16 beste tools en software voor projectplanning [Bijgewerkt voor 2026]

Het evalueren van projectplanningstools kan al snel uitmonden in een wirwar van tabbladen, tabellen met functies en tegenstrijdige meningen.

Ondertussen wordt er nog steeds gewerkt met verspreide spreadsheets, eindeloze threads en ad-hocvergaderingen. Hierdoor is het moeilijk om te zien wat er op het spel staat, totdat het te laat is.

Deze gids voor projectplanningstools brengt alles samen op één plek: hoe je platforms kunt vergelijken, welke functies er echt toe doen en waar elke optie het beste past.

Gebruik deze lijst om de juiste tool te vinden die past bij de grootte, de werkstroom en de complexiteit van uw team, zodat u met vertrouwen kunt plannen en projecten op koers kunt houden.

Welke tool het beste bij u past, hangt vaak af van de grootte en werkwijze van uw team en het soort projecten dat u beheert. Hier volgt een kort overzicht van de tools die we zullen bespreken, zodat u kunt zien welke het beste bij uw werkstroom past.

Naam van de tool Belangrijkste functies Meest geschikt voor Prijzen ClickUp Meer dan 15 projectweergaven, AI-aangedreven automatisering, ingebouwde tijdsregistratie, realtime communicatie- en samenwerkingstools Teams van elke grootte organiseren doelen, tijdlijnen en taken in één samenwerkingsruimte Gratis abonnement beschikbaar; Aangepaste prijzen voor ondernemingen Wrike Interactieve Gantt-grafieken, werkintelligentie, flexibele aangepaste itemtypen Kleine teams die op zoek zijn naar gestructureerde, langetermijnprojectplanning Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand Jira Scrum-/Kanban-borden, Atlassian Intelligence (AI), dynamische backlog Agile teams die behoefte hebben aan technische en collaboratieve projectplanning Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 7,53 per maand Trello Trello Inbox, Atlassian AI, automatisering Visuele taakvolging om kleine teams of individuen bij te houden Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per maand Microsoft Planner Organisatie van taken in buckets, visuele statusgrafieken, integratie met MS Teams Teams die al Microsoft 365 gebruiken en op zoek zijn naar een lichtgewicht planningsoplossing Er zijn gratis abonnementen beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 10 per maand (jaarlijks gefactureerd) Paymo Taakbeheer, tijdsregistratie, facturering, teamplanning Kleine teams en bureaus die het bijhouden van projecten nodig hebben met ingebouwde facturering Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 5,90 per gebruiker per maand Teamwork Resourcebeheer, inzichten op clientniveau, automatisering van intakeformulieren Projectbudgetplanning en toewijzing van middelen voor middelgrote tot grote teams Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 13,99 per maand Toggl Abonnement Tijdlijnen met slepen en neerzetten, weergave van teamcapaciteit, integratie met Toggl Track Kleine teams die behoefte hebben aan eenvoudige, visuele tijdlijnen voor projecten Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 11 per maand per gebruiker Todoist Invoer in natuurlijke taal, toegankelijkheid op verschillende apparaten en dagelijkse samenvattingen per e-mail Persoonlijke en teamprojecten beheren Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 2,50 per maand per gebruiker Notion Flexibele databaseweergaven, aanpasbare blokken, Notion AI Aangepaste werkstroom die documenten, aantekeningen en taken combineren voor kleine tot middelgrote teams Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 12 per maand per gebruiker Asana Planning vanuit meerdere weergaven, het stellen van doelen , geautomatiseerde werkstroomen Middelgrote tot grote teams die behoefte hebben aan gestructureerde werkstroomen en automatisering Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 13,49 per gebruiker per maand Monday.com Aangepaste visuele borden, automatiseringen op bordniveau en kant-en-klare sjablonen Marketing- en PMO-teams die behoefte hebben aan aangepast werk en schaalbaarheid Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 14 per gebruiker per maand Zoho Projects Gantt-grafieken met afhankelijkheden, automatisering van blauwdrukken, tijdsregistratie en budgetregistratie Schaalbaar projectmanagement voor groeiende teams Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 3,97 per gebruiker per maand TeamGantt Tijdlijnen met slepen en neerzetten, visuele weergaven voor tijdsregistratie, basislijnen voor portfolio's Projectplanning voor bouw- en productieprojecten voor grote teams Betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 59 per manager per maand Airtable Relationele databases, interfacebouwer, Omni AI Kleine teams die behoefte hebben aan flexibele, databasegestuurde planning Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 24 per gebruiker per maand Miro Visuele Whiteboards, live teamsamenwerking Creatieve teams en teams op afstand die behoefte hebben aan visuele planning Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 8 per gebruiker per maand

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde.

De selectiecriteria die we hebben gebruikt

Om de beste projectplanningstools te selecteren, hebben we elk platform beoordeeld aan de hand van consistente, leveranciersonafhankelijke criteria, waarbij we gebruik hebben gemaakt van productdemo's, documentatie, feedback van gebruikers en beoordelingen van derden.

Criterium Gewicht Wat komt er aan bod? Belangrijkste planningsfuncties 25% Taakhiërarchieën, tijdlijnen/Gantt-diagrammen, afhankelijkheden, mijlpalen en portfolio-weergaven die nodig zijn om projecten van begin tot eind te plannen en te bijhouden. Gebruiksgemak en acceptatie 20% Leercurve, duidelijkheid van de interface, onboarding-ervaring en hoe snel een team met verschillende vaardigheden productief kan worden. Samenwerking en zichtbaarheid 15% Opmerkingen, notificaties, gedeelde weergaven, gasttoegang en hoe goed de tool belanghebbenden op één lijn houdt zonder extra vergaderingen. Automatisering, AI en integraties 15% Ingebouwde automatisering, AI-mogelijkheden, native integraties en uitgebreide API-ondersteuning voor integratie in een bestaande SaaS-stack. Aangepast en schaalbaar 10% Aangepaste velden, werkstroom, toestemming en de mogelijkheid om in de loop van de tijd meer teams, projecten en complexiteit te ondersteunen. Rapportage en resourcebeheer 10% Dashboards, planning van werklast en capaciteit, tijdsregistratie en inzichten voor prognoses en besluitvorming. Prijzen en waarde 5% Planningsstructuren, gratis abonnementen, prijzen per gebruiker versus vaste prijzen, en de totale waarde in verhouding tot de diepgang van de functies.

Laten we nu eens nader kijken naar de functies, prijzen, beoordelingen en gebruikersrecensies van elke tool.

1. ClickUp (Het beste voor het organiseren van doelen, tijdlijnen en taken in één samenwerkingsruimte)

Beheer complexe projecten, plan en visualiseer tijdlijnen en coördineer functieoverschrijdend werk met ClickUp voor teams van projectmanagers

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, helpt teams om projecten efficiënt op één plek te plannen, te organiseren en bij te houden.

Met ClickUp for Project Teams kunt u taken beheren, tijdlijnen visualiseren, werkstroom automatiseren en in realtime samenwerken met uw team, zodat iedereen weet wat er gebeurt. Het houdt het werk zichtbaar en maakt het gemakkelijker om prioriteiten bij te houden.

Projectmanagers kunnen beginnen met het opsplitsen van projecten in behapbare taken met ClickUp-taaken. Wijs verantwoordelijkheden toe, stel deadlines en prioriteiten in, voeg fasen toe en gebruik aangepaste velden om belangrijke details vast te leggen.

Om het werk zo te plannen en bij te houden dat het het beste aansluit bij de behoeften van uw team, kunt u schakelen tussen meer dan 15 aangepaste weergaven.

