10 AI-nieuwsbriefgeneratoren om je content aan te maken

Nieuwsbrieven zijn zeer effectief om verbinding te maken met je target publiek, maar het maken ervan kan tijdrovend zijn.

Dat is waar een AI-nieuwsbriefgenerator wonderen verricht. Deze kan het aanmaken van content automatiseren, ontwerpen optimaliseren en berichten personaliseren, waardoor het hele proces sneller en efficiënter verloopt.

Maar met zoveel beschikbare opties, hoe kies je de juiste? Dat is precies waar wij je mee willen helpen! Laten we eens duiken in wat een goede AI nieuwsbrief generator maakt en de top 10 AI nieuwsbrief generatoren bespreken.

Wat moet je zoeken in een AI-nieuwsbriefgenerator?

ben je op zoek naar een AI-nieuwsbriefgenerator die echt aan je behoeften voldoet? Dit is waar je op moet letten om content van topkwaliteit, efficiënte automatisering en functies te krijgen die bij je doelen passen.

Aangepast

De nieuwsbriefsoftware moet je in staat stellen je nieuwsbrieven te personaliseren zodat ze past bij de stem en stijl van je merk. Of het nu via drag-and-drop editors of flexibele sjablonen is, je moet volledige controle hebben over hoe je content eruit ziet en aanvoelt.

Slimme suggesties voor content

Zoek naar een AI-tool die kan helpen bij het personaliseren van content. Deze tool moet eerdere campagnes analyseren en content voorstellen die aanslaat bij je target publiek op basis van hun engagementpatronen. Het is alsof je een mini-strategist binnen handbereik hebt!

Automatisering

Wilt u meer dan alleen een bulkverzender van e-mails? Een goede AI-tool triggert e-mails op basis van gebruikersgedrag, bijvoorbeeld als iemand een aankoop doet of op een koppeling klikt, zodat u tijdig en persoonlijk kunt communiceren zonder dat u een vinger hoeft uit te steken.

Analyse en rapportage

Real-time gegevens zijn essentieel voor het optimaliseren van de prestaties van nieuwsbrieven. De beste tools laten u precies zien hoe uw nieuwsbrieven presteren, zodat u snel aanpassingen kunt maken om de abonnees betrokken te houden en toekomstige campagnes te verbeteren.

Voorgeformatteerde sjablonen

Een effectieve AI-nieuwsbriefgenerator moet een verscheidenheid aan voorgeformatteerde sjablonen aanbieden die volledig aanpasbaar zijn. Deze sjablonen helpen het ontwerpproces te stroomlijnen, zodat bedrijven snel visueel aantrekkelijke nieuwsbrieven met een eigen merk kunnen maken. Of u zich nu richt op verschillende sectoren of doelgroepen, aanpasbare sjablonen zorgen ervoor dat uw content weerklank vindt en opvalt.

De 10 beste AI-nieuwsbriefgenerators

Laten we eens kijken naar de top 10 AI tools om nieuwsbrieven te genereren.

1. ClickUp (het beste voor het gestroomlijnd aanmaken van AI content) ClickUp is een alles-in-één app voor marketingbehoeften.

ClickUp's marketing functies helpen bij het maken, beheren en publiceren van nieuwsbrieven, allemaal vanaf één platform.

Ik stel mijn nieuwsbrief content op, werk eraan samen en organiseer het binnen hetzelfde platform. Gebruiken ClickUp Documenten kan ik gedetailleerde lay-outs maken, elke sectie van de nieuwsbrief structureren en afbeeldingen of video's in het document invoegen. Het houdt alles op één plaats, van het brainstormen over ideeën tot het maken van de laatste bewerkingen.

samenwerken en brainstormen met uw team, wiki's maken en documenten opslaan op één plaats met ClickUp Docs_

Maar hier wordt het nog beter.. ClickUp Brein brengt AI-kracht naar het maken van nieuwsbrieven. Het kan de content analyseren die ik in Docs heb opgesteld, suggesties doen of zelfs nieuwe content genereren op basis van mijn eerste ideeën.

