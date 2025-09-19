Gratis Asana-marketingsjablonen voor het beheren van campagnes

🔍 Wist u dat? 66% van de marketeers heeft geen vertrouwen in hun vermogen om omzetdoelen te behalen.

Dat is een groot aantal, vooral wanneer tijd, geld en middelen op het spel staan. Zonder een duidelijk proces of centraal hub mislukken campagnes of bereiken ze nooit hun volledige potentieel. Maak kennis met de marketingsjablonen van Asana.

Met deze kant-en-klare sjablonen kunt u campagnes plannen, taken beheren, tijd besparen en van begin tot eind op koers blijven. Met een goede marketingsjabloon weet iedereen wat hij moet doen, wanneer en hoe. Het zorgt voor focus, consistentie en duidelijkheid in elke campagne, wat cruciaal is voor het genereren van omzet.

Laten we eens kijken naar de beste Asana-marketingsjablonen om uw team op één lijn te krijgen en in dezelfde richting te laten werken. En als u op zoek bent naar iets dat nog intuïtiever, meer verbonden en gemakkelijker te volgen is op de lange termijn, dan hebben we slimmere alternatieve sjablonen van ClickUp, 's werelds eerste Converged AI-werkruimte.

Asana-marketingsjablonen in één oogopslag

Wat maakt een goede Asana-marketingsjabloon?

Dit is waar u op moet letten bij het kiezen van een Asana-marketingsjabloon:

Campagnedoelen en KPI's : kies een sjabloon met duidelijke secties voor het vastleggen van doelen en campagneprestatie-indicatoren. Zo blijft het team op één pagina en gefocust op resultaten die ertoe doen

Duidelijkheid van de workflow : zoek naar sjablonen die al het werk opsplitsen in kleine, uitvoerbare items. Dit maakt de uitvoering eenvoudiger en voorkomt verwarring

Volledigheid : Een marketingsjabloon moet u helpen alle belangrijke details te organiseren, zoals deadlines voor campagnes, toegewezen personen, projecttype en meer. Het verbetert de verantwoordingsplicht en zorgt voor een naadloze voortgang

Afstemming van doelstellingen : kies voor aanpasbare sjablonen die geschikt zijn voor e-mail, sociale media, blogs en meer, zodat u een soepeler planningsproces krijgt voor alle formaten

Visuele gegevens: zoek naar sjablonen met borden, tijdlijnen en kalenders om gegevens in één oogopslag weer te geven. Deze helpen teams om snel de voortgang te zien en beter te plannen

🧠 Leuk weetje: georganiseerde marketeers hebben 674% meer kans om succes te melden dan hun minder georganiseerde collega's. En marketingsjablonen zijn de gemakkelijkste manier om meer georganiseerd te werk te gaan!

Top Asana-sjablonen voor marketing

Als u tientallen uren kwijt bent aan de instelling van elke nieuwe campagne, dan hebben wij precies de juiste Asana-marketingsjablonen om u te helpen. Gebruik deze sjablonen om de installatietijd drastisch te verkorten en van elke campagne de beste te maken waar u ooit aan hebt gewerkt!

1. Sjabloon voor marketingprojectplan

via Asana

Het beheren van een multichannelmarketingproject wordt eenvoudig met de sjabloon voor marketingprojectplannen van Asana. Deze sjabloon helpt u bij het definiëren van sleutelmarketingdoelen, het opstellen van een plan om deze te bereiken en het bijhouden van essentiële gegevens gedurende het hele project.

Het dashboard biedt een visueel overzicht van taken – wat er moet gebeuren, wat nog niet is toegewezen, wat in voortgang is en wat is voltooid – zodat u de details in één oogopslag kunt controleren.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Koppel doelen, middelen en mijlpalen aan uw plan, zodat uw campagne blijft aansluiten bij de algemene marketingdoelen

Stel een aangepaste werkstroom voor uw team op om ervoor te zorgen dat het plan de juiste richting opgaat

Communiceer met teamleden binnen de sjabloon met behulp van berichten om de samenwerking te verbeteren

🔑 Ideaal voor: Marketingteams, projectleiders en creatieve managers die op zoek zijn naar een basiskader voor het hosten van marketingprojecten

2. Sjabloon voor marketingcampagnebeheer

via Asana

De sjabloon voor marketingcampagnebeheer van Asana ondersteunt het cross-functionele werk dat nodig is om campagnes van brainstormen tot lancering te brengen. Doordat al uw werk op één plek staat, helpt het om werkstroom te stroomlijnen, vertragingen bij het overdragen van taken te verminderen en ervoor te zorgen dat elke stap in het campagneproces efficiënt verloopt.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Krijg een overzicht van al uw marketinginspanningen op één plek. Kies uit een lijst, bord, tijdlijn, kalender en workflowweergave

Identificeer taakafhankelijke afhankelijkheden om een efficiënte werkstroom te creëren

Pas uw strategie eenvoudig aan en werk deze bij naarmate de campagne voortgang kent

🔑 Ideaal voor: Marketingteams, projectmanagers en multifunctionele teams die end-to-end marketingcampagnes willen beheren

💡 Pro-tip: integreer Asana met Slack of Microsoft Teams om taaknotificaties te ontvangen zonder van platform te wisselen. Dit verhoogt de efficiëntie en vermindert toolmoeheid. Of u kunt uw taken, projecten, gesprekken en documentatie samenbrengen op één platform via ClickUp! Verminder werkversnippering en word productiever!

