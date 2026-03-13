15+ beste apps voor kleine bedrijven om uw werk te vereenvoudigen

Kleine bedrijven werken snel. U sluit deals, verzendt producten en lost problemen op terwijl grotere bedrijven nog bezig zijn met het plannen van vergaderingen over het plannen van vergaderingen.

Maar snelheid betekent niets als u de verkeerde tools gebruikt. De beste apps voor kleine bedrijven maken het werk gemakkelijker, sneller en winstgevender. 📈

Dit zijn de apps voor kleine bedrijven die deze belofte waarmaken.

De beste apps voor kleine bedrijven in één oogopslag

Hier is een korte vergelijking van de beste apps voor kleine bedrijven. 📊

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Projectmanagement en samenwerking Teamgrootte: Geschikt voor bedrijven van elke omvang Door AI aangestuurde taakbeheer, documenten, tijdsregistratie, automatiseringen, CRM, dashboards, chatten, sjablonen Free Forever; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Zoom Teamvergaderingen en webinars op afstand Teamgrootte: Ideaal voor verspreide teams en gesprekken met klanten HD-video, breakoutrooms, scherm delen, opnames van vergaderingen Gratis; vanaf $ 15,99/maand per gebruiker Square Mobiele kassa en betalingen Teamgrootte: Ideaal voor detailhandel en kleine horecagelegenheden Kassasysteem, voorraadbeheer, facturering, aanmaken van verkopen Gratis; vanaf $ 29/maand (+ verwerkingskosten) QuickBooks Boekhouding en administratie voor kleine bedrijven Teamgrootte: Ideaal voor zelfstandige ondernemers tot middelgrote bedrijven Facturering, banksynchronisatie, onkosten bijhouden, cashflow-rapportage Vanaf $19/maand Expensify Geautomatiseerd onkostenbeheer Teamgrootte: Ideaal voor buitendienstteams, financiële teams en frequente reizigers SmartScan: bonnen, onkostenvergoedingen, goedkeuringswerkstroomen Vanaf $ 5 per maand per gebruiker BambooHR Medewerkersinformatie en HR-beheer Teamgrootte: Ideaal voor groeiende teams met HR-behoeften Zelfbediening voor werknemers, bijhouden van verlof, onboardingtools Aangepaste prijzen WordPress Flexibele websiteaanmaak Teamgrootte: Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die een aangepaste website nodig hebben Aangepaste thema's, ecosysteem van plug-ins, SEO-tools Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 9 per maand Wix Visuele websitebouw met slepen en neerzetten Teamgrootte: Ideaal voor oprichters en creatievelingen AI-websitebouwer, sjablonen, e-commerce-tools Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 17 per maand Canva Snel grafisch ontwerp Teamgrootte: Ideaal voor marketing, sociale media en interne ontwerpbehoeften Sjablonen, merkpakket, Magic Resize, samenwerking Free; betaalde abonnementen vanaf $ 15/maand per gebruiker Sortly Visuele voorraadregistratieTeamgrootte: Ideaal voor productgerichte kleine en middelgrote bedrijven en dienstverlenende bedrijven Voorraadbeheer op basis van foto's, barcodes scannen, meldingen Free; betaalde abonnementen vanaf $ 49/maand Google Analytics Websiteverkeer en gebruikersinzichten Teamgrootte: Ideaal voor bedrijven met een online aanwezigheid Verkeersbronnen, betrokkenheid, conversies, dashboarden Free Wave Budgetbewuste boekhouding Teamgrootte: Ideaal voor freelancers en kleine providers Banksynchronisatie, scannen van bonnen, facturering, rapportage Gratis; Betaald abonnement voor $ 16 per maand Hootsuite Planning en inzichten voor sociale media Teamgrootte: Ideaal voor marketingteams en bureaus Planning, analyses, merkmonitoring, integraties Vanaf $ 149/maand Grammarly Business Professionele schrijfstijl en consistente toon Teamgrootte: Ideaal voor verspreide teams en teams die veel content produceren Grammaticasuggesties, merkstem, plagiaatdetectie Free; betaalde abonnementen vanaf $ 30 per maand per gebruiker Calendly Afspraak- en vergaderplanning Teamgrootte: Ideaal voor klantgerichte teams en zelfstandige professionals Synchronisatie van tijdzones, integratie van de kalender, herinneringen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 12/maand per gebruiker TripIt Beheer van reisplannen Teamgrootte: Ideaal voor rollen waarbij veel gereisd wordt of voor consultants Realtime vluchtmeldingen, automatische reisplannen op basis van e-mails Free; TripIt Pro voor $ 49 per jaar Mailchimp E-mailmarketingcampagnesTeamgrootte: Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven met behoeften op het gebied van e-commerce of nieuwsbrieven Automatisering, segmentatie, sjablonen, analyses Free; betaalde abonnementen vanaf $ 13 per maand

Waar moet u op letten bij apps voor kleine bedrijven?

Het runnen van een klein bedrijf is hard werken, en de juiste apps kunnen de last verlichten. Dit zijn de prioriteiten om de efficiëntie en groei te stimuleren:

Gestroomlijnd taakbeheer: Houd de tijd bij die aan taken wordt besteed met functies voor deadlines, teamopdrachten, prioriteiten en tijdsinschattingen

Robuuste veiligheid van de gegevens: Bescherm gevoelige bedrijfsgegevens met versleuteling en naleving van de AVG of SOC 2

Realtime analyses: Krijg toegang tot aanpasbare rapporten om uw omzet, uitgaven of prestatiestatistieken bij te houden

Klantbeheer: Houd klantinteracties en -geschiedenis bij om uw Houd klantinteracties en -geschiedenis bij om uw CRM-proces aan te passen en klantbehoud te verbeteren

Mobiele toegankelijkheid: Beheer uw bedrijfsvoering onderweg met apps voor kleine bedrijven die betrouwbare, veelzijdige mobiele versies bieden met verschillende functies

Tijdbesparende automatisering: Automatiseer repetitieve taken zoals e-mailmarketing of voorraadupdates om Automatiseer repetitieve taken zoals e-mailmarketing of voorraadupdates om uw werkstroom te optimaliseren

🔍 Wist u dat? Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME's) vormen de ruggengraat van economieën wereldwijd. Ze vertegenwoordigen meer dan 90% van alle bedrijven, dragen ongeveer de helft bij aan de totale toegevoegde waarde en genereren meer dan twee derde van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven.

De beste apps voor kleine bedrijven

Dit zijn onze aanbevelingen voor de beste apps voor kleine bedrijven. 📋

1. ClickUp (Beste alles-in-één werkplatform voor kleine bedrijven)

Vertel me meer ClickUp bundelt meer dan 20 apps in één geïntegreerd AI-platform, zodat u alles wat u nodig hebt in één tool vindt

De meeste kleine teams kampen met hetzelfde probleem: te veel tools, te weinig tijd.

De Small Business Suite van ClickUp houdt het simpel. Het is de alles-in-één-app voor werk, ontworpen om uw versnipperde toolset te vervangen door een Converged AI-werkruimte, zodat uw team dingen voor elkaar kan krijgen.

ClickUp biedt je een complete toolkit voor projectmanagement — aangedreven door AI en speciaal ontwikkeld voor kleine teams.

