Optimalisatie van de werkstroom: 6 werkstroomstrategieën voor je team

Als projectmanager kun je je gemakkelijk de leider van een wild circus voelen. 🎪

Een geoptimaliseerde werkstroom vereist een gezonde combinatie van precisie, structuur en organisatie om te jongleren met wat anders zou aanvoelen als als te veel taken om te verwerken .

Het is één ding om een werkstroom te hebben, maar het is iets heel anders om deze te optimaliseren voor efficiëntie. Werkstromen zijn nooit een-en-een - het zijn levende processen die veranderen naarmate je meer te weten komt over je teamleden, project, publiek of client.

Je hoeft geen workflow optimalisatietechnieken van de School of Hard Knocks onder de knie te krijgen. Bekijk deze gids om de ins en outs te leren van het optimaliseren van je bestaande workflow, waarom het zo geweldig is en de bewezen strategieën om je workflow in vorm te krijgen. ✨

Wat is werkstroomoptimalisatie?

Werkstroomoptimalisatie is het proces van het analyseren, herontwerpen en implementeren van nieuwe werkstromen om uw bedrijf effectiever te maken. Zie het als een systematische aanpak om inefficiënties in uw projectmanagementprocessen op te sporen en ze aan te passen tot u over betere processen beschikt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/drag-and-drop-a-task-on-a-gantt-chart-in-clickup.gif Gantt grafiek in ClickUp /$$$img/

Gebruik de weergave Gantt-diagram in ClickUp om taken te plannen, de voortgang van projecten bij te houden, deadlines te beheren en knelpunten op te lossen.

Het einddoel van werkstroomoptimalisatie is om uw team efficiënter, productiever en winstgevender te maken. Zelfs als u denkt dat uw huidige workflow de beste processen van de branche bevat, is er altijd ruimte voor verbetering en voortgang.

Weet je niet zeker hoe dat eruitziet? Hier zijn een paar voorbeelden van workflowoptimalisatie in actie:

Gegevensinvoer automatiseren

Doen uw werknemers nog steeds handmatige invoer van gegevens? Excel-spreadsheets kunnen te repetitief aanvoelen, veel tijd in beslag nemen en meer fouten in uw werk introduceren. Met automatisering van werkstromen geef je je leden van je team meer capaciteit om zich te concentreren op missiekritische taken die ze echt leuk vinden.

Factuurverwerking

Als je boekhoudteam betalingen per post ontvangt en ze handmatig invoert in het boekhoudsysteem, is dat veel handwerk. Werkstroomoptimalisatie geeft uw financiële mensen digitale hulpmiddelen om facturen automatisch bij te werken, notificaties te versturen en digitale handtekeningen op te slaan.

Tijdsregistratie

Hoe vaak hebt u uw team niet opgejaagd om hun urenstaten in te vullen? Gelukkig maakt workflowoptimalisatie tijdsregistratie een fluitje van een cent. Cloud-gebaseerd tools voor tijdsregistratie zoals ClickUp betekenen dat u nooit meer handmatig urenstaten hoeft in te vullen.

Voeg meerdere toegewezen personen toe, delegeer opmerkingen en maak berekeningen met aangepaste velden, allemaal vanuit uw ClickUp-taak

Silo's tussen afdelingen, onredelijke werklasten en inefficiënte processen vertragen u alleen maar. Investeer in werkstroomoptimalisatie om verbeterpunten te vinden en die vervelende knelpunten voor eens en altijd uit de weg te ruimen.

Bespaar tijd met automatisering

Er is ontdekt dat maar liefst 60% van de taken van je team zou kunnen profiteren van automatisering. Maar maak je geen zorgen, innovatieve technologie is niet uit op jouw baan - werkgevers willen gewoon jouw tijd vrijmaken zodat jij je kunt richten op de dingen die er echt toe doen. Tot ziens, repetitieve taken. 👋🏻

Werkstroomoptimalisatie houdt in dat tijdrovende handmatige processen worden geautomatiseerd om tijd te besparen en gedoe. Of het nu gaat om bestellingen voor inkoop of het inwerken van nieuwe werknemers werkstroom automatisering software is een echte game-changer.

