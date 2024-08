10 beste AI-nieuwsbrieven van de laatste tijd om je op te abonneren

AI (kunstmatige intelligentie) ontwikkelt zich razendsnel - wat een jaar geleden nog revolutionair was, is nu oud nieuws. Als je op de AI-trein wilt springen en er de hele rit in wilt blijven, moet je je in het veld verdiepen en op de hoogte blijven van de nieuwste AI-ontwikkelingen.

Een van de beste manieren om dat te doen is door middel van AI-nieuwsbrieven. Ze bieden gedetailleerde informatie over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van AI en zorgen ervoor dat je voorop blijft lopen in het steeds veranderende technologielandschap. šŸ¤–

Door de snelle opkomst van de sector zijn er echter steeds meer AI-nieuwsbrieven, waardoor het een uitdaging is om te bepalen welke thread je moet volgen om de meest nauwkeurige en verse informatie te krijgen.

In dit artikel bespreken we de 10 beste AI-nieuwsbrieven om je te helpen een betrouwbare bron te vinden voor het laatste nieuws en de nieuwste ontwikkelingen in de sector.

Beste AI-nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van de laatste trends

Na tientallen nieuwsbrieven te hebben doorgespit, hebben we de top 10 samengesteld met de meest recente gebeurtenissen in de AI-wereld. Ze zijn gemakkelijk en boeiend om te lezen, zelfs als je geen fan bent van nieuwsbrieven. Bekijk ze en kies je favoriete bron voor AI-nieuws. šŸ„°

1. Het overzicht

Via: De samenvatting Rundown is een dagelijkse nieuwsbrief (hij belandt op weekdagen in uw inbox) met snelle, beknopte en algemene overzichtenrundowns van het laatste AI-nieuws.

De nieuwsbrief heeft 350.000+ abonnees wereldwijd en behandelt verschillende AI-gerelateerde onderwerpen. Het bespreekt algemeen nieuws in de AI-wereld, richt zich op de nieuwste tools en biedt stap-voor-stap tutorials voor het gebruik van verschillende AI-gebaseerde platforms.

Als je bekend wilt raken met de AI-wereld maar niet diep wilt graven, is The Rundown een uitstekende keuze. Het gaat niet te veel in detail, maar biedt toch relevante en boeiende informatie, zodat je een solide basis hebt om de onderwerpen waar je nieuwsgierig naar bent verder te verkennen. Maar als je een echte AI-liefhebber bent en zoveel mogelijk wilt weten, is The Rundown misschien te oppervlakkig.

Abonneren op The Rundown is eenvoudig: voer uw e-mailadres in, druk op Subscribe en er wacht elke werkdag 's ochtends een nieuwsbrief op u in uw inbox.

2. Groot Brein

Via: Groot Brein Big Brain is een uitstekende bron voor wie zich geleidelijk wil verdiepen in AI door dagelijks een paar minuten te besteden aan het laatste nieuws. Elke nieuwsbrief die je e-mail ontvangt is een plezier om te lezen omdat hij is onderverdeeld in secties zoals AI-nieuws, AI-carriĆØres en AI-tools. Zo kun je naar het meest interessante deel gaan en tijd besparen. ā°

Veel mensen vinden Big Brain leuk vanwege de natuurlijke, gebruikersvriendelijke taal. De nieuwsbrief behandelt een breed bereik aan onderwerpen, maar splitst zelfs de meest complexe onderwerpen op een gemakkelijk te lezen manier op, waardoor het geschikt is voor AI-nieuwelingen en -veteranen.

De nieuwsbrief richt de schijnwerpers op carriĆØres in AI. Het bespreekt trends in AI-banen en biedt vaak waardevol advies over hoe je succesvol kunt zijn op dit gebied.

Je kunt lid worden van de Big Brain-community met meer dan 100.000 abonnees door je e-mailadres in te vullen op de website van de nieuwsbrief.

3. AI-ontbijt

Via: AI-ontbijt Of u nu een ondernemer, onderzoeker, wetenschapper of gewoon op zoek om te beginnen met het gebruik van AI-tools, kan AI ontbijt passen in uw ochtendroutine! ā˜•

Het verschijnt elke Monday om u het wekelijkse AI-nieuws te brengen. De belangrijkste functie is dat het een brug slaat tussen theorie en praktijk. In tegenstelling tot veel andere AI-nieuwsbrieven die je tegenkomt, bespreekt AI Breakfast eerst het theoretische gedeelte en legt dan uit hoe je deze kennis in het echte leven kunt toepassen. Je krijgt vaak waardevolle informatie over het gebruik van een bepaalde tool en zelfs stap-voor-stap tutorials.

