te vinden.

🧠 Wist u dat? De uitdrukking "content is king" is niet bedacht door een marketeer. Het is afkomstig van Bill Gates, die in 1996 in een essay voorspelde dat de echte waarde van het internet in content zou liggen. Bijna drie decennia later voelt die voorspelling nog steeds als een profetie die het hele digitale tijdperk heeft gevormd.

De 10 beste alternatieven voor WritingMate in één oogopslag

Hier volgt een korte vergelijking van de beste alternatieven voor WritingMate om u te helpen bij het kiezen van het juiste product op basis van een aantal belangrijke functies, extra functies, prijzen en gebruikersbeoordelingen.

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* Beoordelingen ClickUp AI-aangedreven contentplanning en teamsamenwerking ClickUp Brain voor schetsen en concepten, BrainGPT voor meerdere LLM-modellen en Talk to Text, documenten met realtime co-writing. Gratis abonnementen; aangepaste aanpassingen voor ondernemingen G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Grammarly Business Professionele consistentie in schrijven binnen teams Suggesties voor grammatica en toon, stijlgids en merktonen, fragmenten, kennisdeling, dashboard, werkt in meer dan 500.000 apps. $ 15/maand per gebruiker G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Notion AI Alles-in-één productiviteit binnen Notion Samenvattingen, vertalingen, verbeteringen in toon, brainstormen en het genereren van concepten, automatisch invullen van databases Gratis; vanaf $ 12 per maand per gebruiker G2: 4,6/5 (7.000+) • Capterra: 4,7/5 (2.600+) Jasper AI Marketingteams die schaalbaarheid en snelheid nodig hebben Meer dan 50 content-sjablonen, Brand Voice, Surfer SEO-modus, Image Suite, Jasper Chat Gratis; vanaf $ 59 per maand per gebruiker G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 Writesonic Contentaanmaak met ingebouwde SEO-ondersteuning Schrijver van lange teksten, clustering van trefwoorden en onderwerpen, gap-analyse, ChatSonic, meer dan 100 sjablonen, Chrome-extensie Free; vanaf $ 49 per maand per gebruiker G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 TextCortex AI Kleine teams en individuele makers die snel hulp willen Herschrijven en vertalen, genereren van korte teksten, persona's, kennisbanken, meer dan 500 prompt-sjablonen Gratis; vanaf $ 6,99/maand per gebruiker G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 MailMaestro Productiviteit van e-mail en vergaderingen Componeer, beantwoord en verbeter e-mails, thread- en bijlageoverzichten, follow-up-herinneringen, slimme labels en TeamsMaestro-actiepunten. Gratis; vanaf $ 15 per maand per gebruiker Capterra: 4,3/5 Koala AI Lange SEO-content op grote schaal Volledige artikelen op basis van een trefwoord, realtime SERP-analyse, interne links en schema's, Amazon roundup builder, bulk + WordPress Gratis; vanaf $ 9 per maand per gebruiker G2: 5,0/5 Capterra: 4,6/5 Evercopy Schaalbare advertenties die bij uw merk passen met AI Meer dan 30 advertentieformaten voor afbeeldingen en video's, AI-remixes, aangepaste sjablonen, merkpersonalisatie, drag-and-drop-studio Gratis; vanaf $ 185/maand per gebruiker Capterra: 4,7/5 Woordspeling Lange SEO-content met één klik Artikelen van meer dan 5000 woorden met één klik, bulkgenerator, publiceren op WordPress, SEO-vriendelijke FAQ's Free; vanaf $ 99 per maand per gebruiker G2: 4,7/5

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, door onderzoek ondersteund en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Waar moet u op letten bij alternatieven voor WritingMate AI?

Je denkt misschien dat flitsende functies je het meeste waar voor je geld opleveren, maar dat is vaak niet het geval. Hoewel het vinden van de perfecte AI-tool die bij je stijl en stem past een beetje een proces van vallen en opstaan is, zal de ideale tool je ontlasten van kleine details en tegelijkertijd je stem laten schitteren.

Zo kunt u deze systemen herkennen:

Stelt subtiele verbeteringen voor op het gebied van grammatica en werkstroom, zodat uw boodschap natuurlijk overkomt.

Geeft je ideeën wanneer je vastzit en helpt je gemakkelijk de vorm van een opzet te bepalen.

Past de toon aan aan de sfeer die u wilt delen

Werkt soepel op alle plaatsen waar u al schrijft, of dat nu e-mails, aantekeningen of blogs zijn.

Helpt je je eigen stem te verfijnen in plaats van deze te vervangen, zodat je teksten nog steeds klinken alsof ze van jou komen.

