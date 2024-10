15 Beste Notion Alternatieven & Concurrenten in 2024

In zijn boek Managementuitdagingen voor de 21e eeuw schrijft managementgoeroe Peter Drucker schrijft dat de kenniswerker het meest waardevolle bezit zal zijn voor elke organisatie in de 21e eeuw.

Wie is een kenniswerker? Ik ben blij dat u dat vraagt.

Iedereen die informatie en technologie gebruikt om problemen op te lossen of producten te creëren is een kenniswerker - ontwikkelaars, architecten, kunstenaars, schrijvers, marketeers, enz.

Als schrijver is mijn grootste kracht mijn vaardigheid in het vastleggen, documenteren en gebruiken van de 'kennis' waar ik toegang tot heb. Dit kunnen discussies tijdens vergaderingen zijn, belangrijke punten uit een onderzoeksverslag, namen van belangrijke mensen, enz.

Simpel gezegd, mijn kenniswerk is slechts zo goed als de aantekeningen die ik kan maken. Ik heb Notion geprobeerd als mijn primaire app om notities te maken, maar na verloop van tijd realiseerde ik me dat ik meer nodig had.

Dus heb ik tientallen mobiele en desktop apps geprobeerd om notities te maken en heb ik de 15 beste voor je op een rijtje gezet. Laten we ze allemaal bekijken.

Beperkingen van Notion

Notion is waarschijnlijk een van je eerste opties als je ooit hebt nagedacht over digitaal notities maken. Het is populair, flexibel, eenvoudig en krachtig. Maar het is niet perfect - tenminste niet voor mij, zozeer zelfs dat we een inleiding hebben geschreven over hoe je Notion AI gebruikt .

Mijn ervaring met Notion is dat het een aantal beperkingen heeft, zoals:

Complexe installatie: Notion is een zeer flexibele blanco lei. Dit betekent ook dat je tijd en energie moet investeren in het opzetten van de structuur van je Notion Space. Je moet de hiërarchie, integraties, verbindingen en documentformaten bepalen, wat voor sommige gebruikers ontmoedigend kan zijn.

Gebrek aan geavanceerde functies: Notion is een app die is ontworpen om je bedrijfswiki te zijn, d.w.z. een verzameling documenten. De meeste functies zijn ontworpen vanuit dat perspectief, waardoor het op andere gebieden suboptimaal is.

Het biedt wel functies voor projectbeheer, maar deze zijn beperkt en ongeschikt voor grote opdrachten

Het heeft geen eigen formulierenbouwer of workflowbouwer

Integratie van ontwikkelaars met Git en andere code repositories ontbreekt

Notion integraties met enterprise tools zoals M365, AWS, etc. zijn op zijn best fragmentarisch

Daarom gebruikte ik een andere app voor taakbeheer, waardoor de kosten en inspanningen toenamen.

Moeite met het maken van sjablonen: Ik had een outliner-app met sjablonen voor ontdekkingsgesprekken, vergaderingen, etc., die moeilijk te maken waren in Notion. Uiteindelijk moest ik de structuur voor elk type document opnieuw maken, elke keer als ik het nodig had.

Onoverzichtelijke interface: Na het een paar jaar gebruikt te hebben, realiseerde ik me dat de documenthiërarchie die ik had opgezet begon te breken. Ik zag te veel items in elke weergave, waardoor het onoverzichtelijk en ongeorganiseerd werd.

Verschillende apps overwinnen tegenwoordig deze uitdagingen en bieden nog veel meer. Laten we eens kijken naar alle Notion AI alternatieven in één oogopslag.

Notion Alternatieven in een oogopslag

1. ClickUp: Het beste voor het beheren van documenten

Moderne apps voor het maken van notities, mogelijk gemaakt door ClickUp brain

ClickUp is een alles-in-één werkruimte met krachtige, flexibele en gebruiksvriendelijke functies voor het maken van notities. Het is een geweldig alternatief voor Notion. Waarom?

Snel en gemakkelijk notities maken? Draai omhoogClickUp Kladblok Heb je iets meer gedetailleerd en gestructureerd nodig? ProbeerClickUp Documenten Voor meer contextuele notities kunt u schrijven in de sectie beschrijving en opmerkingen van elke taak

Bent u een visuele notulist? Dan is ClickUp Whiteboard echt iets voor u

Maak prachtige ClickUp Documenten, wiki's en meer en koppel ze aan workflows om ideeën met uw team uit te voeren

De beste functies van ClickUp

De grootste kracht van ClickUp zijn de speciale tools voor projectbeheer. Van complexe middelentoewijzing tot creatief brainstormen, ClickUp biedt alles wat u nodig hebt in een moderne virtuele werkruimte.

