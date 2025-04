Top 10 AI-tone rewriters om je schrijven te veranderen in 2025

Vraag je je wel eens af of je AI-tools echt de stem van je merk spreken? Generatieve AI heeft het aanmaken van content ongetwijfeld veranderd. 85% van de marketeers gebruikt het al voor hun strategieën en 76% gebruikt het voor het aanmaken van basis content.

Toch staan veel marketeers voor een dringende uitdaging: hoe kunnen ze hun content personaliseren terwijl ze trouw blijven aan hun merkstem? Of misschien moet je op een groepskanaal een aankondiging sturen over een gemiste deadline, maar wil je niet te grof overkomen.

Het is het raadsel van de moderne communicator: de gewenste toon treffen zonder urenlang aan het herschrijven van paragrafen. AI tone rewriters zijn er om die kloof te overbruggen - het leveren van gepersonaliseerde, publiekspecifieke content terwijl je trouw blijft aan de identiteit van je merk.

Deze gids onderzoekt de tools die dit mogelijk maken door je schrijfwerk efficiënt en consistent te maken. Laten we eens kijken naar de beste AI tone rewriter tools die je moet kennen. 🚀

⏰ 60-seconden samenvatting

Hier zijn de top 10 AI tone rewriter tools die vandaag beschikbaar zijn:

ClickUp: Het beste voor AI-aangedreven content aanmaken Voilà: Beste voor alles-in-één AI productiviteit Galaxy.AI: Beste voor veelzijdig herschrijven van tonen met aanpassingen Storylab.AI: Beste voor creatieve marketing tone rewriting TextCortex: Het beste voor professionele toonverfijning Grammarly: Het beste voor AI-geoptimaliseerde tooncorrectie en bewerking HyperWrite: Beste voor AI-gestuurd onderzoek en schrijfveelzijdigheid Writetone: Beste voor veelzijdige aanpassing van toon en AI-ondersteuning Copy.AI: Beste voor Enterprise AI tone rewriting op schaal Wordtune: Beste voor flexibele en intuïtieve AI tone rewriting

Wat moet je zoeken in een AI tone rewriter?

Een effectieve AI-toon herschrijfprogramma zou je schrijfproces efficiënter moeten maken en tegelijkertijd moeten zorgen voor gepolijste en aan de toon aangepaste uitvoer. Dit zijn de prioriteiten bij het zoeken naar een efficiënt hulpprogramma:

Toonvoorinstellingen: Schakel je tekst snel naar een professionele, informele of overtuigende toon met één klik - perfect om e-mails, voorstellen of blogs aan te passen aan je publiek

Schakel je tekst snel naar een professionele, informele of overtuigende toon met één klik - perfect om e-mails, voorstellen of blogs aan te passen aan je publiek Aanpassingen in stijl: Verfijn zinsbouw en woordkeus om bij een specifieke schrijfstijl te passen, zoals het vereenvoudigen van documenten met veel jargon of het toevoegen van warmte aan reacties van klanten

Verfijn zinsbouw en woordkeus om bij een specifieke schrijfstijl te passen, zoals het vereenvoudigen van documenten met veel jargon of het toevoegen van warmte aan reacties van klanten Grootschalig herschrijven: Upload meerdere alinea's of hele documenten om ze in één keer te herschrijven, en bespaar uren bewerking voor lange rapporten of campagnes

Upload meerdere alinea's of hele documenten om ze in één keer te herschrijven, en bespaar uren bewerking voor lange rapporten of campagnes Integratiemogelijkheden: Gebruik de rewriter direct in tools zoals Google Documenten, Microsoft Word of Slack, zodat bewerkingen naadloos aansluiten op uw bestaande werkstroom

Gebruik de rewriter direct in tools zoals Google Documenten, Microsoft Word of Slack, zodat bewerkingen naadloos aansluiten op uw bestaande werkstroom Selecteren en herschrijven: Selecteer en herschrijf alleen die delen van tekst die aanpassingen nodig hebben, zoals het corrigeren van te formele zinnen in een anders informeel ontwerp

Selecteer en herschrijf alleen die delen van tekst die aanpassingen nodig hebben, zoals het corrigeren van te formele zinnen in een anders informeel ontwerp Origineelheidscontrole: Zorg ervoor dat de herschreven versie uniek en plagiaatvrij is, vooral voor content zoals blogartikelen of marketingmateriaal