Maak het werk overzichtelijker

Kleine teams vertrouwen vaak op hun instinct, maar dat heeft zijn beperkingen. Met ClickUp-taaken kunt u elk project stap voor stap uitwerken. U kunt eigenaars aanwijzen, deadlines instellen en de voortgang bijhouden.

Gebruik vervolgens ClickUp aangepaste velden om taken aan te passen aan uw manier van werken: voeg velden toe zoals clientnaam, inhoudstype of beoordelingsfase. En met ClickUp Task Priorities weet uw team wat er als eerste moet worden aangepakt.

Voorbeeld: Houdt u een nieuwsbrief voor klanten bij? Maak taken aan voor het opstellen, ontwerpen en goedkeuren. Voeg een aangepast veld toe voor de naam van de klant (“Maple & Co.”), tag het inhoudstype, stel de prioriteit in, en iedereen weet precies wat er moet gebeuren – zonder achter updates aan te hoeven jagen.

Maak taakoverzichten en bereid je sneller voor met ClickUp Brain

Met ClickUp Brain kunt u binnen één ruimte schakelen tussen meerdere AI-modellen, zoals Claude, OpenAI en Gemini, zodat u de kracht van alle drie benut zonder extra abonnementen.

Als je op verschillende apparaten werkt, brengt ClickUp Brain MAX dezelfde AI-kracht naar je desktop – voltooid met spraak-naar-tekst voor handsfree aantekeningen maken, taken aanmaken of ideeën vastleggen. Stel je voor dat je je volgende clientbriefing of campagne-update dicteert, en ClickUp zet dit direct om in een opgemaakt document of een taak. Geen contextverlies, geen typwerk nodig.

Voor drukke oprichters en teams die jongleren met telefoontjes, vergaderingen en deliverables, zorgt dit ervoor dat creativiteit en documentatie blijven stromen – zonder dat de focus verslapt.

Houd uw documenten bij het werk bij de hand

Processen, SOP's en aantekeningen horen niet in willekeurige mappen thuis. ClickUp Docs houdt alles georganiseerd en gebruiksvriendelijk.

Maak en werk interne documenten bij met ClickUp Docs

U kunt documenten opstellen, deze aan taken koppelen, actiepunten toewijzen en alles in verband houden met het werk – zonder dat het verloren gaat in een aparte tool. En als u helemaal vanaf nul begint, kan ClickUp Brain u helpen om sneller content te creëren.

Houd gesprekken in hun context

Berichten raken niet zoek als ze binnen het werk blijven. In ClickUp blijven chatgesprekken gekoppeld aan de taak, het document of het client-project, zodat beslissingen niet verloren gaan in 9 verschillende apps.

ClickUp Chat houdt je gesprekken gekoppeld aan de taak of het project waar ze over gaan. Maak kanalen aan voor elke lijst en zet belangrijke berichten om in taken, zodat er niets over het hoofd wordt gezien.

De beste functies van ClickUp

Automatiseer terugkerend werk: Stel Stel ClickUp-automatiseringen in om acties zoals het toewijzen van taken, wijzigingen in de status of follow-ups te triggeren zonder handmatig werk

Maak automatisch subtaaken aan: Gebruik ClickUp Brain om actiepunten te genereren vanuit documenten en taken, zodat er tijdens beoordelingen niets over het hoofd wordt gezien

Plan uw week slim: Plan taken automatisch in met Plan taken automatisch in met ClickUp Kalender en gebruik AI-gestuurde tijdblokken om tijd voor geconcentreerd werk vrij te houden

Krijg een totaaloverzicht: Maak Maak ClickUp-dashboards om je werklast, de voortgang van taken en tijdregistraties op één plek bij te houden

Zet reacties om in taken: Maak Maak ClickUp-formulieren om feedback, verzoeken of updates van klanten te verzamelen en deze direct naar je werkstroom te sturen

Houd uw volledige pijplijn op één plek bij: Gebruik de Gebruik de CRM-functies van ClickUp om contacten, follow-ups en de status van deals te beheren zonder uw werkruimte te verlaten

Neem je favoriete tools mee: maak verbinding met apps zoals Google Drive, Zoom en Outlook via maak verbinding met apps zoals Google Drive, Zoom en Outlook via ClickUp-integraties

Ga snel aan de slag met ingebouwde werkstroom: start veelvoorkomende projecten, documenten of terugkerende processen met slechts een paar klikken dankzij start veelvoorkomende projecten, documenten of terugkerende processen met slechts een paar klikken dankzij ClickUp-sjablonen

Limieten van ClickUp

De projectmanagementsoftware biedt uitgebreide aangepaste mogelijkheden, maar dat betekent dat het even kan duren om uw werkruimte zo in te richten dat deze voor uw team logisch is

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Uit een G2-recensie van een eigenaar van een klein bedrijf:

ClickUp biedt een indrukwekkende reeks functies waarmee je eenvoudig werkstroom-aanpassingen kunt uitvoeren, taken kunt beheren en de voortgang op één plek kunt volgen. Ik vind het geweldig dat ik weergaven kan maken die zijn afgestemd op elk project, automatiseringen kan instellen en het kan integreren met andere tools die ik al gebruik. Het is zeer veelzijdig, of het nu gaat om het bijhouden van persoonlijke taken of complexe bedrijfsactiviteiten. De sjablonen en dashboards zijn bijzonder handig om alles overzichtelijk en gemakkelijk te volgen te houden.

Ons AI-handboek voor kleine bedrijven legt precies uit hoe u AI kunt gebruiken om complexiteit te verminderen in plaats van nog meer tools toe te voegen.

Pak de wildgroei bij het werk aan met de geïntegreerde oplossing van ClickUp

🧠 Leuk weetje: De Small Business Administration werd in 1953 opgericht om bedrijven te financieren en juridisch te verdedigen. Een van de oorspronkelijke taken was het helpen van kleine bedrijven bij het binnenhalen van overheidscontracten ten opzichte van grotere concurrenten.

2. Zoom (het beste voor teamvergaderingen op afstand)

via Zoom

Weet je nog dat video-gesprekken vroeger bestonden uit korrelige gezichten en momenten waarop je moest vragen: 'Kun je me nu horen?' Zoom heeft daar volledig verandering in gebracht.

De interface is zo intuïtief dat zelfs uw meest tech-avers teamlid zonder problemen mee kan doen. En wat deze samenwerkingsapp voor kleine bedrijven echt onderscheidt, is hoe soepel hij omgaat met onderbrekingen. Als iemands verbinding wegvalt, kan hij of zij naadloos weer meedoen zonder de hele vergadering te verstoren.