💡 Pro-tip: Test een AI-tool niet alleen op lange essays of artikelen. Probeer het ook eens uit bij kleine dagelijkse taken, zoals het opstellen van een snel antwoord, het bijschaven van een tekst of het bedenken van een kop. Zo begrijpt u veel sneller wat de echte sterke punten zijn en kunt u zien of het echt iets voor u is.

De 10 beste alternatieven voor WritingMate AI

Hier zijn 10 van de beste alternatieven voor WritingMate AI, elk met hun eigen manier om schrijven gemakkelijker, duidelijker en een beetje leuker te maken.

1. ClickUp (het beste voor AI-aangedreven contentplanning en teamsamenwerking)

WritingMate helpt u bij het schrijven met AI, maar zodra dat concept klaar is, moet u het handmatig in uw werkstroom plaatsen: tekst kopiëren naar projecttools, beoordelingen toewijzen en deadlines afzonderlijk bijhouden.

De meeste AI-schrijfassistenten houden op bij het genereren van content. Ze maken geen verbinding met de plek waar uw werk daadwerkelijk plaatsvindt: de takenlijsten, kalenders en teamsamenwerking die concepten omzetten in gepubliceerd werk.

ClickUp lost dit op als 's werelds eerste Converged AI-werkruimte. De ingebouwde AI van ClickUp bevindt zich in uw werkruimte, waar content wordt toegewezen, beoordeeld, bewerkt en verzonden.

Maak een herbruikbare sjabloon om toekomstige discussies om te zetten in uitvoerbare taken met ClickUp Brain

Geen werkversnippering tussen onderzoek, schrijven, coördinatie en uitvoering. Voor contentmakers en marketeers die het beu zijn om met verschillende tools voor aanmaak en beheer te jongleren, is ClickUp Brain beter dan zelfstandige schrijfassistenten.

Laten we eens kijken hoe ClickUp een stabiele keuze is voor alle soorten teams wereldwijd.

Schrijf content die past bij uw toon en stem met ClickUp Brain

Download ClickUp Brain gratis Zet een ruw idee om in een overzichtelijke schets en maak vervolgens met één klik een concepttaak aan met ClickUp Brain.

Schrijven gaat niet alleen om woorden, maar ook om het omzetten van ideeën in impact. Of u nu content, rapporten of campagnes maakt, ClickUp Brain helpt u naadloos van concept naar voltooiing te gaan door uw werkcontext te begrijpen en creativiteit te koppelen aan actie.

Zo werkt het:

Ga direct van idee naar concept: beschrijf wat u wilt schrijven en ClickUp Brain genereert een gestructureerd, merkgericht eerste concept — afgestemd op uw doelen en stijl.

Schrijf duidelijk zonder uw toon te verliezen: krijg suggesties die de werkstroom verbeteren, onhandige formuleringen corrigeren en uw boodschap verfijnen, terwijl uw authentieke stijl intact blijft.

Onderzoek en schrijf op één plek: haal feiten, aantekeningen en referenties rechtstreeks uit uw gekoppelde documenten en projecten.

Werk moeiteloos samen en voer taken uit: vat feedback samen, herschrijf delen op basis van opmerkingen en zet voltooide concepten om in taken of campagnes — allemaal binnen ClickUp.

Net als WritingMate AI biedt Brain de kracht van meerdere LLM's in één enkele app. Zo vermijdt u de wildgroei aan AI en krijgt u toegang tot Claude, Gemini, GPT-4o en meer onder één dak.

📌 Voorbeeld: u plaatst een idee in een document. ClickUp AI breidt dit uit tot een overzicht, stelt kopjes voor en maakt een Taak aan voor het eerste concept met een deadline en een toegewezen persoon.

Probeer ClickUp BrainGPT voor diepgaander onderzoek en context

ClickUp BrainGPT gaat nog een stap verder. Het is een volledig verbonden desktop-AI-app die uw werkomgeving begrijpt, uw tools samenbrengt en u helpt om naadloos over te stappen van schrijven naar uitvoering.

Vat de vergadering samen, maak een lijst van beslissingen en creëer vervolgtaaken met eigenaars met behulp van ClickUp BrainGPT

Stel je voor dat je een blogpost of marketingcampagne opstelt en daarbij moet verwijzen naar onderzoek, eerdere assets of ontwerpbestanden die verspreid zijn over verschillende apps.

In plaats van tussen tabbladen te schakelen, kunt u met BrainGPT direct zoeken in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en zelfs het internet, zodat u alles wat u nodig hebt op één plek kunt vinden. Uw teksten worden beter geïnformeerd, nauwkeuriger en veel minder gefragmenteerd.