Enkele van de beste functies voor het maken van aantekeningen functies zijn:

Gestructureerde notities in een hiërarchie die bij jou past

Uitgebreide opmaak- en bewerkingsopties

Functies voor live, gezamenlijk bewerken binnen ClickUp Docs

Mogelijkheid om ideeën/notities om te zetten in taken voor teams om actie te ondernemen

Automatisering van standup/updates, tekstsamenvatting, snelle antwoorden en spellingscontroles metClickUp Brein* AI-transcriptietool voor video-/audio-opnamen

Naast de ingebouwde functies biedt ClickUp ook verschillende vooraf ontworpen sjablonen voor verschillende gebruikssituaties.

ClickUp sjabloon voor notities vergadering

Stroomlijn je vergaderingen en maak ze productief voor iedereen met ClickUp's sjabloon voor vergadernotities die agenda's, notities en actiepunten bevat. Deze sjabloon downloaden

Klik-op-beperkingen

Omdat ClickUp veel meer biedt dan alleen notities maken, kan het overweldigend zijn voor iemand die alleen een paar ideeën wil opschrijven.

Prijzen voor ClickUp

Voor altijd gratis

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Zakelijk: $12/maand per gebruiker

Zakelijk:Contact voor prijzen* ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald plan voor $5 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

"ClickUp is een tool die ons gebruiksgemak biedt. We kunnen gemakkelijk door taken navigeren, het opzetten van projecten en het toewijzen van taken zijn ongelooflijk intuïtief, zelfs voor degenen die nieuw zijn in de projectmanagementtools. Het geeft ons ook een gebruiksvriendelijke interface die een game-changer is voor ons team, omdat het ons naadloos helpt bij het projectmanagement zonder extra lessen."

- G2 overzicht

2. Nuclino: het beste voor eenvoudige wiki's en kennisbanken

Bron: Nuclino.com

Nuclino is een relatief nieuwe all-purpose productiviteitssuite met functies om documenten te maken, ideeën te brainstormen en taken te beheren. Het is een van de vele apps die werken aan het concept van het bouwen van een digitaal brein/neuraal netwerk.

In mijn ervaring is Nuclino te veel gericht op het zijn van een kennisbank of een opslagplaats van informatie. Het probeert complexe processen te vereenvoudigen in plaats van er ruimte voor te maken. Dit kan beperkend zijn, vooral als je uitdijende ideeën/projecten hebt.

De beste eigenschappen van Neclino

Samenwerken met documenten waar je notities kunt maken, mensen kunt taggen, taken kunt aanmaken, bestanden kunt insluiten, enz.

Eenvoudige functies en minimale UI zorgen voor snelheid

Geschikt voor ontwikkelaars die gewend zijn aan sneltoetsen en sneltoetsen

Bevat SSO, controles, auditlogs, toegangsrechten en andere beveiligingsfuncties

Nuclino beperkingen

Geoptimaliseerd voor eenvoud, wat ongeschikt kan zijn voor grote databases en complexe use cases

Gebrek aan aangepaste branding, thema's en stijlen

Voor snelgroeiende startups kan het moeilijk zijn om Nuclino mee te schalen met de groei van de organisatie

Nuclino prijzen

Voor altijd gratis

Standaard: $5/maand per gebruiker

Premium: $10/maand per gebruiker

Nuclino beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (80+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Nuclino?

"Ik ben op zoek naar een jumpstart voor verschillende bedrijven en schrijfprojecten, zowel in samenwerking als individueel. Nuclino heeft mij een manier geboden om mijn informatie naadloos en vakkundig te delen en te organiseren. "

- Capterra beoordeling

3. Obsidiaan: Het beste voor het documenteren van samenhangende ideeën/concepten

Bron: Obsidian.md

Obsidian is een persoonlijke kennisbank die kan worden uitgebreid naar organisatorische behoeften. Het induceert een aantal functies voor schrijven, notities maken en documenteren.