De tevredenheid van werknemers verhogen

Niemand wil elke dag urenlang bezig zijn met monotone, lastige Taken zoals de invoer van gegevens. Het optimaliseren van uw werkstromen maakt het werk van iedereen gemakkelijker en we garanderen dat uw team dat zal waarderen.

6 werkstroomoptimalisatiestrategieën voor een gestroomlijnde werkstroom

Oké, dus je weet hoe belangrijk werkstroomoptimalisatie is. Maar hoe doe je het eigenlijk?

Iedereen heeft zijn favoriete trucjes, maar deze zes optimalisatietechnieken zijn je beste kans voor een gestroomlijnde workflow.

1. Gebruik software voor projectmanagement

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Task-Management-Board-Template.png Optimalisatie van de werkstroom: ClickUp-taak Management Board Sjabloon /%img/

Beheer eenvoudig taken in het hele team en gebruik aangepaste weergaven zoals de Board-weergave om efficiënter werk te delegeren met de software voor projectmanagement van ClickUp

Deze kent u waarschijnlijk al, maar voor het geval u nog geen dynamische software voor projectmanagement als je nog geen software hebt, dan is dit het teken om er snel een aan te schaffen. Het houdt niet alleen je taken, communicatie en leden van je team op één plek bij, maar softwaretools voor projectmanagement maken het ook gemakkelijk om je taken uit te voeren werkstroomanalyse .

De meeste tool voor projectmanagement s ook functie als werkstroom software . Dit betekent dat je niet alleen kunt genieten van de voordelen van projectmanagement in één intuïtief platform, maar dat je ook workflowanalyses kunt uitvoeren op een hoger niveau met functies voor rapportage zoals dashboards en analyses. Het is de beste manier om je werkstromen op zowel macro- als microniveau te bekijken.

2. Sjablonen omarmen

Maakt uw team procesdocumentatie , stroomdiagrammen en dashboards voor projectmanagement elke keer opnieuw maken? Dat kost elke week uren verspilde moeite, vooral als je steeds dezelfde soorten documenten gebruikt. 📚

Oplossingen zoals ClickUp sjablonen uw team veel tijd besparen. Zelfs als u slechts een uur per week per persoon bespaart, is dat al goed voor honderden bespaarde uren in de loop van een jaar.

3. Automatiseer wat je kunt

Handmatige processen kosten veel te veel tijd en leiden tot knelpunten in projecten. Het beste cadeau dat je je team kunt geven is automatisering. Er zijn zoveel voorbeelden van automatisering voor workflowoptimalisatie, waaronder:

Het stroomlijnen van de onboarding van werknemers met een geautomatiseerde onboarding workflow

Posten op sociale media vooraf plannen

Leadbeheer uitvoeren via geautomatiseerde regels in uw cRM-platform (Customer Relationship Management) De sleutel is om te kiezen voor no-code workflowsoftware met automatisering. Op die manier kan je team naar hartenlust automatisering van de workflow toevoegen zonder de hulp in te roepen van de IT-afdeling.

4. Visualiseer uw werkstroom

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views_Animatie_1.gif Werkstroom optimaliseren: verschillende weergaven in ClickUp /%img/

Visualiseer uw taken met meer dan 15 weergaven in ClickUp-taak, waaronder Lijst, Bord en Kalender

Soms is het handig om extra ogen op uw werkstroom te krijgen. In plaats van projecten uitsluitend in de lijstweergave te beheren, kunt u uw workflowsoftware gebruiken om je werk te visualiseren vanuit elke hoek met methodologieën zoals Gantt grafieken of een Kanban-bord . 👀 Visualisatie is een must voor werkstroomoptimalisatie omdat het alle stappen in uw werkprocessen zichtbaar maakt. Procesverbetering is immers een stuk eenvoudiger als je precies kunt zien wat wel en niet werkt.

