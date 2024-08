Hoe maak je een checklist voor marketingcampagnes?

Soms levert een idee dat geweldig klinkt in de vergadering niet het gewenste resultaat op. Of het nu een misser is in de uitvoering of in het abonnement, het resultaat kan net zo ernstig zijn als het niet halen van je doelen. Een waterdicht marketing abonnement is dus een voorwaarde voor een succesvolle marketingcampagne.

Een checklist voor de planning van marketingcampagnes helpt je om het uitvoeringsproces te schetsen en de essentiële campagne-elementen te behandelen. Het zorgt ervoor dat jij of je marketing team niets over het hoofd zien.

In deze gids bespreken we checklists voor marketingcampagnes en de stappen om ze van begin tot eind op te stellen.

Laten we beginnen!

12 stappen voor het maken van een marketing campagne checklist

Het plannen van merkmarketingcampagnes is gemakkelijk... zegt niemand ooit! Voor de lancering van een campagne kunnen zelfs doorgewinterde marketeers zich zorgen maken of ze iets over het hoofd zien. Dat is waar een marketing campagne checklist van pas komt.

Checklists voor marketingcampagnes zorgen ervoor dat je niets over het hoofd ziet. Ze zetten je campagne abonnement in de juiste bestelling en houden het op het juiste spoor.

Hier lees je hoe je een marketingcampagne checklist kunt maken voor je volgende campagne:

Stap 1: Business objectieven definiëren

Zonder duidelijke doelstellingen is uw merkcampagne richtingloos. U weet niet wat u met de campagne moet doen, welke statistieken u moet meten, hoe u het voor de business kunt gebruiken, enz.

Doelen instellen is de eerste stap bij het abonneren op nieuwe campagnes, en het is gemakkelijk. Stel jezelf de vraag: Wat moet er gebeuren als resultaat van de campagne? Voorbeeld: je zou kunnen streven naar:

Naamsbekendheid vergroten

Meer websiteverkeer ontvangen

Leads genereren

Meer aanmeldingen voor een webinar krijgen

Deze zakelijke doelstellingen helpen je bij de instelling van de juiste marketingdoelen voor je campagne met duidelijke verwachtingen, tijdlijnen en targets. Ze helpen je op koers te blijven en laten je zien wanneer je moet bijsturen.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Marketing-Campaign-Plan-Template.png ClickUp Marketing Campagne Abonnement sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-900200018457&department=marketing&_gl=1\*mtu6vm\*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZzcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3Q..\_gcl_au*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Dit sjabloon downloaden /%$cta/ ClickUp's sjabloon voor marketingcampagnes houdt meerdere marketingcampagnes bij en biedt u het perfecte kader om uw abonnementsproces te stroomlijnen. Deze sjabloon biedt zichtbaarheid in de voortgang van de campagne en stelt u in staat om verwachtingen te stellen en projecten aan te passen om ze op schema te houden. Dit is wat u kunt doen met deze sjabloon:

Strategieën instellen

Taken organiseren

Voortgang bijhouden met aangepaste dashboards

Stap 2: Bepaal specifieke doelen voor de campagne

Ideale doelen voor een campagne zijn SMART (specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgebonden). Hier zijn enkele SMART doelen die je zou kunnen hebben voor een marketingcampagne:

500 impressies krijgen van SaaS marketeers op LinkedIn posts binnen twee weken

Verhoog unieke website bezoekers met 30% in 30 dagen

Genereer 20 leads met interesse in de nieuwe analytische software in 40 dagen

Laat 50 SaaS marketeers zich inschrijven voor de How to Create aMarketing Project Abonnement webinar over twee weken

Het vaststellen van specifieke doelen helpt je om gefocust te blijven en het succes van je campagne te meten.

Met ClickUp Doelen kunt u meetbare targets instellen en automatisch de voortgang bijhouden. Het beheert al uw doelen op één plaats met gemakkelijk te gebruiken mappen om ze georganiseerd te houden.

Beheer en bijhoud je marketingdoelen met ClickUp

Stap 3: Identificeer uw target doelgroep en maak buyer personas

Het definiëren van uw ideale doelgroep helpt om uw marketinginspanningen te richten. Stel deze vragen om de mensen te identificeren voor wie uw campagne bedoeld is:

Wie heeft het meeste baat bij het product?