3. Sjabloon voor creatieve verzoeken

via Asana

Van de eerste fases tot de uiteindelijke resultaten: met de sjabloon voor creatieve verzoeken van Asana blijft uw productieproces georganiseerd en efficiënt. Hiermee kunt u alle binnenkomende creatieve verzoeken op één plek beheren, zodat u op de hoogte blijft van de prioriteiten en weet waar uw team op elk moment mee bezig is.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Verzamel volledige gegevens over het creatieve project via een gestructureerd formulier

Stel triggers in om te automatiseren en een soepele werkstroom te behouden

Blijf goedkeuringen bijhouden naast creatief werk en middelen voor een betere zichtbaarheid

🔑 Ideaal voor: Creatieve teams, projectcoördinatoren en marketingafdelingen die op zoek zijn naar een gestructureerde sjabloon om meerdere content- en ontwerpverzoeken te verwerken

4. Sjabloon voor socialemediakalender

via Asana

Vindt u het een uitdaging om de socialemediacontent van uw bedrijf bij te houden? Van het beheren van platforms tot het plannen van posttijden, er komt veel bij kijken. Met de socialemediakalendersjabloon van Asana kunt u gemakkelijker georganiseerd en consistent blijven.

Met deze sjabloon kunt u content plannen en beheren per kanaal, campagne en meer. Het beste deel? De duidelijke tijdlijnen en goedkeuringswerkstroom helpen u om een gepolijste en boeiende aanwezigheid op sociale media te behouden.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg content-format en socialemediakanalen toe voor een betere organisatie

Houd taken in verschillende fases bij, van ideeën tot publicatie

Voeg een project-samenvatting en gerelateerde details toe om een voltooid overzicht te geven

🔑 Ideaal voor: Socialemediamanagers, contentteams en marketeers die posts op meerdere platforms willen maken en beheren

5. Sjabloon voor productmarketinglancering

via Asana

Houd de details van de lancering duidelijk en zorg ervoor dat cross-functionele teams op één lijn zitten met Asana's sjabloon voor productmarketinglanceringen. Naarmate de lancering nadert, maak je duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wanneer, zodat alle belanghebbenden in sync blijven.

Met deze sjabloon kunt u elk onderdeel van uw productlancering als een professional plannen, bijhouden en beheren, zodat u nooit deadlines hoeft te verschuiven om een succesvolle lancering te realiseren.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Organiseer socialemedia-teksten voor de productmarketingcampagne in de aanloop naar de lancering

Classificeer lanceringsactiviteiten op basis van de aanmaakfase op verschillende platforms, zoals sociale media en betaalde advertenties

Stel regels en formulieren in voor elke taak, zoals formulieren voor referentiemateriaal en regels voor teksten op sociale media

🔑 Ideaal voor: Productmarketeers, lanceringsteams en marketingmanagers die gecoördineerde en tijdige productlanceringen willen stimuleren

6. Sjabloon voor gebeurtenismarketingplan

via Asana

Evenementpromotieplannen zijn complex, maar het beheer ervan hoeft dat niet te zijn. Met de sjabloon voor evenementmarketingplannen van Asana kunt u uw volledige evenementmarketingstrategie op één plek organiseren.

Het helpt u om meer bezoekers en betrokkenheid te genereren door promoties te plannen, snel op feedback te reageren en goedkeuringen eenvoudig en transparant te maken.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Verdeel taken in planning, promotie, taken op de dag zelf en taken na het gebeurtenis

Houd het budget voor elke activiteit bij om op target te blijven

Geef bruikbare feedback over assets zoals afbeeldingsbestanden en documenten

🔑 Ideaal voor: Evenementmarketeers, merkteams en coördinatoren die end-to-end gebeurtenispromoties willen beheren

7. Sjabloon voor redactionele kalender

via Asana

Tussen het brainstormen over contentideeën, het produceren van assets voor verschillende kanalen en het coördineren tussen teams, heeft uw campagne een intelligente hub nodig om alles te beheren. Met de redactiekalendersjabloon van Asana kunt u elke stap, van idee tot publicatie, gemakkelijker uitstippelen.

Bovendien helpt deze sjabloon u om de voortgang, het platform, het type en de goedkeuringsstatus van content op één plek bij te houden, zonder dat u met meerdere spreadsheets hoeft te jongleren.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Vereenvoudig de samenwerking tussen verschillende functies door socialemedia-, PR- en marketingteams samen te brengen

Organiseer al uw middelen met geïntegreerde tools zoals Google en Dropbox

Houd nieuwe contentideeën bij en blijf op de hoogte van uw publicatieschema

🔑 Ideaal voor: Contentstrategen, redactie-teams en marketeers voor het beheren van contentpijplijnen via meerdere kanalen

8. Sjabloon voor gebeurtenisplanning

via Asana

Om uw gebeurtenismarketinginspanningen op koers te houden, hebt u een duidelijk plan nodig waarin alle taken en details op één plek worden samengebracht, van budget en leverancierscontracten tot taakafhankelijkheid en taken voor de dag zelf. Met de sjabloon voor gebeurtenisplanning van Asana kunt u uw volledige gebeurteniscampagnestrategie organiseren, gefocust blijven op gebeurtenisdoelen en beter samenwerken als team.