🎯 Visualiseer je werk, op jouw manier: ClickUp-lijstweergave : krijg een duidelijk overzicht van alle taken in een overzichtelijk format, zodat je gemakkelijk kunt zien wat de volgende stap is

ClickUp-bordweergave : verplaats taken tussen fasen, zodat je de voortgang en de werkstroom kunt visualiseren

ClickUp-tijdlijnweergave : maak een visueel overzicht van taken en afhankelijkheden, waardoor het eenvoudiger wordt om complexe projecten te coördineren

ClickUp Gantt-diagramweergave : bekijk taken op een tijdlijn, waarbij overlappingen worden gemarkeerd en u effectiever kunt plannen

Voor planning en samenwerking bieden ClickUp Whiteboards een ruimte waar teams in realtime kunnen brainstormen, ideeën in kaart kunnen brengen en projectwerkstroomen kunnen uitstippelen. U kunt verbanden leggen, taken toewijzen en teamleden bij discussies betrekken terwijl het plan zich ontwikkelt.

Schets, teken en bouw moeiteloos aan je visie met ClickUp Whiteboards

ClickUp Docs vult dit aan door je de mogelijkheid te bieden projectbronnen zoals verslagen van vergaderingen, projectbriefings, aantekeningen en SOP's te centraliseren. Met formatopties, tabellen, banners, knoppen en bijlagen kun je overzichtelijke en toegankelijke documentatie maken zonder van app te wisselen.

Koppel gekoppelde taken rechtstreeks aan elkaar en werk in realtime samen met ClickUp Docs

Als u op zoek bent naar kant-en-klare frameworks, maakt de bibliotheek met volledig aanpasbare sjablonen van ClickUp het gemakkelijker om consistentie tussen projecten te behouden zonder dat u gedetailleerde projectplannen helemaal opnieuw hoeft op te stellen.

Met de voorbeeldsjabloon voor projectplannen van ClickUp kunt u de projectdoelstellingen, belangrijkste deliverables, tijdlijn, budget, belanghebbenden en scope vastleggen. Met taken, subtakens, aangepaste velden en het in kaart brengen van afhankelijkheden voor opeenvolgende taken kunt u de voortgang eenvoudig volgen en waar nodig bijsturen.

Ontvang een gratis sjabloon Plan uw projecten met vertrouwen en zorg ervoor dat alles te allen tijde georganiseerd en op schema is met ClickUp's voorbeeldsjabloon voor projectplanning

Met deze sjabloon kunt u:

Organiseer activiteiten per projectfase in de lijstweergave Lijst met projectsjablonen

Gebruik het Planning Progress Board om projecttaken te bekijken als kaarten, geordend op basis van hun huidige status

Blijf bijhouden welke status, impact en inspanning elke taak heeft en voeg relevante bijlagen toe voor extra context

Van het sjabloon 'Een project plannen' van ClickUp is een andere geweldige tool die u helpt ervoor te zorgen dat elke stap van het proces is gepland voordat de uitvoering begint.

Ontvang een gratis sjabloon Volg, beheer en organiseer uw projecttaken met de ClickUp-sjabloon voor projectplanning

Het heeft vier hoofdweergaven:

Takenlijst weergave: Organiseer taken per fase en klik op de aangepaste velden van een taak om details snel bij te werken of te bewerken

Statusbord -weergave: volg de voortgang in één oogopslag en klik op een taakkaart om de details te bekijken of sleep deze naar een andere kolom om de status bij te werken

Gantt-weergave van het projectschema : bekijk de tijdlijn van uw project en de afhankelijkheden tussen taken, zodat u ziet welke activiteiten moeten worden voltooid voordat u naar de volgende fase kunt gaan

Kaderweergave 'Teamleden': bekijk de huidige capaciteit en werklast van elk teamlid, inclusief de aan hen toegewezen taken en de huidige status daarvan

Binnen ClickUp wordt projectplanning efficiënter omdat het AI-gestuurde ondersteuning, automatisering en kennisbeheer rechtstreeks in uw werkruimte combineert.

ClickUp Brain is een contextbewuste AI-assistent die direct een gestructureerd plan kan genereren met taken, mijlpalen, afhankelijkheden en tijdlijnen op basis van uw projectvereisten.

Om te voorkomen dat belangrijke details tijdens vergaderingen verloren gaan, zet het aantekeningen van vergaderingen en chatberichten om in taken en haalt het zelfs updates op uit je hele werkruimte.

Ontvang direct updates over al je projecten met ClickUp Brain

De beste functies van ClickUp

Ingebouwde samenwerkingstools: Gebruik taakcommentaren om specifieke taken te taggen, toe te wijzen en vragen te stellen, of neem deel aan discussiethreads via Gebruik taakcommentaren om specifieke taken te taggen, toe te wijzen en vragen te stellen, of neem deel aan discussiethreads via ClickUp Chat

Taakautomatisering met één klik: Automatiseer repetitieve taken zoals statusupdates, deadlineherinneringen, enz. met behulp van aangepaste voorwaarden en IF/THEN-logica met Automatiseer repetitieve taken zoals statusupdates, deadlineherinneringen, enz. met behulp van aangepaste voorwaarden en IF/THEN-logica met ClickUp Automations

Tijd efficiënt bijhouden: registreer werkuren per taak, houd de productiviteit van het team bij en genereer rapporten voor analyse of facturering met de registreer werkuren per taak, houd de productiviteit van het team bij en genereer rapporten voor analyse of facturering met de ClickUp- tool voor tijdsregistratie

Werkbelasting visualiseren: Gebruik de Gebruik de werklastweergave van ClickUp om de capaciteit van het team te bekijken, taken evenwichtig te verdelen en overbelasting van teamleden te voorkomen

Beheer afhankelijkheden: Stel Stel afhankelijkheden in ClickUp in om ervoor te zorgen dat het werk in de juiste volgorde wordt voltooid, waardoor blokkades en conflicten in de projectplanning worden verminderd

Limieten van ClickUp

Het brede bereik aan functies kan een uitdaging zijn voor gebruikers die niet bekend zijn met geavanceerde tools voor projectmanagement

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

Gemiddelde beoordeling op G2, Capterra, enz…: 4,7/5 (meer dan 19.704 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier volgt een beoordeling van TrustRadius:

ClickUp heeft veel te bieden op één plek, zoals projectmanagement, brainstormopties, taakbeheer, projectplanning, documentatiebeheer, enz. Het heeft het leven zeker een stuk gemakkelijker gemaakt, omdat het gebruiksvriendelijk is, de gebruikersinterface goed is ontworpen en de samenwerking binnen het team en met andere teams eenvoudiger is. We konden het werk beter beheren, het werk gemakkelijk bijhouden en uitvoeren, en op basis van dagelijkse voortgangsbesprekingen was toekomstige planning eenvoudig.

Klaar om aan de slag te gaan met ClickUp? Bekijk deze video om te zien hoe je in minder dan 30 minuten een projectplan kunt maken!

2. Wrike (Het meest geschikt voor gestructureerde, langetermijnprojectplanning)

via Wrike

Wrike is een door AI aangestuurd platform voor werkbeheer. Het biedt visuele projectborden waarmee teams gedetailleerde projectplannen kunnen maken en deze efficiënt kunnen uitvoeren.

Met Wrike kunt u zelf bepalen hoe projecten worden opgezet en georganiseerd. U bepaalt zelf hoe taken, tijdlijnen en werkstroom worden gestructureerd om aan de behoeften van uw team te voldoen. U kunt projecten bekijken via de lijst-, Kanban- en kalenderweergave, en taken organiseren met behulp van mappen en geneste hiërarchieën.

Wrike AI werkt samen met de automatiseringsbouwer om werkstroomen te analyseren en automatiseringen aan te bevelen op account- of ruimteniveau, waardoor repetitief werk wordt verminderd.

De functie voor cross-tagging stelt u in staat om taken, subtaaken, mijlpalen en zelfs hele projecten aan meerdere werkstroomen te koppelen. Eén enkele taak kan in meerdere projecten voorkomen, zoals 'Marketingcampagne' en 'Wekelijks rapport', zodat teams op één lijn blijven zonder dubbel werk of het verlies van belangrijke details.