Het is een krachtig alternatief voor Notion vanwege de manier waarop het de relaties tussen notities visualiseert, waardoor een boeiende en interactieve grafiek ontstaat. Van informatie over productontwikkeling tot George Washington, identificeer patronen en leg ze vast, net zoals je hersenen dat zouden doen.

Ik gebruikte Obsidian om mijn algemene leerproces vast te leggen en om ideeën op te schrijven. Voeg er journaling aan toe en je hebt een goede persoonlijke wiki. De synchronisatie van meerdere apparaten met Obsidian is echter complex, wat mij erg afschrikte.

De beste functies van Obsidian

Markdown voor eenvoudige en draagbare opmaak

Linking in twee richtingen tussen notities, ideeën, concepten, enz.

Tal van plugins en thema's voor aanpasbaarheid

Geen lock-in dankzij open en niet-merkgebonden bestanden

Obsidian beperkingen

Kan een steile leercurve hebben met verschillende beslissingen over het structureren van je informatie

Markdown stijl heeft misschien niet de onbeperkte flexibiliteit die sommige merkenteams nodig hebben

Niet de meest esthetisch eenvoudige of aangename stijl

Obsidian prijzen

Voor altijd gratis (persoonlijk gebruik)

Commercieel gebruik: $50/jaar per gebruiker

Toevoegingen

Synchronisatiefunctie: $4/maand per gebruiker

Publiceerfunctie: $8/maand per gebruiker

Obsidian beoordelingen en recensies

Capterra: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Obsidian?

"Ik denk dat Obsidian ideaal is voor tekstgerichte taken en het blinkt uit in het maken van notities en het bijhouden van dagelijkse taken."

- Capterra beoordeling

4. Microsoft OneNote: het beste voor audio- en videonotities

Bron: onenote.com

Microsoft OneNote is een van de bekendste apps voor het maken van digitale notities. Het wordt geleverd met de M365-suite, waardoor het deel uitmaakt van de Microsoft-productiviteitsstapel.

Het mooie van OneNote is dat je tekst kunt typen, afbeeldingen kunt toevoegen, webpagina's kunt knippen en invoegen, met de hand kunt schrijven of tekenen op elke pagina van de app - het is net een notitieblok. Als iemand die verschillende producten in het Apple ecosysteem gebruikt, vond ik Microsoft contrasterend in esthetiek.

De beste functies van Microsoft OneNote

Vergelijkbaar met een fysiek notitieboek met pagina's-gemakkelijk te gebruiken

Mogelijkheid om revisies te bekijken en wijzigingen bij te houden voor lange-termijn schrijfwerk

Aanraakmogelijkheid op apparaten om tekens te tekenen of met de hand te schrijven

Ook audio- en videonotities opnemen

De beperkingen van Microsoft OneNote

Kan onpraktisch worden als er te veel notities/pagina's zijn

Tools voor één gebruiker met beperkte samenwerkingsfuncties

Zeer weinig integraties

Prijzen voor Microsoft OneNote

Voor thuis:

Gezin: $9,99/maand tot 6 gebruikers Persoonlijk: $6,99/maand voor één gebruiker

Voor bedrijven: MS365 Zakelijk Basis: $6/maand per gebruiker MS365 Zakelijk Standaard: $12,5/maand per gebruiker MS365 Zakelijk Premium: $22/maand per gebruiker MS365 Apps voor bedrijven: $8,25/maand per gebruiker



Microsoft OneNote beoordelingen en recensies

G2: 4,5 (1800+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (1500+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft OneNote?

"OneNote is toegankelijk voor alle expertapplicaties in Office 365, zoals Microsoft Viewpoint en wordt in alle groepen gebruikt. OneNote is uitzonderlijk waardevol met zijn capaciteit om online aan te passen met een hogere snelheid. Daarnaast heeft het een coole en nauwkeurige UI en biedt het meer keuzes zoals het toevoegen van segmenten en pagina's."

- G2 overzicht

5. Evernote: het beste voor persoonlijke productiviteit en het maken van notities

Bron: Evernote.com

Evernote is een van de eerste onafhankelijke apps voor het maken van notities. Voordat ik Notion gebruikte of naar alternatieven zocht, stond Evernote bovenaan mijn lijst. Het is een eenvoudige, schone productiviteitstool waarmee je notities kunt toevoegen in de vorm van tekst, afbeeldingen, webpagina's, PDF's en audio.

