10 beste AI-programma's voor proeflezen voor betere redactie in 2024

De sleutel tot het schrijven van uitstekende inhoud is tegenwoordig dat je het snel doet. Als je te veel tijd besteedt aan het redigeren, zul je uiteindelijk inhoud publiceren die niet langer relevant is voor je publiek. Dus hoe proeflees je je content zonder dat je urenlang elke zin moet nakijken? Dat laat je doen door kunstmatige intelligentie (AI).

De AI hulpmiddelen voor proeflezen scannen snel je inhoud en bieden suggesties die veel verder gaan dan een gewone spellingscontrole. AI-proefleestools controleren je grammatica, geven aanwijzingen om complexe zinnen te vereenvoudigen en helpen je zelfs om je toon aan te passen aan de stem van je merk of je doelgroep. AI-proeflezen gebeurt in enkele seconden, zodat je snel inhoud van hoge kwaliteit kunt publiceren.

Ontdek de mogelijkheden van AI-proefleessoftware met deze 10 tools die beschikbaar zijn in 2024!

Wat is AI proeflezen en hoe werkt het?

AI-proeflezen, of geautomatiseerd proeflezen, maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking en AI om geschreven content te beoordelen en corrigeren. Het controleert de inhoud op stijl-, interpunctie-, grammatica- en spelfouten.

AI-proeflezen analyseert je tekst en splitst de inhoud op in zinnen en woorden. Het vergelijkt je tekst met zijn uitgebreide database van taalregels en aangeleerde patronen om mogelijke fouten op te sporen en biedt suggesties om de leesbaarheid te verbeteren. Je kunt de aanbevelingen vervolgens bekijken en ervoor kiezen om ze te accepteren of af te wijzen.

AI-proefleessoftware kan het proeflees- en bewerkingsproces aanzienlijk versnellen, het aantal menselijke fouten verminderen en de algehele kwaliteit van je content verbeteren. Deze tools worden steeds intelligenter en nuttiger en zijn nu een steunpilaar in de gereedschapskist van de moderne schrijver.

Hoe kies je de beste AI proofreader?

Het beste hulpmiddel voor online proeflezen kiezen begint met bepalen wat je ermee wilt bereiken. Ben je op zoek naar algemeen proeflezen? Of wil je een hulpmiddel dat je helpt om de toon aan te passen? Bedenk ook wat voor soort professioneel schrijfwerk je doet. Sommige AI-programma's voor proeflezen zijn beter voor het redigeren van academische teksten, terwijl andere geweldig zijn voor marketingteksten.

Als je je doelen hebt bepaald, ga dan op zoek naar AI-tools die makkelijk te gebruiken zijn. Ze moeten een intuïtieve interface hebben en het bewerkingsproces gemakkelijk maken. Ze kunnen zelfs verbinding maken met je favoriete schrijfprogramma's, zoals Microsoft Word of Google Docs, of in je browser draaien om je inhoud op verschillende sociale mediaplatforms te controleren.

Houd ook rekening met de prijs van AI-schrijfprogramma's . Hoewel veel tools gratis zijn of gratis versies aanbieden, kunnen sommige van de beste functies achter een betaalmuur zitten. Je wilt misschien betalen voor premium versies als je hun volledige bewerkingsvaardigheid nodig hebt.

En vergeet niet dat je geen genoegen hoeft te nemen met één AI-bewerkingstool. Veel van deze tools kunnen samenwerken om gelaagde bewerkingsondersteuning te bieden. Speel met een paar opties op deze lijst en vind wat past bij jouw behoeften en workflow.

Gebruik ClickUp Brain om ideeën te brainstormen en inhoud te schrijven en te bewerken in enkele seconden

ClickUp is al lang een favoriete tool voor projectbeheer en samenwerking. ClickUp's AI-tekstschrijftools heeft het platform naar een hoger niveau getild, waardoor het een krachtige software voor proeflezen is geworden. Van uw ClickUp Documenten de AI-interface kan u helpen snel inhoud te creëren met behulp van aanwijzingen in natuurlijke taal.

Moet u een marketingplan opstellen voor iets dat u volgende week uitbrengt? Vertel ClickUp Brain wat u moet doen en het zal u helpen om in enkele seconden een lanceringsplan op te stellen. ClickUp Brain kan u helpen bij het schrijven van e-mails, het ontwerpen van een gebruikerstest, het samenvatten van vergadernotities en het maken van een actieplan.

