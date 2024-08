9 Beste Substack Alternatieven voor Nieuwsbrieven in 2024

In de afgelopen jaren heeft Substack een reputatie opgebouwd als een nieuwsbriefplatform dat iedereen kan gebruiken om zijn inhoud te gelde te maken via betaalde abonnementen. Maar het is niet het enige lidmaatschapsplatform voor content dat er is, en veel Substack alternatieven bieden vergelijkbare, zo niet betere, functies en diensten voor jou en je lezers.

Je bent waarschijnlijk al op de hoogte van de overvloed aan

apps voor het maken van inhoud

beschikbaar. Maar hoe zit het met een publicatieplatform specifiek voor het maken van betaalde abonnementen?

Wat moet je zoeken in Substack Alternatieven?

Alternatieven voor Substack zijn er in verschillende vormen, waaronder een blogplatform, e-mailmarketingplatform en andere zakelijke tools. De beste Substack alternatieven hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken:

Gebruiksgemak: Of het nu gaat om een minimalistische interface of een eenvoudig inwerkproces, succesvolle Substack alternatieven zijn gemakkelijk te gebruiken en hebben geavanceerde functies

Monetisatie opties: Een deel van wat Substack's platform zo succesvol maakt is de mogelijkheid om betaalde content te monetariseren-iets wat elk lidmaatschapsplatform zou moeten hebben

Integratie met andere platformen: Uw nieuwsbriefplatform moet rechtstreeks integreren met uw schrijftools naar keuze of, nog beter, je website

Relevante sjablonen: Denk aan de voordelen van een online platform met een sjabloon heeft voor uw contentmarketingstrategie of aangepaste landingspagina's heeft

Aangepaste thema's: Hoe meer u uw merk in uw exclusieve inhoud kunt injecteren, hoe beter uw promotie en geldopbrengsten zullen zijn

Flexibele prijzen: Verschillende abonnementsniveaus helpen u om uw online aanwezigheid op te bouwen binnen uw budget naarmate uw doelgroep groeit

De populairste, best beoordeelde Substack alternatieven hebben de meeste, zo niet alle, bovenstaande functies.

De 9 beste alternatieven voor Substack om te gebruiken in 2024

Als je klaar bent om je perfecte alternatief voor Substack te vinden, ga dan aan de slag met deze lijst van top zakelijke tools.

1.

ClickUp

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

Waarom wordt een platform voor inhoudsbeheer en productiviteit zoals ClickUp genoemd als het beste Substack-alternatief? Dat is heel eenvoudig: De schrijf- en documentbeheerfuncties, plus kant-en-klare

nieuwsbriefsjablonen

zijn gewoon zo goed dat je ze niet kunt weerstaan.

In tegenstelling tot andere Substack alternatieven, is ClickUp meer dan alleen een nieuwsbrief- of bloggingplatform. Het is het enige platform op deze lijst waarmee teams hun volledige workflow kunnen beheren, inclusief het creëren van inhoud voor e-mailabonnees en nog veel meer.

Dat maakt ClickUp tot een

top nieuwsbrief platform

en het beste beschikbare alternatief voor Substack.

Maak een esthetisch aantrekkelijke en informatieve nieuwsbrief met de nieuwsbriefsjablonen van ClickUp

ClickUp beste functies:

ClickUp Documenten is een realtime oplossing voor documentbeheer met intuïtieve functies voor creatie, klasseren en samenwerking

Intuïtieve dashboards en weergaven, waaronder een kalenderweergave voor het plannen van de inhoud van uw nieuwsbrief of blog

Een uitgebreide sjabloonbibliotheek, waaronder de ClickUp Nieuwsbrief Whiteboard Sjabloon om uw e-mails te visualiseren voordat u ze verstuurt

AI schrijftools , zoals de ClickUp AI Writing Assistant, om snel en efficiënt kwaliteitsinhoud te ontwikkelen

Een flexibele rechtenstructuur maakt het mogelijk om openbare documenten te maken en te verzenden die zichtbaar zijn voor al je betalende abonnees

Automatiseringsworkflows helpen je dynamisch e-mails te sturen naar je publiek op vooraf ingestelde tijden en data

ClickUp beperkingen:

In tegenstelling tot Substack is ClickUp meer dan alleen een nieuwsbriefplatform. De vele andere diensten kunnen de software complexer maken voor nieuwe gebruikers

Er is geen kant-en-klaar verwijzingsprogramma om uw publiek na verloop van tijd uit te breiden

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar voor aankoop op alle betaalde plannen voor de prijs van $5 per Workspace-lid en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4,7/5 (8.700+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Spook

Via

Spook

De duidelijke, gebruiksvriendelijke interface van Ghost is een van de belangrijkste redenen waarom het een van de beste alternatieven voor Substack is. Zelfs met de lagere abonnementsniveaus kunnen contentmakers snel betaalde nieuwsbrieven en websitecontent maken en beheren.