De beste functies van Zoom

Organiseer webinars en grote vergaderingen met maximaal 1.000 deelnemers zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de video

Neem vergaderingen rechtstreeks op in de cloud, zodat teamleden de discussies kunnen terugkijken die ze hebben gemist

Maak tijdens grote vergaderingen breakoutrooms aan om deelnemers in kleinere groepen te verdelen voor gerichte discussies en teamoefeningen

Deel tijdens presentaties specifieke applicaties, Whiteboards of meerdere schermen tegelijkertijd

Limieten van Zoom

Het gratis abonnement beperkt vergaderingen tot 40 minuten wanneer er meer dan twee mensen deelnemen

De kwaliteit van de video neemt merkbaar af tijdens piekuren of wanneer de internetverbinding onstabiel is

Vroegere versies van Zoom hadden te kampen met 'Zoombombing'-problemen op gebied van veiligheid, maar de meeste daarvan zijn inmiddels opgelost. Toch hebben bedrijven in de financiële sector, de gezondheidszorg of de juridische sector vaak behoefte aan extra lagen van veiligheid

Voor geavanceerde functies zoals cloudopnames en beheersfuncties is een betaald abonnement vereist

Prijzen van Zoom

Basic : Gratis

Pro: $ 16,99 per maand per gebruiker

Business: $ 21,99 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zoom

G2: 4,6/5 (meer dan 55.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 14.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoom?

Volgens een recensie op G2:

Eerlijk gezegd vind ik het allerbeste aan Zoom Workplace hoe gemakkelijk het alles maakt. Ik hoef me geen zorgen te maken over hoe dingen werken, het werkt gewoon. Of ik nu even snel bel, mijn scherm deel of chat om contact te houden met teamgenoten, het voelt allemaal heel soepel en natuurlijk. Ik vind het ook fijn dat het niet hapert, zelfs als mijn wifi niet perfect is. Had ik de breakout rooms al vermeld? De breakout rooms zijn een absolute gamechanger voor groepswerk. Het maakt het houden van verbinding met mensen gewoon simpel en moeiteloos.

3. Square (Het beste voor mobiele betalingsverwerking)

via Square

Uw smartphone is zojuist een kassa geworden, en Square heeft dit mogelijk gemaakt. Dit betalingssysteem verandert elk mobiel apparaat in een betaalterminal, perfect voor bedrijven die overal betalingen moeten kunnen accepteren.

De kleine witte kaartlezer ziet er misschien eenvoudig uit, maar is ontworpen om de chaos van transacties in de praktijk aan te kunnen. Square maakt ook een einde aan de traditionele kopzorgen rond merchant accounts en ingewikkelde tariefstructuren door alles transparant en eenvoudig te houden.

De beste functies van Square

Accepteer chipkaarten, contactloze betalingen en mobiele portemonnees zoals Apple Pay en Google Pay met behulp van compacte kaartlezers die een verbinding kunnen aangaan met smartphones of tablets

Houd realtime voorraadniveaus bij op meerdere locaties bij en ontvang automatische meldingen wanneer producten bijna op zijn of niet meer op voorraad zijn

Krijg toegang tot gedetailleerde verkoopanalyses die piekmomenten, populaire producten en het koopgedrag van klanten laten zien

Verzend professionele facturen via e-mail of tekst met automatische herinneringen voor achterstallige betalingen

Limieten van Square

De verwerkingskosten hebben een bereik van 2,6% tot 3,5% per transactie, wat van invloed kan zijn op de winstmarges van kleine bedrijven met een hoog transactievolume

Beperkte mogelijkheden voor aanpassing van bonnen, facturen en klantgerichte materialen

De reactietijden van de klantenservice kunnen tijdens drukke periodes langer zijn

Prijzen van Square

Gratis (+ verwerkingskosten)

Plus: $29+/maand (+ verwerkingskosten)

Premium: Aangepaste prijzen (+ verwerkingskosten)

Beoordelingen en recensies van Square

G2: 4,6/5 (meer dan 155 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 315 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Square?

Uit een G2-recensie:

Het is gebruiksvriendelijk, zelfs voor de minder technisch onderlegde gebruikers in ons team, met geweldige functies die het verwerken van betalingen, het beheren van voorraden en het afhandelen van klanttransacties zowel online als offline naadloos laten verlopen. […] Ik denk dat het enige nadeel van Square de hoge transactiekosten zijn. Aangezien we deze software heel vaak gebruiken, lopen de kosten behoorlijk op

💡 Pro-tip: Kies voor apps voor kleine bedrijven die goed samenwerken met andere tools. Een mooie app die niet kan worden geïntegreerd met uw boekhoudprogramma, CRM of e-mailplatform zorgt voor meer hoofdpijn dan dat hij oplost. Zoek naar native integraties of ondersteuning voor Zapier/Make.

4. QuickBooks (het beste voor de boekhouding van kleine bedrijven)

via QuickBooks

QuickBooks is de favoriete keuze voor kleine bedrijven geworden omdat het de juiste balans biedt tussen krachtige functies en gebruiksgemak.

Met deze app kunt u professionele facturen versturen, bijhouden wie u heeft betaald (en wie niet) en uw uitgaven in de gaten houden. De app maakt verbinding met uw bankaccounts, zodat uw transacties automatisch worden geïmporteerd, wat u tijd bespaart op handmatige invoer. U krijgt ook overzichtelijke rapporten om een duidelijk beeld te krijgen van uw financiële gezondheid, zonder dat u wordt overspoeld met technisch jargon.

De beste functies van QuickBooks

Importeer en categoriseer automatisch banktransacties van gekoppelde accounts, terwijl dubbele invoeren worden geïdentificeerd en ongebruikelijke uitgaven worden gemarkeerd

Ontwerp aanpasbare facturen met uw huisstijl, betalingsvoorwaarden en geautomatiseerde herinneringen bij te late betaling, die via e-mail of per post worden verzonden

Stel realtime rapporten voor de financiële rapportage samen, waaronder winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten

Integreer met meer dan 650 applicaties van derden, waaronder betalingsverwerkers, voorraadbeheersystemen en tools voor klantrelatiebeheer

Beperkingen van QuickBooks

De leercurve kan steil zijn voor gebruikers zonder boekhoudkundige achtergrond of ervaring met boekhouden

De kwaliteit van de klantenservice verschilt aanzienlijk tussen de verschillende abonnementsniveaus, waarbij basisabonnementen beperkte ondersteuning bieden

De mobiele app synchroniseert niet altijd direct met de desktopversie, wat kan leiden tot vertragingen in de rapportage voor teams die onderweg werken

Prijzen van QuickBooks

Simple Start: $19/maand

Essentials: $ 28/maand

Plus: $ 40/maand

Geavanceerd: $ 76/maand

Beoordelingen en recensies van QuickBooks

G2: 4,0/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 8.120 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over QuickBooks?

In een G2-recensie staat:

Wat ik het leukste vind aan Intuit QuickBooks is de zeer gebruiksvriendelijke interface en de handige functies, die de boekhouding voor kleine bedrijven vereenvoudigen. Het biedt een goed overzicht van facturering, onkostenregistratie en belastingberekeningen, waardoor financieel beheer minder tijd kost en zeer efficiënt verloopt.

📖 Lees ook: De beste betaalbare databasesoftware voor kleine bedrijven

5. Expensify (Het beste voor de automatisering van onkostendeclaraties)

via Expensify

Expensify maakt rapportage over onkosten bijna moeiteloos. Deze app besefte dat niemand aan het eind van de maand bonnetjes wil uitzoeken, dus heeft het het proces volledig omgedraaid. In plaats van alles in één keer te verwerken, regelt u uitgaven direct wanneer ze plaatsvinden.

De magie ontstaat wanneer uw manager onkosten kan goedkeuren terwijl hij op de lunch wacht, en de vergoedingen op uw account verschijnen zonder dat iemand een spreadsheet hoeft aan te raken of handtekeningen hoeft te verzamelen.

