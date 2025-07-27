Gratis sjablonen voor videoplanning om uw opnames als een professional te structureren

De opname mag dan perfect zijn, maar u ziet niet wat er achter de schermen gebeurt: overal kabels, abonnementen die voortdurend veranderen en iemand die schreeuwt omdat een script zoek is.

En nu 73% van de videomarketeers content zoals uitlegvideo's maakt, is de vraag naar snelle, gepolijste beelden groter dan ooit. Maar die kwaliteit ontstaat niet zomaar op de set; het begint met een slimme voorbereiding.

Een van de meest ondergewaardeerde tools in uw productie is een sjabloon voor videoplanning (naast uw camera natuurlijk). Laten we eenvoudige, gratis sjablonen voor videoplanning eens onder de loep nemen om u te helpen uw opnames te structureren zonder het te ingewikkeld te maken.

Of u nu een solo-maker bent of een team leidt, deze gratis sjablonen voor videoplanning helpen u georganiseerd te blijven en klaar te zijn voor alles wat de opnames u brengen.

Wat zijn sjablonen voor videoplanning?

Met sjablonen voor videoplanning kunt u uw videoproductie organiseren en beheren. Ze geven een overzicht van alles wat u nodig hebt om uw project tot leven te brengen, zoals het script, de lijst met opnames, het productieschema en de verantwoordelijkheden van de crew.

Zie ze als uw blauwdruk voor succesvolle producties. Bij het maken van een YouTube-video, een advertentie of een volledige productie zorgen deze sjablonen ervoor dat alles georganiseerd blijft en niets over het hoofd wordt gezien.

Van storyboards tot call sheets, er zijn sjablonen die aan uw behoeften voldoen. Ze besparen tijd, verminderen stress en helpen u om een vlottere opname te realiseren, van begin tot eind. Dus als u genoeg hebt van chaos op het laatste moment, is een goede, gratis sjabloon uw nieuwe beste vriend.

Wat maakt een goede sjabloon voor videoplanning?

Een goede sjabloon voor videoplanning is duidelijk, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Het omvat alle essentiële aspecten van de productie van video content, zoals het script, de shotlijst, de tijdlijn en de verantwoordelijkheden van de crew.

Gedetailleerd productieschema: Bevat een uitgebreide tijdlijn en kan worden aangepast voor verschillende videotypes (bijv. korte posts voor sociale media, volledige films)

Definieer duidelijke rollen voor elk lid van het team

Biedt ruimte voor het bijhouden van apparatuur, rekwisieten en opnamelocaties

Overzichtelijk sjabloonontwerp dat eenvoudig en gebruiksvriendelijk is. Het moet gemakkelijk te updaten zijn en visueel duidelijk zijn om verwarring tijdens de productie te voorkomen.

Deelbaar document dat fungeert als een hub voor afstemming en fungeert als een hub voor afstemming en communicatie binnen het team. Het verbetert de samenwerking om een soepele, professionele videoproductie te garanderen

17 sjablonen voor videoplanning

Klaar om uw video-opnames te plannen?

We hebben onze favoriete gratis sjablonen voor videoplanning verzameld. Elk sjabloon bevat sleutelsecties, onmisbare onderdelen en ingebouwde flexibiliteit voor elk project, groot of klein.

Voordat de lichten aangaan en de camera draait, maken we een abonnement!

1. ClickUp-sjabloon voor videoproductie

Gratis sjabloon downloaden Organiseer elke stap van de opnames eenvoudig met de ClickUp-sjabloon voor videoproductie

Videoprojecten kunnen chaotisch worden, met ideeën die alle kanten opgaan, tijdlijnen die uitlopen en werk dat over het hele bord verspreid ligt. Dat is waar de ClickUp-sjabloon voor videoproductie van pas komt. Het organiseert taken, deadlines en teamupdates in één overzichtelijke, gemakkelijk te navigeren ruimte.