Of ik nu hulp nodig heb bij het maken van boeiende onderwerpregels, het aanbevelen van secties die aanslaan bij mijn publiek of het finetunen van de toon, ClickUp Brain zorgt ervoor dat mijn nieuwsbrief de juiste snaar raakt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot-2024-11-15-at-7.47.51 PM.png

/$$img/

Brainstorm nieuwsbriefideeën en genereer content met ClickUp Brain

ClickUp integreert zelfs met tools als Mailchimp en andere e-mailplatforms, waardoor u eenvoudig kunt synchroniseren e-mail campagnes en nieuwsbrieven sturen naar belangrijke aankondigingen doen zonder mijn werkstroom te verlaten. Op deze manier biedt ClickUp hulpmiddelen voor alles van het aanmaken van content tot de verdeling ervan.

ClickUp beste functies

ClickUp Chat: Stroomlijn de communicatie, zodat teamleden in realtime kunnen samenwerken, feedback kunnen delen of concepten van uw nieuwsbrief kunnen bewerken zonder het platform te verlaten met ClickUp chatten ClickUp Whiteboards: Breng de nieuwsbriefstructuur in kaart, breng campagnestrategieën in kaart en visualiseer nieuwsbriefideeën met ClickUp Whiteboards .

Stroomlijn de communicatie, zodat teamleden in realtime kunnen samenwerken, feedback kunnen delen of concepten van uw nieuwsbrief kunnen bewerken zonder het platform te verlaten met ClickUp chatten ClickUp MindMaps: Haal complexe informatie uit elkaar voor uwmarketingcampagnes en zorg ervoor dat de content van uw nieuwsbrief logisch is gestructureerd met ClickUp mindmaps . Of u nu werkt aan meerdere nieuwsbrieven of grote hoeveelheden informatie organiseert, ClickUp Mindmaps geven u een duidelijke, georganiseerde weergave van uw contentstrategie

Haal complexe informatie uit elkaar voor uwmarketingcampagnes en zorg ervoor dat de content van uw nieuwsbrief logisch is gestructureerd met ClickUp mindmaps . Of u nu werkt aan meerdere nieuwsbrieven of grote hoeveelheden informatie organiseert, ClickUp Mindmaps geven u een duidelijke, georganiseerde weergave van uw contentstrategie ClickUp Dashboards: Krijg een realtime weergave van de prestaties van uw nieuwsbrief met aanpasbare widgets en volg de sleutelgegevens zoals open rates, click-through rates en abonneegroei met ClickUp Dashboards ClickUp beperkingen

ClickUp heeft een leercurve voor nieuwe gebruikers vanwege de uitgebreide functies

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Visme (Beste voor aanpasbare sjablonen)

via Visme Visme is een AI-gestuurd ontwerpprogramma dat het aanmaken van nieuwsbrieven vereenvoudigt met aanpasbare sjablonen voor verschillende sectoren. Het helpt bij het ontwerpen van aantrekkelijke nieuwsbrieven door ontwerpaanpassingen voor te stellen, zoals betere kleurencombinaties of verbeteringen in de layout.

Het kan je tijd besparen, vooral wanneer je een gepersonaliseerde, visueel aantrekkelijke nieuwsbrief moet maken maar geen tijd hebt om vanaf nul te beginnen. De AI-gebaseerde sjablonen maken het ontwerpen moeiteloos en de geautomatiseerde planning zorgt ervoor dat alles op het perfecte moment de deur uitgaat. Bovendien kan het engagement uit het verleden analyseren om content te verfijnen en toekomstige prestaties te verbeteren.

Visme beste functies

AI-gestuurde sjablonen aanpassen voor verschillende branches en doelgroepen

Gebruik een drag-and-drop editor om eenvoudig tekst, afbeeldingen en andere elementen toe te voegen

Integreer naadloos met e-mailplatforms voor directe verdeling

Betrokkenheid en prestaties bijhouden met geavanceerde analysetools

Visme beperkingen

De software loopt soms achter bij gebruik in een browser

Prijzen Visme

Basic: Free

Free Starter: $29/maand

$29/maand Pro: $59/maand

$59/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Visme beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

3. Jasper AI (het beste voor e-mailmarketingteams van ondernemingen)

via Jasper Jasper AI is een populaire AI-schrijfassistent die je kan helpen bij het genereren van content voor nieuwsbrieven. Een van de opvallende functies is de mogelijkheid om boeiende onderwerpregels en nieuwsbriefintro's te maken. Je hoeft niet veel tijd te besteden aan brainstormen, Jasper biedt opties die je kunt aanpassen aan je eigen stijl. Het helpt ook om content te genereren voor verschillende secties van een nieuwsbrief, op basis van trefwoorden of een kort overzicht.