Zorg ervoor dat de herschreven versie uniek en plagiaatvrij is, vooral voor content zoals blogartikelen of marketingmateriaal Behoud van opmaak: Houd opsommingstekens, koppen en andere structurele elementen intact en voorkom vervelende herformattering na het herschrijven

Houd opsommingstekens, koppen en andere structurele elementen intact en voorkom vervelende herformattering na het herschrijven Variaties in zinnen:Krijg meerdere herschreven opties voor één zin, zodat je de zin kunt kiezen die het beste aansluit bij je wensencommunicatiedoelen 🔍 Wist je dat? 55% van de bedrijven voorspelt dat de meeste mensen in 2024 AI zullen gebruiken in plaats van zoekmachines voor antwoorden. Deze verschuiving laat zien dat men steeds meer vertrouwt op AI voor gebruikersvriendelijke, conversationele benaderingen van informatie.

De 10 beste AI-toonschrijvers

AI tone rewriter helpt bedrijven en communicatieprofessionals om hun teksten te verbeteren met behoud van consistentie en duidelijkheid. Hieronder duiken we in de topopties die beschikbaar zijn:

1. ClickUp (Beste voor AI-aangedreven content aanmaken)

schrijf sneller en verbeter uw e-mails, marketingkopieën en meer met ClickUp AI_ ClickUp Brein maakt gebruik van geavanceerde natuurlijke taalverwerking om de manier te veranderen waarop teams content creëren en toon verfijnen.

Stel dat u een intern rapport opstelt dat professioneel en toch vlot leesbaar moet zijn. In plaats van uren te besteden aan het aanpassen van alinea's, verfijnt de geïntegreerde schrijfassistent van ClickUp uw toon in enkele seconden, waardoor uw content helder en lezersvriendelijk wordt.

Of u nu een formele e-mail aanpast om warmer over te komen of een informeel bericht oppoetst, de AI past zich naadloos aan uw behoeften aan. Van het bedenken van nieuwe ideeën tot marketingmateriaal, kunt u Brain gebruiken om ervoor te zorgen dat uw merkstem weerklank vindt bij uw publiek.

Probeer ClickUp Brain gratis uit

Meer informatie

Samenwerking is een andere game-changer met ClickUp Documenten .

Stel dat uw team brainstormt over ideeën voor een marketingcampagne, zodat meerdere leden van het team tegelijkertijd aan één document kunnen werken. Tegelijkertijd helpt de AI in realtime door verbeteringen voor te stellen, aantekeningen samen te vatten of zelfs creatieve kopij te genereren op basis van de geleverde input.

ClickUp AI is niet alleen flexibel in het aanmaken van content, maar ook in marketinggebruiksgevallen. Het helpt je bij het opstellen van e-mails met de perfecte balans tussen overtuigend en toegankelijk.

Gebouwde sjablonen en door AI gegenereerde suggesties maken copywriting, het schrijven van casestudy's en persberichten eenvoudiger. Ze stellen u in staat om een consistente toon en boodschap te behouden voor alle kanalen.

De beste functies van ClickUp

Pas toon en structuur aan in ClickUp Docs om gepolijste content te creëren

Sneller samenwerken aan AI-ondersteunde documenten via ClickUp-taak met verschillende categorieën met gepersonaliseerde tags en subtaken

Koppel chatreacties met uw projecttaken en documenten zodat elk lid van het team op de hoogte blijft met ClickUp chatten Gebruik uniekeClickUp sjablonen voor taken, e-mails en projecten op maat van specifieke behoeften

Houd uw doelen duidelijk voor uw team met ClickUp Doelen die targets voor taken, doelen en andere statistieken biedt om uw content specifiek te houden

Toegang tot meer dan 100 kant-en-klare aanwijzingen voor taken op het gebied van marketing, verkoop en projectmanagement

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen te maken krijgen met een steile leercurve

Geavanceerde AI-tools zijn alleen beschikbaar met de betaalde add-on ClickUp Brain

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Dit is waarom gebruikers houden van ClickUp:

_ClickUp is het beste platform voor het beheer van taken, teams, werkstromen, content, enz. Ik heb zelfs een 'verified power user'-badge op ClickUp. Het gemak waarmee kaarten kunnen worden aangemaakt, verplaatst en nieuwe subtaken kunnen worden aangemaakt, fascineert me

Vikas Kalwani, directeur partnerships, uSERP

🔍 Did You Know? Marketeers die gebruik maken van AI en automatiseringstools zoals chatbots rapporteren aanzienlijk meer succes.. 25% van die met 'effectieve' strategieën gebruikte AI tegenover slechts 5% met 'ineffectieve' strategieën.