Hiermee kunt u uw gebeurtenisplanning bijhouden en communiceren met alle betrokkenen. Profiteer van ingebouwde functies zoals visuele tijdlijnen, mijlpalen, statusupdates en het bijhouden van leveranciers/gasten, allemaal verbeterd door integraties met tools zoals Gmail, Slack en Outlook.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Automatiseer budgetberekeningen om binnen uw limieten te blijven

Betrek teamleden en belanghebbenden voor meer zichtbaarheid en verantwoordelijkheid

Wijs taken toe en stel deadlines vast binnen elke sectie om uw strategie van begin tot eind in kaart te brengen

🔑 Ideaal voor: Marketingmanagers, teams en bureaus om duidelijke, doel marketingplannen op te stellen

9. Sjabloon voor ontwerpprojectplan

via Asana

De sjabloon voor ontwerpprojectplannen van Asana maakt creatief projectmanagement eenvoudig en efficiënt. Het verdeelt het werk in duidelijke secties en essentiële taken met deadlines, zodat iedereen weet wat er moet gebeuren en wanneer.

Deze sjabloon is speciaal ontworpen voor web-, grafische en productontwerpteams en stelt u in staat om elke campagne met duidelijkheid en consistentie te lanceren door herhaalbare werkstroom op te zetten. Taken worden geordend op prioriteit en fase, zodat uw team van begin tot eind op één lijn blijft.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Beoordeel de voortgang door sleutel mijlpalen en volgende stappen te plannen

Voeg verwijzingen naar teksten en beeldontwerpen toe voor editors en schrijvers

Voeg visuele grafieken toe voor de weergave van de werklast, prioriteiten en belangrijke details in één oogopslag

🔑 Ideaal voor: Ontwerpers, creatieve leiders en contentteams voor het beheren van gestructureerde en creatieve marketingprojecten

10. Sjabloon voor projectcharter

via Asana

Je hebt een geweldig marketinginitiatief bedacht, maar hoe zet je dat om in actie? Daar komt de Project Charter Template van Asana om de hoek kijken. Deze sjabloon helpt je bij het schetsen van sleutel-campagnedetails, zoals doelstellingen, reikwijdte, tijdlijn en middelen, zodat belanghebbenden het plan snel kunnen begrijpen. Het helpt je zelfs bij het automatisch berekenen van projectkosten om het campagnebudget transparant te houden.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Verzamel realtime feedback van belanghebbenden via opmerkingen

Houd bij welke delen van het charter zijn goedgekeurd en klaar zijn om verder te gaan

Voeg documenten, afbeeldingen of video's toe om elke taak in de juiste context te plaatsen

🔑 Ideaal voor: Marketingteams, projectleiders en belanghebbenden om een duidelijke basis te leggen voor nieuwe marketinginitiatieven.

Asana Limiet

Hoewel de marketingsjablonen van Asana ervoor zorgen dat uw inspanningen, team en doelen op één lijn blijven, zijn ze misschien niet voor elk team geschikt. Hier zijn enkele van de grootste limieten van de marketingsjablonen van Asana:

limiet variëteit en mogelijkheden van sjablonen*: De sjabloonbibliotheek voor marketingprojecten is eenvoudig en beperkt, en biedt slechts een handvol startpunten. Voor solopreneurs of kleine teams die gebruikmaken van het gratis abonnement, zijn veel sjablonen niet volledig voorzien van functie, tenzij u upgradet naar een betaald abonnement

Overweldigende interface : Asana voelt intuïtief aan voor ervaren gebruikers, maar beginners kunnen moeite hebben met lijsten, Kanban-borden of gantt-grafieken. Zonder duidelijke begeleiding weten teams misschien niet waar ze moeten beginnen of wat ze moeten gebruiken

Beperking op taak-sjablonen : u bent beperkt tot 10 taak-sjablonen per project, een beperking die frustrerend is voor teams die verschillende deliverables of SOP's nodig hebben

Geen taakdeel : taken in Asana kunnen slechts aan één persoon worden toegewezen. Dit legt een limiet op de flexibiliteit wanneer samenwerking of back-ups nodig zijn

dubbele taken*: Als een taak meerdere mensen betreft, moeten gebruikers voor elk van hen een aparte taak aanmaken. Dit maakt de projectweergave onoverzichtelijk en maakt het bijhouden van de voortgang moeilijker

*limiet deelbaarheid: Taak sjablonen kunnen niet gemakkelijk worden gedeeld, verplaatst of wereldwijd worden gebruikt, wat de efficiëntie belemmert

Alternatieve Asana-sjablonen

Hoewel de marketingsjablonen van Asana een handig startpunt kunnen zijn, lopen teams vaak tegen obstakels aan wanneer ze meer nodig hebben dan alleen takenlijsten, of het nu gaat om het opschalen van campagnes naar meerdere belanghebbenden, het bijhouden van budgetten of het automatiseren van repetitieve werkstroom.

Dat is waar ClickUp de stap zet. Als de alles-in-één-app voor werk gaat ClickUp verder dan de basis met volledig aanpasbare sjablonen, onbeperkte automatisering en ingebouwde tools voor budgettering, samenwerking en rapportage, zodat uw campagnes op tijd en op schaal worden geleverd.

Dit zijn de beste ClickUp-marketingsjablonen:

1. ClickUp-sjabloon voor marketingplan

Ontvang gratis sjabloon Stel marketingdoelen vast, organiseer een actieplan en houd statistieken bij met de ClickUp-sjabloon voor marketingplannen

Een goed opgesteld marketingplan stuurt uw inspanningen in de juiste richting, en de ClickUp-sjabloon voor marketingplannen biedt u de structuur om doelen en taken op elkaar af te stemmen.