Dan is er nog Talk to Text, dat echte flexibiliteit biedt voor uw creatieve werkstroom. Of u nu tijdens uw woon-werkverkeer een idee voor een alinea dicteert of hardop brainstormt over koppen, BrainGPT legt uw stem vast en zet deze om in gestructureerde tekst.

Leg creatieve ideeën in realtime vast met ClickUp Talk to Text, waarmee je je stem omzet in gestructureerde tekst.

Daarnaast geeft BrainGPT gebruikers toegang tot meerdere AI-modellen, zoals Gemini, Claude en ChatGPT, in één. Dat betekent dat u niet langer hoeft te jongleren met tabbladen of abonnementen om schrijven, onderzoek en planning afzonderlijk te behandelen. U krijgt één enkele, bedrijfsklare omgeving die begrijpt waar u mee bezig bent en waarom.

🎥 U kunt de ingebouwde ClickUp AI op meer dan één manier gebruiken als het gaat om marketing. Hier is een korte handleiding:

Schrijf samen in ClickUp Docs met realtime bewerking, vriendelijke opmerkingen en actiepunten. Zet elke regel om in een taak met eigenaren en datums, en houd alles verbonden met Docs Hub voor eenvoudig zoeken.

Schrijf het artikel samen, tag een editor en zet hun opmerkingen om in acties met een deadline met ClickUp Docs

Voeg eenvoudige widgets toe om de status bij te werken zonder de pagina te verlaten en koppel documenten aan taken, zodat uw plan overzichtelijk blijft. Deze aanpak combineert het opstellen en uitvoeren, waardoor mensen in één oogopslag snel kunnen zien wat hun volgende stappen zijn. Het vermindert heen-en-weer-gepraat en zorgt ervoor dat elke pagina steeds dichter bij klaar komt.

Zet gesprekken om in taken met ClickUp Chat

Verander een bericht in een taak, voeg een zachte deadline toe en houd de chat gekoppeld voor context via ClickUp Chat

Brainstorm met collega's in ClickUp Chat, deel snelle aantekeningen en voeg het gesprek toe aan het werk. Met slechts één klik kunt u elk bericht omzetten in een taak en AI vragen om lange threads samen te vatten, zodat iedereen op de hoogte is van zijn of haar verantwoordelijkheden.

Houd de context van de Taak en het document bij, zodat er niets verloren gaat tussen apps. De werkstroom blijft soepel omdat je kunt creëren, toewijzen en opvolgen zonder de app te verlaten.

De beste functies van ClickUp

Schrijf samen in ClickUp-documenten en zet opmerkingen om in taken, zodat bewerkingen en goedkeuringen kunnen worden doorgevoerd zonder de pagina te verlaten.

Maak een concept en schrijf uw tekst bij met ClickUp Brain, en wijs vervolgens de volgende stap toe vanuit hetzelfde document of dezelfde Taak.

Vind eerdere briefings en bestanden met Enterprise Search & Ask en koppel ze aan het werk van vandaag voor directe context.

Maak aantekeningen van vergaderingen met ClickUp Brain Notetaker, dat rechtstreeks actiepunten registreert, transcribeert en als taken aanmaakt.

Limieten van ClickUp

Het kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers, omdat er zoveel moet worden ingesteld en geleerd.

Sommige gebruikers rapporteren trage laadtijden of vertraging bij grote weergaven en dashboards.

Mobiel is prima voor snelle controles, maar zwaar werk gaat soepeler op een desktop.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.450 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ClickUp

Functies zoals automatiseringen, AI-schrijfassistent en de vernieuwde kalender zijn echte tijdbespaarders. En het beste? Het schaalt met ons mee, of we nu een nieuwe campagne lanceren of langetermijnactiviteiten beheren.

📮 ClickUp Insight: Meer dan 50% van de respondenten typt dagelijks in drie of meer tools, waardoor ze te maken hebben met 'app-wildgroei' en versnipperde werkstroomen. Hoewel het misschien productief en druk aanvoelt, raakt uw context gewoonweg verloren tussen de verschillende apps, om nog maar te zwijgen van de energie die het typen kost. BrainGPT brengt alles samen: u hoeft maar één keer te spreken en uw updates, taken en aantekeningen komen precies terecht waar ze thuishoren in ClickUp. Geen schakelen meer, geen chaos meer – alleen nog maar naadloze, gecentraliseerde productiviteit.