Welke pijnpunten lost het product op?

Welke demografische gegevens (leeftijd, geslacht, locatie, enz.) spreekt het product aan?

Wat moet de psychografie van je publiek zijn (levensstijl, overtuigingen, houding, enz.)?

Het beantwoorden van deze vragen helpt je bij het creëren van targeted brand campaigns die aanslaan bij het publiek. Gebruik buyer persona's om in te zoomen op de target doelgroep en archetypes te definiëren voor individuele klanten.

Een voorbeeld: een buyer persona voor een campagne voor een fitness app kan een 35-jarige professional zijn die graag naar de sportschool gaat en zich bewust is van zijn gezondheid.

Met ClickUp Whiteboards het creëren van buyer personas is super eenvoudig. Gebruik dit virtuele canvas om informatie over gebruikers vast te leggen, gedetailleerde weergaven van kopersprofielen te maken, met je team te brainstormen, aantekeningen toe te voegen en de beste campagne-ideeën mee te nemen.

💡 Pro Tip: Om het proces van marketing abonnementen effectiever te maken, verzamel je specifieke doelgroepgegevens, pas je je berichtgeving aan en selecteer je de meest relevante kanalen.

Stap 4: Onderzoek en verzamel gegevens

Voordat u begint met het 'wat te doen'-gedeelte van de campagne, hebt u gegevens nodig. Grondig marktonderzoek helpt u om uw publiek beter te begrijpen - wie is geïnteresseerd in uw product en wie niet, wat motiveert uw doelgroep, wat heeft hun voorkeur, wat zijn hun aankooppatronen, enzovoort.

Verzamel relevante marktgegevens en neem informatie op over je specifieke doelgroep en concurrenten. Voer enquêtes en marktonderzoeken uit, bestudeer de marketing- en marketingmethoden van concurrenten, enzovoort promotiestrategieën en sociale mediatrends analyseren.

Stel, je lanceert een gloednieuwe marketing projectmanagement hulpmiddel voor het MKB. Je onderzoeksgegevens moeten het volgende omvatten:

Groei, trends en grootte van de markt voor software voor projectmanagement : Instance, de markt zal naar verwachting met 15% groeien in drie jaar met een toename van de vraag naar mobiele oplossingen

: Instance, de markt zal naar verwachting met 15% groeien in drie jaar met een toename van de vraag naar mobiele oplossingen Functies, prijzen en beoordelingen van concurrerende oplossingen : In sommige populaire projectmanagement tools ontbreekt het bijvoorbeeld aan AI-assistentie of functies voor tijdsregistratie

: In sommige populaire projectmanagement tools ontbreekt het bijvoorbeeld aan AI-assistentie of functies voor tijdsregistratie Pijnpunten van potentiële gebruikers: Bijvoorbeeld managers die worstelen met samenwerking in instellingen op afstand of solopreneurs die het overzicht over hun Taken kwijtraken

Stap 5: Ontwikkel een creatief concept

Het kan verleidelijk zijn om meteen in het nieuwe campagneontwerp te duiken, maar dat is niet de beste beslissing. Creëer in plaats daarvan een centraal thema of idee rond de campagne. Dit vormt de leidraad voor de visuele elementen, toon en stijl van de digitale marketingcampagne en zorgt voor consistentie tussen kanalen en contactpunten.

Een voorbeeld: een leadgeneratiecampagne voor analytische software kan draaien om de mogelijkheid van de software om gedetailleerde marketingrapportages te genereren in een paar klikken. Op basis van dit concept kunt u de campagnevisuals kiezen, kopieën maken en andere campagne-elementen abonneren.

Collaborate with product, marketing, and design teams to create campaign concepts with ClickUp

Brainstorm en creëer succesvolle marketingcampagnes met ClickUp-werkruimte voor marketingteams . Plan concepten, ontwikkel roadmaps en bouw campagnekalenders om ideeën sneller uit te voeren. ClickUp Documenten is de perfecte samenwerkingstool voor creatieve en marketingteams. Maak een gecentraliseerde campagne-wiki met geneste pagina's, sjablonen, creatives, stijlgidsen en meer. Deel het met teamleden en externe leveranciers met beveiligde koppelingen. Bovendien kun je al je campagnemateriaal op één plek organiseren zodat je team gemakkelijk kan vinden wat ze zoeken met sorteer-, filter- en zoekfuncties.