Zie het als uw ingebouwde assistent voor videoproductie. Het geeft uw team een duidelijk overzicht van het proces, van brainstormen tot de uiteindelijke bewerking. Zo blijft u op schema, kunt u alles synchroniseren en kunt u genieten van het creatieve proces.

Met de sleutelfuncties van dit sjabloon kunt u:

Houd de voortgang bij met aangepaste statussen zoals 'Script', 'Filmen', 'Beoordelen' en 'Eindmontage'

Wijs taken toe met ingebouwde deadlines, prioriteiten en afhankelijkheden

Visualiseer uw tijdlijn met ClickUp Kalender, tijdlijn weergaven en ClickUp Gantt-grafiek

Werk in realtime samen met taakopmerkingen, ClickUp-documenten en Whiteboards

Pas sjablonen aan met aangepaste velden, tags en krachtige automatiseringen

🔑 Ideaal voor: Teams of makers die een centrale plek nodig hebben om videoprojecten efficiënt te beheren.

🪄 Bonustip: Het gebruik van de ClickUp-sjabloon voor videoproductie met ClickUp Brain is alsof je een extra paar handen in je team hebt. Stel dat je je volgende videoproject aan het maken bent. Open dan gewoon een taak zoals 'YouTube-script – Aflevering 5' en vraag ClickUp Brain om een snel overzicht op te stellen op basis van je vorige afleveringen. Hier is een voorbeeld uit Game of Thrones! Maak gebruik van de AI-mogelijkheden van ClickUp Brain om uw videoscripts te schrijven

2. ClickUp-sjabloon voor tijdlijn voor videoproductie

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer en plan uw volledige tijdlijn voor videoproductie met de sjabloon voor videoproductie van ClickUp

Naast creativiteit hebben videoprojecten ook structuur nodig. En de sjabloon voor de tijdlijn voor videoproductie van ClickUp is uw troefkaart. Deze sjabloon biedt u een duidelijk, op tijd gebaseerd overzicht van uw productiewerkstroom. Van script tot postproductie: u ziet elke taak, elk lid en elke deadline in kaart gebracht in een duidelijke, aanpasbare tijdlijn.

Het houdt ook uw team verbonden en zorgt ervoor dat uw opnamedag soepel verloopt. Bovendien kunt u met een gedeelde lijst met contactpersonen snel de juiste persoon bereiken wanneer er tijdens de productie problemen optreden.

De sleutelelementen van dit sjabloon helpen u daarbij:

Maak gedetailleerde productietijdlijnen met behulp van de tijdlijn- en Gantt-weergaven met slepen en neerzetten

Pas tijdlijnen direct aan wanneer opnamedata of deadlines verschuiven

Zoom in of uit op uw planning om dagelijks of voor meerdere weken te plannen

🔑 Ideaal voor: Makers, videoproductieteams en managers die een plan moeten visualiseren om hun projecten op schema te houden.

🪄 Vriendelijke tip: Neem korte video's op van uw scherm met ClickUp Clips en deel ze om ontwerpkeuzes uit te leggen of feedback te geven zonder iets te typen.

3. ClickUp YouTube-sjabloon voor videoproductie

Gratis sjabloon downloaden Beheer YouTube-producties met een eenvoudige, ingebouwde werkstroom voor content met de ClickUp YouTube-sjabloon voor videoproductie

Gaat u snel van projectvoorstel naar uitvoering? De ClickUp YouTube-sjabloon voor videoproductie is ontworpen om uw hele videoproductieproces van begin tot eind te organiseren. Deze sjabloon vereenvoudigt taakbeheer met aanpasbare werkstromen voor productie, waardoor een soepele samenwerking en consistente output worden gegarandeerd.

Het is beginnersvriendelijk, dus u kunt iedereen, van stagiaires tot projectleiders, erbij betrekken om deadlines te halen.