ClickUp beste functies

Genereert samenvattingen van lange documenten, vergadernotities of zelfs commentaren, zodat u de hoogtepunten krijgt zonder tijd te verspillen

Geeft suggesties om uw inhoud beknopter en boeiender te maken en stemt de tekst af op uw doelgroep

Werkt als eenAI-schrijfassistent om je te helpen brainstormen over ideeën voor je volgende roman, marketingcampagne of de formulering van een e-mail

ClickUp beperkingen

ClickUp Brain maakt geen deel uit van het gratis plan van het platform, dus u moet zich abonneren op een maandelijks plan om toegang te krijgen tot de robuuste tools

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (8.700+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Grammarly

Via Grammarly Grammarly is een van de bekendste online proefleesprogramma's op deze lijst, met meer dan 30 miljoen dagelijks actieve gebruikers. De populariteit komt met een goede reden. Het platform is super gebruiksvriendelijk en integreert naadloos waar je ook inhoud creëert. Je kunt het gebruiken in Microsoft Word, Google Docs, je webbrowser en zelfs je telefoon. Het detecteert en corrigeert spelfouten en grammaticafouten in realtime en biedt inzichten om je schrijfvaardigheid te verbeteren.

Grammarly beste functies

Stelt woordwijzigingen voor om je schrijven gevarieerder te maken en herhalingen te verwijderen

Bevat een plagiaatcontrole die je tekst scant en ervoor zorgt dat deze niet te veel lijkt op andere online content

Geeft suggesties voor toon en manieren om je schrijfdoelen te bereiken

Grammarly beperkingen

Suggesties kunnen overijverig zijn, dus gebruikers moeten voorzichtig zijn met het accepteren ervan zonder de wijzigingen te bekijken

Veel van de beste functies van de proefleessoftware bevinden zich achter een betaalmuur

Grammarly prijzen

Gratis

Premium: $10/maand

Zakelijk: $15/maand per lid

Grammarly beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (4.300+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (6.900+ beoordelingen)

Vergelijk_ Grammarly Vs Wordtune !

3. Slick schrijven

Via Slick schrijven Slick Write is een gratis browsergebaseerde proefleessoftware die je inhoud controleert en suggesties doet over stijl en toon. Je kunt de suggesties aanpassen aan je eigen stijl en de statistieken van je document bekijken om te zien hoe je ervoor staat. Het gratis platform heeft een aantal robuuste functies, waaronder manieren om het verloop van je zinnen te controleren, passieve stem te verwijderen en het gebruik van bijwoorden te controleren.

Slick Write beste eigenschappen

Met de aanpasbare instellingen kun je bewerkingen afstemmen op jouw stijl en behoeften

Webgebaseerd platform betekent dat je geen software hoeft te downloaden

Woordassociatiescherm kan je helpen los te komen van writer's block

Slick Write beperkingen

Hoewel het een uitstekende basiseditor is, missen sommige gebruikers misschien enkele van de meer geavanceerde AI-tools die andere proefleessoftware biedt

Prijzen van Slick Write

Gratis

Slick Write beoordelingen en recensies

Capterra: 4.4/5 (5+ beoordelingen)

4. WhiteSmoke

Via WhiteSmoke De natuurlijke taalverwerking van WhiteSmoke helpt gebruikers bij het bewerken en verfijnen van hun inhoud. Hoewel het geschikt is voor iedereen die hulp wil bij het schrijven in het Engels, zijn de doelgebruikers nietmoedertaalsprekers en academische schrijvers. Het platform gaat verder dan alleen suggesties geven door uit te leggen waarom een suggestie een betere optie zou kunnen zijn, waardoor schrijvers leren betere inhoud te creëren terwijl ze redigeren.