De Marketing Editor past de door AI gegenereerde content aan aan de stem, stijl en toon van je merk. Je kunt ook opmaakregels instellen om citaten en succesverhalen op te nemen die je business kunnen helpen groeien.

Jasper AI beste functies

Ontvang onderwerpregels en pas de toon aan voor een betere context

Snelle revisies en verbeteringen van content mogelijk maken

Nieuwsbrieven genereren in meer dan 25 talen

Dynamische e-mailsjablonen verkennen op basis van het gedrag van je publiek

Jasper AI limieten

Het ondersteunt geen onderzoek of brainstormideeën

Jasper AI prijzen

Maker: $49/maand per zetel

$49/maand per zetel Pro: $69/maand per zetel

$69/maand per zetel Business: Aangepaste prijzen

Jasper AI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1000+ beoordelingen)

4.7/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1800+ beoordelingen)

4. Taskade (Beste voor het maken van een uniforme werkruimte voor nieuwsbrieven)

via Taskade De AI van Taskade biedt een uniforme werkruimte door een naadloze manier te bieden om nieuwsbrieven te abonneren en samen te werken. De nieuwsbriefgenerator gebruikt intuïtieve sjablonen waarmee je snel aan de slag kunt en tijd en moeite bespaart.

Je kunt beginnen met het intypen van prompts in de maker van de nieuwsbrief en gemakkelijk professionele nieuwsbrieven genereren met AI-gestuurde tools voor het aanmaken en bewerken van content. Bovendien betekent de naadloze integratie dat je alles kunt afhandelen, van brainstormen tot de laatste bewerkingen, zonder tussen meerdere apps te hoeven schakelen, waardoor de werkstroom soepel en efficiënt blijft.

Taskade beste functies

In realtime samenwerken met teamgenoten voor soepel projectmanagement, met een gestructureerde ervaring

Wissel tussen weergaven (lijst, bord, actie, mindmap) op basis van projectbehoeften en planningsstijlen

Relevante informatie en inzichten verzamelen met AI om boeiende content te creëren

Taskade beperkingen

De mobiele app voelt een beetje onhandig aan en beïnvloedt de bruikbaarheid en prestaties

Taskade prijzen

Gratis

Taskade Pro: $8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Taskade voor Teams: $16/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Taskade beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

5. Groeibalk (Beste voor SEO-geoptimaliseerde nieuwsbrief aanmaken)

via groeibalk_ GrowthBar's AI-gestuurde schrijfassistent, die voornamelijk op de markt wordt gebracht voor het schrijven van blogs, is ook geweldig voor het maken van nieuwsbrieven. De AI helpt bij het stroomlijnen van het aanmaken van content door snel hoogwaardige, SEO-geoptimaliseerde content te genereren, zodat je nieuwsbrieven goed gestructureerd, aantrekkelijk en geoptimaliseerd voor zoekmachines zijn.

Met de optie om content in meer dan 20 talen te maken, is het geweldig voor bedrijven die met een divers publiek werken. De AI-tool helpt ook met kwantitatief onderzoek, zodat je aansprekende nieuwsbrieven kunt maken zonder aan kwaliteit of betrokkenheid in te boeten.

GrowthBar beste functies

Genereer content op basis van prompts om snel en efficiënt te schrijven

Content optimaliseren voor SEO om de ranking te verbeteren

Direct exporteren en publiceren vanuit het platform

Integreer met Google Chrome voor een naadloze workflow

Groeibalkbeperkingen

Het is vooral bedoeld voor het aanmaken van content in lange formaten en wellicht niet geschikt voor creatief schrijven

Prijzen

Free: 7 dagen gratis

7 dagen gratis Standaard: $36/maand

$36/maand Pro: $74,25/maand

$74,25/maand Agentschap: $149,25/maand, jaarlijks gefactureerd

GrowthBar beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

4.8/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Junia AI (het beste voor het aanmaken van lange content op basis van prompt)

via Junia AI Junia AI wordt misschien op de markt gebracht als schrijver van blogberichten, maar het is ook een goede keuze voor het genereren van nieuwsbrieven met een lang formulier. Junia AI onderscheidt zich van andere AI-nieuwsbrievengenerators door de grote mate van aanpassing en precisie bij het afhandelen van aanwijzingen....