De sjabloon begeleidt u met een duidelijk marketingplan dat de sleutelresultaten schetst en u helpt een duidelijk actieplan op te stellen om deze te bereiken. De resultaten zijn gerangschikt op prioriteit en impact, zodat u precies weet waar u zich eerst op moet concentreren. Bovendien maken de ingebouwde inspannings- en voortgangindicatoren het bijhouden moeiteloos.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Creëer een doelgroepprofiel om uw marketingstrategie te sturen

Markeer taaktypes en impactniveaus voor elk actiepunt

Stel tijdlijnen in en pas deze aan met deadlines voor elke doelstelling en elk resultaat

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers, marketingteams en freelancers die op zoek zijn naar een sjabloon om een gedetailleerd marketingplan op te stellen

Dit is wat Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager bij Lulu Press, te zeggen heeft over het gebruik van ClickUp:

Een projectmanagementplatform is essentieel voor een marketingteam en we vinden het geweldig dat het ons helpt om in verbinding te blijven met andere afdelingen. We gebruiken ClickUp letterlijk elke dag, voor alles. Het is erg nuttig geweest voor ons creatieve team en heeft hun werkstroom beter en efficiënter gemaakt.

2. ClickUp-sjabloon voor marketingcampagnebeheer

Ontvang een gratis sjabloon Ontwerp boeiende campagnes en monitor de resultaten met de ClickUp-sjabloon voor marketingcampagnebeheer

Krijg de perfecte mix van organisatie en samenwerking met de ClickUp-sjabloon voor marketingcampagnebeheer. Hiermee kunt u verschillende aspecten van uw campagne vanaf één plek beheren.

De sjabloon bevat trackers die zijn afgestemd op de behoeften van de campagne, zoals budget- en socialemediatrackers, om sleutelstatistieken effectief te organiseren. Bovendien worden op het tabblad 'Referenties' belangrijke documenten zoals doelgroepsprofielen, merkrichtlijnen en productdetails opgeslagen, zodat u deze gemakkelijk kunt raadplegen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg campagnefase, type deliverable en marketingkanaalgegevens toe met behulp van de aangepaste velden van ClickUp

Maak een duidelijk stappenplan voor alle kanalen om sterke verbindingen met uw publiek op te bouwen

Stel haalbare en meetbare doelen vast en verdeel deze vervolgens in behapbare ClickUp-taken

🔑 Ideaal voor: Marketingteams, campagnemanagers en bureaus die op zoek zijn naar een georganiseerde structuur voor het uitvoeren van marketingcampagnes

📮 ClickUp Insight: 78% van de respondenten van onze enquête maakt gedetailleerde plannen als onderdeel van hun doel-proces. Verrassend genoeg houdt 50% die plannen echter niet bij met speciale tools. 👀 Met ClickUp zet u doelstellingen naadloos om in uitvoerbare taken, zodat u ze stap voor stap kunt verwezenlijken. Bovendien bieden onze codevrije dashboards een duidelijk visueel overzicht van uw voortgang, waardoor u meer controle en zichtbaarheid krijgt in uw werk. Want 'hopen op het beste' is geen betrouwbare strategie. 💫 Echte resultaten: ClickUp-gebruikers zeggen dat ze ~10% meer werk kunnen verzetten zonder uitgeput te raken.

3. ClickUp-sjabloon voor campagneplanning

Ontvang een gratis sjabloon Plan, volg en optimaliseer uw marketingcampagnes met de ClickUp-sjabloon voor campagneplanning

De ClickUp-sjabloon voor campagneplanning vereenvoudigt het plannen, organiseren en bijhouden van marketingcampagnes. De sjabloon bevat speciale velden voor het vastleggen van de campagnekop, het team, het budget, de voortgang en meer, waardoor uw planning voltooid en eenvoudig te beheren is.

Met deze sjabloon kunt u taken categoriseren op campagnetype – product, sociale media, betaalde advertenties of merkbekendheid – zodat u elk proces in uw marketingplan kunt afstemmen op uw doelstellingen. Bovendien helpen de checklists en subtaaken om elke stap van de uitvoering te stroomlijnen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Wijs een budget toe aan elk abonnement en elke activiteit en houd dit gedurende de hele campagne in de gaten

Definieer relaties tussen marketingactiviteiten met behulp van ClickUp-taak afhankelijkheid

Voeg links vanuit uw werkruimte toe om campagnemiddelen of -assets toe te voegen

🔑 Ideaal voor: Marketingmanagers, projectleiders en teams die gestructureerde, doel marketingcampagnes willen organiseren

4. ClickUp-sjabloon voor socialemediacontentplan

Ontvang een gratis sjabloon Zorg voor een consistente stroom van boeiende content op sociale media met de ClickUp-sjabloon voor sociale media-content

Wilt u een gestroomlijnde manier om content voor sociale media te plannen? Probeer dan de ClickUp Social Media Content Plan sjabloon om consistent te blijven op alle platforms. Deze sjabloon brengt alles samen om een duidelijk, tijdgebonden contentplan te creëren dat gestructureerd genoeg is om uw kalender te vullen, maar flexibel genoeg om ruimte te laten voor spontane trends.

De sjabloon bevat secties met gedetailleerde informatie over de inhoudsbrief, copywriter, ontwerper en socialemediaplatform. Voortgangsindicatoren geven aan hoeveel van het plan is voltooid, zodat uw team op koers blijft.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een lijst van alle relevante stappen om het contentplan te organiseren als subtaken, zodat u deze gemakkelijk kunt bijhouden

Voeg bij elke invoer een bijschrift en content links toe

Markeer afhankelijkheden en voeg relevante bijlagen toe om een consistent contentplan te garanderen

🔑 Ideaal voor: Socialemediamanagers, contentteams en bureaus die een consistente en georganiseerde socialemedia-kalender willen opstellen

💡 Pro-tip: Weet u niet hoe u uw contentplan voor sociale media kunt verbeteren voor betere conversies? Vraag ClickUp Brain, uw slimme, contextbewuste AI-assistent, om suggesties en krijg bruikbare inzichten.