Als de nieuwsbrief bijvoorbeeld een AI-gebaseerde productiviteitstool bespreekt, worden eerst de functies beschreven en wordt vervolgens uitgelegd hoe je deze goed kunt gebruiken en meer kunt doen in minder tijd.

AI Breakfast behandelt ook de laatste studies op het gebied van AI en is daarom bijzonder aantrekkelijk voor wetenschappers en onderzoekers.

De wekelijkse analyse nieuwsbrief is gratis, maar als je je inschrijft voor $97 per jaar, krijg je extraatjes zoals:

Extra e-mails op woensdag en vrijdag voor wie meer informatie wil

Kortingen op AI-gebaseerde tools en conferenties, wat handig kan zijn als je nieuwe platforms wilt toevoegen aan je workflows of je peer group wilt uitbreiden

Advies over het implementeren van AI-tools in je privƩ- of professionele leven (30 minuten)

Het eBook van het platform Decoding AI: A Non-Technical Explanation of Artificial Intelligence

4. De AI-revolutie

Via: De AI-revolutie Er zijn twee soorten mensen die nieuwsgierig zijn naar AI. De eerste groep is geĆÆnteresseerd in een specifieke AI-niche, of het nu gaat om AI-gebaseerde productiviteitsplatforms, baanbrekende ontwikkelingen of interessante studies. Het tweede type wil zich niet op iets in het bijzonder richten, maar van alles een voorproefje krijgen, en dat is de target van The AI Revolution nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief analyseert 1000+ AI-bronnen om je gratis informatie te geven over de laatste gebeurtenissen in de AI-wereld! Elke nieuwsbrief is overzichtelijk en visueel aantrekkelijk, dus je zult geen moeite hebben om te navigeren. Bovendien is het taalgebruik in de nieuwsbrieven eenvoudig en zijn zelfs de meest complexe onderwerpen gemakkelijk te begrijpen.

Het beste aan De AI-revolutie? Er zijn geen advertenties of afleidingen die je leeservaring kunnen beĆÆnvloeden.

Veel gebruikers die zich net in de AI-wereld hebben begeven, kiezen deze nieuwsbrief als hun go-to bron voor de nieuwste informatie. Maar als je een techneut bent of veel weet over AI, vind je de content misschien te algemeen.

5. Prompt Engineering dagelijks

Via: Netteprompts Als je niet bekend bent met de term, prompt engineering is de kunst van het creƫren van input die AI-gebaseerde modellen kunnen begrijpen en gebruiken als basis voor het uitvoeren van verschillende acties. Simpel gezegd gebruik je prompts om te "praten" met tools zoals ChatGPT en adequate reacties te triggeren.

Maak kennis met Prompt Engineering Daily: een uitstekende nieuwsbrief die dagelijks de beste aanwijzingen voor AI-briefings geeft en laat zien hoe je ze in echte scenario's kunt gebruiken. Bovendien biedt deze nieuwsbrief waardevolle inzichten in het veld door de rapportage van het laatste nieuws op het gebied van machine learning en de analyse van de meest innovatieve AI-gebaseerde tools.

Inschrijven op de nieuwsbrief is gratis. Nadat je je e-mail hebt ingevoerd en op Subscribe hebt gedrukt, moet je je naam opgeven en een paar vragen beantwoorden over je baan, branche, bedrijf en tijdzone. Deze informatie helpt het verdelingssysteem om je voorkeuren te begrijpen en de nieuwsbrieven op het juiste moment naar je toe te sturen.

Zodra je bent ingeschreven, stuurt Prompt Engineering Daily je een cadeau - een bron genaamd de Ultimate Guide to AI and ChatGPT.

6. DeSequentie

Via: TheSequence Als je alles wilt weten wat er gaande is in de AI-wereld, met een speciale focus op machine learning (ML), dan is TheSequence de manier om te gaan! Deze community heeft meer dan 160.000 volgers en biedt twee nieuwsbrieven waaruit je kunt kiezen, afhankelijk van je rente.

TheSequence Scope is een gratis wekelijkse nieuwsbrief. Hij verschijnt elke zondag en richt zich vooral op de nieuwste onderzoeksartikelen, releases en AI-gerelateerde investeringen. Het duurt ongeveer vijf minuten om de nieuwsbrief te lezen, wat vooral handig is als je niet veel vrije tijd hebt maar wel op de hoogte wilt blijven.