Evernote beste eigenschappen

Gebruiksvriendelijk met precies de juiste opmaakfuncties

Mogelijkheid om notities in een aantal formaten vast te leggen

Integraties met Google Agenda, Slack, Microsoft Teams, enz. om workflows te stroomlijnen

Veilige opslag voor belangrijke documenten zoals identiteitskaarten, facturen, verzekeringsdossiers, enz.

AI-gestuurde zoekfunctie om direct te vinden wat je nodig hebt!

Evernote beperkingen

Projectbeheerfuncties zijn beperkt tot het maken van taken en to-do's

Beperkte live samenwerkingsfuncties

Evernote prijzen

Gratis

Persoonlijk: $10,83/maand

Professional: $14.17/maand

Teams: $20,83/maand per gebruiker

Evernote beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2000+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (8000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Evernote?

"Evernote is mijn favoriete productiviteitsapp. Eerlijk gezegd kan ik niet zonder. Ik gebruik het 10 tot 20 keer per dag. Als je Evernote goed weet te gebruiken, kan het je tweede brein zijn. Evernote is niet alleen een plek om je notities te delen, je kunt er ook afbeeldingen, bestanden en webpagina's in opslaan. Je kunt Evernote gebruiken als een cloudopslag om digitale notities op te slaan."

- G2 overzicht

6. Slite: het beste voor organisatorische kennisbanken

Bron: Slite.com

Slite is een nieuw AI-gebaseerd kennisbankplatform dat organisaties in staat stelt om een enkele bron van waarheid te creëren voor al hun informatie. Net toen ik verschillende tools uitprobeerde, viel mijn oog op Slite vanwege de verzamelfunctie, waarmee gerelateerde documenten worden geordend zodat ze naar behoefte kunnen worden gefilterd en gesorteerd.

Met reeds bestaande sjablonen voor notities en de mogelijkheid om je eigen sjablonen te maken, is Slite geweldig voor het stroomlijnen van kennisbeheer. Slite is echter een kennisbank en dat is het. Om van informatie naar actie te gaan, heb je een andere tool nodig.

De beste eigenschappen van Slite

Ontworpen om aan te passen aan het maken van notities, inclusief bedrijfswiki, vergadernotities, procesdocumentatie, enz.

Elke notitie kan tekst, afbeeldingen, tabellen en ingesloten bestanden bevatten, zoals Google Docs of Miro-borden

Automatisering om terugkerende documenten en herinneringen te maken

AI-functies voor spellingcontrole, samenvatten, vereenvoudigen van taalgebruik, verandering van toon en meer

Beperkingen

Geen geavanceerde functies voor projectbeheer

Geen ingebouwde functies voor visuele samenwerking, zoals Whiteboard of Mindmaps

Lage prijzen

Gratis

Standaard: $8/maand per gebruiker

Premium: $12,5/maand per gebruiker

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Lage beoordelingen en recensies

G2: 4,6 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over Slite?

"Het doet wat de meeste tools voor het maken van notities en kennisbeheer doen. Het kan zowel real-time samenwerking als asynchrone discussie aan. Ik maak echt goed gebruik van de functie voor delen, vooral voor het openbaar delen van een document via een geheime link voor bewerking."

- Capterra beoordeling

7. Confluence: Het beste voor softwareteams die Jira gebruiken

Bron: Atlassian.com

Confluence van Atlassian is documentatie- en samenwerkingssoftware voor ontwikkelteams. Gebruikers kunnen er notities mee maken, ze organiseren, trefwoordlabels toevoegen en ze archiveren voor organisatorisch gebruik.

Zoals veel van Atlassian's producten is Confluence ontworpen voor grote enterprise teams die uitgebreide kennisbanken creëren. Hoewel je met Confluence zeker notities van vergaderingen kunt maken, is dat niet het beste gebruik van de app.

Confluence beste functies

Paginaboom organisatie om snel documenten te vinden

Live samen bewerken met in-line commentaar, likes, GIF's en emoji's

Functies om mensen te taggen, commentaar te geven en aan taken toe te wijzen

Zeer geschikt voor bedrijfsbrede aankondigingen

Grondige toestemmingsinstellingen voor veilig delen

Beperkingen vanConfluence

Ontworpen voor techneuten, kan een steile leercurve hebben voor de rest van ons

Complexe dashboards voor toegangscontrole

Beperkte compatibiliteit met andere apps

Importeren vanuit Microsoft Word of Google Docs en exporteren naar PDF zijn suboptimaal

Confluentprijzen

Altijd gratis

Standaard: $600/jaar

Premium: $1.150/jaar

Onderneming: Neem contact op met verkoop

Confluence beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (3700+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (3300+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Confluence?