Met de sjabloon kunt u:

Organiseer taken in fasen, zoals 'Concept', 'Bewerking' en 'Definitieve publicatie'

Personaliseer het sjabloon met velden zoals 'Scriptschrijver', 'Titel video' en 'Trefwoorden'

Wijs taken toe, stel prioriteiten in en gebruik opmerkingen om de communicatie binnen het team te verbeteren

🔑 Ideaal voor YouTube-makers, productieteams en bureaus die het videoproductieproces willen organiseren en de samenwerking binnen het team willen verbeteren.

👀 Wist u dat? YouTube heeft meer dan 2,7 miljard actieve gebruikers per maand en is daarmee de op één na meest bezochte website ter wereld, net achter Google. Dit enorme aantal gebruikers onderstreept het ongeëvenaarde bereik en de invloed van het platform in de digitale wereld.

4. ClickUp YouTube-sjabloon voor planning en productie

Gratis sjabloon downloaden Ontdek en organiseer het proces voor het aanmaken van content met de sjabloon voor planning en productie van YouTube van ClickUp

Het bijhouden van een consistent YouTube-schema kan overweldigend zijn. Ideeën stapelen zich op, deadlines worden overschreden en content blijft hangen in de productie. De ClickUp YouTube-sjabloon voor planning en productie helpt orde te scheppen in de chaos.

Het biedt u een duidelijke manier om uw planningsproces, productie en videobeheer te structureren, zodat u zich kunt concentreren op het creëren. Met dit sjabloon kunt u:

Gebruik een centrale ruimte om te brainstormen, categoriseren en prioriteiten te stellen voor videoconcepten

Wijs taken toe aan teamleden, stel deadlines in en houd bijdragen bij

Integreer analysetools om de prestaties van video's te beoordelen

Ontwikkel en voer promotieabonnementen uit, inclusief socialemediacampagnes en samenwerkingen, om het bereik van video's te maximaliseren

🔑 Ideaal voor: YouTube-makers, productiebedrijven en bureaus die hun werkstroom voor videoproductie willen optimaliseren en de samenwerking willen verbeteren.

💡 Pro tip: Gebruik je YouTube-script opnieuw voor posts op sociale media, blogintro's of podcast-teasers. Met een goede sjabloon voor planning kun je met één video meerdere stukken content maken, zonder extra moeite. En vergeet niet om ideeën voor toekomstige projecten op te schrijven terwijl de inspiratie nog vers is.

5. ClickUp YouTube thumbnail sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Ontwerp en beheer opvallende visuals met de ClickUp YouTube Thumbnail Template

Heb je vaak het gevoel dat het ontwerpen van thumbnails meer tijd kost dan het bewerken van de video zelf? De ClickUp YouTube Thumbnail Template helpt je dit proces beter te organiseren. Het biedt je een duidelijke, georganiseerde manier om je thumbnails te plannen, ontwerpen en beheren, zodat ze consistent, opvallend en eenvoudig te produceren zijn.

Met dit sjabloon kunt u:

Gebruik aangepaste statussen zoals 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'Voltooid' om de voortgang van elke thumbnail bij te houden

Gebruik verschillende aangepaste velden, zoals 'Goedkeuring thumbnail', 'Ontwerper' en 'Voortgang ontwerp', om sleutelinformatie over elke thumbnail op te slaan

Kies uit vier weergaven, waaronder 'Thumbnail Summary' (Overzicht thumbnails), 'Thumbnail List' (Lijst thumbnails), 'Getting Started Guide' (Handleiding voor beginners) en 'Production Board' (Productiebord), zodat informatie overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk blijft

🔑 Ideaal voor: YouTube-makers, videomarketingteams en ontwerpprofessionals die hun werkstroom voor het aanmaken van thumbnails willen optimaliseren en hun naamsbekendheid willen vergroten.