De beste functies van Wrike

Implementeer gedetailleerde toestemmingen en veilige werkruimten, zodat gegevensbescherming en naleving van het bedrijfsbeleid worden gewaarborgd

Automatiseer terugkerende werkstroomen om handmatige statusupdates te verminderen

Gebruik Wrike AI om content te genereren, zoals briefings of projectplannen, lange discussies samen te vatten, risico's te voorspellen en meer

Visualiseer projectplanningen met interactieve gantt-grafieken en Kanban-borden

Krijg tools voor resourcebeheer zoals Resource View, Werklastgrafieken, Urenregistratie en meer (met het Business-abonnement van Wrike en hoger)

Limieten van Wrike

Biedt geen ingebouwde mogelijkheid om te chatten, dus teams moeten voor communicatie gebruikmaken van externe tools

Prijzen van Wrike

Free

Team: $10/maand per gebruiker

Business: $ 25 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijs

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 2.800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

Een recensie op G2 zegt:

Wrike is een van de projectmanagementplatforms die het makkelijkst is om in te stellen en mee aan de slag te gaan. Het helpt ons om projecten te ordenen op deadline, client en onderwerp, en onze werkstroom aan te passen.

3. Jira (Het meest geschikt voor Agile-teams die behoefte hebben aan technische en collaboratieve projectplanning)

via Atlassian

Jira helpt je bij het bijhouden en beheren van software-, IT- en productlanceringsprojecten door het werk op te splitsen in epics, stories, taken en subtaaken, waardoor je een duidelijk beeld krijgt van de voortgang binnen je teams.

Met deze Agile-projectplanningstool kunt u uw werkstroom aanpassen, schermen instellen en borden ontwerpen die precies aansluiten bij de manier waarop uw team werkt. Als u een snelle oplossing zoekt, kunt u een sjabloon kiezen dat speciaal is ontworpen voor Agile-Sprints, het bijhouden van bugs of productlanceringen.

Met de backlogweergave kun je taken prioriteren, Sprints plannen en precies visualiseren waar elke taak zich bevindt op je Scrum- of Kanban-bord.

Belangrijkste functies van Jira

Genereer realtime rapporten zoals burndown-grafieken, velocity-grafieken, cumulatieve stroomdiagrammen en aangepaste dashboards om de teamprestaties en de voortgang van projecten te monitoren

Profiteer van diepgaande integratie met honderden tools, waaronder Confluence en CI/CD-tools zoals GitHub, Gitbucket en GitLab

Stroomlijn projectmanagement met geïntegreerde Atlassian AI-functies zoals Rovo Search, Chatten en Rovo Agents

Beperkingen van Jira

Beperkte ingebouwde tijdsregistratie, dus u hebt apps of add-ons van derden nodig om gewerkte uren bij te houden en gedetailleerde urenregistraties voor uw projecten te genereren

De installatie en configuratie kunnen erg complex zijn en vereisen vaak een speciale beheerder

Prijzen van Jira

Free

Standaard: $ 7,91/maand per gebruiker

Premium: $ 14,54 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van Jira

G2: 4,3/5 (meer dan 6.900 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 15.280 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jira?

Een recensie op G2 zegt:

Jira helpt ons team om georganiseerd te blijven en op koers te blijven met alle lopende projecten. Ik vind het erg prettig hoe duidelijk het de voortgang van taken, deadlines en verantwoordelijkheden weergeeft. Dankzij de borden en sprintweergaven is het eenvoudig om contact te houden met ontwikkelaars, contentmakers en ontwerpers; alles blijft transparant.

4. Trello (Het meest geschikt voor het visueel bijhouden van taken voor kleine teams of individuen)

via Trello

Trello is een visuele projectmanagementtool die ideaal is voor soloprojecten, kleine teams en bureaus. Het heeft een minimalistisch ontwerp, gebaseerd op de klassieke Kanban-bordweergave.

U maakt taakkaarten voor elk onderdeel van het werk en verplaatst deze tussen kolommen naarmate er voortgang wordt geboekt. Als u andere perspectieven nodig hebt, kunt u eenvoudig schakelen tussen de weergaven kalender, tijdlijn, tabel, dashboard of kaartweergave om uw taken op verschillende manieren te bekijken.

U kunt ontwerpbestanden uit Figma of InVision rechtstreeks aan een taakkaart koppelen, zodat uw team altijd de nieuwste versie ziet. E-mails en Slack-berichten kunnen automatisch worden omgezet in taken, en u kunt kaarten zelfs omzetten in QuickBooks-facturen.

De Power-Ups en automatiseringen van Trello voegen extra functionaliteit toe. Terwijl Power-Ups helpen om elke e-mail of Slack-bericht om te zetten in een taak, kunt u met standaardautomatiseringen repetitief werk afhandelen, zoals het verplaatsen van kaarten wanneer een taak is voltooid of het versturen van herinneringen.

De beste functies van Trello

Leg taken, aantekeningen en berichten uit e-mail, Slack en Microsoft Teams vast in één centrale inbox binnen Trello

Gebruik Trello Planner om je geplande kaarten op een kalender te bekijken en gebeurtenissen te synchroniseren vanuit je favoriete tools, zoals Google Agenda en Outlook

Drag-and-drop taken tussen lijsten om de status direct bij te werken

Automatiseer werkstroomen op directieniveau en platformonafhankelijk met de no-code automatiseringsbouwer

Limieten van Trello

Beperkte mogelijkheden voor rapportage en geen offline toegang

Wordt onhandig en moeilijk voor de weergave bij het beheren van complexe projecten met honderden taken

Prijzen van Trello

Free

Standaard: $ 6 per maand per gebruiker

Premium: $ 12,50 per maand per gebruiker

Onderneming: $ 17,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Trello

G2: 4,4/5 (meer dan 13.700 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.655 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Een recensie op G2 zegt:

Als je aan een klein project werkt met slechts een paar teamleden en geen uren wilt besteden aan het instellen van tools, raad ik Trello ten zeerste aan. Het heeft alle functies die je nodig hebt om de voortgang van het project bij te houden en taken aan teamleden toe te wijzen.

📮 ClickUp Insight: 29% van de mensen richt zich op wat het meest urgent 'aanvoelt', in plaats van hun tijd bewust in te delen. Met de sjablonen voor prioriteiten, afhankelijkheden en kant-en-klare sjablonen voor inspanning versus impact van ClickUp kun je taken met hoge waarde onder de aandacht brengen, zodat je energie terechtkomt waar het ertoe doet.

5. Microsoft Planner (Het meest geschikt voor teams die al Microsoft 365 gebruiken en op zoek zijn naar een eenvoudige planningstool)

via Microsoft Planner

Microsoft Planner is een cloudgebaseerde tool voor projectplanning die is geïntegreerd met Microsoft 365, waaronder MS Teams, Outlook en SharePoint.

Als uw team al binnen het Microsoft-ecosysteem werkt, kunt u taken bekijken en beheren zonder tussen applicaties te hoeven schakelen. Samenwerking is ingebouwd. U kunt samen aan taken werken, er opmerkingen bij plaatsen en realtime updates ontvangen, zodat uw team verbonden en op de hoogte blijft.

Met het platform kunt u taken groeperen, labels met prioriteit toevoegen, eigenaren toewijzen en checklists maken om ervoor te zorgen dat geen enkel detail over het hoofd wordt gezien.

Taaken kunnen in categorieën worden ingedeeld en u kunt ze in verschillende formaten bekijken: lijstweergave, bord, kalender of tijdlijn.

Planner ondersteunt ook taakafhankelijkheid, waardoor u relaties tussen taken kunt vastleggen. Deze functie is met name handig voor complexe projecten waarbij de voltooiing van de ene taak afhankelijk is van de voltooiing van een andere.

De beste functies van Microsoft Planner

Gebruik AI Copilot (beschikbaar bij het premium-abonnement) om taken, categorieën en meetbare doelen voor u te creëren

Beheer complexe toewijzing van middelen en verdeel de werklast over grote teams

Zet een Planner-bord vast als tabblad in een Teams-kanaal en beheer taken direct terwijl je met je team chat

Voeg externe gebruikers (zoals klanten of aannemers) toe aan specifieke abonnementen, terwijl je de veiligheid van je totale werkruimte behoudt

Maak prognoses voor budgetten en financiële gegevens met gedetailleerde tools om kosten bij te houden

Bereken kritieke paden om taken te identificeren die een directe invloed hebben op de opleveringsdata van projecten

Limieten van Microsoft Planner

Rapportage en tijdsregistratie op basisniveau zonder ingebouwde urenregistratie of gedetailleerde rapporten, tenzij u verbinding maakt met Power BI of andere tools

Prijzen van Microsoft Planner

Free

Planner Abonnement 1: $ 10 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Planner en Project Plan 3: $ 30/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Planner en Project Plan 5: $ 55/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Microsoft Planner

G2: 4,2/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Planner?