5. ClickUp-sjabloon voor marketingactieplan

Ontvang een gratis sjabloon Stel een uitgebreide strategie op om uw producten en diensten te promoten met de ClickUp Marketing Action Plan sjabloon

Stel een SMART-marketingplan op met de ClickUp-sjabloon voor marketingactieplannen. Hierin zijn alle belangrijke elementen van een marketingactieplan op één plek samengebracht, zodat u zich beter kunt concentreren en het plan beter kunt uitvoeren.

Met deze sjabloon kunt u de voorkeuren van klanten organiseren door middel van enquêtes en analyses, zodat u een voltooid klantprofiel kunt opstellen. Met gestructureerde details kunt u ook eerdere en huidige inspanningen controleren om toekomstige strategieën te verfijnen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Vergelijk de werkelijke prestaties met de vastgestelde doelen in ClickUp om uw toekomstige marketinginspanningen te sturen

Maak een checklist met SMART-doelen en voltooien ze als u ze bereikt

Stel marketing-KPI's vast voor het actieplan om het bijhouden naadloos te laten verlopen

🔑 Ideaal voor: Marketingstrategen, teamleiders en eigenaren die op zoek zijn naar een gericht, resultaatgericht actieplan

6. ClickUp-sjabloon voor marketingteams

Ontvang een gratis sjabloon Visualiseer het voltooide marketingproces met de ClickUp Marketing Teams sjabloon

De ClickUp Marketing Teams Template organiseert uw teambuildinginspanningen met speciale mappen voor interne onboarding, loopbaanontwikkeling, marketingplannen en meer. Het geeft u ook een duidelijke weergave van campagnes in verschillende fases, afgestemd op KPI's met behulp van aangepaste velden.

Heb je verschillende perspectieven nodig voor je werk? Schakel tussen zes ingebouwde weergaven, waaronder een organigram, notulen van vergaderingen, marketingwiki en zelfs een welkomstdashboard, om aan de behoeften van je team in elke fase te voldoen.

Bovendien helpt ClickUp for Marketing Teams uw team om samen te werken en afgestemd te blijven op de marketingdoelen, dankzij ingebouwde tagging, geneste subtaaken, tijdsregistratie en directe e-mailverwerking.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Definieer een creatief ontwerpproces en sla assets op één centrale locatie op

Maak een organigram om de hiërarchie binnen het team vast te leggen

Maak een marketingaanvraagformulier om middelen af te stemmen op projectdoelen

🔑 Ideaal voor: Marketingmanagers, teamleiders en HR-coördinatoren om marketingactiviteiten en team structuren efficiënt te organiseren.

7. ClickUp-sjabloon voor marketingteamprocessen

Ontvang een gratis sjabloon Documenteer uw campagneprocessen zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen met de ClickUp-sjabloon voor marketingteamprocessen

De ClickUp Marketing Team Processes Sjabloon helpt u uw werkstroom te stroomlijnen met duidelijke, stap-voor-stap handleidingen voor terugkerende taken. Het zorgt ervoor dat uw team consistente procedures volgt, zodat elke campagne aan uw normen voldoet.

De sjabloon organiseert alles, van de start van de campagne tot het bijhouden van KPI's. En het beste? De ingebouwde ClickUp Whiteboards bieden de perfecte creatieve brainstormruimte waar marketingteams van gedijen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak geneste pagina's in ClickUp Document om campagnes te organiseren en processen te categoriseren

Koppel taken en documenten aan elkaar om de context te behouden

Zet processtappen om in uitvoerbare taken en checklist voor eenvoudige uitvoering en bijhouden

🔑 Ideaal voor: Marketingteams, projectleiders en operationele managers die werkstroom willen standaardiseren en de kwaliteit van campagnes willen waarborgen

8. ClickUp-sjabloon voor strategisch marketingplan

Ontvang een gratis sjabloon Creëer een uitgebreide marketingstrategie en houd het succes bij met het ClickUp Strategic Marketing Plan sjabloon

Met de ClickUp Strategic Marketing Plan sjabloon kunt u marketingcampagnes en middelen naadloos organiseren. Het helpt u om sleutelresultaten per kwartaal bij te houden, zodat u uw strategie gedurende het hele jaar kunt verfijnen.

Het voortgangsoverzicht toont taken op basis van hun voltooiingsfase. Met de tijdlijnweergave kunt u duidelijke deadlines instellen voor elke OKR en de voortgang overzichtelijk bijhouden.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Plan taken op basis van OKR's en voeg aangepaste velden toe, zoals kanalen, budget en uitgaven, om de zichtbaarheid te behouden

Categoriseer OKR's op basis van voortgang, zoals risicovol, behaald en op schema

Vermelding van subtaak voor elke OKR om een soepele en uitvoerbare werkstroom te garanderen

🔑 Ideaal voor: Marketingstrategen, teamleiders en projectmanagers om langetermijndoelen af te stemmen op de dagelijkse uitvoering

9. ClickUp-sjabloon voor gebeurtenismarketingplan

Ontvang een gratis sjabloon Plan gebeurtenissen en houd budgetten naadloos bij met de ClickUp-sjabloon voor evenementmarketingplannen

De ClickUp-sjabloon voor evenementmarketing vereenvoudigt elke fase van de evenementplanning, van strategie tot uitvoering en analyse na afloop van het evenement. Het verdeelt taken in belangrijke fasen: planning, implementatie en evaluatie, zodat uw team gefocust en op één lijn blijft.