De AI schrijver verwerkt prompts efficiënt en zet ideeën om in samenhangende secties. Je kunt de toon en stijl aanpassen aan de unieke identiteit van je merk met Brand Voice. Het biedt ook geavanceerde opties voor het opmaken van content om je nieuwsbrieven aantrekkelijk te maken.

Junia AI beste functies

Genereer snel meerdere stukken content met de Bulk Content Generator

Ontvang realtime suggesties om de werkstroom en duidelijkheid van content te verbeteren met de AI Text Editor

Gebruik sjablonen met kant-en-klare structuren om sneller content aan te maken voor verschillende formats

Junia AI beperkingen

Ontbreekt geavanceerde personalisatie voor op maat gemaakte doelgroepsegmenten

Junia AI-prijzen

Gratis

Maker: $34/maand

$34/maand Pro: $59/maand

Junia AI beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

7. HoppyCopy (het beste voor visueel aantrekkelijke nieuwsbrieven)

via HoppyCopy HoppyCopy onderscheidt zich door zijn AI-vermogen om afbeeldingen en GIF's te genereren, waardoor nieuwsbrieven visueel aantrekkelijk en dynamisch worden. Of je nu eye-catching visuals nodig hebt om tekst op te breken of GIF's om een leuk, interactief element toe te voegen, de AI verwerkt het naadloos.

Je kunt de details van je nieuwsbrief invoeren, zoals het onderwerp, het publiek en de toon, en HoppyCopy genereert een bewerkbare outline met relevante content, zodat je de nieuwsbrief gemakkelijk kunt structureren.

HoppyCopy beste functies

Experimenteer met formats met meerdere delen of één verhaal om de betrokkenheid bij de nieuwsbrief te verbeteren

Pas de toon aan door een aangepaste optie te selecteren of te typen

AI-gegenereerde visuals toevoegen om de content van je nieuwsbrief te verbeteren

Verbeter je nieuwsbriefkopie met AI-functies voor bewerking

HoppyCopy beperkingen

Het produceert soms onnauwkeurige AI content of voegt irrelevante trefwoorden toe

Prijzen HoppyCopy

Free: 7 dagen gratis

7 dagen gratis Starter : $29/maand

: $29/maand Pro : $49/maand

: $49/maand Pro+: $99/maand

HoppyCopy beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (30 beoordelingen)

4.8/5 (30 beoordelingen) Capterra: Te weinig beoordelingen

8. Caboodle AI (het beste voor gepersonaliseerde suggesties voor content)

via Caboodle Caboodle AI-nieuwsbriefgenerator maakt het aanmaken van nieuwsbrieven moeiteloos, vooral wanneer je door een blok van schrijvers gaat. Het biedt gepersonaliseerde content suggesties gebaseerd op de voorkeuren en schema's van je publiek, waardoor nieuwsbriefcampagnes worden geoptimaliseerd.

Het ondersteunt ook samenwerking tussen documenten zodat je kunt brainstormen over ideeën voor nieuwsbrieven en feedback kunt vragen aan je team. Ik hou ook van de mogelijkheid om complexe onderwerpen op te splitsen in gemakkelijk te lezen secties. Als je iets gedetailleerds of technisch wilt uitleggen, helpt Caboodle's nieuwsbriefschrijven om de content te organiseren en erover te schrijven op een manier die verteerbaar is en lezers betrokken houdt.

Caboodle AI beste functies

Gepersonaliseerde nieuwsbrieven aanpassen aan de rente van elke abonnee

Eenvoudig aanpassen met een drag-and-drop editor, geen code nodig

Snel instellen met voorontworpen sjablonen voor consistente branding

Sleutelgegevens over betrokkenheid bijhouden met een analytisch dashboard

Caboodle AI limieten

De software rapporteert regelmatig bugs, wat de algehele gebruikerservaring kan beïnvloeden

Caboodle AI prijzen

Aangepaste prijzen

Caboodle AI beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

9. HubSpot Email AI Tool (Beste voor naadloze integratie met Hubspot's suite)

via HubSpot

via HubSpot Met de AI Newsletter Generator van HubSpot kun je eenvoudig gepersonaliseerde nieuwsbrieven maken door een onderwerp, e-mailtype en een korte beschrijving in te voeren. Het gebruikt CRM-gegevens om op maat gemaakte content te genereren voor een betere klantbetrokkenheid.