Een recensie op G2 zegt:

Met Microsoft Planner wordt het organiseren van taken een fluitje van een cent. De mogelijkheid om taken aan te maken, deze aan leden van het team toe te wijzen, deadlines in te stellen en prioriteiten te stellen, allemaal op één platform, is een zegen voor iedereen in de sector.

💡Pro-tip: ClickUp is het enige platform dat is ontworpen voor daadwerkelijke projectuitvoering, aangedreven door contextuele AI-agenten. AI-agenten in ClickUp kunnen: Projectplannen automatisch genereren: Tools zoals de Project Plan Maker kunnen een project opsplitsen in uitvoerbare subtaaken, eigenaars toewijzen en tijdlijnen vaststellen op basis van uw projectbriefing

Real-time voortgangsupdates verstrekken: Medewerkers kunnen de projectstatus samenvatten, knelpunten signaleren en wekelijkse of dagelijkse updates verstrekken zonder handmatige invoer

Taken slim toewijzen: AI kan op basis van werklast, expertise of eerdere prestaties het beste teamlid voor elke taak aanbevelen of automatisch toewijzen

Inzichten bieden en vragen beantwoorden: Medewerkers kunnen in chatkanalen projectspecifieke vragen beantwoorden, zoals “Wie is de projectleider?” of “Wat is de status van dit deliverable?”

Automatiseer de intake en beoordeling: Medewerkers kunnen nieuwe projectaanvragen beoordelen, briefings opstellen en ervoor zorgen dat alle benodigde informatie is vastgelegd voordat de uitvoering begint ClickUp AI-agenten

6. Paymo (Het meest geschikt voor zelfstandige professionals en kleine teams die zich richten op werk voor klanten)

via Paymo

Paymo is een projectmanagementtool die is ontwikkeld voor zowel zelfstandige professionals als groeiende bureaus die volledig afhankelijk zijn van opdrachten van klanten. Het combineert taakplanning, tijdsregistratie en facturering, zodat u projecten kunt afbakenen, werk kunt inplannen en de winstgevendheid kunt bekijken op één plek, in plaats van meerdere apps aan elkaar te moeten koppelen.

Met Paymo kunt u projecten opsplitsen in taken en subtaaken, eigenaren toewijzen en tijdlijnen visualiseren met behulp van lijsten, Kanban-borden en gantt-grafieken, wat perfect is voor het plannen van meerfasige klantprojecten. De ingebouwde tijdsregistratie (web, desktop en mobiel) is direct gekoppeld aan die taken, zodat u altijd weet waar de uren naartoe gaan en hoe deze zich verhouden tot schattingen en budgetten.

Als je een klein klantenserviceteam bent dat zowel projectplanning als facturering nodig heeft in één lichtgewicht tool, biedt Paymo je een duidelijke weergave van werklasten, deadlines en marges zonder de complexiteit van enterprise-platforms.

De beste functies van Paymo

Meerdere projectweergaven (lijsten, Kanban-borden, gantt-diagrammen en kalenderweergaven) om werk op uw eigen manier te plannen en te visualiseren

Automatische tijdsregistratie die invoeren direct koppelt aan projecttaken en schattingen

Zie in één oogopslag welke projecten en clients het meest winstgevend zijn met realtime analyses van het begrote versus het werkelijke budget

Zet geregistreerde uren direct om in professionele facturen met herinneringen aan betalingen en gekoppelde links voor online betalingen

Taaktoewijzingen, realtime updates, het delen van bestanden en communicatie, allemaal op één plek

Visualiseer de werklast van het team over verschillende projecten heen om overbelasting te voorkomen en taken evenwichtig te verdelen

Limieten van Paymo

De Gantt-grafiekweergave voor taken, taakafhankelijkheden en personeelsplanning/werklast zijn alleen beschikbaar in het Pro-abonnement

Het meest geschikt voor klantgerichte teams die behoefte hebben aan planning, tijdsregistratie en facturering; minder geschikt voor complex, bedrijfsbreed portfoliomanagement

Prijzen van Paymo

Free

Solo: $ 0,90/maand

Plus: $ 15,90 per maand per gebruiker

Pro: $ 23,90 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Paymo

G2: 4,6/5 (meer dan 590 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 680 beoordelingen)

Een recensie op G2 zegt: Ik vind het prettig hoe gemakkelijk ik een nieuw project kan toevoegen, de kleurcodering voor verschillende clients, de automatische berekening van de bestede tijd per project, de layout van de Urenregistratie en natuurlijk hoe ik eenvoudig facturen kan maken op basis van de tijd die aan de Urenregistratie is toegevoegd. De factuur zelf kan ook volledig op maat worden gemaakt naar mijn behoeften.

Wat zeggen echte gebruikers over Paymo?

Een recensie op G2 zegt:

Ik vind het prettig hoe gemakkelijk ik een nieuw project kan toevoegen, de kleurcodering voor verschillende clients, de automatische berekening van de bestede tijd per project, de layout van de urenregistratie en natuurlijk hoe ik eenvoudig facturen kan maken op basis van de tijd die aan de urenregistratie is toegevoegd. De factuur zelf kan ook volledig op maat worden gemaakt naar mijn behoeften.

7. Teamwork (Het beste voor projectbudgetplanning en toewijzing van middelen)

via Teamwork

Teamwork is AI-aangedreven projectmanagementsoftware die perfect is voor bedrijven en bureaus die werk van klanten beheren.

Voor teams die te maken hebben met overlappende deadlines, beschikt het over functies voor resourceplanning en ingebouwde kostentools om budgetten bij te houden, factureerbare uren te registreren en de winstgevendheid in de gaten te houden zonder te exporteren naar spreadsheets. U kunt projecten uitwerken met behulp van taken, mijlpalen en doelen, en deze vervolgens visualiseren als een gantt-diagram of in eenvoudigere lijst- en bordweergaven.

De AI-functies kunnen worden gebruikt om projecten te plannen, ontbrekende stappen in te vullen, actiepunten te creëren of lange taakthreads samen te vatten. Ze helpen zelfs bij slimme taaktoewijzing: het koppelen van werk aan mensen op basis van hun vaardigheden, beschikbaarheid en werklast.

De beste functies van Teamwork

Automatiseer het bijhouden van projecten, het invullen van formulieren, gegevensinvoer, herinneringen, het aanmaken van taken en andere repetitieve taken met Teamwork AI

Krijg alle inzichten op clientniveau, inclusief tijdsregistratie, urenregistratie, budgettering, facturering en het bijhouden van winstgevendheid in de Klantweergave

Maak geavanceerde projectrapporten over de projectstatus, financiën, werklast, geplande versus werkelijke resultaten en meer

Houd de tijd bij die aan taken wordt besteed en zet logboeken direct om in facturen

Beperkingen van teamwork

De interface kan soms traag zijn en schaalbaar is niet goed voor grotere klantgerichte teams die behoefte hebben aan een consistentere ervaring

Prijzen voor Teamwork

Free

Deliver: $ 13,99/maand per gebruiker

Grow: $ 25,99/maand per gebruiker

Schaal: Prijzen aangepast

Onderneming: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies over teamwork

G2: 4,4/5 (meer dan 1.180 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Teamwork?

Een recensie op G2 zegt:

Teamwork.com blinkt uit in het beheren van taken, met briljante functies, waaronder Gantt-grafieken, tijdsregistratie, budgettering, resourcebeheer, enz.