Stap 6: Abonneer u op de contentstrategie

Creëer een contentmarketingstrategie en zet de soorten content voor de marketingcampagne op een rijtje. Deze essentiële stap omvat blogberichten, video's, interactieve demo's, casestudy's, landingspagina's of e-mail nieuwsbrieven.

Een campagne kan bijvoorbeeld het vertrouwen van het publiek verdienen en meer leads aantrekken door gebruik te maken van klantgetuigenissen in marketingdata-analysesoftware. Gebruik ook demovideo's en abonneer je op blogs over de oplossing.

Schrijf content op maat voor specifieke rollen en vereisten met ClickUp Brain's AI Writer voor werk ClickUp Brein helpt bij het plannen van content en versnelt uw contentmarketingproces door u in staat te stellen ideeën, abonnementen en briefings voor content te genereren. Met ClickUp AI Writer creëert u boeiende content zoals blogs, e-mails, case studies en advertentieteksten.

Een duidelijke contentstrategie voor uw campagne begeleidt het aanmaken en verdelen van content. Het zorgt ervoor dat elk stuk content dat u creëert, aanslaat bij uw doelgroep en het team op één lijn brengt met de doelen en doelstellingen van de campagne.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Marketing-Campaign-Brief-Template.png ClickUp Marketing Campagne Briefing sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-900200018457&department=marketing&_gl=1\*mtu6vm\*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZzcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3Q..\_gcl_au*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Dit sjabloon downloaden /%$cta/

Met ClickUp's sjabloon voor marketingcampagnes helpt u een uniform abonnement te maken dat iedereen volgt, uw campagnes en budgetten te ordenen en te delen met interne teams. Bovendien maakt het bijhouden van voortgang en gebeurtenissen eenvoudiger en kunt u abonnementen zo nodig aanpassen. Dit is wat je met dit sjabloon kunt doen:

Definieer je campagnedoel

Ideeën creëren om je doel te bereiken

Deliverables regelen voor elke stap van je project

Stap 7: Kies de geschikte media en kanalen

Als uw target SaaS-oprichters zijn en uw campagne live is op Instagram, zult u hen niet effectief bereiken.

Als u het marketingkanaal selecteert waar uw doelgroep actief is, vergroot u het bereik en de betrokkenheid van uw campagne bij een groter publiek.

Denk bijvoorbeeld aan meerdere platforms voor C-suite executives. U kunt e-mailmarketing en LinkedIn-advertenties gebruiken. Als ze eerder Google-producten gebruiken, investeer dan in SEO en advertenties voor zoekmachines.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-156.png ClickUp sjabloon voor campagne- en promotiebeheer https://app.clickup.com/signup?template=t-900200018457&department=marketing&_gl=1\*mtu6vm\*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZzcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3Q..\_gcl_au*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Dit sjabloon downloaden /%$cta/ ClickUp campagne- en promotiebeheersjabloon is uw one-stop-shop voor het beheren van campagnes en promoties. Deze sjabloon biedt een end-to-end workflow die alles omvat, van de intake van aanvragen en abonnementen tot de uitvoering van projecten. Dit is wat u met deze sjabloon kunt doen:

Promotieprojecten sorteren

Taken, tijdlijnen en toegewezen personen bijhouden met geautomatiseerde workflows

Prestaties analyseren met aangepaste rapportage

Meer zichtbaarheid krijgen in campagneprestaties en ROI

ideeën en strategieën visualiseren met ClickUp Mindmaps_

Gebruik ClickUp mindmaps brainstorm en werk samen met het team om ideeën toe te voegen, stroomdiagrammen te tekenen, verbindingen te maken tussen taken en deze naar behoefte te bewerken en te verwijderen.

Stap 8: Stel een budget in

Maak een gedetailleerd budget voordat u begint met het ontwerpen en plannen van uw campagne. Wijs uw middelen effectief toe aan alle aspecten van de campagne. Dit omvat het parkeren van middelen voor het aanmaken van content, betaalde media en hulpmiddelen die nodig zijn in het proces.