2. Voilà (Beste voor alles-in-één AI productiviteit)

via Voilà Voilà is een veelzijdige assistent met AI die op verschillende platforms werkt om schrijven, brainstormen en onderzoek te vereenvoudigen.

Het integreert direct in je browser en apps, zodat je het beste uit je documenten, websites, afbeeldingen en YouTube video's kunt halen. Of je nu content schrijft, informatie samenvat of visuals genereert, Voilà past zich aan je werkstroom aan.

De beste functies van Voilà

Herschrijf, vat samen en vertaal content direct vanuit webpagina's of documenten

Professionele e-mails en antwoorden opstellen met efficiënte sjablonen op basis van AI

Content samenvatten en extraheren uit YouTube video's en PDF's

Voor beperkingen

Automatiseringsmogelijkheden zijn beperkt in vergelijking met concurrenten

Real-time grammatica- en spellingscontrole is niet volledig geautomatiseerd

Voilà prijzen

Gratis

Premium: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Ultimate: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Teams: Vanaf $16/maand per gebruiker

Voorkeuren en beoordelingen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip: Wil je dat je content opvalt? Beheers de kunst van bewerking van AI-gegenereerde content voor gepolijste, menselijke resultaten die aanslaan bij uw publiek.

3. Galaxy.AI (het beste voor veelzijdig tone rewriting met aanpassingen)

via Melkweg.AI Galaxy.ai biedt een geweldige AI-toonherschrijvingstool die is ontworpen om de toon van je tekst aan te passen aan elk publiek of elke situatie, terwijl de kernboodschap intact blijft.

Of je nu een vriendelijke e-mail schrijft, een professioneel rapport opstelt of reageert op klanten, deze tool zorgt ervoor dat je boodschap verbinding maakt met je publiek. De voorinstellingen met meerdere tonen en de geavanceerde aanpassingsmogelijkheden maken het ideaal voor bedrijven die consistentie in hun communicatie willen behouden.

Galaxy.AI beste functies

Herschrijf tekst onmiddellijk met verschillende toonopties zoals vriendelijk, empathisch of professioneel

Pas de toon verder aan met specifieke instructies voor op maat gemaakte resultaten

Analyseer de huidige toon en pas aan voor een naadloze overgang naar de gewenste stijl

Galaxy.AI limieten

Beperkte ondersteuning voor andere talen dan Engels

De gratis versie van de alinea herschrijver bevat een limiet voor tekens voor het herschrijven van tekst

Galaxy.AI prijzen

Gratis

Premium: $15/gebruiker per maand

Galaxy.AI beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

📈 Bonustip: Ontdek de beste copywriting tools en software om overtuigende, impactvolle content te maken die conversies stimuleert.

4. Storylab.AI (Beste voor creatieve marketingtoon herschrijven)

via Storylab.AI De AI Tone Changer van StoryLab.ai maakt je schrijven vloeiender en boeiender in een paar seconden. Kies uit 13 verschillende stijlen, zoals professioneel, geestig of avontuurlijk, en zie hoe je tekst direct verandert.

Het is eenvoudig: kopiëren, plakken, toon selecteren en klaar. Perfect voor advertenties, sociale berichten of andere content die een frisse touch nodig heeft. Met ondersteuning voor meer dan 17 talen is het gemakkelijk om verbinding te maken met elk publiek.

Storylab.AI beste functies

Verander de toon van content met 13 vooraf ingestelde schrijfstijlen, waaronder overtuigend, geestig en verhalend

Pas advertentieteksten aan, blog titels of sociale berichten voor verschillende platforms en doelgroepen

Bestaande content hergebruiken door er een nieuwe toon aan te geven voor nieuwe campagnes

Storylab.AI limieten

Limiet tot 3 gratis runs per maand in het gratis abonnement

Handmatige selectie van toonvoorinstellingen vereist voor elke herschrijving

Prijzen voororylab.AI

Gratis

Pro: $15/gebruiker per maand

$15/gebruiker per maand Unlimited: $19/gebruiker per maand

Storylab.AI beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

➡️ Meer lezen: 10 Beste AI-tools voor het genereren van tekst en content

5. TextCortex (Beste voor professionele toonverfijning)

via TextCortex TextCortex is een krachtige AI-toonwisselaar die flexibiliteit biedt voor professionele en persoonlijke communicatie. Het unieke verkoopargument is de mogelijkheid om genuanceerde toonaanpassingen te maken met meer dan 12 voorinstellingen, zoals "dringend", "vrolijk" of "formeel"

Wat TextCortex echt onderscheidt, is de mogelijkheid om complexe Taken uit te voeren. Het kan alles aan, van het parafraseren van PDF documenten en het uitbreiden van korte inputs naar gedetailleerde outputs tot het aanpassen van schrijfstijlen aan de merkstem van je bedrijf.