"Wat ik het leukste vind aan Confluence is dat het zo makkelijk te gebruiken is, aangezien het een enorme hoeveelheid sjablonen heeft voor verschillende documenten en projecten. Dit maakt het makkelijker om aan een project te beginnen of aan een document te werken, want veel mensen hebben moeite met beginnen."

- G2 overzicht

8. Coda: het beste voor het consolideren van workflows en wiki's

Bron: Coda.io

Coda heeft een interessante pitch - het belooft de werkruimte te ontlasten. Dat is wat me aantrok om de app te proberen. Het leent zich als een app voor het maken van notities met de mogelijkheid om te organiseren als rijen en kolommen, externe tools te automatiseren/integreren en meer gedaan te krijgen met AI.

Toen ik de app gebruikte om de teamwiki op te zetten, vond ik de tool complex om te gebruiken. Het was misschien te krachtig voor eenvoudige documentatiebehoeften.

Coda beste eigenschappen

Combineert documentatie, tracking en automatisering tot meerdere tools in één

Behendig omgaan met formules en databases

Tweerichtingsintegraties met Google Agenda, Slack, Jira, enz. voor updates

Uitgebreide galerij van vooraf ontworpen sjablonen voor zelfs niche-gebruiksgevallen, zoals een $100-stemoefening

AI-assistent voor antwoorden, samenvatten, tabellen genereren, enz.

Coda beperkingen

Steile leercurve totdat men bekend is met de mogelijkheden van Coda

Gebruikersinterface kan onintuïtief zijn voor niet-technisch onderlegde gebruikers

Prestaties en schaalbaarheid met zware werklasten zijn laag

Coda prijzen

Gratis

Pro: $10/maand per Doc Maker

Team: $30/maand per Doc Maker

Onderneming: Neem contact op met verkoop

Coda beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Coda?

"Naast Slack en e-mail is Coda de belangrijkste infrastructuur voor onze organisatie. De flexibiliteit en de mogelijkheid om alles precies naar onze wens in te stellen en te automatiseren is fantastisch."

- Capterra beoordeling

9. Slab: Het beste voor mooi ogende documenten

Bron: Slab.com

In het moderne internet moet inhoud er net zo goed uitzien als het leest. Slab belooft gebruikers te helpen "inhoud te maken die er standaard goed uitziet" Slab is gericht op ervaring en bevat geavanceerde bewerkingsfuncties.

De beste functies van Slab

Uniforme zoekfunctie voor eenvoudige toegang

Eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface waarmee iedereen snel aan de slag kan

Uitgebreide integratie met Google Drive, inclusief zoeken

Automatisch gegenereerde inhoudsopgave

Beperkingen

Als nieuwe app is deze nog in ontwikkeling. Dus beperkt in geavanceerde functies zoals API-integraties, insluiten van verschillende bestandstypen, enz.

Beperkte sjabloonbibliotheek

Slab prijzen

Gratis

Startup: $6,67/maand per gebruiker

Zakelijk: $12,50/maand per gebruiker

Zakelijk: Neem contact op met verkoop

Slabbeoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (250+ beoordelingen)

Capterra: 4.9/5 (40+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Slab?

"Ik vind het geweldig dat alle documenten automatisch hetzelfde worden opgemaakt, zodat je niet hoeft te kiezen uit een miljoen verschillende lettertypen. Ze hebben het platform heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk gemaakt."

- G2 overzicht

10. Google Keep: het beste voor persoonlijke notities

Bron: Google bijhouden

Google Keep is een geïntegreerde app voor het maken van notities binnen de Google-productiviteitssuite. Het is eenvoudig en makkelijk te gebruiken en wordt gebundeld in de stack als je GMail of de GSuite gebruikt. Het grootste voordeel van Google Keep is de eenvoud, maar dat is ook de grootste beperking.