TheSequence Edge is een premium nieuwsbrief die op dinsdag en donderdag verschijnt. De nieuwsbrief van dinsdag gaat helemaal over machinaal leren, bespreekt de sleutelconcepten, schetst de meest recente artikelen in het veld en stelt de frameworks en platforms voor waar je meer over zou moeten leren.

De nieuwsbrief op donderdag gaat dieper in op onderzoek - je kunt elke week een volledige analyse van een artikel of framework verwachten. Als je TheSequence Edge in je inbox wilt zien, moet je een maandabonnement kopen voor $6 of $50 betalen voor een heel jaar.

TheSequence biedt extra gratis content voor AI-enthousiastelingen. Lees interviews met opmerkelijke onderzoekers en ondernemers op het gebied van ML en krijg waardevolle AI-inzichten in TheSequence Chat, die om de woensdag verschijnt. U kunt ook TheSequence Guest Post lezen, die om de vrijdag verschijnt en zich richt op uitdagingen op het gebied van machinaal leren en hoe u deze kunt overwinnen.

7. De Neuron

Via: DeNeuronDagelijkse Als je de vruchten wilt plukken van AI en het wilt integreren in je bedrijf, maar niet zeker weet hoe je dit moet doen, kan The Neuron je helpen. Deze dagelijkse nieuwsbrief met een schattig kattenlogo verschijnt maandag tot en met vrijdag om 8 uur 's ochtends (ET) en bevat updates over de nieuwste AI-trends en advies over het gebruik ervan op het werk. šŸ±

Een van de redenen waarom de populariteit van de nieuwsbrief al snel na de lancering omhoogschoot, is de eenvoudige, compacte structuur. Het eerste wat je ziet is natuurlijk de kop. Dan volgt een korte lijst met opsommingstekens die de belangrijkste updates van de dag samenvat. De lijst wordt gevolgd door meerdere koppen met meer details over de updates. Elke sectie bevat snelle informatie over wat je verderop kunt verwachten om het navigeren nog gemakkelijker te maken.

De laatste sectie zal een glimlach op je gezicht toveren - de kat van The Neuron laat een innemend commentaar achter over hoe leuk de nieuwsbrief was! Naast de informatieve content, maken deze elementen van humor The Neuron tot een leuk en luchtig leesvoer.

De nieuwsbrief is gratis, snel te lezen (je hebt ongeveer drie minuten nodig) en heeft meer dan 150.000 abonnees.

8. AI Ethiek Kort

Via: Montrealethics Nu AI wereldwijd furore maakt, is er meer dan ooit bezorgdheid over de ethiek ervan. Als je je zorgen maakt over de eerlijkheid, vooringenomenheid, privacy, economische impact en transparantie van AI-systemen, is het altijd goed om je te verdiepen in beschikbaar onderzoek en een geĆÆnformeerde mening te vormen. De AI Ethics Brief helpt u precies dat te doen!

Volgens de auteurs van de AI-nieuwsbrief is het hun missie om de AI-ethiek te democratiseren door waardevolle en gedetailleerde kennis te verstrekken aan een breed publiek. De wekelijkse nieuwsbrief bespreekt verschillende reguleringen en ethische kwesties in AI om licht te werpen op het juiste en veilige gebruik van AI-gebaseerde systemen en tools. šŸ“£

Elke nieuwsbrief bespreekt en vat verschillende onderwerpgerelateerde onderzoeken samen om u te helpen de context te begrijpen en meningen te vormen. Een ander aantrekkelijk onderdeel is het Woordenboek-elke week ziet u een definitie van een nieuwe AI-ethiekgerelateerde term, zodat u uw kennis kunt uitbreiden.

De nieuwsbrief is gratis, maar als je het werk van de auteurs wilt ondersteunen, kun je een betalende abonnee worden of een donatie doen.

9. AlphaSignal

Via: AlphaSignaal Ben je een onderzoeker, ontwikkelaar of technisch onderlegde professional die op zoek is naar een technische nieuwsbrief die diep ingaat op AI-gerelateerd onderzoek en ontwikkelingen? Kijk dan eens naar AlphaSignal, een wekelijkse nieuwsbrief met 150.000+ abonnees.

De nieuwsbrief vat het topnieuws, opslagplaatsen, projecten en papers op het gebied van AI samen zodat je op de hoogte blijft. Het platform gebruikt geavanceerde AI-modellen om door arXiv, GitHub, Google Scholar en Open Review te gaan en blogs, sociale media, pers, meningen en interviews van experts uit de industrie te analyseren. Het is een fantastische optie voor wie niet genoeg tijd heeft om zelf onderzoek te doen, maar wel toegang wil tot de nieuwste ontwikkelingen in het AI-landschap.