Ghost beste eigenschappen:

Aangepaste websitebouwer voor het hosten van uw inhoud op een eigen server

Krachtige publicatieworkflow waarmee meerdere gebruikers content voor landingspagina's en e-mailnieuwsbrieven kunnen opstellen, bewerken en goedkeuren

Eenvoudige betaalde plannen brengen geen percentage van uw abonnementen in rekening

Met de gratis proefversie kunnen nieuwe gebruikers beginnen met het publiceren van inhoud zonder een langetermijnverplichting aan te gaan

Ghost beperkingen:

Makers die meerdere abonnementslagen willen gebruiken, hebben een Stripe-account nodig, aangezien Ghost geen andere betalingsplatforms ondersteunt

Het startersplan biedt slechts één gebruiker toegang tot een paar ontwerpsjablonen

Ghost prijzen:

Starter: $9/maand voor maximaal 500 leden

Creator: $25/maand voor maximaal 500 leden

Team: $50/maand voor maximaal 500 leden

Zakelijk $199/maand voor maximaal 500 leden

Ghost beoordelingen en recensies:

G2: 4.1/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (40+ beoordelingen)

3. Moosend

Via

Moosend

Moosend is een e-mailmarketingplatform dat prat gaat op eenvoud. Onafhankelijke schrijvers en bedrijven kunnen het gebruiken voor algemene e-mailmarketing en standalone nieuwsbriefabonnementen om een publiek op te bouwen en aan zich te binden.

Moosend beste eigenschappen:

Intuïtieve en gestroomlijnde inschrijvingswidget kan op elke pagina of website worden gebruikt als pop-up, zwevend modaal, inline formulier en meer

Uitgebreide automatiseringsopties om dynamisch leads vast te leggen, welkomstsequenties op te bouwen en e-mail- en nieuwsbriefverzendingen te plannen

Boeiende cursussen voor marketeers die hun e-mailcampagnes en nieuwsbriefkennis willen verbeteren

De relatief lange gratis proefperiode maakt uitgebreid testen mogelijk, vooral voor onafhankelijke schrijvers met een beperkt budget

Moosend beperkingen:

Geen websitebouwers beschikbaar die verder gaan dan basis landingspagina's om te helpen bij het genereren van een uitgebreider inhoudsprogramma

Het gebrek aan geïntegreerde monetariseringsopties maakt dit een niet-levensvatbaar alternatief voor Substack voor het verdienen van lidmaatschapsinkomsten

Moosend prijzen:

Pro: $9/maand voor maximaal 500 leden

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Moosend beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (180+ beoordelingen)

4. Begrip

Via

Notie

Notion is een uitgebreid productiviteitsplatform voor het beheren van je werk. Het nieuwsbriefbesturingssysteem is eerder een interessante functie dan het hele bedrijfsmodel. In tegenstelling tot Substack,

Notion

richt zich op efficiëntie en helpt schrijvers om bijna moeiteloos betaalde nieuwsbrieven te maken.

Notion beste eigenschappen:

Sjabloon voor nieuwsbriefbesturingssysteem biedt uitgebreide instructies en hulpmiddelen om regelmatig e-mailabonnees te bereiken

Gratis versie in plaats van een tijdelijke gratis proefversie stelt schrijvers in staat om efficiëntie op te bouwen zonder hun budget te belasten

Een van de beste softwareopties voor documentbeheer stelt gebruikers in staat om e-mail- en blogcontent effectief te plannen vóór publicatie

Intuïtieve en eenvoudige kalenderinterface voor het plannen van inhoud en taken op basis van individuele publicatiedata voor inhoud

Beperkingen van Notion:

Sommige gebruikers hebben gemeld dat ze inhoud zijn kwijtgeraakt door fouten en dat herstel nodig was

Het ontbreken van een functie voor terugkerende taken kan lastig worden voor het regelmatig publiceren van betaalde nieuwsbrieven, waardoor repetitief werk nodig is

Prijzen van Notion:

Gratis

Plus: $8/maand per gebruiker

Pro: $15/maand per gebruiker

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Eenmalige kosten van $49 voor sjabloon e-mailnieuwsbrief OS

Notion beoordelingen en recensies:

G2: 4,7/5 (4700+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (1.800+ beoordelingen)

5. ConvertKit

via

ConvertKit

ConvertKit is een platform voor makers van inhoud. Net als Substack richt het hele bedrijfsmodel zich op het genereren van e-mailabonnees en het plannen en publiceren van eersteklas inhoud.