Naarmate mijn werk zich uitbreidde en ik meer notities maakte, merkte ik dat het documenteren en organiseren meer moeite kostte met Google Keep. Functies voor notificaties en samenwerking, die vanzelfsprekend zijn in elke andere tool, ontbreken nog in Google Keep.

Google Keep beste functies

Gebruiksvriendelijk, kan notities toevoegen als tekst, afbeeldingen en audio

Synchroniseert tussen apparaten met hetzelfde Google-account

Verschillende soorten documenten labelen en van kleurcodes voorzien

Inclusief selectievakjes, kaarten, lijsten, enz. binnen elke notitie

Google Keep beperkingen

Zeer gericht op eenvoud, dus beperkte functies voor grote ondernemingsteams

Georganiseerd als labels in plaats van mappen

Vreet aan de opslagruimte van uw GSuite-account

Google Keep-prijzen

Voor altijd gratis

Google Keep beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over Google Keep?

"Ik hou van de snelheid en het gemak van het maken van een Keep-notitie. Ik gebruik het ook voor herinneringen omdat ze berichten op mijn telefoon kunnen pushen en zichtbaar zijn in Google Agenda op het specifieke tijdstip van de herinnering."

- Reddit recensie

11. Elk type: Het beste voor teams die zich richten op vertrouwen en beveiliging

Bron: Anytype.io

Anytype wordt gepositioneerd als een werkruimte voor samenwerking om samen producten te maken. Het grootste voordeel is dat je documenten lokaal kunt maken en decentraal kunt synchroniseren tussen apparaten. Het maakt ook lokale encryptie op het apparaat mogelijk.

Dit betekent ook dat je enige technische expertise nodig hebt om Anytype te laten werken.

De beste functies van Anytype

Blok-gebaseerde editor met de mogelijkheid om databases te maken

Tabel-, Kanban- en galerijweergaven

Offline-first met peer-to-peer synchronisatie

Sjablonen voor communities, families, teams en persoonlijke gebruikers

Elke type beperking

Ingewikkeld voor niet-technische gebruikers

Nog in een vroeg stadium, dus weinig bewijs van het vermogen om te gaan met complexe behoeften of schaalbaarheid

Elke prijscategorie

Verkenner: Gratis

Bouwer: $99 per jaar

Co Creator: $299 voor 3 jaar

Alle beoordelingen en recensies

Product Hunt: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Anytype?

"Ik gebruik het sinds december en ik moet zeggen dat ik het geweldig vind wat Anytype doet! Er zijn hier en daar kleine bugs, maar het is een geweldige ervaring en zeer verfrissende UI."

- Reddit recensie

12. Microsoft Loop: Het beste als je van CoPilot houdt

Bron: Microsoft.com

Microsoft Loop is een co-creatieplatform, in wezen een app voor teams, families of gemeenschappen om samen te komen en te schrijven. De belangrijkste boost komt van de Co-pilot integratie, die AI toevoegt aan het maken van notities.

Ik vond dat, tenzij je de Microsoft-stack gebruikt, Loop als standalone tool nauwelijks kan concurreren met andere vergelijkbare tools zoals Notion of ClickUp.

De beste functies van Microsoft Loop

Co-pilot integratie voor ideeën en automatisering

Real-time synchronisatie tussen apps en apparaten

Paginasjablonen voor verschillende gebruikssituaties

Potentiële vervanging voor OneNote met modernere gebruikersinterface

Microsoft Loop beperkingen

Beperkte functies vergeleken met koplopers in notitie-apps

Gebundeld in de M365 suite, geen optie om te kopen als zelfstandig product

Prijzen Microsoft Loop

Gratis

MS365 Zakelijk Standaard: $12,5/maand per gebruiker

MS365 Business Premium: $22/maand per gebruiker

Microsoft Loop beoordelingen en recensies

Als relatief nieuwe en glansloze app zijn er weinig beoordelingen en recensies op platforms van derden zoals G2 of Capterra.

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Loop?

"Ik gebruik Loop heel graag. Het heeft OneNote voor mij vervangen vanwege de samenwerking"

- Reddit recensie

13. Upbase: Het beste voor persoonlijke notities en productiviteit

Bron: Upbase.io

In de kern is Upbase een projectbeheertool met notitiemogelijkheden. Het bevat planners, time-blocking, pomodoro en andere productiviteitsfuncties om je gefocust te houden. Het is echter meer gericht op individuele productiviteit dan op samenwerking in een team.