AlphaSignal behandelt een breed bereik van AI-gerelateerde onderwerpen, maar focust op machinaal leren, dus overweeg of het bij je voorkeuren past.

Het is de moeite waard om aan te stippen dat de nieuwsbrief niet bedoeld is voor mensen die nieuw zijn in het AI-landschap. Er worden meestal technische onderwerpen behandeld en er worden termen en uitdrukkingen gebruikt waarmee je vertrouwd moet zijn om de gepresenteerde informatie volledig te begrijpen.

10. Bovenmenselijk

Via: Bovenmenselijk Superhuman is een van de populairste AI-nieuwsbrieven, met meer dan 450.000 abonnees! Het helpt je een supermens te worden (figuratief) door AI te gebruiken om je productiviteit te verbeteren en uit te blinken op je werk. šŸ¦ø

De nieuwsbrief volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI in verschillende sectoren, van technologie tot kunst en sport. Superhuman gebruikt gemakkelijk te begrijpen taal, zelfs voor mensen die nieuw zijn in het veld.

Een van de redenen voor de populariteit van de nieuwsbrief is dat hij curated content biedt die aansluit bij jouw voorkeuren. Nadat je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, wordt je gevraagd een formulier in te vullen over je naam, functieniveau, functie, bedrijfstak, grootte van het bedrijf en locatie.

Superhuman gebruikt deze informatie om je de meest relevante gratis content te presenteren die gericht is op ChatGPT, schrijfopdrachten, datawetenschap en -analyse, AI-jobjob en gratis AI-tools. Je ontvangt ook een e-mail over de beste AI-platforms om te verkennen.

GeĆÆnteresseerd in het uitproberen van AI? Maak kennis met ClickUp

Lezen over AI en de vooruitgang ervan helpt u op de hoogte te blijven. Maar met theoretische kennis kun je maar tot op zekere hoogte begrijpen hoe AI in de praktijk werkt. Als u graag experimenteert met AI en wilt zien wat het kan doen in een echte werkomgeving, probeer ClickUp dan eens!

ClickUp is in de eerste plaats een taak- en projectmanagement platform dat verschillende methodologieƫn voor procesverbetering en helpt u productiviteit te verhogen , organisatie en samenwerking in teams .

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overzicht-GIF.gif AI overzicht GIF /$$$img/

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw tekst, e-mailreacties en meer te polijsten voor uw nieuwste projecten

Naast de vele functies biedt ClickUp een optie voor AI-documentbeheer, ClickUp Documenten waarmee u bestanden kunt maken, delen, bewerken, beheren en opslaan. De ingebouwde AI-assistent van het platform, ClickUp AI is een eersteklas AI gereedschap dat je kan helpen taken en werkstromen automatiseren en resultaten van hoge kwaliteit leveren, of u nu werkt in CRM , softwareontwikkeling, klantenservice of B2B en B2C verkoop .

ClickUp AI fungeert als uw persoonlijke sidekick, die u helpt bij het brainstormen over nieuwe ideeƫn wanneer u op een creatieve blokkade stuit, samenvattingen maakt en elk type content bewerkt en proefleest. Dit is nog maar het topje van de ijsberg: met ClickUp AI kunt u e-mails schrijven, tijdlijnen voor projecten maken, agenda's voor vergaderingen opstellen, reageren op klanten en actie-items genereren!

Het platform wordt geleverd met tientallen door experts geselecteerde prompts, zodat u geen tijd hoeft te verspillen aan het maken van zinnen om precieze resultaten uit de tool te halen. U kunt ook gebruikmaken van AI-prompt sjablonen binnen het platform om honderden kant-en-klare prompts te krijgen voor verschillende gebruikssituaties.

Dankzij de veelzijdige toepassingen is ClickUp AI even nuttig voor freelancers starters en ondernemingen. Omdat ClickUp naadloos werkt op Mac windows en mobiele apparaten, kunt u de volledige kracht benutten, of u nu op kantoor of op afstand werkt. šŸ’Ŗ

Ontgrendel de kracht van AI met ClickUp AI

Abonneren op de beste AI-nieuwsbrieven is een belangrijke stap die u moet zetten als u op de hoogte wilt blijven van de nieuwste ontwikkelingen op dit veld.

Als u wilt zien hoe AI in de praktijk werkt, clickUp 3.0 proberen en zijn robuuste AI-assistent. Het zal je werkstromen transformeren en je productiviteit een boost geven. Aanmelden voor ClickUp en ontdek de AI en andere unieke functies!