2. Grammarly Business (het beste voor professionele schrijfconsistentie binnen teams)

via Grammarly Business

Denk eens aan de laatste keer dat u een belangrijke e-mail schreef en even pauzeerde, omdat u zich afvroeg of deze te formeel klonk of misschien niet gepolijst genoeg was. Vermenigvuldig dat moment met een heel team en u ziet hoe kleine onzekerheden in het schrijven leiden tot tijdverlies en gemengde boodschappen.

Grammarly Business helpt teams dat te voorkomen. Het grijpt stil in, suggereert de juiste toon, maakt ruwe zinnen vloeiender en zorgt ervoor dat de stem van uw bedrijf in elk bericht naar voren komt.

De beste functies van Grammarly Business

Bied realtime correcties op het gebied van grammatica, toon en stijl, zodat teams duidelijk kunnen communiceren via e-mails, documenten en chat.

Gebruik de stijlgids en merktonen om elk stuk tekst consistent te houden met de stem van uw bedrijf.

Stroomlijn de samenwerking met Knowledge Share en Snippets, waarmee teams de juiste zinnen kunnen hergebruiken zonder ze helemaal opnieuw te hoeven schrijven.

Integreer met meer dan 500.000 apps en websites, waaronder Google Documenten, Outlook, Slack, Salesforce en LinkedIn voor naadloze ondersteuning bij het schrijven.

Volg de voortgang en identificeer groeimogelijkheden via het teamanalysedashboard met duidelijke rapporten over schrijfkwaliteit en efficiëntie.

Limieten van Grammarly Business

Kan duur worden voor grotere teams, aangezien de prijs per gebruiker stijgt naarmate het aantal gebruikers toeneemt.

Incidentele onnauwkeurige suggesties die door mensen moeten worden gecontroleerd

De prestaties kunnen vertragen bij zeer grote documenten.

Sommige gebruikers melden compatibiliteitsproblemen met bepaalde CMS-platforms zoals WordPress.

Prijzen van Grammarly Business

Business : $ 15 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Grammarly Business beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 11.800 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 7.200 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Grammarly Business

Het is superhandig om het schrijven binnen het team te verbeteren, fouten op te sporen en ervoor te zorgen dat onze berichten duidelijk en professioneel zijn.

📚 Lees ook: De beste alternatieven en concurrenten voor Grammarly

3. Notion AI (het beste voor alles-in-één productiviteit binnen het ecosysteem van Notion)

via Notion AI

Een Reddit-gebruiker beschreef hoe Notion AI de manier waarop hij met een enorme database met reisbestemmingen werkte, heeft veranderd. Telkens wanneer hij de naam van een nieuwe plek toevoegde, vulde de AI stilletjes de details in: favoriete gerechten, Tripadvisor-ranglijsten en zelfs kleine geheimen die alleen de lokale bevolking zou kunnen weten.

Notion AI voelt het meest thuis wanneer u Notion al gebruikt om uw wereld te organiseren. Het geeft structuur aan rommelige projecten en verlicht de last van informatie die u anders zou kunnen overweldigen.

Toch wijzen veel mensen erop dat, hoewel de functies krachtig zijn, de hogere kosten u kunnen doen aarzelen, vooral als u het alleen voor lichtere taken nodig hebt.

De beste functies van Notion AI

Vat lange rapporten, artikelen of e-mailketens samen in korte, duidelijke aantekeningen waarop u actie kunt ondernemen.

Vertaal documenten naar meerdere talen voor een soepelere samenwerking met internationale teams.

Verbeter grammatica, spelling en toon rechtstreeks in Notion-documenten zonder uw werkstroom voor het aanmaken van content te verlaten.

Genereer eerste concepten of brainstorm ideeën met eenvoudige prompts, en maak van een lege pagina een startpunt.

Vul databases automatisch met samenvattingen en inzichten, zodat projecten georganiseerd blijven zonder handmatige gegevensinvoer.

Beperkingen van Notion AI

Werkt alleen binnen Notion, dus u moet zich committeren aan het ecosysteem.

Betaalde abonnementen kunnen duur aanvoelen voor teams die slechts beperkt gebruik maken van AI.

Kan soms generieke resultaten opleveren die nog met de hand moeten worden bijgeschaafd.

Prijzen van Notion AI

Free

Plus : $ 12/maand per gebruiker

Business : $ 24/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion AI-beoordelingen en recensies

G2 : 4,6/5 (meer dan 7.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Notion AI

De AI Writing Assistant helpt me om ideeën snel om te zetten in gepolijste tekst, de Knowledge Management-tools houden alles op één plek georganiseerd en dankzij Enterprise Search kan ik binnen enkele seconden precies vinden wat ik nodig heb.