👀 Wist u dat? 90% van de best presterende YouTube-video's maakt gebruik van aangepaste thumbnails. Een aantrekkelijke thumbnail kan de zichtbaarheid en betrokkenheid van uw video aanzienlijk vergroten.

6. ClickUp YouTube-sjabloon voor contentplanning

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer en beheer een YouTube-schema met de sjabloon voor YouTube-contentplanning van ClickUp

Last-minute zoektochten naar video-ideeën kunnen uw hele contentplanning en creativiteit vertragen. De ClickUp YouTube Content Plan Template neemt die druk weg door u een duidelijke, georganiseerde manier te bieden om uw YouTube-content van tevoren te plannen, bij te houden en te beheren.

Het is ontworpen om u te helpen deadlines te halen en uw ideeën in één gebruiksvriendelijke werkruimte te laten stromen.

Met dit sjabloon kunt u:

Gebruik verschillende weergaven, zoals Kalender, Lijst en Bord, om alle informatie overzichtelijk te houden

Gebruik krachtige functies zoals tijdregistratie, tags en waarschuwingen voor afhankelijkheid om het aanmaken van content te beheren

Gebruik aangepaste velden om belangrijke KPI's voor contentmarketing toe te voegen en te monitoren, zoals weergaven, kijktijd en betrokkenheid

🔑 Ideaal voor: YouTube-makers, contentmarketingteams en strategen die hun werkstroom voor contentplanning willen optimaliseren en een consistent publicatieschema willen handhaven.

🧠 Leuk weetje: Sommige YouTubers filmen hele seizoenen in één weekend, want niets zegt 'contentstrategie' zoals een 48 uur durende marathon op cafeïne! Eén maker slaagde er zelfs in om vier video's te maken in slechts drie uur!

7. ClickUp YouTube-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Vereenvoudig de planning en uitvoering van YouTube-content met de YouTube-sjabloon van ClickUp

Het maken van geweldige YouTube-content is meer dan alleen op 'opnemen' drukken. Het vereist een gedegen planning, uitgebreide coördinatie en een transparante werkstroom. Met de YouTube-sjabloon van ClickUp kunt u alles beheren in één georganiseerde ruimte.

Met aanpasbare werkstromen en ingebouwde samenwerkingstools verloopt uw contentproces soepel, efficiënt en zonder stress. Het helpt u:

Gebruik aangepaste statussen zoals 'Open', 'In bespreking', 'Definitief' en 'Afgewezen' om het traject van elke video te volgen, van concept tot publicatie

Gebruik aangepaste velden zoals 'Afspeellijst', 'Gefilmd', 'Publicatiestatus', 'Categorie' en 'URL' om uw video's te beheren en categoriseren

Krijg toegang tot verschillende weergaven, waaronder 'ClickTips-afspeellijst', '20 video's', 'Uploadschema' en 'Lijstweergave' om uw contentpijplijn te organiseren en bij te houden

🔑 Ideaal voor: YouTube-makers en marketingteams die een gestructureerde manier nodig hebben om de werkstromen voor videoproductie te beheren en tegelijkertijd samen te werken aan deadlines en contentstrategieën.

💡 Pro-tip: Neem altijd een call-to-action (CTA) op in uw video-abonnementen, bijvoorbeeld door kijkers te vragen om te liken, zich te abonneren of te reageren. U kunt deze CTA's vooraf in het sjabloon schrijven, zodat u ze tijdens het filmen gemakkelijk kunt raadplegen.

8. ClickUp sjabloon voor facturen voor videoproductie

Gratis sjabloon downloaden Laat uw professionaliteit zien met een klantklare factuur voor videoproductie met de sjabloon voor videoproductiefacturen van ClickUp

Het afronden van de opnames, het voltooien van de bewerking en het versturen van de definitieve versie is nog maar het begin. Nu komt het minder leuke gedeelte: een duidelijke factuur opstellen. De sjabloon voor videoproductiefacturen van ClickUp neemt het giswerk uit facturering en helpt u sneller betaald te worden zonder last-minute stress.