De beste functies van Expensify

Scan bonnen met de camera van uw smartphone om gegevens van de verkoper, datums, bedragen en belastinggegevens te achterhalen

Bereken afstanden en pas door de IRS goedgekeurde kilometervergoedingen toe voor terugbetaling met behulp van GPS-locatie

Bouw meerlaagse werkstroom-werkstroomen die uitgaven op basis van type en bedrag naar de juiste manager of afdeling leiden

Importeer transacties van zakelijke kaarten en koppel ze aan ingediende bonnen om dubbele invoersessies te voorkomen

Limieten van Expensify

De nauwkeurigheid van het scannen van bonnen neemt af bij verfrommelde, vervaagde of handgeschreven bonnen, waardoor handmatige tussenkomst nodig is

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor onkostencategorieën, werkstroomen en rapportageformaten

De app voor smartphones crasht af en toe bij het verwerken van grote hoeveelheden bonnen of tijdens piekperiodes

De integratiemogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de bestaande boekhoudsoftware en vereisen mogelijk een technische installatie

Prijzen van Expensify

Collect: $ 5 per maand per gebruiker

Controle: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Expensify

G2: 4,5/5 (meer dan 5.395 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 1.135 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Expensify?

Een Redditor schrijft:

Ik gebruik Expensify nu al een paar jaar en het heeft echt een enorme verandering teweeggebracht voor mijn kleine onderneming. Het scannen van bonnen is supernauwkeurig en ik vind het geweldig dat ik vergoedingen, onkosten en zelfs bedrijfskaarten allemaal op één plek kan beheren. Het is niet perfect (welke software is dat wel?), maar het bespaart me enorm veel tijd en hoofdpijn. Zeker de moeite waard om eens te bekijken als je genoeg hebt van het handmatig bijhouden van onkosten.

🊀 Mini-casestudy: meer dan 5 tools vervangen door één werkruimte Toen marketingbureau Hit Your Mark Media zijn bedrijfsvoering onder de loep nam , was het probleem duidelijk. Het werk was verspreid over Slack, Miro, Toggl, Loom en andere tools. Projecten verliepen trager dan nodig was omdat informatie verspreid was over meerdere tools. Dus heeft het team alles samengevoegd in ClickUp. ⚡ De resultaten waren onmiddellijk zichtbaar: Meer dan 5 tools vervangen op het gebied van communicatie, planning en rapportage

$ 3.000 bespaard per jaar door Slack te vervangen door ClickUp Chat

Real-time dashboards die sprintpunten, werklasten en prestaties bijhouden

Snellere bonusuitbetalingen dankzij duidelijke, meetbare gegevens over de productiviteit Oprichter Derek Archer zegt dat de verschuiving de manier waarop het bureau werkt heeft veranderd. In plaats van updates uit verschillende apps bij elkaar te voegen, regelt het team nu klantwerk, communicatie, documentatie en rapportage vanuit één werkruimte. 🚀

6. BambooHR (Het beste voor het beheer van werknemersgegevens)

via BambooHR

Met de app voor kleine bedrijven van BambooHR heb je de informatie van je team precies waar je die nodig hebt. Bekijk binnen enkele seconden contactgegevens, verlofaanvragen en meer. Alles is overzichtelijk, gemakkelijk te vinden en klaar voor gebruik wanneer jij dat bent.

Dit is waarom het werkt. Nieuwe medewerkers kunnen rustig wennen aan hun nieuwe functie zonder zich opgejaagd of overweldigd te voelen. Managers krijgen vriendelijke herinneringen over verjaardagen, jubilea en beoordelingsdata (want laten we eerlijk zijn, we vergeten het allemaal wel eens). En als iemand zijn vakantiedagen wil checken of zijn contactpersoon voor noodgevallen wil bijwerken? Dat doen ze gewoon. Geen formulieren om in te vullen, geen wachten tot iemand contact met hen opneemt.

De beste functies van BambooHR

Organiseer werknemersinformatie in digitale profielen met contactgegevens, arbeidsverleden, prestatiegegevens en opslagruimte voor documenten die toegankelijk is voor bevoegd personeel

Automatiseer onboardingprocessen met aanpasbare checklists die nieuwe medewerkers begeleiden bij het papierwerk, trainingsmodules en kennismakingen met teamleden

Stel rapportage voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt (EEO), veiligheid van werknemers en andere wettelijke vereisten samen met ingebouwde sjablonen en gegevensfilters

Geef medewerkers de mogelijkheid om via selfserviceportals hun persoonlijke gegevens bij te werken, loonstrookjes te bekijken, bedrijfsbeleid te raadplegen en zich aan te melden voor secundaire arbeidsvoorwaarden

Beperkingen van BambooHR

De salarisadministratieve functies zijn eenvoudig en vereisen mogelijk aanvullende integraties

Aanpassingsopties voor werkstroom, velden en toestemmingen voor gebruikers kunnen beperkend zijn

Gebruikers melden dat alledaagse taken, zoals het opstellen van aanbiedingsbrieven of het bijwerken van salariswijzigingen, nog steeds verschillende handmatige stappen vereisen

Prijzen van BambooHR

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van BambooHR

G2: 4,4/5 (meer dan 2.600 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 3.065 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over BambooHR?

Uit een Reddit-bericht:

Bamboo heeft een van de meest complete functiesets (misschien wel de meest complete), vooral als je prioriteit geeft aan compliance en rapportage. Hun tools voor het bijhouden van verlof en onboarding zijn solide, en ze hebben een ingebouwde salarisadministratie. Het is behoorlijk indrukwekkend en uitgebreid… de prijs was uiteindelijk de reden waarom we niet voor hen zijn gegaan… het was de duurste offerte die we kregen.

🧠 Leuk weetje: In 1946, na de Tweede Wereldoorlog, startten terugkerende Amerikaanse veteranen duizenden kleine bedrijven met behulp van de GI Bill. Dit leidde tot een van de grootste ondernemersbooms in de Amerikaanse geschiedenis en gaf de lokale economieën een nieuwe impuls.

7. WordPress (het beste voor het flexibel aanmaken van websites)

via WordPress

WordPress vormt de basis voor de meeste websites omdat het flexibel genoeg is voor alles: blogs, webwinkels, lidmaatschapssites of volledige Business-platforms.

Dit platform geeft u volledige controle over het uiterlijk en de functionaliteit van uw website, zonder dat u vastzit aan starre sjablonen. Wat begon als een blogplatform is uitgegroeid tot een complete websiteoplossing die alles aankan, van eenvoudige zakelijke websites tot complexe e-commercewinkels.

Er is een leercurve, maar het resultaat is een website die met uw Business meegroeit in plaats van het te beperken.