Bovendien kun je met projectmanagementsoftware gemakkelijk spelen met verschillende of meerdere workflows totdat je de meest productieve manier vindt om dingen te doen.

5. Een nieuwe werkmethode proberen

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Sprint-Board-view-1400x971.png ClickUp's huidige Sprint /%img/

Maak de perfecte Agile werkstroom en bouw een flexibel Kanban-systeem om uw werk te visualiseren en projectmanagement te verbeteren met de Board weergave in ClickUp

Het is niet onze bedoeling om uw hele wereld overhoop te halen, maar als u denkt dat uw huidige workflows niet effectief zijn, is het misschien tijd om iets totaal nieuws te proberen. Niet alle bedrijven hebben baat bij dezelfde technieken, maar dit zijn enkele van de meest gebruikte methodes voor workflowoptimalisatie:

Lean: Dit komt vaker voor bij productiebedrijven, maar je kunt Lean-principes op vrijwel alles toepassen. Met Lean probeer je verspilling te elimineren en zoveel mogelijk waarde uit beperkte middelen te halen. Een ziekenhuis kan bijvoorbeeld onnodige stappen in het opnameproces schrappen om het proces te versnellen en tegelijkertijd kosten te besparen

Dit komt vaker voor bij productiebedrijven, maar je kunt Lean-principes op vrijwel alles toepassen. Met Lean probeer je verspilling te elimineren en zoveel mogelijk waarde uit beperkte middelen te halen. Een ziekenhuis kan bijvoorbeeld onnodige stappen in het opnameproces schrappen om het proces te versnellen en tegelijkertijd kosten te besparen Agile: Agile is een iteratieve aanpak van het werk die constante verbetering en aanpassingen mogelijk maakt. Deze methodologie is populair bij programmeurs omdat het zo samenwerkingsgericht is. Maar marketing, verkoop en andere projectafdelingen hebben er ook baat bij

Agile is een iteratieve aanpak van het werk die constante verbetering en aanpassingen mogelijk maakt. Deze methodologie is populair bij programmeurs omdat het zo samenwerkingsgericht is. Maar marketing, verkoop en andere projectafdelingen hebben er ook baat bij Zes Sigma : Als je een statistische nerd bent, zul je Six Sigma geweldig vinden. Deze methodologie draait om het gebruik van statistieken om de variabiliteit in prestaties te verminderen. Het is populair in de productie, maar prestatiegerichte bedrijven zoals callcenters gebruiken het ook om hiaten in de klantenservice te ontdekken

6. Mobiliseer uw gegevens met analyses

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/worked-on-by-status.png ClickUp functies voor rapportage /%img/

Zie in één oogopslag welke taken zijn aangepakt en wie wat extra motivatie nodig heeft met de functies van ClickUp-taakrapportage

Projectmanagers hebben een schat aan gegevens tot hun beschikking. Het probleem is dat de meeste projectmanagers te veel gegevens tot hun beschikking hebben, dus het is moeilijk om te weten welke informatie belangrijk is en wat gewoon achtergrondruis is.

Analytics zet je ruwe gegevens om in bruikbare inzichten die (hopelijk) inefficiënties in je werkstromen aan het licht brengen. Gebruik een tool zoals ClickUp rapportage om de statistieken van uw team bij te houden en projecten op schema te houden.

Hoe uw werkstroom optimaliseren met ClickUp

Het staat je vrij om elke tool voor projectmanagement te gebruiken die je wilt, maar als je een platform wilt dat sjablonen, samenwerking, statistieken, projecten, Taken en zelfs AI schrijftools clickUp is de enige tool voor projectmanagement die krachtig genoeg is om al je werk te centraliseren tussen verschillende apps en workflows te optimaliseren voor teams in verschillende sectoren.