4. Jasper AI (het meest geschikt voor marketingteams die schaalbaarheid en snelheid nodig hebben)

via Jasper AI

Jasper heeft naam gemaakt als een van de eerste AI-schrijfplatforms die speciaal voor marketeers is ontwikkeld. In plaats van u alleen een leeg canvas te geven, is het ontworpen als een content-engine die continu blijft draaien.

Veel gebruikers zijn enthousiast over de sjablonen en merktools die het giswerk wegnemen, vooral wanneer er meerdere campagnes tegelijkertijd lopen. U kunt merkstemprofielen instellen die de toon consistent houden in blogposts, e-mails en advertentieteksten, zodat u niet elke keer dezelfde positionering hoeft te herschrijven.

En met zijn SEO-modus en integratie van contentbriefs helpt Jasper je om te schrijven met zoekintentie ingebouwd, in plaats van achteraf toegevoegd.

De beste functies van Jasper AI

Genereer advertentieteksten , blogs en e-mailcampagnes met behulp van meer dan 50 kant-en-klare sjablonen die tijd besparen en creatieve blokkades verminderen.

Personaliseer de toon en stijl met Jasper Brand Voice, zodat alle content consistent blijft met uw merkidentiteit.

Optimaliseer artikelen direct tijdens het schrijven via de Surfer SEO-integratie.

Maak visuals op grote schaal met Jasper's AI Image Suite, die prompts omzet in hoogwaardige afbeeldingen.

Gebruik Jasper Chat voor natuurlijke gesprekken die helpen bij het brainstormen, bij de bewerking of het verfijnen van concepten.

Beperkingen van Jasper AI

De prijs wordt als duur beschouwd in vergelijking met andere WritingMate AI-alternatieven zoals ChatGPT of Copy.ai.

Sommige gebruikers zeggen dat de output generiek aanvoelt en extra bewerking nodig heeft om originaliteit te garanderen.

Steilere leercurve als u niet bekend bent met AI-schrijfplatforms

Prijzen van Jasper AI

Gratis proefversie van 7 dagen

Pro : 69/maand per gebruiker

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jasper AI

G2 : 4,7/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Jasper AI

Jasper is een eenvoudige, baanbrekende tool die ons heeft geholpen ons contentaanmaakproces te stroomlijnen. Het levert consequent eerste concepten die perfect aansluiten bij onze tone of voice, waardoor we zowel tijd als moeite besparen.

📚Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Jasper AI

5. Writesonic (het beste voor het aanmaken van content met ingebouwde SEO-ondersteuning)

via Writesonic

Steeds meer contentmarketeers maken gebruik van AI. Uit enquêtes blijkt dat iets meer dan de helft het nu gebruikt om ideeën op te doen, maar slechts een klein aantal laat het volledige artikelen schrijven. Dat laat iets belangrijks zien: de meeste mensen willen AI als gids, niet als ghostwriter.

Writesonic werkt uitstekend in die ruimte. Het helpt u bij het brainstormen, het opstellen van schetsen en het verfijnen van uw werk met SEO-inzichten, terwijl er nog steeds ruimte is voor uw eigen stem. Voor freelancers en kleine bedrijven kan het de last van het plannen en opstellen verlichten zonder ooit de schijnwerpers te stelen.

De beste functies van Writesonic

Genereer lange blogartikelen, advertentieteksten en sociale posts met AI-sjablonen die u uren werk besparen.

Optimaliseer content met geïntegreerde SEO-tools, waaronder trefwoordonderzoek , topic clustering en content gap-analyse.

Gebruik ChatSonic, de AI-chatassistent, om ideeën te bedenken, concurrenten te analyseren of concepten in realtime te verfijnen.

Krijg toegang tot meer dan 100 contentsjablonen voor advertenties, e-mails, productbeschrijvingen en scripts voor meerdere platforms.

Stel tekst rechtstreeks op in apps zoals LinkedIn of Gmail met de Writesonic Chrome-extensie voor snelle antwoorden en berichten.

Limieten van Writesonic

Veel geavanceerde functies, zoals SEO-optimalisatie en ChatSonic, zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen.

De limiet voor gratis kredieten is beperkt, waardoor het moeilijk is om het platform volledig te testen.

Sommige resultaten kunnen generiek aanvoelen en moeten door mensen worden bewerkt om nuances aan te brengen.

Prijzen van Writesonic

Lite : $ 49/maand

Standaard : $ 99/maand

Professioneel : $ 249/maand

Geavanceerd : $ 499/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Writesonic

G2 : 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 2100 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Writesonic

Writesonic onderscheidt zich door zijn gebruiksgemak en flexibiliteit bij het genereren van hoogwaardige content in meerdere formaten. Ik waardeer vooral de verscheidenheid aan sjablonen en de mogelijkheid om de toon en stijl nauwkeurig af te stemmen.