De beste functies van WordPress

Pas uw website aan met professioneel ontworpen thema's, ingebouwde editors of aangepaste CSS voor een unieke huisstijl

Breid de functies van uw website uit met meer dan 60.000 plug-ins voor e-commerce, SEO-optimalisatie, formulieren, integratie met sociale media en analyse

Optimaliseer content voor zoekmachines met behulp van ingebouwde SEO-tools en plug-ins die het gebruik van zoekwoorden, metabeschrijvingen en de prestaties van pagina's analyseren

Breid websites uit van eenvoudige blogs tot complexe Business-platforms met meerdere rollen voor gebruikers, ledengedeelten en e-commercefuncties

Beperkingen van WordPress

Regelmatige updates voor kernsoftware, thema's en plug-ins vereisen voortdurend onderhoud en compatibiliteitscontroles

Conflicten tussen plug-ins kunnen leiden tot website-crashes, problemen met de veiligheid of functionaliteitsproblemen

De vereisten en kosten voor hosting variëren aanzienlijk, afhankelijk van het websiteverkeer en de vereiste functies

Prijzen van WordPress

Free

Privé: $ 9/maand

Premium: $ 18/maand

Business: $ 40/maand

Commerce: $70/maand

Enterprise: Vanaf $ 25.000 per jaar

WordPress-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 2.570 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 15.070 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over WordPress?

Iemand op Reddit deelt:

De ondersteuning voor plug-ins en thema's, voor ontwikkelaars en de community, is voor mij voldoende om WordPress te blijven gebruiken. De interface is ook heel gebruiksvriendelijk en overzichtelijk, zelfs voor beginners.

📮 ClickUp Insight: 31% van de managers geeft de voorkeur aan visuele borden, terwijl anderen vertrouwen op gantt-grafieken, dashboards of resource-weergaven. Maar bij de meeste tools moet je er één kiezen. Als de weergave niet aansluit bij je manier van denken, zorgt dat alleen maar voor extra wrijving. Met ClickUp hoeft u niet te kiezen. Schakel met één klik tussen AI-aangedreven gantt-grafieken, Kanban-borden, dashboards of de werklastweergave. En met ClickUp AI kunt u automatisch op maat gemaakte weergaven of samenvattingen genereren op basis van wie er kijkt – of u dat nu zelf bent, een leidinggevende of uw ontwerper. 💫 Echte resultaten: CEMEX versnelde productlanceringen met 15% en verkortte communicatievertragingen van 24 uur tot enkele seconden met behulp van ClickUp.

8. Wix (Het beste voor het visueel bouwen van websites)

via Wix

Wix spreekt mensen aan die visueel denken en precies willen zien hoe hun website eruit komt te zien terwijl ze deze bouwen. De drag-and-drop-interface voelt natuurlijk aan; je stelt de posities van elementen precies vast waar je ze wilt hebben, past kleuren en lettertypes in realtime aan en bekijkt direct een voorbeeld van alles.

Deze app voor kleine bedrijven heeft ook de technische drempels weggenomen die het aanmaken van websites voor niet-ontwikkelaars vroeger zo intimiderend maakten.

De beste functies van Wix

Bekijk honderden professioneel ontworpen sjablonen, gesorteerd op branche, bedrijfstype en stijl, met eenvoudige tools om ze allemaal aan te passen

Pas uw website naadloos aan voor weergave op mobiele apparaten en tablets dankzij een responsief ontwerp dat de layout automatisch aanpast

Voeg volledige e-commercefuncties toe, zoals lijst met producten, winkelwagentjes, veilige betalingen en voorraadbeheer, om online verkoop te ondersteunen

Maak gebruik van Wix ADI om direct een complete website te bouwen die is afgestemd op uw merk, op basis van de informatie over uw bedrijf en uw ontwerpvoorkeuren

Limieten van Wix

Wijzigingen in sjablonen vereisen dat de hele website helemaal opnieuw wordt opgebouwd, aangezien ontwerpen sjabloonspecifiek zijn

Beperkte mogelijkheden voor aanpassing in vergelijking met zelfgehoste oplossingen en beperkte toegang tot de websitecode

Geavanceerde functies zoals e-commerce-mogelijkheden en premium-apps vereisen dure abonnementen

De SEO-mogelijkheden zijn beperkt en voldoen mogelijk niet aan de eisen van concurrerende sectoren

Prijzen van Wix

Free

Light: $ 17/maand (jaarlijks gefactureerd)

Core: $ 29/maand (jaarlijks gefactureerd)

Business: $ 39/maand (jaarlijks gefactureerd)

Business Elite: $ 159/maand (jaarlijks gefactureerd)

Wix-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 1.725 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wix?

Een G2-recensie benadrukt:

Het is een volledig geïntegreerd marketingplatform (lite-versie) geworden... dus als je een minimale CRM, e-mailmarketing, winkelwagen, enz. nodig hebt met een websitebouwer waarvoor geen code nodig is, is het geen slechte plek om te beginnen en hun sjabloonbibliotheek is behoorlijk goed. Maar dat is ook de reden waarom het geen geweldig platform is als je denkt dat je bedrijf gaat groeien – geen van de tools is zo robuust als andere oplossingen – het is een soort alleskunner-platform dat nergens echt in uitblinkt, maar wel een prima startpunt kan zijn.

🔍 Wist je dat? De meeste kleine bedrijven met werknemers hebben een team van ongeveer 12 mensen — klein maar krachtig.

9. Canva (Het beste voor snel grafisch ontwerp)

via Canva

Vroeger had je voor grafisch ontwerp dure software en jarenlange training nodig. Canva heeft daar verandering in gebracht door ontwerpen van professionele kwaliteit toegankelijk te maken voor iedereen met een internetverbinding.

Hun marketingtools zijn perfect voor iedereen die binnen enkele minuten professioneel ogende afbeeldingen wil maken. Heb je een bericht voor sociale media nodig? Een flyer? Een presentatie? Kies gewoon een sjabloon voor projectmanagement en maak er je eigen ontwerp van. Wat Canva zo bijzonder maakt, is de combinatie van eenvoud en professionele resultaten. Je kunt iets maken dat er verzorgd uitziet zonder er uren aan te besteden.

De beste functies van Canva

Bekijk miljoenen stockfoto's, pictogrammen, illustraties en ontwerpmaterialen die bij uw abonnement zijn inbegrepen

Werk samen met teamleden aan ontwerpprojecten met behulp van realtime werkstroom voor bewerking, commentaar en goedkeuring

Zorg voor merkconsistentie in alle ontwerpen met behulp van aangepaste kleurenpaletten, selecties van lettertypes, het uploaden van logo's en sjablonen voor merkrichtlijnen

Pas het format van ontwerpen automatisch aan voor verschillende sociale mediaplatforms, afdrukformaten en marketingkanalen met Magic Resize

Beperkingen van Canva

Voor geavanceerde ontwerpfuncties zoals achtergrondverwijdering, premium sjablonen en merkpakketten is een betaald abonnement vereist

De mogelijkheden voor het aanpassen van sjablonen kunnen beperkt zijn voor complexe ontwerpprojecten die nauwkeurige controle over elementen vereisen

De exportkwaliteit voldoet mogelijk niet aan de professionele afdruknormen voor marketingmateriaal met hoge resolutie

De licentievoorwaarden voor stockfoto's en afbeeldingen kunnen beperkend zijn voor bepaalde commerciële toepassingen en doorverkoop

Prijzen van Canva

Free

Pro: $ 15 per maand per gebruiker

Business: $ 20 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Canva

G2: 4,7/5 (meer dan 4.500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 12.865 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Canva?