Het is speciaal ontwikkeld voor videoprofessionals, dus elke sectie spreekt uw taal. Met de sleutelelementen van dit sjabloon kunt u:

Bereken automatisch het totaal aantal opnamedagen, bewerkingstijd, huur van apparatuur en meer

Verdeel diensten in preproductie, productie en postproductie

Gebruik slimme tags om de status van facturen bij te houden, zoals 'Verzonden', 'Betaald' of 'Achterstallig'

Dupliceer sjablonen voor terugkerende clients of herhaal werk

🔑 Ideaal voor: Freelance videografen, video editors en productieteams die een eenvoudige, herhaalbare manier willen om elke fase van een project te factureren.

Rehab M., Pre-productie manager bij een klein bedrijf, zegt:

Wat ik ook geweldig vind, is de mogelijkheid om de meeste van mijn dagelijkse taken te automatiseren. We hebben een ingewikkeld proces voor videoproductie waarbij meerdere mensen in verschillende fasen van de pijplijn betrokken zijn, meerdere beoordelingsrondes, waarbij elk uniek eindproduct zijn eigen deadline heeft. Ik kan dit allemaal stroomlijnen met behulp van de automatiseringen die beschikbaar zijn in ClickUp, waardoor alles op schema blijft... Een van de belangrijkste dingen die het ons helpt oplossen, is het berekenen van de kosten van onze projecten. Onze belangrijkste kostenpost is HR en dankzij de functie voor tijdregistratie kunnen we de totale kosten van een project vaststellen door de invoer van alle betrokkenen te consolideren. Door verschillende lijsten binnen een map te kunnen opstellen, kunnen we ook de kosten van een project uitsplitsen naar verschillende fasen (zoals weergegeven in de lijst).

Wat ik ook geweldig vind, is de mogelijkheid om de meeste van mijn dagelijkse taken te automatiseren. We hebben een ingewikkeld proces voor videoproductie waarbij meerdere mensen in verschillende fasen van de pijplijn betrokken zijn, meerdere beoordelingsrondes, waarbij elk uniek eindproduct zijn eigen deadline heeft. Ik kan dit allemaal stroomlijnen met behulp van de automatiseringen die beschikbaar zijn in ClickUp, waardoor alles op schema blijft... Een van de belangrijkste dingen die het ons helpt oplossen, is het berekenen van de kosten van onze projecten. Onze belangrijkste kostenpost is HR en dankzij de functie voor tijdregistratie kunnen we de totale kosten van een project vaststellen door de invoer van alle betrokkenen te consolideren. Doordat we verschillende lijsten binnen een map kunnen aanmaken, kunnen we de kosten van een project ook uitsplitsen naar verschillende fasen (zoals weergegeven in de lijst).

9. ClickUp sjabloon voor de productie van video's/audio-podcasts

Gratis sjabloon downloaden Organiseer uw podcastproductie met een visuele werkstroom met de sjabloon voor video-/audiopodcastproductie van ClickUp

Het beheren van een podcast kan al snel intensief worden. Tussen het benaderen van gasten, het plannen en het bijhouden van de voortgang van elke aflevering, is het gemakkelijk om het overzicht te verliezen zonder een gestructureerd systeem.

De sjabloon voor de productie van video's en audiopodcasts van ClickUp helpt u orde te scheppen in het proces. Met een eenvoudige werkstroom voor de productie en een gebruiksvriendelijke layout weet u altijd wat er klaar is, wat er nog moet gebeuren en wie waarvoor verantwoordelijk is, zodat uw afleveringen zonder chaos worden geproduceerd.

Deze sjabloon helpt u daarbij:

Organiseer het verzenden van gasten, planning en contacten met verlanglijstjes in één ruimte

Plan uw releaseschema visueel met de ingebouwde kalenderweergaven

Automatiseer repetitieve taken zoals herinneringen voor het verzamelen van assets of statusupdates

🔑 Ideaal voor: Podcasters die het boeken van gasten, de planning en het productieproces intern afhandelen en een eenvoudig, betrouwbaar systeem willen om elke aflevering op orde te houden.