📚 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Writesonic

6. TextCortex AI (het meest geschikt voor kleine teams en individuele makers die snel ondersteuning bij het creëren van content willen)

via TextCortex AI

Soms is de grootste uitdaging gewoon om te beginnen. Veel gebruikers vinden TextCortex handig omdat het helpt om ruwe prompts om te zetten in bruikbare teksten. De browserextensie werkt op verschillende platforms, zoals Gmail, Google Documenten en sociale media, zodat u content kunt genereren waar u ook aan het werk bent, zonder van tabblad te hoeven wisselen.

Wat TextCortex onderscheidt, is de functie 'Zeno Chat', waarmee u heen en weer kunt chatten met de AI om de output te verfijnen, in plaats van opnieuw te beginnen met nieuwe prompts.

De beste functies van TextCortex AI

Herschrijf en vertaal documenten in meerdere talen

Genereer korte content voor blogs, productbeschrijvingen, e-mails en bijschriften.

Bouw aangepaste AI-personages die passen bij uw toon en stijl.

Gebruik kennisbanken om de AI te leren over uw merk of branche.

Krijg toegang tot meer dan 500 prompt-sjablonen voor het snel genereren van content.

Beperkingen van TextCortex AI

Het gratis abonnement beperkt de lengte van de output en de functies.

Ontbreekt tools voor koppen, overzichten en SEO-ondersteuning

Moeite met het genereren van lange artikelen

Prijzen van TextCortex AI

Free

Premium : $ 6,99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

TextCortex AI-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (830+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over TextCortex AI

Dit is een geweldige tool die me helpt bij het schrijven van mijn roman. Het geeft geweldige feedback en maakt me enthousiast om te zien wat mijn lezers ervan zullen vinden.

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 1 op de 5 respondenten verstuurt meer dan 50 instant messages per dag. Hoewel dit ervoor zorgt dat dingen snel gaan, kan het ook leiden tot overbelasting en gemiste details. Met de ingebouwde tools van ClickUp, zoals Chat en Assigned Comments, blijft elk gesprek gekoppeld aan de juiste Taak, waardoor samenwerking duidelijker wordt en follow-ups minder vaak nodig zijn.

7. MailMaestro (het beste voor e-mail en productiviteit bij vergaderingen)

via MailMaestro

Als u zich ooit overweldigd hebt gevoeld door een rommelige inbox of eindeloze notities van vergaderingen, belooft MailMaestro een lichtere manier om verder te gaan. In plaats van elk antwoord helemaal zelf te typen, stelt deze AI-schrijftool stilletjes gepolijste e-mails voor u op, vat lange threads samen en zet zelfs notities van vergaderingen om in overzichtelijke actiepunten.

Wat MailMaestro zo bijzonder maakt, is dat het werkt waar u al bent: in Outlook, Gmail en Teams. U kunt nieuwe e-mails opstellen, reageren met contextbewuste concepten of uw tekst met één klik verbeteren.

De beste functies van MailMaestro

Stel in een handomdraai gepolijste e-mails op in meerdere talen met de tools Compose, Reply en Improve.

Vat lange e-mailthreads en bijlagen samen in duidelijke conclusies.

Detecteer en stimuleer automatisch follow-ups, deadlines en herinneringen.

Organiseer uw inbox met slimme labels en filters om sneller prioriteiten te stellen.

Zet rommelige discussies tijdens vergaderingen om in toegewezen volgende stappen met TeamsMaestro.

Limieten van MailMaestro

Concepten moeten soms handmatig worden bewerkt om persoonlijker te klinken.

Privacyzorgen voor mensen die voorzichtig zijn met het geven van toegang tot hun e-mail

Beperkte aanpassing van schrijfstijl in vergelijking met meer geavanceerde tools

Prijzen van MailMaestro

Free

MailMaestro: Vanaf $ 12

TeamMaestro: Vanaf $ 17

MaestroDuo: Vanaf $ 25

Beoordelingen en recensies van MailMaestro

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,3/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over MailMaestro

Ik vind het geweldig hoe MailMaestro het beheren van e-mails zo veel gemakkelijker maakt. De AI helpt bij het snel opstellen van gepersonaliseerde antwoorden, waardoor ik veel tijd bespaar en toch professioneel blijf.

📚 Lees ook: Hoe ChatGPT te gebruiken voor het aanmaken van content

8. Koala AI (het beste voor lange SEO-content op grote schaal)

via Koala AI

Schrijvers en marketeers hebben het vaak over hoeveel tijd ze besteden aan het samenstellen van lange content. Het maken van schetsen, het uitvoeren van trefwoordonderzoek en het toevoegen van interne links kan overweldigend zijn nog voordat u begint met typen.