De prijsopties liggen in het middensegment, waardoor het misschien wel de meest directe concurrent van Substack is. Terwijl Substack 10% van alle abonnee-inkomsten opstrijkt, baseert ConvertKit zijn prijzen op het aantal abonnees.

ConvertKit beste functies:

Creatornetwerk met meer dan 2.500 makers die samenwerken in spannende forumconversaties om hun publiek te vergroten

Drag-and-drop-editor voor aantrekkelijke landings- en verkooppagina's die meer aanmeldingen en abonnementen opleveren

Sponsornetwerk voor het maken van een partnerprogramma met adverteerders die je publiek willen bereiken

Visuele automatisering helpt ontwerpers bij het aanpassen van de inhoudspaden van abonnees. Je kunt zelfs een optionele handgeschreven brief toevoegen voor nieuwe abonnees

ConvertKit-beperkingen:

De lidmaatschaps-, partnerprogramma- en sponsoropties zijn uitgebreid maar hebben een grotere leercurve dan veel andere lijstopties

Automatisering kan soms verkeerd werken, waardoor gebruikers midden in e-mailsequenties stranden

ConvertKit-prijzen:

Gratis: plan voor maximaal 1.000 abonnees

Creator: $9/maand voor maximaal 300 abonnees

Creator Pro: $25/maand voor maximaal 300 abonnees

ConvertKit beoordelingen en recensies:

G2: 4,4/5 (180+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (190+ beoordelingen)

6. Lid worden

Via

Lidmaat

Of je nu podcasts en nieuwsbrieven publiceert of online communities host, het volgende Substack-alternatief, Memberful, zal je helpen om je inspanningen te gelde te maken. Met het platform kun je je eigen website maken of direct aansluiten op een bestaand CMS zoals WordPress. Dit vereenvoudigt het werk aan de achterkant, zodat jij je kunt richten op het maken van boeiende inhoud.

beste kenmerken van Memberful:

Geïntegreerde in-content paywalls bieden gratis previews met een natuurlijke manier om betaalde abonnementen op te bouwen

Uitgebreide integraties met andere marketingtools, waaronder zelfs andere platforms op deze lijst, zoals ConvertKit en MailerLite

Opties voor afrekenen met één klik maken betalen eenvoudig voor abonnees

Verschillende abonnementsniveaus maken verschillende niveaus van contentdistributie mogelijk

Memberful beperkingen:

Sommige makers van videocontent hebben problemen gemeld met het verschijnen van hun content in podcast-feeds die alleen uit audio bestaan

Geen affiliate programma-opties om de inkomstenstromen voor makers van inhoud te diversifiëren

Prijsstelling Memberful:

Starter: Gratis plan met 10% transactiekosten

Pro: $25/maand met 4,9% transactiekosten

Premium: $100/maand met 4,9% transactiekosten

Memberful beoordelingen en recensies:

G2: 4,5/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: Tot nu toe geen beoordelingen

7. MailerLite

Via

MailerLite

Het platform van MailerLite gaat verder dan een e-mailtool. De e-mailmarketingtools van de software stellen gebruikers in staat om betaalde nieuwsbrieven op te stellen en eenvoudig een proces voor terugkerende abonnementskosten op te bouwen. De ontwikkeling van landingspagina's en nuttige automatisering geven je een tool om je betalende publiek op te bouwen en te boeien.