🔎 Wist u dat? Bijna 1 op de 4 projecten kampt met scope creep, vertragingen of budgetoverschrijdingen als gevolg van slechte planning en een gebrek aan zichtbaarheid. De juiste projectplanningssoftware helpt teams om op één lijn te blijven, complexiteit te beheersen en op tijd te leveren.

8. Toggl Abonnement (Het meest geschikt voor kleine teams die behoefte hebben aan eenvoudige, visuele tijdlijnen voor projecten)

via Toggl abonnement

Toggl Plan helpt je prioriteiten te stellen, taken in te plannen en projecten af te ronden met tijdlijnen die je met slepen en neerzetten kunt beheren. Als je een team of een adviesbureau leidt, of meerdere projecten beheert, kun je zien wie er beschikbaar is en de werklast aanpassen zonder de stress van micromanagement.

U kunt projecten opsplitsen in kleinere taken, checklists of SOP's toevoegen en snel dingen verplaatsen als prioriteiten veranderen. Met borden en tijdlijnen beschikt u over twee verschillende manieren om de voortgang van projecten bij te houden, afhankelijk van hoe uw team het liefst werkt.

Dankzij de kleurgecodeerde mijlpalen en taakkaarten in deze gratis projectmanagementtool zie je in één oogopslag wat er op het programma staat en wat er al in uitvoering is. Elke kaart toont belangrijke details zoals deadlines en bestede uren.

U kunt uitzoomen om de voortgang van uw project per maand, kwartaal of jaar te bekijken, wat prognoses en langetermijnplanning eenvoudig maakt.

De beste functies van Toggl-abonnement

Gebruik de kalenderweergave om de beschikbaarheid van het team te visualiseren en projecten in te plannen zonder dat deze conflicteren met vrije dagen en feestdagen

Plan taken met behulp van een kleurrijke tijdlijnweergave voor het team met slepen en neerzetten

Ontvang notificaties in de app wanneer taken of plannen veranderen, of wanneer een collega je taggt

Houd de tijd bij die wordt besteed aan taken, factureerbare uren, schattingen voor de voltooiing van projecten en meer met tweerichtingsintegratie met Toggl Track

Beperkingen van Toggl-abonnement

Trage laadtijden of vertraging, vooral bij het verwerken van grote hoeveelheden taken en projecten

Prijzen van Toggl-abonnement

Free

Starter: $ 11 per maand per gebruiker

Premium: $ 24 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van Toogl abonnement

G2: 4,3/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Toggl Plan?

Een recensie op G2 zegt:

Toggl Plan biedt verschillende functies die het ideaal maken voor projectmanagement en teamsamenwerking, zoals visuele planning, een gebruiksvriendelijke interface, taakbeheer, aanpassingsmogelijkheden en tijdsregistratie.

🌟 Bonus: Wanneer u een nieuw project start, kan ClickUp Brain MAX u helpen een plan op te stellen en dit te structureren rond prioriteiten en afhankelijkheden. Omdat het gekoppeld is aan uw werkruimte, documenten, takenlijsten en gekoppelde apps, biedt het één centrale bron voor projectplanning. Het kent uw projecten, team, deadlines en werkgeschiedenis, zodat u vragen in natuurlijke taal kunt stellen, zoals "Welke taken staan er in het eerste kwartaal gepland voor Project X?", waarna het uw hele werkruimte doorzoekt op inzichten en nauwkeurige antwoorden geeft. Hier is een video waarin je kunt zien hoe het er in de praktijk uitziet ⬇️

9. Todoist (Het beste voor het beheren van persoonlijke en teamprojecten)

via Todoist

Todoist is veelzijdige software voor taakbeheer voor hobbyisten, freelancers en ondernemers die hun persoonlijke taken en die van hun team naast elkaar willen beheren.

Het overzichtelijke dashboard zorgt ervoor dat je niet wordt afgeleid en maakt het eenvoudig om door je taken te navigeren. Je kunt taken groeperen, prioriteiten stellen, deadlines toevoegen en aparte ruimtes creëren voor verschillende aspecten van je leven: één voor persoonlijk werk en één voor een teamproject.

De AI-assistent van Todoist helpt bij het opstellen van projectbeschrijvingen, doet suggesties voor taken en subtaken, splitst complexe werkzaamheden op, zet e-mails om in overzichtelijke taken en geeft zelfs tips over wat je vervolgens als prioriteit moet stellen.

De beste functies van Todoist

Gebruik de kalenderweergave om je werklast voor de dag, week of maand te overzien, en sleep taken eenvoudig naar een andere plek om ze opnieuw in te plannen

Organiseer taken in secties en subtaken voor een overzichtelijke hiërarchie van projecten

Houd de voortgang bij met herinneringen en prioriteitsniveaus, ontvang in-app-herinneringen op desktop-, mobiele en smartwatch-apps

Leg taken vast, organiseer ze en stel deadlines in met behulp van opdrachten in natuurlijke taal

Integreer met e-mail- en kalendertools om berichten om te zetten in uitvoerbare taken

Limieten van Todoist

Todoist is niet bedoeld voor geavanceerd of complex projectmanagement, aangezien het geen Gantt-diagrammen en geavanceerde functies voor automatisering biedt

Prijzen van Todoist

Free

Voordeel: $ 2,50 per maand per gebruiker

Business: $ 8 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2: 4,4/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Todoist?

Een recensie op G2 zegt:

Todoist heeft mijn werkstroom en productiviteit volledig veranderd. Dankzij de intuïtieve interface, krachtige functies voor taakbeheer en naadloze synchronisatie tussen apparaten kan ik georganiseerd en gefocust blijven, of ik nu op het werk ben of onderweg. De flexibiliteit om projecten aan te passen, prioriteiten in te stellen en terugkerende taken te automatiseren maakt het ongelooflijk veelzijdig voor elk type gebruiker.

10. Notion (Het meest geschikt voor aangepaste werkstroomen waarin documenten, aantekeningen en taken worden gecombineerd)

via Notion

Wanneer je projecten plant, kun je deze in Notion opbouwen met behulp van dashboards, pagina's, wiki's en taakdatabases, en ze aan elkaar koppelen voor een uitgebreide weergave van al je projectgegevens.

Hiermee kunt u speciale werkruimten aanmaken, projecten opsplitsen in kleine taken met details zoals beschrijvingen, statussen en deadlines, en schakelen tussen weergaven om de voortgang te bijhouden. En omdat het goed samenwerkt met tools zoals Gmail en Google Agenda, hoeft u niet van tabblad te wisselen om de meest recente statusupdate te zien.

Notion AI bewerkt en verfijnt uw documenten en beantwoordt vragen rechtstreeks vanuit uw documenten en databases, zodat u de juiste informatie kunt vinden zonder handmatig te hoeven zoeken. Het kan ook worden gebruikt om projectwerkstroomprocessen te ontwerpen en te automatiseren, zoals het genereren van takenlijsten, het structureren van tijdlijnen of het samenvatten van aantekeningen van vergaderingen.

De beste functies van Notion

Bouw volledig relationele databases en geef deze weer als tabellen, borden, kalenders of tijdlijnen

Gebruik een voortgangsbalkformule of gekoppelde database-rollups om het voltooiingspercentage van het project weer te geven

Gebruik sjablonen voor projectmanagement met aangepaste eigenschappen en automatiseringen om op maat gemaakte werkstroomen te creëren

Integreer live projectplannen rechtstreeks in documentatie en aantekeningen over vergaderingen

Koppel pagina's en taken in beide richtingen om een verbonden kennisweb te creëren

Beperkingen van Notion

Notion heeft geen ingebouwde chatfunctie voor realtime teamgesprekken, dus teams gebruiken daarnaast Slack of Teams

Vereist aanzienlijke tijd voor de installatie om de werkstroom op te zetten; het werkt niet direct uit de doos zoals speciale PM-tools

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12 per maand per gebruiker

Business: $ 24 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,6/5 (meer dan 8.100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.610 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Een recensie op G2 zegt:

Notion geeft mijn team enorm veel vrijheid om ons werk in te richten zoals wij dat willen. Van projectdocumenten tot heen-en-weer-brainstormen: het is de enige tool die ons niet in een keurslijf dwingt.