Het biedt voorontworpen nieuwsbrief sjablonen en een drag-and-drop editor om je marketingcampagnes te schalen. Bovendien geven de realtime analyses inzicht in de betrokkenheid, zodat je je toekomstige nieuwsbrieven kunt verfijnen.

HubSpot Email AI beste functies

Ontvang aanbevelingen voor content voor e-mail nieuwsbrieven op basis van betrokkenheid in het verleden

Ontvang aanbevelingen voor optimale verzendmomenten voor betere open rates

Open- en klikratio's bijhouden om toekomstige campagnes te verbeteren

Nieuwsbrieven op maat maken door klantgegevens uit HubSpot CRM te integreren

HubSpot Email AI limieten

Er is geen aparte prijs voor e-mail tools, dus je moet de hele suite aanschaffen

HubSpot Email AI prijzen

Marketing Hub Starter: $15/maand per zetel

$15/maand per zetel Starter Klantenplatform: $15/maand per zetel

$15/maand per zetel Marketing Hub Professional : $890/maand voor 3 zetels

: $890/maand voor 3 zetels Marketing Hub Enterprise: $3.600/maand voor 5 zetels

HubSpot Email AI beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.4/5 (11.000+ beoordelingen)

4.4/5 (11.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.000+ beoordelingen)

10. De slimme AI-tool van Mailchimp (de beste voor op gedrag gebaseerde automatisering van nieuwsbrieven)

via Mailchimp

via Mailchimp Het AI-nieuwsbriefgeneratieplatform van Mailchimp is ontworpen om u te helpen meer klanten te converteren met de mogelijkheid om gepersonaliseerde e-mails te maken met behulp van automatisering op basis van gedrag en nauwkeurige doelgroepsegmentatie.

Zo kun je bijvoorbeeld geautomatiseerde campagnes instellen die triggeren op basis van gebruikersacties zoals aankopen of websitebezoeken, zodat je berichten altijd relevant zijn. Bovendien helpt de functie voor realtime rapportage bij het optimaliseren van campagnes terwijl ze lopen, zodat u kunt bijhouden wat er werkt en direct aanpassingen kunt maken.

Mailchimp's Smart AI beste functies

Personaliseer e-mail automatisering op basis van gebruikersacties

Schrijf overtuigende onderwerpregels voor nieuwsbrieven met de Subject Line Helper

Betrokkenheid bijhouden en nieuwsbrieven optimaliseren met de A/B-testtool

Gebruik de intuïtieve drag-and-drop bouwer voor eenvoudig ontwerpen

Mailchimp's Smart AI limieten

Geavanceerde functies zoals speciale telefonische ondersteuning en klantenservice zijn alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen

Mailchimp's Smart AI prijzen

Gratis

Essential: $4.54/maand, jaarlijks gefactureerd

$4.54/maand, jaarlijks gefactureerd Standaard : $6,78/maand, jaarlijks gefactureerd

: $6,78/maand, jaarlijks gefactureerd Premium: $135,56/maand, jaarlijks gefactureerd

Mailchimp's Smart AI beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (5.000+ beoordelingen)

4.4/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (17.000+ beoordelingen)

Geef uw nieuwsbrief een boost met ClickUp

Nieuwsbrieven zijn een geweldige manier om rechtstreeks met uw publiek te communiceren, hen op de hoogte te houden en betrokken te houden terwijl u de boodschap van uw merk promoot.

Of je nu updates, aankomende gebeurtenissen, speciale aanbiedingen of waardevolle inzichten wilt delen, een effectieve nieuwsbriefgenerator met kunstmatige intelligentie kan de betrokkenheid aanzienlijk vergroten, conversies stimuleren en tijd besparen.

ClickUp is de all-in-one oplossing om u te helpen uw e-mail succesvol te beheren marketingcampagnes . Met ClickUp Docs kunt u het hele proces van het maken van boeiende nieuwsbrieven stroomlijnen, terwijl ClickUp Brain uw nieuwsbrieven helpt verbeteren met AI-gestuurde suggesties voor content.