MailerLite beste eigenschappen:

AI-gestuurde drag-and-drop e-maileditor om naadloze, mooie en gemakkelijk te volgen nieuwsbrieven te maken

Verificatie van e-maillijsten zorgt ervoor dat je afleveringspercentages hoog blijven en dat je e-maillijst accuraat is

Geautomatiseerde e-mailworkflows kunnen je publiek gemakkelijk laten overgaan van een eerste kennismaking naar een betaald abonnement

Geïntegreerde A/B-tests om je inhoud, berichtgeving en lay-out na verloop van tijd te verbeteren

MailerLite beperkingen:

Andere tools op deze lijst hebben betere analyses en meer rapportageopties

Een gebrek aan sjablonen voor verkooppagina's maakt het bouwen van goede pagina's mogelijk tijdrovend

MailerLite prijzen:

Gratis: voor maximaal 1.000 abonnees

Groeiend Bedrijf: $9/maand voor maximaal 500 abonnees

Geavanceerd: $18/maand voor maximaal 500 abonnees

MailerLite beoordelingen en recensies:

G2: 4,7/5 (780+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (1.800+ beoordelingen)

8. Patreon

Via

Patreon

Patreon is al lang een belangrijk lidmaatschapsplatform en blinkt uit in zijn veelzijdigheid. Makers kunnen het gebruiken om geld te verdienen met bijna elk type inhoud, inclusief geschreven inhoud, podcasts, kunst, muziek, onderwijs en live streaming. De kerncapaciteiten zijn gericht op lidmaatschap, waarbij de distributie van inhoud wordt overgelaten aan de makers.

Patreon beste eigenschappen:

Crowdcast, een geïntegreerde functie voor live-streaming, biedt aanvullende inhoud en bevordert de band met je publiek

Geïntegreerde functies voor het automatisch opslaan van artikelen en andere inhoud voorkomen tijdverlies door technische problemen

Geïntegreerde opties voor privéberichten voegen waarde toe voor hooggeplaatste abonnees

Breed scala aan betalings- en abonnementsopties maakt het makers gemakkelijk om een wereldwijd abonneebestand op te bouwen

Patreon beperkingen:

Gebruikersinterface heeft beperkingen voor het delen van inhoud, waardoor makers zijn aangewezen op tools buiten Patreon

Integratie met een bestaande website of online aanwezigheid kan moeilijk zijn

Patreon prijzen:

Gratis: plan voor het delen van gratis inhoud

Pro: 8% vergoeding op alle inkomsten die via Patreon zijn verdiend

Premium: 12% vergoeding op alle inkomsten verdiend via Patreon

Patreon beoordelingen en recensies:

G2: 4.1/5 (60+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

9. Benchmark

Via

Benchmark

Hoewel het geen lidmaatschapsplatform is, is Benchmark de zeldzame e-mailtool die perfect zou kunnen integreren in uw betaalde nieuwsbriefplannen. Met de editor kunt u eenvoudig nieuwsbrieven maken, terwijl integraties, zoals Shopify, u helpen uw betaalde producten, diensten en inhoud bij uw abonnees te promoten

Benchmark beste eigenschappen:

Geïntegreerd e-mail CRM om relaties met uw abonnees effectief te beheren en op te bouwen

Smart Content, een geavanceerde AI-schrijftool, om je te helpen boeiende en aantrekkelijke inhoud te genereren voor elke e-mail die je verstuurt

A/B-testfuncties met opties variërend van onderwerpregels tot lay-out en zelfs verzendtijd en -datum

Geïntegreerde inbox checker om altijd te weten hoe je berichten overkomen op ontvangers

Benchmark beperkingen:

Minimale automatiseringsmogelijkheden voor e-mailworkflows en -sequenties

Beperkte opslagcapaciteit voor afbeeldingen, vooral bij de lagere plannen

Benchmarkprijzen:

Gratis: voor maximaal 500 contactpersonen en 3500 e-mailverzendingen per maand

Pro: $8/maand voor 500 contactpersonen en 7.500 per maand, oplopend tot $67/maand voor 10.000 abonnees

Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

Benchmarkbeoordelingen en beoordelingen:

G2: 4,3/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (170+ beoordelingen)

Superstack uw nieuwsbriefplatform met het beste Substack-alternatief

Als je op zoek bent naar het beste alternatief voor Substack, dan ben je hier aan het juiste adres. Met functies zoals AI-ondersteund schrijven, documentbeheer en

sjablonen voor inhoudskalenders

kan het niet misgaan.

En dat is nog voordat je uitgebreide functies voor projectbeheer en automatisering hebt toegevoegd.

Vergeet niet dat ClickUp gratis is voor alle gebruikers, zodat u uw eigen nieuwsbrief en e-mailcampagnes kunt opzetten voordat u zich vastlegt op een budget voor uw bedrijfsmodel. Het is een geweldig platform om te beginnen met het opbouwen van je strategie voor het publiceren van content waar je publiek van zal houden.

Klaar om te beginnen?

en stel uw plan op om terugkerende inkomsten te verdienen!