11. Asana (Het meest geschikt voor middelgrote tot grote teams die behoefte hebben aan gestructureerde werkstroomen en automatisering)

via Asana

Met Asana kunt u gedeelde projecthubs maken om meerdere projecten tegelijkertijd te plannen, bij te houden en uit te voeren.

Deze gratis projectmanagementsoftware biedt u flexibele manieren om de voortgang bij te houden. U kunt afhankelijkheden in kaart brengen in de tijdlijnweergave om te zien hoe taken met elkaar verband houden, of overschakelen naar de kalenderweergave wanneer deadlines zich opstapelen. Als u Agile-sprints uitvoert, houdt de bordweergave de prioriteiten duidelijk, terwijl de lijstweergave u helpt met de fijne details.

Naast het beheren van projecten is Asana ook zeer geschikt voor contentkalenders, productlanceringen en teamoverschrijdende initiatieven. De tool beschikt ook over een uitgebreide bibliotheek met sjablonen voor projectplanning die zijn ontwikkeld voor verschillende teams, zoals marketing, HR, IT, operations en sales.

Als u repetitief werk wilt verminderen, werkt Asana's AI Studio samen met de automatisering om taken zoals toewijzingen, goedkeuringen, herinneringen en routine-updates af te handelen. De AI helpt ook bij het opstellen van duidelijke projectdoelen, het samenvatten van teamdiscussies in uitvoerbare taken, het meten van projectprestaties en het genereren van inzichten die knelpunten of gemiste deadlines aan het licht brengen.

De beste functies van Asana

Maak gedetailleerde projectplannen met ingebouwde tools zoals doelen, mijlpalen, goedkeuringen, capaciteitsplanning, werklastweergave en meer

Gebruik Portfolio View om meerdere projecten tegelijk te overzien met slimme taaksuggesties, automatische prioritering en door AI aangestuurde projectsamenvattingen

Maak gebruik van tools zoals tijdsregistratie, werkbelastingbeheer en capaciteitsplanning voor de toewijzing en het beheer van middelen

Automatiseer routinematige overdrachten en regels met een visuele werkstroombouwer

Beperkingen van Asana

Het startersabonnement mist geavanceerde functies zoals doelen, goedkeuringen, tijdsregistratie en AI Studio

Een strikte filosofie van 'één toegewezen persoon per taak' kan frustrerend zijn bij taken waarvoor samenwerking nodig is

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Gratis

Starter: $ 13,49 per maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 30,49/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 12.400 beoordelingen)

Capetrra: 4,5/5 (meer dan 13.545 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Een recensie op G2 zegt:

Asana is ideaal om projecten georganiseerd te houden en teamtaken bij te houden. De interface is overzichtelijk en intuïtief, en dankzij de notificaties wordt niets vergeten.

12. Monday.com (Het meest geschikt voor PMO-teams die behoefte hebben aan aangepast werk en schaalbaarheid)

Monday.com groeit mee met de behoeften van uw team en biedt een zeer aanpasbaar en visueel platform voor werkbeheer.

Er zijn projectborden om u te helpen bij het beheren van taken met meer dan 30 kolomtypen, zoals Status, Datum, Tijdlijn en Personen, zodat u werkstroom kunt afstemmen op de behoeften van uw team. U kunt schakelen tussen weergaven zoals Lijst, Kanban, Tijdlijn en meer.

Met deze tool kunt u zowel eenvoudige automatiseringen op bordniveau als platformoverschrijdende automatiseringen maken met een automatiseringsbouwer.

Voor team- en werklastplanning biedt het een ingebouwde widget voor tijdsregistratie, die u bij elke taak kunt toevoegen. Wanneer iemand aan een taak begint, kan hij of zij eenvoudig de timer starten. Zo weet u welke taken projecten vertragen.

De beste functies van Monday.com

Analyseer gegevens met Pivot Board om gegevens op te splitsen, samen te vatten en trends te ontdekken zonder naar Excel te exporteren

Werk met gegevens in de Smart Spreadsheet-app voor bewerking in Excel-stijl, formules en voorwaardelijke opmaak, rechtstreeks binnen monday.com

Gebruik Portfolio Boards om al uw projecten te overzien met belangrijke indicatoren zoals de projectstatus, het percentage voltooide taken, de geplande versus werkelijke tijdlijnen en nog veel meer

Automatiseer notificaties en itemverplaatsingen met 'If This, Then That'-recepten

Ontwerp aangepaste dashboards met widgets voor nummers, batterijgrafieken en tijdlijnen

Beperkingen van Monday.com

Er is geen in-app-chat en veel andere functies, zoals goedkeuringen, zijn afhankelijk van add-ons uit de marketplace van Monday.com

Prijzen van Monday.com

Free

Basis: $ 12 per maand per gebruiker

Standaard: $ 14 per maand per gebruiker

Pro: $ 24 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van Monday.com

G2: 4,7/5 (meer dan 16.020 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Monday.com?

Een recensie op G2 zegt:

Geweldige tool voor het beheren van projecten en producten die worden uitgebracht, met meerdere weergaveopties zoals grafieken, tabellen en meer, wat het zeer nuttig maakt. Eenvoudig om taken en Sprints toe te wijzen aan verschillende teams.

13. Zoho Projects (Het beste voor schaalbaar projectmanagement)

via Zoho Projects

Als uw team al deel uitmaakt van het Zoho-ecosysteem, is Zoho Projects een betrouwbare software voor projectplanning. U kunt een verbinding maken met Zoho CRM om klantgegevens te synchroniseren of met Zoho Sprints om Agile-werkstroomprocessen te beheren.

Met deze tool kunt u uw langetermijnplannen opsplitsen in een geneste structuur, inclusief taken, subtaken, mijlpalen, deadlines en duidelijk gedefinieerde afhankelijkheden.

Tijdsregistratie is ingebouwd. Hiermee kunt u uren registreren en factureerbare en niet-factureerbare tijd bijhouden. Die gegevens worden geïntegreerd met Zoho Books of Zoho Invoice voor een soepele facturering en rapportage.

Zia, de eigen AI van Zoho, helpt u slimmer te werken door projectgerelateerde vragen te beantwoorden, resultaten te voorspellen, budgetprognoses te maken en meer.

De beste functies van Zoho Projects

Gebruik Blueprints om repetitieve taken met één klik uit te voeren en acties te triggeren in verschillende omgevingen en duizenden apps op basis van aangepaste regels en gebeurtenissen

Maak projectmanagement mogelijk via gantt-grafieken, portfolio-dashboards en integratie met Zoho Analytics voor uitgebreidere rapportage

Gebruik de ingebouwde chat, samen met live feeds en forums, voor een complete en collaboratieve werkruimte

Registreer factureerbare en niet-factureerbare uren met urenregistraties en goedkeuringswerkstroomen

Limieten van Zoho Projects

Alleen gebruikers die deel uitmaken van het Zoho Projects-portaal hebben toegang tot projecttabbladen in Teams-kanalen

De gebruikersinterface kan verouderd en minder intuïtief aanvoelen in vergelijking met moderne concurrenten

Prijzen van Zoho Projects

Free

Premium: $ 3,97 per maand per gebruiker

Onderneming: $7,94 per maand per gebruiker

Project Plus: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van Zoho Projects

G2: 4,3/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Projects?

Een recensie op G2 zegt:

Zoho Projects maakt het voor ons gemakkelijk om meerdere projecten tegelijk te beheren met een duidelijke zichtbaarheid van taken en deadlines. Het ondersteunt ook verschillende projectmanagementmethoden, van traditionele takenlijsten tot Agile-borden, waardoor het veelzijdig inzetbaar is voor verschillende teams.

ClickUp Brain helpt projectmanagers bij het stroomlijnen van de planning door in enkele seconden projecttijdlijnen te genereren, aantekeningen van vergaderingen samen te vatten en prioriteiten toe te wijzen.