De beste functies van TextCortex

Zorg voor merkcommunicatie met de nauwkeurige, alomtegenwoordige schrijfassistent

Schrijfstijl aanpassen aan bedrijfsspecifieke persona's of branding

PDF's uploaden voor parafraseren en toon herschrijven direct binnen het platform

TextCortex limieten

Automatisering van suggesties voor branchespecifieke content kan handmatige aanpassingen vereisen

Beperkte branchespecifieke sjablonen, waardoor het minder geschikt is voor nichemarkten

Textcortex prijzen

Gratis

Premium: $29.99/gebruiker per maand

$29.99/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

TextCortex beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (640+ beoordelingen)

4.7/5 (640+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (180+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Weet je niet hoe je een balans moet vinden tussen AI en door mensen geschreven content? Evalueer de voor- en nadelen van AI-gegenereerde vs. door mensen gemaakte content om te weten hoe ze samenwerken.

6. Grammarly (Beste voor AI-ondersteunde tooncorrectie en bewerking)

via Grammarly Grammarly heeft de manier waarop we toon en schrijfkwaliteit benaderen opnieuw gedefinieerd. De AI-gestuurde toonwisselaar is als een persoonlijke editor die je woorden aanpast aan elke context.

Of het nu gaat om een overtuigende pitch, een welgemeende verontschuldiging of een formeel rapport, de toondetectie functie van het programma markeert niet passende tonen nog voordat je op verzenden hebt gedrukt.

Met realtime suggesties die zijn geïntegreerd in platforms als Gmail en Google Documenten past het in je werkstroom, waardoor het ideaal is voor iedereen, van studenten tot C-suite executives.

Grammarly beste functies

Automatisch toon detecteren en aanpassen aan professionele of informele instellingen

Tekst herschrijven voor specifieke tonen zoals formeel, zelfverzekerd of empathisch

Integreert naadloos met apps zoals Gmail, Slack en Microsoft Word

Grammaticale beperkingen

Heeft moeite met documenten die meerdere talen of gespecialiseerde termen bevatten

Interpreteert context soms verkeerd, wat leidt tot minder nauwkeurige suggesties

Grammaticale prijzen

Gratis

Pro: $30/gebruiker per maand

$30/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Grammaticale beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.700+ beoordelingen)

4.7/5 (9.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7.100+ beoordelingen)

📝 Bonustip: Verfijn je schrijven met gemak-ontdek de 10 beste AI-grammaticacontroleurs en hulpmiddelen voor bewerking .

7. Hyperwrite (het beste voor AI-ondersteund onderzoek en schrijfveelzijdigheid)

via HyperWrite HyperWrite combineert creatief schrijven met real-time onderzoek en levert gepolijst proza en met citaten onderbouwde inzichten. Het past zich aan jouw behoeften aan met tools zoals Flexible AutoWrite en Magic Editor.

De mogelijkheid om jouw stem na te bootsen met behulp van aanpasbare persona's geeft je het gevoel dat je het schrijven zelf doet, alleen dan sneller.

Het integreert naadloos in je werkstroom via extensies in je browser. Dit is vooral handig voor professionals die een balans moeten vinden tussen schrijven en zware onderzoekstaken.

Hyperwrite beste functies

AI-gedrag aanpassen met maximaal 10 persona's die bij jouw schrijfstijl passen

Real-time onderzoek uitvoeren met citatie-gebaseerde inzichten uit miljoenen bronnen

Tools zoals Flexible AutoWrite gebruiken om on-demand content aan te maken en te herschrijven

Hyperwrite limieten

Het kan soms 2-3 seconden duren voordat autosuggesties verschijnen

Premium- en Ultra-abonnementen kunnen te duur zijn voor gelegenheidsgebruikers

Prijzen voor hyperwrite

Premium: $19,99/gebruiker per maand

$19,99/gebruiker per maand Ultra: $44,99/gebruiker per maand

Hyperwrite beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

8. Writetone (Beste voor veelzijdige aangepaste tonen en AI-hulp)

via Writetone De AI tone rewrite tool van Writetone herdefinieert hoe gebruikers hun schrijven aanpassen voor verschillende doelgroepen en contexten. Met 90+ toonopties kunt u naadloos schakelen tussen professionele, gespreks- of overtuigende tonen, zodat uw content weerklank vindt.