Koala AI hanteert een andere aanpak. Het genereert niet alleen tekst, maar bouwt gestructureerde, SEO-vriendelijke artikelen die vaak bijna klaar zijn om te worden gepubliceerd. Veel makers zeggen dat het de eerste tool is die ze hebben gebruikt waarbij de output minder aanvoelde als een ruw concept en meer als iets dat je met vertrouwen zou delen.

De beste functies van Koala AI

Genereer volledige, voor SEO geoptimaliseerde artikelen op basis van één enkel trefwoord.

Automatiseer interne links en schema-markup om de SEO van uw website te versterken.

Gebruik realtime SERP-analyse om u aan te passen aan wat nu hoog scoort.

Maak overzichten van affiliateproducten met live Amazon-gegevens

Schaal uw contentstrategie met bulk schrijven en WordPress-integratie.

Beperkingen van Koala AI

De kwaliteit wordt nog steeds verbeterd door menselijke bewerking en personalisatie.

Geavanceerde modellen verbruiken snel kredieten, waardoor de kosten voor intensieve gebruikers stijgen.

De interface kan in het begin overweldigend aanvoelen met zoveel instellingen.

Prijzen van Koala AI

Essentials : $ 9/maand

Professioneel : $ 49/maand

Boost : $ 99/maand

Groei : $ 179/maand

Elite : $ 350/maand

Geavanceerd : $ 500/maand

Schaal I : $ 750/maand

Scale II : $ 1.250/maand

Schaal III: $ 2.000/maand

Koala AI-beoordelingen en recensies

G2 : 5,0/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Koala AI

Het marketingteam heeft veel waarde gevonden in het gebruik van de contentrapporten van Koala, die hen een idee geven van welke content onze prospects door de marketingtrechter loodst.

9. Evercopy (het beste voor het opschalen van advertentieontwerpen met AI)

via Evercopy

Mergerichte marketing beleeft weer een opleving. 37,52% van de marketeers stelt de ervaring van de klant met hun merk voorop en bijna drie op de tien richt zich op content die trouw blijft aan hun waarden.

Dat betekent dat er druk is om advertenties te maken die zowel consistent als creatief zijn op grote schaal. Dit is waar Evercopy echt uitblinkt. In plaats van te verdrinken in eindeloze ontwerpaanpassingen en verspreide middelen, kunnen teams de AI-aangedreven contentstudio gebruiken om banners, productfoto's en videoadvertenties te genereren die altijd bij het merk passen.

De beste functies van Evercopy

Genereer meer dan 30 multimedia-advertentieformaten, waaronder banners, productfoto's en videoadvertenties.

Hergebruik best presterende creatieve content met AI-remixes die zijn afgestemd op nieuwe campagnes.

Zorg voor strikte merkconsistentie met aangepaste sjablonen en personalisatieopties.

Bewerk en verfijn met drag-and-drop-tools en AI-ondersteunde aanpassingen.

Krijg toegang tot een ingebouwde thema- en inspiratiebibliotheek voor snelle creatieve richting.

Limieten van Evercopy

De prijzen kunnen hoog zijn voor kleinere teams of individuele makers.

Sommige geavanceerde functies zijn het meest geschikt voor gebruikers van ondernemingen.

Beperkte gratis proefversie in vergelijking met concurrenten

Prijzen van Evercopy

Starter : $ 185/maand

Pro : $ 710/maand

Aangepast: Aangepaste prijzen

Evercopy-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Evercopy

Ik vind het geweldig hoe productief het is om content te schrijven met AI en dat het absoluut krachtige resultaten oplevert. Van lange tot korte antwoorden, het dekt alles zonder al te mechanisch te zijn. Ik vind ook de andere functies leuk, zoals het verkennen van bestanden en de functie voor gegevensanalyse in realtime.

👀 Leuk weetje: Shakespeare heeft meer dan 1700 woorden bedacht die vandaag de dag nog steeds worden gebruikt. Hij paste bestaande woorden aan, veranderde zelfstandige naamwoorden in werkwoorden en bedacht nieuwe uitdrukkingen om emoties en verhalen weer te geven.

10. Wordplay (het beste voor lange SEO-content met één muisklik)

via Wordplay

Niemand heeft het genoeg over hoe lang het duurt om dat idee om te zetten in een gepolijst, lang artikel. Wordplay is ontworpen met precies die uitdaging in gedachten. In plaats van kleine fragmenten te produceren die nog steeds urenlang aan elkaar moeten worden geplakt, creëert Wordplay met één klik blogpostschema's en volledige artikelen, met SEO ingebouwd in het DNA.