14. TeamGantt (Het beste voor projectplanning in de bouw en productie)

via TeamGantt

TeamGantt vereenvoudigt visuele planning, vooral als u graag met gantt-grafieken werkt.

Het platform stelt u in staat om taken, data, afhankelijkheden en mijlpalen van meerdere projecten in één intuïtieve tijdlijn te bekijken. U krijgt de flexibiliteit om taken in kleurgecodeerde subgroepen te ordenen en filters te gebruiken om in te zoomen op specifieke taken, teamleden of tijdsbestekken.

De ingebouwde RACI-grafiek geeft aan wie verantwoordelijk, aansprakelijk, geraadpleegd en geïnformeerd is, zodat iedereen zijn rol kent. Als er iets verandert, maakt de drag-and-drop-planner het eenvoudig om taken te verplaatsen of de werklast opnieuw te verdelen.

Bovendien kunt u ook schakelen tussen de weergaven kalender, lijst en Kanban-bord. Samenwerking vindt plaats in de weergave van taken, en met de functies voor tijdsregistratie kunt u uren bijhouden, schattingen vergelijken met werkelijke cijfers en de beschikbaarheid van het team controleren.

De beste functies van TeamGantt

Ontdek conflicten tussen projecten door meerdere projecten in één gantt-grafiek te openen

Gebruik basisrapporten om uw oorspronkelijke prognoses te vergelijken met de werkelijke tijdlijn van het project

Exporteer gantt-grafieken als PDF's of deel ze via een openbare link, zodat klanten en belanghebbenden de voortgang kunnen bekijken zonder in te loggen

Sleep hele taakgroepen om projecten opnieuw in te plannen met behoud van afhankelijkheden

Limieten van TeamGantt

Beperkte aanpassingsmogelijkheden, waardoor het lastig is om gantt-grafieken aan te passen of te personaliseren om aan specifieke projectvereisten te voldoen

De rapportage-mogelijkheden zijn beperkt; de focus ligt sterk op de planning in plaats van op gedetailleerde Taak-gegevens

Prijzen van TeamGantt

Free

Pro: $ 59 per maand per manager

Onbeperkt alles: Aangepaste prijs

Bouweditie: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van TeamGantt

G2: 4,8/5 (meer dan 890 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TeamGantt?

Een recensie op G2 zegt:

Ik vind het erg prettig hoe TeamGantt teamcommunicatie en -coördinatie binnen de projectomgeving mogelijk maakt, met functies zoals @-tagging, discussies en het delen van bestanden.

15. Airtable (Het meest geschikt voor teams die behoefte hebben aan flexibele, databasegestuurde planning)

via Airtable

Airtable lijkt op het eerste gezicht veel op een spreadsheet, waardoor je er gemakkelijk mee aan de slag kunt.

In tegenstelling tot traditionele spreadsheets kunt u met Airtable echter 25 veldtypen gebruiken om projecten, taken en mensen te organiseren en relationele databases te bouwen. Als u het moeilijk vindt om relationele tabellen of automatiseringen helemaal zelf te configureren, typt u gewoon uw projectidee in Omni (Airtable AI) en het bouwt tabellen, interfaces, werkstroomen en automatiseringen rond uw gegevens.

U kunt gegevenscellen bewerken en ervoor kiezen om gegevens te visualiseren met behulp van verschillende lay-outs: lijst, kalender, Kanban, tijdlijn, Galerij of formulier.

Met de ingebouwde samenwerkingsfuncties van de tool kun je opmerkingen achterlaten, bijlagen toevoegen en teamgenoten @vermelden. En dankzij integraties met Slack, Google Drive, Trello en nog veel meer past het in de meeste teamopstellingen.

De beste functies van Airtable

Bouw vanaf nul AI-agenten voor de analyse van projectdocumenten, het genereren van leads, datavisualisatie en elke andere aangepaste use case, zonder code te schrijven

Maak aangepaste interfaces en dashboards voor verschillende belanghebbenden

Gebruik Prompt Omni of Interface Builder om gegevensrecords om te zetten in visueel interactieve apps; sleep vooraf ingestelde componenten naar de gewenste plek, stel op rollen gebaseerde toestemmingen in en deel de app met je team

Weergave van gegevens op flexibele wijze als tabellen, kalenders, galerijen of Kanban-borden

Automatiseer gegevensinvoer en statusupdates met krachtige scripts en triggers

Limieten van Airtable

Voor sommige complexe rapportagemogelijkheden zijn workarounds of integraties met producten van derden nodig om de gewenste resultaten te bereiken

Steile leercurve voor gebruikers die niet bekend zijn met databaseconcepten

Prijzen van Airtable

Free

Team: $ 24 per maand per gebruiker

Business: $ 54 per maand per gebruiker

Enterprise-schaal: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Airtable

G2: 4,6/5 (meer dan 3.100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2.200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Airtable?

Een recensie op G2 zegt:

Het is een geweldig platform dat kan worden gebruikt als Excel- en projectmanagementtool in één. Werkruimten, sjablonen en alles kan worden aangemaakt met AI. Gemakkelijk om projecten te gebruiken en te beheren en taken met deadlines toe te wijzen aan mensen in teams.

16. Miro (Het meest geschikt voor teams op afstand en creatieve teams die visuele planning nodig hebben)

via Miro

Miro, een platform voor gezamenlijke whiteboards, maakt het eenvoudig om de ideeën van je team op één plek te verzamelen en te ordenen. Je kunt brainstormen, werkstroomen in kaart brengen of projecten visueel plannen met behulp van stroomdiagrammen, mindmaps en Kanban-borden.

Naast Whiteboards beschikt het over projectmanagementtools zoals SWOT-analyse, resourcebeheer en een bibliotheek met kant-en-klare sjablonen om u op weg te helpen. U kunt gedetailleerde stroomdiagrammen, proceskaarten en organigrammen maken met geautomatiseerde koppelingen, uitlijningshulpmiddelen en interactieve diagramfuncties.

Met toestemmingen kunt u de toegang tot gevoelige projecten of externe medewerkers beheren, terwijl ingebouwde tools voor stemmen en prioritering het nemen van beslissingen eenvoudig maken.

U kunt Figma-ontwerpen, MURAL-borden of andere apps van derden rechtstreeks in uw canvas importeren en uw borden omzetten in interactieve presentaties voor belanghebbenden zonder ze te exporteren.

De beste functies van Miro

Voeg plakantekeningen toe, teken wireframes, diagrammen, stel stroomgrafieken en roadmaps op en nog veel meer op één bord

Gebruik de AI-aangedreven Miro Docs om de elementen in je Miro-bord om te zetten in duidelijke, professionele tekstdocumenten

Breng complexe werkstroomen, diagrammen en organigrammen in realtime en samen in kaart

Organiseer interactieve vergaderingen met timer, stemmingen, video-gesprekken, privé-modus, schattingen en meer

Beperkingen van Miro

Soms kunnen grote borden met veel elementen traag laden of navigeren, vooral wanneer meerdere gebruikers tegelijkertijd aan de bewerking meedoen

Prijzen van Miro

Free

Starter: $ 8 per maand per gebruiker

Business: $ 16 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van Miro

G2: 4,7/5 (meer dan 9.700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1.600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Miro?

Een recensie op G2 zegt:

De borden zijn ongelooflijk veelzijdig, waardoor meerdere mensen in realtime kunnen bijdragen en samenwerken. Het is een geweldige manier om aan de slag te gaan met samenwerken via Whiteboards.

Moderne projectplanningstools combineren planning, samenwerking en rapportage, zodat u het werk kunt organiseren en projecten op gang kunt houden zonder voortdurende brandjes te moeten blussen.