🧠 Leuk weetje: Jeremy Pope, een veelzijdig acteur en zanger, neemt zijn muziek op in zijn kast. Ondanks de rommel van pakken en pruiken, dient de kast als zijn opnamestudio.

10. ClickUp sjabloon voor grafisch ontwerp

Gratis sjabloon downloaden Vereenvoudig de ontwerpwerkstroom en blijf op schema met de sjabloon voor grafisch ontwerp van ClickUp

Ontwerpprojecten kunnen zich snel opstapelen, vooral wanneer feedback, bestanden en deadlines door elkaar lopen. Zonder een duidelijk systeem is het moeilijk om alles soepel te laten verlopen.

De sjabloon voor grafisch ontwerp van ClickUp organiseert uw creatieve proces. Het helpt u elke stap te beheren, van intakeformulieren tot revisies en definitieve goedkeuringen, zonder chaotisch heen en weer gestuur.

Met de sleutelfuncties kunt u:

Organiseer uw werkstroom met kant-en-klare fasen voor briefings, concepten, beoordelingen en oplevering

Centraliseer alle projectdetails, creatieve middelen en feedback in één werkruimte

Pas de status en velden van taken aan uw ontwerpproces aan

Werk samen met clients en teamleden via realtime opmerkingen en redactie tools

🔑 Ideaal voor: Freelance ontwerpers of interne creatieve teams die een overzichtelijk, georganiseerd systeem willen om projecten op gang te houden.

💡 Pro tip: Ben je het beu om ontwerpwijzigingen uit te leggen in lange e-mails? Gebruik ClickUp Clips om korte video's op te nemen waarin je het revisieproces doorneemt. Dat gaat veel sneller dan alles uittypen en helpt verwarring voorkomen. Bovendien kunnen je client of teamgenoten de video op elk moment opnieuw bekijken.

11. ClickUp-sjabloon voor storyboards

Gratis sjabloon downloaden Zet uw creatieve visie om in realiteit met de ClickUp Storyboard-sjabloon

Proberen om uw storyboard georganiseerd te houden in verschillende tools of platforms kan leiden tot verwarring en gemiste details. De ClickUp Storyboard-sjabloon lost dit op door één centrale Whiteboard-ruimte te bieden om uw creatieve projecten feilloos te visualiseren, plannen en bijhouden.

Hiermee kunt u scènes herschikken, remixen en tot leven brengen. En het beste? Dankzij de samenwerking van ClickUp kan uw team er overal ter wereld aan werken.

Deze sjabloon helpt u daarbij:

Organiseer visuele middelen en ideeën in één gemakkelijk toegankelijke ruimte

Werk in realtime samen met teamleden om feedback te delen en bewerkingen door te voeren

Houd de voortgang van elke scène bij en pas tijdlijnen aan wanneer dat nodig is

🔑 Ideaal voor: Creatieve film-, game- en marketingteams die op zoek zijn naar een georganiseerde manier om hun storyboardingproces te beheren.

12. Sjabloon voor contentkalender van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan, creëer en plan content moeiteloos met de ClickUp-sjabloon voor de contentkalender

Beheert u meerdere stukken content via verschillende kanalen? Dat is een delicate dans waarbij u een tiental bewegende delen tegelijk in evenwicht moet houden. De ClickUp-sjabloon voor contentkalenders organiseert uw contentpijplijn en houdt alles in één weergave, zodat uw team op één lijn blijft en zich kan concentreren op deadlines.

Met dit sjabloon kunt u eenvoudig content plannen, maken en inplannen, zodat u consistent en op tijd kunt leveren.