Upbase beste eigenschappen

Persoonlijke productiviteitstools inbegrepen in de app

Eenvoudig en gebruiksvriendelijk ontwerp

Lijst- en bordweergaven voor het bijhouden van projecten

Functies voor samenwerking op documenten, zoals opmerkingen, @mentions, aangepaste sjablonen voor vergadernotities en delen

Beperkingen van de basis

Beperkte integraties met populaire productiviteitstools

Geen offline modus beschikbaar

Mogelijk te eenvoudig voor zakelijke behoeften

Upbasisprijzen

Altijd gratis

Premium: $5/maand per gebruiker

Upbase beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (4 beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (6 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Upbase?

"Ik heb al veel projectmanagementtools geprobeerd (en wie heeft dat niet 😅), maar dit is degene die me ECHT heeft geholpen om al mijn projecten georganiseerd te houden en overal bovenop te blijven."

- G2 overzicht

14. Mem: Het beste voor degenen die graag willen dat AI het 'organiseren' doet

Bron: get.mem.ai

Mem wordt gepositioneerd als een AI-georganiseerde app voor het maken van notities. Terwijl jij je notities moet maken, helpt de AI van Mem automatisch verbanden te leggen en relevantie op te bouwen, zonder dat je notities in mappen hoeft te organiseren of tags hoeft toe te voegen.

Ik vond Mem geweldig omdat de AI getraind wordt op mijn eigen notities en mijn tags en nomenclatuur begrijpt. Dit betekent dat ik vragen kan stellen als "wie heeft dit idee voorgesteld?" en direct antwoorden krijg.

De beste functies van Mem

AI-gebaseerde organisatie, het opbouwen van een netwerk van notities die later gemakkelijk kunnen worden opgeroepen

Aangepaste AI om notities/antwoorden te maken in jouw toon en stijl

Intelligente samenvatting

Contextuele suggesties en aanbevelingen tijdens het maken van notities

Mem beperkingen

AI-functies werken het beste als er voldoende informatie is, dus een verplichting om de app uitgebreid te gebruiken is noodzakelijk

Alleen notities maken, weinig tot geen functies voor taakbeheer

Prijzen voor modem

Mem: $8,33/maand

Mem Teams: Neem contact op met verkoop

Mem beoordelingen en recensies

G2: 1.5/5 (1 beoordeling)

**Wat zeggen echte gebruikers over Mem?

"Ik gebruik Mem al vanaf het begin en het is nog steeds mijn keuze voor snelle notities en om snel informatie te vinden."

- Reddit recensie

15. Zoho WorkDrive: Het beste om bestanden en mappen georganiseerd te houden

Bron: Zoho.com

Zoho WorkDrive is een bestandsbeheersysteem voor teams. Het helpt bij het consolideren van documenten en kennis, inclusief die welke momenteel in apps van derden staan zoals Google Docs of Microsoft Word.

Het beste aan Zoho WorkDrive zijn de multimediale notitiemogelijkheden - je kunt schermopnames en video- en audiobestanden toevoegen aan je notities. Toch mist het de eenvoud en toegankelijkheid van veel van de hierboven besproken apps.

Zoho WorkDrive beste functies

Audio-, video- en schermopnamen met WorkDrive Snap

Extern delen en samenwerken

Sterkere admin om alle bestanden en mappen te bekijken en beheren

Boomgebaseerde weergave en navigatie

Zoho Drive beperkingen

Prestaties en snelheid kunnen suboptimaal zijn bij grote bestanden

Beperkte personalisatiemogelijkheden

Samenwerkingsfuncties zijn traag wanneer te veel mensen deelnemen aan een bestand

Zoho WorkDrive prijzen

Starter: $2,5/maand per gebruiker

Team: $4,5/maand per gebruiker

Zakelijk: $9/maand per gebruiker

Zoho WorkDrive beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho WorkDrive?

"De samenwerkingsfuncties van Zoho WorkDrive maken het voor mij en mijn collega's mogelijk om samen te werken bij het beheren van en werken aan onze bestanden. Het maakt gebruik van high-end beveiligingsfuncties die al onze bestanden optimaal beveiligen door mazen in de beveiliging te blokkeren, waardoor we onze bestanden zouden kunnen verliezen aan cyberaanvallen."

- G2 overzicht