Met deze sjabloon kunt u fasespecifieke taken en checklist opstellen voor uw marketingplan. Met tijdlijnen en kalenders voor gebeurtenissen kunt u specifieke stappen op detailniveau plannen. Bovendien helpen aangepaste velden zoals fase, verantwoordelijke, zelfbeoordeling, voltooiingspercentage en meer u om verantwoordelijkheid te houden.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg formule-velden toe om toegewezen budgetten en werkelijke uitgaven bij te houden

Voeg facturen en vorderingen toe, evenals ondersteunende documenten voor verificatie en analyse na afloop van het evenement

Gebruik aantekeningen om aanvullende details en context vast te leggen

🔑 Ideaal voor: Evenementmarketeers, brand managers en teams die met precisie impactvolle marketingevenementen organiseren en uitvoeren

➡ Lees meer: Voorbeelden en steekproeven van effectieve marketingplannen

10. ClickUp-sjabloon voor contentmarketingplan

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer het contentmarketingplan voor het jaar met de ClickUp Content Marketing Plan sjabloon

Op zoek naar een georganiseerde maar flexibele manier om uw contentmarketing te plannen? De ClickUp-sjabloon voor contentmarketing biedt u de structuur om uw strategie eenvoudig te plannen en te beheren.

Hiermee kunt u uw kalender per maand plannen en belangrijke details in een lijst weergeven, zoals inhoudstype, kanalen, oriëntatie, maand, afdeling, inhoudspijler en meer. Met aanpasbare weergaven zoals inhoudstijdlijn, afdelings tijdlijn en publicatiedata wordt het bijhouden van deadlines een fluitje van een cent.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Creëer een contentpijplijn met aangepaste taakstatussen zoals ideevorming, productie, goedkeuring, live en evaluatie

Voeg afbeeldingen toe ter referentie en verbeter de visuele aantrekkingskracht van uw contentplan

Voeg contentbriefs, ideeën, KPI's en meer toe aan de referentiekolom om de context gecentraliseerd te houden

🔑 Ideaal voor: Contentmarketeers, redactionele teams en marketingleiders die gestructureerde en deadline-gedreven contentkalenders willen beheren

➡ Lees meer: Hoe maak je een contentmarketingbeheerplan?

11. ClickUp-sjabloon voor contentplan

Ontvang een gratis sjabloon Maak content, monitor resultaat en identificeer verbeterpunten met de ClickUp Content Plan Sjabloon

Het beheren van elke fase van de contentplanning verloopt naadloos met de ClickUp Content Plan Template. Deze biedt een duidelijke en gestructureerde lijst om het aanmaken van content van begin tot eind te beheren.

De sjabloon bevat aangepaste velden zoals actieplan, schrijver, doel, doelgroep, trefwoorden en meer om de volledige context te behouden. Bovendien geeft het goedkeuringsbord zowel geplande als gemaakte content weer in verschillende goedkeuringsfasen voor een betere zichtbaarheid.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een contentkalender met ideeën/geplande posts, gekleurd per contentpijler

Categoriseer taken voor het aanmaken en goedkeuren van content op basis van urgentie, zoals hoog, gemiddeld en laag

Automatiseer repetitieve taken om de werkstroom voor het aanmaken van content te versnellen

🔑 Ideaal voor: Contentstrategen, redactieteams en marketingmanagers die een efficiënt en georganiseerd contentplan willen opstellen.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Autopilot Agents om uw drukke werkzaamheden voor u af te handelen. Dit zijn slimme assistenten die de activiteiten in de werkruimte monitoren en automatisch actie ondernemen, zoals het genereren van rapporten, het toewijzen van taken, het samenvatten van content en meer. Hier zijn enkele ideeën om mee te beginnen: Concept → Beoordeling overdragen: Wijs automatisch de juiste beoordelaar toe, breng deze op de hoogte en deel een samenvatting met hem of haar wanneer een concept als voltooid is gemarkeerd

Vergadering naar uitvoerbare taken: Zet vergaderantekeningen met actiepunten om in nieuwe taken

Follow-ups van client of editor: Als een taak na een bepaalde duur nog niet is uitgevoerd, trigger dan een herinnering

Prestatie-updates: laat agenten updates voor leidinggevenden op een vast tijdstip samenvatten

12. ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer uw lijst met potentiële klanten, definieer werkstroom en houd het e-mailmarketingproces bij met de ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes

Zorg ervoor dat elke marketing-e-mail indruk maakt met de ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes. Deze biedt een centrale ruimte om uw campagnedoelen, links, specificaties, CTA's en target in één tabel te beheren.

Subtaaken helpen u bij het structureren van de werkstroom, van de instelling van doelen tot het opstellen van boeiende e-mails en het bijhouden van resultaten. Bovendien voegen de checklist meer context toe aan elke subtaak voor meer duidelijkheid.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak individuele lijsten voor verschillende e-mailmarketingcampagnes

Voeg een whiteboard toe om aangepaste klantprofielen te visualiseren, plannen te brainstormen en KPI's te identificeren

Stel terugkerende taken in om uw e-mailcampagnes te evalueren en aanpassingen door te voeren

🔑 Ideaal voor: E-mailmarketeers, digitale teams en campagnemanagers voor het plannen, uitvoeren en optimaliseren van e-mailmarketingcampagnes

13. ClickUp-advertentieschema-sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Plan uw advertentieschema en houd de voortgang bij met de ClickUp-sjabloon voor advertentieschema's

🔎 Wist u dat? Twee op de drie marketingleiders hebben er niet veel vertrouwen in dat hun huidige media- en advertentiestrategieën effectief kunnen bijdragen aan cruciale resultaten, zoals klantenwerving en merkentrouw.