De sleutelfuncties helpen u daarbij:

🔑 Ideaal voor: Marketingteams, socialemediamanagers en makers van content die op zoek zijn naar een gestructureerde aanpak voor het plannen en publiceren van content.

📮 ClickUp Insight: 30% van de werknemers houdt zich aan de vastgestelde uren, maar 27% werkt regelmatig over en 19% heeft helemaal geen vast schema. Als het werk onvoorspelbaar is, hoe kun je dan ooit echt stoppen met werken? Geautomatiseerde taakplanning in ClickUp Kalender kan zelfs de meest onvoorspelbare schema's meer structuur geven. Plan uw week, stel vaste werktijden in en automatiseer herinneringen om uit te loggen, want u moet zelf uw tijd kunnen indelen!

13. Sjabloon voor contentplan van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Structureer de volledige contentpijplijn op één plek met de sjabloon voor contentplanning van ClickUp

Chaos in uw content? Niet onder uw leiding. De sjabloon voor contentplanning van ClickUp biedt marketingteams één overzichtelijke ruimte om strategieën in kaart te brengen, taken toe te wijzen en deadlines bij te houden, zonder rommelig heen en weer gestuur.

Of u nu brainstormt over blogideeën, voorstellen beheert, feedback beheert of analyses bekijkt, ClickUp voor marketingprojectmanagementteams houdt alles met elkaar verbonden. Zet algemene planning om in uitvoerbare stappen, betrek belanghebbenden met opmerkingen en volg realtime prestaties, allemaal op één plek.

Nooit meer heen en weer springen tussen documenten, e-mails of spreadsheets. Gewoon georganiseerd, on-brand content aanmaken voor uw target audience. Deze sjabloon helpt u:

Verdeel het proces van content aanmaken in kleinere, beheersbare taken en wijs deze toe aan team leden

Gebruik aangepaste weergaven zoals de contentkalender en het goedkeuringsbord om uw werkstroom te organiseren

Voeg aangepaste velden toe, zoals schrijver, trefwoorden en contenttype, om het bijhouden te verbeteren

🔑 Ideaal voor: makers van content, marketeers en teams die hun contentstrategie voor meerdere campagnes op een gedetailleerde, georganiseerde manier willen plannen en uitvoeren.

14. Sjabloon voor contentbeheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Organiseer en beheer het aanmaken van content met de sjabloon voor contentbeheer van ClickUp

Het beheren van content over meerdere kanalen, deadlines en teams kan snel chaotisch worden zonder een uniform systeem. De sjabloon voor contentbeheer van ClickUp elimineert deze complexiteit door een centrale ruimte te bieden voor het aanmaken, goedkeuren en publiceren van content.

Met dit sjabloon kunt u:

Gebruik aangepaste statussen zoals 'In behandeling', 'Concept' en 'In de wacht' om de voortgang van de content te volgen

Voeg aangepaste velden toe, zoals 'Budget', 'Kanaal' en 'Type marketingtaak', voor gedetailleerd bijhouden

Kies uit verschillende weergaven, zoals bord, lijst, tijdlijn en Gantt, om uw werkstroom te visualiseren

🔑 Ideaal voor: makers van content, marketeers en teams die op zoek zijn naar een oplossing voor het beheren en optimaliseren van hun contentcreatieproces.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor budgetvoorstellen in Excel en ClickUp

15. ClickUp sjabloon voor creatieve projecten

Gratis sjabloon downloaden Ontwar creatieve werkstromen met de sjabloon voor creatieve projecten van ClickUp

Creatieve projecten hebben vaak te maken met verschuivende tijdlijnen, verspreide feedback en vertragingen bij de goedkeuring. De sjabloon voor creatieve projecten van ClickUp brengt alles samen en helpt teams fasen te organiseren, taken toe te wijzen en de voortgang bij te houden zonder iets te missen.