De intuïtieve interface en de mogelijkheid om de toon te verfijnen in een bereik van schrijftaken, van blogs tot zakelijke pitches, zorgen ervoor dat elk woord dat je schrijft perfect aansluit bij je doelen.

🧠 Leuk weetje: De vroegst bekende Instance van AI kan worden teruggevoerd tot de Griekse mythologie. Hephaestus, de god van de uitvindingen, creëerde Talos, een reusachtige gouden robot die ontworpen was om het eiland Kreta te beschermen. Deze mythische figuur wordt beschouwd als een van de eerste concepten van AI, een eeuwenoude voorloper van moderne technologie!

Writetone beste functies

Maak AI-gegenereerde content menselijk met HumanGPT om AI-detectors te omzeilen

Directe grammaticacontroles enhulpmiddelen voor proeflezen om foutloos schrijven te garanderen

Lange teksten of PDF's samenvatten in beknopte, verteerbare content

Schrijfbeperkingen

Het gratis abonnement biedt beperkte functies en advertenties, die de bruikbaarheid kunnen belemmeren

Premium en geavanceerde tools kunnen prijzig zijn voor gewone gebruikers

Prijzen voor Writetone

Gratis

Plus: $7.99/gebruiker per maand

Writetone beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

🔍 Wist je dat? De efficiëntie van generatieve AI gaat niet alleen over volume 84% van de marketeers zegt dat het de kwaliteit van hun content verbetert. Tools zoals AI-toonherschrijvers verfijnen en vermenselijken door AI gegenereerde tekst, zodat elk stuk overeenkomt met de bedoelde toon en boodschap.

9. Copy.AI (Beste voor Enterprise AI tone rewriting op schaal)

via Wordtune Wordtune is een gratis AI-hulpprogramma voor het herschrijven van alinea's dat het herschrijven van toon vereenvoudigt om je tekst aan te passen aan elke context. Of je nu een professionele e-mail verbetert, academische content herschrijft of een bericht informeel maakt voor sociale media, Wordtune's AI zorgt ervoor dat je toon perfect is.

De belangrijkste functie is de mogelijkheid om zinnen te herschrijven in meerdere stijlen - formeel, informeel, uitgebreid of beknopt - met één klik.

Wordtune stelt alternatieven voor en biedt contextbewuste opties, zodat je betekenis intact blijft terwijl de toon verandert.

De beste functies van Wordtune

Zinnen herschrijven in verschillende toonaarden, waaronder formeel, informeel en beknopt

AI Humanizer om AI-gegenereerde content aan te passen naar een mensachtig schrift

Zinnen uit andere talen vertalen en herschrijven in het Engels

Wordt beperkt

De gratis versie limiet dagelijks herschrijven tot 10 zinnen

Resultaten voor complexe of lange zinnen kunnen soms minder goed zijn

Prijzen voor Workordtune

Basis : Free

: Free Geavanceerd : $13,99/gebruiker per maand

: $13,99/gebruiker per maand Unlimited: $19,99/gebruiker per maand

$19,99/gebruiker per maand Teams: $15,99/gebruiker per maand

Wordt afgesteld beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (170+ beoordelingen)

: 4.6/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Wil je de tijd die je besteedt aan het genereren van content verminderen? Leer hoe u het aanmaken van content kunt automatiseren en tijd vrijmaakt voor strategie en creativiteit!

Maximaliseer uw schrijfpotentieel met ClickUp

Het kiezen van de juiste AI tone rewriter is meer dan het kiezen van functies; het gaat erom de tool af te stemmen op uw werkstroom, target doelgroep en doelen op lange termijn.

Schaalbaarheid is de sleutel, vooral voor groeiende teams of bedrijven die hun contentstrategieën uitbreiden.

Dit is waar ClickUp zich onderscheidt. Naast herschrijven combineert het platform samenwerking, Taakbeheer en AI-aangedreven content aanmaken. Het gaat niet alleen om het verbeteren van de toon, maar om het transformeren van de manier waarop teams creëren en communiceren.

Klaar om uw schrijf- en werkstromen te verbeteren? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!