Veel gebruikers benadrukken dat Wordplay anders aanvoelt dan andere AI-schrijvers, omdat het is ontwikkeld door SEO-professionals en niet achteraf is uitgerust met opties voor lange teksten. Het resultaat is content die natuurlijker verloopt, minder bewerking vereist en voldoet aan de normen van Google voor nuttige, nauwkeurige teksten.

De beste functies van Wordplay

Genereer artikelen van meer dan 5000 woorden met één klik

Maak binnen enkele seconden concepten die voor 95% voltooid zijn.

Bespaar tijd met een generator voor het genereren van grote hoeveelheden artikelen.

Integreer met WordPress voor planning en publicatie.

Voeg veelgestelde vragen toe die zijn geoptimaliseerd voor zoekfragmenten en 'Mensen vragen ook'.

Limiet van woordspelingen

Vereist een hoge vooruitbetaling met een levenslange overeenkomst.

De output moet nog steeds worden gecontroleerd op feiten en bijgeschaafd.

Prijzen van Wordplay

Starter : $ 99 voor levenslange toegang

Silver : $399 voor levenslange toegang

Gold : $ 999 voor levenslange toegang

Platinum: $ 2.800 voor levenslange toegang

Beoordelingen en recensies van Wordplay

G2 : 4,7/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Wordplay

Ik ben dol op Wordplay – het is gebruiksvriendelijk – de content is authentiek!! Ik kan verschillende stijlen en iteraties gebruiken – het vermindert mijn schrijftijd letterlijk met 90%!!!

👀 Leuk weetje: Wendy's speelse Twitter-persona is per ongeluk ontstaan. Een communitymanager begon met humor te reageren in plaats van met stijve bedrijfstaal. Die 'stem' sloeg zo goed aan dat het een virale casestudy werd over hoe een consistente toon de groei van een merk kan stimuleren.

1. Copy. ai

Copy.ai is ontwikkeld met marketeers in gedachten. Het wordt geleverd met meer dan 90 kant-en-klare sjablonen, zodat u advertenties, blogintroducties, productbeschrijvingen of posts voor sociale media kunt maken zonder helemaal vanaf nul te beginnen.

Teams waarderen vooral de functie voor merkstem, die alle content consistent houdt met de huisstijl van het bedrijf, en de samenwerkingstools waarmee meerdere gebruikers naadloos kunnen samenwerken. Voor bedrijven die regelmatig campagnes voeren, helpt Copy.ai de tijd die wordt besteed aan het opstellen van concepten en brainstormen te verminderen.

Toch zijn er enkele beperkingen die het vermelden waard zijn. De output kan soms repetitief aanvoelen als u te veel leunt op sjablonen voor het schrijven van content, wat betekent dat u de tekst moet verfijnen om deze aan te passen aan uw toon. Grotere teams zouden ook graag een diepere integratie met projectmanagementtools zien.

2. Rytr

Rytr is populair onder freelancers en kleine teams die op zoek zijn naar een betaalbare AI-schrijftool. Het ondersteunt meer dan 30 talen en 20 stijlen, waardoor u flexibel bent bij het maken van e-mails, bijschriften of blogontwerpen.

Een ingebouwde plagiaatcontrole zorgt voor originaliteit en de interface is eenvoudig te leren, waardoor deze zelfs toegankelijk is als u nog niet bekend bent met AI-schrijven.

Aan de andere kant blinkt Rytr niet uit in het genereren van lange content in vergelijking met duurdere AI-tools. Hoewel het handig is voor korte fragmenten en kleine projecten, kan de output oppervlakkig aanvoelen wanneer het wordt gebruikt voor volledige artikelen. De tools voor bewerking zijn ook eenvoudiger dan die van concurrenten.

3. INK

INK combineert AI-schrijven met SEO-optimalisatie, waardoor het een favoriet is onder bloggers en contentmarketeers. Het platform helpt u bij het verfijnen van de zoekwoorddichtheid, metatags en leesbaarheid tijdens het opstellen van tekst, zodat uw content geoptimaliseerd is nog voordat deze live gaat.

Het is ontworpen om het gebruik van meerdere tools overbodig te maken door AI-generatie te combineren met SEO-scores in één dashboard.

INK kan in het begin echter overweldigend aanvoelen vanwege het grote aantal beschikbare SEO-statistieken. Sommige gebruikers vinden ook dat de AI-schrijfstijl weliswaar solide is, maar soms generieke content produceert die moet worden bijgeschaafd om aan te sluiten bij de merkstem.