Zoals gedeeld op Reddit:

Canva is een geweldige tool voor zowel professionals als leken. Ik kan er een beroep op doen als iemand zegt: “Hé, ik heb binnen tien minuten een geanimeerde advertentie nodig”, en als iemand met een klusje naar me toe komt dat zo klein of simpel is dat het mijn tijd niet waard is, zoals een kaart of een huwelijksuitnodiging, kan ik ze gewoon naar Canva verwijzen en rustig verdergaan. Het is net een zelfscankassa voor ontwerpen.

10. Sortly (Het beste voor het visueel ordenen van voorraad)

via Sortly

Voorraadbeheer hoeft niet gepaard te gaan met eindeloze spreadsheets en barcodescanners. Sortly maakt gebruik van foto's om u te helpen zien wat u in voorraad heeft en waar de locatie van het product is, wat logischer is dan het onthouden van cryptische productcodes.

De AI-tool voor startups is aantrekkelijk voor visuele leerlingen die hun voorraad liever zien dan erover lezen. Je kunt items ordenen op een manier die voor jouw Business logisch is, of dat nu op locatie, categorie of project is.

De beste functies van Sortly

Scan barcodes en QR-codes om direct items toe te voegen, hoeveelheden aan te passen en de voorraadbewegingen op verschillende locaties bij te houden

Trigger waarschuwingen voor lage voorraad in e-mails of pushnotificaties wanneer de voorraad onder uw ingestelde limieten daalt

Maak gedetailleerde rapporten over de voorraad met kostenoverzichten, bewegingslogboeken en waarderingssamenvattingen die worden synchroniseerd met uw boekhoudsoftware

Weergave van voorraadgegevens op alle apparaten (zelfs offline) voor naadloze toegang tijdens magazijn- of veldactiviteiten

Limieten van Sortly

Beperkte mogelijkheden om sjablonen en mapkleuren aan te passen of afbeeldingen aan mappen toe te voegen, belemmeren een flexibele visuele organisatie

Minder geschikt om activiteiten te ondersteunen die worden ondersteund door productie, vraagprognoses, stuklijsten of complexe rapportages

De mobiele app is handig voor snelle zoekopdrachten, maar voor bulkacties is nog steeds een desktop nodig, wat niet ideaal is voor teams die de voorraad in batches bijwerken.

Prijzen van Sortly

Free

Geavanceerd: $ 49/maand

Ultra: $ 149/maand

Premium: $ 299/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sortly

G2: 4,4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 945 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sortly?

Op Capterra schreef een gebruiker:

Sortly heeft ons op vele manieren geholpen, onder andere door de kosten te minimaliseren, de tijd die nodig is voor het beheer van onze voorraad te verminderen, ons de mogelijkheid te bieden om snel onze huidige status van onze voorraad te bekijken en de papierwinkel aanzienlijk te verminderen.

💡 Pro-tip: Maak feedback onderdeel van je toolset. Vraag je team eens per maand: ‘Welke app irriteert je op dit moment het meest?’ Eén kleine aanpassing of vervanging kan uren aan verborgen wrijving wegnemen.

11. Google Analytics (het beste voor het bijhouden van websiteprestaties)

via Google Analytics

Uw website trekt misschien wel bezoekers, maar Google Analytics vertelt u het verhaal achter die nummers. Het gaat verder dan alleen het tellen van bezoekers en laat zien hoe mensen uw website gebruiken.

U kunt zien welke pagina's bezoekers geboeid houden, welke ervoor zorgen dat ze meteen wegklikken en welke route ze door uw site volgen. De echte waarde ligt in het begrijpen van het gedragspatroon van bezoekers, zodat u slimmere beslissingen kunt nemen over content, ontwerp en marketinginvesteringen.

De beste functies van Google Analytics

Breng verkeersbronnen en de effectiviteit van marketingkanalen in kaart, waaronder organische zoekresultaten, betaalde advertenties, sociale media en verwijzende websites

Analyseer demografische gegevens van uw publiek, zoals leeftijd, geslacht, locatie, interesses en apparaatgebruik, om uw bezoekers beter te begrijpen

Houd prestatiestatistieken van websites bij, zoals laadtijden van pagina's, responstijden van servers en problemen met de mobiele bruikbaarheid die de gebruikerservaring beïnvloeden

Stel aangepaste conversiedoelen in voor uw kleine onderneming en schakel e-commercetracking in om aanmeldingen, downloads of verkopen bij te houden

Beperkingen van Google Analytics

De complexiteit van de interface kan nieuwe gebruikers overweldigen met te veel opties en technische terminologie

Steekproeven beïnvloeden de nauwkeurigheid van websites met veel verkeer, waardoor belangrijke statistieken en trends mogelijk vertekend worden weergegeven

Privacyregelgeving zoals de AVG en de CCPA stelt een limiet aan de mogelijkheden om te bijhouden en gegevens te verzamelen in bepaalde regio's

Prijzen van Google Analytics

Free

Google Analytics 360: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Analytics

G2: 4,5/5 (meer dan 6.465 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 8.140 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Analytics?

Iemand op G2 deelt:

Het is alsof je röntgenogen hebt en precies kunt zien wat er op je site gebeurt. Ik vind het geweldig hoe gedetailleerd de gegevens zijn. Je kunt echt tot in de details zien wat wel en niet werkt. De realtime weergave is vooral handig als je iets nieuws lanceert en live wilt zien hoeveel verkeer er binnenkomt. […] De leercurve is aanzienlijk. Het is niet de meest intuïtieve tool als je net begint, en de interface kan in het begin overweldigend aanvoelen. Ik zou ook willen dat de dashboards iets beter aanpasbaar waren, zonder dat je je hoeft te verdiepen in een wirwar van instellingen of tools van derden.

🔍 Wist u dat? Volgens de Amerikaanse Kamer van Koophandel gebruikt 95% van de kleine bedrijven minstens één technologisch platform om alles soepel te laten verlopen.

12. Wave (Het beste voor budgetvriendelijke boekhouding)

via Wave

Wave maakt de financiële kant van het runnen van een bedrijf een stuk minder stressvol en, durven we te zeggen, zelfs een beetje bevredigend? Verstuur verzorgde facturen, koppel je bankrekening om bij te houden wat er binnenkomt en uitgaat, en bekijk je kaspositie zonder door 15 tabbladen te hoeven klikken.

Het organiseert ook uw uitgaven zodat u ze gemakkelijk kunt sorteren en genereert basisrapporten, zoals winst- en verliesrekeningen, omzetbelasting en accountbalansen.

De beste functies van Wave

Maak verbinding tussen bankrekeningen en creditcards voor het automatisch importeren en categoriseren van transacties met behulp van machine learning-algoritmen

Houd zakelijke uitgaven bij met behulp van het scannen van bonnen op uw mobiel, waarbij leveranciersgegevens, bedragen en belastinggegevens automatisch worden geëxtraheerd

Verwerk betalingen van klanten via geïntegreerde oplossingen, zoals kredietkaarten, bankoverschrijvingen en online betaalopties

Limieten van Wave

De opties voor klantenservice zijn beperkt tot e-mail en online bronnen, zonder telefonische ondersteuning of live chat

Geavanceerde functies zoals voorraadbeheer, projectopvolging en ondersteuning voor meerdere valuta's zijn niet beschikbaar

Sommige gebruikers hebben te maken gehad met onverwachte accountbeëindigingen en betalingsproblemen

Geen functies voor bulkbewerking

Prijzen van Wave

Free

Pro: $16/maand

Beoordelingen en recensies van Wave

G2: 4,3/5 (meer dan 295 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 1.695 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wave?