Instance, je product is een data-analysesoftware voor KMO's en je target zijn SaaS-oprichters. Dan kunt u 40% van uw middelen toewijzen aan on-page SEO en het aanmaken van content, 30% aan advertenties in sociale media en nog eens 30% aan zoekmachineadvertenties.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-526.png ClickUp aangepaste velden /%img/

Maak verschillende soorten aangepaste velden op ClickUp

Gelukkig kan ClickUp u helpen uw budget effectief te abonneren. Budgetten en kosteninformatie opstellen met behulp van Aangepaste velden van ClickUp . Wijs specifieke bedragen toe aan Taken als onkosten en gebruik het veld valuta om in te schatten hoeveel elk campagne-initiatief zal kosten. Organiseer en plan bovendien elk initiatief, doe de berekeningen binnen ClickUp en vergelijk ze met uw totale campagnebudget.

Stap 9: Prestatiecijfers bijhouden

Deze stap is gekoppeld aan de SMART doelen die u in het begin had ingesteld. Het gaat om het bijhouden van de voortgang van de campagne. Tools zoals Google Analytics verzamelen gegevens over sleutelgegevens zoals websiteverkeer, impressies, engagementpercentages, CTR en conversiepercentages.

Afhankelijk van het type campagne dat je voert, kunnen tools voor marketingautomatisering en social mediamarketingsoftware je bovendien gegevens verschaffen over de prestaties van de campagne en je op de hoogte houden van wat werkt en wat niet.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-186.png ClickUp's sjabloon voor het bijhouden en analyseren van campagnes https://app.clickup.com/signup?template=t-900200018457&department=marketing&_gl=1\*mtu6vm\*\_gcl\_aw*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZzcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3Q..\_gcl_au*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Dit sjabloon downloaden /%$cta/ ClickUp Campagne Bijhouden & Analytics Sjabloon stelt u in staat om het succes van campagnes te meten. Dit sjabloon organiseert campagnes op één plaats en laat u alle nodige statistieken weergeven, zoals CPA, CPM, klikken, conversies, budgetten en meer. Dit is wat u met dit sjabloon kunt doen:

De A-Z van marketing beheren, inclusief campagnes, prestaties, budget, creatives en meer

Houd uw campagnes georganiseerd

Stap 10: Marketingcampagnes aanpassen en verbeteren

Met regelmatige analyse kunt u gebieden en strategieën identificeren die moeten worden verbeterd. Test de campagne-elementen om erachter te komen wat het beste aanslaat bij het publiek. Je kunt variaties van advertentieteksten, CTA's, ontwerpen en afbeeldingen controleren om te zien wat de beste respons oplevert. Verbeter vervolgens de campagne om succes te boeken.

Een voorbeeld: realtime aanpassingen aan de plaatsing van testimonials in uw advertentie kunnen de zichtbaarheid vergroten en meer leads aantrekken.

Stap 11: Beoordelen en rapporteren

In de post-campagnefase draait alles om prestatieanalyse. U maakt rapporten en grafieken voor leadgeneratie en tabellen met websiteverkeer, verkoop en conversies voor en na de campagne.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-182.png ClickUp's sjabloon voor marketingcampagnebeheer https://app.clickup.com/signup?template=t-900200018457&department=marketing&_gl=1\*mtu6vm\*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZzcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3Q..\_gcl_au*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Dit sjabloon downloaden /%$cta/ ClickUp's beheersjabloon voor marketingcampagnes is een uitgebreide sjabloon marketingplan met alles wat u nodig hebt om uw abonnementen te plannen en uit te voeren. Deze sjabloon bijhoudt, coördineert en meet effectief de voortgang van marketing. Dit is wat u met dit sjabloon kunt doen:

Organiseer uw marketingactiviteiten op één plek

Bewaak de voortgang en blijf op koers

Samenwerken met teamgenoten, zodat iedereen op de hoogte blijft

Inzicht krijgen in campagneprestaties

Analyseer de voortgang van campagnes en prestaties ten opzichte van marketingdoelen met ClickUp Dashboards

Gebruik bovendien ClickUp's aangepaste dashboards om het engagement van uw campagne, het aantal gegenereerde MQL's en de gerealiseerde conversies bij te houden. Bovendien kunt u uw teams op de hoogte houden van campagnegegevens met behulp van eenvoudig te lezen grafieken en grafieken.