Planning & Roostering

Structuren voor taken en subtaaken om projecten op te splitsen in behapbare delen

Start- en einddatums, duur en afhankelijkheden tussen taken

Gantt-grafieken en tijdlijnen om kritieke paden en mijlpalen te visualiseren

Roadmaps en portfolio-weergaven om meerdere projecten tegelijk bij te houden

Terugkerende taken en sjablonen om beproefde plannen opnieuw te gebruiken

Zichtbaarheid en weergaven van werk

Meerdere weergaven, zoals lijstweergave, bord, kalender en tijdlijn

Aangepaste velden en filters om de gegevens weer te geven die voor uw team van belang zijn

Dashboards die status, knelpunten en KPI's op één plek samenbrengen

Weergaven van werklast en capaciteit om taken evenwichtig over medewerkers te verdelen

Samenwerking en kennisdeling

Opmerkingen, @vermeldingen en discussies op taakniveau om de context dicht bij het werk te houden

Bestandsbijlagen en documentbeheer gekoppeld aan taken en mijlpalen

Realtime bewerking van documenten, Whiteboards of aantekeningen

Toegang voor gasten of klanten voor gecontroleerde externe samenwerking

Automatisering, AI en integraties

Automatiseringen zonder code voor statuswijzigingen, notificaties en overdrachten

AI-ondersteuning voor het opstellen van projectplannen, het samenvatten van updates of het opstellen van briefings

Native integraties met chat, ontwikkeltools, CRM's en opslagruimte

API's en webhooks om planningsgegevens te koppelen aan uw bredere stack

Rapportage, tijd en financiën

Tijdsregistratie en schattingen om inzicht te krijgen in de inspanning en snelheid

Aangepaste rapporten over voortgang, werklast en risico's

Budget bijhouden, factureerbare versus niet-factureerbare uren en kostenoverzichten

Exporteerbare gegevens voor BI-tools en rapportage aan het management

Gebruik deze factoren om projectplanningstools af te stemmen op de grootte van uw team, de werkstroom en de complexiteit van uw projecten.

Factor Waar u op moet letten Teamgrootte en -structuur Of de tool geschikt is om individuen, kleine teams of meerdere afdelingen met verschillende werkstroom- en toestemmingstoestanden te ondersteunen. Complexiteit van het project De noodzaak van afhankelijkheden, kritieke paden, meerfasige projecten en toezicht op portfolio-niveau versus eenvoudige lijstjes met taken. Voorkeursweergaven Of uw team nu voornamelijk plant met lijsten, borden, kalenders, tijdlijnen of Whiteboards – en of u tussen deze moet wisselen. Samenwerkingsstijl Hoe uw team momenteel communiceert (chatten, e-mail, opmerkingen, documenten) en of de tool die gesprekken centraliseert. Integraties en stack-compatibiliteit Verbindingen met tools waar u al op vertrouwt, zoals chatten, opslagplaatsen voor code, CRM, opslagruimte voor bestanden of financiële systemen. Behoeften op het gebied van automatisering en AI Waar automatisering of AI handmatig werk kan overnemen: statusupdates, intake, rapportage, risicosignalering of het opstellen van plannen. Governance en veiligheid Toegang op basis van rol, audittrails, gegevensopslaglocatie en nalevingsvereisten in uw branche. Rapportage- en managementweergaven Dashboards en exportmogelijkheden die belanghebbenden nodig hebben voor statusbeoordelingen, stuurgroepen of het bijhouden van OKR's. Implementatie en verandermanagement De tijd en ondersteuning die nodig zijn om de tool te implementeren, gegevens te migreren, gebruikers te trainen en het gebruik ervan te ondersteunen. Budget en totale kosten Licenties, add-ons, tijd voor de beheerder en eventuele extra tools die u naast het platform nog nodig zou kunnen hebben.

Projectplanningstools maken gebruik van een combinatie van abonnementen per gebruiker en gestaffelde tarieven, dus het is handig om te weten hoe de prijzen doorgaans zijn opgebouwd voordat u de verschillende opties vergelijkt.

Prijsmodellen

De meeste platforms rekenen een bedrag per gebruiker per maand, met verschillende niveaus op basis van functies. Sommige bieden vaste tarieven voor een bepaald aantal licenties, of overeenkomsten voor ondernemingen waarin add-ons, ondersteuning en functies voor veiligheid zijn gebundeld.

Typische niveaus

Gratis: Basis taakbeheer met een limiet aan gebruikers, opslagruimte of weergaven; geavanceerde automatisering en rapportage ontbreken vaak.

Invoer: Biedt basistijdlijnen, integraties en ruimere limieten voor kleine teams die beginnen met gestructureerde planning.

Mid: Bevat geavanceerde weergaven, automatiseringen, verbeterde veiligheid en uitgebreidere rapportage voor groeiende teams en portfolio's.

Enterprise: Biedt gedetailleerde toestemmingen, geavanceerde veiligheid/compliance, premium ondersteuning en organisatiebreed beheer.

Wat beïnvloedt de kosten?

Nummer van gebruikers, gasten en externe medewerkers dat u moet toewijzen.

Toegang tot geavanceerde functies zoals automatisering, AI, resourcebeheer of portfoliodashboards.

Vereiste integraties, API's en mogelijkheden voor gegevensexport.

Opslagruimte voor bestanden, eerdere projecten en auditlogboeken.

Ondersteuningsniveau, inclusief SLA's, hulp bij de implementatie en training.

Verborgen kosten om op te letten

Add-on-kosten voor AI-assistenten, geavanceerde automatiseringen of premium-integraties.

Extra tools die u nog nodig hebt om hiaten in rapportage, documentatie of tijdsregistratie op te vullen.

Implementatie-inspanningen voor het migreren van gegevens en het opnieuw opzetten van werkstroomen.

Productiviteitverlies als de tool te complex is en de acceptatie stagneert.

Te veel toegewezen licenties voor inactieve gebruikers of teams die nog niet zijn ingewerkt.

Dit overzicht is gebaseerd op recente release-aantekeningen, changelogs en brancheanalyses om te laten zien welke richting projectplanningstools in 2025 opgaan.

1. Uitgebreidere AI-ondersteuning bij de dagelijkse planning

AI evolueert van een nieuwigheid naar een ingebouwde assistent die projectplannen opstelt, updates samenvat en risico's signaleert op basis van daadwerkelijke activiteiten. Hierdoor kunnen teams minder tijd besteden aan administratie en meer aan besluitvorming.

2. Betere ondersteuning voor hybride werk en werken op afstand

Tools richten zich steeds meer op gedeelde weergaven, asynchrone communicatie en realtime samenwerking op borden en in documenten. Het doel is om verspreide teams dezelfde duidelijkheid te bieden als in een fysieke war room.

3. Planning op basis van middelen en capaciteit

Functies voor werklast- en capaciteitsplanning worden steeds meer de norm, waardoor tijdlijnen van projecten worden gekoppeld aan daadwerkelijke beschikbaarheid en vaardigheden. Dit vermindert overbelasting en verbetert de nauwkeurigheid van prognoses.

4. Uitgebreidere integraties in de hele toolchain

Projectplanningplatforms fungeren steeds vaker als hubs die verbinding maken met ontwikkeltools, CRM's, BI-platforms en chat. Betere integraties verminderen dubbele gegevensinvoer en zorgen ervoor dat plannen en uitvoering op elkaar blijven aansluiten.

5. Meer nadruk op governance en veiligheid

Aangezien planningstools steeds meer gevoelige gegevens bevatten, verbeteren leveranciers de toestemmingen, audittrails en nalevingsopties. Dit maakt het voor grotere organisaties gemakkelijker om op één platform te standaardiseren.

Krijg een alles-in-één planningskrachtpatser met ClickUp

Niet alle planningstools zijn hetzelfde. En dat is precies wat deze lijst zo waardevol maakt.

Terwijl Notion of Todoist tools voor persoonlijke productiviteit zijn, zijn Trello en Miro geschikt voor brainstormen en het visualiseren van werkstroomen. Maar als je al je projecttaken, documentatie, rapporten en meer in één geconvergeerde werkruimte wilt hebben, kies dan voor ClickUp.

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, blinkt uit in het beheren van complexe projecten met geavanceerde automatisering, AI, dashboards, tijdsregistratie en functies voor teamsamenwerking. Dat betekent minder contextwisselingen en een consistentere werkstroom binnen je team.

Meld je gratis aan bij ClickUp en beheer elk onderdeel van je planning in één werkruimte.