Plus, ClickUp heeft de resultaten om het te bewijzen.

ClickUp werkte met bouwmaterialenbedrijf CEMEX om de time-to-market met maar liefst 15% te verkorten. CEMEX bracht 50 leden van het team samen in één ruimte en verkortte de doorlooptijden van uren tot luttele seconden.

Ja, seconden. 🤩

Lees de casestudy

Nieuwsgierig hoe ClickUp het heeft gedaan? Bespaar tijd, werk beter en bouw een hecht team op met deze flexibele functies van ClickUp. ⬇️

Werkstroom statussen

Benieuwd in welke fase uw projecten zich bevinden? Wij hebben het voor u geregeld. ClickUp-taak statussen definiëren al uw taken en hun statussen op één plaats. Bekijk ze in de lijstweergave of visualiseer alles in een Kanban-bord om al uw projecttaken bij te houden.

ClickUp wordt geleverd met standaard statussen zoals To-Do en Klaar uit de doos, maar voel je vrij om deze aan te passen zoveel als je wilt. Maak een nieuw type status, wijs er een andere kleur aan toe en voeg het toe aan een lijst, ruimte of map in uw systeem ClickUp-werkruimte .

Om tijd te besparen, raden we aan om statussen op map- of ruimteniveau te standaardiseren. Je team gebruikt dan dezelfde fases in de werkstroom voor alle projecten, waardoor het aantal e-mails over en weer tot een minimum wordt beperkt.

ClickUp Automatiseringen

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten in ClickUp of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

Automatisering is de troef voor workflow optimalisatie. Kies uit meer dan 100 kant-en-klare ClickUp Automatiseringen om de werkstroom van uw team te stroomlijnen en repetitieve taken te elimineren om meer te doen in minder tijd.

Enkele van onze favoriete automatiseringen voor werkstroomoptimalisatie zijn:

Taken automatisch toewijzen

Taken statussen verplaatsen

Een sjabloon toepassen wanneer u een taak aanmaakt in een ruimte of voor een specifiek project

Als u niet precies de automatisering ziet die u wilt, geen probleem. ClickUp's no-code platform wordt geleverd met logische werkstromen die gebruikmaken van triggers en voorwaarden.

Vertaling: Gebruik onze drag-and-drop interface om uw eigen automatiseringen te bouwen - coderen is niet nodig.

Op zoek naar een AI-tool om uw werklast te automatiseren? Ook daar hebben we iets voor. ClickUp AI is een AI-assistent die specifiek op uw job of rol is afgestemd. Gebruik ClickUp AI om tekst samen te vatten, items voor actie te genereren, opmaak te versnellen en nog veel meer.

ClickUp sjablonen

Projectmanagers gebruiken vaak dezelfde rapporten en dashboards voor projecten keer op keer. Niemand heeft echter de tijd om deze documenten bij elk nieuw initiatief opnieuw te maken en te formatteren. Gebruik in plaats daarvan een aanpasbaar en tijdbesparend hulpmiddel van de ClickUp sjabloonbibliotheek .

Er zijn talloze sjablonen voor projectmanagement voor zijn ingebouwde Whiteboards, agenda's, audits, budgettering, veranderingsbeheer, OKR-kaders en nog veel meer.

ClickUp: Uw alles-in-één systeem voor werkstroombeheer

Werkstromen zijn nooit in steen gebeiteld. Technologie, projecten en mensen veranderen in de loop van de tijd, dus workflowoptimalisatie zou een normaal onderdeel van uw rol als projectmanager moeten zijn.

We weten dat workflowoptimalisatie niet altijd gemakkelijk is, vooral als je veel projecten op je bordje hebt. Bespaar tijd en verbeter de samenwerking door al uw werk - en dan bedoelen we ook alles - in ClickUp onder te brengen. Een ClickUp-werkruimte maken nu om gratis en voor altijd aan de slag te gaan - geen krediet nodig.