WhiteSmoke beste eigenschappen

Pikt potentiële fouten op die minder robuuste platforms missen

Werkt in elke tekstapplicatie of browser en heeft zelfs een mobiele versie

Gebruikt natuurlijke taalverwerking en algoritmen om de suggestiemogelijkheden voortdurend uit te breiden

WhiteSmoke beperkingen

Gebruikersinterface is niet zo soepel als andere AI-bewerkingsplatforms

WhiteSmoke prijzen

$59,95/jaar (voor browsers)

$79,95/jaar (voor browsers, MS Office, Gmail en Windows)

$137,95/jaar (volledige versie plus garantie en telefonische ondersteuning)

WhiteSmoke beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 3.8/5 (20+ beoordelingen)

5. Talengids

Via TaalTool LanguageTool is een open-source proefleessoftware die je helpt de kwaliteit van je geschreven inhoud te verbeteren. Net als andere platforms detecteert het potentiële fouten in de tekst, inclusief interpunctiefouten, werkwoordsovereenstemming en zinsstructuur. Waar LanguageTool in uitblinkt is de ondersteuning voor meerdere talen. Dit maakt het geweldig voor nietmoedertaalsprekers van het Engels of degenen die gepolijste inhoud moeten schrijven voor een publiek aan de andere kant van de oceaan.

LanguageTool beste functies

Biedt spellingscontrole en bewerkingssuggesties in meer dan 30 talen en dialecten

Biedt gratis een webgebaseerde editor of een premium versie die integreert met populaire schrijfapplicaties

Helpt jeje zinnen te herformuleren om een gewenste toon aan te slaan

TaalTool beperkingen

Heeft een limiet van 20.000 tekens op de gratis versie, dus als je langere documenten controleert, moet je het opdelen

Prijzen van LanguageTool

Gratis

Premium: $69,90/jaar

Voor teams: $132,80/jaar

LanguageTool beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

6. Gember

Via Gember Ginger gebruikt natuurlijke taalverwerking en AI om geschreven inhoud te verbeteren. Zet de grammatica-, interpunctie- en spellingscontrole aan het werk. Verfijn je tekst met de herschrijvingstools van het platform, die zinnen herformuleren om ze formeler, informeler, speelser of professioneler te maken. De schrijfassistent biedt duidelijke richtlijnen om je schrijven te verbeteren, waardoor je op de lange termijn een sterkere schrijver wordt.

Ginger beste functies

Krachtige grammatica- en stijlsuggesties helpen je om basisfouten te vermijden en overtuigendere teksten te schrijven

Met de zinsherformuleringstool kun je met één klik je toon veranderen, waardoor je ideeën makkelijker kunt verwoorden

Zinnenbank helpt je verschillende manieren te bedenken om ideeën uit te drukken

Beperkingen van Ginger

Kan traag laden, vooral als je werkt met een tragere internetverbinding

Ginger prijzen

Gratis

Premium: $13,99/maand of $84/jaar

Teams: $4,99/maand per lid

Ginger beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.0/5 (80+ beoordelingen)

7. PaperRater

Via PaperRater Wil je weten hoe goed je essays en academische papers zijn? PaperRater is een online grammatica- en plagiaatcontrole die studenten en professionals helpt hun schrijfwerk te verbeteren. De algoritmes van het platform identificeren plagiaat, grammaticale fouten en stijlproblemen en bieden suggesties om de leesbaarheid te verbeteren. De AI scant ook de tekst en kent een geautomatiseerde score toe, zodat je een idee krijgt van hoe de tekst zal zijn als je publiek hem leest.

PaperRater beste eigenschappen

Geeft feedback op essays of papers voordat je ze indient

Voor de gratis versie hoef je je niet aan te melden, dus je kunt meteen aan de slag

Controleert of je alles correct hebt geciteerd met een plagiaatcontrole

PaperRater beperkingen

Hoewel de algoritmes over het algemeen goed zijn, zijn de suggesties niet altijd accuraat

PaperRater prijzen

Gratis

Premium: $3,48/maand (jaarlijks gefactureerd)

PaperRater beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

8. ProWritingAid

Via ProWritingAid ProWritingAid is een uitgebreide AI-schrijfassistent voor wie grondig wil redigeren. Het bevat bijna twee dozijn meetgegevens om schrijvers te helpen bij het evalueren en verfijnen van hun tekst. Naast de basis kan deze robuuste AI-tool je helpen bij het identificeren van clichés, het verfijnen van overgangen en het elimineren van passieve stem. Het cloudgebaseerde platform werkt met vrijwel elk tekstvak, inclusief Facebook, e-mail en je favoriete tekstverwerkingsprogramma.