Uit een discussie op Reddit:

Het is veel beter dan de meeste alternatieven die ik voor mijn kleine bedrijf heb geprobeerd. Ik had behoefte aan voorraad-, diensten- en onderdelenbeheer en dit was een van de weinige tools die dat biedt. Ik mis het dat het gratis was, maar de $ 20 per maand of wat ik er ook voor betaal, is het absoluut waard

13. Hootsuite (Het beste voor het plannen van posts op sociale media)

via Hootsuite

De marketingapp van Hootsuite voor kleine bedrijven helpt je om de vinger aan de pols te houden met realtime social listening uit meer dan 150 miljoen bronnen, waaronder blogs, forums en podcasts. Spoor vermeldingen van je merk op, volg het sentiment en filter de ruis met AI-aangedreven tags en aangepaste meldingen, zodat je alleen het relevante te zien krijgt.

Wanneer het tijd is om te posten, kun je content in bulk inplannen, alles bekijken in een visuele kalender en publiceren op Instagram, LinkedIn, TikTok en meer.

De beste functies van Hootsuite

Bekijk de prestaties van je posts met gedetailleerde statistieken, zoals engagementpercentages, bereik, vertoningen en doorklikpercentages op alle gekoppelde platforms

Werk samen met uw team via goedkeuringswerkstroomen, op rollen gebaseerde toestemmingen en gedeelde inhoudsbibliotheken om de berichtgeving consistent te houden

Houd concurrenten en trends in de sector in de gaten met tools die groeikansen blootleggen en prestaties vergelijken met die van vergelijkbare bedrijven

Limieten van Hootsuite

Het gratis abonnement heeft een limiet van drie sociale profielen en 30 geplande berichten per maand

Het dashboard kan rommelig en onintuïtief aanvoelen

De mogelijkheden om op Instagram te posten zijn beperkt vanwege platformbeperkingen, waardoor voor bepaalde soorten content extra stappen nodig zijn

Prijzen van Hootsuite

Gratis proefversie

Standaard: $ 149 per maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 399 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Hootsuite

G2: 4,2/5 (meer dan 6.230 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 3.800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hootsuite?

Een recensie op Reddit luidt:

Als communicatiemanager gebruik ik Hootsuite elke dag. We kunnen meerdere socialemedia-accounts tegelijk beheren, veel posts inplannen, statistieken bijhouden en het is heel intuïtief. Ik vind het echter wel een paar nadelen hebben, zoals het feit dat je geen PDF's kunt uploaden of personen kunt taggen. Maar het is een geweldige tool!

🧠 Leuk weetje: Zara begon als een kleine kledingwinkel in Spanje met de naam Zorba. Toen de eigenaar zich realiseerde dat er vlakbij een bar was met dezelfde naam, herschikte hij een paar letters en veranderde de naam in Zara. Die naamsverandering hielp bij de opkomst van een van 's werelds meest flexibele mode-imperiums.

14. Grammarly Business (Het beste voor professioneel schrijven)

via Grammarly

Als je een klein bedrijf runt, moet je veel schrijven: e-mails, offertes, posts op sociale media, updates voor je team. Grammarly Business helpt je om altijd een professionele indruk te maken. Het signaleert onhandige formuleringen, grammaticale foutjes en een inconsistente toon voordat je op verzenden drukt, zodat je niet hoeft te vertragen om alles nog eens te controleren.

Het is ook een betrouwbare manier om binnen je team betere schrijfgewoonten te ontwikkelen. De suggesties zijn eenvoudig te volgen en nuttig. Je merkstem blijft consistent, de communicatie wordt duidelijker en alles voelt zonder extra moeite net iets professioneler aan.

De beste functies van Grammarly Business

Zorg voor consistentie in de communicatie binnen het team en in marketingmateriaal door de toon en de stijlgids van het merk aan te passen

Evalueer het schrijfwerk van uw team met gedetailleerde rapporten waarin veelvoorkomende fouten, patronen van voortgang en algemene effectiviteitsstatistieken worden belicht

Detecteer plagiaat en behoud de originaliteit van uw content door middel van uitgebreide databasevergelijkingen voor al uw geschreven materiaal

Ontdek geavanceerde schrijfondersteuning met suggesties voor een rijkere woordenschat, een betere werkstroom en leesbaarheid op maat voor specifieke doelgroepen

Beperkingen van Grammarly Business

Gratis gebruikers krijgen vaak opdringerige meldingen en vergrendelde suggesties te zien – soms zijn zelfs eenvoudige correcties alleen toegankelijk achter een betaalmuur

Grammarly kan te agressief zijn en beknopte of actieve zinsconstructies opleggen die niet passen bij de beoogde toon

De opdringerige zwevende widget kan tekst verbergen en de gebruikerservaring beïnvloeden

Prijzen van Grammarly

Free

Pro: $ 30 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Grammarly

G2: 4,7/5 (meer dan 10.525 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 7.200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Grammarly Business?

Gebaseerd op een recensie van Capterra:

Ik vind het geweldig dat je de schrijftool zo kunt aanpassen dat je de schrijfstandaarden van je bedrijf kunt instellen, waardoor je communicatie een professionelere toon krijgt. […] Grammarly Business is zeer veelzijdig en kan worden geïntegreerd met veelgebruikte software zoals Gmail, webbrowsers, Microsoft Office en meer. Het gebruik van deze tool is zowel een redder in nood als een tijdbesparing: het uitvoert de bewerking, proefleest en vermindert de moeite en tijd die je zou besteden aan het controleren van teksten. […] Ik zou willen dat Grammarly Business meerdere talen zou ondersteunen, zodat het een echt landelijk schrijfhulpmiddel wordt.

💡 Pro-tip: Kies apps voor kleine bedrijven die met u meegroeien. Zoek naar flexibele prijzen, upgrademogelijkheden en functies die u in de volgende fase ondersteunen. U wilt uw systemen niet telkens opnieuw moeten opzetten wanneer u een nieuwe medewerker of dienst toevoegt.

15. Calendly (Het beste voor het plannen van afspraken)

via Calendly

Afstemmen van afspraken hoeft niet vijf e-mails en een controle van de kalender te kosten. Met Calendly kunnen mensen eenvoudig zien wanneer u beschikbaar bent en een tijdstip reserveren dat voor u beiden uitkomt.

Het regelt ook de saaie klusjes, zoals bevestigingen, herinneringen en updates van de kalender. U behoudt de controle over uw agenda zonder dat u elke stap hoeft te beheren. Het enige wat u hoeft te doen, is goed voorbereid aanwezig zijn.