Met dit sjabloon kunt u:

Plan projecten in verschillende fasen, zoals het schrijven van een creatieve briefing , planning, productie en beoordeling

Wijs belanghebbenden toe, houd de status bij en beheer deadlines met behulp van aangepaste velden en tags

Visualiseer de voortgang via de weergaven Tijdlijn, Bord en Kalender

Vereenvoudig goedkeuringen en overdrachten met gestructureerde productiewerkstromen en statusupdates

🔑 Ideaal voor: Creatieve teams die campagnes, video's, ontwerpmiddelen of meerstaps productieprojecten beheren.

16. Sjabloon voor stijlgids van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Elimineer inconsistenties in uw merk met de ClickUp-stijlgids-sjabloon

Bent u het beu dat teamleden verouderde lettertypes, verkeerde logo's of botsende kleuren gebruiken? De ClickUp-stijlgids-sjabloon centraliseert al uw merkrichtlijnen, zodat iedereen gemakkelijk dezelfde regels kan volgen en een uniforme uitstraling kan presenteren.

In dit sjabloon kunt u:

Gee f een overzicht van het gebruik van logo's, kleuren, lettertypes en stem in een enkel, overzichtelijk document

Houd ontwerpbestanden, voorbeelden en referenties gemakkelijk toegankelijk voor alle belanghebbenden

Gebruik documenten, geneste pagina's en koppelingen om uw handleiding duidelijk en overzichtelijk te structureren

🔑 Ideaal voor: Marketing-, ontwerp- of merkteams die op zoek zijn naar één enkele bron van informatie om de naamsbekendheid te vergroten.

17. ClickUp-sjabloon voor podcastscripts

Gratis sjabloon downloaden Structureer afleveringen met een duidelijk, herbruikbaar podcastscript met de ClickUp Podcast Script Template

Een podcast improviseren klinkt misschien leuk, totdat je een ongemakkelijke pauze inlast, een gespreksonderwerp vergeet of van het onderwerp afdwaalt. Met de ClickUp-sjabloon voor podcastscripts kun je je afleveringen van intro tot outro structureren, zodat je gefocust blijft, professioneel overkomt en je luisteraars geboeid houdt.

De sjabloon biedt:

Verdeel uw aflevering in een intro, hoofdgesprek, vragen en antwoorden met gasten en een samenvatting

Voeg timingaantekeningen en gespreksonderwerpen toe, zodat u niets mist

Werk samen met co-presentatoren of producenten rechtstreeks in het document om het script te verfijnen

Houd alles georganiseerd met herbruikbare overzichten voor verschillende afleveringsformats

🔑 Ideaal voor: Podcasters die een duidelijk, gezamenlijk script willen om hun afleveringen te begeleiden en consistente, boeiende content te leveren.

🧠 Leuk weetje: Julie Gauthier's Pepperoni Pizza Dreams-podcast helpt luisteraars in slaap te vallen door restaurantmenu's voor te lezen. Van Houston tot Melbourne dommelen mensen in slaap bij de rustgevende geluiden van voedselbeschrijvingen en prijzen. Wie had gedacht dat eten fluisteren de sleutel was tot een goede nachtrust?

Van script tot scherm: plan het goed met ClickUp

Of je nu YouTube-content plant, podcast-scripts beheert, thumbnails ontwerpt of facturen verstuurt, ClickUp staat voor je klaar. Het is niet slechts een puzzelstukje, maar omvat de hele creatieve werkstroom.

Moet u uw volgende AI-videoproject in kaart brengen? Klaar. Wilt u opvallende thumbnails maken? Eenvoudig. Klaar om betalingen voor uw briljante werk bij te houden? Ook daarvoor is er een sjabloon.

Hoe uw proces er ook uitziet, ClickUp helpt u alles georganiseerd, creatief en in beweging te houden.

Dus waarom zou u niet een stapje verder gaan? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en transformeer uw werk, want zelfs de beste ideeën hebben een goed abonnement nodig om groot te worden!