Stap 12: Bepaal vervolgacties

Wat werkte perfect? Wat kan beter? Bekijk de rapportages over de campagneprestaties om deze vragen te beantwoorden. Pak op basis van uw beoordeling probleemgebieden aan, pas succesvolle strategieën aan en zorg voor voortdurende verbetering om succes in uw toekomstige campagnes te garanderen.

ClickUp Brain kan u helpen campagnegegevens te analyseren, samen te vatten en sleutelinzichten te verkrijgen voor het abonnement op toekomstige campagnes. Het kan ook aantekeningen maken van vergaderingen en teamupdates en voortgangsrapporten genereren om ervoor te zorgen dat alles volgens plan verloopt.

Lees ook: Hoe een marketingroutekaart maken (met sjablonen)

Maak een checklist voor marketingcampagneplanning met ClickUp

Nu u de stappen kent om een checklist voor een marketingcampagne te maken, hebt u de juiste tool nodig voor de uitvoering.

ClickUp is een alles-in-één marketing checklist aanmaken en tool voor campagnebeheer waarmee je checklists voor lanceringen kunt maken en beheren binnen Taken.

Zo kun je het volgende instellen ClickUp-taak Checklists om takenlijsten te maken binnen een taak, marketingchecklists te organiseren, taken te delegeren, items toe te wijzen aan een teamlid en processen te beheren met sjablonen voor checklists in een paar sleutel stappen:

Stap 1: Open een specifieke Taak binnen ClickUp-taak en navigeer naar de plek waar u uw lanceringschecklist wilt toevoegen

Stap 2: Scroll en selecteer het tabblad 'Action items'

Stap 3: Klik op het '+'-pictogram om te beginnen met het maken van uw marketing checklist

Stap 4: Voeg checklistitems toe of plak ze als u al een lijst hebt

Stap 5: Gebruik de ellips "..." naast de naam van de checklist om deze te bewerken

checklist-items bewerken met ClickUp-taak Checklist_

Stap 6: Wijs items toe aan specifieke leden met het symbool "toewijzen"

Stap 7: Nest items tot vijf niveaus om grote Taken op te splitsen in meer beheersbare Taken

creëer subitems binnen checklistitems voor beter beheer met ClickUp_

Stap 8: Gebruik de lijstweergave van ClickUp om de voortgang van uw marketingchecklistitems bij te houden. U kunt de status van de voltooiing zien naast de naam van de taak

voortgang bijhouden van taken met ClickUp Checklists_

Stap 9: Gebruik Checklist sjablonen van ClickUp om te voorkomen dat u processen vanaf nul moet instellen. Maak sjablonen en deel en hergebruik ze om tijd en moeite te besparen

bespaar tijd en moeite bij de installatie en het beheer van processen met Checklist Templates in ClickUp_

Checklist sjabloon voor projecten

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Project-Checklist-Template.png ClickUp Project Checklist Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-900200018457&department=marketing&_gl=1\*mtu6vm\*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZzcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3Q..\_gcl_au*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Dit sjabloon downloaden /%$cta/ ClickUp's project checklist sjabloon kan helpen om projecten te stroomlijnen en een tijdige levering te garanderen. U kunt deze gratis sjabloon gebruiken om:

Gedetailleerde marketing checklists te maken

Taken organiseren in beheersbare stappen

Taken bijhouden om er zeker van te zijn dat ze Voltooid zijn

Mogelijke problemen of wegversperringen in het project te identificeren

Zorg voor een tijdlijn voor het project

Bereid effectieve marketingcampagnes met ClickUp

Geweldige marketingcampagnes zijn niet langer een droom. Er is een tool die u helpt om zelfs de meest complexe campagnes te plannen en uit te voeren. En dat is ClickUp!

ClickUp is een alles-in-één marketingcampagne checklist en beheertool die marketeers en groeiteams helpt samen te werken, marketingstrategieën te brainstormen, campagnes te stroomlijnen en ze te beheren.

Wilt u alle functies van ClickUp ontdekken? Gratis aanmelden en ervaar effectief campagnebeheer.