De beste functies van Calendly

Integreer naadloos met Google Agenda, Outlook en andere kalendersystemen om dubbele boekingen te voorkomen

Verzamel informatie over deelnemers via aanpasbare registratieformulieren waarmee u relevante gegevens verzamelt voordat vergaderingen beginnen

Zorg automatisch voor omrekeningen van tijdzones voor wereldwijde planning, terwijl tijden van vergaderingen worden weergegeven in de lokale tijdzone van elke deelnemer

Limieten van Calendly

Het gratis abonnement heeft een limiet van één kalenderintegratie en basistypen afspraken zonder geavanceerde aangepaste instellingen

Sommige gebruikers ondervinden problemen met de planning, af en toe storingen op de boekingspagina of problemen met het synchroniseren van de kalender (met name Outlook)

Standaard niet HIPAA-conform, dus providers in de zorg of in de geestelijke gezondheidszorg kunnen er niet op vertrouwen zonder disclaimers of controles

Prijzen van Calendly

Free

Standaard: $ 12 per maand per gebruiker

Teams: $ 20 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 15.000 per jaar

Beoordelingen en recensies van Calendly

G2: 4,7/5 (meer dan 2.395 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Calendly?

Een G2-recensie over deze app voor kleine bedrijven zegt:

Calendly heeft ons planningsproces aanzienlijk gestroomlijnd. Het is geweldig omdat gebruikers, klanten en prospects hiermee afspraken met ons kunnen boeken voor van alles, van softwaredemo's tot technische ondersteuning, trainingen en korte bijpraatsessies… De installatie van het type gebeurtenis kan wat hoofdbrekens opleveren – het is niet altijd even intuïtief. En soms lijkt het alsof instellingen zonder enige waarschuwing veranderen, wat behoorlijk verwarrend kan zijn als we plotseling met onverwachte wijzigingen worden geconfronteerd.

🔍 Wist u dat? Meer dan 50% van de eigenaren van kleine bedrijven zegt dat ze nu meer uren werken dan vorig jaar.

16. TripIt (Het beste voor het beheren van reisplannen)

via TripIt

Business-reizen brengen het beheer van meerdere boekingen, bevestigingen en reisplannen met zich mee, waardoor TripIt onmisbaar is voor frequente reizigers. Deze app stelt automatisch overzichtelijke reisplannen op op basis van per e-mail ontvangen bevestigingen van vluchten, hotels en huurauto's.

De app voor kleine bedrijven biedt realtime vluchtupdates, gatewijzigingen en notificaties over vertragingen. TripIt houdt ook loyaliteitspunten, onkostencategorieën en reispatronen bij. De app werkt offline, zodat u zelfs in gebieden met beperkte verbinding toegang hebt tot belangrijke reisinformatie.

De beste functies van TripIt

Stuur e-mailbevestigingen van luchtvaartmaatschappijen, hotels en autoverhuurbedrijven door om automatisch uitgebreide reisplannen te maken

Ontvang realtime vluchtupdates over gatewijzigingen, vertragingen, annuleringen en alternatieve vluchtopties via notificaties

Categoriseer kosten voor vluchten, hotels, maaltijden en vervoer ter plaatse voor rapportages over business

Deel gedetailleerde reisplannen met collega's, assistenten of familieleden die toegang moeten hebben tot uw reisplannen en contactgegevens

Beperkingen van TripIt

Voor geavanceerde functies zoals stoelvolging, tariefmeldingen en alternatieve vluchtopties is het dure Pro-abonnement vereist

Bij het automatisch aanmaken van reisplannen worden soms boekingsbevestigingen over het hoofd gezien of lukt het niet om complexe reisarrangementen te verwerken

Beperkte integratie met bedrijfsreisbeheersystemen en software voor rapportage over onkosten

De functies voor het bijhouden van onkosten zijn beperkt in vergelijking met gespecialiseerde apps voor zakelijke onkosten

Prijzen van TripIt

Free

TripIt Pro: $ 49/jaar (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van TripIt

G2: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over TripIt?

Lees wat deze Reddit-gebruiker te zeggen heeft:

Ik gebruik Tripit al jaren en het is een geweldige plek om je boekingsbevestigingen en dergelijke naar door te sturen. Ik vind het heerlijk om al mijn reisinformatie op één plek opgeslagen te hebben. Als je iets zoekt, hoef je maar naar één plek te gaan. En je kunt je hele reisplan bekijken [sic] en zien of je misschien bent vergeten een hotel te boeken voor een bepaalde tussenstop (dat is vooral handig naarmate je reis langer duurt).

17. Mailchimp (Het beste voor e-mailmarketingcampagnes)

via Mailchimp

E-mailmarketing blijft een van de meest effectieve manieren om klanten te bereiken, en Mailchimp maakt het aanmaken van campagnes toegankelijk voor bedrijven van elke grootte.

Deze app biedt e-mailbouwers met slepen-en-neerzetten-functionaliteit, sjablonen voor kleine bedrijven en werkstroom-automatisering. Mailchimp biedt ook gedetailleerde analyses over open rates, click-through rates en conversietracking.

De beste functies van Mailchimp

Segmenteer uw doelgroepen op basis van demografische gegevens, koopgedrag, e-mailbetrokkenheid en aangepaste velden voor zeer gerichte berichten

Automatiseer e-mailreeksen zoals welkomstseries, herstel van verlaten winkelwagentjes, verjaardagscampagnes en follow-ups na aankoop die worden geactiveerd op basis van klantacties

Integreer met e-commerceplatforms zoals Shopify, WooCommerce en Magento voor gepersonaliseerde productaanbevelingen en automatiserde marketingcampagnes

Limieten van Mailchimp

Het gratis abonnement heeft een limiet van 2.000 contacten en biedt geen toegang tot geavanceerde functies voor automatisering

De aangepaste aanpassingsmogelijkheden van sjablonen kunnen beperkend zijn voor complexe e-mailontwerpen die nauwkeurige controle over de layout en stijl vereisen

De kwaliteit van de klantenservice varieert aanzienlijk tussen de verschillende abonnementsniveaus, waarbij basisabonnementen beperkte ondersteuning bieden

Geavanceerde functies zoals multivariate tests, geavanceerde segmentatie en gedetailleerde rapportages vereisen dure premiumabonnementen

Prijzen van Mailchimp

Free

Essentials: $ 13/maand

Standaard: $ 20/maand

Premium: $ 350/maand

Beoordelingen en recensies van Mailchimp

G2: 4,3/5 (meer dan 5.295 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 17.560 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Mailchimp?

Een recensie op G2 verwoordt het als volgt:

Mailchimp biedt een krachtige reeks functies met hun e-mailplatform dat naadloos samenwerkt met hun andere online marketingproducten, zoals websites. Vrij eenvoudig in gebruik met uitstekende ondersteuning via e-mail.

🔍 Wist u dat? 73% van Gen Z en 75% van de millennials zegt dat ze eerder bij kleine bedrijven zouden winkelen als de ervaring net zo gemakkelijk zou zijn als winkelen bij grote winkelketens.

U kunt vijf apps gebruiken... of gewoon ClickUp

De beste apps voor kleine bedrijven zitten niet vol met functies omwille van de functies zelf. Ze maken het werk gemakkelijker, helpen teams gefocust te blijven en maken een einde aan het voortdurende schakelen tussen taken.

ClickUp doet precies dat.

Je kunt projecten plannen, chatten met je team, content opstellen in Docs (met een beetje hulp van AI) en zelfs je tijd bijhouden zonder het platform te verlaten. Moet je een lead opvolgen? Stel dan snel een CRM-weergave in. Wil je de repetitieve taken overslaan? Automatiseringen staan voor je klaar.

Alles wat je nodig hebt, zonder de chaos. 🌪️