ProWritingAid beste eigenschappen

Bevat masterclasses over schrijven van experts uit de industrie om je te helpen je schrijfvaardigheid te verbeteren

Evalueert de leesbaarheid van tekst op meerdere manieren zodat je weet dat je het goed doet, ongeacht het publiek

Biedt onmiddellijke feedback terwijl je schrijft voor snellere bewerking onderweg

ProWritingAid beperkingen

Beperkte mogelijkheid om regels en suggesties aan te passen, dus het kan zijn dat je meer suggesties krijgt dan je eigenlijk nodig hebt

ProWritingAid prijzen

Gratis

Premium: $10/maand jaarlijks gefactureerd

ProWritingAid beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (430+ beoordelingen)

9. QuillBot

Via QuillBot QuillBot is een andere populaire AI-proefleestool, maar deze blinkt uit als een echte AI-schrijfpartner. Het platform helpt je bij het genereren van nieuwe inhoud of het verbeteren van wat je al hebt. Het is handig voor het parafraseren van tekst om langere documenten snel samen te vatten.

Het is ook geweldig in het genereren van citaten, een van de meest vervelende academische schrijftaken. Bovendien voert het alle basiscontroles uit op grammatica en spelling, terwijl het uitleg geeft bij specifieke suggesties.

QuillBot beste functies

Helpt je inhoud te genereren met behulp van je prompt, waardoor het gemakkelijk is om tekst te maken, zelfs als je niet zeker weet wat je moet schrijven

Biedt zoekresultaten in je tekstvenster zodat je onderzoek kunt doen zonder meerdere tabbladen te openen

Helpt je de toon te veranderen in formeler, eenvoudiger, creatiever of in lijn met je aangepaste regels

QuillBot beperkingen

Werkt met Chrome, Word en Google Docs, maar heeft beperkte integratiemogelijkheden buiten deze platforms

QuillBot prijzen

Gratis

Premium: $99,95/jaar

QuillBot beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (120+ beoordelingen)

10. Hemingway-app

Via Hemingway-app De Hemingway App is een AI-schrijftool die zich richt op het duidelijker en beknopter maken van je schrijven. De Hemingway App is vernoemd naar Ernest Hemingway, een schrijver die bekend staat om zijn duidelijke en beknopte schrijfstijl, en gebruikt het bewerkingsproces van de schrijver als inspiratie voor de gebruikersinterface. Met behulp van highlights wordt je tekst geanalyseerd op lange, moeilijk te begrijpen zinnen en passieve stem.

Het browsergebaseerde platform biedt ook leesbaarheidsscores om te meten hoe je publiek zou kunnen reageren.

Hemingway App beste eigenschappen

De meeste functies zijn beschikbaar in de gratis versie

Kleurgecodeerde highlights maken het makkelijk om te zien waar je tekst te ingewikkeld of te breedsprakig is

Stelt manieren voor om je schrijven te verbeteren en slechte schrijfgewoonten, zoals passieve stem, te elimineren

Hemingway App beperkingen

De beperkte functies zijn gericht op een beknopte schrijfstijl, waardoor de app mogelijk niet geschikt is voor alle contexten

Hemingway App prijzen

Gratis (browsergebaseerd)

App: $19,99

Hemingway App beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

Perfect gepolijst proza schrijven met ClickUp

Online hulpmiddelen voor proeflezen kunnen u helpen uw werk sneller en je schrijfstijl verbeteren. Met deze hulpmiddelen kun je fouten opsporen die je anders misschien over het hoofd zou zien en je schrijfwerk boeiender, aantrekkelijker en dynamischer maken.

Als je op zoek bent naar een krachtige AI-proefleestool om je te helpen met alle aspecten van je schrijven, bekijk dan de AI-tools van ClickUp. Naast de standaardprogramma's voor grammatica en spelling helpt de AI van ClickUp u om teksten vanaf nul te genereren. Stel e-mails, blogberichten en zelfs social media-campagnes op in een paar klikken. U kunt de AI-tools van ClickUp zelfs gebruiken om lange documenten samen te vatten of om actie-items uit aantekeningen van vergadering.

Wil je sneller betere kopij schrijven? Meld u aan voor ClickUp en gebruik de ingebouwde AI-functies om uw contentcreatie te verbeteren proces. Maak een gratis account aan