Het plaatsen van advertenties is tijdrovend en complex. De ClickUp Ads Schedule Sjabloon stroomlijnt het proces met een duidelijke, overzichtelijke layout.

De advertentiepijplijn laat zien welke advertenties in uitvoering zijn, op goedkeuring wachten of worden beoordeeld. Advertenties worden gegroepeerd per kanaal: sociale media, betaalde advertenties, marktonderzoek en lokale marketing. Met de kalenderweergave met slepen en neerzetten kunt u eenvoudig advertenties abonneren en inplannen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een vermelding van de KPI's, het fiscale kwartaal en de marketingdoelstelling naast de advertentieactiviteiten

Bekijk de tijdlijn en sleutelstatistieken voor uw advertentiecampagnes om de strategie aan te passen

Gebruik de ingebouwde stopwatch in ClickUp voor elke advertentieactiviteit om de tijd van idee tot levering te schatten, met name voor factureerbaar werk voor client

🔑 Ideaal voor: Mediaplanners, advertentiebeheerders en marketingteams die op zoek zijn naar een gestructureerde sjabloon voor het beheren en optimaliseren van advertentieschema's voor meerdere kanalen

14. ClickUp-brandingssjabloon

Ontvang gratis sjabloon Definieer uw merkstijlgids en beheer uw merkmiddelen met de ClickUp-merksjabloon

Creëer een merk dat onmiskenbaar van u is met het Branding-sjabloon van ClickUp: een beginnersvriendelijk, kant-en-klaar framework dat is ontworpen om uw visuele identiteit en boodschap op elk contactpunt te verenigen.

Gebruik het om uw logo, kleur, stijlelementen en boodschap te definiëren. Bouw en onderhoud een gecentraliseerde bibliotheek met merkmiddelen en stijlregels, zodat uw team bij elke campagne en elk kanaal op één lijn blijft en het merk trouw blijft.

U kunt het ook gebruiken voor brandingprojecten voor klanten. Met aparte secties voor interne en klantgoedkeuringen kunt u gemakkelijk zien welke taken vorderen en welke nog op feedback wachten. Bij elke taak wordt ook een lijst gegeven van het verantwoordelijke lid, zodat de verantwoordelijkheid duidelijk is.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een document met kleuren, stijlen, vormen en logo-ontwerpelementen die uw merk weerspiegelen en werk het bij naarmate uw merk zich ontwikkelt

Leg metadata vast, zoals 'Referentielink', 'Goedkeuringstype' en projectfase, om brandingtaken effectief te organiseren

Blijf op koers met tijdlijnfuncties zoals tijdsregistratie, afhankelijkheden, tags, herinneringen en e-mailintegratie

🔑 Ideaal voor: Creatieve teams, brand managers en ontwerpers die een consistente, client-ready merkidentiteit willen opbouwen

15. ClickUp-sjabloon voor marketingbureaus

Ontvang gratis sjabloon Houd al uw client-contracten overzichtelijk met het ClickUp Marketing Agency Sjabloon

Een sleuteluitdaging voor elk marketingbureau is het overzichtelijk houden van client-gegevens en campagnes om gepersonaliseerde en efficiënte resultaten te kunnen leveren. Daar komt de ClickUp Marketing Agency Sjabloon om de hoek kijken.

Het helpt u om client-accounts individueel te beheren, samen met hun respectievelijke campagnes, voor een naadloze tracking. Met de contracttijdlijn-weergave blijft u op de hoogte van deadlines en zorgt u ervoor dat er niets door de mazen van het net glipt.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Categoriseer taken in campagnes, creatieve uitingen, content en meer

Schets een contractproces met stappen zoals opgesteld, uitvoering, prestaties, verlopen en meer

Maak een melding van contractgrootte, indicatoren voor voortgang en andere criteria voor eenvoudig sorteren, en voeg relevante bijlagen toe aan contractgerelateerde taken

🔑Ideaal voor: Marketingbureaus en creatieve teams die meerdere clients en projecten op een gestructureerde en overzichtelijke manier willen beheren

16. ClickUp-sjabloon voor verkoop- en marketingplan

Ontvang gratis sjabloon Stel verkoopdoelstellingen vast, visualiseer een plan en houd sleutelstatistieken bij met de ClickUp-sjabloon voor verkoop- en marketingplannen

Met de ClickUp-sjabloon voor verkoop- en marketingplannen kunt u beide afdelingen afstemmen op uw belangrijkste bedrijfsdoelen. Hiermee kunt u activiteiten ordenen op doel en locatie – sociale media, lokaal, nationaal, PR en reclame – zodat uw strategie gefocust en gemakkelijk te volgen blijft.

Met deze sjabloon kunnen teams eenvoudig onderzoek delen, strategieën uitstippelen en inspanningen in realtime coördineren. Of u nu doelen stelt, campagnes plant of resultaten bijhoudt, alles blijft op elkaar afgestemd en collaboratief.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een aangepast klantprofiel aan met sleutelgegevens zoals demografische gegevens, voorkeuren en meer

Maak een lijst met doelstellingen en resultaten voor uw strategische plannen, zoals omzet, budgetten en succespercentages

Voer een concurrentieanalyse uit en documenteer inzichten om uw verkoop- en marketingaanpak te optimaliseren

🔑 Ideaal voor: Verkoopmanagers, marketingteams en bedrijfsstrategen die hun inspanningen willen afstemmen op groei

🔍 Wist u dat? 35% van de marketeers vindt het een uitdaging om te zorgen voor effectieve communicatie tussen sales- en marketingteams.

17. ClickUp Social Media Advanced sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Houd uw socialemediamarketinginspanningen op één lijn met de geavanceerde sjabloon voor sociale media van ClickUp

De geavanceerde sjabloon voor sociale media van ClickUp biedt een gestructureerd systeem om uw content op één plek te strategiseren, organiseren, bijhouden en optimaliseren.

Met de sjabloon kunt u belangrijke details structureren, zoals inhoudscategorie, toegewezen persoon, conceptlink en meer. Bovendien helpen aangepaste statussen uw team om op de hoogte te blijven van de voortgang van elk bericht, van idee tot publicatie.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Creëer een contentbank voor sociale media om ideeën georganiseerd en toegankelijk te houden

Voeg Docs toe om teksten te schrijven, werkstroom te brainstormen en campagnemateriaal op te slaan

Categoriseer content per platform, zoals Twitter, Instagram en andere platforms die relevant zijn voor uw bedrijf

🔑 Ideaal voor: Socialemediamanagers, contentteams en bureaus voor het beheren van omvangrijke contentstrategieën voor meerdere platforms

18. ClickUp-marketingkalendersjabloon

Ontvang gratis sjabloon Stel de ideale marketingkalender samen met de ClickUp-marketingkalendersjabloon

Bent u het beu om met verspreide spreadsheets te werken en deadlines voor campagnes te missen? De ClickUp-marketingkalender-sjabloon biedt uw team één gecentraliseerde, codevrije ruimte om campagnes te plannen, bij te houden en uit te voeren. Houd werkstroom bij, controleer de capaciteit van uw team en pas plannen aan op basis van de behoeften van uw team.

ClickUp-automatisering versnelt het proces door taken en subtaaken toe te wijzen aan de juiste personen zodra de juiste stappen zijn voltooid. Dankzij taakprioriteiten weet uw team altijd wat het eerst moet doen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd schattingen en werkelijke uitgaven bij met een begrotingstabel

Maak aangepaste taakkaarten voor elke marketingactiviteit en voeg checklist en bronnen toe

Bekijk alles in één consistente kalender: verbeter de coördinatie, signaleren conflicten vroegtijdig en vereenvoudig de planning van middelen

🔑 Ideaal voor: Marketingmanagers, contentteams en campagneverantwoordelijken die op zoek zijn naar een gestructureerd kader om marketingcampagnes overzichtelijk en gecontroleerd te beheren

19. ClickUp-sjabloon voor marketingbudget

Ontvang gratis sjabloon Houd uw marketinguitgaven op koers met de ClickUp-sjabloon voor marketingbudgetten

Vraagt u zich af waarom het marketingbudget altijd buiten de limiet overschreden wordt? Met de ClickUp-sjabloon voor marketingbudgetten kunt u uitgavenpatronen in kaart brengen en uw marketinguitgaven optimaliseren.

Het geeft een duidelijk overzicht van het marketingbudget dat aan elke marketingactiviteit is toegewezen. Activiteiten worden gegroepeerd per campagnetype om het totaalbeeld te benadrukken. De kostentracker vergelijkt de geschatte uitgaven met de werkelijke uitgaven per kwartaal, zodat u trends kunt ontdekken en gebieden kunt identificeren waar kosten kunnen worden bespaard.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Identificeer trends om budgetten voor toekomstige marketingcampagnes te voorspellen

Maak een vermelding van aangepaste KPI's zoals impact, inspanningsbeoordeling, budget, uitgaven en meer

Voeg formulevelden toe voor automatisering van de budgetberekening en waarborg de nauwkeurigheid

🔑 Ideaal voor: Marketingkop, financiële teams en campagnemanagers die elke dollar aan marketinguitgaven willen bijhouden en optimaliseren

20. ClickUp-sjabloon voor marketingvoorstel

Ontvang gratis sjabloon Maak een winnend voorstel om uw marketingdoelen te bereiken met de ClickUp-sjabloon voor marketingvoorstellen

De ClickUp-sjabloon voor marketingvoorstellen biedt een gestructureerd kader waarin alle essentiële details voor een overtuigend voorstel kunnen worden opgenomen. Het houdt uw ideeën overzichtelijk en gemakkelijk te volgen.

Met subpagina's kunt u verschillende onderdelen duidelijk presenteren, van het totale proces tot de verwachte resultaten. Bovendien verbeteren de visuele elementen, zoals pictogrammen en afbeeldingen, de werkstroom en vergroten ze de visuele aantrekkingskracht.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Zorg voor een uitgebreide uitsplitsing van het budget om transparantie te garanderen

Verdeel de voorgestelde activiteiten in uitvoerbare taken

Koppel ondersteunende documenten aan de activiteiten, statistieken en resultaten om verificatie te garanderen

🔑 Ideaal voor: Marketingteams, consultants en bureaus die duidelijke, professionele en resultaatgerichte voorstellen willen maken

Creëer slimmere marketingstrategieën met ClickUp

De marketingsjablonen van Asana helpen teams bij het organiseren van campagnes, het bijhouden van taken en het op één lijn blijven. Ze bieden een gestructureerde aanpak die marketinginspanningen verduidelijkt. De steile leercurve en complexe interface vertragen echter het werk en beïnvloeden de productiviteit.

Dat is waar ClickUp het verschil maakt.

Het afsluiten van marketingcampagnes gaat sneller en efficiënter met gebruiksvriendelijke sjablonen, ClickUp Brain en krachtige tools voor samenwerking en bijhouden.

